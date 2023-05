Le jour de gloire de Davide Bais au Giro ++ La Finlande battue chez elle

Il misait plutôt sur ses concurrents, et notamment l'équipe Ineos, pour tenter une offensive. "Mais les conditions ne s'y prêtaient pas. Il y avait un gros vent de face et ça nous a dissuadés. On n'a rien voulu tenter", a souligné Geraint Thomas, un des leaders d'Ineos.

"Je n'étais pas le plus fort dans l'ascension, j'attendais le sprint. C'est ma première victoire. Je ne m'y attendais pas. Je pensais aider (son leader Lorenzo) Fortunato dans le final", a souligné le vainqueur qui ravit aussi le maillot bleu de meilleur grimpeur à Thibaut Pinot.

En haut de Gran Sasso, à 2130 m, Bais s'est montré le plus malin pour surprendre Petilli, qui avait beaucoup donné toute la journée, et Vacek, au bord de la rupture pendant la montée.

Davide Bais, son compatriote Simone Petilli (Intermarché) et le Tchèque Karel Vacek (Corratec) sont partis quasiment dès le départ de cette étape longue de 218 km pour prendre jusqu'à treize minute d'avance sur un peloton assoupi, et en garder encore trois à l'arrivée.

La dernière longue ascension, dans des paysages désolés, quasi arctiques, aurait pu devenir le théâtre d'une première grande explication entre les favoris. Mais, la faute notamment à un vent de face soufflant fort, il ne s'est strictement rien passé dans le peloton et les gros bras sont arrivés groupés, à plus de trois minutes de vainqueur.

Une étape de montagne dans son Tour national, arrivant à plus de 2000 mètres, au milieu des champs de neige: le coureur de l'équipe Eolo-Kometa pouvait difficilement rêver d'un plus bel endroit pour remporter, à 25 ans, la première victoire de sa carrière en professionnel.

L'Italien Davide Bais a vécu le plus beau jour de sa vie cycliste vendredi en enlevant la 7e étape du Giro au sommet du Gran Sasso d'Italia après une échappée de plus de 200 kilomètres.

Selon le manager de l'équipe émirati, Mauro Gianetti, Marc Hirschi ne disputera aucun grand tour cette saison et pourra ainsi bénéficier d'une position de leader dans les autres courses. Il ne s'était plus imposé depuis l'automne dernier et un succès à la Per Sempre Alfredo en Italie.

Le finaliste malheureux de l'édition 2008 s'est incliné 6-4 7-6 (7/3) devant le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 33). Le Vaudois (ATP 84) n'est plus parvenu à enchaîner deux victoires consécutives depuis la mi-mars et le Masters 1000 d'Indian Wells, où il avait passé trois tours pour atteindre les 8es de finale.

La Jamaïcaine, qui court plus vite que jamais depuis deux ans, avait remporté l'an dernier à Eugene (Etats-Unis) son cinquième titre mondial sur l'épreuve reine. Ses deux sacres olympiques sur la ligne droite remontent aux Jeux de 2008 et 2012.

Deux gardiens y figurent, ainsi que sept défenseurs et douze attaquants. Le portier de Bienne Joren van Pottelberghe fait partie des joueurs "recalés" dans un premier temps, tout comme son coéquipier Mike Künzle, l'attaquant de Lausanne Damien Riat et le défenseur de Columbus Tim Berni.

Agé de 31 ans, Sakari Manninen retrouvera aux Vernets ses compatriotes Sami Vatanen et Teemu Hartikainen, voire Valtteri Filppula dont l'avenir reste incertain. Il connaît parfaitement Hartikainen pour avoir évolué à ses côtés durant trois saisons au Salavat Yulaev Ufa entre 2019 et 2022.

"Nous avons un trouvé un accord", "les différences de formulation ont été réglées et il ne reste plus que la signature du contrat", dont les détails n'ont pas été révélés, a indiqué Jorge Casales, membre du Conseil exécutif de l'AUF.

A l'Est, une septième partie sera en revanche nécessaire pour départager Philadelphie et Boston. Les Sixers ont en effet manqué une balle de qualification jeudi à domicile, s'inclinant 95-86 face aux Celtics. Ceux-ci ont conclu ce match sur un partiel de 14-3, Jayson Tatum inscrivant 12 de ces 14 points après avoir pourtant manqué 14 des 15 premiers tirs qu'il a tentés jeudi soir...

