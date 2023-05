Les cyclistes du Giro sont-ils mal traités ou trop douillets?

Le peloton face aux limites de sa propre souffrance Les coureurs ont fait face Image: KEYSTONE/EPA Les coureurs sont-ils trop douillets ou au contraire traités comme du bétail ? Les conditions météo dantesques qui ont sévi lors des deux premières semaines du Tour d'Italie relancent le débat sur les limites de l'acceptabilité dans un sport intimement lié à la souffrance. Mardi, le Giro entre dans sa troisième semaine avec une orgie de montagne. Le plus dur commence et le peloton est déjà à genoux. Essoré par la pluie et le froid, il a perdu près d'un tiers de son contingent sur maladie ou par accident, dans un pays touché par des inondations ayant fait au moins 14 morts et plus de 36'000 déplacés. De nombreux coureurs sont à bout. "C'est mon 16e grand Tour et je n'ai jamais connu des conditions aussi difficiles", rapporte le Français Maxime Bouet. Et vendredi ils ont dit stop. Menaçant d'une grève, ils ont réclamé que la 13e étape soit raccourcie, ce que les organisateurs de RCS ont fini par accepter. "Une bonne décision si on veut rallier Rome avec au moins 50 coureurs", a applaudi le Britannique Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018. Mais plusieurs anciens ne sont pas d'accord. "On est en train de détruire notre sport", a fulminé sur RMC Marc Madiot, manager de Groupama-FDJ et ancien double vainqueur de Paris-Roubaix. Selon lui, les coureurs "sont en train de perdre le fil de ce qu'est l'histoire de notre sport, les légendes d'Eddy Merckx, les morceaux de bravoure de Luis Ocana. Le cyclisme c'est quelque chose que l'on fait et que les autres ne peuvent pas faire." "A l'usine, vous serez à l'abri" "Je peux rejoindre ce que dit Marc", souligne Bernard Hinault, qui garde une insensibilité aux doigts après avoir vaincu Liège-Bastogne-Liège sous une tempête de neige en 1980 lors d'une édition que seuls 21 coureurs sur 174 avaient terminée. "Je me suis déjà pris la tête avec des coureurs à qui j'ai dit: si vous n'êtes pas d'accord pour faire du vélo, allez travailler à l'usine, vous serez à l'abri", ajoute-t-il. Au Giro, l'abandon du favori belge Remco Evenepoel, à cause d'un test positif au Covid-19, avait déjà ému plusieurs glorieux anciens. "Il a quitté la bataille alors qu'elle n'a pas encore commencé", a grincé la légende du cyclisme italien Francesco Moser. "Les gens ne se rendent pas compte de ce que traversent les coureurs", répond l'Australien Adam Hansen, élu en mars président du CPA (Cyclistes professionnels Associés). "Lorsqu'un coureur abandonne une course aussi importante que le Giro, c'est vraiment en ultime recours après des jours à se battre", insiste celui qui détient le record de participations consécutives aux trois grands Tours (vingt entre 2011 et 2018). L'ancien champion du monde belge Philippe Gilbert a également défendu la "sage" décision de raccourcir l'étape vendredi. Maxime Bouet l'a remercié à l'antenne, en duplex depuis le bus de son équipe sous une pluie battante, réclamant "un peu de bienveillance aux spectateurs s'il vous plaît", "parce qu'on s'est fait beaucoup critiquer alors que là on fait vraiment un Giro de fou". "Chevaux de course" Selon le directeur de la course, Mauro Vegni, ce n'est pourtant "pas le Giro le plus difficile qu'on ait connu", rappelant l'édition 1995 où il avait "plu de la première à la dernière étape". Mais, ajoute-t-il, "la façon de faire du vélo a changé". De fait, le Giro 2023 réveille un vieux débat. Avec d'un côté les organisateurs, dont le métier est de proposer un spectacle sportif et aussi de faire de l'argent. Et de l'autre, les coureurs, aux premières loges pour le meilleur et le pire. Des grèves, le cyclisme en a toujours connu, avec la rébellion des frères Pélissier dans le Tour de France 1924, immortalisée dans les "Forçats de la route", ou celle contre les doubles étapes éreintantes sur la Grande Boucle 1978 à l'initiative notamment de Bernard Hinault. Dans sa version moderne, les questions de bien-être et de santé au travail surgissent avec davantage d'acuité encore dans un sport touché aussi par plusieurs cas de burn-out. "Certaines équipes et des organisateurs ne voient les coureurs que comme des chevaux de course remplaçables", déplore Adam Hansen qui défend notamment des étapes plus courtes. Face aux critiques des anciens, Geraint Thomas a sorti son fusil à lunette samedi. "Il y aussi beaucoup de choses qui se sont passées dans les années 1980/90 et qu'on ne fait plus maintenant. Et on est fier de ça. Alors ils peuvent dire ce qu'ils veulent", a tranché le Gallois dans une allusion au dopage notamment.

