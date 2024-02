Les Kings battus ++ Le Bayern a un nouveau directeur sportif

Les L.A. Kings battus 4-2 à Edmonton Leon Draisaitl (29) a brill Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Vainqueurs de sept de leurs neuf derniers matches, les Kings de Kevin Fiala ont subi le réveil d'Edmonton lundi en NHL. La franchise de L.A. s'est inclinée 4-2 sur la glace ces Oilers, qui restaient sur trois défaites d'affilée. Auteur d'un but dans chacun de ses trois derniers matches, Kevin Fiala est resté "muet" à Edmonton, malgré ses six tirs cadrés. Le St-Gallois a terminé cette partie, dans laquelle les Kings ont ouvert la marque après 6'45 puis mené 2-1 à la 28e minute, avec un bilan de -1. Il en reste à 47 points cette saison, soit 7 de moins que le meilleur compteur suisse Roman Josi. Les Oilers ont renversé la vapeur grâce notamment aux deux points de Leon Draisaitl, auteur du 2-2 à la 36e puis de la passe décisive sur le 3-2 signé Evan Bouchard à la 42e. Cette victoire leur permet de prendre deux longueurs d'avance sur les Kings, lesquels pointaient lundi soir au 7e rang de la Conférence Ouest avec deux points de plus que les Predators de Roman Josi (8es).

Max Eberl nommé directeur sportif du Bayern Munich Max Eberl est le futur directeur sportif du Bayern Image: KEYSTONE/DPA/JAN WOITAS Comme prévu, le Bayern Munich se dote d'un nouveau directeur sportif en la personne de Max Eberl. Le technicien de 50 ans a signé un contrat jusqu'à l'été 2027. Manager de longue date de Mönchengladbach récemment en fonction à Leipzig, Max Eberl était depuis longtemps considéré comme le candidat idéal du FC Bayern. Leipzig s'était séparé d'Eberl fin septembre, peu avant le duel avec le Bayern Munich, en raison, selon les dirigeants de Leipzig, d'un manque d'engagement envers le club. En tant que directeur sportif, Eberl sera particulièrement sollicité pour l'engagement du nouvel entraîneur. Le Bayern Munich se séparera de Thomas Tuchel à la fin de la saison, comme on le sait depuis la semaine dernière. Le poste de directeur sportif du Bayern Munich était occupé dernièrement par Hasan Salihamidzic. Depuis le licenciement du Bosnien en mai dernier, le poste n'était plus occupé.

Swiss Sliding exige la création d'une commission de sécurité Swiss Sliding veut faire bouger les choses après l'accident dont Sandro Michel a été victime Image: KEYSTONE/AP/Oksana Dzadan Deux semaines après le grave accident du bob à quatre suisse à Altenberg, Swiss Sliding tente toujours de faire bouger les choses. La fédération suisse demande à la Fédération internationale (IBSF) de créer une commission de sécurité. L'accident du 13 février, au cours duquel le pousseur Sandro Michel s'est grièvement blessé, a poussé Swiss Sliding à agir. Elle a constaté de "graves lacunes organisationnelles et de communication" au sein de l'IBSF dans le domaine de la sécurité. "La plus grande protection possible des athlètes doit être la priorité absolue d'une fédération mondiale d'un sport de course", déclare Sepp Kubli, le président de Swiss Sliding, cité dans le communiqué de presse. Des experts indépendants issus de différents domaines ainsi que des représentants des athlètes doivent siéger dans la commission de sécurité. De plus, un délégué permanent pour les questions de sécurité doit combler les lacunes organisationnelles dans le domaine de la sécurité. "Il ne nous suffit pas que l'on nous affirme que l'on s'en occupe", déclare Sepp Kubli. Les risques pour la sécurité tels que ceux qui ont conduit à l'accident d'Altenberg sont connus depuis des années, sans que la fédération internationale n'ait pris de mesures suffisantes. Swiss Sliding est intervenu concrètement pour prendre les mesures qu'elle estime nécessaires, en proposant l'ancien pilote Christian Reich comme membre de la commission de sécurité envisagée. Selon la démarche de Swiss Sliding, la commission de sécurité et le délégué à la sécurité devraient être mis en place lors du congrès annuel de l'IBSF à Lake Placid en juin 2024. L'objectif devrait être que tous les aspects relatifs à la sécurité soient réglementés et mis en œuvre avant le début de la prochaine saison.

