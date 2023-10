Le SLO fesse Bâle ++ Le LHC bat Davos

La chute sans fin du FC Bâle Le capitaine b�lois Fabian Frei tente de remonter ses troupes.... Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Trois matches pour trois défaites : le bilan cette saison du FC Bâle face aux néo-promus est affligeant. Comme si la descente aux enfers des Rhénans ne se terminera jamais. Après le Lausanne-Sport et Yverdon, le Stade Lausanne-Ouchy a signé un succès amplement mérité face au FC Bâle (3-0). Au Parc St-Jacques, le SLO a raflé la mise grâce à deux frappes imparables d’Alban Ajdini (21e) et d’Elies Mahmoud (68e) avant que Mergim Qarri ne signe le 3-0 dans le temps additionnel pour donner à cette victoire des allures de triomphe. Et pour ne pas accabler les Bâlois, on taira le penalty raté à la 95e de Florian Danho La formation d’Anthony Braizat a, ainsi, cueilli sa deuxième victoire de l’exercice pour se donner de l’air au classement. Le SLO possède désormais une marge de 3 points sur le FC Bâle, sur les Grasshoppers et sur Lausanne. Même si la route est encore très longue, il convient d’admettre aujourd’hui que le SLO est armé pour sortir victorieux de la lutte contre la relégation. Quant au FC Bâle, l’avenir apparaît bien sombre. A 10 points désormais d’une place dans le top 6, les Rhénans peuvent redouter le pire dimanche prochain à Berne face aux Young Boys. Les Bernois prendront un malin plaisir de tourmenter une équipe à la dérive et qui n’a pas bénéficié dimanche du choc psychologique espéré après le limogeage jeudi de Timo Schultz. De retour sur le banc, le directeur sportif Heiko Vogel se retrouve confronté devant un immense chantier. Le souvenir de la récente épopée en Conference League – le FC Bâle avait échoué sur le fil en demi-finale contre la Fiorentina – rend encore plus douloureux cette chute sans fin. La vie est, en revanche, bien plus belle pour le FC Zurich. Seule équipe encore invaincue dans ce championnat, le FCZ s’est imposé 4-1 à Lucerne pour garder la tête du classement avec 2 points sur les Young Boys qui comptent toutefois un match en moins. Les Zurichois ont ouvert le score grâce à une tête de Nikola Katic avant d’exploiter deux bourdes du gardien Pascal Loretz pour prendre tranquillement le large après la pause.

Lausanne s'impose en prolongation à Davos Connor Hughes n'a capitul� qu'une fois � Davos, o� le LHC s'est impos� en prolongation Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Lausanne a renoué avec la victoire dimanche en National League. Battu dans ses deux dernières sorties, le LHC est allé s'imposer 2-1 après prolongation à Davos. Les Lions ont forcé la décision après 4'05'' de jeu en "overtime" sur une réussite d'Antti Suomela, sa cinquième dans cet exercice. Ils ont ainsi préparé de manière idéale la réception mardi d'une équipe de Fribourg-Gottéron en pleine confiance. Cette partie n'avait pourtant pas commencé de manière idéale pour les hommes de Geoff Ward, Andres Ambühl ouvrant la marque pour Davos après 3'33'' à 5 contre 4. Dominateur (44 tirs cadrés à 34), le LHC a égalisé à la 42e grâce à Ken Jäger avant de cueillir en prolongation son cinquième succès dans cet exercice 2023/24.

