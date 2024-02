Les Coyotes s'enfoncent ++ Wembanyama se rate

Guy Parmelin: "Les garanties ont été votées en 2022" Les Championnats du monde 2027 à Crans-Montana sont-ils menacés? Pour le conseiller fédéral Guy Parmelin, les garanties ont été votées en 2022 et il n'y a pas lieu de paniquer. Dans un communiqué publié vendredi soir, la Fédération internationale a lâché une bombe, expliquant que les Mondiaux de 2027 en Valais étaient menacés car Swiss-Ski n'a pas encore fourni les garanties financières de la Confédération, du Canton et des communes, pourtant promises lors du choix de la candidature. "Les garanties ont été votées en 2022", répond Guy Parmelin, interrogé par Keystone-ATS samedi à Crans-Montana. - Monsieur le conseiller fédéral, est-ce que vous avez peur que les championnats du monde de 2027 à Crans-Montana soient menacés? "Non. La Confédération, le Conseil fédéral, le Parlement ont voté les garanties financières en 2022. Donc j'ignore d'où vient cette polémique, mais du côté de la Confédération, les engagements ont été pris et quand le Parlement a voté, c'est confirmé. - Le communiqué de la FIS précise qu'il faudrait un référendum pour que la Confédération, le Canton et les communes puissent éventuellement libérer ces garanties. "Alors il faudra voir ce dont il s'agit exactement. Je confirme une chose, c'est que les moyens ont été soumis au Parlement en 2022, ils ont été votés. Donc le conseil fédéral et le Parlement ont fait leur job et ils ont apporté ces garanties. Et ces garanties, elles ne sont pas soumises au référendum. Le délai est échu. - Donc pour vous, c'est une sorte de polémique finalement qui n'a pas lieu d'être? "Bon, l'avenir nous le dira. Nous verrons ce dont il s'agit. J'étais simplement un peu surpris ce matin (réd: samedi matin) de découvrir ceci."

Une 8e défaite de suite pour les Coyotes Les Coyotes ont subi une 8e défaite d'affilée vendredi Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Les Coyotes de Janis Moser peuvent probablement tirer un trait sur les play-off. Ils ont subi leur huitième défaite consécutive vendredi en NHL, s'inclinant 5-1 à domicile face aux Hurricanes. Arizona, dont la dernière victoire remonte au 22 janvier, ne pointe désormais plus qu'au 13e rang de la Conférence Est avec 50 points en 53 matches. Les Coyotes accusent 10 longueurs de retard sur la 8e place, occupée par St. Louis. Vendredi, les Coyotes ont concédé un premier but après 16 secondes de jeu, le 2-0 tombant dès la 5e minute. Ils ont recollé à 2-1 à la 15e, mais les Carolina Hurricanes ont pris trois longueurs d'avance au deuxième tiers pour s'assurer un sixième succès dans leurs huit derniers matches. Janis Moser a néanmoins terminé cette partie avec un bilan neutre, en ayant griffé la glace pendant 18'45''.

Wembanyama fait un flop au tournoi des jeunes talents Wembanyama (1) a manqué son affaire dans le tournoi des jeunes talents Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Le prodige français Victor Wembanyama s'est raté lors du tournoi des jeunes talents de la NBA. Il faisait sa première apparition à un événement du All-Star Weekend vendredi à Indianapolis. En marge du All-Star Game prévu dimanche, la NBA a organisé vendredi un mini-tournoi à quatre formations composées de ses jeunes talents, avec des "rookies" (débutants), comme Victor Wembanyama, des "sophomores" (deuxième année) et des joueurs de G-League (championnat de développement de la NBA). Wembanyama a eu le plaisir de se retrouver dans l'équipe "Pau", coachée par l'ancien joueur espagnol Pau Gasol. Mais cet évènement pourtant sans enjeu s'est transformé en petite humiliation pour le Français, éliminé en demi-finale par l'équipe composée de joueurs de G-League (41-36). Principale attraction du tournoi, Victor Wembanyama s'est montré particulièrement maladroit. Voulant assurer le spectacle, il a tenté plusieurs gestes compliqués et perdu 5 ballons en 11 minutes qui ont plombé sa formation, dont il a tout de même été le meilleur marqueur (11 points). Le Français de 20 ans aura l'occasion de se rattraper samedi puisqu'il participe au "Skills challenge", concours d'adresse, en compagnie de stars confirmées comme Trae Young et Anthony Edwards.

