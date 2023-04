Le prologue pour Josef Cerny ++ Alcaraz et Rune à Bâle

Le format des week-ends de sprint modifié en formule 1 L'attaquant du GSHC Marco Miranda (en grenat) sait que le plus dur reste � faire Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le format des week-ends de sprint va changer en formule 1. Ce sera le cas dès le Grand Prix d'Azerbaïdjan prévu en cette fin de semaine à Bakou. Le nouveau format prévoit plus de qualifications et moins d'essais libres durant le week-end, a annoncé la Fédération internationale (FIA). "Cela renforcera le spectacle des week-ends sprint et améliorera l'action en piste pour les supporters du monde entier", a indiqué la FIA dans un communiqué conjoint avec le promoteur Formula One, à quelques jours du premier week-end sprint de la saison. Outre l'Azerbaïdjan, le nouveau format sera également couru dans cinq autres Grand Prix, en Autriche (2 juillet), en Belgique (30 juillet), au Qatar (8 octobre), aux États-Unis (Austin, 22 octobre) et au Brésil (5 novembre). Une seule séance d'essais libres Concrètement, les pilotes ne courront plus qu'une seule séance d'essais libres le vendredi matin, suivie d'une première session de qualifications dans l'après-midi. Celle-ci déterminera la grille de départ du Grand Prix du dimanche. La journée du samedi sera, elle, consacrée au sprint. Les pilotes prendront la piste pour une deuxième séance de qualifications (appelée "Sprint Shootout"), sur le même modèle que celle du vendredi mais plus courte, qui déterminera uniquement l'ordre de départ pour la course sprint disputée le même jour. Jusqu'à présent, lors des week-ends sprint, les pilotes disputaient des qualifications classiques, c'est-à-dire contre la montre, le vendredi. Elles définissaient l'ordre de départ d'une course de 100 km le samedi, qui elle-même définissait alors la grille de départ du GP le dimanche. L'attribution des points à l'issue reste inchangée: seuls les huit premiers pilotes marqueront des points à l'issue du sprint. Ce changement intervient deux ans après l'arrivée des courses sprint sur certains GP et qui ont pour but d'offrir du spectacle sur trois jours.

Josef Cerny gagne le prologue du Tour de Romandie S�bastien Reichenbach et Yanis Voisard ont fait un bon prologue Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Josef Cerny (Soudal-Quick Step) est le premier leader du Tour de Romandie. Le Tchèque a en effet remporté le prologue de 6,8 km à Port-Valais. Meilleur Suisse, Joel Suter a pris une belle 5e place. Cerny (29 ans) a devancé le Norvégien Tobias Foss, champion du monde du chrono, de 0''29 seulement. Le Français Remi Cavagna a complété le podium à 0''92. Suter a pour sa part concédé 4''18 au vainqueur. Le premier maillot jaune du TdR 2023 a causé une certaine surprise avec son succès, même s'il est à l'aise dans l'effort solitaire. Il compte trois titres de champion du contre-la-montre de son pays. Sa plus grande victoire jusqu'ici était une étape du Tour d'Italie en 2020. Si Suter a pu dialoguer avec les meilleurs sur un parcours plat qui ne comprenait que trois virages, les autres Helvètes ont fini plus loin. Yanis Voisard a pris le 34e rang à 19'' alors que tant Gino Mäder (43e) que Sébastien Reichenbach (46e) ont perdu 22''.

Alcaraz et Rune joueront à Bâle Alcaraz jouera pour la 2e fois les Swiss Indoors Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le plateau des Swiss Indoors (23-29 octobre) prend déjà forme. Les organisateurs de l'ATP 500 bâlois ont annoncé mardi les participations de Carlos Alcaraz (ATP 2) et de Holger Rune (ATP 7). Tous deux âgés de 19 ans, l'Espagnol et le Danois disputeront pour la deuxième fois le tournoi rhénan. Le premier avait atteint les demi-finales l'an dernier alors qu'il pointait au 1er rang mondial, le second se hissant jusqu'en finale. Ils avaient tous deux subi la loi du Canadien Félix Auger-Aliassime. Carlos Alcaraz et Holger Rune ont tous deux vécu une première dimanche dernier sur l'ATP Tour. En triomphant respectivement à Barcelone et à Munich, ils ont défendu pour la première fois victorieusement un titre.