Les Lions dominent Massagno Les Lions de Gen�ve ont domin� Massagno dimanche Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le choc de la 1re journée de SBL messieurs a vu Genève dominer Massagno. Les Lions se sont imposés 77-62 face au finaliste du championnat 2022/23 dimanche après-midi. Les hommes du coach Goran Andrejevic ont forcé la décision après la pause au Pommier. Menés de neuf points à la mi-temps (28-37) et d'une longueur après 30' de jeu (50-51), les Genevois ont même assommé Massagno dans un ultime quart remporté 27-11. Les Lions ont notamment pu compter sur Paul Gravet pour faire la différence. L'ailier, champion de Suisse avec Olympic ce printemps, a cumulé 15 points et 9 rebonds. Robert Zinn (15 points, 9 assists, 6 rebonds) a également brillé côté genevois. Dans le camp de Massagno, le meilleur marqueur fut Keith Clanton (16 points). Pully Lausanne premier leader Le premier leader de la saison est néanmoins le promu Pully Lausanne. Emmenée par Jamal George (20 points, 6 assists, 6 interceptions, 5 rebonds), la troupe de Randoald Dessarzin a écrasé Monthey 83-63. Autre formation vaudoise en lice dimanche, Nyon s'est incliné 71-65 à Birsfelden face aux Starwings. Vevey Riviera, qui a obtenu in extremis sa licence de jeu, avait entamé de manière idéale la saison samedi. Le VRB a dominé les Lugano Tigers 88-79 grâce notamment à un homme, Takal Molson: l'arrière américain a réussi 33 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions!

L'Europe remporte la 44e édition La hargne de McIlroy, l'un des grands artisans du succ�s de l'Europe Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia L'Europe a remporté la 44e édition de la Ryder Cup, épreuve bisannuelle opposant les meilleurs Américains et Européens, dimanche près de Rome. C'est Tommy Fleetwood qui lui a donné la victoire. L'Anglais a offert le demi-point qui a permis à l'Europe d'atteindre le score de 14,5 points, synonyme de victoire, la 12e de l'Europe. Il a dominé Ricky Fowler 3 & 1 dans le onzième simple programmé dimanche sur le parcours du Marco Simone Golf. Les Européens se sont finalement imposés 16,5 à 11,5. Au bilan de l'épreuve créée en 1927, les Etats-Unis mènent toujours largement avec 27 victoires contre 15 (3 pour la Grande-Bretagne, 12 pour l'Europe admise depuis 1979) et deux nuls (1969, 1989). Mais les Américains ont concédé leur septième défaite consécutive sur le sol européen où leur dernier succès remonte à 1993, soit trente ans d'échecs. Ils ont souffert pendant les deux premières journées mais ont fini en trombe dimanche pour revenir à 14-11, avant que Fleetwood n'assure la victoire européenne au trou no 16. Un réveil trop tardif Le réveil américain a été trop tardif pour mettre fin à cette disette et conserver le trophée remporté en 2021 dans le Wisconsin. Les Européens, portés durant les trois jours de compétition par le Nord-Irlandais Rory McIlroy, l'Espagnol Jon Rahm et le Norvégien Viktor Hovland, leur avaient infligé un cinglant 4-0 vendredi matin. Du jamais-vu dans l'histoire de la Ryder Cup. Menés de cinq points après la première journée (6,5 à 1,5), les Américains ont touché le fond samedi matin quand le no 1 mondial Scottie Scheffler a fini en pleurs, après sa déroute au côté de Brooks Koepka, face à Hovland et au Suédois Ludvig Aberg. Les deux jeunes Scandinaves leur ont infligé la plus lourde défaite de l'histoire de l'épreuve (9 & 7). Il a fallu attendre la dixième partie, samedi matin, pour que les Etats-Unis signent leur première victoire. La deuxième journée s'était en outre conclue dans une ambiance tendue après un incident sur le green du trou no 18, puis sur un parking, entre McIlroy et le caddy de l'Américain Patrick Cantlay, accusé d'avoir provoqué le public puis gêné le Nord-Irlandais avant son putt.