Petite frayeur pour Tiger Woods, "malade" Tiger Woods a été contraint à l'abandon pour son tournoi de reprise Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Tiger Woods, dont la condition physique interroge après plusieurs blessures, a fait une frayeur à ses supporters vendredi. "Malade", il a abandonné son tournoi de reprise à Los Angeles. En plein milieu de la deuxième journée du Genesis Invitational, tournoi qu'il organise au nom de sa fondation, Tiger Woods a arrêté de jouer pendant son 7e trou pour être reconduit en voiturette vers les bâtiments du très chic Riviera Country Club. L'image a pu sembler inquiétante pour le retour sur le circuit nord-américain (PGA) de l'Américain de 48 ans, dans un état physique général incertain après plusieurs blessures importantes ces dernières années. Woods s'est retiré en raison de "symptômes grippaux", a annoncé son partenaire en affaires Rob McNamara. "En se réveillant vendredi c'était pire que la veille. Il a eu un peu de fièvre, ça allait pendant l'échauffement, mais pendant sa partie, à force de marcher et de jouer, il a commencé à se sentir mal", a-t-il poursuivi. L'arrivée d'une ambulance au club-house a laissé imaginer un état dégradé, mais McNamara assure que Woods a été soigné sur place après avoir souffert de déshydratation. "Les médecins disent qu'il aurait un type de grippe et qu'il était déshydraté", a ajouté McNamara. "Il a été placé sous perfusion et va beaucoup mieux." "Son dos va bien" Woods, superstar du golf aux 15 titres majeurs, disputait à Los Angeles son premier tournoi du circuit PGA depuis avril 2023 et le Masters, qu'il avait également abandonné. Il avait été opéré à une cheville deux semaines plus tard, séquelles d'un accident de voiture en 2021. Il avait ensuite repris la compétition en décembre lors de deux tournois de moindre importance, sans lever totalement les doutes sur sa capacité à retrouver le très haut niveau. Jeudi, après un premier jour irrégulier (49e, un coup au-dessus du par), il s'était montré plutôt satisfait de sa forme physique, même si un spasme au niveau du dos l'avait fait complètement rater un coup en fin de journée. "Ce n'est pas du tout un problème physique, son dos va bien", a assuré McNamara. Reste que Woods n'a pu terminer le tournoi, lui qui avait annoncé vouloir jouer une compétition par mois en 2024, en se concentrant sur les tournois majeurs. "J'espère pouvoir jouer autant. Les hauts et bas physiques ça fait partie de moi, c'est ainsi. J'accepte le challenge", avait-il indiqué jeudi. Loin de son lustre passé, Tiger Woods se débattait dans l'ouest de Los Angeles pour passer le cut.

Holloway bat le record du monde du 60 m haies Grant Holloway a battu le record du monde du 60 m haies Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Grant Holloway a amélioré son propre record du monde du 60 m haies lors des Championnats des Etats-Unis en salle à Albuquerque. Tia Jones a pour sa part égalé la meilleure marque féminine. Holloway (26 ans), qui avait couru en 7''29 en 2021 et en 2022, a foncé en 7''27 lors des séries vendredi. Il n'a ensuite pas disputé la finale, préférant se préserver, bien que les championnats des Etats-Unis fassent office de sélections pour les Championnats du monde de Glasgow (1-3 mars). Le Floridien, qui bénéficie d'une invitation pour le 60 m haies en qualité de champion du monde en titre, est désormais invaincu en 60 courses sur la distance depuis ses débuts professionnels il y a sept ans. Il détient six des sept meilleures performances de l'histoire, entourant l'ancien record du monde de Colin Jackson (7''30 en 1994). L'ancien de l'Université de Floride est également triple champion du monde du 110 m haies, distance sur laquelle il est le deuxième meilleur performeur de l'histoire (12''81). Seul manque à son palmarès l'or olympique, qu'il chassera cet été à Paris (26 juillet - 11 août), après avoir décroché l'argent à Tokyo en 2021. Jones confirme Quelques minutes avant Holloway, la méconnue Tia Jones a elle foncé en 7''67 pour égaler le record du monde établi par la Bahaméenne Devynne Charlton le 11 février à New York. Elle a ensuite confirmé sa forme éblouissante en finale en 7''68, le 3e chrono de l'histoire. A 23 ans, Tia Jones, championne du monde junior du 100 m haies en 2018, va participer à Glasgow à son premier championnat international senior. Ces superbes performances ont été réussies en altitude à Albuquerque (environ 1600 m). Un record du monde peut y être ratifié: Christian Coleman y avait établi le record actuel du 60 m en 2018 (6''34).

