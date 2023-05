Le Real mal payé ++ Récital de Sefolosha

Sixers et Nuggets à une victoire des demi-finales Joel Embiid a r�ussi 33 points face � Boston mardi Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Philadelphie et Denver ont tous deux pris l'avantage 3-2 en quart de finale des play-off de NBA. Les Sixers sont allés s'imposer 115-103 mardi à Boston, alors que les Nuggets ont imposé leur loi à domicile face à Phoenix (118-102). Déjà vainqueur sur le parquet des Celtics lors de l'acte I, Philadelphie a survolé les débats mardi. Les 76ers ont pris le large dans le troisième quart-temps pour mener 88-72 à 12 minutes de la fin. Un partiel de 10-2 leur a permis de "tuer" le match dans l'ultime quart alors que Boston était revenu à 11 longueurs (92-81) à 9'44'' de la fin du match. L'homme du match fut le MVP de la saison régulière Joel Embiid, auteur de 33 points, 7 rebonds, 4 contres et 3 passes décisives. Tyrese Maxey (30 points) et James Harden (17 points, 10 passes décisives, 8 rebonds) ont également brillé face à des Celtics qui ont singulièrement manqué d'adresse au tir mardi (33/83, avec un 12/38 à 3 points). Jokic dans l'histoire Les Sixers, qui n'ont plus atteint la finale de la Conférence Est depuis 2001, auront l'occasion de conclure leur série jeudi devant leurs fans. Ce ne sera en revanche pas le cas des Denver Nuggets, qui devront s'imposer sur le parquet des Phoenix Suns jeudi s'ils entendent s'éviter un match no 7 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. La franchise du Colorado a également nettement dominé les débats mardi, forçant elle aussi la décision dans le troisième quart-temps (39-25). Nikola Jokic a une nouvelle fois brillé, cumulant 29 points, 13 rebonds et 12 assists pour devenir le pivot comptant le plus de triple double dans l'histoire des play-off (10, contre 9 pour la légende Wilt Chamberlain).

Milan-Inter, une fête des voisins sur la piste aux étoiles Milan va redevenir mercredi une place forte du football européen, comme cela ne lui est plus arrivé depuis deux décennies. L'"euroderby" s'annonce forcément bouillant entre l'AC Milan et l'Inter Milan pour se disputer une place en finale de Ligue des champions. La capitale lombarde est déjà assurée d'être en finale, le 10 juin à Istanbul, contre Manchester City ou le Real Madrid. Reste à désigner l'heureux élu, entre le club rossonero déjà vainqueur sept fois de la prestigieuse compétition (dernière en 2007) et son grand rival nerazzurro sacré trois fois (ultime en 2010). Si l'autre demie entre le City de Pep Guardiola et le Real de Carlo Ancelotti oppose ce qui se fait probablement de mieux en matière de jeu en Europe, le "derbissimo" italien s'annonce comme un sommet de passions et d'histoire entre les deux voisins opposés pour la 236e fois, toutes compétitions confondues, depuis... 1909. En Ligue des champions, les deux rivaux de la Madonnina, le nom de la vierge surplombant le Duomo milanais, se sont déjà affrontés quatre fois. Mais cela remonte à une vingtaine d'années, à une époque où la Serie A attirait encore les plus grandes stars du ballon rond, dont certaines sont attendues dans les tribunes comme Andrei Shevchenko ou Cafu. Le poids de l'histoire En 2003, c'était déjà en demi-finales: Milan s'était qualifié grâce au but marqué à l'"extérieur" (0-0, 1-1), non sans ironie étant donné que les deux clubs partagent le même stade. Deux ans plus tard, ce fut lors d'un quart de finale plus électrique que jamais. Le match retour n'était pas allé à son terme en raison de jets de fumigènes de la part des tifosi intéristes, dont l'un avait atteint le gardien rossonero Dida. Milan, déjà vainqueur à l'aller (2-0), avait eu match gagné sur tapis vert au retour (3-0). Carlo Ancelotti était alors l'entraîneur du Milan AC lors de ces quatre matches et avait ainsi confirmé la suprématie en coupe d'Europe des Rossoneri, les plus titrés en C1 derrière l'inaccessible Real Madrid (14 victoires). Mais le poids de l'histoire suffira-t-il à Olivier Giroud et consorts face à la confiance de l'Inter Milan? L'équipe de Simone Inzaghi a en effet remporté les deux derbys disputés en 2023, en donnant notamment la leçon à Milan en Supercoupe d'Italie (3-0) en janvier avant de s'imposer en championnat (1-0). L'incertitude Leao Malgré une saison en dents de scie, les Nerazzurri ont toujours été au rendez-vous en C1, en s'extirpant notamment d'un groupe relevé, avec le Bayern Munich et le FC Barcelone, tous deux désormais hors course en Europe. Ils arrivent surtout vers la fin de saison en grande forme, avec une série de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues, en ayant notamment battu la Juventus, la Lazio et la Roma tout en marquant quinze buts. Romelu Lukaku a chassé son spleen avec cinq buts depuis début avril, retrouvant son entente avec l'Argentin Lautaro Martinez. L'AC Milan, de son côté, pourrait devoir se passer de sa flèche offensive Rafael Leao, rapidement remplacé samedi contre la Lazio (2-0) en raison d'une alerte à l'adducteur de la cuisse droite. De quoi s'inquiéter Stefano Pioli: les Rossoneri n'ont gagné cette saison qu'un seul des dix matches où le Portugais n'a pas débuté. Leao avait notamment été décisif en quart de finale de C1 contre Naples, passeur décisif à l'aller (1-0) comme au retour grâce à une chevauchée fantastique depuis son camp (1-1). "On peut aussi faire un grand match sans un joueur déterminant comme lui", a prévenu Stefano Pioli. Même s'il sait à quel point Milan va avoir besoin de lui pour la fin de saison.

