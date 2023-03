Le titre pour Mujinga Kambundji ++ Zajc gagne, Ammann meilleur Suisse

Intronisé en novembre dernier pour remplacer Paolo Tramezzani avec un contrat qui courait jusqu'au 30 juin prochain, l'entraîneur vaudois n'a pas été en mesure de remettre l'équipe sur les bons rails. Son bilan à la tête du FC Sion est sans appel: deux nuls et quatre défaites en six matches.

Après ce premier des deux Super-G de Kvitfjell, où les dames n'étaient plus venues disputer une épreuve de la Coupe du monde depuis 2003, la lutte pour la victoire dans la discipline est plus passionnante que jamais. Gut-Behrami grâce à sa troisième présence sur un podium de Super-G cet hiver se retrouve à huit points de la leader Curtoni.

Hütter s'est imposée avec la marge la plus infime d'un centième sur l'Italienne Elena Curtoni. Pour l'Autrichienne, troisième du Super-G des Mondiaux à Méribel, il s'agit du quatrième succès au niveau de la Coupe du monde, le troisième en Super-G et surtout le premier succès d'une Autrichienne cette saison.

Il avait connu la même mésaventure sur Paris-Nice en 2021, course qu'il allait remporter un an plus tard.

"Comme cela m'est déjà arrivé, je sais comment faire: j'attrape mon genou et je tire fort", avait-il expliqué avant d'abandonner quelques jours plus tard.

"Il a travaillé dur et il est prêt. Revenir en course est la prochaine étape en vue de ses objectifs. Il prendra le départ sans pression et sans viser un résultat en particulier", explique son directeur sportif Merijn Zeeman de l'équipe Jumbo-Visma.

Son retour n'était prévu que pour plus tard, mais le Slovène de 33 ans, qui a fait du Tour d'Italie en mai son grand objectif de la saison, s'estime prêt pour remonter sur un vélo en course.

Le Slovène Primoz Roglic, qui n'a plus couru depuis sa lourde chute à la Vuelta en septembre, fera son retour à la compétition lundi lors de la course par étapes italienne Tirreno-Adriatico.

Beda Klee et Jonas Baumann avaient laissé les Suisses rêver à une médaille après un début très réussi. Le duo avait maintenu la Suisse en contact avec la troisième position après les deux premiers secteurs disputés en style classique. Dans les deux relais en skating, Candide Pralong et Cyril Fähndrich ont cédé beaucoup de terrain comme cela était prévu. A l'arrivée, l'écart avec le podium était supérieur à trois minutes.

Le diagnostic a été sans appel. Marielle Giroud souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. C'est un gros coup dur pour le club fribourgeois, en course pour remporter le triplé cette année. Elfic a déjà gagné la Coupe de la Ligue, est qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse (1er avril contre Pully) et mène le championnat sans avoir perdu la moindre rencontre.

Meilleure joueuse et capitaine d'Elfic Fribourg, Marielle Giroud (35 ans) s'est gravement blessée mercredi en championnat contre Aarau. Sa saison est d'ores et déjà terminée.

En 353 matches toutes compétitions confondues, Firmino a marqué 107 buts et donné 71 passes décisives. Depuis deux ans, il n'est toutefois plus vraiment un titulaire indiscutable.

Roberto Firmino: huit ans � Liverpool et plus de 100 buts

La victoire est revenue au jeune Slovène Timi Zajc (22 ans), grâce à des sauts de 137,5 et 137 m, soit les plus longs de chaque manche. Il a devancé le Japonais Ryoyu Kobayashi (135/129,5 m) et le Polonais Dawid Kubacki (129/135 m).

Sacrée championne du monde de la discipline le 18 mars 2022 à Belgrade et titrée sur 200 m aux Européens en août dernier à Münich, Mujinga Kambundji s’est imposée en 7''00 en finale. Elle a devancé la Polonaise Ewa Swoboda (2e en 7''09) et la Britannique Daryll Neita (3e en 7''12) pour succéder à la Tessinoise Ajla Del Ponte au palmarès du 60 m sur la scène continentale.

Une première interruption assez longue s'est produite tôt en raison de la chute d'un pisteur après sept coureurs. La course a aussi ensuite été suspendue plusieurs fois en raison du vent, d'une visibilité trop faible et de légères chutes de neige. Avant que le jury ne se résigne à prendre la décision qui s'imposait.

Parti avec le dossard no 1, Sejersted (28 ans) a longtemps pensé fêter le premier succès de sa carrière. Mais les conditions météorologiques, qui se sont progressivement détériorées, ont finalement forcé le jury à interrompre définitivement ce qui était devenu une parodie de course.

«Dans les ateliers d'Alinghi, on cachait tout et on se déplaçait la nuit»

Yves Detrey, 43 ans, en a passé une petite moitié chez Alinghi. Du triomphe à la Coupe de l'America 2003 au nouveau défi, il raconte «les jours où» il a trippé, flippé, et presque vomi.

Le jour où Alinghi vous a engagé sur sa première Coupe de l’America?

Il y a plusieurs moments dans un processus de sélection, mais je crois connaître le jour où j’ai gagné mon ticket. Et ça n’a rien à voir avec la voile... J’avais rejoint l’équipe à Sète, pour un stage d'entraînement. Notre hôtel était situé assez loin de la base. Un jour, on nous a demandé de parcourir le trajet à la nage. On nous a tous alignés sur la plage, devant l’hôtel, et on nous a dit: nagez! Je suis arrivé premier. On n'avait pas tous le même niveau de navigation mais c'est dans ce genre d'exercice, je crois, que l’on tape dans l'œil de certaines personnes. A l’arrivée, les boss ont voulu savoir immédiatement qui avait gagné et on leur a dit que c’était le p’tit jeune. J’ai appris plus tard que j’étais retenu. Ma motivation a dû plaire.