Le LHC en vacances ++ GE Servette remporte la saison régulière

Genève-Servette premier, Lausanne en vacances, Fribourg chocholat L'attaquant de Fribourg-Gott�ron Victor Rask tente d'amener le danger devant la cage de Langnau. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Genève-Servette a terminé la qualification de la National League à la 1re place grâce à son succès 3-2 contre Ajoie. Il a profité du point perdu par Bienne à Lugano (5-6 tab) pour repasser devant. Largement battu 5-0 par Zoug sur sa glace, Lausanne est en vacances. Pour Fribourg-Gottéron, le succès des Zougois a rendu inutile la première victoire (6-0) de la saison contre les Langnau Tigers. Les hommes de Christian Dubé terminent septièmes et laissent Zoug dans le top 6. Les affiches des pré-play-off dès mardi seront Fribourg-Gottéron (7e) -Lugano (10e) et Berne (8e) - Kloten (9e). On connaît également deux affiches des quarts de finale des play-off: Rapperswil-Jona Lakers (3e) - Zoug (6e) et un explosif Zurich Lions (4e) - Davos (5e). Bienne revient trop tard Le leader Bienne a donc pris l'eau au Tessin. Pourtant, les Seelandais avaient ouvert la marque par Tanner dès la 2e minute. Mais les coéquipiers de Gaëtan Haas ont été emportés par la furia luganaise en première période bouclée sur un renversant 4-1. Zanetti, Granlund, Morini et Alatalo ont fait le malheur des Biennois. Le portier van Pottelberghe a cédé sa place après le 3-0 à Simon Rytz avant de revenir devant le filet au début du deuxième tiers-temps. Mais les Luganais ont fini par tomber en panique. Les Biennois sont revenus par Kessler, Haas et Lööv à la 57e minute. Mais il fallait une victoire à trois points pour assurer la première place. La réaction fut trop tardive. La défaite de Lausanne a évité beaucoup de problèmes à Lugano. Aux Vernets, les Genevois ont connu beaucoup de difficultés à se détacher. Après des buts d'Asselin et de Vouillamoz, c'est Winnik qui a pu marquer le but décisif à la 48e minute. Les hommes de Jan Cadieux terminent premiers par la grâce des confrontations directes contre Bienne. C'est la première fois que Genève-Servette termine en tête la qualification depuis leur retour en National League (2002). Fribourg-Gottéron a enfin fêté un succès cette saison contre les Tigers. Un triplé du Suédois Marcus Sörensen a permis de soigner ce dernier match de qualification à domicile. Reto Berra a fêté son deuxième blanchissage de la saison. Suite au succès de Zoug, les Fribourgeois se retrouveront à l'ouvrage dès mardi contre Lugano. La belle remontée de Lausanne s'est avérée inutile en raison de deux gros revers en fin de qualification à Bienne (8-1) et samedi contre Zoug à domicile (0-5). Tout est parti de travers pour les Vaudois dès le début de la partie. Zehnder a ouvert la marque dès la 3e minute. Il y avait 3-0 après une période. Kloten la bonne affaire Berne, qui avait récupéré le Canadien Chris DiDomenico après sa suspension, s'est facilement mis à l'abri f(4-1) ace à des Zurich Lions peu convaincus de se battre pour la troisième place. DiDomenico était là pour l'ouverture du score dès la 6e minute et le 3-0 en power-play (31e). Kloten, qui était sous la barre de la 10e place avant cette dernière soirée, a fait le travail à Davos (4-1) avec une ligne emmenée par les Finlandais Aaltonen et Ruotsalainen en feu. Les Rapperswil-Jona Lakers ont facilement assuré leur troisième rang grâce à un Ambri-Piotta complètement démobilisé. Les Saint-Gallois se sont imposés 7-4 non sans avoir mené 7-0.

