Les Hawks enchaînent ++ Le hockey canadien dans la tourmente

Holger Rune se sépare déjà de Severin Lüthi Severin Lüthi ne fait déjà plus partie du staff d'entraîneurs de Holger Rune Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Severin Lüthi ne fait déjà plus partie du staff d'entraîneurs de Holger Rune. Le numéro 7 mondial et l'ancien coach de Roger Federer mettent fin à leur collaboration après un peu plus d'un mois. La mère et manager du Danois, Aneke Rune, a rendu la séparation publique. "Le timing avec Severin n'était pas optimal", a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision danoise TV 2 Sport. Holger a selon elle besoin d'un entraîneur qui soit toujours avec lui et d'un "supercoach". C'est-à-dire Boris Becker, qui fait partie du staff depuis le mois d'octobre. La mère a justifié la séparation par le fait que Lüthi ne pouvait pas couvrir suffisamment de semaines pour donner à son fils la continuité nécessaire. La collaboration avec Lüthi a donc été de très courte durée. Le 20 décembre, l'engagement du Bernois de 48 ans a été annoncé. Lüthi a ensuite accompagné Rune à l'Open d'Australie. Mais le premier tournoi du Grand Chelem a été décevant pour le Danois, qui a été éliminé dès le 2e tour par le Français Arthur Cazaux (ATP 83). La place de Lüthi dans l'équipe d'entraîneurs est désormais occupée par une vieille connaissance de Rune. Outre Boris Becker, le Danois Kenneth Carlsen s'occupera de son compatriote, avec qui il avait déjà travaillé lorsque Rune était junior. "Avec cette constellation, Holger obtient le +flow+ qu'il souhaite pour son développement et sa stabilité", espère la mère Aneke Rune.

Les Hawks atteignent la barre des 20 victoires Capela (à droite) et les Hawks ont maté les Lakers de King James mardi Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Les Hawks ont enchaîné un deuxième succès consécutif mardi en NBA. Clint Capela et ses équipiers ont dominé les L.A. Lakers de LeBron James 138-122 pour cueillir leur 20e victoire en 47 matches. Atlanta a pris d'entrée à la gorge une équipe qui évoluait sans l'une de ses pièces maîtresses, Anthony Davis, touché à la hanche et à un tendon d'Achille et ménagé par les Lakers au lendemain d'un match joué à Houston. Et la réussite fut au rendez-vous, notamment pour Trae Young qui a rentré ses six premiers tirs primés. L'arrière All Star a terminé meilleur marqueur des Hawks avec 26 points, signant également 13 assists. Six de ses coéquipiers ont aussi dépassé la barre des 10 points, parmi lesquels Clint Capela qui a cumulé 13 points et 12 rebonds pour réussir un quatrième double double dans ses cinq dernières sorties. Les Hawks concluent ainsi janvier avec un bilan de 6 victoires pour 8 défaites. La franchise de Géorgie, qui a connu deux séries de quatre défaites consécutives durant ce premier mois de l'année, s'accroche à la 10e place de la Conférence Est, synonyme de play-in.

