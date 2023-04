Les Hawks se donnent de l'air ++ Les Jets perdent un match crucial

Cela se complique pour les Jets et Niederreiter Nino Niederreiter �choue devant Jacob Markstrom: Une soir�e � oublier pour El Nino. Image: KEYSTONE/AP/John Woods Cela se complique pour le Winnipeg de Nino Niederreiter. Battus 3-1 sur leur glace par Calgary, les Jets ont perdu un match crucial dans la course aux play-off. El Nino et ses coéquipiers voient, en effet, leurs vainqueurs du jour revenir à leur hauteur dans la lutte pour la deuxième wild card de la Conférence Ouest. Winnipeg compte toutefois un match de moins que les Flames. Ce samedi, les Jets auront l'occasion de rebondir lors de la venue de Nashville, qui est également à la lutte pour cet ultime sésame. Face à Calgary, Winnipeg a eu le bonheur d'ouvrir le score par Kyle Connor à la 12e avant de perdre le fil de son hockey. Au bénéfice d'un temps de jeu de 14'32'', Nino Niederreter a été crédité d'un bilan neutre.

Les Hawks se donnent de l'air L'homme du match Trae Young (� droite) d�fend sur Kendrick Nunn. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta enchaîne. Victorieux mardi à Chicago, les Hawks ont battu Washington 134-116 pour, pour la première fois depuis 33 matches, compter une marge de deux victoires sur la barre des 500. Avec un bilan riche désormais de 41 succès contre 39 défaites, Atlanta a consolidé sa huitième place au classement de la Conférence Est qui lui donnera l'avantage du terrain lors des play-in. L'espoir de se qualifier directement pour les play-off s'est toutefois évanoui après la victoire de Brooklyn, sixième de cette Conférence Est, devant Detroit. Rentrés seulement dans l'après-midi de Chicago en raison d'un problème d'avion, Clint Capela et ses coéquipiers n'ont pas été vraiment inquiétés par de Wizards amoindris par le poids des absences. Très vite freiné par les fautes, Clint Capela n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 15 minutes pour inscrire 9 points et pour cueillir 4 rebonds. Il a été au bénéfice d'un différentiel de +16. Absent à Chicago mardi soir - il était malade -, Trae Young a été le meilleur homme de la soirée avec ses 25 points et ses 16 assists.

Fortunes diverses pour les cavaliers suisses à Omaha Pius Schwizer et Vancouver � l'aise � Omaha. Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Pius Schwizer s'est montré le cavalier suisse le plus à l'aise lors de la première épreuve de la finale de la Coupe du monde à Omaha. Le Soleurois a pris la quatrième place du parcours de chasse. Montant Vancouver, Pius Schwizer a réussi un sans-faute pour ne concéder qu'une demi-seconde sur le vainqueur du jour, le Suédois Henrik von Eckermann. Le Bitannique Scott Brash a terminé au deuxième rang, l'Allemand Daniel Deusser au troisième. Coupable de deux fautes, le tenant du titre Martin Fuchs, sur Leone Jei, a dû se contenter du 22e rang. Ce résultat le place le dos au mur. Il peut toujours conserver sa couronne à condition toutefois de ne plus commettre la moindre erreur. Tout fut encore bien plus compliqué pour Edouard Schmitz. Gamin, la monture du cavalier genevois, a, en effet, refusé un obstacle. Edouard Schmitz, qui découvre dans le Nebraska le contexte particulier d'une finale de Coupe du monde, a toutefois pu terminer son parcours.

Une entame parfaite pour Belinda Bencic Belinda Bencic: elle a un titre � d�fendre � Charleston. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Belinda Bencic (WTA 11) a entamé la défense de son titre sur la terre battue de Charleston de la meilleure des manières: un succès 6-0 6-3 devant Katherine Sebov (WTA 148). Issue des qualifications, la Canadienne n'aura tenu que 61' face à une Belinda Bencic qui n'a perdu que cinq points sur sa mise en jeu. La St. Galloise espère retrouver lors de ce tournoi WTA 500 en Caroline du Sud le punch qui lui a manqué depuis le début de cette tournée américaine. Belinda Bencic n'a, en effet, pas vraiment tenu son rang tant à Indian Wells qu'à Miami. Ce jeudi, la Championne olympique sera opposée en huitième de finale à Shelby Rogers (WTA 30). Elle tentera de battre une deuxième fois cette année l'Américaine après un quart de finale remporté 7-6 6-2 à Abu Dhabi.