Les Devils sont menés 3-1 par les Hurricanes Akira Schmid est entr� en jeu alors que les Devils �taient d�j� men�s 5-1 Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils sont au bord du précipice. Lourdement battu (6-1) mardi à domicile lors de l'acte IV, New Jersey est en effet mené 3-1 par Carolina en demi-finale de la Conférence Est de NHL. Le capitaine Nico Hischier et ses équipiers ont subi une troisième déroute dans cette série, deux jours après avoir relancé leurs actions en s'imposant 8-4 à Newark. Ils ont pourtant ouvert la marque après 1'55'' par l'intermédiaire de Jack Hughes, qui a dévié subtilement le puck sur un tir de l'Appenzellois Timo Meier. Mais ils ont payé cher un terrible passage à vide. Carolina, qui a égalisé à 1-1 à la 18e, a ainsi forcé la décision en marquant cinq fois dans le deuxième tiers dont quatre en l'espace de 5'20'' entre les 28e et 33e minutes. Le 5-1 a coûté sa place à Vitek Vanecek devant le filet des Devils, le Bernois Akira Schmid encaissant son seul but de la soirée à 24'' de la fin du deuxième tiers. "Inacceptable" pour Hischier "C'est difficile à expliquer, nous avons simplement arrêté de jouer", a expliqué Nico Hischier. "Nous avions le match en main, nous étions là où nous voulions. C'est inacceptable que quelque chose de pareil se soit produit. Nous nous sommes laissés aller", a pesté le centre valaisan, qui a terminé la partie avec un bilan de -2, comme Jonas Siegenthaler (-1 pour Timo Meier). "Mais nous n'avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort (...). Nous devons montrer notre meilleur visage. Le match le plus important de la saison nous attend", a poursuivi Nico Hischier. Un match V qui se disputera jeudi à Raleigh, où les Devils ont été malmenés (5-1 et 6-1) dans les deux premiers actes de la série. Dallas égalise à 2-2 La deuxième rencontre de la soirée a vu Dallas s'imposer 6-3 à Seattle face au Kraken. Les Stars, qui égalisent à 2-2 et récupèrent l'avantage de la glace dans cette demi-finale de la Conférence Ouest, ont également fait la différence dans le tiers médian, inscrivant quatre buts pour faire passer le score de 1-0 à 5-1.

