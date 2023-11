Le SLO nomme son nouvel entraîneur ++ Man City bat des records

Ricardo Dionisio nouvel entraîneur du SLO Ricardo Dionisio reste sur une expérience difficile en Suisse, avec le FC Sion Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le Portugais Ricardo Dionisio (40 ans) est le nouvel entraîneur de Stade Lausanne-Ouchy. L'ancien coach de Sion et du Stade nyonnais succède au Français Anthony Braizat, limogé lundi alors qu'il avait mené le club à la promotion ce printemps. Ricardo Dionisio aura pour mission de sauver la place du SLO dans l'élite, alors que son équipe pointe au 11e et avant-dernier rang de la Super League avec 10 points conquis en 13 matches. Le club vaudois reste sur cinq matches sans victoire en championnat. Dionisio, qui sort d'une expérience au Brésil, avait passé cinq mois compliqués au FC Sion. Engagé le 1er janvier 2020 par Christian Constantin, il n'avait dirigé l'équipe que durant cinq matches de championnat en raison de la longue pause due au Covid-19. Pour un maigre bilan de deux points. Le Portugais, qui avait été remplacé dès le mois de juin 2020 sur le banc sédunois par Paolo Tramezzani, entraînait auparavant le Stade nyonnais en Promotion League. Ironie de l'histoire, c'est Anthony Braizat qui lui avait succédé à Nyon en janvier 2020.

Chiffre d'affaires annuel record pour Manchester City Manchester City affiche un chiffre d'affaires records pour la saison dernière Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Manchester City a annoncé mercredi un chiffre d'affaires record en Premier League de 712,8 millions de livres (818 millions d'euros) pour la saison passée, lors de laquelle il a réussi le triplé. Ce chiffre dépasse largement le record précédent publié par Manchester United le mois dernier. Les champions d'Europe en titre, détenus par la famille régnante des Emirats arabes unis, ont fait état d'une augmentation de près de 100 millions de livres sterling sur un an de leur chiffre d'affaires pour l'exercice 2022/23, alors que le bénéfice net a presque doublé pour atteindre 80,4 millions de livres (92,3 millions d'euros). United, dans l'ombre de City depuis une décennie au niveau des résultats sportifs, avait annoncé fin octobre un chiffre d'affaires record pour un club anglais, à 648,4 millions de livres (744 millions d'euros). Des revenus TV imposants La saison dernière, les hommes de Pep Guardiola sont devenus le deuxième club anglais, après les Red Devils en 1999, à remporter la Ligue des champions, la Premier League et la Coupe d'Angleterre au cours d'une même saison. City, qui est arrivé en tête du classement 2023 "Football Money League" du cabinet Deloitte, a perçu des revenus de diffusion TV de près de 300 millions de livres (344 millions d'euros) au cours de l'année qui s'est achevée le 30 juin, notamment grâce à ses succès européens. La masse salariale du club de Manuel Akanji a augmenté de près de 70 millions de livres pour atteindre un peu moins de 423 millions de livres (485 millions d'euros) et les Citizens ont réalisé un bénéfice de près de 122 millions de livres sur les transferts de joueurs. 115 accusations d'infractions Ce chiffre ne reflète cependant pas l'activité déficitaire du dernier marché des transferts estival. Le rapport annuel du club mentionne également les 115 accusations d'infractions financières recensées en neuf saisons et portées contre les actionnaires principaux émiratis par la Premier League en février. "Le conseil d'administration reconnaît qu'il existe un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient avoir un impact important sur les performances du club", indique le rapport financier à ce sujet. "Nous continuerons à remettre en question toutes les normes du secteur, nous évaluerons nos succès et tirerons les leçons de nos échecs", a assuré le président de City, Khaldoon Al Mubarak, cité dans le communiqué financier. "Nous n'aurons pas peur de nous fixer de nouveaux objectifs et d'élaborer de nouvelles stratégies qui seront bénéfiques à notre club, à ses communautés et à ses parties prenantes, et en particulier aux supporters", a ajouté le dirigeant émirati. City, en quête d'un quatrième titre de champion d'Angleterre consécutif, est en tête de la Premier League après 12 journées et a déjà obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Urs Fischer n'entraîne plus Union Berlin Urs Fischer n'entraîne plus Union Berlin Image: KEYSTONE/EPA L'aventure d'Urs Fischer à Union Berlin est terminée. L'entraîneur zurichois et l'actuelle lanterne rouge de la Bundesliga ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Au sein du comité directeur du club, on avait pourtant continué à croire en Urs Fischer malgré une situation sportive des plus déplorables. Les discussions sur une éventuelle mise à l'écart de l'ancien joueur du FC Saint-Gall et du FC Zurich n'avaient même pas été entamées, du moins en public. Mais la situation d'Urs Fischer est devenu intenable à la tête d'une équipe qui couche sur 14 matches sans victoire toutes compétitions confondues. Il doit quitter un poste qu'il occupait depuis l'été 2018, lui qui a emmené le club de la 2e à la 1re Bundesliga puis en Ligue des champions. Le Zurichois a connu la promotion en 1re Bundesliga dès sa première année en tant qu'entraîneur. La progression s'est ensuite poursuivie de manière constante: 11e, 7e et 5e places lors des trois premières saisons dans l'élite, puis un improbable 4e rang synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Le championnat actuel a également commencé de manière idéale, Union Berlin gagnant ses deux premiers matches. Mais le changement a été brutal. En Bundesliga, neuf défaites de suite ont été enregistrées. La lueur d'espoir apparue en Ligue des champions, avec un nul face à Naples après trois matches perdus, n'a donc pas suffi.