En quête d'un premier titre et même d'une première finale de play-off, Denver a survolé les débats dans cet acte VI. La franchise du Colorado menait ainsi de 18 points à l'issue du premier quart (44-26) et de 30 longueurs à la mi-temps (81-51).

A l'Ouest, Dallas a par ailleurs pris pour la première fois l'avantage dans sa série face à Seattle. Les Stars, qui avaient été malmenés 7-2 dans l'acte III pour se retrouver menés 1-2, ont cueilli jeudi soir un deuxième succès consécutif (5-2). L'homme du match fut Roope Hintz, auteur de deux buts - le 2-0 à la 6e minute et le crucial 4-2 à la 52e - et d'un assist.

Romain Loeffel: "Chaque année je dois prouver ma valeur"

A Riga, Romain Loeffel va vivre son cinquième Championnat du monde. Bileux de nature, le défenseur neuchâtelois du CP Berne est soulagé de participer au tournoi de fin de saison.

Qui dit année impaire dit présence de Romain Loeffel au Championnat du monde. 2015, 2017, 2019, 2021 et maintenant 2023, le Chaux-de-Fonnier serait-il un joueur biennal? "Je me suis fait la même réflexion, glisse-t-il avec un sourire dans la voix. Après j'ai aussi fait deux JO (en 2018 et 2022)."

Mais en dépit de cette confiance acquise aux yeux du sélectionneur Patrick Fischer, Romain Loeffel ne part jamais au camp de préparation avec le sentiment qu'il fera partie des 25 joueurs retenus pour disputer le Mondial. "Chaque année je dois prouver ma valeur, appuie-t-il. Je ne sais jamais avant le dernier moment. Dimanche soir à Brno après le dernier match de préparation, quand j'ai vu que je n'étais pas invité dans le bureau des coaches, je me suis dit que c'était plutôt bon signe."

Bileux de nature

En effet, lors de son ultime coupe, Patrick Fischer a décidé de se passer du Genevois Roger Karrer. Et si toute la Suisse espérait voir débarquer Roman Josi, il est évident que son absence favorise la présence de certains défenseurs à Riga. "C'est une sacrée compétition interne lors de la préparation, commente celui qui a laissé sa femme et ses deux enfants pour tenter d'aller décrocher une médaille pour le pays. On ne devrait pas imaginer des scénarios, mais c'est humain de le faire. On sait qu'en général les finalistes convoqués vont être du voyage et il y a toujours les joueurs de NHL. Alors on cogite. Etant en plus de nature assez bileuse, je me pose des questions. Surtout que l'année passée, j'avais été coupé à la toute fin après quatre semaines de préparation."

Lors de la médaille d'argent de Copenhague en 2018, tous avaient souligné la bonne entente au sein du groupe. Qu'en est-il cette année? "Je dirais que la compétition interne fait que tout le monde est un peu tendu, même si on s'apprécie, note Romain Loeffel. Et une fois que la sélection définitive est annoncée, l'ambiance devient un peu plus légère."

Ambition et humilité

Du haut de ses 32 ans, Romain Loeffel est le deuxième joueur de champ le plus âgé du contingent après l'éternel Andres Ambühl. Défenseur au flair offensif indéniable, l'ancien joueur de Lugano, Genève et Fribourg sait comment se rendre utile sur un avantage numérique. C'est d'ailleurs l'une de ses qualités qui font de lui un précieux élément.

Très bon à l'occasion du dernier match face à la Tchéquie, Romain Loeffel a comme son coach vu une équipe monter en puissance au fil des semaines: "On a montré notre visage lors des deux derniers matches. Le staff souhaite que l'on mette beaucoup d'énergie sur le fore-checking et que l'on soit toujours sur le porteur du puck." Mais malgré ces deux bonnes sorties, il n'est pas question de rouler des mécaniques. "Il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers", estime sagement le Neuchâtelois.

C'est pour cela que même si la Suisse se doit d'être ambitieuse, il est vain de voir trop loin. "On va dire que l'objectif premier, ce sont les quarts de finale, conclut Loeffel. Et ce n'est pas chose aisée que de se qualifier. Si on est en quarts, il s'agira de les passer et ensuite tout est ouvert."