Les Hawks renouent avec la victoire ++ La Chine renonce à des matches amicaux

Les Hawks renouent avec la victoire face aux Sixers Trae Young a sorti le grand jeu face aux Sixers Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Toujours privés de Clint Capela, les Hawks ont renoué avec la victoire vendredi en NBA après deux défaites consécutives. Atlanta est allé s'imposer 127-121 à Philadelphie. Les Hawks ont parfaitement su profiter de l'absence des deux meilleurs joueurs des Sixers, le pivot Joël Embiid (blessé à un genou) et l'arrière Tyrese Maxey (malade). Trae Young a inscrit 37 points, dont 13 dans le dernier quart pour repousser les assauts de Philadelphie qui a perdu huit de ses neuf derniers matches. Les Hawks, qui ont compté jusqu'à 22 points d'avance dans le troisième quart-temps (95-73), ont également pu compter sur un Onyeka Okongwu en verve. Promu dans le cinq de base à la suite de la blessure de Clint Capela, l'intérieur californien a cumulé 21 points - à 9/12 au tir -, 8 rebonds, 2 assists et 2 contres.

La Chine renonce à des matches amicaux de l'Argentine L'attitude de Messi à Hong Kong a fortement déplu en Chine Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko La Chine a indiqué qu'elle renonçait à accueillir deux matches amicaux de l'équipe d'Argentine après le tollé suscité par l'absence et l'attitude de Messi lors d'une rencontre à Hong Kong. La sélection argentine avait annoncé une tournée dans le pays asiatique du 18 au 26 mars, lors de laquelle elle devait affronter le Nigeria dans la grande ville de Hangzhou et la Côte d'Ivoire à Pékin. Mais la polémique autour de Messi, qui était jusqu'à récemment très apprécié en Chine, s'est amplifiée ces derniers jours. Lionel Messi et son club de l'Inter Miami ont provoqué la colère des spectateurs quand le Ballon d'Or est resté sur le banc dimanche pendant un match amical contre une équipe locale à Hong Kong, territoire chinois semi-autonome. La star argentine avait invoqué une blessure. Les spectateurs, qui avaient déboursé jusqu'à 570 euros, avaient exprimé leur mécontentement devant l'absence du joueur, mais surtout en raison de son attitude car il ne s'était pas adressé au public pour s'excuser. La polémique a encore enflé lorsque, mercredi, Messi a disputé 30 minutes d'un match amical au Japon, où plusieurs photos le montrent tout sourire, alors qu'il semblait avoir un visage fermé à Hong Kong. Messi et David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, avaient été hués dans le stade hongkongais où s'était tenue la rencontre. Vendredi, la société qui avait organisé le match, Tatler Asia, a promis aux spectateurs de les rembourser à hauteur de 50%. Intérêts financiers L'annulation probable de la tournée en Chine est un casse-tête pour la fédération argentine (AFA), qui tient le géant asiatique pour un marché stratégique. En juin 2023, l'Argentine avait déjà joué un match amical à Pékin lors d'une visite qui a entraîné la conclusion de contrats lucratifs avec des entreprises locales. L'AFA a des contrats de sponsoring et de coopération avec la chaîne de cafés Cotti Coffee et le leader chinois des produits laitiers Yili, entre autres. "Nous sommes parfaitement conscients de l'importance, du caractère unique et de l'énorme potentiel de croissance de l'AFA sur le marché chinois", avait déclaré récemment Leandro Petersen, directeur commercial et marketing de l'AFA. Le journal chinois Global Times, connu pour ses positions nationalistes, a sous-entendu dans un éditorial que le comportement de l'Inter Miami et de Messi pouvait avoir des "motivations politiques". Les autorités de Hong Kong sont régulièrement dans le collimateur des Etats-Unis et du Royaume-Uni depuis la mise en place dans le territoire semi-autonome d'une loi sur la sécurité nationale qui a contribué à museler l'opposition politique.