4 autres joueurs inculpés à la suite du scandale sexuel de 2018 Michael McLeod fait bien partie des joueurs inculp Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Quatre joueurs de NHL ont été inculpés par la police canadienne dans le cadre d'une enquête sur une agression sexuelle présumée commise par des membres de l'équipe nationale junior en 2018. L'AFP a pu confirmer auprès de leurs avocats que Michael McLeod, Cal Foote (New Jersey Devils) et Carter Hart (gardien des Flyers de Philadelphie) font partie des joueurs inculpés. Le quatrième joueur cité par les médias locaux est Dillon Dube (Calgary Flames). Dimanche, les avocats d'Alex Formenton, ancien joueur des Senators d'Ottawa, avaient annoncé l'inculpation de leur client ainsi que de "plusieurs joueurs", sans donner de détails sur les autres sportifs inculpés. Au total, huit joueurs sont accusés par une jeune femme d'agression sexuelle en réunion. Plus de cinq ans après "Plus de cinq ans et demi après la plainte initiale (...) auprès de la police, le service de police de London (dans la province de l'Ontario) a inculpé Mike McLeod pour agression sexuelle" ont indiqué ses avocats, David Humphrey et Seth Weinstein, dans un communiqué. "M. McLeod nie tout acte criminel. Il plaidera non coupable et se défendra vigoureusement", ont-ils ajouté. Carter Hart a également été "inculpé pour un chef d'accusation d'agression sexuelle", ont confirmé ses avocats, Megan Savard et Riaz Sayani. "Il est innocent et fournira une réponse complète à cette fausse allégation dans la tribune appropriée, un tribunal", ont-ils indiqué dans un communiqué. "Il s'est rendu et a déjà été libéré", a précisé son avocate Megan Savard. Cal Foote (New Jersey Devils) "a été accusé d'agression sexuelle", a déclaré son avocate Julianna Greenspan, dans un communiqué. "Cal est innocent quant à cette accusation et se défendra contre cette allégation pour laver son nom", a-t-elle ajouté. La police a prévu une conférence de presse le 5 février sur cette affaire. Accord confidentiel En mai 2022, la Fédération canadienne avait été secouée par des révélations dans la presse l'accusant d'avoir voulu cacher une affaire de viol collectif présumé impliquant des joueurs de l'équipe nationale juniors de 2018. Ses dirigeants avaient tenté d'étouffer l'affaire en concluant un accord confidentiel de plusieurs millions de dollars avec la victime. Quelques mois plus tard, la police canadienne avait rouvert son enquête. Puis à l'automne, le président de la fédération avait dû démissionner et le financement public de l'institution sportive avait été suspendu dix mois par le gouvernement canadien.

Premier League: Schär mène Newcastle à la victoire Fabian Schär a vécu une belle soirée Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Fabian Schär s'est illustré lors de la 22e journée de Premier League. Le défenseur suisse de Newcastle a inscrit un doublé lors du succès des Magpies 3-1 sur la pelouse d'Aston Villa. Schär a marqué deux fois en première mi-temps (32e/36e), fêtant ses premiers buts de la saison en championnat. Un autogoal de Moreno (52e) a assuré la victoire des visiteurs. Cette défaite - la première de la saison à domicile - constitue un gros coup d'arrêt pour les Villans, qui voulaient se mêler à la lutte pour le titre. Ils sont désormais 4es avec cinq points de retard sur Liverpool, qui a joué un match de moins. Arsenal a pour sa part obtenu un précieux succès en gagnant 2-1 à Nottingham grâce à Jesus et Saka. Les Gunners s'installent au 2e rang provisoire à deux longueurs de Liverpool, qui recevra Chelsea mercredi.