Mujinga Kambundji: "Gagner n'allait pas de soi" "Gagner n'allait pas de soi", a confi� Mujinga Kambundji samedi Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Sacrée sur 60 m vendredi lors des Européens en salle à Istanbul, Mujinga Kambundji s'est confiée longuement à la presse samedi. "Gagner n'allait pas de soi", a-t-elle souligné. - Mujinga Kambundji, vous étiez la grande favorite de ce 60 m. Avez-vous eu du mal à gérer cette pression ? "On prend plus de plaisir aux championnats du monde lorsque les médailles nous tendent les bras. L'idée que je ne pouvais que perdre à Istanbul ne m'a jamais traversé l'esprit. Gagner n'allait pas de soi. En principe, c'était une compétition comme les autres. J'ai concentré mon attention sur mes propres performances". - Le fait de ne pas être passée sous les 7 secondes (réd: la Bernoise s'est imposée en 7"00, à 0''04 de son record personnel) constitue-t-il une déception? "Non. Je ne me suis pas non plus jetée sur la ligne d'arrivée avec l'énergie du désespoir. Par rapport à l'année dernière, je me suis améliorée au niveau de la constance. La constance durant cette saison en salle est ce qu'il y a de plus précieux". - Cette victoire a-t-elle une saveur particulière après votre décevante 2e place obtenue sur 100 m lors des championnats d'Europe en plein air de Munich? "Ce n'était pas une revanche. Le 60 m et le 100 m sont deux disciplines différentes, dans un environnement différent. On ne peut pas comparer les deux. La revanche aura lieu aux championnats d'Europe de 2024". - Vous semblez toujours assez sereine après une victoire. Quand les émotions sont-elles les plus fortes ? "La plupart du temps, à l'arrivée, je suis encore dans ma course et je n'arrive pas à y croire. Les émotions ne montent que lorsque je rencontre des gens que je connais. Et le lendemain, à la remise des médailles, c'est aussi toujours spécial. C'est là que le sentiment de plénitude prend le dessus". - Avez-vous encore de la place dans votre appartement pour toutes ces médailles ? "Je n'accroche pas les médailles, elles ont plutôt un caractère symbolique. Les belles choses se passent sur la piste, je n'ai pas besoin de les voir tous les jours". - Vous avez changé d'entraîneur pour cette saison, avec désormais Florian Clivaz comme coach principal. Quels sont les nouveaux apports ? "Je n'aime pas le terme de changement d'entraîneur. Florian est déjà dans l'équipe depuis 2019. Ce qui a changé, c'est le groupe sur le terrain. Je m'entraîne moins en solo qu'auparavant". - Vous entraînez-vous différemment à désormais 30 ans ? "J'en fais plutôt moins sur le plan quantitatif, notamment parce que je peux retirer un niveau plus élevé de la saison précédente. Je fais tout de manière plus consciente. Le sentiment que je peux devenir encore plus rapide me motive. C'est génial de voir que l'on va toujours de l'avant. Je ressens l'envie de participer à la lutte pour les titres européens".

Descente Coupe du monde à Aspen: Kilde sans rival, Odermatt 3e Un succ�s tr�s net pour Aleksander Aamodt Kilde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a remporté haut la main la descente Coupe du monde d'Aspen. Il a devancé de 0''61 le Canadien James Crawford et de 0''63 le Nidwaldien Marco Odermatt. Contrairement à la veille, où la course avait été arrêtée prématurément, cette épreuve a pu se dérouler de manière régulière. Il n'est donc pas étonnant que la victoire soit revenue à Kilde, qui est le meilleur descendeur de l'hiver avec désormais six succès, ce qui lui assure le petit globe de la discipline. Le Norvégien, compagnon de l'Américaine Mikaela Shiffrin, a fait une première différence sur la longue partie initiale de glisse, mais il s'est aussi montré solide sur le bas du parcours. Pour sa part, Marco Odermatt a été pénalisé par le début du tracé. Il a ainsi concédé 0''71 sur Kilde rien que dans le premier secteur, bouclé en 26''66 par le vainqueur. Le champion du monde a ensuite parfaitement maîtrisé son sujet sur le bas, signant le meilleur temps dans les secteurs 3 et 4 et le 3e sur le secteur final. Côté suisse, Niels Hintermann s'est classé 6e à 0''85 et Stefan Rogentin 14e à 1''12.

