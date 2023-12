Le PSG encore victorieux ++ Elle abaisse son record de Suisse

Le PSG, réduit à dix, s'impose au Havre et creuse l'écart en tête Kylian Mbappé encore décisif avec le PSG au Havre. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Paris SG s'est imposé dimanche au Havre 2 à 0 grâce à des buts de Kylian Mbappé (23e) et de Vitinha (89e), en ayant joué pendant presque tout le match à dix. Le portier Gianluigi Donnaruma a été expulsé à la 10e minute pour une sortie dangereuse en dehors de ses seize mètres. Les Parisiens creusent ainsi un écart de quatre points en tête de la L1 sur Nice qui a subi sa première défaite de la saison samedi à Nantes (1-0) lors de la 14e journée.

Fabienne Schlumpf abaisse son record sous les 2h25 Fabienne Schlumpf tient la grande forme (archive). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fabienne Schlumpf a brillé une fois de plus avec ses performances. La Zurichoise a abaissé son record de Suisse en 2h24'30'' à l'occasion du marathon de Valence. A 33 ans, elle a couru pratiquement une minute plus vite que lors de son précédent record d'il y a deux mois et demi à Berlin où elle avait décroché son ticket olympique pour Paris 2024. Fabienne Schlumpf a pu s'entraîner régulièrement ces dernières semaines et aspirait à battre son record sur le tracé plat de la ville portuaire espagnole. En particulier, elle a couru la première moitié de la course bien plus rapidement qu'à Berlin. L'épreuve en Espagne jouissait d'une participation relevée. L'Ethiopienne Worknesh Degefa, contemporaine de Fabienne Schlumpf, s'est imposée en 2h15'51''. La Suissesse a pris la 14e place. Chez les messieurs, l'Ethiopien Sisay Lemma a gagné avec un formidable temps de 2h01'48''. Présents dans le groupe des poursuivants, le Thurgovien Patrik Wägeli (2h12'58'') et le Bernois Dominik Rolli (2h14'35'') ont réalisé des meilleures performances personnelles.

Shinji Ono prend sa retraite à 44 ans Shinji Ono est le premier Japonais à avoir remporté un trophée européen Image: KEYSTONE/AP/JUNJI KUROKAWA Le milieu offensif japonais Shinji Ono a pris sa retraite sportive à l'âge de 44 ans, dimanche. Il est le premier Nippon à avoir remporté un trophée européen. Ono, une légende au Japon, faisait partie de l'équipe de Feyenoord victorieuse du Borussia Dortmund en finale de la Coupe de l'UEFA en 2002, point d'orgue d'une période de quatre ans couronnée de succès avec le club néerlandais. Le milieu offensif, habile des deux pieds, a fait partie de la vague pionnière de joueurs japonais ayant rejoint l'Europe à la fin des années 1990 et au début des années 2000, aux côtés de Hidetoshi Nakata et de Kazuyoshi Miura. Surnommé "le génie", Ono compte 56 sélections pour les Samouraïs bleus avec lesquels il a fait ses grands débuts à l'âge de 18 ans et a participé à trois Coupes du monde. Il était notamment de celle disputée à domicile en 2002, participant à toutes les rencontres, dont le 8e de finale perdu contre la Turquie. Ono, qui avait été désigné joueur asiatique de l'année en 2000 et a également joué à Hambourg, a tiré sa révérence dimanche avec le Hokkaido Consadole Sapporo lors de la défaite 2-0 contre Urawa, à l'occasion de la dernière journée du championnat japonais.