Les équipes romandes ont vécu une soirée à oublier La belle bagarre entre Fribourg et Zoug a tourné à l'avantage des visiteurs. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Dans le choc au sommet de National League, Fribourg s'est incliné au terme d'un passionnant chassé-croisé avec Zoug. Genève, Bienne, Lausanne et Ajoie ont tous également rendu les armes. Fribourg-Gottéron a vécu un match à rebondissements pour la venue de Zoug dans son antre. Le choc entre les Dragons, 2es du classement, et les Zougois, 3es, a tenu toutes ses promesses, mais les patineurs de Suisse centrale, vainqueurs 4-3 ont eu le dernier mot. C'est Andrey Bykov qui a ouvert les hostilités après seulement 31 secondes, offrant un maigre avantage aux Fribourgeois jusqu'au terme du premier tiers-temps. Au retour des vestiaires, la partie s'est emballée avec trois buts inscrits en un peu plus d'une minute. Lino Martschini a d'abord profité d'un power-play pour égaliser (23'47''). A peine le temps de réengager que Marcus Sörensen redonnait l'avantage à Gottéron (24'31''), juste avant que Sven Leuenberger ne remette les compteurs à zéro (24'54''). Le chassé-croisé s'est poursuivi quelques instants plus tard, avec un but en supériorité numérique signé Lucas Wallmark (28'27''), peu avant une troisième égalisation des visiteurs par Andreas Wingerli (29'37''). Zoug, en double avantage numérique, a fini par inverser le cours du jeu à seulement trois secondes du terme de la deuxième période. Les filets n'ont ensuite plus tremblé. Genève trébuche encore à Kloten En déplacement dans la capitale, le HC Bienne a manqué face à Berne une occasion de se rapprocher du top 6. Malgré l'ouverture du score pour les Seelandais par Luca Cunti (5e), les Ours se sont montrés plus constants en marquant une fois par période. Marco Lehmann (20e), Fabian Ritzmann (37e) et Joona Luoto (48e) ont tour à tour trompé la vigilance de Joren van Pottelberghe. Malgré la réduction du score par Yannick Rathgeb (57e), Berne s'est imposé 3-2 et s'est ainsi donné de l'air dans sa course pour une qualification directe en play-off. Genève-Servette a pour sa part réalisé une mauvaise opération en allant s'incliner de justesse 3-2 à Kloten, pour la seconde fois cette saison. Les Aigles avaient pourtant égalisé à 2-2 en début de troisième tiers, mais un but opportuniste de Dominik Diem (46e) dans la foulée a eu l'effet d'un coup de massue. Les Aviateurs ont ainsi signé leur 5e succès consécutif, alors que Genève pointe à 6 unités de la 6e place, désormais occupée par Lugano. Grimaces aussi pour Lausanne qui s'est incliné 4-1 chez le mal classé Rapperswil. Les Lions conservent toutefois leur 4e place au classement. Ajoie, enfin, a poursuivi son long pensum en subissant à Ambri sa 25e défaite de la saison. La lanterne rouge a aussi été battue 4-1.

Super League: YB et Bâle s'imposent Monteiro inscrit le 3-1 Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys ont réagi après leur défaite du week-end. Lors de la 21e journée de Super League, le leader et tenant du titre a battu Yverdon 5-1. Mais le score est un peu trompeur. Comme lors de leurs premiers matches de 2024, les Bernois ont pourtant souvent peiné dans le jeu et manqué d'inspiration. Ils ont été surpris par Kevin Carlos à la 10e, mais ont renversé la situation par Rrudhani (33e) et Itten (44e). Yverdon, très défensif au coup d'envoi, a pris plus de risques en seconde période. Les Vaudois ont failli égaliser sur une tête de Carlos sur la barre (70e) avant que Monteiro ne fasse le break pour YB (77e/87e). Lauper a signé le numéro cinq dans les arrêts de jeu contre un adversaire démoralisé. Le FCB revient Le FC Bâle n'a peut-être pas perdu l'espoir d'accrocher le bon wagon et de se hisser dans le top 6. Les Rhénans sont allés s'imposer 3-1 à Winterthour et ont ainsi pris sept points sur neuf depuis la reprise. Barry a signé le doublé (13e/72e), fêtant ses premières réussites en Super League, avant la réduction du score de Lüthi (79e). Mais Veiga (92e) a assuré le succès des hommes de Fabio Celestini. La tâche des Zurichois a été rendue impossible après les expulsions de Lekaj (53e) et Schneider (56e), tous deux pour deux avertissements. Winterthour, qui occupe le 7e rang du classement, n'a plus qu'une longueur d'avance sur le FCB.

