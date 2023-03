Les Aigles piégés à Lugano ++ Berne et Ajoie égalisent

L'homme du match fut néanmoins le meneur All Star des Hawks Trae Young, auteur de 30 points et 12 passes décisives pour une équipe qui affiche à nouveau un bilan équilibré (36 victoires-36 défaites). Clint Capela a quant à lui réussi 12 points et 16 rebonds.

Les joueurs de Louis Matte vont maintenant attendre un bon moment et avoir du temps pour préparer ce barrage. A Olten, les Abeilles ont inscrit deux buts en power-play pour l'emporter. Le premier est tombé de la crosse de Daniel Carbis à la 18e, le deuxième est venu à la 28e via Loïc In-Albon.

Le score est sans appel. Mais le HCC n'a pas laissé planer le doute. Quatre succès en autant de matches, le titre de champion de sa catégorie et le droit d'affronter la moins bonne équipe de National League entre Ajoie et Langnau.

Mais il n'a fallu que douze secondes de power-play aux Ajoulots pour inscrire le but décisif à la 23e. C'est Jonathan Hazen, assitsé de Devos et Brennan, qui a trouvé la faille.

Une série relancée, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors que l'on avait la (fausse) impression que Bienne était supérieur à Berne, les hommes d'Antti Törmänen ont vu les joueurs de la capitale revenir à leur hauteur. Et même si les Ours ont eu un peu de chance, on pense ici au 2-1 de Kahun qui est en fait un autogoal de Schneeberger, il faut reconnaître que la troupe de Toni Söderholm a bien négocié ce quatrième acte.

Chez les hommes, Johannes Hösflot Klaebo a devancé tout le monde. Janik Riebli et Roman Schaad ont atteint les quarts de finale. Chez les dames, Lea Fischer et Alina Meier y sont également parvenues.

Afin de réduire les coûts et d'augmenter l'égalité des chances, la FIS a testé un nouveau format à Tallinn. Chaque nation devait utiliser le même fart. De plus, seules deux paires de skis pouvaient être préparées par athlète. Il était interdit de faire des tests sur la piste.

Ce sprint en ville n'était pas plat, comme son nom pouvait le laisser supposer. Il y avait deux montées difficiles et c'est là que la Suissesse, avec Skistad et Sundling, a pu faire la différence. Comme à Falun, Sundling s'est laissée distancer dans la dernière ligne droite. Nadine Fähndrich n'a pas pu se mêler à la lutte pour la victoire.

Avec ses victoires à Beitostölen, Davos et au Val Müstair en décembre, Nadine Fähndrich avait montré qu'elle comptait parmi les favorites du sprint, peu importe la technique. Ce podium en Estonie est son premier en 2023. La jeune femme d'Eigenthal avait récemment raté le coche à Drammen et à Falun. En Norvège, elle avait été stoppée par une chute et en Suède, elle avait été rattrapée juste avant la ligne d'arrivée.

Seules la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad, qui s'est imposée pour la quatrième fois consécutive, et la Suédoise Jonna Sundling, championne du monde et championne olympique, ont pu faire mieux que la Suissesse.

Si Joao Almeida et Mikel Landa ont réussi à limiter la casse et pointent désormais à 27 secondes au général, plusieurs grands noms du peloton ont perdu gros dans ce col des Pyrénées catalanes. Egan Bernal et Richard Carapaz ont craqué pratiquement dès le pied de l'ascension et perdu, tout comme Geraint Thomas, plus de deux minutes.

"C'est l'une des plus belles victoires de ma carrière, ça a été une journée magique", a réagi le grimpeur de 28 ans de Trek-Segafredo, triple vainqueur d'étape sur le Giro. Il a dédié son succès à son équipier et compatriote Dario Cataldo victime la veille d'une fracture du fémur après une lourde chute dans le final de la première étape.

Son passage à la tête de l'Angleterre a été moins glorieux. Il a aussi dirigé les Emirats arabes unis et la Finlande. Hodgson a aussi entraîné une multitude de clubs, dont l'Inter Milan, Fulham, Liverpool et West Bromwich Albion.

C'est une responsabilité de plus, notamment médiatiquement parlant, pour celui qui est devenu international en 2017, champion du monde en 2018 et vice-champion en 2022, avec à la clé un incroyable triplé (et un tir au but réussi) lors de la finale du dernier Mondial perdue contre l'Argentine de Lionel Messi le 18 décembre.

