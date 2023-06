Le tennis US de retour ++ Des FIS Games en Engadine?

Swiss-Ski envisage une candidature St-Moritz/Engadine pour 2028 St-Moritz r�ve d'organiser les premiers FIS Games Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Swiss-Ski envisage une candidature pour les premiers FIS Games, qui regrouperont en 2028 toutes les disciplines gérées par la Fédération internationale. La région St-Moritz/Engadine en serait le centre névralgique. Swiss-Ski "souhaite examiner, en étroite collaboration avec la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS), une potentielle candidature en vue d'organiser les premiers FIS Games", explique timidement la Fédération suisse. D'autres sites de compétition pourraient appuyer St-Moritz et l'Engadine. Par le biais d’une lettre d'intention, Swiss-Ski a néanmoins fait savoir à la FIS le 19 juin que la faîtière des sports de neige suisses et la région de St-Moritz/Engadine étaient très intéressées à examiner les documents reçus concernant les FIS Games 2028, afin d’évaluer une potentielle candidature suisse pour l’organisation de ce nouveau grand événement de sports de neige. Swiss-Ski et la région St-Moritz/Engadine ont pour objectif de "développer un nouveau concept d’événement innovant, qui inclurait et mettrait en œuvre de manière crédible les trois éléments de la durabilité (économique, écologique et social)", souligne le communiqué. Les FIS Games seront organisés tous les quatre ans, au cours des hivers sans JO ni Championnats du monde. Ces compétitions se dérouleront en principe dans les disciplines classiques de la FIS: ski alpin, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, snowboard, skicross, freeski, aerials et bosses. Le télémark, les disciplines paralympiques ainsi que le ski de vitesse et le freeride devraient aussi être intégrés au programme, rappelle Swiss-Ski.

Une "première" depuis 2012 pour le tennis US masculin Frances Tiafoe fait son entr�e dans le top 10 du classement ATP Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Le tennis masculin américain retrouve peu à peu des couleurs. Avec Taylor Fritz 8e et Frances Tiafoe désormais 10e, les Etats-Unis placent deux de leurs joueurs dans le top 10 du classement ATP pour la première fois depuis mai 2012. Frances Tiafoe (25 ans) se retrouve pour la première fois parmi les dix meilleurs du monde à la faveur de son sacre dans le tournoi de Stuttgart, où il a effacé une balle de match en finale face à Jan-Lennard Struff. Le demi-finaliste du dernier US Open figurait à la 19e place début janvier. Tiafoe et Taylor Fritz sont le premier duo d'Américains à prendre place dans le top 10 de la hiérarchie depuis Mardy Fish et John Isner le 7 mai 2012. Le tennis masculin US attend un titre du Grand Chelem depuis l'US Open 2003 et le sacre de son dernier no 1 mondial en date, Andy Roddick.

