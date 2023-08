Les Nigérianes réclament leurs primes ++ Le relais suisse aux Mondiaux

La Suisse défend sa couronne sur le relais mixte clm Marlen Reusser et la Suisse ont d�fendu victorieusement leur titre dans le relais mixte clm Image: KEYSTONE/AP La Suisse a défendu victorieusement son titre mondial du relais mixte contre-la-montre mardi à Glasgow. Stefan Küng, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Marlen Reusser, Elise Chabbey et Nicole Koller se sont imposés avec 7''08 d'avance sur la France (2e) et 51''31 sur l'Allemagne (3e). Favori de cette épreuve, le sextuor helvétique a bâti son succès sur la moitié de parcours effectuée par les hommes. Stefan Küng et Mauro Schmid - lesquels avaient lâché Stefan Bissegger au pied de la dernière bosse - ont ainsi bouclé les 20,3 premiers kilomètres avec une avance de 18''62 sur l'Italie. Mais les Helvètes ont tremblé jusqu'au bout. La "locomotive" Marlen Reusser a en effet été victime d'une chute à 13 km de l'arrivée, alors qu'elle avait voulu relancer trop tôt après un virage. Mais elle a rapidement pu rejoindre ses deux partenaires et a tenu son rôle de leader jusqu'au bout. Les Italiennes ont quant à elles craqué, les Françaises ne parvenant pas à effacer les 23 secondes de retard accumulées par les hommes. Pas de repos pour les héros C'était la troisième année consécutive que la Suisse alignait les six mêmes coureurs dans cette épreuve. Privé de bronze pour cinq centièmes de seconde par l'Italie en 2021, le relais helvétique s'était imposé avec 2''92 d'avance sur l'Italie en 2022 en Australie. Sa marge aurait été conséquente mardi sans la chute de Marlen Reusser. Les héros du jour n'auront guère le temps de se reposer. Marlen Reusser visera ainsi jeudi un quatrième podium consécutif dans un "chrono" mondial individuel, avant de partir en quête d'une première médaille sur la course en ligne dimanche. Stefan Küng, vice-champion du monde de la spécialité l'an dernier, et Stefan Bissegger seront quant à eux encore en lice vendredi sur le clm individuel.

Les Nigérianes réclament le paiement de leurs primes Les Nig�rianes attendent que leur F�d�ration verse les primes qui leur sont dues Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND Les joueuses du Nigeria exigent que leur fédération "honore ses engagements" et leur paie les primes et dépenses impayées, dans un communiqué du syndicat des joueurs, la Fifpro, mardi. Les Super Falcons, qui ont atteint les 8es de finale de la Coupe du monde, "estiment qu'il est maintenant temps pour la Fédération nigériane de football d'honorer ses engagements et de payer les montants dus", selon le communiqué. Eliminées lundi par l'Angleterre, elles ont attendu la fin de leur Mondial pour reprendre la bataille qui les oppose à leurs dirigeants. Après avoir menacé de boycotter leur premier match le 21 juillet face au Canada, les Nigérianes avaient accepté de mettre leurs revendications entre parenthèses pour se concentrer sur le tournoi. Soutenues par la Fifpro, les joueuses ont repris leur croisade mardi, réclamant le paiement de primes, les indemnités de stage et des dépenses, dont certaines remontent à 2021. "L'équipe est extrêmement frustrée d'avoir dû poursuivre la Fédération nigériane pour ces paiements avant et pendant le tournoi et pourrait devoir continuer à le faire par la suite. Il est regrettable que les joueuses aient dû défier leur propre fédération à un moment aussi important de leur carrière", peut-on lire dans le communiqué fourni par la Fifpro.

Le relais 4x100 m masculin suisse finalement au départ Pascal Mancini et cinq autres sprinters suisses seront finalement du voyage � Budapest Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Swiss Athletics enverra six athlètes supplémentaires aux Mondiaux de Budapest. Un ticket pour le relais 4x100 m masculin lui a en effet été attribué après le retrait d'une nation qualifiée. La Suisse, 17e du classement de World Athletics dans la discipline, a donc hérité de la 16e et dernière place disponible. La commission de sélection de Swiss Athletics a convoqué six sprinters: Enrico Güntert (LC Schaffhouse), Bradley Lestrade (Lausanne-Sports), Pascal Mancini (FSG Estavayer), Timothé Mumenthaler (Stade Genève), Felix Svensson (Versoix-Athlétisme) et Silvan Wicki (BTV Aarau). Le recordman de Suisse du 110 m haies Jason Joseph est par ailleurs également à disposition du relais 4x100 m, dont les séries sont prévues le vendredi 25 août, pour ces joutes hongroises. En revanche, William Reais, sélectionné sur 200 m pour ces Mondiaux, se concentre cette saison sur les disciplines individuelles. Au final, Swiss Athletics enverra 38 athlètes à Budapest.

