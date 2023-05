Les Lakers enchaînent ++ Le Real sacré

Un but de plus pour Leon Draisaitl.

Un but de plus pour Leon Draisaitl. Image: KEYSTONE/AP/John Locher

A l'Est, Miami mène 2-1 devant New York après un succès 105-86 en Floride. Le Heat a gagné cet acte III malgré une adresse inférieure à 40 % avec notamment un 7 sur 32 derrière la ligne des 3 points.

Grâce au duo magique formé d'Anthony Davis (25 points) et de Lebron James (21 points) et grâce aussi aux 5 paniers à 3 points de D'Angelo Russell, les Lakers mènent désormais 2-1 dans la demi-finale de la Conférence Ouest qui les oppose aux tenants du titre. Golden State a tout simplement été dépassé dans les deuxième et troisième quarters face à un adversaire qui a su défendre également à la perfection.

Red Bull en favori à Miami, Ferrari veut confirmer

Quelques jours après un nouveau doublé dans les rues de Bakou, Red Bull visera un cinquième succès en cinq courses ce week-end au Grand Prix de Miami.

Ferrari voudra pour sa part confirmer l'embellie entrevue en Azerbaïdjan.

Avec déjà quatre victoires, la domination des monoplaces autrichiennes est sans partage, même si pour la première fois de la saison, elle avait dû céder la pole position à la concurrence dans les rues de la capitale azerbaïdjanaise où Charles Leclerc était parti en tête de la course et du sprint.

Pour la deuxième édition de cette course disputée sur l'Autodrome international de Miami, circuit temporaire situé à côté du Hard Rock Stadium, Red Bull pourrait écraser encore un peu plus ses adversaires. Ceux-ci ont pris l'habitude cette saison de se battre pour les miettes laissées par les RB19.

Après un week-end frustrant à Bakou, où il a terminé troisième du sprint et deuxième de la course, le double champion du monde en titre Max Verstappen tentera de retrouver la plus haute marche du podium sur un circuit où il s'était imposé l'année dernière.

Perez à 6 points

"J'ai hâte d'être à Miami, c'était un circuit très physique et il faisait très chaud l'année dernière, on devra être préparé à ça. Ca ne sera vraiment pas facile. C'est un circuit assez complexe et la piste a été resurfacée donc nous verrons si cela a un impact sur nos performances", a expliqué le Néerlandais.

Son principal adversaire sera probablement son coéquipier Sergio Perez, auteur d'une superbe week-end en Azerbaïdjan avec des victoires lors du sprint et de la course qui lui ont permis de revenir à seulement six points de Verstappen au classement du championnat du monde.

Ferrari sur sa lancée ?

"J'étais vraiment en confiance dans la voiture à Bakou et on a réalisé deux courses parfaites, tout est allé dans le bon sens. J'espère qu'on pourra continuer sur notre lancée et être très performant à Miami", a estimé le Mexicain, quatrième du Grand Prix floridien en 2022.

Après avoir réalisé son plus mauvais début de saison depuis 2009, Ferrari a enfin relevé la tête en Azerbaïdjan et Leclerc, qui n'avait terminé qu'une course sur les trois premières (7e en Arabie saoudite), a décroché les deux premiers podiums en 2023 pour la Scuderia au sprint et lors de la course.