Derby lausannois au programme La 23e journée de Super League propose un derby lausannois samedi à 18h à la Pontaise. Et le LS serait bien inspiré de sortir la tête de l'eau face au SLO. La dernière victoire du LS en championnat remonte au 26 novembre. Un succès 1-0 face au...SLO. Les Bleu et blanc ont depuis disputé sept matches pour un misérable total de deux points grâce à deux nuls. Mais les joueurs de Ludovic Magnin sont meilleurs que leur classement ne le laisse suggérer. Du côté des Stadistes, après une victoire à Lugano pour commencer l'année il a fallu faire face à trois revers. Et à chaque fois les Vaudois ont encaissé trois buts. C'est jour de derby citadin puisqu'à Zurich, le FCZ reçoit Grasshoppers. Les deux clubs ne traversent pas la meilleure période de leur existence, mais le FCZ tentera de prendre ses distances par rapport à son rival et de rester du bon côté de la barre. Et à Lugano, le leader Young Boys cherchera à conserver son avance de six points sur Servette, mais les Tessinois, même sans Renato Steffen, jouent plutôt bien en ce moment.

2 points pour Kurashev, mais une 6e défaite de suite pour Chicago Kurashev et les Blackhawks ont subi la loi des Rangers vendredi Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Chicago a concédé sa sixième défaite consécutive en NHL vendredi. Les Blackhawks se sont inclinés 4-3 après prolongation face aux New York Rangers, malgré deux assists de Philipp Kurashev qui a été désigné troisième étoile de cette partie. L'attaquant bernois a été crédité d'une mention d'assistance sur les deux derniers buts des Blackhawks, qui ont égalisé à 3-3 à 62 secondes de la fin du temps réglementaire sur une réussite de Jason Dickinson. Mike Zibanejad a donné la victoire aux Rangers, qui menaient 3-1 à la 30e, après 2'37'' en "overtime". Avec 27 points dont 19 assists à son actif en 2023/24, Philipp Kurashev (24 ans) a déjà fait mieux que sur l'ensemble de l'exercice 2022/23 (25 points en 70 apparitions). Il pointe au 2e rang du classement des compteurs de Chicago derrière le prodige Connor Bedard (33 points), qui n'a pourtant pas joué depuis le 5 janvier à la suite d'une blessure.

Coupe du monde: Gut-Behrami peut dépasser Shiffrin Lara Gut-Behrami a l'occasion de prendre le pouvoir au classement général de la Coupe du monde. La Tessinoise n'accuse plus que 95 points de retard sur Mikaela Shiffrin, toujours au repos forcé, avant le géant de Soldeu samedi. L'occasion est belle pour "LGB", à qui le week-end de repos dû à l'annulation des courses de Garmisch a certainement fait le plus grand bien. Les émotions ont été extrêmement fortes à Cortina, où elle avait remporté le super-G au terme d'une étape marquée par les chutes et les graves blessures. Malgré la fatigue physique et mentale, Lara Gut-Behrami avait trouvé les ressources pour s'offrir une deuxième victoire consécutive - sa cinquième de l'hiver au total - deux jours plus tard dans le géant de Kronplatz. Samedi, elle peut prendre le pouvoir au général, mais aussi prendre le large dans la Coupe du monde de géant. Odermatt pour la passe de 9 Un slalom figurera au menu dimanche pour ces dames. Les messieurs auront droit au même programme à Bansko, où Marco Odermatt sera bien évidemment l'homme à battre samedi en géant. Le Nidwaldien, en course pour s'adjuger quatre Globes cet hiver, vise un neuvième succès d'affilée en Coupe du monde de géant. En slalom, les Suisses espèrent confirmer leur doublé historique de Chamonix où Daniel Yule a devancé Loïc Meillard lors de la seule course disputée le week-end dernier. Il s'agira pour la plupart d'entre eux d'une découverte, Bansko n'ayant plus accueilli de slalom masculin depuis 2012.