Deux Romandes en finale du 800 m, Angelica Moser perd son titre La Fribourgeoise Audrey Werro a bien conduit sa course dans la demi-finale du 800 m. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Valaisanne Lore Hoffmann et la Fribourgeoise Audrey Werro se sont qualifiées brillamment pour la finale du 800 m de dimanche aux Championnats d'Europe en salle à Istanbul. n revanche, Angelica Moser n'a pas réussi à conserver son titre européen à la perche. Sur 800 m, Hoffmann a bien mieux couru en demi-finales que lors de sa série où elle avait frisé la correctionnelle pour se qualifier pour 5 millièmes au temps. Cette fois-ci, elle n'a pris trop de risques et a finalement fait l'extérieur pour finalement prendre la deuxième place. Audrey Werro (18 ans) avait gagné sa série. Elle n'a pas tremblé en demi-finales pour assurer sa qualification pour la finale avec son deuxième rang. Angelica Moser a connu beaucoup moins de réussite lors de la finale de la perche. La Zurichoise a déjà tremblé pour passer 4m25 à son troisième essai. Après avoir effacé une barre à 4m45, elle a échoué à trois reprises à 4m60 pour se classer finalement sixième. Moser n'a pu rééditer son coup de Torun d'il y a deux ans où elle avait enlevé l'or. Elle n'a visiblement pas complètement récupéré de son opération au pied de la fin de la saison passée. Au cours du pentathlon féminin, Annik Kälin a échoué à 1 cm du record de Suisse en salle du saut en longueur avec un bond de 6m70. En 6''64, Pascal Mancini s'est classé 12e des demi-finales. Un temps qui ne lui a pas permis d'accéder à la finale, remportée par l'Italien Samuele Ceccarelli qui a battu son compatriote le champion olympique Marcell Jacobs. La journée avait bien mieux commencé pour Mancini. Le sprinter fribourgeois avait signé le 4e temps des séries en 6''61, à 0''03 de son récent record de Suisse.

Super League: le leader accroché chez le dernier Elia jubile apr�s avoir marqu� Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le match des extrêmes s'est conclu sur un étonnant nul 1-1 entre Winterthour et Young Boys lors de la 23e journée de Super League. Les Zurichois abandonnent ainsi la lanterne rouge au FC Sion. YB a ainsi fait un troisième match nul consécutif, qui ne remet toutefois pas en péril sa place de leader. Les Bernois ont marqué par Elia (21e), sur une touche prolongée de la tête par Nsame: un but qui n'aurait pas dépareillé en Angleterre... Winterthour, qui produit un jeu d'une qualité que ne reflète pas son classement, a réussi à égaliser grâce au joker Buess (62e), à peine entré sur la pelouse. YB a failli passer l'épaule dans les arrêts de jeu, mais la tentative de Fassnacht s'est écrasée sur le cadre du but de "Winti". Les Bernois avaient gagné les deux précédentes rencontres contre cet adversaire sur le score de 5-1, c'est dire les progrès effectués par les hommes de Bruno Berner.

Premier League: succès sans prix pour Arsenal William Saliba et Arsenal: une victoire � l'arrach� Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Arsenal revient de très loin. Les Gunners ont arraché un succès 3-2 sans prix contre Bournemouth lors de la 26e journée de Premier League. Le but de la victoire a été inscrit par Nelson à la... 97e! Granit Xhaka, entré à la 84e, et ses coéquipiers ont donc failli faire une mauvaise affaire. Les Cherries ont en effet mené 2-0 après des buts de Billing (1re) et Senesi (57e), mais le leader a réagi grâce à Partey (62e) et White (70e) avant la frappe décisive de Nelson. Arsenal conserve donc cinq points d'avance sur Manchester City. Le tenant du titre, avec Manuel Akanji, a pour sa part battu Newcastle 2-0 grâce à Foden (15e) et Bernardo Silva (67e).