Suisse-Roumanie: Poursuivre le sans faute La Suisse entend poursuivre son sans faute dans les éliminatoires de l'Euro 2024 ce lundi lors de la venue de la Roumanie à Lucerne. Membre du club des cinq avec l'Ecosse, la France, l'Angleterre et le Portugal à avoir entamé cette campagne avec trois victoires, elle devra toutefois élever le curseur dans un stade à guichets fermés, trois jours après une sortie en demi-teinte en Andorre. Victorieuse 2-1 de la formation de la Principauté, la Suisse a eu la mauvaise idée de baisser le rideau en seconde période pour livrer une performance indigne de son rang. Mais lundi face à une opposition bien plus relevée - même si la Roumanie ne cesse de traverser un long tunnel avec une ultime participation à une phase finale de la Coupe du monde qui remonte à... 1998, le capitaine Granit Xhaka et son équipe entendent témoigner de la détermination et de la concentration voulues. S'ils évoluent dans le même registre que le 28 mars dernier à Genève lors de la victoire 3-0 devant Israël, la Suisse semble à l'abri d'une mauvaise surprise. "Nous sommes prêts" "Nous sommes prêts, assure Murat Yakin. Nous assumons notre rôle de favori. Nous devons être dominateurs lors de cette rencontre. L'appui du public va compter. J'ai encore le souvenir de sa ferveur ici à Lucerne en novembre 2021 pour le match de la qualification contre la Bulgarie." Le sélectionneur ne devrait pas procéder à de nombreux changements par rapport au match à Andorre. Il a confirmé que Yann Sommer retrouvera sa place de titulaire dans les buts. Il est possible que Fabian Schär, qui sort d'une saison magnifique à Newcastle, intègre la défense centrale. Devant la presse, Murat Yakin a précisé que son milieu à trois avec Denis Zakaria en no 6 devant Remo Freuler Granit Xhaka "fonctionne fort bien". Brillant avec l'Eintracht Francfort, Djibril Sow n'entre ainsi pas dans la rotation. "Il était blessé lors du rassemblement de mars, précise Murat Yakin. Les trois qui jouent ont su prendre leurs responsabilités. C'est la loi de la concurrence qui joue contre Djibril aujourd'hui." Amdouni onze ans après Gravranovic Sortis vendredi à l'heure de jeu, Xherdan Shaqiri et Zeki Amdouni seront à nouveau les atouts maîtres de Murat Yakin. A Andorre, les deux hommes ont uni leur talent pour offrir le 2-0 à leurs couleurs. La reprise instantanée d'Amdouni sur le caviar de Shaqiri a valu à elle seule le déplacement pour les 750 supporters suisses. Le Genevois est devenu ainsi le premier joueur depuis Mario Gavranovic en 2012 à marquer pour l'équipe de Suisse lors de trois matches à la suite. Quant au Bâlois, il a délivré vendredi sa 32e passe décisive en sélection. "Je nourris encore bien des rêves avec l'équipe de Suisse", lâche le joueur de Chicago. Agé de 31 ans aujourd'hui, celui qui a débuté en sélection en mars... 2010 espère bien disputer en 2026 une... sixième Coupe du monde. La Suisse n'a plus croisé la route de la Roumanie depuis un 1-1 au Parc des Princes lors de l'Euro 2016. Admir Mehmedi avait eu la bonne idée d'égaliser après un penalty provoqué par Stephan Lichtsteiner pour arracher un point synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. A Lucerne, l'enjeu sera moindre dans la mesure où la qualification de la Suisse pour la phase finale de l'Euro 2024 ne fait déjà plus l'ombre d'un doute. Elle possède déjà un matelas de 5 points sur le troisième du groupe, à savoir Israël. Tenue en échec vendredi au Kosovo (0-0), les Roumains ne voudront peut-être pas prendre tous les risques pour cueillir une victoire qui leur permettrait de ravir la première place à la Suisse. Un point suffira amplement à leur bonheur dans la lutte pour la deuxième place qualificative qui les oppose à Israël et au Kosovo. Avec un Euro à 24 équipes, le tour préliminaire peut tendre très vite vers l'ennui lorsque l'on est, comme la Suisse, le premier de la classe.

Kobel à nouveau désigné meilleur gardien de Bundesliga Kobel est le meilleur gardien de Bundesliga selon Kicker Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Gregor Kobel défend sa place en tête du classement des gardiens de la Bundesliga établi deux fois par an par le magazine spécialisé "Kicker". Jonas Omlin pointe pour sa part au 6e rang, alors que Yann Sommer ne figure plus dans cette liste qui comprend neuf noms. Vice-champion d'Allemagne avec Dortmund, Gregor Kobel n'est toutefois pas classé dans la catégorie "classe mondiale" mais dans celle de "classe internationale". Portier du Borussia Mönchengladbach, Jonas Omlin a quant à lui signé des performances de "classe nationale", la troisième et dernière catégorie de "Kicker". Yann Sommer, qui occupait la 2e place de ce classement à la fin de l'année 2022 et qui a ensuite été transféré du Borussia Mönchengladbach au Bayern Munich, a été "une victime à Munich" selon les termes employés par l'ancien gardien de l'équipe nationale Jörg Stiel dans le "Kicker". "Bien sûr, il n'a pas toujours eu la main ferme dans ses actions comme à Gladbach. Mais il est passé entre les gouttes alors que la pression était forte et que beaucoup de fautes lui ont d'abord été imputées. Les comparaisons avec son prédécesseur étaient superflues. Lors de la Coupe du monde, Manuel Neuer faisait aussi partie du problème dans l'équipe d'Allemagne, n'est-ce pas ?", a écrit Stiel.