Russes et Canadiens contestent le podium du par équipes L'affaire Kamila Valieva n'est pas terminée Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Les patineurs russes et canadiens contestent devant la justice sportive le podium de l'épreuve par équipes des JO 2022 établi après la suspension de la Russe Kamila Valieva pour dopage. Après deux ans d'imbroglio, la Fédération internationale (ISU) avait retiré fin janvier les points de Kamila Valieva à l'équipe russe, initialement première de l'épreuve, la rétrogradant à la troisième place derrière les Américains, en or, et les Japonais en argent. Cette décision, rendue dans la foulée de la condamnation de la prodige russe à quatre ans de suspension rétroactive pour dopage à compter du 25 décembre 2021, avait laissé les Canadiens à la quatrième place de l'épreuve, alors qu'ils espéraient récupérer la médaille de bronze. Les huit membres de l'équipe canadienne de patinage par équipes ont donc saisi le TAS pour réclamer la troisième place, appuyés dans leur démarche par la fédération canadienne de patinage et par le comité olympique canadien. Pas de date Mais par trois procédures distinctes, le comité olympique russe, la fédération russe de patinage et six patineurs russes - dont Kamila Valieva - ont également contesté la décision de l'ISU, cette fois pour demander d'être rétablis à la tête de l'épreuve, donc de se voir décerner la médaille d'or. "Compte tenu de l'état d'avancement des procédures, aucune indication ne peut être donnée quant à la date d'une éventuelle audience", a précisé le Tribunal arbitral du sport (TAS) lundi dans un communiqué. De son côté, le CIO n'a pas encore indiqué la date à laquelle se tiendrait la cérémonie des médailles - et dans quel lieu - alors que les Américains ont réclamé l'organisation d'un podium à Paris à l'occasion des JO 2024 cet été. Kamila Valieva, alors âgée de 15 ans, avait été contrôlée positive par l'agence antidopage russe (Rusada) à la trimétazidine, une substance interdite depuis 2014 au motif qu'elle améliore la circulation sanguine, à l'occasion des championnats de Russie qu'elle a remportés fin 2021 à Saint-Pétersbourg. Mais Rusada étant suspendue par l'Agence mondiale antidopage (AMA), son prélèvement avait été analysé par le laboratoire agréé par l'AMA de Stockholm. Désorganisé par la pandémie de Covid-19, ce laboratoire avait communiqué le résultat au beau milieu des JO 2022 de Pékin, après l'épreuve par équipes.

La sanction frappant Everton réduite de 10 à 6 points La sanction frappant Everton a été réduite en appel Image: KEYSTONE/AP/Jon Super La sanction pour infractions aux règles financières touchant le club d'Everton a été réduite en appel de dix à six points de retrait, a annoncé lundi la ligue anglaise. Ce développement donne de l'air sportivement aux "Toffees". Ceux-ci comptent désormais cinq points d'avance sur le premier relégable Luton.

Un "road trip" de rêve pour Nashville Roman Josi ( Image: KEYSTONE/AP/Yannick Peterhans Le "road trip" de rêve pour Nashville ! Victorieux 4-2 à Anaheim, les Predators ont réussi le score parfait sur la route lors d’une série riche de cinq rencontres. Après ses succès face à St. Louis (5-2), Vegas (5-3), Los Angeles (4-1) et San Jose (4-2), Nashville n’a pas failli à Anaheim pour conclure victorieusement ce "road trip". Jamais dans leur histoire, les Predators n'avaient réussi une telle performance en déplacement. Roman Josi a montré la voie. Le capitaine a ouvert le score à la 21e pour sa 12e réussite de la saison. Auteur de deux buts et de sept assists lors de ses huit derniers matches, Roman Josi, meilleur compteur suisse de la Ligue avec ses 54 points, est l’un des artisans de l’embellie des Predators qui filent tout droit vers les séries finales. Janis Moser et Philipp Kurashev perdent encore La vie est moins rose pour Janis Moser et Philipp Kurashev. A Winnipeg face aux Jets de Nino Niederreiter, Janis Moser et Arizona se sont inclinés 4-3 en prolongation pour concéder leur douzième défaite de rang. Philipp Kurashev et Chicago ont également cédé dans la prolongation, battus 3-2 par Detroit sur une réussite d’un ex de la maison en la personne de Patrick Kane. L’ancien pigiste biennois n’a pas raté son retour à Chicago où il a passé seize saisons avant d’être transféré aux Rangers avec ce but qui a crucifié ses anciennes couleurs. Les Blackhawks ont désormais perdu... douze de leurs treize dernières rencontres. Avec 35 points en 59 matches, ils sont plus que jamais les cancres de la NHL.