Le Britannique Pidcock s'impose en solitaire sur les Strade Bianche Le Britannique Tom Pidcock a triomph� en solitaire � Sienne. Image: KEYSTONE/AP Tom Pidcock, champion olympique de VTT, s'est joué des chemins de terre des Strade Bianche pour aller conquérir samedi à Sienne une victoire de prestige au terme d'un grand numéro en sol. Pas de nouvelle victoire pour Mathieu van der Poel (sacré en 2021) ou Julian Alaphilippe (vainqueur en 2019), les deux favoris du jour, qui n'avaient pas les jambes pour se mêler à la lutte. Et c'est pour la première fois un Britannique qui inscrit son nom au palmarès de l'exigeante et passionnante course toscane de 184 kilomètres. Le coureur de la formation Ineos-Grenadier, présenté comme un futur ténor des monuments cyclistes, a donné un premier coup de collier à 50 kilomètres de la ligne pour s'extirper du peloton et rejoindre deux coureurs échappés. Puis il s'est envolé seul vers la victoire à 23 km du but en profitant d'une nouvelle section de terre, en déposant avec facilité déconcertante l'Italien Alessandro De Marchi. "Cela va prendre un peu de temps pour prendre conscience de cette victoire, c'est assez incroyable", a réagi à chaud le coureur de Leeds, qui avait frappé un grand coup lors de son premier Tour de France, l'an dernier, en devenant le plus jeune vainqueur de l'histoire du Tour de France à l'Alpe d'Huez. "Ce n'était pas le plan" "Quand j'y suis allé, ce n'était pas le plan, mais j'ai creusé un écart et j'y suis allé. Honnêtement, cette semaine, j'avais eu un bon sentiment et j'ai senti que cela pouvait être mon jour", a-t-il ajouté. Cinq coureurs ont pourtant tenté jusqu'au bout de gâcher la belle après-midi du Britannique de 23 ans, revenant même à une quinzaine de secondes seulement à six kilomètres du but malgré une entente pas toujours optimale. Mais ils ont dû renoncer dans la montée vers Sienne, face au coup de pédale sans faille de Pidcock, et Madouas a été le plus costaud pour aller chercher une belle deuxième place, à 20 secondes du vainqueur. Le Français de Groupama-FDJ, troisième l'an dernier du Tour des Flandres, a devancé de deux secondes le Belge Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), vainqueur en 2018. Les Suisses ont suivi de loin les exploits de Pidcock. Le meilleur d'entre eux, Sébastien Reichenbach (Tudor Pro Team) a pris la 49e place à 8'24''.

Medvedev s'impose pour son 3e titre en trois semaines Le Russe Daniil Medvedev s'est montr� implacable avec son compatriote Andre� Rublev. Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Le Russe Daniil Medvedev a remporté le tournoi de Dubaï, son troisième titre après Rotterdam (Pays-Bas) puis Doha (Qatar), samedi face à son compatriote Andrey Rublev 6-2 6-2. L'ancien no 1 mondial poursuit son retour au premier plan, au lendemain de sa victoire contre le Serbe Novak Djokovic en demi-finale de cet ATP 500 6-4 6-4. Plus précis et solide que Rublev, no 6 mondial, de deux ans son cadet, Medvedev a remporté son 14e match consécutif, pour glaner le 18e titre de sa carrière. Après une élimination précoce à l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année, le no 7 mondial a refait le plein de confiance, et sera sans nul doute l'un des joueurs à suivre pour la suite de la saison. En infligeant à Novak Djokovic sa première défaite de la saison, vendredi, il a en plus rappelé cette semaine qu'il pouvait être l'un des rares à bousculer le no 1 mondial. En face, Rublev a perdu toutes chances de renverser le match en s'énervant juste après avoir été breaké à 2-2 dans la seconde manche (3-2), perdant rapidement les trois jeux suivant.