Petar Aleksic quittera Olympic cet été Petar Aleksic a remport� 13 troph�es � la t�te d'Olympic Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Petar Aleksic (54 ans) quittera Fribourg Olympic cet été. Le technicien d'origine bosnienne, qui a annoncé la nouvelle mardi au cours d'une conférence de presse, était arrivé sur les bords de la Sarine durant l'été 2013. C'est la fin d'une ère à Olympic. En dix ans avec Petar Aleksic aux commandes, le club a conquis 13 trophées majeurs sur la scène nationale: 5 Championnats, 5 Coupes de Suisse et 3 Coupes de la Ligue, avec deux triplés au passage (2018 et 2022). Un 14e trophée est par ailleurs envisageable pour Petar Aleksic et ses joueurs, sacrés il y a quelques semaines en Coupe de Suisse dans leur salle de St-Léonard. Deuxièmes de la phase préliminaire de SBL, ils seront les principaux rivaux de l'actuel leader Massagno en play-off. Petar Aleksic avait été engagé à Fribourg en 2013, cumulant jusqu'à l'automne 2016 cette fonction avec celle de sélectionneur de l'équipe de Suisse. Il avait succédé à Damien Leyrolles, lequel avait remporté sept trophées - dont deux titres de champion - en huit saisons à la tête d'Olympic.

Neuchâtel Xamax: Uli Forte à la rescousse Uli Forte est le nouveau coach de Xamax Image: KEYSTONE/DPA/AXEL HEIMKEN Neuchâtel Xamax annonce avoir engagé Uli Forte au poste d'entraîneur. Le technicien zurichois de 48 ans a pour mission de sauver de la relégation les Rouge et Noir, 10es de Challenge League à 12 points de l'avant-dernier Bellinzone. Vainqueur de deux Coupes de Suisse en tant qu'entraîneur (en 2013 avec GC, en 2016 avec Zurich), Uli Forte était sans club depuis son départ prématuré de l'Arminia Bielefeld (2e Bundesliga). Il avait été viré dès le mois d'août 2022 après que son équipe avait perdu ses quatre premiers matches de championnat. Cet ancien défenseur, également passé par Wil, St-Gall et Young Boys, connaît bien la Challenge League. Il a en effet dirigé Yverdon pendant un peu moins d'un an avant de tenter l'aventure à Bielefeld, permettant au club vaudois de se maintenir dans cette catégorie de jeu et d'accéder aux demi-finales de la Coupe de Suisse. Uli Forte, dont la durée du contrat n'a pas été précisée, succède à Jeff Saibene qui a jeté l'éponge après la défaite 5-2 à Aarau samedi. Il devra probablement préparer ses joueurs à disputer un barrage de promotion/relégation. Saibene avait été engagé à la fin août 2022 pour remplacer Andrea Binotto.

