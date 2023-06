Les épéistes suisses se distinguent ++ Wawrinka face à Ruusuvuori

Une première médaille depuis huit ans pour les épéistes suisses Une m�daille d'argent pour Max Heinzer et ses co�quipiers � Cracovie. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a cueilli l'argent lors des Championnats d'Europe de Cracovie lors de l'épreuve par équipes messieurs. Elle ne s'est inclinée qu'en finale, battue 28-26 par la Hongrie. Alexis Bayard, Theo Brochard, Hadrien Favre et Max Heinzer ont tout d'abord battu l'Autriche 45-38, puis 28-23 la Pologne avant de signer l'exploit en demi-finale face à la France. Ils se sont imposés 45-43 contre les Champions du monde et grandissimes favoris de l'épreuve. En finale, la Suisse a accusé une entame laborieuse. Max Heinzer pouvait toutefois égaliser à 25-25. Mais les Hongrois devaient gagner trois points de suite pour rafler la mise. Malgré cette issue malheureuse, les Suisses ont brisé le signe indien. Leur dernier podium dans des Championnats d'Europe à l'épée par équipes remontait à huit ans...

Jérémy Guillemenot revient au Servette FC J�r�my Guilemenot: un renfort bienvenu et indispensable pour le Servette FC. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Jérémy Guillemenot est de retour au Servette FC ! L'attaquant de St. Gall a signé un contrat de trois ans en faveur de son club formateur. Agé de 25 ans, Jérémy Guillemenot aura inscrit 37 buts en 153 rencontres avec St. Gall. Il avait quitté le Servette FC en 2016 pour rejoindre le centre de formation du FC Barcelone avant de vivre une expérience au Rapid Vienne. Ce transfert traduit la volonté du Servette FC de franchir un nouveau cap. L'apport de Jérémy Guillemenot sera précieux dans l'optique du tour préliminaire de la Ligue des Champions qui opposera les Genevois à Genk, vice-champion de Belgique.

Sixième pole poistion de l'année pour Max Verstappen Rien � faire contre la Red Bull de Max Verstappen. Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic 6e pole position en 9 courses: Max Verstappen est toujours aussi intouchable cette année. Le leader du Championnat du monde a battu d'un rien Charles Leclerc (Ferrari) à Spielberg avant le Grand Prix d'Autriche dimanche. Derrière le double champion du monde en titre néerlandais et le vice-champion 2022 monégasque, Carlos Sainz Jr (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) partiront en deuxième ligne sur le Red Bull Ring. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) partira juste derrière, à la 5e place, suivi par les Aston Martin de Lance Stroll et de Fernando Alonso. Nico Hulkenberg (Haas), Pierre Gasly (Alpine) et Alexander Albon (Williams) complètent le top 10 sur la grille. Pour la deuxième fois de l'année après Bakou, une course sprint aura lieu samedi avant le Grand Prix dimanche (il y en aura six au total cette saison). Si les qualifications vendredi ont défini la grille de départ du dimanche (15h00), une qualification propre aura lieu samedi midi pour le sprint, qui débutera lui à 16h30 pour une demi-heure de course.

Les Lakers engagent Brett Connolly Brett Connolly apportera sa puissance � l'attaque des Lakers. Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Les Rapperswil-Jona Lakers, éliminés en quarts de finale par Zoug, ont engagé l'imposant Canadien Brett Connolly (31 ans). Il évoluait la saison dernière à Lugano où il a comptabilisé 38 points en 45 matches. Avec sa taille de 1m91 pour 90 kg, il en impose devant le but adverse. Cet ancien vainqueur de la Coupe Stanley avec les Washington Capitals en 2018 est ainsi le septième joueur étranger sous contrat avec les Saint-Gallois. Il s'ajoute aux défenseurs Emil Djuse (SWE) et Maxim Noreau (CAN) ainsi qu'aux attaquants Roman Cervenka (CZE), Nicklas Jensen (DEN), Jordan Schroeder (USA) et Victor Rask (SWE). "La charge de travail pour la prochaine saison sera extrêmement lourde avec la participation à la Ligue des champions et ses nombreux voyages. Et en National League, il faut performer chaque soir", relève Janick Steinmann, le directeur sportif des Lakers pour justifier l'engagement d'un septième joueur étranger.

