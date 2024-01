Le Valais rêve d'un nouveau stade +++ Sven-Goran Eriksson va mal

Projet public-privé pour l'avenir du football pro en Valais Frédéric Favre chef du Departement des institutions et du sport, s'?exprime accompagné a sa droite de Philippe Varone, président de Sion, et Martin Zurwerra, président de l'?Association valaisanne de football et a sa gauche, Christian Constantin, président du FC Sion. Image: KEYSTONE/Louis Dasselborne L'Etat du Valais, la Ville de Sion, l'Associaion valaisanne de football et le FC Sion ont signé, jeudi matin, une lettre d'intention afin de pérenniser le football d'élite dans le canton. Point d'orgue du projet: un nouveau stade de 15'000 places assises pour 2029. Le choix d'une rénovation de Tourbillon ou la création d'une nouvelle enceinte sera tranché ultérieurement. Les partenaires ont également annoncé leur volonté de créer une académie de football à l'échelon cantonal pour les talents féminins et masculins du Valais. La lettre d'intention détaille les principes de coopération et de financement pour chaque partenaire ainsi qu'un planning des principales étapes prévues. Elle doit aboutir à la signature d'un contrat avant le 31 décembre 2024. Le projet global du président du FC Sion, Christian Constantin, se monte à 510 millions de francs. L'architecte octodurien accepte d'investir jusqu'à 50 millions de francs dans le futur stade budgétisé à 150 millions de francs. L'Etat du Valais est, lui, prêt à payer le 30%. Le solde sera lié aux investissements immobiliers prévus par Christian Constantin sur Sion.

Sven-Goran Eriksson souffre d'un cancer en phase terminale Le Suédois Sven-Goran Eriksson est gravement atteint dans sa santé. Image: KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI Le Suédois Sven-Goran Eriksson, sélectionneur de l'Angleterre entre 2001 et 2006, souffre d'un cancer du pancréas qui lui laisse "au mieux peut-être un an" à vivre, a-t-il dit sur la radio suédoise. Agé de 75 ans, Eriksson, qui a mené l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde de football en 2002 et 2006, avait annoncé en février qu'il n'apparaitrait plus en public "en raison de problèmes de santé". "Tout le monde comprend que j'ai une maladie qui n'est pas bonne. Tout le monde pense qu'il s'agit d'un cancer, et c'est le cas. Mais je dois me battre aussi longtemps que possible", a-t-il dit. Son médecin lui donne "au mieux peut-être un an (à vivre), au pire un peu moins". "Je pourrais y penser tout le temps, m'asseoir et me morfondre, me sentir malchanceux. Je pense qu'il est facile de finir comme ça", a-t-il déclaré mais "il faut voir le côté positif des choses". "Il ne faut pas renoncer face à l'adversité. C'est le plus dur à affronter, bien sûr, mais il faut essayer d'en tirer quelque chose de positif", a ajouté Eriksson. Né le 5 février 1948 dans l'ouest de la Suède, Eriksson, surnommé 'Svennis', s'est révélé au poste d'entraineur après une modeste carrière de défenseur. Il devient en 1977 entraineur de l'équipe suédoise de Degerfors IF, où il enchaine les succès et commence à attirer l'attention de clubs plus importants. Il dirige ensuite l'IFK Goteborg avant de trouver une reconnaissance internationale, en prenant la tête du Benfica puis de plusieurs clubs italiens comme l'AS Rome et la Lazio. Il est le premier étranger à devenir sélectionneur de l'Angleterre. Il a aussi dirigé les équipes nationales du Mexique, de Côte d'Ivoire et des Philippines, mais n'a jamais été à la tête de la sélection suédoise.