Equipe Tudor: une année après, c'est du concret Dans l'effervescence d'une veille de Tour de Romandie, l'équipe Tudor n'est pas la dernière à se réjouir de disputer une épreuve World Tour dans son propre pays. Quel chemin parcouru en une année ! 26 avril 2022, une conférence de presse, un brin énigmatique, est convoquée près du stade de la Tuilière à Lausanne avec l'annonce d'un nouveau projet helvétique juste avant le départ du prologue du Tour de Romandie. C'est ce jour-là que Fabian Cancellara annonce la création de l'équipe Tudor Pro Cycling, née sur les fondations de la Swiss Racing Academy. Une année plus tard, le projet n'est pas une chimère. L'équipe est parfaitement structurée et compte déjà trois victoires depuis le début de la saison. "Le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, ce sont un peu le Tour de France pour nous", se réjouit Fabian Cancellara, le président de l'équipe. Nouveau rôle pour Reichenbach Au départ à Port-Valais ce mardi, Tudor alignera quatre coureurs suisses avec Tom Bohli, Yannis Voisard, Joel Suter et Sébastien Reichenbach. Ce dernier se retrouve dans un rôle bien différent pour sa huitième boucle romande. "C'est sûr, je venais toujours pour travailler pour mes leaders. Cette fois-ci, on compte sur moi. Je viens pour viser une place au classement général. J'ai vraiment envie de remplir plus qu'un rôle de capitaine de route. Je ne veux pas être déçu en arrivant dimanche à Genève", relève le Valaisan, à l'ambition retrouvée à 33 ans. Il visera en premier un exploit sur la route de Thyon 2000 samedi lors de l'étape-reine. Cancellara, qui n'aime pas tirer la couverture à lui dans l'aventure Tudor, attend de ses coureurs qu'ils réussissent une belle performance collective. "Je veux simplement qu'ils fassent le maximum. L'esprit collectif est primordial. Il faut oser." La formation helvétique du Pro Team, le deuxième échelon de l'UCI après le World Tour, pourrait déjà frapper mardi lors du prologue avec Tom Bohli, deuxième du prologue du Tour de Romandie en 2018 à Fribourg et 3e en 2019 à Neuchâtel. L'atout Jan Christen Une deuxième formation helvétique sera de la partie: pour la quatrième année de suite, une équipe de Swiss Cycling disputera en effet le Tour de Romandie. Cette sélection formée de jeunes coureurs permettra au prodige Jan Christen (18 ans) de faire ses débuts au niveau du World Tour. Champion de Suisse junior dans toutes les disciplines (route, vtt, cyclocross), Christen est un talent pur, qui attire les regards dans un cyclisme où les jeunes sont de plus en plus performants comme le montrent les succès de Tadej Pogacar ou Remco Evenepoel ainsi que l'émergence de l'Irlandais Ben Healy. "Jan Christen est un coureur ambitieux qui ne néglige aucun détail, précise Mathias Frank, directeur sportif adjoint de l'équipe Swiss Cycling. Mais il reste humble." L'Argovien, qui vient de boucler Liège - Bastogne - Liège M23 à la 8e place, va donc se frotter pour la première fois à l'élite mondiale dans la plus haute catégorie. Prudence "C'est la première fois que je disputerai une course avec les oreillettes. Je vais m'y lancer prudemment et essayer de profiter de chaque ouverture", confie le futur coéquipier de Pogacar chez UAE Emirates, avec qui il a signé un contrat jusqu'en 2027, à la veille du départ de la boucle romande. Comme à chacune de ses participations, l'équipe Swiss Cycling est appelée à faire le spectacle, à animer la course. Outre Christen, elle sera formée par Dario Lillo, Jonathan Bögli, Jan Sommer, Antoine Debons, Antoine Aebi et Jan Stöckli.

Markkanen (Utah) désigné joueur ayant le plus progressé Lauri Markkanen (Jazz) est le joueur ayant le plus progress� en NBA Image: KEYSTONE/AP/John Munson Lauri Markkanen (25 ans) a été désigné joueur ayant le plus progressé au cours de la saison, a annoncé lundi la NBA. L'intérieur finlandais du Utah Jazz a tourné à 25,6 points de moyenne, soit près de 11 unités de mieux que lors de l'exercice précédent. Une progression-record en la matière. Particulièrement adroit (49,9 % de réussite au tir et 87,5 % sur la ligne des lancers francs), Lauri Markkanen a aussi capté 8,6 rebonds par match. De quoi lui permettre d'être sélectionné au All-Star Game pour la première fois de sa carrière en février. "C'est une sensation incroyable", a déclaré Markkanen à la chaîne TNT depuis Helsinki, où il effectue son service militaire. "C'est un énorme privilège d'être dans cette position". Mesurant 2m13, celui dont les parents ont été tous deux basketteurs professionnels a été sélectionné en 7e position de la draft en 2017 par Minnesota. Il a ensuite joué pour Chicago et Cleveland avant d'atterrir à Utah en septembre dernier, dans le cadre d'un échange à plusieurs joueurs qui a notamment envoyé Donovan Mitchell du Jazz aux Cavaliers.