Huit sur neuf pour le CC Genève Une victoire de plus pour Pablo Lachat (� gauche) et Sven Michel. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick La Suisse trace toujours sa route au Championnat du monde d'Ottawa avec le même brio. Victorieux 7-5 de la Nouvelle-Zélande, le CC Genève a cueilli un cinquième succès de rang. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont toujours mené le bal face aux joueurs des Antipodes. Mais avec un coup de trois dans le neuvième end, les Néo-Zélandais ont laissé planer le danger jusqu'à la pierre finale. Ce jeudi, la Suisse affrontera les Etats-Unis avec l'ambition de remporter un neuvième match en dix rencontres dans ce round-robin.

Une défaite prévisible pour la Suisse 49 arr�ts pour Andrea Br�ndli qui s'interpose devant Brianne Jenner. Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette La Suisse s'est logiquement inclinée à Brampton pour son entrée en lice dans le Championnat du monde dames. La formation de Colin Muller a été battue 4-0 par le Canada, tenant du titre. Menées 2-0 déjà à l'issue du premier tiers, les Suissesses ont eu le mérite de ne pas s'effondrer sur la glace ontarienne. Avec ses 49 arrêts, la gardienne Andrea Brändli a été à la hauteur de l'événement. Elle a bénéficié également de l'esprit de corps de ses défenseuses. La déception est, en revanche, venue d'un jeu offensif trop timoré. La Suisse n'a, ainsi, pas exploité une double supériorité numérique de 65'' pour sauver l'honneur. La Suisse livrera son prochain match vendredi contre les Etats-Unis. Elle figure dans le groupe A fort de cinq équipes dans lequel figurent également la République tchèque et le Japon. Les cinq formations sont déjà assurées de leur qualification pour les quarts de finale.

Miranda (Genève-Servette): "On sent notre faim de succès" L'aspiration à un premier titre de champion de l'histoire du club est grande à Genève-Servette. Dans la demi-finale qui les oppose à Zoug, les Genevois n'ont plus besoin que de deux succès pour disputer une quatrième finale des play-off. Mais la confiance est également grande à Zoug. Les Genevois débordent de confiance après la victoire en qualification. "Nous connaissons tous notre potentiel", relève Marco Miranda dans une interview avec Keystone-ATS. "Beaucoup de joueurs ne sont encore jamais devenus champions, on sent notre faim de succès." Si ce n'est pas maintenant, quand ? Côté genevois, la question qui prime est: si ce n'est pas maintenant le bon moment, quand ? Déjà, l'équipe perdra à la fin de la saison son ministre de la défense Henrik Tömmernes après six saisons passées aux Vernets. Le Suédois de 32 ans patine 28'39'' sur la glace en moyenne pendant les play-off. Et d'autres joueurs clés ont largement dépassé la trentaine. L'un d'eux est Valtteri Filppula, qui a récemment fêté son 39e anniversaire. Le Finlandais est membre du très relevé club du "Triple Gold" qui ne recense que des joueurs qui ont gagné au moins une fois les Jeux olympiques, le Championnat du monde et la Coupe Stanley. "Il est incroyable comme il performe, comme il lit le jeu, le calme qu'il apporte", s'enthousiasme Miranda. Il semble toujours dans une forme étincelante, patinant comme s'il n'avait pas encore 30 ans. Son expérience est très précieuse pour l'équipe. Mais le temps finira également par laisser des traces sur lui. Une autre question se pose à propos de Genève-Servette. Le coach Jan Cadieux ne force-t-il pas trop sur ses joueurs-vedettes ? Pas moins de six joueurs sont alignés plus de 20 minutes en moyenne au cours des play-off. Côté zougois, les forces sont nettement mieux réparties. "J'essaie de partager le plus équitablement possible la charge de travail", explique Dan Tangnes, le coach de Zoug. "Cela revêtira toujours plus d'importance, plus la série avance."

