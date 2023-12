Les Devils enchaînent les succès ++ Le Columbus Crew champion

Coupe du monde messieurs: nouvelle annulation Le slalom de Coupe du monde messieurs prévu dimanche à Val d'Isère a été annulé. La piste a été rendue impraticable par les chutes de neige puis la pluie. Les organisateurs avaient annoncé repousser le départ d'une demi-heure samedi soir déjà en raison des fortes chutes de neige prévues durant la nuit. La pluie s'en est mêlée, les contraignant à annuler ce slalom peu après 8h dimanche. Il s'agit déjà de la septième annulation de la saison pour les messieurs, qui auraient dû disputer dimanche leur neuvième course de l'hiver. Seuls le slalom de Gurgl et le géant de samedi à Val d'Isère, où Marco Odermatt a lancé idéalement sa saison, ont pu se disputer.

700 millions sur 10 ans: Ohtani signe un contrat record Shohei Ohtani touchera 700 millions sur 10 ans avec sa nouvelle équipe, les Dodgers Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum La superstar du baseball Shohei Ohtani s'est engagée avec les Los Angeles Dodgers pour un contrat record de 700 millions de dollars sur 10 ans, l'un des plus importants de l'histoire du sport. L'avenir du joueur, dont le talent à la batte comme au lancer lui a valu d'être comparé au légendaire Babe Ruth, était scruté depuis la fin de la saison. Outre les Dodgers, dont l'ex-star des Lakers Magic Johnson est copropriétaire, plusieurs autres clubs dont les Yankees ou les Cubs étaient en concurrence pour attirer le Japonais, qui évoluait l'an dernier dans l'autre club de Los Angeles, les Angels. "Je m'engage à toujours faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et à tout donner pour toujours lui offrir le meilleur de moi-même", a déclaré Shohei Ohtani sur Instagram, où il a annoncé samedi son choix de rejoindre les Dodgers. Son agent Nez Balelo a précisé dans un communiqué que son contrat atteignait le montant de 700 millions de dollars sur 10 ans, soit le plus important jamais signé dans l'histoire du baseball et même dans l'ensemble des Ligues nord-américaines. "C'est un contrat unique et historique, pour un joueur unique et historique", a-t-il commenté. Pour comparaison, ce contrat dépasse largement le plus gros jamais signé dans l'histoire du football américain, celui de Patrick Mahomes avec les Kansas City Chiefs (450 millions sur 10 ans). Lionel Messi avait quant à lui touché 674 millions pour son dernier contrat au FC Barcelone, mais sur quatre ans (2017-2021). Cristiano Ronaldo fait encore mieux en moyenne annuelle avec Al-Nassr (536 millions pour deux ans et demi de contrat). Un joueur hors norme Arrivé en MLB en 2018, Shohei Ohtani a depuis été élu meilleur joueur de l'American League (une des deux ligues qui composent la MLB) en 2021 et 2023, à chaque fois à l'unanimité, ce qui n'était arrivé à aucun autre joueur avant lui. Des blessures au coude l'ont toutefois handicapé ces derniers mois, l'empêchant notamment d'évoluer comme lanceur - ce qu'il ne devrait pas pouvoir faire en 2024 non plus - pour récupérer entièrement.

Un 3e succès de suite pour les Devils Meier (au centre) et les Devils ont cueilli samedi leur 3e succès d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh New Jersey a cueilli samedi son troisième succès de suite en NHL, le sixième en sept matches joués depuis le retour de son capitaine Nico Hischier. Le centre valaisan a d'ailleurs signé un doublé à Calgary, où les Devils se sont imposés 4-2. Il a inscrit le 1-1 à la 24e minute, scellant le score à la 60e dans la cage vide en tirant depuis la ligne de son propre but. Le Valaisan en est à 7 points depuis son retour de blessure, alors qu'il n'en avait réussi que 2 dans ses sept premières sorties de la saison. Timo Meier est en revanche resté "muet" face aux Flames - même si le 3-1 signé Alexander Holtz lui a été attribué dans un premier temps, tout comme Jonas Siegenthaler. Fin de série pour les Kings La belle série de Los Angeles a par ailleurs pris fin. Vainqueurs des 11 premiers matches qu'ils avaient joués à l'extérieur, les Kings se sont inclinés 3-2 en prolongation sur la glace des New York Islanders. L.A. menait pourtant 2-0 après 9'08'' grâce notamment aux 18e et 19e assists de la saison de Kevin Fiala (25 points au total). Les Blackhawks de Philipp Kurashev ont quant à eux pu fêter deux succès consécutifs pour la première fois de la saison, Chicago dominant St. Louis 3-1 samedi. La soirée fut plus difficile pour Roman Josi, qui affichait un bilan de -3 au terme d'un match perdu 4-0 par les Predators à Toronto.