Rapport de la FIFA: près de 75'000 transferts internationaux Chelsea est un club qui ne regarde pas à la dépense Image: KEYSTONE/EPA/ISABEL INFANTES Le rapport de la FIFA sur le marché des transferts en 2023 donne le tournis. Un record absolu de 74'836 transferts internationaux a été conclu l'an dernier. 23’689 (31,7%) impliquaient des footballeuses et footballeurs professionnels et 51'147 (68,3%) des joueuses et joueurs amateurs. Après des baisses en 2020 et 2021 liées à la pandémie de covid, le montant dépensé par les clubs dans des transferts internationaux est reparti à la hausse en 2023. Il a atteint 9,63 milliards de dollars. Si cette somme représente une nette augmentation par rapport à 2022 (48,1%), elle efface surtout le précédent record, enregistré en 2019, de plus de 2 milliards de dollars. Clubs anglais les plus dépensiers À eux seuls, les dix transferts les plus importants représentent 10% du total des indemnités de transfert versées en 2023. De même, sur les 3279 transferts assortis d’une indemnité, les cent premiers comptent pour plus de 45% du total investi. Une fois de plus, les clubs anglais ont été les plus dépensiers (2,96 milliards de dollars). Les clubs allemands ont quant à eux reçu le total le plus élevé (1,2 milliard de dollars). Comme en 2022, les clubs portugais sont ceux qui ont accueilli le plus de joueurs issus de clubs d’autres associations membres (1017), tandis que les clubs brésiliens sont à l’origine du plus grand nombre de transferts sortants. Chiffres un peu plus modestes en Suisse Les chiffres pour la Suisse sont plus modestes, mais tout de même imposants. Pour un total de 190 transferts (arrivées), les clubs ont dépensé 53 millions de dollars. Ils ont, en revanche, encaissé 134,5 millions de francs pour un total de 189 transferts (départs). Soit près de 40 millions de plus par rapport à 2022.

Un 42e succès pour Lara Gut-Behrami qui triomphe en géant Lara Gut-Behrami sans rivale à Plan de Corones Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Lara Gut-Behrami a décroché mardi son 42e succès en Coupe du monde, le cinquième de la saison. La Tessinoise a remporté le géant de Plan de Corones en devançant Alice Robinson et Sara Hector d'1''09. Elle a mis tout le monde d'accord. Lara Gut-Behrami a poursuivi sur sa lancée et sa victoire lors du Super-G de Cortina dimanche. Sur la piste Erta et sa pente pouvant atteindre les 61%, la skieuse de Comano a fait tout juste tant en matinée que l'après-midi. Jamais sur la plus haute marche du podium à Plan de Corones, LGB a réparé cette anomalie et fait mieux que ses deux deuxièmes places en 2021 et 2023. Elle signe son huitième succès dans la discipline. Sur des rails, la Tessinoise a même pu placer quelques petits dérapages opportuns dans les parties les plus pentues. Elle aurait même pu s'imposer avec une avance plus substantielle sans une faute sur le bas. Mais avec sa vitesse, cela n'a pas porté à conséquence. Ce 42e succès lui permet d'égaler Anja Paerson pour être sixième sur la liste du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde. Prochaine athlète à rattraper? Renate Götschel et ses 46 couronnes. La championne du monde 2021 de la discipline conforte son dossard rouge de leader avec 585 points et 85 de plus que Federica Brignone, 6e de ce géant. Et au général de la Coupe du monde, LGB n'est plus qu'à 95 points de Mikaela Shiffrin. L'annulation des courses de vitesse à Garmisch ce week-end péjore ses chances de passer devant l'Américaine, toujours sur le flanc après sa chute à Cortina. Il restera trois géants au programme après cette course italienne: à Soldeu, à Äre et à Saalbach lors des finales de Coupe du monde. En l'absence de Michelle Gisin et Wendy Holdener, seules deux autres Suissesses ont eu droit à un deuxième passage. Mais sur la piste qui l'avait révélée aux yeux du monde en 2017 avec un magnifique 9e rang, Camille Rast a brillé. Bien dans sa tête et sur ses skis, la Valaisanne a pris la 8e place à 1''96. Simone Wild a de son côté été trop timide à l'occasion du second tracé. La Zurichoise a tout de même pris la 20e place. Mélanie Meillard (41e) n'a elle pas trouvé la clef sur cette piste et n'a pas vu la deuxième manche.