Les Hawks battent les 76ers en prolongation Jalen Johnson (à gauche), le match winner pour les Hawks félicités par Dejounte Murray. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Sans Clint Capela touché au tendon d’Achille, Atlanta a su rebondir après deux défaites. Sur leur parquet, les Hawks ont battu Philadelphia 139-132 en prolongation. Face à des 76ers privés pour leur part de Joël Embiid blessé au genou gauche, Atlanta a forcé la décision grâce à un panier à 3 points de Jalen Johnson à 39’’ de la fin de la prolongation. Ce quinzième succès en trente-six matches permet aux Hawks de revenir à une victoire d’une place en play-in, le seul objectif raisonnable qu’ils peuvent nourrir cette saison. Dans le choc des cancres, San Antonio s’est imposé 130-108 à Detroit grâce au premier triple double de Victor Wembanyama en NBA malgré un temps de jeu limité à 21 minutes. Avec ses 16 points, ses 12 rebonds et ses 10 assists, le rookie français a signé le deuxième triple double le plus "rapide" de l’histoire après celui réalisé par Russell Westbrook avec Oklahoma City en 2014.

Odermatt pour une première sur le Lauberhorn Après Adelboden, c'est comme de coutume au tour de Wengen d'accueillir le Cirque blanc masculin. Marco Odermatt et les adeptes de la vitesse ont droit à un programme intense. Une première descente est ainsi programmée dès jeudi - mais sur un tracé plus court - en remplacement de celle annulée à Beaver Creek en début de saison. La "vraie" descente du Lauberhorn est prévue samedi, un super-G devant se dérouler vendredi. Marco Odermatt s'annonce évidemment comme la star du week-end, après avoir donné la leçon à ses rivaux dans ses deux dernières sorties. C'est avec respectivement 0''98 et 1''26 que le leader du classement général a remporté le super-G de Bormio le 29 décembre puis le géant d'Adelboden samedi dernier. Au sommet de son art, le Nidwaldien est plus que jamais mûr pour un premier succès en Coupe du monde de descente après onze podiums dont huit deuxièmes places. Le champion du monde 2023 de la discipline reste d'ailleurs sur un 2e rang à Bormio, où il avait été devancé de 0''09 par un impressionnant Cyprien Sarrazin. Et il a déjà terminé deux fois 2e en descente à Wengen, en 2022 et en 2023... Vainqueur de cinq des six derniers super-G disputés sur le front de la Coupe du monde, Marco Odermatt fera forcément aussi figure de favori vendredi pour le troisième super-G de l'hiver. Ses compères de l'équipe de Suisse de slalom viseront quant à eux leur premier podium de la saison dimanche. Le dernier succès helvétique en slalom à Wengen remonte à 1987 (Joël Gaspoz), mais Daniel Yule et Loïc Meillard ont terminé au 2e rang des deux dernières éditions. LGB pour une 40e victoire Les femmes seront quant à elles en lice à Altenmarkt/Zauchensee, pour une descente samedi et un super-G dimanche qui se disputeront sans la leader du classement général Mikaela Shiffrin. Les Suissesses restent sur un inattendu doublé en descente à Val d'Isère, où Jasmine Flury avait devancé Joana Hählen. Mais leur leader Lara Gut-Behrami, en quête d'un 40e succès en Coupe du monde, attend toujours sa première victoire en vitesse cette saison.

Jérémy Desplanches de retour à Genève Jérémy Desplanches: un nouveau départ à Genève Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN Jérémy Desplanches revient s'entraîner à Genève. Le médaillé de bronze de Tokyo sur 200 m 4 nages quitte ainsi le sud de la France, où il se préparait depuis l'automne 2021 avec Philippe Lucas. Avec ce retour au pays, Desplanches (29 ans) espère retrouver la grande forme et décrocher sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris. Il pourra côtoyer au bout du lac Léman son collègue de l'équipe nationale Roman Mityukov.

Euro: l'Allemagne bien trop forte pour les Suisses Le gardien Andreas Wolff a fait le désespoir des Suisses Image: KEYSTONE/EPA La Suisse n'a pas réussi l'exploit pour son entrée dans le championnat d'Europe. A Düsseldorf, devant un public record de 53'000 spectateurs, elle a perdu 27-14 dans le groupe A contre l'Allemagne. Les Allemands menaient déjà 13-8 à la pause. Leur gardien Andreas Wolff, impeccable, a souvent mis son veto aux essais helvétiques. En seconde période, le pays organisateur a accentué sa domination et régulièrement creusé l'écart, profitant aussi des nombreuses erreurs suisses. Andy Schmid et ses coéquipiers devront nettement hausser le niveau de leur jeu s'ils ne veulent pas prématurément rentrer au pays. Leurs prochains matches auront lieu à Berlin, dimanche contre la France puis mardi face à la Macédoine du Nord. Dans le duel entre ces deux pays, les Français ont gagné 39-29.