La course est ouverte, aux Suisses d'en profiter Vingt-cinq ans d'attente! La Suisse attend un successeur à Laurent Dufaux, dernier vainqueur helvétique du Tour de Romandie, depuis 1998. La 76e édition qui débute ce mardi tend les bras à Gino Mäder. En l'absence du top 4 (Pogacar, Evenepoel, Roglic, Vingegaard) des épreuves par étapes, la course s'annonce très ouverte sur les routes romandes. La surprise vient plutôt du fait que quatorze coureurs suisses sont annoncés au départ. Un chiffre très important, dû en partie par la présence de la nouvelle équipe helvétique Tudor Pro Cycling. Pour le classement général, seul Gino Mäder semble taillé d'un point de vue helvétique pour jouer les premiers rôles. Le Bernois, né en Suisse orientale et résident dans le canton de Zurich, vient de passer deux semaines sur l'Ile de Ténérife à manger du bitume. Faute de concurrents dans son équipe, il a dû s'aligner sur la Flèche wallonne où il s'est classé 34e. "Je veux être aussi performant qu'en 2022. Nous verrons si ça marche", relève prudemment le grimpeur de la formation Bahrain, deuxième l'an dernier derrière le Russe Alexander Vlasov, absent cette année. Quid de Bernal ? Entre Port-Valais et Genève, les prétendants à la victoire finale seront sans doute plus nombreux que d'habitude par le fait de l'absence d'un coureur comme Roglic ou Evenepoel. Il y a deux ans ans, Egan Bernal aurait joué un rôle d'épouvantail au moment de s'élancer. Aujourd'hui, le Colombien de l'équipe Ineos laisse place aux interrogations après le grave accident qui lui a ruiné sa saison 2022. Le vainqueur du Tour de France 2019 peut-il s'immiscer parmi les favoris alors qu'il n'a terminé le Tour du Pays basque qu'au 92e rang et qu'il n'a pas fini le Tour de Catalogne ? Pour succéder à Vlasov, il paraît plus sûr de miser sur l'Espagnol Juan Ayuso, quatrième l'an dernier et meilleur jeune, ou sur son compatriote Ion Izagirre, qui trouvera un terrain à sa convenance. Parmi les autres prétendants, on citera le Britannique Simon Yates, le Colombien Sergio Higuita, vainqueur à Zinal en 2022, et le Français Romain Bardet, plutôt en vue au cours des Ardennaises. Obliger les grimpeurs à attaquer La boucle romande débutera par un prologue qui ressemblera presque à un véritable contre-la-montre avec ses 6,8 km. Des différences importantes pourraient déjà être créées dès le départ. Après deux étapes réservées en principe aux baroudeurs à la Vallée de Joux et à la Chaux-de-Fonds, le premier rendez-vous pour le classement général aura lieu à Châtel-St-Denis avec un contre-la-montre de 19 km. Un tracé comprenant la montée vers les Paccots et une descente rapide vers Châtel-St-Denis devrait tout de même couronner un rouleur. La décision se fera sans doute sur la montée finale de l'étape-reine entre Sion et Thyon 2000. Là où le Gallois Geraint Thomas avait façonné sa victoire pour le général en 2021 malgré une chute spectaculaire en vue de l'arrivée. Le Canadien Michael Woods en avait profité pour s'imposer dans des conditions exécrables. Avant d'attaquer la montée finale vers les 2000 m, les coureurs devront escalader deux autres montées de 1re catégorie à Anzère et à Suen. "Le but est que les grimpeurs perdent un peu de temps sur le contre-la-montre de Châtel-St-Denis et qu'ils soient obligés d'attaquer dans l'étape de Thyon", se réjouit Richard Chassot, le patron du Tour de Romandie.