2-0 pour Vegas, qui gagne encore en prolongation La joie des Golden Knights apr�s le but victorieux de Chandler Stephenson (20) Image: KEYSTONE/AP/Sam Morris Quatrième match dans les finales de Conférence de NHL, et quatrième prolongation! Comme Florida à l'Est face à Carolina, Vegas a pris l'avantage 2-0 dans sa série face à Dallas. Les Golden Knights - qui ont imposé leur loi à domicile contrairement aux Panthers - ont battu les Stars 3-2 dimanche. Ils ont très vite fait la différence en "overtime", Chandler Stephenson trouvait la faille après 1'12'' de jeu supplémentaire. "C'est le premier but de ma carrière dans une prolongation en play-off. C'est vraiment spécial de pouvoir marquer le but de la victoire. Mais cela ne me dérangeait pas que cela ne me soit pas arrivé jusqu'ici", a lâché le centre canadien de 29 ans. "C'est une sensation cool, et c'est important pour nous de mener 2-0", a poursuivi Chandler Stephenson, qui a signé son 7e but - et son 13e point - dans ces play-off en reprenant un rebond accordé par le portier des Stars Jake Oettinger sur un tir de Shea Theodore. Dallas, qui a perdu les quatre prolongations qu'il a disputées durant ces séries finales, a pourtant eu sa chance après 30 secondes de jeu supplémentaire. Mais le gardien de Vegas Adin Hill s'est parfaitement interposé sur une reprise directe de Wyatt Johnston. Egalisation tardive Têtes de série no 1 à l'Ouest, les Golden Knights avaient forcé la décision après 95'' en "overtime" lors de l'acte I, dans lequel Dallas avait arraché l'égalisation à 1'59'' de la fin du temps réglementaire. Dimanche, ce sont eux qui étaient menés au score à cinq minutes de la fin. Mené 1-0 puis 2-1, Vegas a inscrit le 2-2 avec 2'22'' à jouer sur une reprise à bout portant de Jonathan Marchesseault (10 points dans les 6 derniers matches). La franchise du Nevada s'est ainsi imposée pour la quatrième fois consécutive après avoir été menée au score, la huitième au total dans ces play-off.

Sans pitié pour les Celtics, le Heat tout près de la finale Le Heat m�ne 3-0 face aux Celtics en finale � l'Est Image: KEYSTONE/EPA/RHONA WISE Le Heat n'est plus qu'à une victoire de sa septième finale NBA, après avoir concassé (128-102) les Celtics dimanche dans l'acte III de la finale de la Conférence Est. Miami a réalisé une démonstration de force et d'abnégation collective, tout le contraire de ses victimes trop consentantes. Miami mène donc 3-0 dans cette finale de Conférence Est à sens unique, ce qui n'était pas forcément attendu étant donné son statut de tête de série no 8. Le Heat avait dû en passer par deux matches de barrages six semaines pus tôt, subissant la loi des Hawks de Clint Capela lors du premier. Mais les joutes du printemps ont le don de transfigurer l'équipe floridienne, dont la combativité de tous les instants ne demande alors qu'à se déchaîner. Les Bucks de Giannis Antetokounmpo en ont fait les frais au 1er tour, les Knicks ensuite. Et voilà, semble-t-il, le même sort réservé aux Celtics pour leur troisième confrontation à ce stade en quatre ans. Pour espérer inverser une situation extrêmement mal embarquée, les C's, à l'instar des L.A. Lakers menés également 3-0 par Denver à l'Ouest, sont désormais contraints de remporter les quatre rencontres suivantes. Un exploit qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de la NBA. K.O. palpable Et on ne voit pas comment, après l'humiliation infligée par le Heat, rêvant de plus en plus fort à un quatrième titre de champion après ceux de 2006, 2012 et 2013, comment ils vont réussir l'impossible. Car mentalement, le K.O. est palpable. Sur le parquet, il s'est traduit très vite au score en première période, bouclée sur un score de 61-46 en faveur de Miami qui avait même mené de 22 unités au coeur du deuxième quart-temps. Or le problème pour Boston, c'est que, par la suite, les morts de faim d'en face ont enfoncé le clou. En seconde période, dans le sillage de Gabe Vincent (29 points), Miami a ainsi compté jusqu'à 33 unités d'avance, avec une adresse globale à 57% aux tirs (19/35 derrière l'arc). Habitué à jouer les sauveurs quand il le faut, Jimmy Butler n'a ainsi pas eu à s'employer de la sorte (16 points) cette fois.