Woods avait le sourire après sa 3e journée Tiger Woods tient le choc physiquement pour son retour Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Tiger Woods avait le sourire après le 3e tour du Hero World Challenge, tournoi disputé aux Bahamas qui signe son retour après une opération à une cheville en avril. L'Américain ne pointait pourtant qu'au 16e rang, sur 20 participants. Auteur d'une carte de 75 (3 au-dessus du par) jeudi, puis de 70 vendredi, Tiger Woods (47 ans) a fini la journée à 71 samedi pour descendre d'une place au classement de ce tournoi qu'il organise. Mais "j'ai toujours le jeu en moi. Maintenant le tout est de savoir si mon corps pourra suivre", a-t-il estimé. "Ca aurait pu être un peu mieux que ce que le score l'indique, j'aurais pu rendre une carte d'un peu moins de 70 je pense. Mais j'ai joué plus propre qu'hier (vendredi)", a-t-il ajouté. "Être capable de surmonter mes petites douleurs m'a montré que je pouvais enchaîner les tours et récupérer chaque jour, ce dont je n'étais pas sûr, je suis très heureux de la façon dont la semaine se déroule." Victime d'un grave accident de voiture en février 2021, le golfeur aux 15 titres majeurs est d'abord resté éloigné des greens pendant plus d'un an et avait repris aux Masters 2022, où il s'était classé 47e. Cette année, il s'est retiré au 3e tour du Masters d'Augusta avant de subir en avril une opération chirurgicale de la cheville droite, en raison de séquelles de son accident.

Columbus défiera le Los Angeles FC en finale Ramirez (de face) a offert la victoire à Columbus en prolongation Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster Columbus a remonté un retard de deux buts pour l'emporter après prolongation (3-2) à l'extérieur face au FC Cincinnati samedi en demi-finale du championnat nord-américain (MLS). Le Crew affrontera le Los Angeles FC en finale. Columbus, titré en 2008 et 2020, jouera cette finale face au tenant du titre à domicile, le 9 décembre. Le Los Angeles FC a pour sa part dominé le Houston Dynamo 2-0 en finale de la Conférence Ouest. Pour le derby de l'Ohio, Cincinnati avait pourtant parfaitement entamé la rencontre avec deux buts de Brandon Vazquez (14e) et Luciano Acosta (48e). Columbus a arraché la prolongation à la 86e sur une réussite de Diego Rossi, avant de forcer la décision en prolongation grâce à Christian Ramirez (115e).

Niederreiter gagne le "derby" suisse Kurashev (23) et Chicago ont subi la loi des Jets samedi Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Nino Niederreiter a gagné le "derby" suisse figurant au programme samedi en NHL. Le Grison et les Jets se sont imposés 3-1 face aux Blackhawks de Philipp Kurashev. Battu dans ses trois matches précédents, Winnipeg s'est pourtant retrouvé mené 1-0 après 4'39'' de jeu après un but du no 1 de la draft 2023 Connor Bedard, son 11e de la saison. Mais les Jets ont trouvé les ressources pour renverser la vapeur grâce à des réussites de Mark Scheifele (11e), Morgan Barron (27e) et Cole Perfetti (51e). Nino Niederreiter est resté "muet" dans cette rencontre, comme lors de ses trois précédentes sorties, malgré cinq tirs cadrés. Philipp Kurashev, qui fut l'attaquant le plus utilisé dans le camp de Chicago (20'45'' de jeu), a quant à lui signé la passe décisive sur le but de Bedard. Avec 13 points, le Bernois est le deuxième meilleur compteur des Blackhawks derrière le prodige canadien (19). Roman Josi s'est également illustré samedi, en vain. Le capitaine des Predators a inscrit son cinquième but de la saison dans un match perdu 4-3 face aux New York Rangers à Nashville. Le défenseur bernois a été désigné deuxième étoile d'une rencontre dans laquelle les Preds ont mené 2-0 à la 16e, après la réussite de Josi en supériorité numérique, puis 3-1 à la 28e.