Bencic face à une invitée britannique au 1er tour Belinda Bencic affrontera une Britannique au 1er tour � Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA Principal espoir helvétique à Wimbledon, Belinda Bencic (no 14) affrontera une invitée au 1er tour pour son retour aux affaires. La St-Galloise, qui n'a plus joué depuis son élimination au 1er tour à Roland-Garros le 29 mai, se mesurera à la Britannique Katie Swan (WTA 146). La championne olympique, qui a souffert d'une blessure à une cuisse et n'a joué qu'un match depuis sa finale perdue à Charleston début avril, espère néanmoins frapper un grand coup sur le gazon londonien dix ans après son sacre chez les juniors. Elle pourrait retrouver le no 1 mondial Iga Swiatek au stade des 8es de finale. Quart de finaliste en 2021 à Londres, Viktorija Golubic (WTA 138) aura elle aussi un joli coup à jouer. La Zurichoise, issue des qualifications, en découdra avec la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 76) au 1er tour. Jil Teichmann (WTA 129) se mesurera pour sa part à la Polonaise Magda Linette, la gagnante de ce duel pouvant retrouver Belinda Bencic au 3e tour. Les qualifiées Simona Waltert (WTA 115) et Celine Naef (WTA 165) défieront respectivement Marie Bouzkova (no 32) et Anastasia Potapova (no 22) au 1er tour. Wawrinka-Djokovic au 3e tour? Les trois Suisses présents dans le tableau final du simple messieurs peuvent espérer franchir le 1er tour. Quart de finaliste en 2014 et en 2015 à Londres, Stan Wawrinka (ATP 88) affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 45) pour son entrée en lice. Le Vaudois peut espérer défier le tenant du titre Novak Djokovic (no 2) au 3e tour. Les deux gauchers, Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) et Dominic Stricker (ATP 117), ont quant à eux hérité d'un adversaire largement à leur portée. Le Zurichois et le qualifié bernois se mesureront respectivement au "lucky loser" Yosuke Watanuki (ATP 115) et à Alexei Popyrin (ATP 92). Avec la perspective de se frotter à Alexander Zverev (no 19) et à Frances Tiafoe (no 10) au 2e tour.

Christophe Galtier en garde à vue à Nice Christophe Galtier est entendu par la justice de Nice. Image: KEYSTONE/EPA L'entraîneur Christophe Galtier, qui s'apprête à quitter le PSG, et son fils John Valovic-Galtier, agent de joueurs, sont "en garde à vue à la police judiciaire" de Nice vendredi. Cela concerne l'enquête pour soupçons de discrimination alors qu'il dirigeait l'OGC Nice, a indiqué à l'AFP le procureur de Nice Xavier Bonhomme. Les deux hommes sont en garde à vue depuis 08H45 du matin. Contacté par l'AFP, Me Olivier Martin, l'avocat de Christophe Galtier, n'a pas répondu dans l'immédiat. Une enquête préliminaire a été ouverte mi-avril pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion" après des accusations visant Christophe Galtier, ex-entraîneur de l'équipe niçoise (L1). Christophe Galtier est soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires, racistes et islamophobes lors de son année à la tête du club de la Côte d'Azur (2021-2022). Dans un courrier électronique adressé à la direction du club niçois révélé par le journaliste indépendant Romain Molina puis la radio RMC, que l'AFP n'a pas pu authentifier, l'ancien directeur du football du club Julien Fournier, avec qui Galtier a entretenu des relations exécrables, avait notamment rapporté ces propos attribués à l'entraîneur du PSG: "+Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe+" et "+Il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l'équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans+". Profondément choqué "Je suis profondément choqué par les propos qu'on me prête, relayés par certains de manière irresponsable", avait réagi Galtier en conférence de presse après le déclenchement de l'affaire, mi-avril. Il avait de son côté déposé plainte le 21 avril pour menaces de mort et diffamation contre Julien Fournier et deux journalistes, avait indiqué son avocat Olivier Martin. Dans le cadre de l'enquête pour des soupçons de discrimination, Julien Fournier a indiqué le 22 mai à l'AFP avoir été "entendu", refusant de faire plus de commentaires. Plusieurs joueurs et dirigeants niçois comme le président du club Jean-Pierre Rivère, ainsi que l'ex-entraîneur Didier Digard ont également été entendus par les enquêteurs. Le procureur de la République de Nice a précisé vendredi matin qu'il en dirait plus "par communiqué de presse en fin de journée".

Young Boys reprend Saidy Janko Saidy Janko, ici sous les couleurs de Valladolid. Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT Les Young Boys annoncent l'engagement de Saidy Janko. L'arrière latéral de 27 ans a signé un contrat valable jusqu'en juin 2027 avec le club champion de Suisse. Pour Janko, il s'agit d'un retour à Berne. L'ancien international suisse junior avait déjà porté les couleurs du club de la capitale au cours de la saison 2019-2020. Il avait disputé 46 matches officiels et avait pris part à la conquête du doublé. La saison dernière, il avait été prêté à Bochum par Valladolid. Il a joué 20 matches de Bundesliga. L'ancien junior du FC Zurich a déjà acquis de l'expérience dans les plus hautes ligues d'Angleterre, d'Ecosse, de France, d'Allemagne et d'Espagne. L'année dernière, Janko avait disputé la Coupe d'Afrique avec la Gambie.