Koepka s'offre un 5e Majeur Koepka a remport� son 3e PGA Championship Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Quatre ans après son doublé, Brooks Koepka s'est adjugé son troisième Championnat PGA dimanche à Rochester dans l'Etat de New York. Son retour au sommet offre au circuit LIV, dont il est désormais membre, sa première victoire en Grand Chelem. Vainqueur de l'épreuve en 2018 et en 2019, l'Américain de 33 ans rejoint ses illustres compatriotes Gene Sarazen et Sam Snead au rang des triples lauréats. Seuls Tiger Woods (4), Jack Nicklaus (5) et Walter Hagen (5) ont fait mieux. "C'est incroyable de me retrouver aux côtés de ces noms prestigieux. Pour être honnête, je ne suis même pas sûr d'avoir rêvé, enfant, de gagner autant de fois, mais c'est la chose la plus cool que je puisse vivre", a réagi à chaud l'ancien no 1 mondial, qui compte désormais cinq Majeurs à son palmarès puisqu'il avait également remporté l'US Open en 2017 et 2018. Cette fois, il a tenu bon dans la dernière ligne droite. Un mois après avoir flanché au Masters d'Augusta, au profit de Jon Rahm falors qu'il avait viré en tête à l'issue du 3e tour, Koepka a retenu la leçon à Oak Hill, baignant enfin sous le soleil plutôt que sous la pluie des trois premiers jours. Scheffler de nouveau no 1 Auteur d'une solide carte de 67 (-3), après sept birdies à son actif et trois bogeys à son passif, il a totalisé -9 pour finalement devancer de deux coups le Norvégien Viktor Hovland, qui visait un premier sacre majeur, et Scottie Scheffler, en quête d'un deuxième après le Masters d'Augusta en 2022. "Je me suis bien battu, mais Brooks a pratiqué un golf fantastique cette semaine et il a trop bien joué ce week-end pour que je puisse le rattraper", a déclaré l'Américain, qui a en effet réussi le meilleur score du jour (65) et se consolera avec la place de no 1 mondial chipée à l'Espagnol Jon Rahm. "C'est fou, quand je repense où j'en étais il y a plus de deux ans. Tout ce qui s'est passé... Je suis tellement heureux là que je n'arrive pas à trouver les mots", a encore dit Brooks Koepka en recevant son trophée. Ce succès vient en effet relancer une carrière mise à mal par une blessure à une hanche et une plus sérieuse à un genou, qui a nécessité des opérations, l'éloignant des greens entre 2020 et 2021. En février 2021, il avait pourtant goûté de nouveau à la victoire à l'Open de Phoenix, tout en continuant à souffrir sur les parcours du circuit PGA, qu'il fut un des premiers à quitter en juin l'an passé. Huées Comme les stars Dustin Johnson et Phil Mickelson, Koepka fut en effet un des premiers à rejoindre le LIV Golf, soutenu financièrement par l'Arabie Saoudite, dont l'émergence ne cesse depuis de fracturer le monde feutré de la petite balle blanche. Comme un symbole, probablement bien amer au goût des ardents défenseurs du circuit nord-américain, il aura fallu que ce soit au PGA Championship, et non sur le Masters d'Augusta, l'US Open ou le British Open, que le circuit dissident jubile de voir un de ses membres lui rapporter un premier Grand Chelem.

