les Suisses en panne d'efficacité ++ Tsitsipas sorti

Genève enlève le premier acte de la finale La joie des Genevois apr�s le 1-0 sign� Winnik Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève a pris le meilleur sur Bienne lors du premier acte de la finale des play-off de National League. Aux Vernets, les Aigles se sont imposés 2-1. Hormis trente premières minutes jouées un peu "en dedans", les joueurs de Jan Cadieux. n'ont pas volé ce succès. Est-ce l'enjeu qui a paralysé les deux équipes? Ou peut-être des systèmes défensifs particulièrement rodés? Toujours est-il que ce premier duel entre les deux meilleures équipes du pays n'a pas rappelé les envolées de la saison régulière. Après avoir plutôt été chanceux lors du tiers initial, avec notamment une occasion pour Sallinen à la 4e et une autre pour Brunner à la 14e, Genève a relevé la tête au cours de la période médiane. Comme si les Grenat avaient compris que la finale avait commencé et qu'il valait mieux mettre les Biennois sous pression plutôt que de les laisser spéculer sur une faute de leur adversaire. Et du coup, c'est à la 32e que Winnik, au prix d'un bel effort et d'une certaine persévérance, a pu ouvrir le score. Tout près du but, le Canadien a accepté de faire le sale boulot au risque de prendre des coups. Les Bernois n'ont pu s'en prendre qu'à eux-mêmes puisque Sallinen avait encore raté le 0-1 deux minutes plus tôt. Hartikainen, évidemment Véritable rouleau compresseur lorsqu'il tourne bien, le power-play du GSHC a fini par faire mouche à la 43e. Inamovible tel un bloc de ciment, Teemu Hartikainen a profité de l'aubaine pour donner de l'air à ses couleurs. Et après cette deuxième réussite des Aigles, on a senti les Seelandais comme démoralisés. Les Seelandais, sans Antti Törmänen derrière le banc, ont finalement tout tenté en fin de rencontre. Remotivés après que le 3-0 de Jooris avait été annulé en raison d'une obstruction sur le gardien Säteri, les Biennois ont réduit la marque à la 57e par Damien Brunner. Mais malgré une grosse poussée dans les deux dernières minutes, le fort grenat a tenu. Vatanen blessé Dans les rangs genevois, on va espérer que Sami Vatanen n'ait pas subi une importante blessure. Touché au genou après une charge de Schneeberger à la 44e, le défenseur finlandais n'est pas réapparu. Et aux Vernets, on se souvient que le numéro 45 a déjà manqué trois mois de compétition cette saison pour une blessure "au bas du corps".

Match de préparation: les Suisses en panne d'efficacité Patrick Fischer: son Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse s'est inclinée 2-0 à Viège en match de préparation contre la Slovaquie. La sélection dirigée par Patrick Fischer a payé cher un terrible manque d'efficacité. Les Suisses ont souvent dominé et ont su se créer plusieurs occasions. Mais ils ont péché dans le dernier geste, gâchant ainsi plusieurs opportunités très nettes, notamment par Meyer et le vétéran Ambühl à plusieurs reprises. Le gardien Hlavaj s'est aussi montré intraitable et a signé un joli blanchissage. Puck bêtement perdu Après deux tiers, le score était toujours vierge malgré 27 tirs suisses contre 8 slovaques. La partie a tourné au début de l'ultime période. Un puck bêtement perdu derrière la cage de Senn a permis aux médaillés de bronze des derniers JO d'ouvrir le score par Holesinsky. Ils ont doublé la mise 49 secondes plus tard sur un tir de Cacho dévié. D'ici aux Mondiaux de Riga, le visage de la sélection suisse va profondément changer. Il ne faut donc pas donner trop d'importance à ces rencontres de préparation. C'est surtout pour des joueurs pas certains d'aller aux Mondiaux une occasion de se mettre en valeur. Dans cette optique, Dario Meyer, Thierry Bader ou le débutant Johnny Kneubühler - qui a tiré sur le poteau à la 19e - ont marqué quelques points. Les deux équipes se retrouveront pour un nouveau test dès samedi à Porrentruy.