GP de Bahreïn: les Red Bull en première ligne devant les Ferrari Max Verstappen: la premi�re pole 2023 est pour lui Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Max Verstappen (Red Bull-Honda) a confirmé les pronostics en signant la pole position du Grand Prix de Bahreïn à Sakhir. Le double champion du monde néerlandais sera le favori de la course dimanche. Verstappen a établi son meilleur tour lors de son deuxième essai en Q3 avec un chrono de 1'29''708, obtenant la 21e pole de sa carrière. Il partagera la première ligne de départ avec son coéquipier mexicain Sergio Pérez, battu de 0''138. Les Ferrari de Charles Leclerc (MON/à 0''292) et Carlos Sainz (ESP/à 0''446) s'élanceront en deuxième ligne. Le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) a signé le 5e temps à 0''628. Il a précédé les Mercedes des Britanniques George Russell (à 0''632) et Lewis Hamilton (à 0''676). Les deux voitures du team Alfa Romeo-Ferrari, basé à Hinwil, ont été sorties en Q2. Valtteri Bottas a établi le 12e chrono, juste devant son coéquipier Guanyu Zhou. Finir dans les points semble cependant possible dimanche en course.

Big Air: Gremaud forfait pour la finale Mathilde Gremaud a d�clar� forfait pour la finale du Big Air Image: KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Mathilde Gremaud a renoncé à disputer la finale du Big Air des Mondiaux de Bakouriani samedi. La Fribourgeoise de 23 ans n'a pas souhaité prendre de risques alors que les conditions météorologiques n'étaient pas optimales. Sacrée en slopestyle dans ces joutes géorgiennes et médaillée de bronze olympique en Big Air en 2022 à Pékin, Mathilde Gremaud a pris sa décision au dernier moment, après un entraînement dans lequel elle ne s'est pas sentie à l'aise. La Gruérienne avait décroché la 4e place des qualifications. La triple médaillée olympique était la seule représentante de Swiss-Ski qualifiée pour ces finales de Big Air, les dernières dans des Mondiaux où la météo a souvent joué les trouble-fête. La délégation helvétique quitte ainsi Bakouriani avec 10 médailles (six en snowboard et quatre en ski freestyle), dont trois d'or. Podmilsak et Tess Ledeux sacrés Les titres du Big Air ont été remportés par Troy Podmilsak et Tess Ledeux. L'Américain et la Française ont sorti le grand jeu en finale, obtenant respectivement 187,75 et 186,75 points au cumul de leurs deux meilleurs sauts.

Ebba Andersson sacrée sur 30 km, Fähndrich 14e Ebba Andersson a remport� le 30 km samedi � Planica Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Ebba Andersson a conclu en beauté ses Mondiaux 2023. La Suédoise a triomphé sur le 30 km classique samedi à Planica, après avoir déjà remporté le skiathlon dans ces joutes. Nadine Fähndrich a pris la 14e place dans cette dernière course féminine. Egalement deux fois "bronzée" dans ces championnats du monde (sur 10 km libre et en relais), Ebba Andersson a réussi une démonstration dans une épreuve disputée en "mass-start". La Suédoise de 25 ans a devancé de 53''0 sa dauphine norvégienne Anne Kjersti Kalvaa, laquelle a battu au sprint une autre Suédoise, Frida Karlsson (3e). Nadine Fähndrich a, elle, concédé 2'59''4 à la gagnante. La Lucernoise se sera montrée solide en Slovénie, se classant notamment 8e du 10 km et 5e dans le sprint par équipe au côté d'Anja Weber. Mais elle a manqué son principal objectif, se contentant d'un 9e rang dans un sprint individuel où elle lorgnait le podium.