La Suisse s'assure la première place, Ambühl éternel Le portier suisse Robert Mayer a livr� une performance XXL contre la Tch�quie, son pays d'origine. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse est assurée de terminer première de son groupe au Championnat du monde à Riga. Les hommes de Patrick Fischer ont battu la Tchéquie 4-2 avec un doublé d'Ambühl. Les Grisons ont donné deux personnages emblématiques à la Suisse: Heidi et Bühli. Bühli, c'est Andres Ambühl pour les intimes. Le public de la Riga Arena n'a pas manqué de saluer par deux fois ce fils d'un paysan des hauts de Davos qui semble avoir plongé dans la fontaine de jouvence. A bientôt 40 ans (en septembre), Ambühl enquille toujours les points sous le maillot à croix blanche. Son doublé (24e et 29e) lors de la période médiane, et alors que le score était de 1-1, a non seulement permis à la Suisse de se détacher, mais à "Bühli" de battre le record de points en sélection. A égalité avec Jörg Eberle avant cette rencontre face aux Tchèques, Ambühl compte désormais 144 points. D'ailleurs pour ce sixième match de poule, Patrick Fischer avait décidé de procéder à une rocade au sein de ses deux premières triplettes. Ainsi Hischier s'est retrouvé à piloter une ligne avec Niederreiter et...Corvi, alors que Malgin a eu comme ailiers Fiala et Ambühl. Le sélectionneur a aussi mis au repos les deux Fribourgeois Glauser et Bertschy. Inspiration géniale Avant les deux réussites d'Ambühl, la Suisse avait pu égaliser sur sa première opportunité à 5 contre 4. Loeffel a catapulté le puck de la bleue jusque dans les buts de Langhamer (13e). Le Neuchâtelois a ainsi pu gommer une erreur de Simion qui avait offert l'ouverture du score à Cervenka sur un plateau (7e). Si le but de Kubalik à la 53e a donné quelques sueurs froides à Fischer, le 4-2 de Richard à la suite d'une géniale inspiration de Moser a redonné de l'air aux Suisses qui ont pu clore avec le sourire leur rencontre. Ce sixième succès de rang assure à la Suisse la première place du groupe, comme l'an dernier à Helsinki. La troupe de Patrick Fischer s'offre en prime quelques jours supplémentaires à Riga, puisqu'elle disputera son quart de finale jeudi en Lettonie. Elle ne connaît pas encore son adversaire. Aujourd'hui, ce serait l'Allemagne pour un remake du quart de finale en 2021 à...Riga. La Suisse s'était inclinée 3-2 tab pour l'une des plus mortifiantes éliminations sous l'ère Fischer. La Suisse a encore un match à jouer dans sa poule mardi soir (19h20) face à la Lettonie. Mais il n'y aura pas franchement d'enjeu.

L'Atlético double le Real Madrid, piégé à Valence Atletico Madrid et Antoine Griezmann marchent fort en cette fin de saison. Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Sur la deuxième marche, l'Atlético Madrid ! Les Colchoneros ont surclassé Osasuna 3-0 pour la 35e journée de Liga et ont ainsi doublé le Real Madrid pour se hisser à la deuxième place du classement. Ils se trouvent à treize points derrière le FC Barcelone, déjà champion. C'est Antoine Griezmann qui a permis aux Colchoneros d'ouvrir la marque juste avant la pause (45e), en offrant sur un plateau le ballon du 1-0 à Yannick Carrasco. Puis Saul Niguez a doublé la mise à l'heure de jeu (61e) avec un superbe enchaînement contrôle de la poitrine-frappe du droit, avant qu'Angel Correa ne scelle la victoire du droit (83e). Un succès qui permet aux Rojiblancos de s'assurer mathématiquement leur ticket pour la prochaine Ligue des champions, pour la onzième saison de rang. "En novembre, on était à l'hôpital, un médecin était venu nous dire qu'on était presque morts. (...) Mais il est repassé aujourd'hui (dimanche, NDLR) nous dire qu'on est toujours en vie", a savouré l'entraîneur Diego Simeone après le match. Et face aux hommes de Jagoba Arrasate, qui était son entraîneur à la Real Sociedad, Griezmann a encore crevé l'écran. Avec cette nouvelle passe décisive, la 13e de la saison en Liga, le "Petit Prince" aux cheveux désormais décolorés conforte sa place de meilleur passeur du championnat. En début de soirée, le Real Madrid, éliminé de la Ligue des champions mercredi en demi-finale retour par Manchester City, a été surpris 1-0 sur le terrain du Valence CF, qui a fait un grand pas vers le maintien. Les hommes de Carlo Ancelotti ont cédé à la demi-heure de jeu (33e), sur un tir raté de Justin Kluivert qui s'est transformé en passe décisive pour le jeune Diego Lopez (21 ans), qui a ouvert là son compteur de buts avec l'équipe première valencienne.