Haas F1: Günther Steiner n'est plus team principal Günther Steiner: bye bye Haas F1 Image: KEYSTONE/AP/CHARLIE NEIBERGALL L'Italien Günther Steiner (58 ans) n'est plus le team principal de l'écurie de formule 1 Haas. Il occupait le poste depuis dix ans. Son successeur est le Japonais Ayao Komatsu (47 ans), qui était auparavant ingénieur en chef dans l'équipe américaine. "J'aimerais commencer par remercier Günther Steiner pour son travail acharné au cours des dix dernières années et lui souhaiter bonne chance pour l'avenir", a déclaré Gene Haas, propriétaire de l'écurie MoneyGram Haas F1 Team. "En tant qu'organisation, il était clair que nous devions améliorer nos performances sur la piste. En nommant Ayao Komatsu au poste de team principal, nous avons fondamentalement placé l'ingénierie au coeur de notre management", a précisé le multimillionnaire américain. A quelques semaines du coup d'envoi de la saison 2024 de F1, l'annonce du départ de Steiner a pris tout le monde de court. Elle reflète pourtant les résultats de la saison passée: l'écurie Haas a terminé à la 10e et dernière place du championnat constructeurs en 2023. Steiner était en poste depuis les débuts de l'écurie américaine sur la grille en 2016, il avait même contribué à sa création aux côtés de Gene Haas venu de l'univers du NASCAR. Après une carrière en WRC, Steiner avait tapé dans l'oeil du champion du monde Niki Lauda qui l'avait recruté pour Jaguar en F1, avant qu'il ne travaille pour le groupe RedBull puis Haas. Il a acquis une certaine notoriété avec la série à succès de Netflix consacrée à la Formule 1 "Drive to survive", diffusée depuis 2019.

CE à Kaunas: Britschgi deuxième après le programme court Lukas Britschgi peut viser une médaille à Kaunas Image: KEYSTONE/AP/Mindaugas Kulbis Lukas Britschgi (25 ans) est en course pour une médaille au championnat d'Europe à Kaunas. Le Schaffhousois occupe en effet le deuxième rang après un programme court convaincant. Britschgi a très bien supporté la pression née de ses récents bons résultats. Il a patiné sans commettre de grosses erreurs et a semblé détendu. Son total de 91,17 points est de peu inférieur à sa meilleure marque. Seul le tenant du titre français Adam Siao Him Fa (94,13 points) a fait mieux que le Suisse. L'Italien Gabriele Frangipani est troisième avec 7,66 points de retard sur Britschgi. L'an passé, le Suisse était cinquième après le programme court, ce qui ne l'avait pas empêché de se hisser sur le podium final. Cette fois, ses chances semblent encore meilleures.

Révolution de palais au HC Sierre Yves Sarault: une aventure Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER La courte défaite 1-0 devant Winterthour au Graben a fait une victime de marque. Yves Sarault a, en effet, été démis de ses fonctions à la tête du HC Sierre. L’entraîneur canadien paie au prix fort une série noire – cinq défaites de rang – qui ne colle pas aux ambitions du club. Le nom de son successeur n’a pas été dévoilé. Ancien joueur de NHL, Yves Sarault (51 ans) avait rejoint le HC Sierre à l’été 2022 pour succéder à Daniel Gelinas avec un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2024. Il avait également œuvré à Lausanne et à Viège.