La fête continue pour Yverdon Un but de plus et une victoire de plus Aimen Mahious et Yverdon. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les dimanches sont toujours aussi radieux pour Yverdon Sport. Une semaine après son succès devant Bâle pour sa première dans son stade rénové, le néo-promu s’est offert le scalp du FC St. Gall. La formation de Marco Schällibaum s’est imposée 1-0 pour une cinquième rencontre de rang sans défaite en championnat. Cette série souligne qu’elle est bien la meilleure équipe romande du moment. Acquise sur une réussite de l’Algérien Aymen Mahious à la 28e minute, cette victoire ne souffre aucune discussion. Toujours aussi redoutables dans le jeu de transition, les Vaudois auraient pu s’imposer plus largement s’ils avaient témoigné d’une plus grande efficience dans le dernier geste. Amené par les deux derniers "survivants" de la promotion William Le Pogam et Anthony Sauthier, la réussite de Mahious illustre parfaitement la réussite d’un club qui a tourné une nouvelle page lors du mercato sans renier toutefois ses valeurs. Ainsi au coup d’envoi, Le Pogam et Sauthier étaient les deux seuls joueurs qui étaient présents la saison dernière. Ils ont été, à la surprise générale, "abandonnés" par Kevin Martin. Le gardien a, en effet, cédé sa place à Sebastian Breza. Avec d’autres qualités que son rival, le Canadien a livré la marchandise pour offrir à ses couleurs un premier clean sheet en neuf rencontres.

Un ticket olympique pour l'équipe de Suisse masculine Noe Seifert et ses �quipiers ont permis � la Suisse de d�crocher son ticket pour les JO 2024 Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN L'équipe de Suisse masculine a atteint son principal objectif aux Mondiaux d'Anvers en décrochant son ticket pour les JO 2024. Sixième après cinq des six subdivisions dans les qualifications, elle est assurée de terminer au pire 10e alors que les 12 meilleures nations seront en lice l'été prochain à Paris. Noe Seifert, Florian Langenegger, Christian Baumann, Taha Serhani et Luca Giubellini ont totalisé 248,192 points, soit nettement plus que lors de leur 4e place aux Championnats d'Europe d'Antalya en avril dernier (246,329). La Suisse disputera ainsi son troisième concours olympique d'affilée par équipe chez les hommes. Les Suisses ont pu livrer trois exercices solides à chacun des six agrès. Noe Seifert pointait au 11e rang du concours général individuel et était ainsi quasiment assuré de participer à la finale des 24 meilleurs prévue jeudi. Florian Langenegger (17e) doit pour sa part trembler. Aucun Helvète ne sera en revanche en lice lors des finales aux engins.

Quintuplé kényan chez les messieurs Elvis Tabarach a remport� la 89e �dition de Morat-Fribourg Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Kényans ont imposé leur loi dimanche lors de la 89e édition de Morat-Fribourg. Elvis Tabarach emmenant un quintuplé dans la course masculine. La favorite Lydia Korir a en revanche été battue chez les dames, se contentant d'une 2e place derrière l'Ethiopienne Gulume Arado. Côté suisse, à noter la belle 4e place d'Oria Liaci. En l'absence du vainqueur 2022 Tadesse Abraham, au repos une semaine après avoir battu son record de Suisse du marathon à Berlin, les coureurs des hauts plateaux ont comme prévu tenu les premiers rôles sur les 17,17 km du parcours. Ils étaient encore quatre à pouvoir viser la victoire à l'entame de la montée de la Sonnaz. Le favori Cornelius Kangogo fut le premier à lâcher prise, William Kibor craquant peu après. Elvis Tabarach, qui a remporté la récente Course du Greifensee, a placé une accélération décisive peu après la Porte de Morat pour s'imposer en 51'52''0 avec 16''6 d'avance sur son dauphin Erick Ndiema. Kibor a terminé 3e à 28''1. Meilleur Suisse, le Bernois Dominik Rolli (6e) fut le premier non-Kényan à franchir la ligne d'arrivée sur la Place Georges-Python, avec 1'36''8 du lauréat. Meilleure Suissesse, la Valaisanne Oria Liaci (22 ans) a échoué au pied d'un podium 100% africain, mais à 3'40''1 de la gagnante. Gulume Arado s'est quant à elle imposée en 1h00'43''6, forçant la décision dans la dernière montée, la Route des Alpes. L'outsider éthiopienne, 13e du relevé semi-marathon de Lisbonne en mars dernier, a devancé de 11''1 Lydia Korir. Le podium est complété par une autre Kényane, Hilda Kiptum (à 53''8).