Le premier entraînement annulé à Zermatt/Cervinia Le premier entraînement de descente dames a été annulé mercredi Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les meilleures descendeuses du monde n'ont pas pu découvrir la nouvelle piste de Coupe du monde de Zermatt/Cervinia mercredi. Le premier entraînement en vue des deux descentes prévues ce week-end a été annulé en raison des conditions météorologiques. Les spécialistes féminines de vitesse n'ont donc pas eu la même chance que les messieurs, qui avaient pu s'élancer mercredi dernier pour leur premier essai chronométré sur la Gran Becca avant d'être tenus au repos forcé. La météo devrait s'améliorer en fin de semaine, mais le conditionnel est évidemment de mise. Les deux premières descentes de la saison restent pour l'heure programmées samedi et dimanche dès 11h45, tout comme les entraînements de jeudi et vendredi. Mais un entraînement est nécessaire pour qu'une course puisse se dérouler dans la discipline-reine.

Gobert étranglé par Green, qui risque gros Rudy Gobert (de face) a été étranglé par Draymond Green mardi soir Image: KEYSTONE/AP/Jed Jacobsohn La soirée de mardi en NBA a été marquée par un nouveau coup de sang de Draymond Green. L'ailier-fort de Golden State a violemment étranglé le pivot français de Minnesota Rudy Gobert, ce qui lui a valu une exclusion dans un match perdu par son équipe (104-101). La réputation de "bad boy" de Draymond Green, ailier-fort et fort en gueule détesté par les supporters adverses, ne risque pas de s'arranger. Mardi, l'Américain s'est jeté dans une échauffourée en étranglant avec son bras, par derrière et pendant plusieurs secondes Rudy Gobert, des images particulièrement violentes. Après moins de deux minutes de jeu, alors qu'aucun panier n'avait été marqué, l'incident avait démarré entre Jaden McDaniels (Minnesota) et Klay Thompson (Golden State), Gobert intervenant pour les séparer, avant l'arrivée de Green. Green a été exclu ainsi que Thompson, le maillot déchiré, et McDaniels. "Ridicule" "Klay Thompson n'aurait pas dû être exclu, c'est ridicule, il est tiré par le maillot, il tire lui-même en réponse. Concernant Draymond, si on observe bien les images, Rudy avait ses mains au niveau du cou de Klay (Thompson), ce qui explique la réaction de Draymond", a estimé en conférence de presse le coach des Warriors Steve Kerr, présent au plus près de la bagarre. Une analyse peu en accord avec les ralentis, largement relayés sur les réseaux sociaux. Draymond Green pourrait d'ailleurs être lourdement suspendu pour son geste, lui l'habitué des suspensions et des fautes techniques. En avril, il avait été suspendu un match pour avoir marché sur un adversaire lors des play-offs contre Sacramento. En octobre 2022, il avait frappé un coéquipier (Jordan Poole, depuis parti à Washington) lors d'une séance d'entraînement. En 2016, il avait été sanctionné pour un mauvais geste sur LeBron James lors de la finale NBA.