Le Real Madrid mal payé Manuel Akanji d�fend sur Rodrygo. Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Jimenez Tout reste à faire dans l'une des demi-finales les plus attendues de l'histoire de la Ligue des Champions. Le Real Madrid et Manchester City ont partagé l'enjeu (1-1) à Santiago Bernabeu. Tout se jouera donc mercredi prochain à Manchester. Avec l'appui de leur public, Manuel Akanji et ses coéquipiers bénéficient bien sûr des faveurs du pronostic. Mais avec ce Real Madrid qui rend si souvent l'impossible possible en Ligue des Champions, Manchester City se gardera bien de tomber dans un optimisme béat. Le souvenir de la demi-finale de l'an dernier qui avait souri aux Madrilènes doit encore hanter les Mancuniens. Le Real Madrid fut, ainsi, peut-être l'équipe qui aurait mérité de remporter cette première manche. Malgré les phases de possession souvent affolantes de City, les Madrilènes ont été les plus tranchants dans la surface adverse. Vinicus Junior et Rodrygo ont souvent été très inspirés alors que Karim Benzema a évolué dans le registre du Ballon d'Or qu'il est. Le Real pouvait ainsi ouvrir le score par Vinicius à la 36e sur une action superbe déclenchée par Eduardo Camavinga. Le Frannçais fut moins heureux à la 67e avec sa mauvaise relance qui a amené l'égalisation de Kevin de Bruyne. Thibaut Courtois fut impuissant face à la frappe superbe de son compatriote et meilleur "ennemi". Titularisé sur le flanc gauche de la défense à trois de Pep Guardiola en raison de la blessure de Nathan Aké, Manuel Akanji a livré la marchandise même s'il fut parfois désarçonné devant la verve de Rodrygo. Le Zurichois a été irréprochable à la relance pour contribuer à la domination de son équipe. Seulement, Manchester n'a pas pu exploiter cet ascendant dans le jeu en raison en partie de l'effacement d'Erlng Haaland. Le Norvégien n'a tout simplement pas "existé" face duo formé par Antonio Rüdiger et David Alaba. Le "cyborg" nous doit une revanche.

Un récital de Thabo Sefolosha Thabo Sefolosha arme son tir face � Arkim Robertson. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Emmené par un Thabo Sefollosha des grands soirs, Vevey a remis les pendules à l'heure, Victorieux 95-65 d'Union Neuchâtel, les Vaudois ont égalisé à 1-1 dans cette série des quarts de finale. Auteur de 25 points avec un 9 sur 9 au tir dont un 5 sur 5 à 3 points, Thabo Sefolosha a survolé la rencontre. L'ancien défenseur de la NBA s'avance peut-être comme le facteur X des Veveysans dans ces séries finales. Dans les trois autres rencontres, Fribourg Olympic, SAM Massagno et les Lions de Genève ont cueilli un nouveau succès pour mener 2-0 dans leur série respective. Si les Fribourgeois et les Tessinois ont déroulé devant Monthey (97-76) et Boncourt (101-69), les Genevois ont été inquiétés jusqu'à l'ultime minute par Nyon. Menés 68-67 à 1'45'' du buzzer après un tir primé de Jérémy Jaunin, les Lions ont pu renverser la table au bout du money time pour s'imposer finalement 74-68.

Un premier titre mondial pour la Suisse Nils Stump ne veut pas y croire: il est le premier Suisse champion du monde. Image: KEYSTONE/AP/ARIEL SCHALIT A Doha, Nils Stump a écrit un page d'histoire. Le Zurichois a tout simplement offert au judo suisse son premier titre mondial. Au Qatar, Nils Stump s'est imposé dans les -73 kg à la faveur de son succès en finale devant l'Italien Manuel Lombardo, le no 5 mondial qu'il affrontait pour la première fois. Dans un combat très fermé, le Zurichois a su garder la tête froide pour signer sa cinquième victoire de la journée. Avant le titre de Nils Stump, les meilleurs résultats obtenus par les Suisses aux Championnats du monde avaient été les médailles d'argent de Sergei Aschwanden en 2003 et d'Eric Born en 1993..

Andreas Leknessund en rose Andreas Leknessund, le nouveau leader du Giro. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Aurélien Paret-Peintre a remporté la quatrième étape du Tour d'Italie. A Lago Laceno, le Français a devancé Norvégien Andreas Leknessund, nouveau porteur du maillot rose de leader. Comme prévu, le Belge Remco Evenepoel a abandonné sciemment la tête du classement général. Il n'a toutefois pas perdu de temps par rapport à son principal rival, le Slovène Primoz Roglic, dans cette étape promise à un échappé. Les deux coureurs ont terminé l'étape de 175 km entre Venosa et Lago Laceno, dans le groupe des favoris à un peu plus de deux minutes du duo composé de Paret-Peintre (AG2R) et Leknessund (DSM). Dans la dernière ascension du jour, le Colle Molella (9,7 km à 6,2 %), dont le sommet était situé à 3 kilomètres de la ligne, l'échappée à sept qui s'était formée s'est lentement disloquée sous le rythme Leknessund et seul le natif d'Annemasse a pu suivre le Norvégien. Dans le dernier kilomètre, le leader de l'équipe DSM, le mieux placé au classement général à 1'40" entre les deux, s'est désintéressé de la victoire d'étape pour s'emparer du maillot rose de leader. « Je me suis beaucoup entraîné pour ce jour. C'est un jour parfait pour moi. L'échappée a été très dure à prendre. Je savais que j'étais plus rapide que lui. Il prend le maillot rose, donc tout le monde est content », a déclaré le Français à l'arrivée. Onzième du dernier Paris-Nice, Aurélien Paret-Peintre, 27 ans, signe sa troisième victoire, la plus belle de sa jeune carrière. Remco Evenepoel avait passé une annonce ce mardi matin : « cherche baroudeur ou grimpeur pour céder un maillot rose trop lourd à porter aussi loin de Rome ». Dès les premiers mètres de course, les candidats à l'échappée, promise à la victoire et au gain de la tunique de leader, se sont bousculés à l'avant, chacun y allant de son attaque pendant 70 kilomètres sous la pluie. Dans la dernière ascension, abordée par le peloton avec plus de quatre minutes de retard, l'équipe Ineos-Grenadiers a imposé le rythme, menaçant un temps la cession de l'encombrante tunique rose de Remco Evenepoel Le Belge, deuxième du classement général, laisse finalement la tête du Tour d'Italie pour seulement 28". Aurélien Paret-Peintre monte sur le podium, à 30" du leader.