Mondial dames: la France écarte sans pitié le Maroc Un doubl� pour Eug�nie Le Sommer Image: KEYSTONE/AP/James Elsby La France s'est qualifiée sans problème pour les quarts de finale du Mondial dames. A Adelaide, les Bleues ont largement battu le Maroc 4-0. Elles affronteront ensuite l'Australie samedi. Rien n'a perturbé les Bleues dans l'ambiance feutrée du Hindmarsh Stadium. Ni le froid de l'Australie méridionale, avec une douzaine de degrés au thermomètre; ni l'opposition marocaine, bien moins accrocheuse que redouté; ni l'émotion d'un match particulier pour plusieurs acteurs de la rencontre, liés au Maroc de près ou de loin. Avec une Kadidiatou Diani encore impressionnante et impliquée sur trois buts (1 but, 2 passes décisives) et une Eugénie Le Sommer créditée d'un doublé, la France a déjà égalé son parcours de l'édition 2019 à domicile, un Mondial qui s'était terminé face aux futures championnes américaines (2-1). Samedi à Brisbane, un autre morceau et une tout autre atmosphère attendent le sélectionneur Hervé Renard et ses Tricolores face aux Australiennes, co-organisatrices du tournoi et très ambitieuses. Les "Matildas", qui viennent de récupérer leur star offensive Sam Kerr de retour de blessure, seront soutenues par près de 50'000 supporters, quasiment quatre fois plus que l'affluence de mardi à Adélaïde dans le plus petit stade du tournoi (13'500 personnes). Les Bleues connaissent très bien leurs futures adversaires pour les avoir affrontées le 14 juillet en fin de préparation, avec une défaite 1-0 à la clé après une prestation assez terne à Melbourne.

La Colombie a fait sauter le verrou jamaïcain au Mondial dames Catalina Usme a sign� le but d�cisif Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS La Colombie a battu la Jamaïque 1-0 à Melbourne et disputera pour la première fois les quarts de finale du Mondial dames. Elle affrontera samedi l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Spectaculaire depuis le début de la compétition, la 25e nation mondiale a évolué dans un registre plus mesuré face aux solides Jamaïcaines, qui n'avaient encaissé aucun but jusque-là après avoir notamment affronté la France et le Brésil. La capitaine Catalina Usme a débloqué la rencontre, âpre et équilibrée, d'une reprise pleine de lucidité (51e), sur une ouverture d'Ana Guzman. La Jamaïque a poussé pour égaliser, mais la tête de Jody Brown, à la suite d'un cafouillage devant le but de Catalina Perez, a heurté le poteau (53e). Celle de Drew Spence est, elle, passée à quelques centimètres de la cage (82e). La Colombienne Leicy Santos a aussi envoyé sur le poteau la balle de break (86e). Les "Reggae Girlz", qui disputent leur première phase à élimination directe en deux participations, quittent cependant la compétition la tête haute. Elles avaient réussi en exploit en éliminant le Brésil dans leur groupe.