Un 7e succès de suite pour les Jets de Niederreiter Les Jets ont décroché mardi leur 7e victoire de suite Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Les Winnipeg Jets ont conservé mardi leur statut de meilleure équipe de la NHL. Nino Niederreiter et ses équipiers ont dominé les Blue Jackets 5-0 pour cueillir leur septième succès de suite. L'attaquant grison n'a été impliqué sur aucun but des Jets, qui ont marqué au moins un point au cours d'un treizième match consécutif. La franchise canadienne a gagné 11 de ces 13 matches, s'inclinant simplement deux fois au-delà du temps réglementaire, pour afficher désormais 58 points à son compteur en 40 parties. Auteur de deux buts et d'un assist, Cole Perfetti fut le grand homme du match pour Winnipeg, qui conserve grâce à cette victoire un point d'avance sur son dauphin à l'Ouest Vancouver. Les Canucks de Pius Suter, lui aussi "muet" mardi, sont quant à eux allés décrocher sur la glace des New York Islanders un troisième succès d'affilée (6-3). Les Coyotes de Janis Moser ont pour leur part battu Boson 4-3 après prolongation pour mettre fin à une série de trois défaites. Le défenseur biennois a été crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire, inscrit par Nick Schmaltz à 56 secondes de la fin du temps additionnel. Rien ne va plus en revanche pour les Kings de Kevin Fiala, qui ont subi à Tampa Bay (3-2 ap) leur sixième revers consécutif. Los Angeles menait pourtant 2-0 après deux tiers-temps, Fiala ayant signé la passe décisive sur le 2-0 de Matt Roy à la 35e minute pour son 34e point de la saison. Un 32e point pour Josi Roman Josi a pour sa part réussi son 32e point dans cet exercice 2023/24 - son 24e assist, mais a également connu la défaite avec Nashville. Les Predators ont fait les frais du réveil des Ducks d'Anaheim, qui se sont imposés 5-3 pour mettre fin à une série de cinq défaites. Anaheim menait 5-0 après 43'16''.

Muselé, Genève-Servette se contente d'un match nul Après être passé entre Simon Le Coultre et Julius Honka, Gabriel Fontaine marque le 2-1 pour Lukko Rauma. Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a dû se contenter d'un match nul 2-2 contre Lukko Rauma lors de la rencontre aller des demi-finales de la Ligue des champions. Retour en Finlande mardi prochain. Sixième comme les Genevois, Lukko Rauma est une équipe parfaitement équilibrée dans ses quatre lignes. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux ont connu bien des difficultés pour approcher proprement du but adverse. Pourtant, ils ont ouvert la marque assez tôt par Marco Miranda (9e), qui a surpris le portier finlandais d'un tir de l'aile gauche. Les Genevois ont connu un "méchant" coup de mou au début de la deuxième période. Ils ont encaissé deux buts en 2'05''. Sur le deuxième, le Québécois Gabriel Fontaine s'est glissé entre Simon Le Coultre et Julius Honka pour battre imparablement le portier Jussi Olkinuora (27e). Sous la conduite d'un Tanner Richard des grands soirs, les Servettiens ont arraché l'égalisation à la 30e par Giancarlo Chanton bien servi par Miranda. Le défenseur genevois, qui attend toujours son premier but en National League, a marqué d'un tir puissant. Ce nul pourrait bien être un peu "juste" pour le match retour. Il faudra des attaquants plus inspirés dans le camp genevois pour trouver des brèches dans une défense ultrasolide.