16e journée: Un choc YB-Servette Battu 3-1 samedi dernier à Zurich mais vainqueur 2-0 de l'Etoile Rouge Belgrade mardi en Ligue des champions, Young Boys accueille Servette à 16h30 dans le choc de la 16e journée de Super League. Les Grenat visent un 8e succès consécutif en championnat. Les deux équipes, à égalité de points (28) avant leur duel dominical, ont fait le job sur la scène européenne en milieu de semaine en s'assurant une présence au printemps. Mais elles n'affichent pas le même moral en Super League. Servette s'était incliné 1-0 à domicile face à YB lors de leur première confrontation de l'année, mais ce match remonte au 3 septembre. Depuis, les hommes de René Weiler n'ont perdu d'un match en championnat, le suivant trois semaines plus tard à Lucerne, avant d'enchaîner huit rencontres sans défaite. Quatrième du classement à une longueur du duo YB/SFC et à trois du leader Zurich avant cette journée, St-Gall accueillera pour sa part dès 14h15 une équipe d'Yverdon fessée 5-0 par Lugano le week-end précédent. Le dernier match verra le 5e Lucerne défier Lugano en terre tessinoise, dès 16h30.

Atlanta subit la loi d'Antetokounmpo et des Bucks Antetokounmpo (34) a brillé face aux Hawks de Capela (15) Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Atlanta s'est heurté à un Giannis Antetokounmpo en feu samedi en NBA. La star grecque des Bucks a cumulé 32 points, 11 rebonds et 10 passes décisives face aux Hawks de Clint Capela, qui se sont inclinés 132-121 à Milwaukee. Battu pour la troisième fois dans ses quatre dernières sorties, Atlanta a cédé dans le "money time" face aux ambitieux Bucks. Les Hawks, qui n'étaient menés que de trois points à 3'40'' du "buzzer" (119-116), ont alors concédé un partiel de 13-2 fatal. Giannis Antetokounmpo a signé samedi son premier triple double dans cet exercice 2023/24, le 36e au total en saison régulière. L'autre superstar des Bucks, Damian Lillard, a réussi 25 points et 9 assists pour permettre à Milwaukee de cueillir son septième succès consécutif à domicile. Du côté d'Atlanta, Trae Young a brillé avec 32 points et 12 assists, mais avec un maigre 13/28 au tir. Les Hawks ont d'ailleurs manqué d'adresse samedi avec 44,6% de réussite (59,6% pour les Bucks). Clint Capela n'a pas fait exception: le pivot genevois n'a rentré que 4 de ses 13 tirs pour un total de 10 points. Mais il a fait le job en réussissant aussi 17 rebonds, 4 assists et 3 contres.

Lausanne reçu 7 sur 7, Genève-Servette au fond du lac Le Lausannois Ken Jäger ne s'en laisse pas compter par le Luganais Matthew Verboon. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Lausanne HC vogue sur une série de sept succès après sa victoire 4-1 contre Lugano en National League. En revanche, Genève-Servette est au plus bas après une défaite 4-2 contre les Zurich LIons. Les Vaudois ont su surmonter une mise en marche un peu difficile. Un but plein de perfidie marquée par Mark Arcobello de derrière le but de Kevin Pasche avait permis aux Luganais de mener à la marque. Les hommes de l'entraîneur Geoff Ward sont revenus en deuxième période totalement décidé à renverser le score. Une superbe ouverture de Tim Bozon de son camp a lancé Jason Fuchs, qui n'a pas tremblé face au portier Koskinen. Puis Damien Riat a mis Lausanne en avance sur un but en supériorité numérique avant que Ken Jäger ne conclue une belle action avec Ronalds Kenins et Fuchs. Les Vaudois mettent Davos le septième à 13 points. Genève-Servette en crise Les Genevois sont en crise. A ce moment crucial du Championnat où les césures se font entre les différents groupes, ils ont concédé leur quatrième défaite de suite après avoir perdu pour la sixième fois de suite à domicile la veille contre Langnau. A Zurich, ils ont payé un premier tiers-temps catastrophique où Robert Mayer ne doit pas porter toute la responsabilité du désastre. Un doublé de Derek Grant et un superbe tir du poignet du Letton Rudolfs Balcers, mis sur orbite par une passe à l'aveugle magnifique de Denis Malgin, ont donné trois buts d'avance aux Lions. Mayer a quitté la glace pour être remplacé par Gauthier Descloux. Mais si le Fribourgeois s'est avéré un portier plus sécurisant, le mal était fait et irrémédiable. Certes, à la fin, les Genevois ont plus tiré au but que leur adversaire, mais question efficacité, ils sont restés éloignés de leurs anciens standards. Trois sur trois. Les Langnau Tigers ont empoché leur troisième succès de la saison face à Bienne (2-1). Les Seelandais avaient ouvert la marque par leur défenseur suédois Viktor Lööv (14e). Mais Noah Meier, déjà buteur la veille contre Genève-Servette, a égalisé (37e) avant que Julian Schmutz inscrive le but de la victoire (50e). Ajoie est toujours vivant. Les Jurassiens se sont imposés 3-2 sur la glace de Kloten grâce à un but de T.J. Brennan en fin de prolongation. Il a ainsi mis fin à une série de cinq défaites pour les Ajoulots. Un triplé de l'Autrichien Benjamin Baumgartner a mis le CP Berne sur les bons rails pour battre 4-0 les Rapperswil-Jona Lakers au lendemain d'une mémorable gifle encaissée à Davos (0-7). Passage difficile aussi pour Ambri-Piotta qui a concédé contre Zoug (2-4) son cinquième revers de rang.