Martin s'impose et revient à 3 points de Bagnaia Jorge Mart�n revient � 3 points de Francesco Bagnaia au championnat du monde Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Jorge Martin a remporté dimanche le GP du Japon, 14e manche du championnat du monde MotoGP. L'Espagnol revient ainsi à trois longueurs de Francesco Bagnaia, 2e dimanche, au classement général. Parti en pole, leader avec plus d'une seconde d'avance au moment de l'interruption à 12 tours de la fin en raison des conditions météorologiques, Jorge Martin (Ducati) a savouré sa victoire en revenant aux stands alors que le drapeau rouge avait à nouveau été brandi lors du deuxième "warm up". Les commissaires ont rapidement décidé d'attribuer 100% des points, plus de 50% de la course (24 tours initialement prévus) ayant été accomplis. Ils ont sagement décidé de ne pas donner de deuxième départ, la pluie continuant de jouer les trouble-fête sur le circuit détrempé de Motegi. Déjà vainqueur du sprint, Jorge Martin décroche ainsi son cinquième succès dans les six dernières courses. Le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) a sauvé de justesse sa place de leader au général après s'être classé 3e samedi. A noter par ailleurs la 3e place de Marc Marquez (Honda) dans ce GP du Japon.

Alvarez reste le champion incontesté des super-moyens Canelo Alvarez (� droite) reste le champion incontest� des super-moyens Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT La superstar Saul "Canelo" Alvarez reste le champion incontesté des super-moyens. Le Mexicain a dominé aux points l'Américain Jermell Charlo samedi à Las Vegas, à l'unanimité des trois juges. Supérieur pendant tout le combat, "Canelo" (33 ans), pour sa 60e victoire professionnelle (2 nuls, 2 défaites) a fait poser un genou à terre à Jermell Charlo sur un puissant crochet du droit lors du 7e des 12 rounds. "Je suis toujours fort. Ce +Canelo+, personne ne peut le battre", a lancé le Mexicain à propos de lui-même sur le ring après le combat. "On a travaillé dur pendant trois mois, sans ma famille. J'aime toujours la boxe. La boxe c'est ma vie, ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui", a enchaîné Saul Alvarez. Le Mexicain garde ainsi ses quatre ceintures de champion du monde IBF, WBA, WBC et WBO des super-moyens (moins de 76,203 kg) que lui contestait Jermell Charlo (33 ans), champion incontesté des super-welters (moins de 69,853 kg), soit deux catégories d'écart.

Shaqiri passeur décisif, Chicago victorieux Shaqiri s'est montr� d�cisif samedi en MLS (archives) Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Xherdan Shaqiri s'est montré décisif samedi en MLS. Chicago s'est imposé 1-0 sur la pelouse des New York Red Bulls grâce à un coup-franc parfait de son capitaine qui a trouvé la tête de Georgios Koutsias pour le but de la victoire à la 64e minute. Le Fire, qui restait sur six matches sans victoire en championnat (quatre défaites, deux nuls), a pourtant été nettement dominé dans cette partie. Mais l'expulsion du défenseur new-yorkais Hassan Ndam à la 62e a tout changé. Deux minutes plus tard, Xherdan Shaqiri bottait un coup-franc rentrant qui laissait la défense adverse sans réaction, Koutsias étant seul à sept mètres du but adverse au moment de reprendre le cuir. Le Bâlois aurait pu doubler la mise à la 87e, mais il a manqué le cadre sur une reprise du gauche à bout portant. Ce succès permet à Chicago d'entretenir l'espoir dans la lutte pour les play-off. Avec 37 points en 31 matches, le Fire est 11e de la Conférence Est à égalité avec Montréal, qui détient pour l'heure le 9e et dernier ticket disponible à l'Est, et D.C. United (10e). Il lui reste trois parties dans la saison régulière, la prochaine mercredi face à l'Inter Miami de Lionel Messi.