Les Etats-Unis remportent la Ligue des nations Concacaf Folarin Balogun a inscrit dimanche son premier but avec les USA Image: KEYSTONE/AP/John Locher Les Etats-Unis ont remporté la Ligue des nations de la Concacaf pour la deuxième fois en battant le Canada (2-0) dimanche en finale à Las Vegas. Ce match a été marqué par le premier but en sélection de Folarin Balogun, qui a pris la nationalité sportive américaine le mois dernier. L'attaquant d'Arsenal, qui a été prêté au Stade de Reims (L1) la saison passée, a inscrit le deuxième but pour Team USA en reprenant en force, dans la surface, une passe en profondeur de Giovanni Reyna (34e). Ce dernier, milieu offensif de Dortmund, a aussi été à l'origine de l'ouverture du score de Chris Richards 22 minutes plus tôt, en frappant le corner sur la tête du défenseur. Le match fut à sens unique jusqu'à l'heure de jeu, les Canadiens parvenant à se montrer dangereux, notamment par Jonathan David, tout en évitant de peu que le score s'aggrave plusieurs fois en leur défaveur. Les Etats-Unis demeurent donc les seuls vainqueurs de cette compétition regroupant les nations d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et des Caraïbes, créée en 2021 et qu'ils avaient à l'époque remportée aux dépens du Mexique en finale (3-2 ap).

Nishikori titré dès sa reprise, après 20 mois d'absence Kei Nishikori a sign� un retour gagnant, apr�s 20 mois d'absence Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Ex-no 4 mondial, Kei Nishikori a signé un retour gagnant après 20 mois de pause forcée. Le Japonais de 33 ans a remporté le Challenger de Palmas del Mar à Porto Rico dimanche, cueillant un premier titre toutes catégories confondues depuis janvier 2018 à Brisbane. Finaliste de l'US Open 2014, Kei Nishikori a dominé le jeune Américain Michael Zheng (19 ans/ATP 543) 6-2 7-5 en finale d'un tournoi doté de 80'000 dollars. Il n'a perdu qu'un set tout au long de la semaine, au cours de laquelle il n'a affronté aucun joueur figurant parmi les 250 premiers mondiaux. Le médaillé de bronze des JO de Rio 2016 disputait son premier tournoi depuis octobre 2021 à Indian Wells, lui qui a subi l'an dernier une arthroscopie de la hanche gauche. Non classé la semaine passé, il apparaît ce lundi au 492e rang du classement ATP.

L'invité-surprise Wyndham Clark s'offre l'US Open Wyndham Clark a fait sensation en gagnant l'US Open Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Sensation et émotion à Los Angeles: Wyndham Clark, qui n'avait jusque-là jamais fait mieux qu'une 75e place en Grand Chelem, s'est offert l'US Open. L'Américain a résisté à Rory McIlroy et à la pression de l'exploit d'une vie, dimanche à Los Angeles. "Je crois que ma maman me regardait aujourd'hui. Tu me manques... J'ai travaillé si dur et j'ai visualisé si souvent ce moment où je me retrouverais dans cette position. C'était mon heure", a commenté le vainqueur, après avoir séché ses larmes sur le green du no 18 où il a assuré le par pour acter son triomphe inattendu. De quoi en effet se montrer à la hauteur de la demande de sa mère, Lise, qui lui mit son premier club dans les mains enfant et l'avait enjoint à "jouer pour quelque chose de plus grand que lui", juste avant de mourir d'un cancer du sein il y a dix ans, à l'âge de 55 ans. "Quand je joue, je veux le faire pour elle. Je veux montrer à tout le monde la personne que je suis et la joie que j'éprouve à jouer, en espérant pouvoir inspirer les gens", avait-il expliqué ces derniers jours quand l'attention a commencé à se porter sur lui. "Je peux le faire" Parti en pole position en début d'après-midi, ex aequo avec son compatriote Ricky Fowler qui a craqué et fini 5e, Wyndham Clark a mené la danse tout au long du quatrième tour, devant Rory McIlroy. Le Nord-Irlandais, lauréat de l'épreuve en 2011 et qui rêvait d'un cinquième Majeur, a échoué à un coup. Le no 1 mondial Scottie Scheffler s'est classé 3e à trois unités. Clark (29 ans) a placé un birdie dès son premier trou et n'a ensuite jamais eu la faiblesse de regarder dans le rétroviseur. Pourtant, après avoir compté jusqu'à trois coups d'avance, son matelas s'est subitement réduit à une unité, en raison de deux bogeys consécutifs. "Les US Open sont difficiles, surtout quand il s'agit d'essayer de gagner sur les neuf derniers trous. Mais je me suis senti à l'aise et j'ai continué à me dire +je peux le faire, je peux le faire+", a dit Wyndham Clark, qui a en effet tenu bon dans la dernière ligne droite en assurant le par sur les nos 17 et 18, sans trop trembler et laissant même apparaître un sourire en chemin.