Super League: Lausanne-Sport accueille Yverdon Un derby vaudois alléchant se tiendra ce soir dès 18h00 à la Tuilière. Le Lausanne-Sport recevra en effet Yverdon pour le compte de la 24e journée de Super League. Le LS (11e/22 points) n'est pas au mieux puisqu'il n'a pas gagné depuis le 26 novembre. L'équipe de Ludovic Magnin n'a ensuite pris que trois points en huit matches. Yverdon (8e/30 pts) se porte plutôt bien avec trois succès et deux défaites en 2024. Le club du nord vaudois reste sur deux victoires probantes contre des équipes mieux classées, à savoir Zurich et Servette. A 18h00 aussi, Saint-Gall (4e/36 pts) accueillera Winterthour (7e/32 pts) avec une certaine pression. Les Brodeurs viennent de perdre quatre matches d'affilée. Ils doivent commencer à se préoccuper de la barre, surtout contre un adversaire qui n'est finalement qu'à quatre points d'eux et qui a totalisé dix points depuis la reprise. En soirée (20h30), Grasshopper (10e/25 pts) sera aux prises avec Bâle (9e/28 pts) pour un duel entre deux clubs qui courent après leur prestigieux passé.

Odermatt peut mettre tout le monde d'accord L'étape de Kvitfjell est décisive dans la lutte pour les Globes de la vitesse chez les messieurs. L'avant-dernière descente et l'avant-dernier super-G de la saison sont en effet programmés samedi et dimanche en Norvège, dès 12h. Indéboulonnable leader du classement général de la Coupe du monde et de celui de géant, Marco Odermatt jouera gros ce week-end. Il pourrait prendre une option quasi définitive en super-G: il possède 121 points d'avance sur son dauphin Vincent Kriechmayr au classement de la discipline, et 168 sur le 3e Raphael Haaser. Sa tâche s'annonçait plus compliquée en descente. Mais le somptueux duel qu'il livre avec Cyprien Sarrazin ne se poursuivra pas samedi à Kvitfjell: le Français, qui reste sur deux succès dans la discipline à Kitzbühel, a en effet déclaré forfait pour les courses du week-end en raison d'un traumatisme au mollet gauche. Marco Odermatt, qui a quant à lui signé le doublé à Wengen cet hiver en descente, pourrait donc bien s'assurer un premier Globe dès samedi. Deuxième du classement de la spécialité à 6 points du Nidwaldien, Cyprien Sarrazin est le seul coureur accusant moins de 100 longueurs de retard alors qu'il reste deux descentes au menu. Impressionnant jusqu'ici cette saison avec 10 victoires et 16 podiums au total en 18 départs, Marco Odermatt n'arrive cependant pas en terrain conquis à Kvitfjell où les messieurs n'avaient pas fait halte la saison dernière. Il affiche un 13e rang - en descente en 2022 - comme meilleur résultat en six courses disputées.