Medvedev remporte son premier tournoi sur terre battue Daniil Medvedev a remport� son premier tournoi sur terre battue. Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Le Russe Daniil Medvedev, tête de série no 3, a remporté dimanche son premier tournoi sur terre battue en s'imposant en finale du Masters 1000 de Rome contre le Danois Holger Rune (7) 7-5 7-5. Medvedev, que personne n'attendait à pareille fête dans un tournoi où il n'avait jamais gagné un match lors de ses trois précédentes participations, décroche le 20e titre de sa carrière, dont 18 ont été obtenus sur dur et un sur gazon. Avec ce triomphe, le Russe deviendra no 2 mondial lundi devant Novak Djokovic, repoussé à la troisième place dans un classement qui sera dominé par l'Espagnol Carlos Alcaraz, ce qui aura son importance pour les tableaux de Roland-Garros qui débute dans une semaine. Pour la deuxième finale de sa carrière sur l'ocre, après celle perdue à Barcelone en 2019, Medvedev, 27 ans, a donné la leçon à son jeune adversaire de 20 ans, tombeur du tenant Djokovic en quart de finale, lors d'un match où il a su se montrer particulièrement opportuniste dans les fins de set. "Je détestais la terre battue, maintenant c'est certain qu'elle me plaît un peu plus", s'est amusé le Russe, qui avait toujours perdu son premier match lors de ses trois participations précédentes en 2018, 2019 et 2021.

Bundesliga: Dortmund en tête avant la dernière journée Haller f�licit� par ses co�quipiers apr�s le 1-0 Image: KEYSTONE/EPA/Anna Szilagyi Borussia Dortmund n'a pas raté l'occasion: il s'est imposé 3-0 à Augsburg et a pris la tête de la Bundesliga avant l'ultime journée. Les buts ont été marqués par Haller (58e/84e) et Brandt (93e). Les visiteurs ont dû patienter avant de faire la différence en seconde période. Après un tir de Can sur le poteau (54e), c'est l'Ivoirien Haller qui a débloqué la situation. Sur le flanc en début de saison en raison d'un cancer des testicules, l'attaquant revient très fort en cette fin de saison, avec désormais cinq buts lors des trois dernières journées. Le BVB, pour qui Gregor Kobel a signé un blanchissage, compte ainsi 2 points d'avance sur le Bayern Munich, battu 3-1 chez lui samedi par le RB Leipzig. Samedi prochain, Dortmund sera sacré en cas de succès à domicile contre Mayence. Le Bayern jouera pour sa part à Cologne. Borussia Dortmund se trouve donc en pole position pour décrocher le 9e titre de champion de son histoire, le premier depuis 2012. Et surtout aussi pour briser l'hégémonie du Bayern, qui reste sur 10 titres consécutifs.

Premier League: Manchester City étrenne son titre Gallagher et Foden aux prises Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Manchester City a étrenné son titre de champion d'Angleterre en battant Chelsea 1-0. Les Citizens étaient sacrés depuis samedi et la défaite d'Arsenal sur la pelouse de Nottingham Forest. Pep Guardiola a ainsi pu largement remanier son équipe dimanche contre les Londoniens. Alvarez a inscrit le seul but dès la 12e. Manchester City est devenu le cinquième club anglais à aligner trois titres consécutifs. Par le passé, Huddersfield Town, Arsenal, Liverpool et Manchester United avaient déjà accompli une telle prouesse. City peut viser un fantastique triplé. Le club disputera la finale de la Coupe d'Angleterre le 3 juin à Wembley contre Manchester United, puis celle de la Ligue des champions le 10 juin à Istanbul.

Super League: nul entre Bâle et Lugano L'�galisation de Steffen sur un long coup franc Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle n'a pas totalement chassé sa gueule de bois européenne. Les Rhénans ont concédé le nul 1-1 contre Lugano lors de la 34e journée de Super League. Le FCB avait pris l'avantage grâce à une réussite de Zeqiri (34e). Les Tessinois ont mieux fini, peut-être en raison d'une compréhensible fatigue chez leurs adversaires. Steffen a égalisé de manière méritée à la 84e. Amoura a raté une énorme occasion pour les bianconeri dans les arrêts de jeu. Ce nul constitue une bonne nouvelle pour Servette. Le club genevois, 2e du classement, compte ainsi 3 longueurs d'avance sur Lugano. Dzemaili décisif Le FC Zurich a pour sa part remporté un derby de la Limmat très animé contre Grasshopper (2-1). GC avait frappé en premier grâce à Pusic (8e), mais le FCZ, qui était assuré d'être sauvé avant même le coup d'envoi en raison de la défaite de Sion contre YB, a égalisé par Kamberi (24e). Le but de la victoire a été inscrit par le vétéran Dzemaili (54e). Pour son ultime derby, l'ancien international a ainsi connu une grande joie.