Une première victoire en Challenger pour Damien Wenger Damien Wenger: une premi�re victoire dans le tableau principal d'un Challenger. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 406e joueur mondial, Damien Wenger a franchi ce mardi un cap qui compte. Agé de 23 ans, le joueur de la Neuveville a remporté son premier match dans le tableau principal d'un tournoi Challenger. Issu des qualifications, Damien Wenger s'est hissé en huitièmes de finale du tournoi de Mauthausen en Autriche à la faveur de son succès 6-4 5-7 6-3 devant le Bosnien Mirza Basic (ATP 565). Il a enlevé les cinq derniers du match pour s'imposer après 2h17' de jeu. Son prochain adversaire sera l'Autrichien Seabstian Ofner (ATP 122). Toujours sur le front de Challenger, Dominic Stricker (ATP 115) n'a, pour sa part, pas enchaîné à Prague, où il avait cueilli le titre dimanche. Le Bernois s'est incliné d'entrée de jeu lors du second tournoi organisé dans la capitale tchèque, battu 7-5 4-6 6-1 par Henri Laaksonen (ATP 223) dans le derby suisse du jour.

Cadieux et son staff prolongent pour deux ans Cadieux a sign� pour 2 ans de plus au GSHC Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le coach principal Jan Cadieux et son staff sont reconduits jusqu'au terme de la saison 2024/25 à la bande du Genève-Servette HC, a précisé le champion de Suisse mardi dans un communiqué. Le renouvellement de leur contrat avait été annoncé sur le plateau de Sport Dimanche à la RTS fin avril. Jan Cadieux et ses assistants Rikard Franzén et Yorick Treille ont prolongé leur contrat de deux ans. Les options de Sébastien Beaulieu (entraîneur des gardiens) et de Gaëtan Brouillard (entraîneur physique) ont par ailleurs été activées, souligne le GSHC. "Nous sommes très heureux de pouvoir continuer avec Jan et son staff", explique dans ce communiqué le directeur technique Marc Gautschi. "Il est important pour nous de souligner que la prolongation de contrat a été signée avant les Playoffs afin de montrer que nous avons une grande confiance en notre staff."

Le transfert de Messi est "une affaire conclue" Messi devrait rejoindre l'Arabie saoudite la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Lewis Joly La star du PSG Lionel Messi jouera en Arabie saoudite la saison prochaine. Une source saoudienne proche des négociations l'a affirmé mardi à l'AFP, en qualifiant le contrat d'"énorme". Le départ du champion du monde argentin pour le riche royaume du Golfe est "une affaire conclue. Il jouera en Arabie saoudite", a affirmé cette source sous couvert d'anonymat. Sollicité par l'AFP, le club parisien s'est borné à rappeler que le contrat de Messi courait jusqu'au 30 juin.