Alain Geiger: "Accepter notre sort" Une terrible d�sillusion pour Alain Geiger. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Il y a beaucoup de déception bien sûr. Surtout après une telle entame de notre part..." Alain Geiger ne masquait pas son dépit après l'élimination de son Servette FC. "Nous avions la possibilité d'inscrire une belle page de l'histoire du club 22 ans après la dernière finale, soupire-t-il. On part très bien dans ce match avec un football pétillant et une maîtrise complète. Mais tout à coup, on est mené 2-1..." Alain Geiger reconnait que ses joueurs ont manqué de rigueur sur le plan défensif. "Ils n'ont pas fait les efforts qu'ils devaient faire, lâche-t-il. En attaque aussi, je déplore un trop plein d'égoïsme. Nous avons ainsi mal négocié un ballon qui aurait pu nous permettre de mener 2-0." L'entraîneur rappelle que le championnat est la priorité du club. "Il faut accepter le sort qui a été le nôtre ce soir. Maintenant, il nous reste dix matches pour aller chercher le podium en championnat. Il ne faut surtout pas se relâcher. A Sion samedi, nous devons ainsi impérativement faire un résultat !" "Une immense confiance envers mes frappeurs" "J'avais une immense confiance envers mes cinq frappeurs. Dans ma tête, ce n'était pas du 50-50 cette séance de tirs au but. Nous avions l'avantage", sourit pour sa part Mattia Croci Torti. L'entraîneur luganais s'est souvenu que son équipe avait remporté de la même manière sa demi-finale de l'an dernier contre Lucerne. "Avec une égalisation adverse qui était tombée cette fois à la 119e...", glisse le Mister. Détenteur du trophée, Lugano ne partira pas battu d'avance le 4 juin au Wankdorf. "Si nous conservons cette Coupe de Suisse, nous entrerons dans l'histoire du football tessinois, lâche Mattia Croci Torti. Nous n'allons pas aller à Berne pour regarder YB. Nous n'oublions pas que nous les avons éliminés la saison dernière en Coupe de Suisse. Que nous avons livré un beau match de championnat à Berne cette année. Mais je dois avouer que le problème au Wankdorf, c'est bien cette pelouse artificielle..."

Encore raté pour le Servette FC ! Une nouivelle finale pour Zan Celar (au duel avec Steve Rouiller) et le FC Lugano. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Cruelle désillusion pour le Servette FC ! En l'espace de 23 mois, les Grenats auront perdu deux demi-finales de Coupe de Suisse à domicile. Battue 1-0 par St. Gall le 5 mai 2021, la formation d'Alain Geiger s'est, cette fois, inclinée 5-3 aux tirs au but devant le FC Lugano. Détenteurs du trophée, les Tessinois défieront ainsi les Young Boys lors d'une finale inédite le 4 juin au Wankdorf. Malheureux Mbabu Le héros malheureux de la soirée se nomme Kevin Mbabu. L'international a été le seul à ne pas transformer son penalty lors de la séance des tirs au but. Quatrième frappeur servettien, le latéral n'a pas trouvé le cadre. En face, les cinq tireurs luganais ont ajusté Jérémy Frick avec un sang-froid aussi remarquable qu'étonnant. Le grand regret pour les Grenat est sans doute cette occasion en or dans les pieds de Patrick Pflücke dans les prolongations. Jamais l'Allemand n'aurait dû rater cette chance en or de donner la victoire à ses couleurs. Cette issue est bien cruelle pour Alain Geiger. Elle prive le Valaisan d'une sortie qu'il rêvait royale au terme de son mandat de cinq saisons. Elle l'est tout autant pour le club qui n'a plus disputé la finale de la Coupe depuis 22 ans. Cette attente devient presque insupportable pour des supporters prêts à s'enflammer pour leur équipe. mais qui peinent à lire la politique de leurs dirigeants marquée par le "sacrifice" de trois figures emblématiques du club, le président Pascal Besnard, le directeur sportif Philippe Senderos et l'entraîneur Alain Geiger. Une égalisation venue de nulle part Enzo Crivelli, dans son style si particulier qui veut que sa puissance prime sur sa technique, a arraché comme par miracle les prolongations au bout du temps additionnel. Venu de nulle part, son but pour le 2-2 de la 96e minute répondait toutefois à une certaine morale. Supérieurs dans tous les domaines, les Luganais ont eu l'immense tort de jouer bien trop tôt la montre avec un art consommé que ne renierait pas l'Atletico Madrid de Diego Simeone. Entre l'ouverture du score de Dereck Kutesa à la 21e et le but de Crivelli, les Servettiens n'ont pratiquement pas inquiété le portier Sebastian Osigwe. Le doublé inscrit en l'espace de 9 minutes - 31e et 40e - par Ignacio Aliseda devait récompenser justement une équipe qui jouait le meilleur football et qui a su exploiter les failles souvent béantes de la défense genevoise. De Jérémy Frick à Gaël Clichy en passant par Kevin Mbabu, elle fut, en effet, loin de connaître sa meilleure soirée de l'année. La chance des Grenat fut le manque de résolution des Luganais dans le premier quart d'heure de la seconde période, le moment où ils auraient dû classer l'affaire.