Brandon McNulty, nouveau roi de la "fuga" Le Fran�ais Bruno Armirail a appr�ci� sa journ�e pass�e en rose. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Dans un Tour d'Italie décidément très porté sur la "fuga", l'Américain Brandon McNulty a remporté la 15e étape en petit comité à Bergame où le Français Bruno Armirail a conservé le maillot rose. C'est déjà la huitième fois qu'une échappée arrive au bout dans ce Giro en seulement quinze étapes, dont deux contre-la-montre. Un ratio très inhabituel sur un grand Tour où les arrivées au sprint et les explications entre favoris condamnent régulièrement les tentatives d'isolement les plus hardies. Mais cette année, les premiers du classement général se contentent jusque-là d'un marquage à la culotte et attendent visiblement la troisième semaine très montagneuse, à partir de mardi, pour lancer la grande bagarre. Ce gel des hostilités profite aussi à Bruno Armirail, premier Français en rose depuis Laurent Jalabert en 1999, qui a défendu sans souci sa tunique qu'il pourra admirer tout au long de la journée de repos lundi. Sur le papier, la 15e étape était pourtant compliquée, un vrai mini-Tour de Lombardie, avec une succession de montées et de descentes bien aiguisées. Mais les favoris ont patienté jusqu'à la toute dernière bosse, dans les rues de Bergame enfin baignées de soleil, pour enfin lancer quelques escarmouches après une accélération de Joao Almeida que seuls les meilleurs ont réussi à suivre. Mais le rythme s'est relâché à l'approche de la ligne et Thibaut Pinot, pris dans une cassure, a pu recoller, alors que Bruno Armirail a coupé la ligne sur son vélo peint en rose avec seulement 33 secondes de retard sur ses poursuivants au général. Des "frissons" pour Armirail Avant une étape de montagne qui s'annonce trop dure pour lui mardi, le Français compte toujours 1'08'' d'avance sur le Britannique Geraint Thomas et 1'10'' sur le Slovène Primoz Roglic. "Les gars ont fait un travail formidable, je me devais de me donner à fond jusqu'à la ligne pour essayer de le garder. Je vais passer la journée avec, c'est super", a déclaré le coureur de Groupama-FDJ. Il insisté qu'il fallait "être réaliste: ça va être compliqué de garder le maillot mardi". Mais il a eu "des frissons" de vivre sa première journée en rose. "J'ai eu énormément d'encouragements au bord de la route. J'ai vraiment ressenti ce que c'était d'avoir le maillot. Je ne vais pas vivre ça souvent dans ma carrière", a déclaré cet équipier modèle. Devant, McNulty, vainqueur l'an dernier d'une étape de Paris-Nice, a signé la plus belle victoire de sa carrière. "Ma joie est indescriptible. C'était mon objectif en venant ici, mais je suis tombé malade après le contre-la-montre. J'ai retrouvé la forme aujourd'hui", a commenté celui qui fut l'un des lieutenants de Tadej Pogacar en montagne sur le dernier Tour de France. L'Américain a devancé au sprint l'Irlandais Ben Healy, grand animateur de ce Giro et vainqueur en solitaire de la 8e étape, ainsi que l'Italien Marco Frigo qui a tenté un retour désespéré dans le final.