Carnet noir: Federico Bahamontes est mort à 95 ans Federico Bahamontes lors du Tour de Romandie 1962 Image: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV Federico Bahamontes, premier Espagnol vainqueur du Tour de France en 1959, est décédé à l'âge de 95 ans. Le coureur de Tolède était considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire. "C'est avec une profonde tristesse que nous pleurons la perte de Federico Martín Bahamontes, l'Aigle de Tolède, une référence du sport qui a porté le nom de notre ville au plus haut", a déclaré le maire de la ville Carlos Velázquez sur son compte Twitter, désormais rebaptisé "X". "Le premier Espagnol à avoir remporté le Tour de France fait partie de l'histoire du sport de notre pays, avec plus de 74 victoires à son actif", a ajouté le maire. La ville a par ailleurs décrété deux jours de deuil officiel, a indiqué la mairie sur son site Internet. Dans l'histoire Né le 9 juillet 1928 à Santo Domingo près Tolède, Bahamontes est définitivement entré dans l'histoire du cyclisme le 18 juillet 1959 en remportant le Tour de France. Il a participé à son premier Tour en 1954 et a remporté six fois le classement de la montagne (1954, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964) en dix participations à la Grande Boucle. Vainqueur de la Vuelta à deux reprises (1954 et 1957), il resta au sommet la trentaine passée et relança sa carrière sous l'autorité de son directeur sportif Raoul Rémy. Pendant les années Anquetil, "Fede" figura deux autres fois (2e en 1963, 3e en 1964) sur le podium du Tour, la course qui convenait le mieux à ce coureur adorant les températures caniculaires. Piètre descendeur S'il gagna onze étapes de montagne dans les trois grands tours (7 en France, 1 en Italie, 3 en Espagne), il fut toutefois limité par ses piètres talents de descendeur à une époque où les arrivées au sommet étaient moins fréquentes. "S'il était né 20 ans plus tard, il aurait doublé son score", estimait Pierre Chany, le journaliste de référence de l'époque. "Légende de notre sport, il a été le premier Espagnol à remporter le Tour de France, un événement qui l'a également consacré comme l'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire", a aussi déclaré la Fédération espagnole de cyclisme dans un message publié sur Twitter. Après sa retraite, Bahamontes est resté impliqué dans le cyclisme en tant que directeur d'équipe, puis directeur de la Vuelta a Toledo. Il a également tenu son propre magasin de vélos.

Marlen Reusser: "Comment développer mon masochisme?" Les championnats du monde de Glasgow commencent mardi pour Marlen Reusser. Au programme: le contre-la-montre par équipe mixte. Avec ses collègues Elise Chabbey et Nicole Koller, la Bernoise de 31 ans parcourra la deuxième moitié du parcours. Avant elles, le trio composé de Stefan Bissegger, Stefan Küng et Mauro Schmid auront disputé les 20 premiers kilomètres. La veille de son entrée en lice, Reusser s'est entretenue avec l'agence de presse Keystone-ATS sur ce qui lui passe par la tête lors des contre-la-montre, sur le feeling sur le vélo, sur son adversaire la plus redoutable lors du chrono de jeudi et sur le parcoursd de la course en ligne de dimanche. -Marlen Reusser, c'est un peu paradoxal, vous avez déjà fêté de nombreux succès en contre-la-montre, mais vous n'aimez pas vraiment cette discipline. "C'est vrai. Je suis bonne en contre-la-montre, mais je n'aime pas ça. La grande question demeure: comment développer mon masochisme? Jusqu'à quel point suis-je prête à souffrir? Car pour le reste, tout est vrai. J'ai eu une super préparation, je n'ai pas été blessée depuis longtemps, je suis en bonne forme et j'ai encore une fois un meilleur matériel à disposition." -Sur quoi vous focalisez-vous dans de telles situations? Sur vos watts, sur le rythme ou sur autre chose? "Pas sur mes watts. J'évite ce genre d'informations, car je n'ai pas d'indicateur dans mon champ de vision pendant la course. J'écoute plutôt mon corps, je sens mes jambes et la vitesse. Je ne me demande pas si ça va bien ou mal, mais seulement si je vais vite." -Donc le feeling plutôt que la machine? "Oui, je suis convaincue que c'est plus précis." -Vous participez à trois courses lors de ces championnats du monde. A quoi pensez-vous avant le contre-la-montre par équipe mixte de mardi? "Je me réjouis beaucoup de cette course. La Suisse est tenante du titre et se présente avec les mêmes athlètes que lors de la victoire de l'année dernière. J'espère aussi avec la même motivation. J'ai en tout cas beaucoup de plaisir à participer à cet événement qui permet de vivre un truc en groupe." -Estimez-vous que le parcours très technique et sinueux est adapté à un contre-la-montre par équipe? "On peut se poser des questions sur ce parcours. Mais d'un point de vue suisse, il est top. Nous sommes tous d'un bon niveau technique. Nous nous sommes même entraînés spécifiquement, ce qui n'a pas dû être le cas de beaucoup de nations. Ce parcours très exigeant et spécial est finalement assez cool pour nous." -Jeudi suivra le contre-la-montre individuel. Vous êtes toujours montée sur le podium lors des trois derniers championnats du monde et vous avez récemment remporté le contre-la-montre final du Tour de France. Vous considérez-vous également comme la grande favorite pour l'or? "J'ai déjà beaucoup de 2e et 3e places donc j'aimerais bien gagner. Mais je ne suis pas la seule favorite. Chloé Dygert, qui revient maintenant sur la route après sa grave chute en 2020 à Imola, est aussi en bonne forme. Son titre de championne du monde en poursuite individuelle sur piste il y a quelques jours l'a montré. Maintenant, c'est la première fois depuis des années qu'on s'affronte." -Avez-vous suivi la course sur route des messieurs dimanche et qu'est-ce qui est possible pour vous dimanche prochain sur le parcours de Glasgow? "Oui, j'ai regardé. Je ne vois vraiment pas quel meilleur parcours je pourrais souhaiter. Je suis impatiente de voir ce qui sera possible de réaliser compte tenu de ma forme."