Mondiaux de Nove Mesto: les Suissesses en difficulté Une course à oublier bien vite pour Lena Häcki-Gross Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Les Suissesses ont vécu une véritable débâcle dans le sprint 7,5 km des Mondiaux à Nove Mesto. La course a tourné au festival des Françaises, qui ont réussi un inédit quadruplé. Lena Häcki-Gross a connu un sprint cauchemardesque. L'Obwaldienne s'est totalement ratée au tir, avec un 5/10 qui lui a évidemment fait perdre tous ses espoirs. Elle a manqué une cible au tir couché et quatre au tir debout. Cette terrible contre-performance (66e) la privera de la poursuite dominicale. La Suissesse la mieux classée a été Elisa Gasparin (49e), à 2'41''7 et avec une seule erreur au tir. Amy Baserga (7/10) a fini 54e à 2'52''8 alors qu'Aita Gasparin, 62e à 3'07 avec deux cibles ratées, ne pourra elle non plus pas courir la poursuite. Partie avec le dossard no 2, Julia Simon s'est imposée après avoir réussi un 10/10 au stand de tir. Elle a précédé ses compatriotes Justine Braisaz-Bouchet (à 4''9) et Lou Jeanmonnot (à 40''8), qui ont toutes deux manqué une cible. Sophie Chauveau a ponctué l'écrasante domination tricolore en finissant 4e à 44''2, avec elle aussi une faute.

La FIFA confirme que le carton bleu sera discuté Le carton bleu bientôt dans le football? Image: KEYSTONE/DPA-Zentralbild L'International Football Association Board (IFAB) a approuvé l'introduction d'un "carton bleu" (pénalité de temps) selon les médias anglais. La FIFA confirme qu'un nouveau carton est en discussion. Seulement attention, le carton bleu dans le football de haut niveau n'est pas encore décidé, selon la FIFA. Les informations à ce sujet sont "fausses et prématurées". Le "carton bleu" doit permettre d'infliger une pénalité de temps de dix minutes aux joueurs, par exemple lorsqu'ils commettent une faute et annihilent une occasion de but manifeste ou lorsqu'ils s'en prennent verbalement aux arbitres. Deux cartons bleus devraient conduire à un rouge, tout comme un bleu et un jaune, si l'on se réfère aux Anglais. En novembre déjà, les régulateurs anglais ont annoncé vouloir tester les pénalités de temps. Celles-ci sont déjà appliquées dans le football junior, et pas seulement en Suisse. Les premiers tests pourraient avoir lieu la saison prochaine. La Fédération anglaise envisagerait de mettre à disposition la Coupe masculine et féminine sur une base volontaire. Si le "carton bleu" devait être introduit dans le règlement, il s'agirait du premier nouveau carton depuis l'introduction du jaune et du rouge lors de la Coupe du monde de 1970.