Siegenthaler brille, les Devils égalisent Siegenthaler f�licit� par ses �quipiers apr�s avoir marqu� le 2-1 pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Devils ont égalisé à 2-2 dans le 1er tour des play-off de NHL qui les oppose aux New York Rangers. Battu à deux reprises 5-1 à Newark dans les deux premiers matches, New Jersey est allé s'imposer une deuxième fois au Madison Square Garden lundi. Nico Hischier et ses équipiers ont gagné 3-1 dans l'antre des Rangers. Le centre valaisan a signé la passe décisive sur le 2-1, inscrit par Jonas Siegenthaler à la 49e minute. Brillant samedi lors de l'acte III avec 35 arrêts pour sa première titularisation en play-off, Akira Schmid a effectué 22 parades. Jonas Siegenthaler a été désigné première étoile de cette partie, dans laquelle il a inscrit les deux premiers points de sa carrière en play-off. Le défenseur zurichois a réussi un improbable assist sur le 1-0, dégageant en catastrophe un puck dont Jack Hughes a hérité avant de s'en aller tromper Igor Shesterkin en contre-attaque. De surnuméraire à héros Surnuméraire lors du match no 2, Jonas Siegenthaler a ensuite profité d'une magnifique transversale de Nico Hischier pour marquer le 2-1 d'un tir du poignet. "J'ai vu ce petit trou et ai essayé de m'y engouffrer. Hischier a fait une action incroyable. J'ai essayé de tirer au ras de la glace et c'est rentré", a-t-il lâché. Les Devils ont scellé le score dans la cage vide, à 26 secondes de la fin, par l'intermédiaire d'Ondrej Palat. Ils n'ont pas encaissé le moindre but en infériorité numérique dans les deux derniers matches, alors que les Rangers avaient converti quatre de leurs dix "power plays" au cours des actes I et II. Un assist pour El Nino, mais les Jets battus Nino Niederreiter s'est lui aussi illustré lundi, signant son quatrième point - un assist - dans ces play-off 2023 sous le maillot de Winnipeg. Mais le Grison et les Jets ont connu la défaite, s'inclinant 4-2 à domicile face aux Vegas Golden Knights pour se retrouver menés 3-1 dans ce 1er tour de la Conférence Ouest.

Avec dix membres du top 50, mais sans joueur suisse pour l'instant L'Entry List du Geneva Open (21-27 mai) est connue. Aucun joueur suisse n'est pour l'heure admis directement dans le tableau final, en attendant l'attribution des trois wild cards et d'éventuels forfaits. Double tenant du titre sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, Casper Ruud (ATP 4) mène comme prévu cette Entry List qui comprend 19 noms. Le deuxième joueur le mieux classé - et pour l'heure seul autre membre du top 20 - est le no 1 américain Taylor Fritz (ATP 10). Le dernier admis est le Bélarusse Ilya Ivashka (ATP 69). Côté suisse, Marc-Andrea Hüsler (ATP 76) est le seul des sept joueurs figurant parmi les 250 premiers mondiaux à s'être inscrit pour le tournoi genevois. Le gaucher zurichois figure en cinquième position parmi les viennent-ensuite. Il aurait fait partie des 19 élus s'il n'avait pas perdu 16 places au classement ce lundi... Sacré en 2016 et en 2017 à Genève, Stan Wawrinka (ATP 78) n'est pas inscrit et aura donc besoin d'une invitation. L'absence de Dominic Stricker (ATP 127), Leandro Riedi (ATP 158), Alexander Ritschard (ATP 186), Antoine Bellier (ATP 197) et Henri Laaksonen (ATP 216) était par ailleurs prévisible: tous devront batailler durant la même semaine lors des qualifications de Roland-Garros.