Columbus sacré en battant le LAFC en finale La joie des joueurs du Columbus Crew Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Le Columbus Crew a remporté le championnat nord-américain (MLS) samedi à domicile. La franchise de l'Ohio a dominé les tenants du titre du Los Angeles FC 2-1 en finale. Un penalty de Cucho Hernandez (33e) et un but de Yaw Yeboah (37e) ont permis à Columbus de forcer la décision, malgré la réduction du score de l'ancien joueur de Saint-Etienne Denis Bouanga (74e). Le Crew décroche ainsi son troisième trophée de champion après 2008 et 2020, le premier avec son entraîneur français Wilfried Nancy (46 ans), un ancien joueur anonyme des divisions inférieures en France qui a rejoint l'Ohio en 2022 après avoir coaché Montréal.

LeBron James et les Lakers remportent un trophée tout neuf Les Lakers ont remporté la première Coupe NBA Image: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER Emmenés par LeBron James et un immense Anthony Davis, les Lakers ont soulevé la toute première Coupe NBA samedi à Las Vegas. L.A. a battu les Indiana Pacers 123-109 en finale. Déjà quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020), quatre fois MVP de la saison régulière et champion olympique en 2008 et 2012, LeBron James a étoffé encore son immense palmarès à près de 39 ans (le 30 décembre). Pour sa 21e saison NBA, la superstar du basket aura été essentielle à son équipe du début à la fin de ce nouveau tournoi, créé pour dynamiser la longue saison régulière. Samedi à Las Vegas, LeBron James a compilé 24 points et 11 rebonds. Mais la finale, disputée face aux jeunes et électriques Pacers du meneur Tyrese Haliburton, a été décevante, hachée par les fautes et les maladresses des deux côtés, après que la Coupe NBA avait proposé ces derniers jours des rencontres magnifiques. Dans une T-mobile Arena totalement acquise à leur cause, Les Lakers ont toutefois réussi une superbe performance défensive, face à la meilleure attaque de la ligue. Ils ont notamment étouffé Tyrese Haliburton (23 ans): avec 20 points et 11 passes, il a paru rattrapé par la pression d'une finale. Les Lakers ont imposé leur rythme à la partie, jouant sur leur force au poste bas avec leur pivot Anthony Davis, impérial avec 41 points et 20 rebonds. Les Angelinos ont d'ailleurs largement dominé au rebond (70 à 43), et ont pu compter en première mi-temps sur un excellent Austin Reaves (28 points). Un joli chèque, et de la confiance En plus de faire plaisir au patron LeBron James et d'empocher chacun 500'000 dollars, les Lakers ont marqué les esprits dans un match couperet et terminé invaincus dans la compétition (7 victoires). De quoi envisager avec un peu plus de sérénité les futurs play-off, après avoir été battus en finale de la Conférence ouest au printemps par Denver. La NBA proposait pour la première fois la Coupe NBA, dont le Final-4 a été disputé sur terrain neutre à Las Vegas jeudi (demies) et samedi. Toutes les rencontres, sauf la finale, comptent pour la saison régulière.

Débordements après un match de Super League à Lausanne Des fumigènes ont été lancés durant le match samedi soir. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Des débordements ont eu lieu samedi soir après le match de Super League opposant Lausanne-Sport au FC Servette à Lausanne. Un policier a été légèrement blessé, indique la police cantonale vaudoise. Des affrontements se sont produits entre les supporters lausannois et genevois avant et après le match au Stade de la Tuilière, écrit la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Des ultras lausannois s'en sont pris à la sécurité privée et à la police autour du stade, jetant des bouteilles et des engins pyrotechniques. La police a également dû intervenir lors de la descente des fans genevois en direction de la gare de Lausanne. Elle a dû tirer des balles en caoutchouc et faire usage de gaz lacrymogènes. Un policier a été légèrement blessé et de nombreux dégâts ont été commis sur le mobilier urbain et les infrastructures du stade. Des graffitis sont également à déplorer. Au total, un effectif de 130 gendarmes et policiers provenant de la police cantonale vaudoise, de la police municipale de Lausanne et des polices intercommunales vaudoises a été déployé pour assurer la sécurité de l'événement.