Caster Semenya demande une aide financière avant son audience Caster Semenya, ici à Eugene en 2022, se bat devant la justice pour la question de l'hyperandrogénie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Caster Semenya, empêchée de courir parce qu'elle refuse un traitement pour faire baisser son taux de testostérone, a demandé de l'aide. Ceci pour financer sa bataille juridique. "Nous manquons de fonds. Nous avons beaucoup d'experts qui viennent et que nous devons payer", a déclaré Semenya lors d'une conférence de presse à Johannesburg, précisant que l'audience la concernant devant la Grande chambre de la CEDH était prévue le 15 mai. "Donc, tout ce que vous pouvez faire, cela fait une énorme différence." La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), sa formation suprême, avait accepté en novembre de se pencher sur le dossier de la double championne olympique du 800 m (2012, 2016). La sportive de 33 ans avait précédemment remporté une bataille judiciaire de longue haleine en juillet quand la CEDH lui avait donné raison en première instance contre la Suisse, estimant que l'athlète était victime de discriminations. Mais les autorités helvètes, appuyées par World Athletics, avaient annoncé leur intention de porter l'affaire devant la Grande chambre de la CEDH, sorte d'instance d'appel dont les décisions sont définitives. La décision de première instance n'avait été rendue qu'à une courte majorité de quatre juges contre trois. La justice suisse avait confirmé en 2020 une décision du TAS validant un règlement de World Athletics. Celui-ci oblige l'athlète hyperandrogène à prendre un traitement hormonal pour faire baisser son taux de testostérone si elle veut s'aligner sur sa distance fétiche. Règlement durci en 2023 "La Suisse a outrepassé la marge d'appréciation réduite dont elle jouissait dans le cas d'espèce qui portait sur une discrimination fondée sur le sexe et les caractéristiques sexuelles, laquelle ne peut être justifiée que par des considérations très fortes", avait estimé en juillet la CEDH, basée à Strasbourg. "L'enjeu significatif de l'affaire pour la requérante et la marge d'appréciation réduite de l'État défendeur auraient dû se traduire par un contrôle institutionnel et procédural approfondi, dont la requérante n'a pas bénéficié en l'espèce", avait-elle poursuivi. L'arrêt rendu en juillet par la CEDH n'invalidait toutefois pas le règlement de World Athletics et n'ouvrait pas directement la voie à une participation de Semenya sur 800 m sans traitement. "La règlementation actuelle sur les DSD (réd: différences du développement sexuel), approuvée par le Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme en mars 2023, reste en place", avait en effet précisé l'instance. Semenya présente un excès naturel d'hormones sexuelles mâles et livre depuis plus de dix ans un bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme, appelant au respect "de la dignité et des droits humains". World Athletics a durci en mars 2023 son règlement concernant les athlètes hyperandrogènes, comme Semenya, qui doivent désormais maintenir leur taux de testostérone sous le seuil de 2,5 nanomoles par litre pendant 24 mois (au lieu de 5 nanomoles pendant six mois) pour concourir dans la catégorie féminine, peu importe la distance.

Shelly-Ann Fraser-Pryce prendra sa retraite après les Jeux de Paris Shelly-Ann Fraser-Pryce va prendre sa retraite après les JO de Paris Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK La sprinteuse jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, multiple championne olympique, mettra un terme à sa carrière après les Jeux de Paris cet été. Elle l'a expliqué jeudi. "Je veux finir comme je l'entends", explique Fraser-Pryce, âgée de 37 ans, dans une interview au magazine de mode américain "Essence". Légende de la piste, Fraser-Pryce compte huit médailles olympiques dont trois en or et dix titres de championne du monde. Elle a notamment déjà été couronnée reine du 100 m aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 et de Londres en 2012, avant d'être battue à Rio en 2016 (3e) et à Tokyo en 2021 (2e). "Mon fils a besoin de moi, dit-elle à propos de son enfant né en 2017. Nous étions déjà ensemble avec mon mari avant ma victoire en 2008. Il a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Nous formons une équipe. C'est grâce à son support que j'ai été capable de cette réussite pendant toutes ces années. Je crois que désormais, je leur dois de faire autre chose." Aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août), la supersonique Jamaïcaine (record de 10''60 sur 100 m en 2021) entend "repousser les frontières" et "montrer aux gens qu'on s'arrête quand on le décide". L'été dernier, elle avait pris la 3e place du 100 m aux Championnats du monde de Budapest, devancée par sa compatriote Shericka Jackson, en argent, et par l'Américaine Sha'Carri Richardson.