Les Mondiaux 2027 à Crans-Montana menacés? Didier Defago, directeur général du comité d'organisation Crans-Montana 2027, aura-t-il une manifestation à diriger dans trois ans? Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La FIS a publié un communiqué menaçant l'organisation des Championnats du monde 2027 attribués à Crans-Montana. L'accord entre la fédération et les organisateurs n'a toujours pas été signé. Pendant que le comité d'organisation des courses de Crans-Montana, le président de Swiss-Ski Urs Lehmann ou encore le directeur des Mondiaux 2027 Didier Defago savouraient un repas sur les hauts de la station, la FIS se fendait d'un communiqué peu rassurant quant à la tenue des Mondiaux de 2027 sur le Haut-Plateau. Après avoir reçu plusieurs questions du quotidien alémanique "NZZ", la fédération internationale a décidé de publier ses réponses à tout le monde. Le principal problème concerne les garanties financières. Swiss-Ski a toujours déclaré que des garanties financières avaient déjà été données par la Confédération, le Canton du Valais et l'Association des communes de Crans-Montana. Et la FIS s'est appuyée là-dessus. Un processus qui se doit d'être équitable Or Swiss-Ski a expliqué à la FIS qu'il était impossible pour la Confédération, le Canton du Valais et l'Association des communes de Crans-Montana de donner les garanties financières sans référendum. La fédération suisse a donc demandé à être exemptée de ces garanties. Seulement pour la FIS, cela signifie que le dossier présenté était incorrect. Elle précise ainsi que "le processus de candidature aux Championnats du monde doit être équitable et transparent, et accorder une dérogation à un candidat qui a fait de fausses déclarations serait préjudiciable à l'intégrité du processus de candidature et au ski alpin". Déçue de cette situation, la FIS menace la station valaisanne et Swiss-Ski de leur retirer l'organisation. "Si Swiss-Ski ne peut remplir ses engagements, la FIS n'aura d'autre choix que d'attribuer les Championnats du monde de ski alpin 2027 à un autre candidat", conclut le communiqué. Swiss-Ski rejette les accusations Dans le "Tages-Anzeiger", on lit que Swiss-Ski rejette "formellement" les accusations de fausses promesses faites pendant la phase de candidature. "Nous ne comprenons pas la déclaration de la FIS, certains reproches ne correspondent tout simplement pas à la vérité", explique le CEO de l'instance, Diego Züger. Swiss-Ski dispose depuis le début d'engagements fixes de la part de la Confédération, du canton et des communes concernant des contributions de soutien, dont le montant a été convenu depuis longtemps. Rien n'a changé depuis." Le quotidien alémanique avance la bisbille entre le président de la FIS Johan Eliasch et Urs Lehmann, président de Swiss-Ski. Pour rappel, le dirigeant suédo-britannique avait battu l'Argovien lors de l'élection comme président de la FIS en juin 2021. Il avait succédé au Grison Gianfranco Kasper. Gageons qu'Urs Lehmann prendra le temps de s'expliquer devant la presse samedi à Crans-Montana.

L'Inter déroule Marcus Thuram a ouvert le score pour l'Inter. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le choc des extrêmes de la Serie A n’a réservé aucune surprise. A San Siro, l’Inter a consolidé sa place de leader à la faveur de son succès 4-0 devant la Salernitana, la "lanterne rouge". A quatre jours de la venue de l’Atlético Madrid pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l’Inter a forcé la décision sur des réussites de Marcus Thuram (17e), Lautaro Martinez (19e), Denzel Dumfries (40e) et Marko Arnautovic (90e). Jamais vraiment sollicité, Yann Sommer a pu savourer son.., 15e clean-sheet de la saison en championnat. Champion d'Allemagne la saison dernière avec le Bayern Munich, le portier bâlois s'apprête à fêter son premier titre de Champion d'Italie. L'Inter possède désormais 10 points d'avance sur a Juventus. La messe est dite.