Atlanta inflige une 9e défaite consécutive à Detroit Capela et les Hawks ont dominé les Pistons mardi Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Atlanta n'a pas failli mardi en NBA. Les Hawks de Clint Capela sont allés s'imposer 126-120 sur le parquet de la plus mauvaise équipe de la Ligue, Detroit, qui en est à neuf défaites d'affilée. Clint Capela est resté discret face aux Pistons, cumulant 8 points (à 3/4 au tir), 8 rebonds et 3 contres en 27 minutes passées sur le parquet pour un différentiel de +8. L'homme du match fut l'arrière des Hawks Dejounte Murray, auteur de 32 points, 10 passes décisives, 5 rebonds et 3 interceptions. Murray a sorti le grand jeu en l'absence de son compère Trae Young, resté auprès de son épouse qui a donné naissance à leur deuxième enfant lundi. Saddiq Bey (19 points en sortant du banc) et Bogdan Bogdanovic (17) ont également brillé sur le plan offensif pour ce premier match d'Atlanta dans le nouveau "In-Season Tournament". A noter par ailleurs la sixième défaite consécutive des Spurs de Victor Wembanyama, battus 123-87 à Oklahoma City. Le "rookie" français a certes capté 14 rebonds, mais il n'a inscrit que 8 points (à 4/15 au tir) pour terminer cette partie un différentiel de -31.

Une 3e défaite de suite pour les Devils Akira Schmid (40) a souffert devant le filet des Devils mardi Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Les "Swiss Devils" sont à la peine. Toujours privé de son capitaine valaisan Nico Hischier et de son meilleur joueur Jack Hughes, New Jersey a subi sa troisième défaite consécutive mardi en NHL, s'inclinant 6-3 sur la glace des Jets de Nino Niederreiter. Titularisé devant le filet des Devils pour la première fois depuis le 3 novembre, Akira Schmid a vécu une soirée compliquée. Le Bernois a terminé cette partie avec seulement 83,3% d'arrêts (25/30), le sixième but de Winnipeg ayant été marqué dans un filet désert. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (bilan personnel de -2) a également souffert mardi, comme toute la défense des Devils d'ailleurs. Timo Meier (-1) se consolera quelque peu en ayant inscrit son 5e but de la saison. Les Devils ont ainsi perdu quatre de leurs cinq derniers matches et se retrouvent 5es de la Metropolitan Division. A l'inverse, les Jets de Nino Niederreiter ("muet" mardi) ont remporté quatre de leurs cinq dernières parties. Le Grison est le seul Suisse à avoir connu les joies de la victoire mardi. Les Coyotes de Janis Moser (1 assist) ont été battus 4-3 après prolongation à Dallas, alors que les Predators de Roman Josi (1 assist également) ont subi face à Anaheim leur quatrième défaite consécutive (3-2).

Euro 2024: la Suisse peut obtenir son billet ce soir Le GSHC de Jan Cadieux vise les quarts de finale de la Champions League Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse aura l'occasion ce soir dès 20h45 d'obtenir son billet pour l'Euro 2024 en Allemagne. Battre Israël dans le village hongrois de Felcsut lui procurerait cette certitude. En cas de succès, ce serait la sixième qualification de rang pour la phase finale d’une grande compétition. Un tout autre résultat qu’une victoire sonnerait comme une défaite. Il signifierait surtout l’incapacité de Murat Yakin à remettre son équipe dans le bon sens de la marche après les trois nuls concédés lors de ses quatre derniers matches du tour préliminaire. Ces trois faux pas contre la Roumanie (2-2), le Kosovo (2-2) et le Bélarus (3-3) ont coûté à la Suisse un rang de tête de série pour le tirage au sort de la phase finale le 2 décembre à Hambourg. Il convient d’espérer que les "dégâts" s’arrêtent là. L'équipe-type Comme il l’a rappelé lors de la communication de sa liste, Murat Yakin ne regarde pas au-delà de la rencontre de ce soir. L’enchaînement des matches avec la réception du Kosovo samedi à Bâle et le déplacement en Roumanie mardi n’entrera pas dans sa réflexion au moment d’arrêter son onze de départ. Il est acquis qu’il alignera son équipe-type avec Manuel Akanji en défense centrale, avec le retour en ligne médiane de Denis Zakaria dont la mise à l’écart contre le Bélarus ne fut pas l’idée du siècle, et avec bien sûr Xherdan Shaqiri sur le flanc droit de l’attaque. Auteur d’un but superbe à Saint-Gall contre le Bélarus, le Bâlois fêtera sa 118e sélection pour rejoindre à son tour Heinz Hermann dans le Livre d’or du football suisse. Avec une 119e cape, Granit Xhaka deviendra, pour sa part, l’unique recordman des sélections en équipe de Suisse. On ose imaginer la réaction du capitaine si cette soirée historique ne s’accompagne pas d’une victoire.