Remco Evenepoel, la leçon de français Remco Evenepoel visera beaucoup de choses en 2024. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Tour de France, JO, Paris-Nice, Dauphiné: Remco Evenepoel va rouler énormément en France cette saison, un pays dans lequel le phénomène belge n'a étonnamment presque jamais couru jusqu'à présent. La statistique a de quoi interpeller, surtout pour un voisin belge né dans le Brabant, flamand mais parfaitement francophone: depuis qu'il est passé pro en 2019, Evenepoel a participé deux fois au Chrono des Nations, un contre-la-montre en Vendée. Mais il n'a encore jamais pris le départ de la moindre course en ligne en France qui propose pourtant un porte-feuille d'épreuves bien garni. Interrogé par l'AFP sur cette incongruité mardi à Calpe, en Espagne, où il réside et où son équipe prépare la saison, il a répondu, avec son caractère de champion bien trempé: "Aucune idée pourquoi. Je n'ai pas fait exprès, hein. Mais j'ai fait beaucoup de courses en France chez les juniors et je les ai toutes gagnées." Tout ça va changer en 2024 puisque Evenepoel, 23 ans, a fait de juillet "le mois le plus important de (s)a vie" avec une première participation au Tour de France (29 juin-21 juillet) suivie des Jeux olympiques de Paris où il visera deux médailles, en ligne et contre la montre. Et ce n'est pas tout puisque le Flamand va également disputer Paris-Nice (3-10 mars), "l'objectif numéro un" de son début de saison, et le Critérium du Dauphiné (2-9 juin), les deux courses d'une semaine les plus importantes du calendrier, traditionnelles répétitions générales avant le Tour. S'habituer au "tarmac" "C'est important pour m'habituer aux caractéristiques de la France, les immeubles, les virages, les routes, le tarmac aussi qui est très spécifique", souligne-t-il. "Ça me fera du bien de rouler sur Paris-Nice et le Dauphiné avant le Tour", ajoute-t-il. Avant la découverte de la France, l'ancien capitaine de l'équipe belge de football chez les jeunes commencera sa saison le 14 février au Portugal avec le Tour de l'Algarve. Il défendra ensuite sa double couronne sur Liège-Bastogne-Liège et participera peut-être aussi à l'Amstel Gold Race, voire la Flèche Wallonne. Il a également coché sur son agenda les Championnats du monde fin septembre à Zurich, où il défendra son titre sur le chrono mais lorgne aussi la course en ligne. Mais son grand objectif 2024 est donc le Tour de France où il est attendu de pied ferme par les organisateurs mais aussi par ses trois grands rivaux, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et Primoz Roglic, "les dieux des Grands tours" selon Evenepoel. "A moi d'essayer de me mettre à côté de ces géants. Le rêve et l'objectif est d'essayer de me battre le plus longtemps possible avec eux", insiste le vainqueur du Tour d'Espagne 2022, mis en difficulté par le trio lors de la dernière Vuelta. Avec Landa, sans Alaphilippe Face à un casting aussi exceptionnel, le "petit cannibale" se fixe un objectif relativement modeste pour ses standards et ses ambitions avec un Top 5 au général et une victoire d'étape. "C'est son premier Tour donc il ne va pas dire qu'il vient tout de suite pour gagner", décrypte son coéquipier et compagnon de chambre, Louis Vervaeke. "Je suis convaincu qu'un podium est possible et le connaissant, je sais que ça ne lui suffira même pas", prolonge le patron de l'équipe, Patrick Lefevere. Pour épauler Evenepoel, la Soudal-Quick Step a recruté cet hiver le Basque Mikel Landa, 4e du Tour de France en 2017 et 2020 avec qui ça a "fait clic directement". En revanche, Julian Alaphilippe, l'autre tête de gondole de la formation belge mais qui affiche des résultats en chute libre depuis deux ans, ne fera "a priori" pas partie de la fête, a indiqué Patrick Lefevere. Aux JO, toujours en France, le petit cannibale belge visera ensuite deux médailles, en contre-la-montre et dans la course en ligne sur "deux parcours qui sont bien faits pour moi". Un menu pantagruélique qui fait dire à Patrick Lefevere. "S'il réalise ses objectifs, il pourra partir en vacances en août jusqu'à la fin de l'année."

Alaphilippe ne fera "a priori" pas le Tour de France en 2024 Le Français Julian Alaphilippe va retrouver les routes exigeantes du Giro. Image: KEYSTONE/EPA Julian Alaphilippe, chouchou du public français, ne participera "a priori" pas au Tour de France en 2024, a indiqué le patron de son équipe Soudal-Quick Step Patrick Lefevere mardi à Calpe (ESP). "A priori non, parce que voir Julian en 100% domestique de Remco Evenepoel, je n'aime pas cette image-là", a déclaré Lefevere en marge de la présentation de son équipe au sujet de l'ancien double champion du monde dont le contrat expire en fin d'année. Vainqueur de six étapes du Tour de France et porteur du maillot jaune pendant 18 jours au total, "Alaf", 31 ans, reste sur deux saisons très mitigées qui ont régulièrement suscité les critiques de Lefevere à l'encontre d'un des plus gros salaires de son équipe. Au Tour de France 2024 (29 juin-21 juillet), Soudal-Quick Step va tout miser sur Remco Evenepoel qui a progressivement pris le pouvoir au sein de la formation belge et qui prendra pour la première fois le départ de la Grande Boucle. Alaphilippe, qui se trouve actuellement en Australie où il disputera le Tour Down Under pour la première fois depuis dix ans la semaine prochaine, devrait lui participer au Tour d'Italie (4-26 mai). "Je pense que le Giro convient à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent mais que les gens aiment", a estimé Lefevere. Interrogée sur la réaction du Français sur sa probable non-sélection pour le Tour, il a dit: "un coureur mécontent dans une équipe est inutile. Il a eu l'occasion de partir car plusieurs équipes ont cherché à le recruter. J'ai eu des discussion avec lui, mais l'année d'avant, pas l'année passée. J'ai dit les choses que je voulais dire mais je ne suis pas quelqu'un qui se répète. On a trouvé un accord. Il m'a dit: Patrick donne-moi encore un hiver. C'est à lui maintenant de le montrer. J'aime les coureurs qui répondent à la pédale et il va le faire. Je pense qu'il est encore capable de faire des résultats."