Mauvaise opération pour le GSHC Davos a marqué six buts face au GSHC vendredi Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le GSHC a vécu un sombre vendredi. Les Grenat se sont inclinés 6-1 face à Davos en National League, quelques heures après avoir appris que leur capitaine Noah Rod ne jouerait plus cette saison. Genève-Servette, qui restait sur deux victoires d'affilée en championnat, fait donc du surplace dans l'optique de la fameuse 6e place et reste 8e. Et les joueurs du coach Jan Cadieux n'ont pas préparé de manière idéale la finale de la Champions League qui les opposera à Skelleftea mardi soir aux Vernets. Les Genevois ont pourtant ouvert la marque face à Davos, grâce à une réussite en supériorité numérique de Sakari Manninen (16e but de la saison) à la 10e minute. Mais les choses se sont très vite compliquées: Davos menait ainsi déjà 3-1 à la 30e après que l'inusable Andres Ambühl avait trouvé la faille en "power play". Le HCD, qui a enchaîné vendredi un quatrième succès consécutif en National League, a enfoncé le clou en marquant 23 secondes avant la fin du deuxième tiers puis... 23 secondes après l'entame de l'ultime période. C'est Valentin Nussbaumer qui a scellé le score à la 48e grâce à sa 15e réussite dans cet exercice 2023/24. Davos désormais 6e Davos passe ainsi au 6e rang, à égalité de points avec Lugano (7e) qui était au repos vendredi. Les Grisons accueilleront le Lausanne HC (4e) dimanche pour confirmer leur place dans le top 6, alors que les Tessinois se déplaceront à Zoug samedi. Genève-Servette reste pour sa part à trois longueurs de la barre. Les écarts sont d'ailleurs de plus en plus serrés entre les candidats à une qualification directe pour les play-off. Vainqueur 5-1 de Kloten, Bienne est ainsi revenu à quatre points du duo Davos/Lugano - et donc à un du GSHC. Les Seelandais n'ont pas tremblé vendredi, eux qui menaient déjà 3-0 après 9'44'' de jeu. Berne a pour sa part manqué l'occasion de se donner de l'air par rapport à cette 6e place. Battus 4-1 sur la glace du leader, les Zurich Lions, les Ours restent au 5e rang avec une marge de deux unités sur la barre. Ils accueilleront samedi Ambri-Piotta, qui s'est incliné 3-1 en Léventine face à Rapperswil-Jona. Une seconde de trop pour Ajoie Ambri-Piotta conserve la 10e place, synonyme de play-in, malgré sa défaite. Langnau est revenu à hauteur des Tessinois, mais avec deux matches de plus, en battant Ajoie 3-2 ap. Les Tigers ont infligé aux Jurassiens leur neuvième défaite de suite grâce à un but de Julian Schmutz à... 1 seconde de la fin de la prolongation.

Un petit miracle pour le FC à Vaduz La joie des Sédunois après le deuxième but de Dejan Sorgic (3e à partir de la droite). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Rien de fâcheux ne semble pouvoir arriver au FC Sion cette saison. A Vaduz, les Sédunois ont signé un succès 2-1 qui en dit long sur leur force de caractère. Menés 2-1 jusqu’à la... 86e minute, les Valaisans ont pu rafler la mise grâce à un doublé de Dejan Sorgic. Le Croate a inscrit le but de la victoire à la 94e minute pour effacer de la plus belle des manières une entame bien laborieuse. Dirigée pour la première fois par Marc Schneider, la formation de la Principauté avait, en effet, pris logiquement les commandes de la rencontre face à l’apathie des Sédunois. A la faveur de ce succès que l’on peut qualifier de miraculeux, le FC Sion conserve ses 4 points d’avance sur le FC Thoune. Le club de l'Oberland s'est imposé 1-0 à domicile devant Aarau grâce à un but de son défenseur Nicola Sutter. Dans le derby romand de la peur, Neuchâtel Xamax a gagné 2-0 à Nyon sur un doublé de Jessé Hautier. Cette cinquième défaite de rang plonge le club vaudois dans une situation bien inconfortable. Elle pourrait le devenir encore plus en cas d’un nouveau revers samedi prochain à Baden.