Encore raté pour Dressel aux Championnats américains Caeleb Dressel n'a plus qu'une chance pour se qualifier pour les Mondiaux de Fukuoka. Image: KEYSTONE/AP/BRYNN ANDERSON Le septuple médaillé d'or olympique Caeleb Dressel a encore raté son retour à la compétition jeudi en terminant à la cinquième place du 100 m papillon des Championnats américains à Indianapolis. Dare Rose a remporté le titre national en 50''74, devant le jeune (16 ans) Thomas Heilman en 51''91. Heilman, déjà deuxième du 200 m papillon, devient le plus jeune Américain à se qualifier pour deux compétitions individuelles des Championnats du monde à Fukuoka (Japon) en août. Dressel, détenteur du record du monde de la distance depuis son titre olympique à Tokyo en 2021, a fini à 0''92 du vainqueur. Il participe à sa première compétition majeure depuis plusieurs mois loin des bassins après avoir renoncé l'an dernier aux Championnats du monde de Budapest. Il n'a nagé qu'à une seule reprise le mois dernier à Atlanta. A 26 ans, Dressel, multiple champion du monde (14 titres), avait terminé mardi à un encourageante troisième place lors du 50 m papillon, insuffisante toutefois pour être sélectionné pour les Mondiaux japonais. Sacré à Tokyo sur 100 m papillon, 100 m libre et 50 m libre, il aura une dernière chance de qualifications cette semaine avec le 50 m libre. Il s'est très peu exprimé sur sa décision de s'éloigner des bassins puis de revenir, mais son entraîneur Anthony Nesty a affirmé sur NBC qu'"en matière d'entraînement, il a fait du bon travail pour son retour".

Moins de stars à Athletisssima en raison du calendrier La 48e édition d'Athletissima s'annonce un peu moins clinquante que les années précédentes. La principale raison vient du fait que les sélections américaines et jamaïcaines sont absentes ce vendredi. Il y aura de beaux duels et de grandes performances à la Pontaise, notamment sur le fond et le demi-fond, mais c'est vrai que les courses de sprint n'auront pas la même saveur que par le passé. La faute au calendrier de cette année 2023 qui voit les trials américains et jamaïcains pour les championnats du monde s'intercaler dans le calendrier de la Diamond League. Par conséquent, les Sha'Carri Richardson, Shericka Jackson, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah, Noah Lyles, Erriyon Knighton ou encore Sydney McLaughlin-Levron ne fouleront pas le tartan lausannois. Ces absences font logiquement le bonheur d'autres athlètes talentueux. On pense par exemple à la Néerlandaise Femke Bol. Entraînée par Laurent Meuwly, la Batave de 23 ans écrase pour l'heure la concurrence sur 400 m haies avec une meilleure performance mondiale de l'année en 52''30. Son objectif cette saison va être de descendre sous les 52 secondes, un exploit réalisé par deux athlètes uniquement: Dalilah Muhammad (une fois) et l'immense Sydney McLaughlin-Levrone (six fois). Jason Joseph vise les 13 secondes Les athlètes suisses tenteront eux aussi de profiter de ce meeting à domicile pour briller. Cette saison, Simon Ehammer s'est distingué à la longueur et Jason Joseph sur le 110 m haies. Avec son record de Suisse en 13''10 établi il y a peu à Florence, Joseph possède le troisième meilleur chrono des engagés. "J'espère pouvoir franchir la barrière des 13 secondes, avoue celui qui a pris une autre dimension en s'entraînant à la fois aux Etats-Unis et avec Claudine Müller à Bâle. Mais cela va dépendre de beaucoup de facteurs." Premier Suisse à gagner une épreuve de Diamond League lors de son succès à la longueur à Olso, le décathlonien appenzellois tentera de récidiver à la Pontaise. Il devra se méfier du Grec Miltiadis Tentoglou et de l'Indien Muralis Sreeshankar qui sont allés plus loin que lui cette saison. Sur 1500 m, Jakob Ingebrigtsen se battra surement contre lui-même avec l'aide de la wavelight, ce lièvre virtuel et lumineux qui aide les athlètes dans leur tempo. Sur le 3000 m steeple féminin et le 5000 m masculin, les absences kényanes seront compensées par une forte délégation éthiopienne. Et dans les deux courses, les détenteurs du record du monde (Beatrice Chepkoech et Joshua Cheptegei) seront présents. Suffisant pour enflammer Lausanne? Réponse vendredi soir.