La dernière chance pour le SLO ? Derby de la peur ce dimanche à Yverdon ! "Lanterne rouge" à quatre points désormais de l’avant-dernier, le Stade Lausanne-Ouchy n’a pas vraiment le droit de perdre contre son camarade de promotion. Aussi valeureux que malheureux mercredi à Berne lors de la défaire 1-0 contre les Young Boys, le SLO peut, en cas de succès, revenir à seulement 3 points d’Yverdon. La "chance" des Lausannois est de rencontrer une équipe qui n’est pas loin de basculer dans la crise. Battus 5-0 par Lugano puis 4-0 à St. Gall, les Yverdonnois ne sont pas vraiment remis du limogeage de Marco Schällibaum... L’autre rencontre de 16.30 mettra aux prises le FC Zurich au FC Lucerne. Au repos forcé depuis deux semaines, le FCZ entend poursuivre sur la lancée de son succès 3-1 contre les Young Boys face à un adversaire qui reste sur quatre défaites à l’extérieur, trois en championnat et une en Coupe de Suisse à Delémont. Enfin à 14.15, Lugano accueillera le FC Winterthour. Battus 3-1 mercredi à domicile par le FC Bâle, les Tessinois se doivent de rebondir.

Servette trop minimaliste Auteur de l'égalisation du Lausanne-Sport, Samuel Kalu tente de se défaire du marquage de Keigo Tsunemoto. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Sans doute trop minimaliste, le Servette FC a égaré deux points précieux dans le derby lémanique. Tenus en échec 1-1 à la Tuilière par le Lausanne-Sport, les Grenat n’ont pas vraiment tenu leur rang. Le scénario du match fut pourtant idéal pour la formation de René Weiler avec l’ouverture du score de Bendeguz Bolla à la 3e minute. Seulement, les Genevois ont eu l’immense tort de vivre trop vite sur cet acquis. L’égalisation des Vaudois, signée Samuel Kalu à la 72e sur un ballon que n’aurait jamais dû perdre... Bolla est tombée ainsi comme un fruit mûr. A l’arrivée, les Grenat se retrouvent à cinq points des Young Boys alors qu’ils avaient toutes les cartes dans les mains pour obtenir un autre résultat. Dans ce derby trop haché et perturbé par les fumigènes lancés trop généreusement par des supporters qui auraient pu avoir davantage de retenue, le grand mérite des Lausannois fut de chercher sans relâche à attaquer. Même si l’on peut regretter un certain déchet dans leur jeu, Ludovic Magnin appréciera la faculté de rebond de ses joueurs. Une semaine après la défaite 5-0 à Zurich contre les Grasshoppers, le néo-promu n’a pas voulu tendre l’autre joue à son meilleur ennemi.