Sinner bat Djokovic pour la première fois Jannik Sinner a signé un succès de prestige mardi soir à Turin Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Jannik Sinner (ATP 4) a signé l'exploit mardi soir devant "son" public de Turin. L'Italien a dominé Novak Djokovic 7-5 6-7 (5/7) 7-6 (7/2) en 3h09' dans le choc des vainqueurs de la 1re journée du groupe vert au Masters ATP, mettant fin à une série de 19 victoires du Serbe. Ce succès de prestige, le deuxième de sa carrière face à un no 1 mondial en exercice, ne permet pas à Jannik Sinner de s'assurer une place dans le dernier carré. L'Italien de 22 ans avait besoin de s'imposer en deux sets pour devenir dès cette 2e journée le premier Italien à atteindre les demi-finales d'un Masters. Le vainqueur du dernier Masters 1000 de Toronto a néanmoins pris une sérieuse option sur la qualification, même si rien n'est acquis avant son affrontement avec Holger Rune (ATP 8). Novak Djokovic, qui se mesurera quant à lui au remplaçant Hubert Hurkacz (ATP 10) jeudi, a également son destin en main. Sinner plus solide Battu par le Serbe dans leurs trois premiers duels, Jannik Sinner s'est montré le plus solide et le plus incisif dans les moments les plus "chauds". Il a ainsi signé le break décisif du premier set dans un onzième jeu où il était mené 40/0, remportant même les neuf derniers points de cette manche initiale. Jannik Sinner a aussi eu le mérite de ne jamais baisser les bras. Ni après la perte du deuxième set, ni lorsqu'il a vu Novak Djokovic revenir de 2-4 à 4-4 dans la troisième manche. L'Italien a forcé la décision en livrant un deuxième tie-break quasi parfait, remportant les cinq premiers points pour mettre son adversaire KO.

Bienne bute sur plus fort, les Lakers brillants Le portier de Färjestad, le Canadien Max Lagace s'est aventuré fort loin de son but sous les yeux du Biennois Liekit Reichle. Image: KEYSTONE/AP/Peter Schneider Pour Bienne, la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions, tiendra de l'exploit. Les Seelandais se sont inclinés 5-3 sur leur glace au match aller des huitièmes contre Färjestad. Les Biennois retrouvaient pour l'occasion leur défenseur suédois Victor Lööv, qui n'avait pas encore joué un match officiel cette saison en raison d'une blessure aux cervicales, récoltée lors du septième match contre Genève-Servette en finale du dernier Championnat. Autre blessé de longue date, Damien Brunner effectuait lui aussi son retour. L'ancien Luganais a, d'ailleurs, trouvé le chemin de filet sur le 2-2 (32e). Quarante-six secondes plus tard, le géant Victor Ejdsell - 1m97 sous la toise - redonnait l'avantage aux Suédois pour son deuxième but de la soirée. Les Scandinaves n'allaient plus lâcher l'affaire. Les Seelandais ont laissé passer leur chance au premier tiers-temps où ils se sont procuré plusieurs occasions de marquer, mais seul Toni Rajala avait trouvé la faille (12e). La bonne surprise, côté helvétique, est venue de Rapperswil-Jona. Les Lakers ont battu 4-1 les Allemands du Adler Mannheim, premiers au terme de la phase de qualification. Un doublé de l'Américain Jordan Schroeder et un but de Gian-Marco Wetter permettent aux St-Gallois de rêver. Le Tchèque Martin Frk, arrivé de Berne, a brillé pour son premier match avec Rapperswil. Il s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist. Les matches retour auront lieu mardi prochain. Genève-Servette joue ce mercredi sur la glace du RB Munich.