La Suisse remporte le Prix des nations à Aix-la-Chapelle Martin Fuchs et Commissar Pezi, un duo qui marche. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La Suisse a remporté pour la première fois depuis 2002 le Prix des nations du CHIO à Aix-la-Chapelle. L'équipe autour du champion olympique a devancé après deux manches la Grande-Bretagne et la Belgique. Du quartette helvétique, aussi bien Guerdat sur Venard de Cerisy que Martin Fuchs sur Commissar Pezi ont bouclé leurs deux parcours sans faute. Edouard Schmitz sur Quno a vu son résultat biffé au terme de la première manche, Nicklaus Schurtenberger sur C-Steffra à l'occasion de la deuxième. Avec seulement quatre points de pénalité, les Suisses l'ont emporté dans un concours qui a duré trois heures et demie et qui était doté d'un million d'euros de prix. Ils ont réussi à éviter le barrage. Les Britanniques et le Belges ont touché un obstacle de plus. Fuchs était le dernier à s'élancer côté helvétique. Devant 40'000 spectateurs, il est parvenu à garder ses nerfs et à passer tous les obstacles de 1m60 sur Commissar Pezi et a ainsi marché sur les traces de son oncle Markus. Ce dernier sur Tinka's Boy fut partie prenante du dernier succès helvétique en 2002, l'unique depuis... 1929. Toutefois, le plus important Prix des nations de l'année pour l'équipe de Suisse de Michel Sorg aura lieu en septembre à l'occasion des Championnats d'Europe à Milan. Il s'agira alors de décrocher son billet pour les JO de Paris 2024.

Olyslagers remporte la hauteur en ville de Lausanne Nicola Olyslagers s'est envol�e � 2,02 m � la Place Centrale � Lausanne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Nicola Olyslagers a enlevé le concours de la hauteur à la Place Centrale à Lausanne, un jour avant Athletissima. L'Australienne a réussi 2,02 m pour établir la meilleure performance mondiale. Pour ce deuxième City Event à la hauteur après les messieurs en 2021, c'est donc l'Australienne Nicola Olyslagers qui a trouvé la clef de ce sautoir provisoire. La vice-championne olympique a livré un joli concours face aux deux Ukrainiennes Iryna Gerashchenko et Yaroslava Mahuchikh. La sauteuse des Antipodes et Gerashchenko ont été les seules à franchir les deux mètres, mais l'Australienne a fait encore mieux en effaçant 2,02 m pour égaler son record personnel. Elle a ensuite cherché à améliorer tout ça en demandant 2,05 m, mais il lui a manqué un tout petit quelque chose pour y parvenir. Elle a pourtant soigneusement noté pas mal de choses dans son carnet. Salome Lang a vu son concours s'arrêter à 1,87 m. La Bâloise a cependant tenté à trois reprises 1,91 m et ses deux premiers essais auraient mérité un meilleur sort. Elle a pris la 10e place. Double championne olympique de l'heptathlon, Nafissatou Thiam a elle dû se contenter de la 8e place avec une barre à 1,91 m.

Golubic, Naef et Waltert aussi qualifiées à Wimbledon C�line Naef ne cesse d'�tonner. Image: KEYSTONE/EPA/Sander Koning Carton plein pour les Suisses vendredi à Wimbledon ! Après Dominic Stricker, Simona Waltert, Céline Naef et Viktorija Golubic ont gagné leur place dans le tableau principal. La plus belle performance a été signée par Céline Naef (WTA 165). A 18 ans, la Schwytzoise ne cesse de déjouer les pronostics. Après sa superbe victoire mercredi devant l'Américaine Ashlyn Krueger (WTA 108), elle a battu jeudi 6-2 3-6 6-4 l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 152). Elle s'invite ainsi avec brio une première fois dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Quart de finaliste à Wimbledon il y a deux ans, Viktorija Golubic a, quant à elle, battu 6-2 7-6 (7/5) la Grècque Despina Papamichal (WTA 188) pour se qualifier. Quant à Simona Waltert (WTA 115), elle a, comme à Roland-Garros, passé ce cap des qualifications à la faveur de son succès 6-4 7-5 devant la Colombienne Emilia Arango (WTA 184). Le contingent suisse pour ce Wimbledon 2023 s'élèvera ainsi à trois joueurs - Marc-Andrea Hüsler, Stan Wawrinka et Dominic Stricker - et à cinq joueuses - Belinda Bencic, Jil Teichmann, Simona Waltert, Viktorija Golubic et Céline Naef -.