National League: les deux leaders s'imposent Toni Rajala a marqué le but décisif en prolongation Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Bienne s'est imposé 4-3 ap sur la glace de Fribourg-Gottéron samedi en National League. La soirée a vu les deux leaders gagner, mais pas de la même façon. Zurich garde cinq points d'avance sur Zoug. La prolongation de contrat du capitaine Julien Sprunger aura été la principale source de satisfaction des fans de Gottéron. Leur équipe n'a pas montré son meilleur visage contre des Seelandais en nette reprise. Les visiteurs ont mené 2-0 puis 3-1, mais les Fribourgeois ont su revenir avant même la fin du tiers médian, notamment grâce à deux réussites en power-play. Rajala a donné la victoire aux Biennois après 1'43 de prolongation. Ceux-ci, au 11e rang, reviennent à quatre points de la 10e place occupée par Davos. Genève-Servette a pour sa part confirmé avoir surmonté son passage à vide en allant gagner 3-1 à Rapperswil. Les tenants du titre ont d'emblée affiché leurs intentions avec des buts de Rod et Miranda au premier tiers. Ils ont ensuite bien résisté aux assauts des Lakers. Les Aigles, 7es, comptent quatre longueurs de retard sur le 6e, Lugano. Rien n'est donc perdu dans la course aux places garanties en play-off. Issue cruelle pour Ajoie La confrontation entre le premier et le dernier a été bien plus serrée qu'attendu. Ajoie a fait mieux que se défendre sur la glace des Zurich Lions, où les Jurassiens ont fini par s'incliner 2-1. Le leader a arraché la victoire à... 12 secondes de la fin grâce à Froden: une issue bien cruelle! Devos (7e) avait ouvert le score pour les visiteurs, alors que Balcers avait égalisé (31e). Battu chez lui vendredi par "Rappi", Lausanne s'est remis sur le bon chemin. Les Vaudois ont gagné 3-2 tab à la Valascia contre Ambri-Piotta. Les Tessinois ont pris deux fois l'avantage, mais des réussites d'Heldner et Djoos ont chaque fois permis au LHC d'égaliser. Zoug se promène Par ailleurs, Zoug s'est largement imposé 6-2 sur la glace du CP Berne. Les visiteurs ont fait la différence en marquant trois fois lors du premier tiers. Ils n'ont pas lâché leur os ensuite. Les Zougois possèdent l'attaque la plus prolifique du championnat avec désormais 104 buts inscrits, les Zurich Lions ayant eux la meilleure défense avec seulement 58 buts encaissés. Pour le reste, Kloten a dominé un Davos décevant 4-1 alors que Lugano est allé l'emporter 5-3 sur la glace des Langnau Tigers.

Arsenal cède son fauteuil de leader John McGinn a donné la victoire à Aston Villa. Attention à l'Ecossais que la Suisse trouvera sur sa route l'été prochain à l'Euro... Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Aston Villa a réalisé un gros coup en dominant Arsenal 1-0 trois jours après avoir battu Manchester City sur le même score. Ce résultat permet à Liverpool de s'asseoir sur le fauteuil de leader. L'équipe d'Unai Emery a enchaîné un quinzième succès d'affilée en championnat dans sa forteresse de Villa Park. Elle poursuit en outre sa moisson de points contre des gros poissons cette saison après avoir battu plus tôt Chelsea, Brighton, Tottenham et City. Le capitaine John McGinn, en pivot dans la surface, a trompé David Raya (7e, 1-0) après un bon travail sur le côté droit de Leon Bailey, le buteur contre les Citizens. Arsenal a de son côté subi sa deuxième défaite de la saison en Premier League, un mois après celle face à Newcastle (1-0). Les Gunners de Mikel Arteta, suspendu et en tribunes samedi, restaient sur six victoires consécutives, toutes compétitions confondues, avant leur déplacement à Birmingham. Plus tôt dans l'après-midi, Liverpool s'était imposé 2-1 à Londres devant le Crystal Palace de l'éternel Roy Hogson. Menés 1-0, les Reds ont su exploiter l'expulsion de Jordan Ayew pour renverser le score grâce à des réussites de Mohamed Salah et de Harvey Eliott.

Fribourg-Gottéron: Julien Sprunger continue Julien Sprunger: l'histoire continue avec Gottéron Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'histoire entre Julien Sprunger (37 ans) et Fribourg-Gottéron n'est pas terminée. Les deux parties ont décidé d'une prolongation de contrat d'un an pour le capitaine des Dragons. Sprunger a effectué toute sa carrière avec le maillot fribourgeois, depuis un premier match dans l'élite en 2002. Il a récemment passé la barre des 1000 matches disputés. Le capitaine tient un rôle majeur dans le vestiaire et il est une personnalité très appréciée. "Je suis très heureux d'avoir prolongé mon contrat avec mon club de toujours. Je me sens encore très bien physiquement et je suis convaincu de pouvoir aider Gottéron à atteindre ses grands objectifs", a déclaré le numéro 86 dans le communiqué du club. Pour sa part, l'entraîneur Christian Dubé s'est aussi félicité de cette prolongation de contrat. "Julien est, depuis plusieurs années, le symbole de Fribourg-Gottéron. Son apport sur et en dehors de la glace fait de lui un joueur clé encore aujourd'hui."