La Roja prive la Croatie d'un premier titre Dani Carvajal a inscrit le tir au but d�cisif en finale. Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Deux arrêts du gardien Unai Simon dans la séance de tirs au but décisive ont permis à l'Espagne de remporter dimanche la 3e Ligue des nations. La Roja s'est imposée au bout du suspense contre la Croatie, après un match sans but marqué dans le jeu (0-0, 5-4 tab). Pour la sélection au damier, l'ultime marche d'un tournoi demeure toujours la plus dure à franchir. Après une demi-finale de Coupe du monde perdue en 1998 et une finale concédée, toujours lors du Mondial, en 2018, les Croates espéraient enfin acquérir un trophée international, après s'en être approché. La sélection de Zlatko Dalic a toutefois dû une nouvelle fois déchanter, malgré son effectif technique très bien rodé, toujours dirigé par l'homme-orchestre Luka Modric. Le Ballon d'or 2018 n'est pourtant pas parvenu à faire la différence et risque de quitter bredouille la scène internationale. Dans l'emblématique stade De Kuip de Rotterdam chauffé à blanc et pourtant presque entièrement acquis à la cause croate, la bataille a fait rage jusqu'au bout du suspense entre les deux finalistes du tournoi. Et c'est la Roja qui a eu les nerfs les plus solides, après s'être déjà procuré les occasions les plus dangereuses du match. Après deux arrêts décisifs de son gardien dans la séance cruciale, le défenseur Dani Carvajal a offert le sacre aux siens sans trembler dans la mort subite. L'Espagne renoue ainsi avec un succès international qui la boudait depuis son titre européen acquis en 2012.

Ehammer sans rival, Rey s'impose chez les dames Lewis Hamilton esp�re mener la vie dure aux Red Bull Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE PICHETTE Simon Ehammer et Mathilde Rey ont remporté l'or lors des Championnats de Suisse de concours multiples à Bâle. L'Appenzellois a signé son deuxième meilleur total sur le décathlon. Avec 8436 points, le vice-champion d'Europe a distancé ses concurrents de près de 1000 points. Il a presque fait aussi bien que lors de son record national établi à Munich l'an dernier (8468 pts). Comme souvent, Ehammer a eu de la peine sur les lancers. Il a été battu au javelot, au disque, au lancer du poids et lors du 1500 m. Ce fut tendu à la longueur avec deux sauts manqués avant un bond à 8,19 m. Il est resté à treize centimètres de la distance qui lui a permis de triompher en Diamond League jeudi dernier à Olso. Malgré ce bon résultat, Ehammer est resté tout juste en dessous de la limite olympique (8460 pts). Mais les perspectives de qualification pour les Jeux de Paris sont néanmoins favorables, car près de la moitié des athlètes obtiendront leur billet olympique via le classement mondial. Mathilde Rey dépasse Céline Albisser Chez les femmes, le duel fut passionnant. La Vaudoise Mathilde Rey a réussi à dépasser Celine Albisser lors de la deuxième journée. Elle a remporté l'Heptahlon avec 6086 points. L'heptathlonienne grisonne Annik Kälin, entre autres, n'a pas pu participer en raison d'une blessure. La jeune femme de 23 ans, qui a surpris tout le monde en remportant le bronze aux championnats d'Europe de Munich, souffre d'une fracture de fatigue au tibia gauche.