Un premier tour sans problème pour Belinda Bencic Un premier tour sans histoire pour Belinda Bencic � Montr�al. Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Trois jours après sa défaite sans appel contre Coco Gauff à Washington, Belinda Bencic (WTA 13) a su rebondir à Montréal. Elle a aisément remporté son premier tour. La Championne olympique s'est imposée 6-2 6-3 devant l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 69) qu'elle affrontait pour la première fois. Avec 19 balles de break en sa faveur - elle n'en a converti que quatre toutefois -, Belinda Bencic a survolé cette rencontre face à une adversaire qui a concédé une quatrième défaite de rang dans un premier tour après Wimbledon, Palerme et Lausanne. Au deuxième tour de ce Masters 1000 qu'elle avait enlevée en 2015, Belinda Bencic sera opposée à la gagnante d'un derby américain entre Alycia Parks (WTA 47) et Lauren Davis (WTA 50). Si la logique est respectée, elle aura rendez-vous en huitième de finale avec la 9e mondiale et jeune mariée Petra Kvitova.

Gonçalo Ramos s'engage avec le PSG Goncalo Ramos rejoint le PSG Image: KEYSTONE/EPA LUSA/TIAGO PETINGA L'attaquant portugais Gonçalo Ramos s'est engagé avec le PSG dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine avec option d'achat. Le club de la capitale l'a annoncé. Ramos (22 ans), qui évoluait au Benfica, son club formateur, devient la 8e recrue estivale de Paris après les défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, les milieux Manuel Ugarte et Cher Ndour, les attaquants Marco Asensio et Lee Kang-in et le gardien Arnau Tenas.

Yann Sommer à l'Inter Yann Sommer rejoint l'Inter jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Yann Sommer quitte bel et bien le Bayern. Le gardien international suisse de 34 ans s'en va à l'Inter après seulement six mois passés en Bavière. Il a passé sa visite médicale lundi en Lombardie, où il a signé jusqu'en juin 2026. Les spéculations autour d'une nouvelle orientation de Yann Sommer avaient commencé il y a longtemps déjà. Après une saison décevante pour le Bayern malgré un nouveau titre de champion, il était ainsi clair que le natif de Morges n'honorerait pas un contrat portant jusqu'à l'été 2025. Le Bayern Munich et l'Inter Milan sont désormais parvenus à l'accord attendu. Selon les médias italiens et allemands, l'indemnité de transfert s'élève à six millions d'euros. A Milan, Sommer est appelé à succéder au Camerounais André Onana, qui remplace l'Espagnol David De Gea à Manchester United. Risque trop grand Yann Sommer, qui avait quitté Mönchengladbach après huit ans et demi pour une indemnité de transfert de huit millions d'euros, s'est vu confronté à des critiques croissantes au cours de la deuxième moitié de la Bundesliga. Son départ a paru inéluctable dès que Manuel Neuer a repris du service après avoir guéri d'une fracture de la jambe. Le risque de manquer de temps de jeu à Munich était bien trop important pour Yann Sommer, titulaire pour l'heure indiscutable en équipe de Suisse. No 2 dans la hiérarchie helvétique, le portier du Borussia Dortmund Gregor Kobel aurait alors pu lui faire perdre ce statut. A moins d'un an de l'Euro, Yann Sommer a joué la sécurité.

