Le LS cède un point ++ Les basketteurs suisses encore battus

Selim Fofana: "Je perds deux ballons que je n'aurais pas dû perdre" Selim Fofana regrettait ses quelques erreurs commises dans le money time Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Il n'a pas manqué grand-chose à la Suisse pour fêter une première victoire dans le 3e tour des pré-qualifications pour l'Euro 2025. Mais le Kosovo a été plus expérimenté. Selim Fofana ne se cache pas. Désigné leader de la sélection à seulement 24 ans, celui qui a disputé la dernière saison à Podgorica reconnaît volontiers ses erreurs en fin de rencontre. "Je perds deux ballons que je n'aurais pas dû perdre", confesse-t-il. "Moi aussi je suis assez jeune et je dois gagner de l'expérience. Avant j'étais un peu le chien fou à qui on demandait de prendre des tirs. Maintenant, c'est moi qui suis l'un des plus vieux, ou au moins l'un de ceux qui a le plus de sélections dans cette équipe." La jeunesse, voilà ce qui a fait la force de l'équipe de Suisse ce samedi à Fribourg, même si la sélection est éliminée de la course à l'Euro avec ce troisième revers en autant de rencontres. Des garçons comme Yanic Niederhauser (14 points) ou Dylan Ducommun (7 points) ont su saisir leur chance. "Il y a l'opportunité de prendre des shoots et d'avoir des minutes et ils l'ont fait, c'est bien", juge Selim Fofana. Fofana frustré L'ancien joueur d'Union Neuchâtel promet de corriger ses erreurs. "Je vais regarder le match trois fois pour voir ce que je dois améliorer, précise-t-il en bon perfectionniste. J'ai perdu trois ballons de suite lorsqu'on avait neuf points d'avance et je prends sur moi. Je n'étais pas bon lors des deux premiers matches. Là, toute cette semaine avant la partie, je me suis préparé à avoir ce rôle de meneur." La Suisse va boucler sa campagne mercredi à Naestved face au Danemark dans un match sans enjeu comptable pour elle. Mais les joueurs souhaitent finir sur une bonne note. "Comme à chaque fois, on va se présenter avec l'espoir de gagner, conclut Fofana. Aujourd'hui c'était certes mieux, mais on a perdu et je suis frustré. Notre mentalité c'est d'aller au Danemark et de gagner." A noter que l'entraîneur Ilias Papatheodorou devrait récupérer Roberto Kovac, malade depuis vendredi et qui a dû renoncer au match contre le Kosovo. Sans lui, sans Toni Rocak ni Achile Spadone, le coach grec a dû faire confiance aux jeunes. Ce sera probablement la même chose mercredi.

Lausanne: une faute d'inattention qui coûte cher La joie de Rares Ilie (� droite) apr�s son but de la 43e minute. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Six jours après avoir offert une très belle réplique aux Young Boys, Lausanne n’a pas réussi à signer sa première victoire de la saison. Le néo-promu a été tenu en échec par les Grasshoppers (1-1). Dans une rencontre qui a vu les attaques prendre le pas sur les défenses, les Vaudois ont lâché deux points à la 76e lorsque Giotto Morandi pouvait couper au premier poteau un corner pour égaliser. Bien décevants contre le Servette FC lors de la première journée, les Zurichois ont livré une performance qui a dû réjouir leur entraîneur Bruno Berner. Il y a vraiment de la vie dans cette équipe qui était apparue si amorphe une semaine plus tôt. Ludovic Magnin regrettera bien sûr cette faute d’inattention de la 76e minute. Les Lausannois avaient eu le bonheur d’ouvrir le score à la 43e grâce au Roumain Rares Ilie. Après avoir frôlé le pire en début de rencontre, Lausanne était parvenu à développer son football. Un football qui, à défaut d’obtenir pour l’instant des résultats, séduit le plus souvent l’observateur. Lugano leader provisoire Si Lausanne et les Grasshoppers ne décollent pas vraiment, le FC Lugano surfe sur la bonne vague. Dans un Cornaredo aménagé en raison des travaux qui aboutiront à la construction d’une nouvelle enceinte, les Tessinois ont pris provisoirement la tête du classement. Moins de trois jours après leur succès 3-0 à la Pontaise devant le Stade Lausanne-Ouchy, ils se sont imposés 1-0 devant le FC St. Gall sur une réussite de Zan Celar à la 70e sur un service en or de Mohammed Amoura. On sent le FC Lugano vraiment taillé pour tenir les tout premiers rôles cette saison.