Max Verstappen remporte le Grand Prix du Canada Max Verstappen intouchable � Montr�al Image: KEYSTONE/EPA/TIMOTHY A. CLARY Max Verstappen a signé son 41e succès en F1 à Montréal lors du GP du Canada. Sur sa Red Bull, le double champion du monde n'a connu aucun problème pour décrocher sa 6e victoire en huit courses. Parti en pole, le Néerlandais a dominé la course du début à la fin pour se détacher encore davantage en tête du championnat, puisque Sergio Perez n'a pu faire mieux que 6e. Le Mexicain a tout de même été cherché le meilleur tour en course en toute fin de Grand Prix pour en priver Lewis Hamilton. Red Bull ne laisse que des miettes à ses adversaires avec ce huitième succès en autant de courses. Verstappen, qui égale Ayrton Senna avec cette 41e victoire, devance au final de plus de neuf secondes Fernando Alonso sur son Aston Martin et Lewis Hamilton sur sa Mercedes à un peu plus de 14 secondes. Même une safety car, à la suite d'une erreur de George Russell au 12e tour, n'a pas su briser la marche en avant du Batave, impressionnant de sérénité au volant de son engin. Ferrari a quelque peu relevé la tête. Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr ont pris les places 4 et 5. Les Alfa Romeo ont quant à elles marqué un point grâce à la 10e place de Valtteri Bottas. Zhou Guanyu a terminé 16e. Le prochain Grand Prix aura lieu dans deux semaines en Autriche sur le circuit de Red Bull à Spielberg.

Skjelmose remporte le général, Ayuso la dernière étape Mattias Skjelmose a d�fendu son maillot jaune avec courage et intelligence Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La jeunesse au pouvoir! Le Danois Mattias Skjelmose (Trek) a remporté à 22 ans le Tour de Suisse pour la première fois. Le coureur de Copenhague a terminé 3e de la 8e étape et dernière étape, un contre-la-montre de 25,7 km entre St-Gall et Abtwil. La bataille pour le maillot jaune fut très belle avec la victoire du jeune Espagnol Juan Ayuso. Le coureur de 20 ans a échoué dans son entreprise de ravissement du maillot jaune en ne prenant "que" 9 secondes à son rival. Il comptait en effet 18 secondes de retard au départ de cet effort solitaire. Là où Skjelmose a été particulièrement brillant, c'est sur sa gestion de la course. Il possédait en effet 24 secondes de retard sur Evenepoel après le premier pointage intermédiaire et 19 sur Ayuso, ce qui signifiait alors l'abandon de sa tunique de leader. Mais au pointage au sommet de la bosse à environ cinq kilomètres de l'arrivée, le Danois n'affichait plus que dix secondes de débours sur son adversaire. Il a finalement repris encore une seconde dans la descente finale. Deuxième de ce chrono à 8 secondes d'Ayuso, Remco Evenepoel complète le podium à 45 secondes de Skjelmose. A noter encore la belle quatrième place de Stefan Bissegger à 23 secondes du vainqueur du jour. Vainqueur du Tour du Luxembourg l'an dernier et de la 3e étape de ce Tour de Suisse à Villars-sur-Ollon, Mattias Skjelmose compte encore une deuxième place de la Flêche Wallonne ce printemps derrière l'intouchable Tadej Pogacar.