Coupe d'Espagne: le Real Madrid en finale Une belle soir�e pour Benzema avec trois buts Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Espagne en allant s'imposer 4-0 au Camp Nou contre Barcelone. Les Merengue ont ainsi renversé la situation après avoir perdu 1-0 à l'aller. Les Catalans, qui pensaient peut-être avoir fait le plus dur, ont dû déchanter, et comment! Pénalisés par leur manque d'efficacité et de tranchant, ils ont été surpris par Vinicius (45e) juste avant la pause. Benzema a ensuite signé un triplé (50e/58e pen/81e) qui a propulsé les hommes de Carlo Ancelotti en finale et plongé les socios du Barça dans la stupeur. Le 6 mai, dans un stade encore à désigner, le Real partira avec l'étiquette de grand favori contre Osasuna.

Bienne est en finale Les Biennois jubilent, ils sont en finale de National League Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Bienne est en finale de National League! Le quatrième acte de la demi-finale des play-off a encore souri aux Seelandais qui ont dominé Zurich 5-3 à l'extérieur. 4-0. Un coup de balai! Même les plus optimistes des supporters n'auraient osé parier sur un tel scénario. Et pourtant. En quatre matches, Bienne a prouvé qu'il méritait sa place en finale. Et ce quatrième acte ne déroge pas à la règle. Menés rapidement 2-0 puis 3-1, les joueurs d'Antti Törmänen ont su renverser la vapeur avec brio. Et même si Fabio Hofer compte comme un joueur à croix blanche, les cinq réussites biennoises portent le sceau de joueurs nés hors de Suisse. Hormis l'Autrichien à licence suisse, les buts bernois ont été inscrits par Olofsson, Sallinen, Lööv et Rajala. Sur sa glace et au bord de l'élimination, les Lions n'avaient pourtant pas le droit à l'erreur. Et c'est avec cette urgence que les hommes de Marc Crawford ont attaqué cette quatrième partie. Un état d'esprit qui a fait merveille au premier tiers avec deux buts signés Lammikko (6e) et Andrighetto (10e). Ce quatrième acte fut aussi longtemps une histoire de situations spéciales. Les deux équipes ont été particulièrement performantes en power-play. Zurich a inscrit deux de ses trois buts avec un homme de plus sur la glace, mais Bienne a fait encore mieux en trouvant la faille sur ses trois premières tentatives. Le but décisif de l'EHCB est tombé à la 52e lorsque Lööv a pu s'enfoncer dans la défense zurichoise sans être challengé. Le tir du Suédois a peut-être été dévié, mais Hrubec a dû aller chercher le puck au fond de ses filets. Et ensuite c'est Rajala qui a composté le ticket des Biennois en finale en marquant dans la cage vide. Les Seelandais ont maintenant quelques jours de pause avant d'affronter leur adversaire en finale qui sera soit Genève, soit Zoug. Ce qui est sûr, c'est que les Biennois auront l'esprit et le corps reposés, peu importe le nom de leur contradicteur. Et les Seelandais de rêver à un nouveau titre quarante ans après le dernier.