La Suisse cède sur la fin face au Kosovo Fofana (� droite) et la Suisse ont subi une 3e d�faite en 3 matches dans le 3e tour des pr�-qualifications Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD L'équipe de Suisse a subi une troisième défaite de rang lors du 3e tour des pré-qualifications pour l'Euro 2025. A Fribourg, la sélection nationale a été battue 76-72 par le Kosovo. Les joueurs d'Ilias Papatheodorou avaient des choses à se faire pardonner après deux matches ratés au Kosovo et à domicile le week-end dernier face au Danemark. Deux lourdes défaites qui avaient provoqué la colère du capitaine Roberto Kovac. Le Tessinois de Fribourg Olympic avait dit ce qu'il avait sur le coeur en conférence de presse. Cette fois, Kovac n'a pas pu se présenter sur le terrain en raison d'un état fiévreux qui l'a laissé sur la touche. Sans le shooteur patenté et dans un climat parfois hostile avec de bruyants supporters kosovars, il a fallu que d'autres garçons se lèvent. Les jeunes ont bien joué, mais il a manqué quelque chose dans les moments chauds de la partie. Manque d'expérience Sous la direction de Selim Fofana, la sélection nationale a livré quinze premières minutes intéressantes. En première mi-temps, c'est Brunelle Tutonda qui a dévoilé son adresse en inscrivant 10 points, dont deux tirs primés sur six tentatives. Le joueur de Monthey a été l'un des trois joueurs (avec Fofana et Niederhauser) à dépasser les dix points côté suisse. Mais la fin du deuxième quart fut bien brouillonne et les joueurs du Kosovo ont pu revenir dans la partie. De 37-28 à la 16e, le score est passé à 39-35 à la mi-temps. Les Suisses ont en effet fait preuve de beaucoup d'imprécision alors qu'ils avaient le match en mains. C'est certainement l'expérience qui a manqué à ce moment-là de la partie. Les hommes de Papatheodorou ont cependant bien répondu, surtout entre la fin de la troisième période et le début de la quatrième, notamment grâce au jeune Yanic Niederhauser. L'intérieur des North Illinois Huskies en NCAA a claqué quelques dunks efficaces. Seulement, comme au cours du deuxième quart, les Suisses ont laissé les émotions les déborder. Les Kosovars sont donc passés devant à la 36e (68-69), alors qu'ils étaient menés de neuf longueurs à la 33e (65-56). Les Helvètes ont eu deux "balles de match" dans le money time, mais ils ont cherché des solutions bien trop compliquées.

Max Verstappen se joue de la pluie Max Verstappen m�ne toujours le bal... Image: KEYSTONE/AP Pole-position, victoire en course et tour le plus rapide : Max Verstappen (Red Bull) a réalisé un sans-faute à l’occasion de l’épreuve sprint du Grand Prix de Belgique. Le principal adversaire du Néerlandais aura été... la météo. La pluie a, en effet, tenu la vedette, de bout en bout, samedi. Les divers orages qui ont émaillé la journée ont poussé les organisateurs à différer la course d’une demi-heure, avant de donner le départ, derrière la voiture de sécurité. Réduite à onze tours, l’épreuve a été marquée par un passage aux stands , dans les deux premiers tours, de tous les pilotes, désireux de changer leurs pneus, la piste s’asséchant. A ce petit jeu-là, c’est l’Australien Oscar Piastri (McLaren) qui prenait la tête dès le 2e tour. Deux tours plus tard, Fernando Alonso partait à la faute le jour de ses 42 ans, poussant les organisateurs à réintroduire la safety car durant deux boucles. Relancée, l’épreuve tournait quelques secondes plus tard en faveur de Max Verstappen. Derrière le champion du monde en titre, Piastri (2e) a signé le meilleur résultat de sa carrière. La bataille pour la troisième place a souri à Pierre Gasly. Pénalisé de 5 secondes pour un dépassement osé, Lewis Hamilton, 4e en course, a finalement terminé 7e. Deuxième du classement des pilotes, Sergio Perez a connu l’élimination.

La passe de trois pour Remco Evenepoel Remco Evenepoel intouchable � San Sebastien. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER On n'arrête pas Remco Evenepoel sur les routes basques. Le Belge a signé la passe de trois sur la Clasica San Sebastien (230,3 km) après ses succès en 2019 et en 2022. Offensif dans les 75 derniers kilomètres après avoir été victime d'une chue entre les départs fictif et réel, le Champion du monde en titre a battu au sprint, son dernier compagnon d’échappée Pello Bilbao (Esp). Longtemps dans le coup, Aleksandr Vlasov (Rus) s’est classé troisième à 28’’, décroché qu’il a été dans l’ultime difficulté du jour, le Murgil (2,1 km à 10,1%), à 9 km de l’arrivée. Huit jours avant la course en ligne des Mondiaux à Glasgow, Evenepol, qui a fait l'impasse sur le Tour de France, a prouvé son excellent état de forme. Il a incontestablement les moyens de se succéder à lui-même. Cité parmi les outsiders de la Clasica, Marc Hirschi a terminé avec le peloton à 3’02’’ (13e).