Super League: match au sommet à Lucerne Un match au sommet se déroulera cet après-midi dès 16h30 à Lucerne, qui accueillera le FC Zurich pour le compte de la 9e journée de Super League. La place de leader devrait être en je Après les rencontres de la semaine, le FCZ occupe la tête (16 points) alors que Lucerne (2e) suit à une longueur (15 pts), à égalité avec Saint-Gall (3e), qui se déplacera pour sa part à Yverdon (7e/12 pts) dès 14h15. Les Vaudois voudront confirmer leur bon début de saison, eux qui sont le club romand le mieux classé. Le programme sera complété à 16h30 par la partie entre Bâle (9e) et le Stade Lausanne-Ouchy (10e), qui n'ont tous deux pris que 5 points en 7 matches. Le FCB a fait sa révolution vendredi en écartant son entraîneur Timo Schultz. Le choc psychologique va-t-il fonctionner?

YB assure l'essentiel face à GC, sans briller Elias f�licite Itten, qui a inscrit un but somptueux face � GC Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Battu à St-Gall mercredi, Young Boys a renoué avec la victoire samedi soir en Super League. Les joueurs du coach Raphael Wicky sont allés s'imposer 1-0 à Zurich face à Grasshopper et reprennent provisoirement la tête du classement. Ce succès, le cinquième en huit matches de championnat pour YB, s'est rapidement dessiné. Cedric Itten a ainsi ouvert la marque dès la 17e minute d'une superbe aile de pigeon armée à la hauteur du point de penalty, faisant parler sa confiance sur un centre d'Ulisses Garcia. Les Young Boys ont toutefois tremblé jusqu'au bout faute d'avoir pu inscrire le 2-0, une réussite d'Elia ayant été annulée pour un hors-jeu à la 68e. Mais Anthony Racioppi n'a été que rarement mis en danger, et sa claquette de la 91e sur une tête de Dion Kacuri a permis à son équipe d'assurer l'essentiel avec ces trois points. Sans forcer, YB a donc refait le plein de confiance avant de se déplacer à Belgrade pour y affronter l'Etoile Rouge mercredi dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions. Ce premier duel avec le champion de Serbie pourrait déjà s'avérer décisif dans la lutte pour la 3e place du groupe G.