Les Hawks relèvent la tête Clint Capela défend sur Moritz Wagner pour une victoire aisée des Hawks. Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Après trois défaites de rang, Atlanta a relevé la tête. Sur leur parquet, les Hawks ont battu Orlando 109-92 pour cueillir leur 25e succès de la saison. Il a été acquis grâce aux 25 points, 11 passes décisives et 9 rebonds de Dejounte Murray. Il a, surtout, été acquis sans Trae Young. Blessé à la main gauche, le meneur devra subir une intervention pour observer un mois de repos. L’absence de Paulo Banchero, le meilleur marqueur du Magic qui était malade, a toutefois facilité la tâche de Clint Capela et de ses coéquipiers. Aligné durant seulement 17 minutes, le pivot genevois a traversé le match avec une certaine discrétion avec ses 4 points et ses 4 rebonds pour un différentiel de -3. A l’arrêt pendant deux semaines en raison d’une blessure à la hanche, Clint Capela se doit de monter en puissance pour contribuer à la qualification de son équipe pour les play-in. Dixièmes de la Conférence Ouest, les Hawks demeurent du bon côté de la barre avec une marge de trois victoires sur Brooklyn et Toronto.

Granit Xhaka dans le onze idéal du "Kicker" Granit Xhaka: un but magnifique vendredi contre Mayence. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Buteur vendredi lors du succès 2-1 du Bayer Leverkusen face à Mayence, Granit Xhaka goûte à nouveau aux honneurs. Il figure dans le onze idéal du "Kicker". Le capitaine de l’équipe de Suisse apparaît pour la troisième fois dans le onze idéal du bi-hebdomadaire, la première fois depuis la... deuxième journée. Il est vrai que sa frappe superbe pour l'ouverture du score contre Mayence ne pouvait pas laisser les rédacteurs du "Kicker" insensibles. Leader de la Bundesliga avec 8 points d’avance sur le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen n’a toujours pas connu la défaite cette saison en... 33 matches, toutes compétitions confondues.

Langnau repasse au-dessus de la barre Une violente bagarre a opposé le Zougois Andreas Eder (à gauche) et Bastian Guggenheim. Les deux hommes ont écopé d'une pénalité de match. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Les Langnau Tigers se sont imposés 3-0 contre Zoug dans le match du dimanche soir en National League. Les Emmentalois repassent au-dessus de la barre et sont désormais dixièmes au grand dam de Bienne. Zoug n'arrête plus de perdre. Les joueurs de Dan Tangnes ont concédé leur septième (!) défaite de rang. Cette fois-ci, ils ont subi la loi de valeureux Tigers. Ces derniers ont ouvert la marque par leur Finlandais Harri Pesonen après deux feintes de l'Américain Sean Malone (8e). Ils ont doublé la mise sur un power-play de 4 secondes (!) conclu sur un tir puissant de Ville Saarijärvi (33e). Le portier Stéphane Charlin a ainsi fêté son deuxième blanchissage à l'occasion d'une victoire qui permet aux Emmentalois de passer à la 10e place au détriment de Bienne. Langnau possède désormais un point d'avance sur les Seelandais avec un match en plus. Les Tigers recevront Kloten et finiront leur pensum sur la glace des Lions de Zurich. La partie a été marquée par deux incidents sanglants. A la 33e, une violente bagarre a opposé le défenseur emmentalois Bastian Guggenheim au massif attaquant de Zoug Andreas Eder. L'Allemand n'a pas hésité à jeter les gants et a fortement endommagé le visage de son adversaire, qui est sorti la pommette ensanglantée. Pis au troisième tiers-temps quand un Zougois dans un mouvement involontaire a donné un coup de lame au visage du défenseur de Langnau Miro Zryd. Le jeu a été immédiatement arrêté pour permettre à l'Emmentalois de rejoindre les vestiaires le visage en sang.