Sarah Sjöström bat son record du monde du 50 m libre Sarah Sj�str�m a brill� samedi � Fukuoka Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Sarah Sjöström a amélioré son propre record du monde du 50 m libre en demi-finales des Mondiaux de Fukuoka. Avec un temps de 23''61, la Suédoise de 29 ans fait six centièmes de mieux que sa précédente marque, alors même qu'elle venait de décrocher une médaille d'or sur 50 m papillon quelques minutes plus tôt. La championne olympique du 100 m papillon à Rio en 2016 n'a pas attendu la finale pour lâcher les chevaux et battre son record du 50 m libre. Sarah Sjöström, également détentrice des records du monde sur 100 m libre, 50 m papillon et 100 m papillon, pose un peu plus son empreinte sur ces Mondiaux. Quelques minutes avant d'améliorer son temps sur 50 m libre, elle s'était emparée de l'or planétaire pour la cinquième fois de sa carrière sur 50 m papillon. La Suédoise tentera d'aller chercher un deuxième sacre mondial sur 50 m libre dimanche.

Le coup de tête décisif de Wendie Renard Wendie Renard congratul�e par ses co�quipi�res apr�s son but. Image: Keystone/EPA/JONO SEARLE La France a réalisé une excellente opération à Brisbane face au Brésil. Décevantes face à la Jamaïque (0-0), les Tricolores ont battu la Seleçao 2-1 dans le match au sommet du groupe F. Dans une rencontre qu'elle a globalement dominée contre un adversaire contre lequel elle n'avait jamais perdu, la France a trouvé une première fois la faille, au terme d'une superbe action collective signée par le trio Karchaoui-Diani-Le Sommer, les deux dernières nommées déviant le ballon de la tête (11e). Les Sud-Américaines ont réagi après la pause trouvant l'ouverture par Debinha (58e). Piquées au vif, les Françaises ont ensuite rapidement repris le commandement du jeu, parvenant à inscrire le but de la victoire à la 83e minute. Oubliée au deuxième poteau, la capitaine emblématique des Bleues Wendie Renard trompait la vigilance de Leticia, la gardienne adverse. Incertaine pour cette rencontre (gène au mollet), la Martiniquaise a signé son 35e but en sélection.

Noè Ponti 7e sur 100 m papillon Ponti a termin� 7e du 100 m pap' � Fukuoka Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti devra encore patienter avant de conquérir une première médaille dans des Mondiaux en grand bassin. Le Tessinois a terminé 7e de la finale du 100 m papillon samedi à Fukuoka. En bronze dans la discipline aux JO 2021 et en argent aux Européens en 2022, Noè Ponti n'est pas parvenu à se surpasser dans cette finale. Le Tessinois de 22 ans, 7e après la première longueur de bassin, n'a pu faire mieux que 51''23. Il s'était montré plus rapide en demies (51''17) et en séries (51''00). Noè Ponti est resté à 49 centièmes de son record de Suisse, établi en finale des JO de Tokyo. Il aurait dû le battre pour se hisser sur le podium à Fukuoka, et même l'exploser: le Français Maxime Grousset a cueilli l'or en 50''14, le Canadien Josh Liendo (50''34) et l'Américain Dare Rose (50''46) s'étant parés d'argent et de bronze. La déception est forcément de mise pour l'ambitieux Noè Ponti, même s'il n'avait pas prononcé le mot médaillé à l'heure d'évoquer ses ambitions. Il avait à cœur d'effacer la désillusion des Mondiaux 2022, où il avait obtenu une prometteuse 4e place sur 200 m avant de manquer de force en finale du 100 m papillon (8e) après avoir contracté le Covid. Mais l'avenir lui appartient.