Géant de Mont-Tremblant: Lara Gut-Behrami 5e, Brignone s'impose Lara Gut-Behrami 5e du premier géant de Mont-Tremblant Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Pas de 3e victoire de suite en géant pour Lara Gut-Behrami à Mont-Tremblant. La Tessinoise a dû se contenter de la 5e place d'une course remportée par Federica Brignone. Battue Lara Gut-Behrami. Une première en géant cet hiver après ses succès à Sölden et Killington. Au Québec, la Tessinoise a trouvé plus forte qu'elle. Mais la Luganaise n'a pas fini très loin de ses rivales. Ce cinquième rang n'est qu'à 0''59 de l'Italienne. La skieuse de Comano a perdu du temps sur ses rivales dans la partie intermédiaire de la deuxième manche, sur une piste pas franchement difficile, mais avec public nombreux et bruyant dans l'aire d'arrivée. Quarante ans après les dernières courses dans la station québécoise, c'est donc Federica Brignone qui s'est montrée la plus rapide. En tête au terme du premier passage, la Valdôtaine a résisté lors de son second effort. Deuxième à Sölden et 6e à Killington, la Transalpine signe sa 22e victoire en Coupe du monde, la 9e en géant. Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin complètent le podium. Suissesses larguées Seules deux autres Suissesses ont pu accompagner la Tessinoise en deuxième manche. Malheureusement, tant Simone Wild que Wendy Holdener ont été trop timides. Simone Wild a terminé 22e et Wendy Holdener 27e. Michelle Gisin a fini 32e et manqué la qualification pour cinq centièmes, Camille Rast s'est classée 37e et Andrea Ellenberger 39e. Mélanie Meillard a été éliminée. Tout ce petit monde aura l'occasion de faire mieux dimanche dès 17h pour un deuxième géant sur la même piste.

Une gifle pour le LS, un point mérité pour le SLO Le capitaine Olivier Custodio (au centre) et le LS à terre. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Après une série vertueuse de six matches sans défaite, le Lausanne-Sport est tombé de haut au Letzigrund. Il s'est incliné 5-0 devant les Grasshoppers alors que le score était de 0-0 à la pause. Ludovic Magnin déplore "un manque de niaque" pour expliquer ce naufrage en seconde période. L’entraîneur du Lausanne-Sport relevait également l’incroyable raté de Rares Ilie en première période. Seul devant la cage vide, le Roumain n’a pas pu cadrer sa tête. S’ils avaient ouvert le score sur cette action, les Vaudois n’auraient sans doute pas subi un tel naufrage après la pause. Cette défaite freine le Lausanne-Sport dans sa lutte pour la sixième place. Elle tombe, surtout, très mal avant le derby lémanique contre le Servette FC à la Tuilière. La question est de savoir si les joueurs de Ludovic Magnin sauront rebondir après une telle gifle. A la Pontaise devant 1740 spectateurs, le Stade Lausanne-Ouchy a relevé la tête après trois défaites de rang. Les joueurs de Ricardo Dionisio ont tenu le FC Bâle en échec (1-1) dans duel des cancres de la Super League. Les Rhénans avaient pourtant marqué après seulement... 62 secondes de jeu pour, croyaient-ils, vivre une rencontre "sans histoire" face à une équipe en crise. Mais le SLO a eu le mérite de ne rien lâcher. L’égalisation de Mergim Qarri répondait ainsi à une logique implacable. On a même le sentiment que le SLO aurait pu espérer mieux sans l’expulsion de Florian Danho à la 75e...