Des mesures pour limiter la fin tardive des sessions nocturnes Andy Murray lors de son match contre Thanasi Kokkinakis qui s'était terminé au milieu de la nuit à Melbourne l'an dernier. Image: KEYSTONE/AP/NG HAN GUAN Plus aucun match ne débutera après 23h00, afin d'éviter que certaines rencontres se terminent au bout de la nuit. C'est l'une des mesures, avec effet immédiat, annoncées mardi conjointement par les instances de l'ATP et de la WTA, à l'approche du début de l'Open d'Australie. Parmi les autres mesures, les matches seront déplacés sur un autre court s'ils ne peuvent pas débuter avant 22h30 sur celui initialement choisi, et les sessions de nuit devront débuter au plus tard à 19h30, l'ATP et la WTA préconisant même qu'elles commencent à 18h30, d'après le communiqué publié sur leurs sites. Cette annonce intervient à quelques jours du début de l'Open d'Australie à Melbourne où, l'an dernier, Andy Murray avait conclu son match du 2e tour contre l'Australien Thanasi Kokkinakis à 04h06. "Une farce", avait estimé le Britannique, ex-no 1 mondial, qui s'était approché à moins d'une demi-heure du record du match le plus tardif de l'histoire, datant de 2008, à l'Open d'Australie déjà. L'Australien Lleyton Hewitt avait alors vaincu le Chypriote Marcos Baghdatis à 04h33 du matin, après que leur match eut démarré très tardivement. L'US Open, et plus récemment Roland-Garros - qui propose depuis 2021 un match en session de nuit à partir de 21h00 - ont aussi fait l'objet de critiques. Wimbledon où, en vertu d'un accord avec le voisinage, aucun match ne peut aller au-delà de 23h00, échappe à la règle. "Dans des circonstances exceptionnelles, un tournoi pourra demander à l'ATP/WTA une dérogation, en vertu de traditions culturelles locales, en mettant en avant les conditions météorologiques ou d'autres circonstances atténuantes", précisent par ailleurs l'ATP et la WTA. Skinner en a pâti Hors Grand Chelem, le Masters 1000 de Paris est aussi fréquemment confronté à ce problème de fin de rencontres tardive. Jannik Sinner y a terminé en novembre son 2e tour contre Mackenzie McDonald à 02h37 du matin. L'Italien (no 5 mondial) avait déclaré forfait pour le tour suivant, programmé dans l'après-midi le jour-même, évoquant un état de "fatigue" dû au manque de temps de récupération. Son entraîneur Darren Cahill avait pointé le "manque de considération pour le bien-être des joueurs". Lors de l'édition 2022, le Français Corentin Moutet et le Britannique Cameron Norrie avaient achevé leur deuxième tour, entamé après minuit, à 03h03. Figurent aussi dans le train de mesures prises mardi, la limitation à cinq du nombre de matches programmés dans une journée sur un seul et même court -trois de jour et deux en nocturne. L'ATP et la WTA ont en outre annoncé mardi qu'une étude stratégique sur les balles de tennis était en cours, dans le but de proposer à partir de 2025 de nouvelles balles de qualité et de fiabilité supérieures.