Suter 3e de la descente, Goggia et Shiffrin sacrées Corinne Suter a pris la 3e place samedi � Kvitfjell en descente Image: KEYSTONE/EPA/Stian Lysberg Solum Corinne Suter a relevé la tête après sa déception de Crans-Montana. La Schwytzoise a pris la 3e place de la descente de Kvitfjell, remportée par Kajsa Vickhoff Lie et à l'issue de laquelle Sofia Goggia (2e samedi) s'est assuré le Globe de la discipline et Mikaela Shiffrin celui du général. Seulement 20e sur la piste du Mont Lachaux six jours plus tôt, Corinne Suter a décroché son 24e podium en Coupe du monde, le cinquième de la saison. Elle a concédé 0''41 à Kajsa Vickhoff Lie (24 ans), médaillée de bronze du super-G des Mondiaux, qui est la première Norvégienne à s'imposer en Coupe du monde de descente. Corinne Suter, qui s'était parée de bronze en descente à Méribel trois semaines après sa commotion cérébrale subie à Cortina, s'offre son quatrième top 3 de l'hiver en descente. Elle reste néanmoins 4e du classement de la discipline, que Sofia Goggia (2e à 0''29) remporte pour la troisième fois d'affilée, la quatrième au total. Mikaela Shiffrin, 5e de cette descente, est pour sa part mathématiquement assurée de remporter pour la cinquième fois, la deuxième consécutive. L'Américaine aux 85 succès en Coupe du monde, possède une marge de 795 unités sur sa nouvelle dauphine, la Tessinoise Lara Gut-Behrami, décevante 20e samedi. Gisin hors du top 20 Derrière Corinne Suter, Priska Nufer (10e) est d'ailleurs la seule autre Suissesse à s'être classée dans le top 10. La championne du monde Jasmine Flury a terminé 17e, Joana Hählen (14e). Quant à Michelle Gisin, elle a manqué son affaire pour concéder plus de deux secondes et pointer au-delà de la 20e place.

Huber se pare de bronze sur le Big Air Nicolas Huber a d�croch� une inattendue m�daille sur le Big Air Image: KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE Nicolas Huber a décroché une inattendue médaille dans le Big Air, ultime épreuve de snowboard aux Mondiaux de Bakouriani. Le Zurichois de 28 ans s'est paré de bronze, six ans après être devenu vice-champion du monde de slopestyle. Seul snowboarder suisse en lice dans ces finales de Big Air, Nicolas Huber s'est hissé sur la troisième marche du podium à la faveur d'un troisième saut remarquable qui lui a valu 89,75 points. Il a ainsi cumulé 150,50 points, grâce aussi aux 60,75 points obtenus en première manche. Le Zurichois, qui avait terminé 16e et dernier de la finale de slopestyle dans ces joutes, a donc parfaitement maîtrisé ses nerfs alors qu'il avait manqué la réception de son deuxième saut. Il aurait même conquis la médaille d'argent si seul un des trois sauts était pris en compte. Le nouveau champion du monde Taiga Hasegawa est d'ailleurs le seul à avoir réalisé deux excellents sauts (90,00 et 87,25 points dans les deux premières manches) en finale. Le Japonais s'est imposé avec 20 points d'avance sur son dauphin, le Norvégien Mons Roisland. Chez les dames, l'or a été conquis par Anna Gasser. L'Autrichienne de 31 ans, double championne olympique en titre dans la spécialité, a décroché son deuxième titre mondial avec 162,50 points. Soit 1,25 de plus que la Japonaise Miyabi Onitsuka (2e).

60 m haies: Joseph et Ditaji Kambundji assurent Jason Joseph a ma�tris� son sujet dans les s�ries du 60 m haies Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph et Ditaji Kambundji ont maîtrisé leur sujet dans les séries du 60 m haies samedi matin à Istanbul, théâtre des Européens en salle. Le Bâlois a même signé le meilleur chrono (7''61). Meilleur performeur européen de l'hiver, Jason Joseph a dominé la première série, déroulant dans les derniers mètres. Les deux autres Helvètes engagés sur cette épreuve, Finley Gaio (17e en 7''79) et Mathieu Jaquet (29e en 8''10), sont en revanche éliminés. Ditaji Kambundji a quant à elle remporté sans forcer la quatrième et dernière série chez les dames, en 8''02, à 0''21 de son tout frais record de Suisse. La Bernoise a signé le 6e temps de ces séries, remportées par la Néerlandaise Nadine Visser (7''88). Les demi-finales du 60 m haies auront lieu dimanche matin, pour les hommes comme pour les dames. Les finales sont programmées dimanche soir, en clôture de ces joutes.