Pas de retour gagnant pour Akira Schmid Akira Schmid: une défaite malgré ses 23 arrêts. Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER Le retour aux affaires d’Akira Schmid n’a pas été couronné de succès. Malgré ses 23 arrêts, le portier bernois n’a pas pu empêcher la défaite 4-1 à domicile de New Jersey devant Tampa Bay. Titularisé pour la dernière fois le 21 décembre avant d’être relégué en AHL, Akira Schmid s’est incliné à deux reprises en l’espace de 2’48’’ à l’entame du deuxième tiers. Menés 2-0, les Devils reprenaient espoir grâce à une réussite de Tyler Toffoli à la 27e. Mais on devait en rester là en ce qui concerne la production offensive de New Jersey. Buteurs la veille lors du succès 4-3 contre Montréal, Nico Hischier et Timo Meier sont restés beaucoup plus discrets. Akira Schmid a pris la place de Nico Dams. Le natif de Munich avait disputé les sept derniers matches des Devils en raison de la blessure du Tchèque Vitek Vanecek.

Les Suisses ont concédé beaucoup de retard L'Allemand Linus Strasser est en tête du classement au terme de la première manche. Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA L'Allemand Linus Strasser s'est montré le plus rapide de la première manche du slalom Coupe du monde de Palisades Tahoe en Californie. Les Suisses sont clairement distancés. Les Suisses ne se sont visiblement pas adaptés à la piste californienne. Le meilleur d'entre eux, Daniel Yule a perdu plus d'une seconde et demie. Le Valaisan est huitième du classement intermédiaire. Il s'est plaint de n'avoir pas pu trouver la vitesse idéale. Ramon Zenhäusern, affaibli par un refroidissement, Luca Aerni et Loïc Meillard ont concédé plus de deux secondes. Marc Rochat a été éliminé. Strasser, vainqueur cet hiver dans les classiques à Kitzbühel et à Schladming, mène le classement avec quatre dixièmes d'avance sur le Français Clément Noël. Le leader de la discipline, l'Autrichien Manuel Feller est troisième.

Bienne limoge son entraîneur Petri Matikainen Petri Matikainen doit faire place libre après le désastre de Rapperswil-Jona. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Le HC Bienne, dixième de National League, a libéré son entraîneur Petri Matikainen avec effet immédiat. L'équipe est reprise par le directeur sportif Martin Steinegger avec Anders Olsson. Samedi, les Seelandais s'étaient inclinés 5-0 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers, mettant ainsi en danger un classement lui permettant de participer au play-in (rangs 7 à 10). La prestation des Biennois était vraiment inquiétante. Le directoire du club n'a pas tardé à réagir en limogeant l'entraîneur Petri Matikainen et son adjoint Juha Vuori. Matikainen avait succédé à la fin de la saison dernière à Antti Törmanen, obligé de se retirer suite à un cancer. Mais la greffe n'avait jamais bien pris avec l'ancien coach de Klagenfurt en Autriche. Le début du Championnat avait été complètement manqué avant un redressement entrevu vers Noël, mais le club avait pris trop de retard. La défaite concédée vendredi contre Fribourg-Gottéron à domicile avait condamné les espoirs seelandais de terminer dans le top 6. C'était 24 heures avant le désastre de Rapperswil-Jona. "Peu de choix" C'est le directeur sportif Martin Steinegger accompagné du Suédois Anders Olsson, qui assumera la responsabilité de la première équipe, et ce jusqu'à la fin de la saison en cours. Le poste d'entraîneur sera repourvu pour la saison 2024-2025 à venir, annonce le club dans un communiqué. Anders Olsson a été entraîneur assistant au HC Bienne de 2017 à 2021. Il a ensuite dirigé le HC Martigny en Swiss League, dont il a été l'entraîneur-chef au cours de cette saison. "Malheureusement, les résultats, ainsi que l'attitude lors des derniers matches nous laissent peu de choix . Atteindre l'objectif minimal, c’est-à-dire la qualification pour le tour de play-in, nous semble compromis sans changement au sein des entraîneurs. Dès le début, ce fut une saison exigeante, au cours de laquelle nos coaches Petri et Juha ont quotidiennement cherché de nouvelles solutions. Avec de nombreuses rencontres réussies ces dernières semaines, nous semblions aller vers le mieux. Malheureusement, cet élan a été brutalement freiné ce week-end, ce qui ne nous a laissé d'autre choix que d’effectuer ce changement", explique la vice-présidente du club Stéphanie Mérillat dans le communiqué du club.