A Genève l'énergie de la victoire, à Bienne celle du désespoir Mardi soir à Bienne, Genève bénéficiera d'un premier puck de match, d'un puck de premier titre. Seulement dans les rangs grenat, il s'agira surtout de ne pas penser à ça. Un dernier coup de collier, ou de patin en l'occurrence. Aller chercher une quatrième victoire synonyme de trophée de champion de Suisse. Cette position, Genève ne l'a connue qu'une seule fois. C'était lors de la finale 2010 face à Berne quand les Aigles étaient revenus à 3-3 dans la série pour finalement perdre le septième match dans la capitale 4-1. Et selon la formule consacrée, "c'est la dernière victoire qui est la plus dure à remporter". Samedi soir aux Vernets, les Genevois ont fessé Bienne 7-1. Mais dans les couloirs devant les vestiaires, personne n'a fanfaronné. Si la patinoire avait des allures de fête pour le titre avec ces goals à la pelle, les joueurs avaient eux bel et bien conscience qu'il ne s'agissait que d'une étape. "Mardi, ce sera un nouveau match, le score sera de 0-0 au début, explique l'attaquant genevois, Marco Miranda. Les sept buts marqués samedi n'auront aucune incidence." L'ailier zurichois a parfaitement raison sur le plan technique. Reste que Bienne a tout de même montré certaines limites à l'occasion de ce cinquième acte, même si les choses n'ont pas tourné en sa faveur. "On sait que Bienne va démarrer fort mardi à la maison parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, détaille encore le numéro 85 des Aigles. Mais on ne doit pas regarder l'autre équipe et ne penser qu'à notre jeu en se préparant comme on sait le faire." Les étrangers genevois sont là, Olofsson discret Parfois un peu plus discrets car bien muselés par les Seelandais, les étrangers de Genève-Servette ont retrouvé leur touche au meilleur moment. On a ainsi vu Henrik Tömmernes, Linus Omark et Teemu Hartikainen prendre les choses en mains, comme ils l'ont si souvent fait durant la saison régulière. "Cela leur donne de l'énergie et après cette énergie se répand au sein de l'équipe", appuie Miranda. A Bienne, Toni Rajala évolue à son niveau. Jere Sallinen, Alexander Yakovenko et Viktor Lööv aussi. Jesper Olofsson? Beaucoup moins. Ceci explique aussi le rendement moindre de la fameuse ligne H2O formée avec Fabio Hofer et Gaëtan Haas. Samedi à Genève, Antti Törmänen avait titularisé Riley Sheahan à la place du Suédois et placé Luca Hischier avec les deux autres "H". Sans grand succès. Gageons que si les Seelandais ambitionnent de s'offrir une septième partie jeudi au bout du Léman, il faudra que les importés prennent les choses en mains. A moins que la Brunner-Cunti-Künzle n'en décide autrement. L'atout de l'expérience Champion avec Zurich en 2018, Marco Miranda ne débarque pas dans une situation totalement inconnue. Et dans ces moments-là, l'expérience est un carburant inestimable: "Oui, je pourrai me servir de cette expérience, mais c'est quand même une situation complètement différente. C'est toujours une nouvelle histoire." "Il faut préparer ce match comme une partie normale et se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler, souligne-t-il. On dit shift après shift, mais il y a quand même beaucoup à gagner sur la table. Ce qui est sûr, c'est que l'on doit se concentrer sur le jeu. On n'a encore rien gagné et on doit garder les pieds sur terre."