MMityukov: "Un peu de frustration quand même" Derrière ce sourire se cache une certaine frustration Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov ne cachait pas une certaine déception après être passé à 10 centièmes de l'or mondial vendredi à Doha sur 200 m dos. "Il y a un peu de frustration quand même", a-t-il lâché après la cérémonie de remise des médailles. "Je suis frustré car j'ai commis quelques petites erreurs durant cette finale", a expliqué le Genevois, 2e en 1'55''40, au micro de Swiss Aquatics. "Mais cela reste une médaille mondiale, et je suis tout de même satisfait de moi-même." A quoi a-t-il pensé à l'heure de se retrouver sur le podium? "A pas grand-chose. J'ai juste pensé que j'aurais bien aimé être premier", a répondu Mityukov, qui a été dépassé sur le fil par l'Espagnol Hugo Gonzalez après avoir mené la course dès les premiers mètres. Pouvoir chanter l'hymne "J'ai vraiment envie d'entendre notre hymne national et de pouvoir le chanter en étant sur la première marche du podium. J'espère que cela se produira un jour", a poursuivi celui qui s'était paré de bronze sur 200 m dos lors des Mondiaux 2023. "J'ai déjà appelé ma mère, j'ai aussi parlé à des amis. Ils sont fiers de moi", a encore expliqué le Genevois, qui était lui-même plus satisfait que fier. "Je sais que je suis dur avec moi-même. Mais je sais aussi que ceux qui me soutiennent sont très contents." Un bon resto et 3-4 jours de repos Roman Mityukov ne prévoit pas de fêter spécialement ce podium, son troisième dans un grand championnat en grand bassin. "On est en pleine saison", a rappelé le médaillé de bronze des Européens 2021. "L'entraînement continue, avec les Jeux de Paris en ligne de mire." Le dossiste s'est fait plaisir vendredi soir à Doha, avec un bon repas partagé avec son coach Clément Bailly. Son retour à Genève est prévu samedi déjà. "Je vais m'accorder 3-4 jours de repos, mais l'entraînement va reprendre très vite", a-t-il conclu.

Roman Mityukov se pare d'argent sur 200 m dos Mityukov s'est paré d'argent sur 200 m dos à Doha Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov a décroché sa deuxième médaille consécutive sur 200 m dos dans des Mondiaux en grand bassin. En bronze l'été dernier à Fukuoka, le Genevois s'est paré d'argent vendredi à Doha, où il a terminé à 0''10 du champion du monde Hugo Gonzalez. En tête à chaque virage, Roman Mityukov n'a rien pu faire face au finish impressionnant de l'Espagnol. Il a pourtant signé un excellent chrono: 1'55''40, soit 0''06 de plus que sa meilleure marque établie en finale des Championnats du monde de Fukuoka. Un chrono remarquable à ce stade de la saison. Roman Mityukov conquiert ainsi sa troisième médaille dans un grand championnat élite en grand bassin, lui qui s'était révélé en se parant de bronze - toujours sur 200 m dos - lors des Européens 2021. Ses trois 4es places obtenues aux Championnats d'Europe 2022 à Rome ne sont désormais plus qu'un lointain souvenir. Mityukov écrit par ailleurs une page de l'histoire de la natation masculine helvétique. Il est en effet le premier multiple médaillé mondial en grand bassin. Seule Flavia Rigamonti, trois fois en argent sur 1500 m, était jusqu'ici parvenue à glaner plus d'une breloque dans des Mondiaux en grand bassin. Les absents ont tort Le Genevois de 23 ans l'avait répété avant ces joutes, une médaille à Doha n'aurait à ses yeux pas la même valeur que le bronze conquis l'été dernier à Fukuoka en raison des nombreuses absences. Les deux premiers du 200 m dos de Fukuoka, Hubert Kos et Ryan Murphy, avaient ainsi renoncé à ces joutes qataries. Roman Mityukov n'était pas ailleurs pas certain que son état de forme serait suffisant, ne sachant pas non plus à quel niveau se situeraient ses rivaux. Mais il a maîtrisé son sujet dans l'Aspire Dome de Doha, gérant ses efforts en séries et en demi-finales avant de sortir le grand jeu en finale.

Lisa Mamié 8e de la finale, loin de la limite olympique Lisa Mamié a manqué le coche en finale des Mondiaux Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Lisa Mamié a manqué son affaire en finale du 200 m brasse dans les Mondiaux en grand bassin de Doha. La championne d'Europe 2022 de la discipline a terminé 8e en 2'26''23, à plus de deux secondes de la limite qualificative pour les JO de Paris (2'23''91). Cinquième des demi-finales grâce à un prometteur chrono (2'24''62), Lisa Mamié pointait au 4e rang de cette finale après la première longueur de bassin. Mais la Zurichoise de 25 ans n'a pas pu suivre le rythme des meilleures, échouant largement dans sa quête de ticket olympique.