Plus exactement, la jeune vedette (66 sélections, 36 buts) a accepté cette nouvelle fonction après une discussion lundi soir avec son sélectionneur, a-t-on appris de source proche des Bleus, confirmant une information du Figaro et de L'Equipe. Deschamps s'est également entretenu avec Antoine Griezmann, promu vice-capitaine.

Dominic Stricker: 100 points pour le Graal.

Aux portes du top 100 de l'ATP, Dominic Stricker se bat pour obtenir des points et entrer directement dans le tableau de Roland-Garros. Mais pour ça il doit gagner à Bienne.

"Je n'en fais pas une obsession. Mais le sujet est toutefois bien présent dans ma tête." Le cerveau de Dominic Stricker (ATP 118) a fait tous les calculs depuis longtemps. Il lui manque une bonne centaine de points ATP pour figurer dans le tableau principal de Roland-Garros.

Le gaucher tentera de les gagner cette semaine au Challenger de Bienne qui assure justement 100 points ATP à son vainqueur. Tête de série no 1, Dominic Stricker entrera en lice ce mardi face au Kazakh Beibit Zhhukayev (ATP 343). S'il devait échouer à Bienne, il lui resterait une dernière chance la semaine prochaine à Lille.

"Je sais ce qui m'attend, explique-t-il. Je sais que tout le monde peut battre tout le monde dans un Challenger. Je sais aussi que je joue bien depuis le début de l'année. La clé est de le faire en pleine possession de ses moyens." Le Bernois avoue, ainsi, traîner depuis des semaines une inflammation au pied qui l'a notamment diminué il y a dix jours en demi-finale du Challenger de Lugano. Comme son camarade de promotion Leandro Riedi, contraint de déclarer forfait pour les qualifications du Masters 1000 de Miami en raison d'une fracture de fatigue - le diagnostic doit toutefois être affiné -, le physique est peut-être le pire adversaire de Dominic Stricker.

"Je suis prêt à aller plus loin avec Dominic"

Sur le plan du tennis, le champion juniors de Roland-Garros 2020 rallie tous les suffrages. Swiss Tennis a cru très vite en ses capacités pour le soutenir pleinement depuis des années et deux coaches de renom, l'Allemand Dieter Kindlmann et le Suédois Peter Lundgren, lui apportent désormais leur concours. Ancien mentor d'Angelique Kerber, Dieter Kindlmann est son coach principal. Quant à Peter Lundgren, qui a oeuvré on le sait aux côtés de Roger Federer et de Stan Wawrinka, il est à l'essai pour une troisième et dernière semaine. "Je suis prêt à aller plus loin avec Dominic, dit-il. Il frappe à la porte du top 100. Il va d'ailleurs y entrer très prochainement. Il doit très vite nourrir l'ambition de figurer parmi les 50 premiers joueurs mondiaux."

Cette accession dans le top 100 est aujourd'hui une nécessité. Un joueur assure tous ses frais seulement s'il a l'assurance de disputer les quatre tournois du Grand Chelem. Or aujourd'hui, Dominic Stricker doit rétribuer un coach principal et peut-être un pigiste de luxe. Comme pour Roger Federer il y a plus de vingt ans, le temps est venu pour Dominic Stricker de voler de ses propres ailes sans le soutien financier de Swiss Tennis. "Oui, Dominic devient son propre entrepreneur, souligne le responsable du sport d'élite au sein de Swiss Tennis, Alessandro Greco. A lui de rétribuer ses entraîneurs désormais. Mais Swiss Tennis sera toujours à ses côtés pour lui offrir, s'il le désire, des coups de main dans le domaine de l'entraînement physique notamment."

Une réalité assimilée

Le Bernois a assimilé cette réalité économique depuis un certain temps. C'est pourquoi il avait fait le choix en décembre dernier de s'aligner en Arabie saoudite dans une exhibition lucrative qui lui a permis d'assurer ses arrières. "Cette question financière ne me prend pas la tête. Je les ai définies, dit-il avec force. Le tennis demeure ma priorité. Et je veux croire que les apports de Dieter Kindlmann et de Peter Lundgren vont m'aider à passer des paliers." Le premier est connu. Dans un monde idéal, il sera franchi dimanche après la finale du Challenger de Bienne.