Un 2e succès en Coupe du monde pour Lars Forster Lars Forster (ici lors des derniers CS) a triomph� dimanche � Leogang Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les vététistes helvétiques tiennent la forme. Lars Forster a remporté la manche de Coupe du monde de cross country de Leogang dimanche, une semaine après l'historique 34e succès à ce niveau de Nino Schurter à Lenzerheide. Lars Forster a maîtrisé son sujet sur le plan tactique à Leogang. Le St-Gallois de 29 ans s'est échappé lors du dernier tour pour devancer de 14 secondes son dauphin, l'Allemand Luca Schwarzbauer, qui n'avait pas ménagé ses efforts en tête de la course. Il a ainsi signé sa deuxième victoire à ce niveau, après Snowshoe en 2019. Mathias Flückiger a pour sa part joué de malchance en Autriche, où il était probablement le plus costaud. Le vice-champion olympique a été victime d'une crevaison alors qu'il pointait en tête dans le quatrième des six tours. Le Bernois est reparti le couteau entre les dents, terminant 5e à 44'' du vainqueur. Jamais dans le coup, Nino Schurter n'a en revanche pas pu faire mieux que 21e. Frei 6e Chez les dames, les Suissesses n'ont en revanche pas pesé dans une course remportée en solitaire par la Néerlandaise Puck Pieterse, vice-championne du monde 2023 de cyclocross. La meilleure d'entre elles, la médaillée d'argent des JO de Tokyo 2021 Sina Frei, s'est classée 6e à 2'04'' de la gagnante. La championne olympique Jolanda Neff a pour sa part terminé 10e à 2'42''. Lauréate de la Coupe du monde 2022, Alessandra Keller n'a pu faire mieux que 18e. La Nidwaldienne reste la meilleure Suissesse dans un classement général dominé par Puck Pieterse, mais elle y a perdu une place pour se retrouver 5e

Martin signe le doublé sur le Sachsenring Jorge Martin a triomph� sur le Sachsenring dimanche Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Déjà victorieux du sprint samedi, Jorge Martin (Ducati) a également remporté la course principale du GP d'Allemagne en MotoGP dimanche. L'Espagnol a devancé de 64 millièmes l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui reste en tête du championnat. Jorge Martin a mis fin à une longue disette en triomphant dimanche sur le Sachsenring. La seule précédente victoire du Madrilène de 25 ans dans la catégorie-reine, sans tenir compte des sprints, remontait en effet au mois d'août 2021 à Spielberg. Champion du monde 2018 en Moto3 et présent en MotoGP depuis 2021, Jorge Martin a parfaitement su contenir les assauts du poleman Francesco Bagnaia dans le dernier tour. Il revient ainsi à 16 points du tenant du titre au championnat du monde 2023. Marquez forfait Marc Marquez, qui a lourdement chuté le matin lors du "warm up", n'a par ailleurs pas disputé cette course. Le sextuple champion du monde de la catégorie, passé par-dessus le guidon de sa Honda lancée à pleine vitesse peu avant 10h, est apparu complétement sonné après sa chute. Il a ensuite rejoint son garage en boitant. Considéré comme le roi du Sachsenring, l'Espagnol aurait certainement voulu mettre fin à un triste record personnel de plus de 600 jours sans victoire. Il souffre d'une très petite fracture au niveau du premier doigt de la main gauche après avoir chuté à cinq (!) reprises ce week-end, et avait été déclaré apte à piloter.

Reusser prend le pouvoir dans le Tour de Suisse dames Marlen Reusser a pris le pouvoir sur le TdS Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser a fait coup double sur le Tour de Suisse féminin dimanche. La Bernoise a remporté la deuxième des quatre étapes, un contre-la-montre de 25,7 km disputé entre St-Gall et Abtwil, pour prendre la tête du classement général. Vice-championne olympique en 2021 et deux fois médaillée d'argent aux Mondiaux (2020, 2021), Marlen Reusser (31 ans) a donc rempli son objectif en s'imposant dans sa discipline fétiche. La rouleuse de la Team SD-Worx n'a certes pas survolé les débats, mais elle a assuré l'essentiel en prenant le pouvoir. Quatrième du général après la première étape disputée autour de Weinfelden, la Bernoise s'est imposée avec 8'' d'avance sur sa coéquipière néerlandaise Demi Vollering et 16'' sur l'Italienne Elisa Longo Borghini. Elle a forcé la décision dans les longs faux-plats descendants de la deuxième moitié du parcours. Marlen Reusser, qui ne détenait pas le meilleur temps au dernier pointage intermédiaire, devance de 9'' sa dauphine Demi Vollering au général. Troisième à 18'', Elisa Longo Borghini tentera de mettre à mal la domination des SD-Worx lors des deux dernières étapes, tout comme la Genevoise Elise Chabbey (8e du général à 2'12'').