Fin de série pour les Young Boys Yoan Séverin devant Cédric Itten. Comme si le Servette FC avait toujours eu un temps d'avance... Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Invaincus à domicile en Super League depuis 34 matches, les Young Boys sont tombés de haut. Le choc au sommet au Servette FC a illustré tous ses errements. Les Bernois se sont inclinés 1-0 pour leur premier revers au Wankdorf depuis le 19 mars 2022, le jour où le FC Zurich sur la route de son titre s'était imposé 2-1. Ils ne comptent désormais plus que 4 points d’avance sur les Grenat. Ils ont été incapables de répondre à la superbe ouverture du score d’Alexis Antunes peu avant la pause pour confirmer une impression qui se dégage depuis des semaines. Les Young Boys ont mal à leur football, comme si les départs à l’étranger d’Ulisses Garcia et de Jean-Pierre Nsame avaient provoqué une sorte de rupture. Raphaël Wicky peut toutefois avancer une circonstance atténuante avec l’indisponibilité de Filip Ugrinic. Mais c’est bien la seule. Servette n'a strictement rien volé Il ne faut toutefois pas taire les mérites du Servette FC. Trois jours après son succès à Razgrad pour s’ouvrir les portes des huitièmes de finale de la Conference League, la formation de René Weiler n’a strictement rien volé sur le synthétique du Wankdorf. Timothé Cognat, Alexis Antunes et Dereck Kutesa ont formé un trio maître pour dessiner plusieurs actions magnifiques. Tous leurs coéquipiers doivent être réunis dans ce concert d’éloges au même titre que René Weiler. Au soir de ce dernier dimanche de février, l’entraîneur ne peut plus se cacher. Le Servette jouera bien le titre ce printemps ! Un point seulement pour Lausanne A la Tuilière dans l’autre match programmé à 18.30, Lausanne n’est pas parvenu à enchaîner. Huits jours après leur succès devant Yverdon, les Vaudois ont partagé l’enjeu avec Winterthour (1-1). Brighton Labeau a répondu à la 33e à l’ouverture du score de Boubacar Fofana de la 8e. Avec ce nul, Lausanne laisse le SLO à 11 points désormais et n’en accuse plus que 2 de retard sur les Grasshoppers. Si le danger d’une relégation directe n’est plus de mise, la lutte pour échapper à la place de barragiste est encore loin d’être gagnée pour Ludovic Magnin et ses joueurs.

Genève-Servette, court mais bon Le Saint-Gallois Gian-Marco Wetter inscrit le 1-1. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a fait ce qu'il devait faire contre les Rapperswil-Jona Lakers. Les Genevois se sont imposés 4-2 et peuvent entretenir le rêve de terminer la qualification dans le top 6. Face aux Saint-Gallois, les Genevois ont engrangé un succès "alimentaire". Supérieurs, ils ont dû attendre la fin de la partie pour assurer une victoire précieuse. Pourtant, les joueurs de Jan Cadieux, privés comme la veille à Berne de Sami Vatanen, malade et Tanner Richard, blessé, étaient bien entrés dans la partie lorsque Simon Le Coultre a surpris de loin le portier Ivars Punnenovs (3e). Deux minutes plus tard, les Lakers menaient 2-1 sur des réussites de Gian-Marco Wetter et Colin Gerber, qui avait repris un renvoi du gardien Olkinuora. Les Genevois ont égalisé en deuxième période par Marc-Antoine Pouliot avant de faire la différence à 5 contre 4 grâce à Josh Jooris (51e) et un but dans la cage vide d'Alessio Bertaggia (60e). Au classement, Genève-Servette, qui a pris cinq points ce week-end, est huitième à cinq unités du sixième Berne, mais avec un match de moins.