L'Allemagne, la Hongrie et l'Ecosse pour la Suisse Murat Yakin peut avoir le sourire: le sort ne lui a pas été contraire à Hambourg. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner L’équipe de Suisse peut revoir la vie en rose après un automne mortifiant. A Hambourg, le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2024, lui a souri. La sélection de Murat Yakin figure dans le groupe A avec l’Allemagne, la Hongrie et l’Ecosse. "Pire" équipe qualifiée directement par le biais du tour préliminaire, la Suisse n’a pas vraiment le droit de se plaindre. Même avec le soutien de son public, rien ne dit que l’Allemagne sortira du tunnel dans lequel elle se trouve depuis plus de cinq ans. Quant à la Hongrie et à l’Ecosse, elles n’étaient pas les équipes les plus redoutables des chapeaux 2 et 3. La Suisse livrera ses deux premiers matches à Cologne, le 15 juin contre la Hongrie et le 19 juin face à l’Ecosse. Elle bouclera son premier tour le 23 juin à Francfort contre l’Allemagne. Avec l’espoir que cette rencontre n’aura plus aucune incidence sur sa qualification pour les huitièmes de finale. Elle se doit de classer l’affaire lors de ses deux rencontres à Cologne. Cologne où elle aura une revanche à prendre dix-huit après son élimination en huitième de finale de la Coupe du monde contre l’Ukraine, un soir où a été commise la plus tragique erreur de coaching de son histoire avec le remplacement d’Alex Frei quelques instants seulement avant la séance de tirs au but.

Géant: Lara Gut-Behrami placée Lara Gut-Behrami 3e de la première manche au Québec Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Lara Gut-Behrami peut viser la victoire lors du premier géant de Mont-Tremblant. La Tessinoise occupe la 3e place à 0''35 de Federica Brignone. Partie la première avec du brouillard sur le haut, la skieuse de Comano n'a pas affiché un large sourire en franchissant la ligne d'arrivée. Il n'y a pourtant eu finalement que deux femmes qui sont allées plus vite qu'elle: Federica Brignone et Sara Hector. Sur une piste très facile, tout l'enjeu fut de ne pas perdre trop de vitesse. Derrière LGB, Petra Vlhova (à 0''40) et Mikaela Shiffrin (à 0''47) lutteront elles aussi pour le podium. Les autres Suissesses n'ont vraiment pas trouvé la solution au Québec. Simone Wild est provisoirement 16e à 2''59, Wendy Holdener 21e à 2''93, Michelle Gisin 23e à 3''28, Camille Rast 26e à 3''64 et Andrea Ellenberger 27e à 3''77.

Un but et un assist pour Zeki Amdouni Un deuxième but en Premier League pour Zeki Amdouni (à droite). Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Zeki Amdouni et Burnley ont cueilli leur deuxième succès en Premier League. Dans le duel des promus, les Clarets se sont imposés 5-0 face à Sheffield United. Le Genevois a participé à la fête avec un but et un assist. Il a signé le 3-0 à la 73e d’une frappe du gauche imparable avant de servir l’Italien Luca Koleosho deux minutes plus tard pour le 4-0. Zeki Amdouni a inscrit son deuxième but en Premier League après sa réussite lors du 1-1 à Nottingham le 18 septembre. Après six défaites de rang, le succès était impératif pour Burnley. Il lui permet de revenir à deux points du premier non-relégable.