Une soirée bien triste pour les Suisses Nico Hischier (13) face Brayden Pachal (94) pour une soirée contrastée: un but et un assist mais une défaite au final. Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun Malgré une performance de choix de Nico Hischier, New Jersey n’a pas enchaîné. Victorieux 5-3 de Colorado mardi, les Devils se sont inclinés sur le même score devant Calgary. Nico Hischier a inscrit un but - en infériorité numérique – et délivré un assist pour ses 31e et 32e points de la saison. Il a obtenu la troisième étoile, la première revenant au gardien des Flames Jacob Markstrom qui a réussi 37 arrêts. Si Nico Hischier a fait le job, Timo Meier a, pour sa part, traversé une soirée bien maussade avec son bilan de... -3. Les trois autres Suisses en lice jeudi ont également connu la défaite. A Boston dans le choc au sommet de la soirée, Pius Suter et Vancouver se sont inclinés 4-0. A Philadelphie, Nino Niederreiter et Winnipeg, battus 4-1, ont concédé une cinquième défaite de rang. Enfin à Tempe, Janis Moser et Arizona ont été battus 3-2 par Vegas, le Champion en titre. Les Coyotes ont connu une entame catastrophique. Janis Moser et ses coéquipiers étaient, en effet, menés 2-0 après seulement 77’’ de jeu...

Clint Capela: son avenir s'inscrit toujours à Atlanta Clint Capela reste à Atlanta ! Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore L’avenir de Clint Capela s’inscrit toujours à Atlanta. Le pivot genevois n’a pas été transféré lors de la "trade deadline" alors que bien des rumeurs l’envoyaient loin de la Géorgie. Actuellement blessé à la hanche gauche, Clint Capela, qui fêtera ses 30 ans le 18 mai prochain, est au bénéfice d’un contrat jusqu’au terme de la saison 2024/2025 avec les Hawks. Son montant, plus de 20 millions de dollars annuels, a sans doute agi comme un frein pour les équipes intéressées à un éventuel transfert. Clint Capela devra être en mesure de revenir sur les parquets la semaine prochaine. Son apport sera essentiel pour Atlanta qui n’occupe que la dixième place de la Conférence Est, la dernière qui ouvre les portes des play-in. Les Knicks ont été les plus actifs jeudi avec la venue de deux joueurs de Detroit, Bojan Bogdanovic et Alec Burks. Oklahoma City a, pour sa part, recruté le All-Star Gordon Hayward (Charlotte) et Brooklyn le Champion du monde allemand Denis Schröder (Toronto).

La Suisse battue 4-2 par la Finlande Joren Van Pottelberghe n'était pas dans un grand soir... Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY La Suisse ne gagne toujours pas cette saison. A Karlskoga, elle s’est inclinée 4-2 devant la Finlande pour concéder sa septième défaite de l’exercice. Malgré l’ouverture du score de Thierry Bader (Berne) après seulement 86’’ de jeu sur un service du néophyte Théo Rochette, la formation de Patrick Fischer n’a pas pu échapper au sort funeste qui est le sien depuis des mois. Il y avait pourtant de la place pour s’imposer face à un adversaire également très juvénile. Seulement, le manque d’efficience dans le dernier geste et également les hésitations du gardien Joren van Pottelberghe ont pesé lourd. Titularisé alors qu’il ne joue plus que les utilités dans son club, le Biennois n’est pas irréprochable sur les deux dernières réussites finlandaises. La Finlande avait le bonheur d’égaliser juste avant la mi-match sur une rupture d’Eemil Erholtz avant de prendre la main grâce aux buts inscrits par Juha Jääskä à la 48e et par Oliwer Kaski à la 53e. Le deuxième but suisse marqué par Marc Marchon (Kloten) ne devait pas remettre en question le succès prévisible de la Finlande. Battus 4-0 à Tampere en novembre et 4-3 en prolongation en décembre à Zurich, la Suisse a subi une troisième défaite face à la Finlande. Il reste à espérer que Patrick Fischer saura trouver les mots pour permettre à ses joueurs de relever la tête samedi contre la Suède et dimanche face à la République tchèque. Mais pour une sélection qui compte cinq néophytes et seulement sept joueurs qui ont déjà disputé un Championnat du monde, la quête du résultat n’est peut-être pas le premier objectif dans ce triptyque suédois qui tombe juste avant le sprint final de la saison régulière du championnat...