Les Bucks menés 3-1 par Miami Jimmy Butler (22) a marqu� 56 points pour le Heat lundi Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Meilleure équipe de la saison régulière en NBA, Milwaukee est au bord de l'élimination au 1er tour des play-off. Les Bucks sont menés 3-1 dans la série qui les oppose au Heat. Battus 119-114 lundi à Miami, les Bucks ont pourtant enregistré le retour de Giannis Antetokounmpo. La star grecque a cumulé 26 points, 13 assists et 10 rebonds, après avoir manqué les deux matches précédents en raison d'une blessure au dos. Les Bucks menaient, surtout, encore de 12 points (101-89) à 6'09'' de la fin du match. Mais le champion NBA de 2021 n'a rien pu faire pour contrer Jimmy Butler lundi. L'ailier de Miami a inscrit pas moins de 56 points, son record en carrière et le quatrième meilleur total de l'histoire des play-off, dont 21 dans le dernier quart. Également auteur de 9 rebonds, il a rentré 19 de ses 28 tirs. Le Heat a signé un partiel de 13-0 pour renverser la vapeur dans le dernier quart et prendre l'avantage pour la première fois de la soirée (102-101 à 3'17'' du buzzer). Un 9-0 a ensuite permis à la franchise floridienne, qui s'était inclinée face aux Hawks de Clint Capela dans le match no 1 du play-in, d'enfoncer le clou et de se retrouver à un succès de l'exploit. "Enorme" "Remporter cette victoire, de cette manière, dans cette ambiance, dans cette ville, c'est énorme", a déclaré Jimmy Butler. "Gagner à Milwaukee, devant son public, c'est comme ça que se pavent les chemins vers les titres. Et là on a une opportunité". En attendant, l'ailier de 33 ans a frappé fort. Ni LeBron James ni Dwyane Wade ni Shaquille O'Neal, tous sacrés champions avec le Heat, n'ont pu faire aussi bien par le passé en play-off. Et dans l'histoire de la NBA, seuls Michael Jordan (63 points), Elgin Baylor (61) et Donovan Mitchell (57) ont fait mieux en phase finale.

Aaron Rodgers va quitter les Packers pour les Jets Aaron Rodgers va rejoindre les New York Jets Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Aaron Rodgers, quatre fois MVP, va quitter les Packers qu'il a menés au Super Bowl en 2011 pour rejoindre les Jets dans le cadre d'un vaste échange de joueurs, ont annoncé lundi les deux franchises. Les dirigeants de Green Bay et de New York doivent parapher les contrats mardi, conformément à l'accord conclu verbalement, ont-ils précisé. Le quarterback de 39 ans, le 15e choix du premier tour de la draft devant avoir lieu jeudi ainsi qu'un autre choix du cinquième tour, ont été promis par les Packers, Les Jets enverront en retour leurs choix du premier tour (ils choisiront en 13e position), des deuxième et sixième tours, ainsi qu'un choix du deuxième tour en 2024. Aaron Rodgers a joué 18 saisons pour Green Bay, le sommet ayant été atteint en 2011 lorsqu'il remporta le titre de champion, en étant MVP du Super Bowl, lors de la victoire (31-25) contre Pittsburgh. Quatre fois désigné meilleur joueur de la saison (2011, 2014, 2020 et 2021), il a conduit les Packers en play-off à 11 reprises en 15 exercices où il a été titulaire (au cours des trois premiers, il joua très peu car il était le remplaçant de Brett Favre). Rodgers tentera de relancer des Jets qui n'ont plus atteint les play-off depuis 2010.

Ons Jabeur, blessée, renonce à Madrid Ons Jabeur ne d�fendra pas son titre � Madrid Image: KEYSTONE/AP/Mic Smith Ons Jabeur (WTA 4) a annoncé lundi qu'elle ne défendrait pas son titre au WTA 1000 de Madrid cette semaine. La Tunisienne s'est blessée à un mollet samedi à Stuttgart. "J'ai une petite déchirure au mollet et je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour récupérer", a indiqué la finaliste de Wimbledon et de l'US Open 2022 sur ses réseaux sociaux. "Je suis triste d'annoncer que je ne pourrai pas jouer et défendre mon titre" à Madrid. Samedi, Ons Jabeur s'est blessée dès le premier jeu en demi-finale à Stuttgart contre la future lauréate du tournoi Iga Swiatek (WTA 1). Après s'être fait soigner, elle avait encore tenu deux jeux avant de renoncer, les larmes aux yeux.