La Suède domine l'Italie et passe en 8es de finale Amanda Ilestedt a sign� un doubl� face � l'Italie Image: KEYSTONE/AP/John Cowpland La Suède s'est qualifiée en huitièmes de finale du Mondial dès son deuxième match de poule. Les vice-championnes olympiques 2021 ont largement battu l'Italie (5-0) samedi à Wellington, notamment grâce à un doublé de la défenseure Amanda Ilestedt Les Suédoises ont puni les Italiennes en sept minutes en fin de première période: d'abord par une tête d'Amanda Ilestedt sur corner (39e), puis grâce à Fridolina Rolfö (44e) et à Stina Blackstenius (46e). En seconde période, Amanda Ilestedt a de nouveau marqué de la tête à la suite d'un corner (50e). En toute fin de match, l'attaquante Rebecca Blomkvist a terminé le festival (95e) de la Suède, qui est assurée de terminer en tête du groupe G.

La Norvège à nouveau privée d'Hegerberg face aux Philippines Ada Hegerberg ne jouera pas face aux Philippines dimanche Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr La Norvège devra encore se passer de sa star Ada Hegerberg lors de son dernier match du groupe A crucial face aux Philippines dimanche. Touchée à l'aine, la Ballon d'Or 2018 n'est pas remise de la blessure qui l'avait déjà contrainte à renoncer au match contre la Suisse (0-0) mardi. "Elle n'est pas prête pour ce match", a déclaré la sélectionneuse Hege Riise en conférence de presse à la veille de la rencontre contre les Philippines à Auckland. "Le match arrive trop tôt après sa blessure. Elle travaille encore pour être prête pour le prochain match". L'attaquante de l'Olympique lyonnais avait ressenti une douleur à l'aine lors de l'échauffement avant la rencontre contre les Suissesses. Sans elle, les Norvégiennes ont concédé un nul 0-0, après avoir perdu leur match inaugural contre le pays hôte, la Nouvelle-Zélande (1-0). La Norvège, titrée en 1995, est donc l'obligation de battre les Philippines, si possible sur un large score, pour éviter une élimination dès le 1er tour.

Sam Kerr annonce son retour pour Canada-Australie Sam Kerr est apte pour affronter le Canada lundi Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard La star de l'Australie Sam Kerr, blessée pour les deux premiers matches du Mondial, a annoncé qu'elle serait de nouveau "disponible" pour affronter le Canada lundi (12h00) à Melbourne. Ce choc sera décisif pour le pays hôte: seule une victoire le qualifierait pour les 8es de finale. "Je me sens bien. Le plan a toujours été le même: manquer les deux premiers matches et réévaluer (mon état) après. On en est là. Je peux être sur le terrain. Je serai disponible", a expliqué l'attaquante des "Matildas" samedi en conférence de presse à Brisbane. Touchée à un mollet, Sam Kerr avait manqué le match inaugural contre l'Irlande (victoire 1-0), son forfait étant annoncé quelques minutes avant la rencontre bien qu'elle était blessée depuis la veille. La buteuse de Chelsea avait aussi déclaré forfait pour le deuxième match contre le Nigeria, une défaite 3-2 qui place l'Australie dans une position inconfortable avant le duel contre les Canadiennes. "J'aimerais vous dire (si je vais jouer), mais c'est une information majeure pour les adversaires. La donner, ce serait les aider. Mais je serai là et prête", a détaillé Kerr. "J'ai hâte d'être à après-demain (lundi). "Le plan pour moi est d'être impliquée" dans la rencontre, a conclu la joueuse aux 63 buts en 121 sélections.

Pas de demie pour Mityukov sur 50 m dos Mityukov a logiquement �t� �limin� en s�ries du 50 m dos Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti sera le seul Suisse en lice dans la session de samedi après-midi aux Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Le médaillé de bronze du 200 m dos Roman Mityukov a échoué en séries du 50 m dos, tout comme Lisa Mamié sur 50 m brasse et Nina Kost sur 50 m libre. Roman Mityukov - qui jusqu'à vendredi ignorait être inscrit pour le 50 m dos ! - a pris la 31e place en 25''61, à 0''50 du top 16. Le Genevois (23 ans ce dimanche) affiche justement un record personnel de 25''11 sur cette distance, celle qu'il affectionne le moins. "Je m'attendais à avoir plus de vitesse, mais ce n'est pas grave, ce n'est que du 50 m", a lâché Roman Mityukov, qui n'a dormi que six heures et a dû qui plus est se lever tôt au lendemain de son exploit. "Je réalise gentiment que je suis médaillé aux championnats du monde", a-t-il poursuivi. Lisa Mamié est elle aussi restée à 0''50 de son meilleur chrono sur 50 m brasse. La championne d'Europe du 200 m brasse, 30e des séries en 31''67, aurait dû nager en 30''75 pour passer en demi-finales. Quant à Nina Kost, elle a terminé 39e sur 50 m libre en 25''80, loin de son record de Suisse (25''07) et à 0''95 du top 16. Comme en 2021? Qualifié la veille avec le 8e temps des demi-finales, Noè Ponti sera pour sa part en lice à 13h42 (heure suisse) samedi pour la finale du 100 m papillon. Il devra vraisemblablement battre son record de Suisse (50''74), établi en finale des JO de Tokyo 2021, pour conquérir sa première médaille dans des Mondiaux en grand bassin. A Tokyo, le Tessinois s'était paré de bronze sur 100 pap' au lendemain de la médaille de bronze obtenue par Jérémy Desplanches sur 200 m 4 nages. Permettra-t-il à la natation suisse de réussir à nouveau ce tour de force, 24 heures après l'inattendue médaille de bronze cueillie par Roman Mityukov sur 200 m dos?