Akanji: "Seul le résultat doit primer" Manuel Akanji et Murat Yakin: sur la même longueur d'onde. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Même parfaitement conscients du cadre particulier de cette rencontre qui les opposera à un pays en guerre, Murat Yakin et Akanji n’ont pas dévié de leur ligne : seul le résultat importera à Felcsut. "Nous sommes ici pour jouer un match de foot et pour représenter notre pays, lâche Manuel Akanji. Nous sommes venus à Felcsut surtout pour assurer notre qualification. Ce match, il faut donc le gagner." Une qualification que Murat Yakin estime, si elle sera effectivement acquise mercredi, pleinement "méritée". "Nous avons présenté un football attractif depuis le début de cette campagne, explique-t-il. Les résultats n’ont pas été parfaits mais tout le monde sait qu’une rencontre peut prendre parfois une tournure imprévisible". Sommer mercredi, Kobel samedi Face à Israël, Yann Sommer sera titularisé dans les buts. "Gregor Kobel jouera samedi contre le Kosovo à Bâle", précise le sélectionneur. A en croire le Bâlois, le portier de l’Inter Milan aura du travail face à un adversaire qui a besoin de points pour rester dans la course à la qualification. "Israël va ouvrir le jeu. Nous aurons des espaces", poursuit Murat Yakin qui estime que son équipe réunit les trois facteurs qui doivent la mener à la victoire mercredi : le potentiel, l’expérience et la confiance. Si l’équipe de Suisse sera accompagnée par... 35 supporters mercredi, les Israéliens bénéficieront d’un soutien plus marqué dans la Pancho-Arena de Felcsult où près de 2000 spectateurs seront attendus. Ce match, qui aurait dû se dérouler à Tel Aviv le 15 octobre, s’inscrit bien sûr pour les Israéliens dans le contexte dramatique de la guerre contre le Hamas. Ainsi, les joueurs sont entrés sur le terrain mardi lors de l’entraînement avec une seule chaussure au pied à un hommage à un enfant pris en otage le 7 septembre. La Fédération israélienne a, par ailleurs, invité de nombreux orphelins pour cette rencontre contre la Suisse. Une manière de rappeler que ce match ne sera pas vraiment un match comme les autres.

Luca Hischier rejoindra Genève-Servette Luca Hischier (à droite) rejoindra Genève-Servette la saison prochaine. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'attaquant de Bienne, Luca Hischier (28 ans) rejoindra Genève-Servette la saison prochaine. Le Haut-Valaisan a signé un contrat de quatre ans avec le champion de Suisse soit jusqu'au printemps 2028. Le frère de Nico Hischier, capitaine des New Jersey Devils, est un puissant attaquant de 1m87 pour 89 kg. Il a fait ses gammes à Viège avant de rejoindre le CP Berne. Il a ensuite porté pour deux saisons et demie les couleurs du HC Davos avant de rejoindre le HC Bienne pour trois saisons et demie. Il avait disputé la finale des play-off avec les Seelandais au terme de la dernière saison, bien perturbée par les blessures et la maladie.

Naples: Rudi Garcia débarqué, Walter Mazzarri intronisé Rudi Garcia n'était-il pas condamné dès le premier match... Image: KEYSTONE/EPA ANSA/CESARE ABBATE Rudi Garcia, en poste depuis juillet, n'est plus l'entraîneur de Naples qui sera désormais dirigé par l'Italien Walter Mazzarri. L'annonce a été faite par le champion d'Italie en titre mardi, deux jours après une défaite à domicile contre le mal classé Empoli (1-0). Sous la direction du coach français, le Napoli, actuellement 4e du Championnat d'Italie, a joué seize matches, dont quatre en Ligue des champions, pour un bilan de huit victoires, quatre nuls et quatre défaites, toutes à domicile. Mazzarri (62 ans) a déjà dirigé le club napolitain entre 2009 et 2013.

Rune profite de l'abandon de Tsitsipas Holger Rune a profité de l'abandon de Stefanos Tsitsipas mardi au Masters Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Holger Rune (ATP 8) a eu besoin de moins de 20 minutes pour décrocher son premier succès dans le cadre d'un Masters ATP. Le Danois a bénéficié de l'abandon de Stefanos Tsitsipas (ATP 6) mardi lors de la 2e journée du groupe vert. Gêné très rapidement dans ses déplacements par une blessure, Stefanos Tsitsipas a jeté l'éponge après 23 points et alors qu'il était mené 2-1. Le Grec, qui était déjà diminué dimanche face à Jannik Sinner, a fait appel au kiné au changement de côté et a rapidement pris sa décision. Stefanos Tsitsipas avait déjà connu pareille mésaventure lors de l'édition 2021. Mais il avait alors déclaré forfait avant de disputer son deuxième match. Le Grec n'a plus atteint le dernier carré des ATP Finals, qu'il dispute pour la cinquième fois consécutive, depuis son sacre en 2019. Holger Rune, qui avait été battu en trois sets par le no 1 mondial Novak Djokovic dimanche soir, peut en revanche toujours espérer se hisser en demi-finales. Un succès jeudi face à l'Italien Jannik Sinner (ATP 4) devrait suffire au bonheur du Danois. La victoire de Holger Rune simplifie également la donne pour Novak Djokovic et Jannik Sinner. Le vainqueur du premier choc de ce tournoi des maîtres, programmé mardi soir dès 21h, validera son ticket pour les demi-finales.