Andy Schmid prend sa retraite à 40 ans Andy Schmid prend sa retraite à 40 ans Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Andy Schmid met un terme à sa carrière. Le meilleur handballeur suisse dit adieu au monde professionnel à 40 ans. A l'origine, Schmid était encore sous contrat avec Kriens-Lucerne jusqu'à la fin de la saison, mais son départ a été anticipé en accord avec le club. "Après l'Euro en Allemagne, le moment est venu pour moi de mettre fin à ma carrière avec effet immédiat", explique-t-il dans un communiqué. La Suisse est rentrée à la maison après le premier tour. Elle s'est inclinée contre l'Allemagne et la Macédoine du Nord, mais a réussi un magnifique nul (26-26) contre la France, future championne d'Europe. Schmid a remporté de nombreux succès en 20 ans de carrière. Outre des succès en Suisse, il s'est surtout illustré en Bundesliga. Dans ce qui est probablement la meilleure ligue du monde, il a été nommé cinq fois MVP et a remporté la Coupe d'Europe. En équipe nationale, il a disputé 218 matches et marqué 1094 buts. Schmid va rester dans le handball puisqu'il succédera cet été à l'entraîneur national Michael Suter à la tête de l'équipe de Suisse.

Livio Hiltbrand sacré en descente Livio Hiltbrand, ici aux finales, 2023 à Soldeu, a remporté l'or en descente aux Mondiaux juniors à Châtel Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Première course et premier titre pour la Suisse aux Mondiaux juniors à Châtel. Livio Hiltbrand a décroché le titre en descente chez les messieurs. Le Bernois de 20 ans, qui a terminé sa formation de maçon l'été dernier, a triomphé sur la piste des Portes du Soleil en devançant les Italiens Gregorio Bernard (0''35) et Max Perathoner (0''47). Lenz Hächler a manqué le podium pour cinq centièmes et Philipp Kälin a pris une excellente 6e place. Hiltbrand avait déjà fait sensation il y a un an lors des Mondiaux juniors à St-Anton. Après le bronze en descente, le Bernois avait remporté l'or en Super-G devant Lenz Hächler. Il faut remonter à 2020 pour trouver trace du dernier champion du monde suisse juniors en descente. Le Fribourgeois Alexis Monney avait alors triomphé à Narvik en Norvège.

Lara Gut-Behrami domine la première manche du géant Lara Gut-Behrami impeccable lors de la première manche du géant de Plan de Corones Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Lara Gut-Behrami a dominé la première manche du géant de Coupe du monde de Plan de Corones. La Tessinoise devance de 0''59 Alice Robinson et de 0''68 Sara Hector. Victorieuse de sa 41e course dimanche lors du Super-G de Cortina, Lara Gut-Behrami poursuit sur sa lancée. Sur la piste Erta et sa pente pouvant atteindre les 61%, la skieuse de Comano a fait tout juste lors de son premier passage. Le ski bien posé, la Tessinoise a pu prendre un maximum de vitesse et fait la différence sur la deuxième partie de la piste. Jamais sur la plus haute marche du podium à Plan de Corones, LGB compte deux deuxièmes places en 2021 et 2023. En cas de victoire, la championne du monde 2021 de la discipline pourrait revenir à 95 points de Mikaela Shiffrin au général de la Coupe du monde. L'annulation des courses de vitesse à Garmisch ce week-end péjore les chances de Lara Gut-Behrami de passer devant l'Américaine, toujours sur le flan après sa chute à Cortina. Il restera trois géants au programme après cette course italienne: à Soldeu, à Äre et à Saalbach lors des finales de Coupe du monde. En l'absence de Michelle Gisin et Wendy Holdener, les autres Suissesses sont plus loin. Camille Rast s'en sort relativement bien avec sa 17e place à 1''93. On retrouve Simone Wild au 20e rang provisoire à 2''08. Mélanie Meillard n'a en revanche pas trouvé la clef sur cette piste et avec sa 30e et dernière place après trente concurrentes, il y a fort à parier qu'elle ne verra pas la deuxième manche dès 13h30.