Super League: Servette veut confirmer sa bonne forme Trois matches de la 2e journée de Super League sont au programme ce soir. Deux mettront directement aux prises des clubs ayant gagné lors de la 1re journée. A 18h00, Lugano - qui occupe le fauteuil de leader grâce à son succès 3-0 à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy - recevra Saint-Gall dans un duel entre deux équipes qui affichent certaines ambitions. Simultanément, Lausanne-Sport recevra les Grasshoppers pour une rencontre entre deux battus du week-end dernier. Les Vaudois espèrent ouvrir leur compteur contre des Sauterelles en manque de repères. A 20h30, Servette accueillera le FC Zurich pour un autre duel entre clubs à trois points. Après leur succès initial contre GC, les Genevois voudront enchaîner contre l'autre formation des bords de la Limmat.

Mityukov: "Je savais que j'avais un coup à jouer" "C'est incroyable. Quelque part je me venge de mes trois médailles en chocolat", savoure Roman Mityukov. Le Genevois a effacé de superbe manière ses trois frustrantes 4es places obtenues aux Européens 2022 en allant chercher le bronze sur 200 m dos dans les Championnats du monde en grand bassin de Fukuoka. "J'ai rêvé de cela toute la saison. C'était une saison difficile. Surtout mentalement, car je me suis toujours bien senti dans ma nage et sur le plan physique", poursuit-il, joint au téléphone par Keystone-ATS. "Je savais que j'avais un coup à jouer sur 200 m dos si je parvenais à me canaliser. Je l'ai compris très tôt." La traumatisante expérience vécue à Rome lors des Championnats d'Europe 2022 a donc agi comme un déclic. Roman Mityukov n'a pourtant pas voulu recourir à un coach mental. "Je préfère travailler sur moi-même", souligne-t-il. "Mais rien ne serait possible sans un encadrement sain. Le mien est parfait." "Tellement d'émotions" Le médaillé de bronze des Européens 2021 a, aussi, changé de stratégie par rapport aux Championnats d'Europe de 2022. "J'étais alors parti beaucoup trop vite (en finale du 200 m dos). Cette saison, j'ai décidé de partir +léger+ et de produire mon effort sur la deuxième moitié de course", glisse-t-il. "On a travaillé dans cette optique durant toute la saison. Ca a payé", lâche Roman Mityukov, qui pointait seulement au 7e rang après 100 mètres et au 4e après 150 mètres en finale. "Sur le dernier 50 mètres, le dernier de la saison dans un sens, j'ai pensé à tous les efforts et sacrifices que j'ai faits cette saison", précise-t-il. "J'avais la tête pleine. J'ai aussi repensé à tous ces entraînements difficiles, à toutes ces 4e places", explique encore le Genevois, qui s'est arraché pour signer un nouveau record de Suisse (1'55''34) et conquérir le bronze. "Il y avait tellement d'émotions quand j'ai vu le chiffre 3 à côté de mon nom", enchaîne-t-il. "Pas toujours facile" "C'est incroyable de pouvoir monter sur la boîte dans des championnats du monde", savoure-t-il. "Je veux profiter de ce moment. La natation, ça n'est pas toujours facile. Tu prends cher toute la saison, tu es seul quand tu te lèves très tôt pour aller t'entraîner, personne ne le voit", souligne-t-il. "Mais je ne vais pas me plaindre. La natation, c'est ce que j'aime. Et c'est parce que j'aime ça que j'ai pu décrocher cette médaille. C'est pour vivre ces courts instants de bonheur qu'on s'entraîne tout au long de l'année", conclut un Roman Mityukov heureux mais prêt à reprendre le travail dans l'optique de son prochain objectif: les JO 2024, où il sera forcément un candidat au podium.