La Suisse sans Josi, mais avec Malgin Roman Josi ne disputera pas le Mondial 2023 Image: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON Le capitaine de Nashville Roman Josi ne disputera pas le championnat du monde 2023 avec l'équipe de Suisse. Le défenseur bernois renonce pour des raisons de santé, après avoir été victime d'une commotion cérébrale en fin de saison régulière, précise Swiss Ice Hockey. Denis Malgin figure en revanche dans la sélection dévoilée mardi par Patrick Fischer. L'attaquant soleurois a reçu le feu vert de sa franchise de NHL, l'Avalanche du Colorado, avec qui il a été éliminé au 1er tour des play-off. Cinq joueurs qui étaient du voyage la semaine dernière à Brno quittent par ailleurs l'équipe. Il s'agit des défenseurs Lian Bichsel et Roger Karrer, tous deux blessés, ainsi que des attaquants Tyler Moy, André Heim et Johnny Kneubühler. 25 noms, mais des places à prendre La sélection comprend ainsi 25 noms, parmi lesquels quatre joueurs estampillés NHL: Malgin, les défenseurs Janis Moser (Arizona) et Tim Berni (Columbus) et l'attaquant Nino Niederreiter, qui doit rejoindre l'équipe mercredi. Le cas Kevin Fiala (L.A. Kings) n'est pas encore réglé. Patrick Fischer ne devrait toutefois pas inscrire 25 noms sur la liste officielle des joueurs qui entameront la phase préliminaire samedi face à la Slovénie. Il gardera sans doute une place pour trois joueurs des New Jersey Devils: le gardien Akira Schmid, le défenseur Jonas Siegenthaler et le centre Nico Hischier. La sélection pour le Mondial 2023: Gardiens (3): Genoni, Mayer, Van Pottelberghe. Défenseurs (8): Berni, Fora, Geisser, Glauser, Kukan, Loeffel, Marti, Moser. Attaquants (14): Ambühl, Bertschy, Corvi, Haas, Herzog, Künzle, Malgin, Miranda, Niederreiter, Riat, Richard, Senteler, Simion, Thürkauf.

Ditaji Kambundji, Audrey Werro et Lore Hoffmann de la partie Ditaji Kambundji sera en lice � la Pontaise le 30 juin Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les organisateurs d'Athletissima ont confirmé mardi la présence de trois Suissesses supplémentaires lors de l'édition 2023, le 30 juin prochain. Ditaji Kambundji (100 m haies), Audrey Werro et Lore Hoffmann (800 m) auront l'occasion de se mesurer à l'élite mondiale de leur discipline. La Bernoise sera ainsi opposée à la championne olympique de la discipline Jasmine Camacho-Quinn et à la recordwoman du monde Tobi Amusan sur 100 m haies. La Fribourgeoise et la Valaisanne se frotteront quant à elles notamment à la Britannique Keely Hodgkinson et à la Kényane Mary Moraa sur le double tour de piste. Le plateau sera également royal lors du City Event, le concours de la hauteur féminine qui sera organisé le 29 juin à la Place Centrale. Il réunira ainsi Yaroslava Mahuchick, Nicola Olyslagers (née McDermott) et la reine de l'heptathlon Nafissatou Thiam.

Connor Bedard en route vers Chicago Connor Bedard devrait faire ses d�buts en NHL � Chicago Image: KEYSTONE/AP/Darryl Dyck Connor Bedard devrait porter le maillot de Chicago pour ses tant attendus débuts en NHL. Les Blackhawks ont en effet remporté la draft lottery, ce qui leur permettra d'opérer le premier choix dans le prochain repêchage. Alors qu'il n'a pas encore fêté ses 18 ans, Connor Bedard est déjà considéré comme un talent générationnel et sera à n'en pas douter choisi en première position lors de la draft du 28 juin. Auteur de 81 buts et 82 assists en 64 matches dans la ligue junior WHL, il a mené le Canada au titre dans le dernier championnat du monde M20 en récoltant 23 points en sept parties.

Le champion encore battu à Los Angeles LeBron James (� gauche) f�licite Lonnie Walker, l'homme du match. Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Malgré un triple double de Stephen Curry, Golden State est au bord du gouffre. Le tenant du titre est mené 3-1 par les Lakers en demi-finale de la Conférence Ouest. LeBron James (27 points), Anthony Davis (23 points) et leurs coéquipiers ont cueilli un huitième succès de rang à domicile à la faveur de leur succès 104-101 dans l'acte IV de la série. Auteur de 15 points dans l'ultime quarter, Lonnie Walker fut l'homme du match. Avec ses 31 points, ses 10 rebonds et ses 14 assists, Stephen Curry a longtemps porté les Warriors avant de rater deux tirs à 3 points dans l'ultime minute. Golden State n'est parvenu qu'une seule fois à remporter une série après avoir été mené 3-1, en 2016 face à Oklahoma City. L'acte V aura lieu mercredi à San Francisco. A l'Est, Miami, qui a été la dernière équipe qualifiée, n'est plus qu'à une victoire de la finale de la Conférence. Devant son public, le Heat a battu New York 109-101 dans l'acte IV de la série. Avec ses 27 points et ses 10 assists, Jimmy Butler a été à la hauteur de son rang.