Valieva suspendue, les médailles du par équipe enfin données Kamila Valieva et l'équipe de Russie privée de leur médaille d'or olympique après la suspension pour dopage de la patineuse Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL La décision du TAS de suspendre pour 4 ans la patineuse russe Kamila Valieva éclaircit la situation pour le CIO. Les médailles de la compétition par équipe aux JO de Pékin vont pouvoir être données. "Le CIO peut désormais attribuer les médailles selon le classement établi par l'International Skating Union, a fait savoir l'instance. Nous avons beaucoup de respect pour les athlètes qui ont dû attendre deux ans les résultats définitifs de leur compétition." Le contrôle antidopage positif de l'ex-championne d'Europe Valieva n'avait été révélé qu'après la compétition par équipe des JO. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 17 ans, avait été contrôlée positive à la trimétazidine, un produit interdit, en décembre 2021 lors des championnats de Russie. Après la disqualification de la Russie, les Etats-Unis récupèrent l'or, devant le Japon et le Canada. Les comités nationaux olympiques concernés vont maintenant être contactés afin d'organiser "une cérémonie de remise des médailles olympiques digne de ce nom", a déclaré le porte-parole du CIO.

Un faux Xabi Alonso demande de l'argent sur les réseaux sociaux Le coach du Bayer Leverkusen Xabi Alonso victime d'escrocs thaïlandais Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER La police thaïlandaise a mis en garde les fans de Liverpool contre les escrocs en ligne. Ceux-ci se font passer pour l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Ce dernier est fortement pressenti pour remplacer Jürgen Klopp à la tête du club anglais cet été. Le Bureau central d'enquête a demandé aux supporters de se méfier d'un message devenu viral posté sur un compte Instagram par une personne se faisant passer pour l'Espagnol et demandant des dons de 300 bahts (environ 8 euros) pour l'aider à payer son billet d'avion. "Je suis Xabi Alonso, je serai à la tête de Liverpool la saison prochaine, mais je suis à court d'argent pour mes vols vers Liverpool", dit le message, écrit en thaï. L'ancien milieu de terrain de Liverpool et du Real Madrid fait partie des favoris pour succéder à Klopp, qui a annoncé vendredi à la surprise générale qu'il quitterait le club à la fin de la saison. "Les fans de Liverpool doivent se calmer. Xabi n'est pas encore le manager, mais il y a déjà un escroc en ligne", peut-on lire dans le communiqué de la police publié dimanche sur Facebook. La police a déclaré que l'auteur du message - trafiqué pour sembler provenir du compte Instagram officiel d'Alonso - était "un escroc prétendant être Xabi". La Premier League anglaise est extrêmement populaire en Thaïlande et Liverpool est l'une des équipes favorites des Thaïlandais. On trouve des maillots rouges et les écussons du club un peu partout, sur les vêtements, dans les taxis ou les magasins.

Les Ivoiriens sortent les tenants du titre sénégalais La joie des Ivoiriens, tombeurs du Sénégal en 8es de finale de la CAN Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe La Côte d'Ivoire est toujours en vie dans la Coupe d'Afrique des nations 2024. Les Eléphants se sont qualifiés lundi soir pour les quarts de finale de la compétition en éliminant le Sénégal, tenant du titre et grand favori, 5-4 aux tirs au but. A l'ouverture du score sénégalaise signée Habib Diallo (4e) a répondu l'égalisation sur pénalty de Franck Kessié à l'autre extrémité du match (86e). C'est encore Kessié qui a inscrit l'ultime tir au but ivoirien au terme d'une séance marquée par l'échec du troisième tireur sénégalais, le défenseur central Moussa Niakhaté. La présence en quarts de finale des Ivoiriens tient du miracle, les Eléphants s'étant qualifiés in extremis à l'issue d'une phase de poules désastreuse conclue par une raclée contre la Guinée équatoriale (4-0) et un changement de staff, l'ex-adjoint Emerse Faé ayant été promu no 1 après la mise à l'écart de Jean-Louis Gasset. La nation hôte abordait les matches ces huitièmes de finale avec un triste bilan de deux défaites pour une seule victoire et 5 buts encaissés contre deux marqués quand le Sénégal était la seule équipe à avoir fait carton plein en poules. Mais l'histoire continue pour les Eléphants, qui joueront samedi prochain pour une place en demi-finale face au vainqueur du match Mali - Burkina Faso.