DiDo "sauve" Fribourg, Bienne et Ajoie s'inclinent Reto Berra � nouveau excellent pour Fribourg Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Fribourg a recollé à la tête du classement de National League. Les Dragons l'ont emporté 2-1 ap à Langnau grâce à Chris DiDomenico. Les hommes de Christian Dubé ont le vent en poupe. Et même lorsqu'ils ne sont pas dans un grand soir, ils s'en sortent avec quelque chose de positif, ici les deux points. Mais ce fut plutôt laborieux pour des Dragons sans doute fatigués par leur excellent match la veille contre Zoug. Double buteur contre Zoug justement vendredi soir, Christoph Bertschy a poursuivi son début de saison en fanfare. Le Singinois s'est parfaitement placé pour égaliser en toute fin de période initiale. Et le match s'est poursuivi sans qu'aucun autre goal ne soit inscrit jusqu'à la 60e. La partie est donc logiquement allée en prolongation et à ce jeu, Fribourg possède quelques artistes et un entraîneur joueur capables de faire pencher la balance. Pour le coup, c'est Chris DiDomenico, ancienne idole de l'Emmental, qui a mis fin aux débats à la 62e en inscrivant le 2-1. Gottéron revient donc à la hauteur de Zurich avec 20 points, mais un match de plus que les Lions. Un Bienne très moyen Si l'on a mis l'emphase sur le départ chaotique de Genève, on ne peut pas dire que Bienne brille en ce moment avec cinq défaites en six matches. Incapables de dominer Langnau vendredi soir sur leur glace (défaite 1-2 tab), les Seelandais se retrouvaient face à un défi intéressant en se déplaçant à Berne pour un autre derby cantonal. Et le moins qu'on puisse dire c'est que les joueurs de Petri Matikainen ont connu un retard à l'allumage. Après 129 secondes de jeu, c'est Marco Lehmann qui a pu ouvrir le score en terminant superbement une action initiée par Baumgartner et Scherwey. Pour voir un regain de forme des Biennois, il a fallu attendre la 16e, mais Adam Reideborn a dit non. Les joueurs de la capitale ont doublé la mise sur une action litigieuse. La canne de Thierry Bader a semblé bien haute lors de la déviation victorieuse de la 28e, mais les arbitres, après être allés visionner les images, ont validé leur décision prise sur la glace. Bienne a un peu mieux joué au troisième tiers et fait douter Berne en inscrivant deux goals, mais les Ours ont eu le dernier mot grâce à Vermin et Knight dans la cage vide. Ajoie: 4e défaite de suite Ajoie ferme toujours la marche au classement. Sans démériter, les Jurassiens ne parviennent pourtant pas à faire des points. Ils signent ainsi leur quatrième défaite consécutive. A Rapperswil, les joueurs de Christian Wohlwend n'ont pas mal joué, mais ils ont été muets offensivement. Et en face, les Saint-Gallois n'étaient pas forcément dans un grand soir. Alors un but de Noreau à la 10e a suffi. Le 2-0 tombé à la 60e dans la cage vide n'a fait que confirmer la victoire des Lakers. Davos est allé chercher les trois points en Léventine. Les Grisons ont dominé Ambri-Piotta 4-2. Et ce n'est que justice dans la mesure où les hommes de Josh Holden ont à chaque fois mené au score, les Biancoblu devant à chaque fois revenir de l'arrière.

René Weiler: "Ce sont les joueurs qui gagnent" Ren� Weiler la jouait modeste malgr� un coaching gagnant Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI "Ce sont les joueurs qui gagnent le match. Jamais l'entraîneur !": René Weiler la jouait modeste samedi soir. Le Zurichois ne voulait pas évoquer de coaching gagnant pour expliquer les raisons de la victoire du Servette FC face à Lausanne. "A la pause, j'ai procédé aux changements qui s'imposaient. Les entrants (ndlr: Enzo Crivelli et Dereck Kutesa) étaient prêts", a souligné l'entraîneur des Grenat, qui regrettait toutefois une erreur de concentration sur l'ouverture du score des Lausannois. "Nous étions à 3 contre 1 au départ de l'action, rageait-il. Il faut travailler les automatismes en défense. J'aimerais bien réussir un clean sheet lors des prochains matches..." Pourquoi pas à Rome jeudi? En 16 matches depuis le début de la saison, les Grenat n'en ont réussi qu'un seul, face à Meyrin en Coupe de Suisse (8-0). Pour Ludovic Magnin, ce derby résume parfaitement le parcours du Lausanne-Sport depuis deux mois. "Il nous manque quelque chose, avouait-il. Si on ne trouve pas quoi, il sera dur de faire des points. Aujourd'hui, j'étais très content à la mi-temps. Seulement, nous ne concrétisons qu'une seule chance sur trois. Après, nous concédons deux buts sur deux pertes de balle impardonnables à ce niveau. Il faut un déclic." Dimanche prochain, la venue du FC Lucerne offrira au LS une ultime chance de rebond avant la pause internationale. A la vue de la performance lors de ce derby, il n'est pas acquis que les Vaudois puissent la saisir...