Trump s'en prend à la sélection américaine "woke" Megan Rapinoe et ses �quipi�res ont �t� critiqu�es par Donald Trump Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair L'ancien président américain Donald Trump s'en est pris à l'équipe féminine de son pays, éliminée aux tirs au but en 8e de finale du Mondial par la Suède. Il a évoqué "l'échec de la pensée woke". En lice pour un retour à la Maison Blanche en 2024, Donald Trump a affirmé dimanche soir sur son propre site internet TruthSocial que cette défaite était "tout à fait emblématique de ce qui arrive à notre ancienne grande nation sous le mandat du corrompu Joe Biden." "Beaucoup de nos joueuses étaient ouvertement hostiles aux Etats-Unis. Aucune autre sélection ne s'est comportée de la sorte. C'est l'échec de la pensée woke", a-t-il estimé, avant d'ironiser sur le tir au but manqué par l'ancienne Ballon d'Or Megan Rapinoe, d'un "joli tir Megan". Championne du monde en 2015 et 2019 avec les Etats-Unis, l'ailière de 38 ans a joué un rôle-clé dans le combat pour l'égalité des salaires entre les sélections féminine et masculine américaines. Elle est une fervente défenseure de l'égalité raciale, des droits des femmes et de la communauté LGBT+. Inspiration La femme du président américain, Jill Biden, a de son côté rapidement félicité les Américaines pour leur parcours. "Aujourd'hui, vous nous avez inspirés par votre courage et votre détermination. Nous sommes fiers de vous", a-t-elle écrit sur Twitter, rebaptisé "X". Malgré deux victoires lors des deux dernières Coupes du monde, l'équipe nationale féminine est régulièrement prise à partie par la droite américaine, notamment à cause de son engagement en faveur de la justice sociale. Beaucoup d'élus conservateurs avaient été particulièrement choqués par le fait que plusieurs joueuses de la sélection aient posé un genou à terre pendant l'hymne national ces dernières années pour protester contre les inégalités raciales.

Guerdat, Balsiger et Schmitz retenus pour les Européens Martin Fuchs sera le leader de l'�quipe de Suisse aux Europ�ens de Milan Image: KEYSTONE/EPA/Andreas Hillergren Pius Schwizer ne disputera pas les Européens de saut d'obstacles à Milan (29 août-3 septembre). Le chef d'équipe Michel Sorg a retenu trois Romands, Bryan Balsiger, Steve Guerdat et Edouard Schmitz, en compagnie du leader Martin Fuchs pour l'épreuve par équipe. Le Neuchâtelois montera Dubai, le Jurassien Dynamix et le Genevois Gamin à l'occasion de ces joutes continentales, alors que Martin Fuchs sera en selle de Conner Jei. Pius Schwizer a dû renoncer à une éventuelle sélection en raison de la blessure de sa principale monture Vancouver. L'équipe de Suisse - dont le remplaçant sera Elian Baumann (Little Lumpi) - sera sous pression à Milan où elle devra décrocher son ticket pour les JO de Paris. Six autres nations (Danemark, Norvège, Autriche, Italie, Portugal et Espagne) lutteront pour décrocher l'un des trois derniers sésames.

L'Australie poursuit sa route en dominant le Danemark La joie de Caitlin Foord, auteure du premier but australien lundi Image: KEYSTONE/EPA/DAN HIMBRECHTS L'Australie sera bien présente au rendez-vous des quarts de finale dans "sa" Coupe du monde. Les "Matildas" ont dominé le Danemark 2-0 lundi à Sydney en 8e de finale. Impressionnantes face aux championnes olympiques canadiennes lors de leur dernier match de poule, les Australiennes ont forcé la décision sur des réussites de Caitlin Foord (29e) et de Hailey Raso (71e). Elles se frotteront à la France ou au Maroc samedi prochain en quart de finale, à Brisbance. Le public de Sydney a également eu l'occasion de s'enflammer à la 80e minute. Il a ainsi réservé une ovation à son attaquante vedette Sam Kerr, enfin entrée en jeu après avoir manqué les trois premiers matches de son équipe à la suite d'une blessure à un mollet. La star de Chelsea espère bien être titularisée en quart de finale.

Nouvelle intervention chirurgicale pour Neuer Manuel Neuer a subi une nouvelle intervention m�dicale dimanche Image: KEYSTONE/AP/MOISES CASTILLO Manuel Neuer a subi une nouvelle intervention médicale sur le chemin de son retour à la compétition. Le gardien du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne s'est fait retirer dimanche un morceau de métal au niveau du péroné droit. Selon le "Rekordmeister", l'opération était prévue et Manuel Neuer a repris immédiatement son entraînement de reconstruction. Mais on ne sait pas quand le champion du monde 2014, âgé de 37 ans, pourra retrouver les pelouses. Il manquera la Supercoupe d'Allemagne samedi contre Leipzig ainsi que le coup d'envoi de la Bundesliga le 18 août. Manuel Neuer n'a plus joué depuis sa fracture du tibia subie en décembre dernier. Peu avant le début de la saison, le Bayern se retrouve donc sans véritable titulaire dans les buts, le départ de Yann Sommer étant acquis. C'est Sven Ulreich qui devrait démarrer la saison dans la cage bavaroise.