La Slovénie premier relégué, l'Allemagne remonte Jonas Muller et l'Allemagne ont align� les victoires apr�s trois d�faites. Ils ont d�pass� le Danemark pour la quatri�me place. Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Néo-promue, la Slovénie n'aura fait qu'une courte apparition dans le groupe mondial. Les Slovènes sont relégués en Division 1A. Les Slovènes n'ont pas été capables de marquer un point également lors de leur sixième et avant dernier match du Championnat du monde à Riga. Ils se sont inclinés 1-0 contre la Slovaquie. Ainsi, même s'ils battaient le Kazakhstan ce lundi, ils ne pourraient atteindre la barre des quatre points. Avec ce succès minimal, qui reflète mal leur domination, les Slovaques conservent une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Ils doivent d'abord battre la Norvège mardi dans leur dernier match de poule et espérer qu'en soirée, la Suisse domine la Lettonie devant son public. L'Allemagne remonte Dans le groupe A à Tampere, l'Allemagne a également fait un pas vers les quarts de finale. L'équipe dirigée par Harold Kreis, champion avec les Zurich Lions et Lugano, avait connu un programme totalement opposé à la Suisse avec les trois adversaires les plus forts en début de tournoi. Battus à trois reprises, les Allemands se sont repris contre les nations moins bien classées. Après le succès dimanche 7-2 contre la Hongrie, ils se retrouvent quatrièmes avec un point d'avance sur le Danemark, qui compte toutefois une partie de moins. Mais les Scandinaves doivent encore affronter les poids lourds la Suède et la Finlande. Le deuxième néo-promu, la Hongrie, joue ce lundi un véritable barrage contre la relégation face à l'Autriche des entraîneurs suisses Roger Bader et Arno del Curto. Le perdant rejoindra la Division 1A.

Super League: Sion toujours lanterne rouge Nsame transforme un penalty et ouvre le score Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Sion reste lanterne rouge de Super League au terme de la 34e journée. Les Valaisans ont été battus chez eux 2-0 par les Young Boys, déjà assurés du titre de champion. L'inévitable Nsame s'est fait l'auteur d'un doublé qui lui a permis de reprendre la tête du classement des buteurs avec 20 réussites, soit une de plus que son coéquipier Cedric Itten. L'attaquant camerounais a ouvert le score à la 27e sur un penalty accordé par la VAR qui a fait beaucoup discuter - main de Lavanchy au visage d'Imeri - avant d'ajouter le numéro deux à la 50e sur une passe de Benito au milieu d'une défense sédunoise peu attentive. Le réalisme était bernois Le quatrième passage de Paolo Tramezzani sur le banc valaisan a ainsi débuté par une défaite aussi logique qu'attendue. Même si son équipe - affaiblie par de nombreux absents sur blessure - a montré de la volonté et une organisation cohérente, le technicien italien a dû se résoudre à l'évidence: les Bernois étaient plus réalistes et plus précis dans leurs passes. Sion reste sur une série noire incroyable à Tourbillon: onze matches sans victoire, avec seulement deux points pris! Le dernier succès à domicile remonte au 15 octobre 2022, un 2-0 contre Lucerne, club qui viendra en Valais jeudi pour la 35e journée...

Double break pour les Panthers Matthew Tkachuk (au centre) a une nouvelle fois jou� les h�ros pour les Panthers Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Carolina est au bord du K.O. en finale de la Conférence Est de NHL. Les Hurricanes se retrouvent menés 2-0 par les Panthers après s'être inclinés une deuxième fois à domicile en prolongation. Les Hurricanes ont été battus 2-1 par Florida samedi soir devant leur public de Raleigh. Héros d'un acte I qui s'était achevé au bout de la nuit après 140 minutes de jeu, l'attaquant américain Matthew Tkachuk a une nouvelle fois donné la victoire aux Panthers en "overtime". Le no 6 de la draft 2016, qui a rejoint Florida en juillet dernier dans le cadre d'un "blockbuster trade" avec Calgary, a signé sa septième réussite de ces play-off après 1'51'' de jeu "seulement" en prolongation. Il a conclu une superbe triangulation en supériorité numérique, sur des passes de Sam Bennett et Sam Reinhart. Bobrovsky décisif Les Panthers sont donc à mi-chemin de la deuxième finale de Coupe Stanley de leur histoire, 27 ans après celle perdue 4-0 face à l'Avalanche du Colorado. Samedi, ils ont encore pu compter sur un Sergei Bobrovsky remarquable devant son filet: le Russe, auteur de 63 parades dans le match no 1, a été crédité de 37 arrêts. Tête de série no 2 à l'Est derrière les Boston Bruins - que les Panthers ont sortis en sept matches au 1er tour -, Carolina avait pourtant pris un départ de rêve en ouvrant la marque après 1'43'' de jeu. Les Hurricanes ont concédé l'égalisation à la 28e, avant de craquer à nouveau en prolongation.