Un groupe ouvert pour la Suisse Granit Xhaka et Murat Yakin: un groupe ouvert avec un déplacement "compliqué" à Belgrade. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Une troisième double confrontation contre l’Espagne et des retrouvailles sans doute "musclées" avec la Serbie : tel est le destin qui attend la Suisse lors de la prochaine Ligue des Nations. Dans ce groupe 4 qui comprend également le Danemark,qu’elle rencontrera en mars prochain à Copenhague en match amical, la tâche assignée à la Suisse ne s’annonce pas simple. Avec l’Espagne, elle défiera le tenant du titre qu'elle a déjà affrontée en phase de poules de cette même compétition en 2020 et en 2022. Avec la Serbie, elle croisera la route d'une équipe avide de revanche après ses deux défaites lors des Coupes du monde 2018 et 2022 dans des ambiances délétères. On n’ose, ainsi, imaginer l’accueil qui sera réservé au capitaine Granit Xhaka cet automne à Belgrade... La Suisse peut toutefois vraiment nourrir l’ambition de prendre l’une des deux premières places du groupe. Si elle y parvient, elle sera qualifiée pour un barrage aller-retour qui offrira à son vainqueur une place dans le Final Four en juin 2025. On rappellera que la Suisse s’était qualifiée pour le Final Four de la première édition en 2019 après avoir devancé la Belgique et l’Islande. Le dernier du groupe sera relégué en Ligue B. Le troisième disputera un barrage de promotion/relégation contre l’une des quatre équipes de Ligue B deuxième de son groupe. Le fait d’avoir hérité du Danemark comme équipe du chapeau 2 plutôt que la Belgique ou le Portugal ouvre quelque peu le jeu pour l’équipe de Suisse. Effectué à Paris, ce tirage au sort aurait pu être qualifié d’idéal pour la formation de Murat Yakin si elle ne devait pas affronter la Serbie...

Le Congrès de l'UEFA permet à Ceferin de se représenter en 2027 Aleksander Ceferin. à droite, pourra se représenter en 2027 à la tête de l'UEFA mais il a précisé qu'il ne le fera pas Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin va pouvoir se représenter en 2027 pour un 4e mandat. Le Congrès de l'UEFA a validé jeudi à Paris un amendement lui permettant de le faire. La disposition a été approuvée par deux tiers des voix, comme stipulé par les statuts de l'instance. Le texte ne supprime pas la limite de trois mandats, l'une des mesures clés prises en avril 2017 par Ceferin, en poste depuis 2016, après la cascade de scandales qui avaient entraîné des restrictions similaires à la FIFA et au CIO. Mais il précise que cette règle, valable pour tous les membres du comité exécutif, ne prend pas en compte les mandats "commencés avant le 1er juillet 2017". Ce qui permettra donc à Ceferin, reconduit à son poste en 2023 pour un nouveau mandat de quatre ans --qui aurait dû être le dernier--, de tenter de se succéder à lui-même en 2027 et de rester ainsi en poste jusqu'en 2031. Mais le Slovène a annoncé dans la foulée qu'il n'irait pas au-delà de 2027, peut-on lire sur le site de l'Equipe. L'âge limite de 70 ans pour être élu ou réélu au Comité exécutif de l'UEFA a également été abrogé. Aucune voix discordante ne s'est fait entendre pour manifester une opposition à cette réforme. Le projet avait pourtant provoqué une crise à l'UEFA avec la démission du directeur du football Zvonimir Boban, le 25 janvier. L'ancien meneur de jeu croate, demi-finaliste du Mondial 98, avait claqué la porte en exprimant "sa grande inquiétude et sa totale désapprobation" face aux velléités du président slovène de se maintenir au pouvoir au-delà de 12 ans, indiquant qu'il quittait l'UEFA au nom des "principes et valeurs auxquels (il croit) profondément".