Tour du Pays basque: Vingegaard gagne la 3e étape Jonas Vingegaard a �t� le plus fort dans le terrible mur final Image: KEYSTONE/EPA/Juan Herrero Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la 3e étape du Tour du Pays basque entre Errenteria et Amasa-Villabona (162,8 km). Le Danois a été le plus fort dans le mur final et a pris le maillot jaune. Le vainqueur du dernier Tour de France a été emmené par le champion de Hongrie, son équipier Attila Valter, dans le dernier kilomètre. Il a franchi la ligne avec deux secondes d'avance sur le Basque Mikel Landa et sur l'Espagnol Enric Mas. Au général, Vingegaard mène la danse avec cinq secondes d'avance sur Landa et seize sur le Français David Gaudu. Jeudi, la 4e étape emmènera le peloton sur une boucle de 175,7 km autour de Santurtzi, avec quatre difficultés répertoriées, dont trois cols de 3e catégorie en première partie de course, puis le redoutable col de La Asturiana (2e catégorie, 7,4 km à 6,3 %) dans le final.

Alexander Ceferin réélu à la présidence de l'UEFA jusqu'en 2027 Le Slov�ne Aleksander Ceferin a �t� r��lu pr�sident de l'UEFA jusqu'en 2027. Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS Alexander Ceferin, qui était seul candidat, a été réélu par acclamation à la présidence de l'UEFA pour un troisième mandat de quatre ans, lors du Congrès de l'instance mercredi à Lisbonne. Le Slovène (55 ans) a pris la tête de la Confédération européenne en 2016 après la suspension de Michel Platini. Il avait été reconduit dans ses fonctions en 2019.

Untersander arrête, Kneubühler seul néophyte Ramon Untersander, � droite, renonce d�finitivement � l'�quipe nationale. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le coach national Patrick Fischer a retenu vingt-quatre joueurs pour le camp de préparation pour le Championnat du monde. Le défenseur du CP Berne Ramon Untersander n'en fait plus partie. Alors que les play-off de National League battent leur plein, la sélection suisse entame sa préparation en vue du Mondial (12-28 mai à Riga) la semaine prochaine à Viège. Vingt-quatre joueurs, sans les demi-finalistes des play-off, sont de la première sélection. Un absent de marque manquera à Viège. Ramon Untersander, médaille d'argent en 2018, a annoncé son retrait de l'équipe nationale pour des raisons de santé. L'attaquant du CP Berne Tristan Scherwey et le défenseur de Lugano Mirco Müller ont également déclaré forfait pour le Championnat du monde pour des raisons familiales. Le portier de Fribourg-Gottéron Reto Berra a également décliné la convocation. Il ne se sent pas encore en pleine forme après son opération du dos. Ambühl toujours là L'attaquant d'Ambri-Piotta Johnny Kneubühler (27 ans) est le seul nouveau dans la liste de Fischer. Le plus capé est bien sûr l'indestructible Davosien Andres Ambühl avec ses 300 sélections, recordman des participations au Championnat du monde (17). Au cours de la phase de préparation, Patrick Fischer sera assisté par l'entraîneur d'Ambri-Piotta Luca Cereda. Ensuite, il sera remplacé par Marcel Jenni après le Mondial M18 à Bâle et Porrentruy. La première semaine d'entraînement en Valais sera conclue par deux matches amicaux contre la Slovaquie à Viège le 14 avril et le 15 avril à Porrentruy, la deuxième semaine à Lausanne par des rencontres face à la France le 21 avril à Viège et le 22 avril à Lausanne. Ensuite, l'équipe de Suisse prendra la direction de la Lettonie pour deux matches amicaux puis disputera un tournoi entre Stockholm et Brno