Un choc au sommet qui a tourné court Deux buts de plus pour Jean-Pierre Nsame (au premier plan). Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL Le choc au sommet de la Super League a tourné court. Dans leur antre du Wankdorf, les Young Boys ont eu la partie trop facile face au FC St. Gall. Avec David von Ballmoos à nouveau préféré à Anthony Racioppi dans la cage, les Bernois se sont imposés 3-0 pour laisser désormais la formation de Peter Zeidler à cinq points. Un autogoal de Jozo Stanic à la 21e et un doublé de Jean-Pierre Nsame (33e et 49e) ont traduit l’écrasante supériorité du Champion en titre face à une équipe qui voyage décidément bien mal. Déjà buteur providentiel trois jours plus tôt lors du succès 1-0 devant le Stade Lausanne-Ouchy, Jean-Pierre Nsame a rappelé combien il était indispensable à la bonne marche de l’équipe même si Raphaël Wicky lui a souvent marchandé sa confiance. Avec son doublé pour ses 108e et 109e réussites dans l’élite, le Camerounais n’est plus qu’à deux longueurs du record des 111 buts en Super League de Marco Streller. L’égaler samedi prochain à la Pontaise contre le SLO ne semble pas impossible pour ce Jean-Pierre Nsame en pleine confiance. Après trois matches sans défaite, le Bâle de Fabio Celestini a accusé un coup d’arrêt. Au Parc St. Jacques, les Rhénans se sont inclinés 1-0 devant les Grasshoppers sur une réussite – splendide – du Macédonien Dorian Babunski à la 72e. L’expulsion de l’incorrigible Taulant Xhaka à la 18e pour une faute aussi inutile que stupide a, il est vrai, précipité la chute du FCB.

Une troisième médaille d'or pour Noè Ponti Noè Ponti: une moisson exceptionnelle en Roumanie. Image: KEYSTONE/AP/Andreea Alexandru Noé Ponti a cueilli une troisième médaille d'or aux Européens en petit bassin d'Otopeni. Le Tessinois a enlevé le 50 m papillon après ses succès dans la même nage sur le 200 m et sur le 100 m. "Incroyable..." Noè Ponti a de la peine à réaliser. Le médaillé olympique de Tokyo a, il est vrai, réussi une moisson exceptionnelle en Roumanie avec ce triplé. A moins de neuf mois des Jeux de Paris, il a démontré qu'il était bien le meilleur spécialiste du continent en papillon. Il est d'ailleurs le premier nageur à enlever les trois titres du papillon dans l'histoire de ces Championnats d'Europe en petit bassin. Au lendemain de son succès sur le 200 m, Noè Ponti a remporté la finale sur la distance courte en 21''79. Il a approché de 0''04 le record du monde détenu conjointement par le Brésilien Nicholas Santos et par le Hongrois Szebasztian Szabo, qui a pris la deuxième place samedi. Lors de cette finale, le Tessinois a amélioré son meilleur temps de 0''17. Antonio Djakovic a, pour sa part, pris la septième place de la finale du 200 m libre. Le Zurichois a égalé en 1'42''47 son meilleur chrono sur la distance. Troisième après 50 m libre, il a accusé un retour trop difficile pour s'immiscer dans la lutte pour les médailles.

Une fessée pour le Bayern Munich Sombre après-midi pour Manuel Neuer et le Bayern Munich. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich est tombé de haut à Francfort ! Battus 5-1 par l’Eintracht, les Bavarois ont concédé leur première défaite de la saison en Bundesliga. Ce couac pourrait faire le bonheur du Bayer Leverkusen. S’ils s’imposent dimanche à Stuttgart, Granit Xhaka et ses coéquipiers compteront un avantage de 6 points sur le Champion en titre. Le Bayern accusera toutefois un match de retard dimanche soir. Auteur d’un doublé, Junior Dimba Ebimbe a été le grand homme de la rencontre. L’attaquant formé au PSG a su exploiter à merveille les largesses défensives du Bayern. A aucun moment, les Bavarois n’ont pu prendre la main dans cette rencontre qui opposait les deux équipes éliminées cet automne en Coupe d'Allemagne par le FC Sarrebruck (D3).