Patrick Rahmen: "Il faut savourer" Patrick Rahmen, tout � sa joie mercredi apr�s la qualification miraculeuse. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Au lendemain du miracle de Cluj, cette qualification pour les quarts de finale de l'Euro M21, Patrick Rahmen entendait rendre hommage à la Norvège. "Une équipe bien plus forte qu'on peut le croire". Victorieux 1-0 de l'Italie, les Scandinaves ont offert à la Suisse son billet pour les quarts de finale malgré un bilan d'une victoire contre deux défaites. "Nous savions que ce groupe était très relevé, dit-il. Il y avait la France et l'Italie qui sont deux grandes nations du football, explique-t-il. Et puis la Norvège que le grand public sous-estime sans doute. Pour notre part, nous avons très vite mesuré sa forces. Le staff et les joueurs en étaient pleinement conscients." Mais de là à miser leur deuxième pilier sur une victoire 1-0 de la Norvège, le seul résultat qui qualifiait la Suisse grâce au jeu des confrontations directes indépendamment du résultat contre le France, il y avait un pas que personne n'a osé franchir. "Le premier but était cette qualification pour les quarts de finale. Il a été atteint, dans la difficulté c'est vrai, poursuit le sélectionneur de l'équipe de Suisse. Il faut savourer ce résultat. De grandes équipes sont restées sur le quai." Le futur entraîneur de Winterthour songe à l'Allemagne, bien sûr, mais aussi aux Pays-Bas, à la Belgique et à la Croatie. Place désormais au quart de finale contre l'Espagne samedi à Bucarest. Les Suisses ont quitté Cluj pour la capitale ce jeudi. Patrick Rahmen n'aura qu'un jour pour préparer ce défi contre la Roja. Un succès assurera à la Suisse son billet pour les Jeux de Paris 2024 si la France bat l'Ukraine dimanche. Une défaite, en revanche, ternirait le bilan de cette campagne. Ne gagner qu'un seul match sur quatre n'entre pas vraiment dans les standards d'une sélection qui se veut comme la plus forte de l'histoire...

Yverdon-Sport sous bannière américaine Mario Di Pietrantonio, � gauche, le pr�sident sortant du club de football Yverdon-Sport, et Jeffrey Saunders, le nouveau pr�sident du club. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sous réserve de l'aval de la Swiss Football League, Yverdon-Sport passe sous bannière américaine. Le président Mario Di Pietrantonio a cédé 90 % de ses parts à des investisseurs d'outre-Atlantique. L'homme qui a amené Yverdon-Sport de la 1re Ligue Classic à la Super League lors de ses neuf années de présidence assure que cette vente est une "chance pour la ville, pour le canton et pour la Suisse". "Avec ses nouveaux propriétaires, Yverdon Sport va rester en Super League. Le plus longtemps possible. Avec le meilleur classement possible", assure l'ancien président. Le nouveau président se nomme Jeffrey Saunders. Cet Américain, qui a présidé pendant quatre ans le club portugais d'Estoril, est l'un des nouveaux actionnaires derrière Jamie Welch, l'homme fort de cette gouvernance U.S. qui a fait fortune dans les énergies. Directeur général du club, Marco Degennaro estime que "la venue d'un tel groupe était nécessaire". "Nous avons réussi un miracle la saison dernière avec la promotion en Super League. Il en aurait fallu un autre pour se maintenir si nous n'avions pas pu compter sur la venue de Jamie Welch, explique-t-il. Nous aurons désormais les moyens de nos ambitions." Nouvelles compétences Aucun chiffre n'a toutefois été articulé lors de la conférence de presse qui a entériné ce passage de témoin. Jeffrey Saunders a révélé que le budget sera augmenté. "Notre mercato sera animé, promet-il. Encore une fois, nous voulons investir sur le long terme à Yverdon. Nous voulons développer les infrastructures, c'est-à-dire aménager le stade, envisager la création d'un village du sport. L'académie et l'équipe féminine seront également partie prenante de notre projet". Jeffrey Saunders se dit convaincu qu'investir dans un club de la taille d'Yverdon peut s'avérer fructueux. "Nous amenons de nouvelles compétences dans le scouting. Nous pouvons créer de la valeur", martèle-t-il. Le nouveau président sera attendu très vite au tournant. Conserver le buteur Brian Beyer, le grand artisan de la promotion, serait le signe attendu pour donner corps à ce beau discours.