Pas de passe de trois pour Stefanos Tsitsipas Une d�faite sans appel pour Stefanos Tsitsipas. Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Double tenant du titre, Stefanos Tsitsipas ne réussira pas la passe de trois à Monte-Carlo. Le Grec est tombé en quart de finale devant Taylor Fritz. Victorieux de Stan Wawrinka mercredi, le no 10 mondial s'est imposé 6-2 6-4 en seulement 70 minutes pour stopper la série du Grec sur la terre battue de la Principauté. Stefanos Tsitsipas avait, en effet, enlevé ses douze derniers matches à Monte-Carlo avant de croiser la route de Taylor Fritz. L'adversaire de l'Américain samedi en demi-finale sera Andrey Rublev.

Le rêve est permis pour Nico Hischier et les Devils Nico Hischier et les Devils attaquent les s�ries finales la semaine prochaine. Image: KEYSTONE/FR171606 AP/JOSIE LEPE La semaine prochaine, Nico Hischier connaîtra pour la deuxième fois de sa carrière l'ivresse des séries finales en NHL. Avec un légitime droit au rêve. Cinq ans après une élimination en cinq matches d'entrée de jeu contre Tampa Bay, New Jersey défiera au premier tour les New York Rangers. "Nous pouvons aller chercher le titre", affirme le Valaisan. "Tout le vestiaire en est convaincu, poursuit le capitaine des Devils. L'évolution de l'équipe ces derniers mois est remarquable. Le travail accompli est vraiment impressionnant." A écouter le discours de Nico Hischier, toutes les planètes sont alignées pour que les Devils cueillent la quatrième Coupe Stanley de leur histoire, la première depuis 20 ans. 49 points de plus... Il est vrai que les Devils ont livré une saison régulière fort probante. Seuls Boston (135) et Carolina (113) ont totalisé plus de points que New Jersey (112) au terme de ce marathon de 82 matches. Par rapport à la saison dernière, le gain des Devils s'élève à 49 points. "Nous avons trouvé la bonne alchimie" se félicite Nico Hischier. L'une des clés de la réussite des Devils s'explique par leur campagne de transferts. Les venues l'été dernier du Tchèque Ondrej Palat, victorieux de la Coupe Stanley avec Tampa Bay en 2020 et en 2021, et du Finlandais Erik Haula ont insufflé un nouvel élan à l'équipe. En février, c'est Timo Meier qui a débarqué à Newark pour donner encore plus de poids à l'attaque. L'Appenzellois a atteint pour la première fois le seuil des 40 buts en saison régulière. Le transfert le plus important fut toutefois celui du gardien Vitek Vanecek. Venu de Washington, le Tchèque s'est imposé comme l'indiscutable no 1 d'une équipe qui avait "consommé" pas moins de sept portiers la saison dernière. Crédité d'un pourcentage d'arrêts de 91,1 %, Vitek Vanecek (27 ans) a métamorphosé le jeu défensif de l'équipe. "On lui doit beaucoup", glisse Nico Hischier. Le modèle Pavel Datsyuk Mais comme Vitek Vancek, le capitaine a tenu un rôle déterminant dans le parcours de l'équipe cette saison. Avec ses 31 buts et ses 49 assists, Nico Hischier s'est affirmé comme le deuxième meilleur compteur des Devils derrière Jack Hughes (43/56). Mais son bilan de +33 est bien plus éloquent que celui de Hughes (+10). Il souligne combien le Valaisan a progressé sur le plan défensif. "J'ai toujours voulu m'inspirer de Pavel Datsyuk pour qui le travail défensif d'un attaquant est primordial, explique-t-il. Je porte d'ailleurs le no 13 pour lui rendre hommage." Pour Nico Hischier, le prochain axe de progression passera par une plus grande efficience devant la cage adverse. Nico Hischier admet cependant qu'il n'avait sans doute pas réalisé au soir de la Draft 2017 dont il avait été le no 1 le niveau d'exigence que commande le plus grand championnat au monde. "S'affirmer en NHL est très dur, se qualifier pour les play-off encore plus, dit-il. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Et à 24 ans, je sais que l'histoire est encore loin d'être terminée." Il sait aussi qu'il doit impérativement garder les pieds sur terre pour ne pas rompre le fil d'une carrière que l'on veut croire exceptionnelle. "Le danger est de perdre le sens des réalités avec la gloire et l'argent qui peuvent vous entourer, remarque-t-il. Mais j'ai reçu une éducation qui fait que je ne tomberais pas dans ce travers."

Heiko Vogel: "Tout reste ouvert" Un coup � jouer jeudi prochain � Nice pour Heiko Vogel et le FC B�le. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA "Nice demeure le favori. Mais tout reste ouvert !" Heiko Vogel et les Bâlois veulent croire que leur parcours européen ne s'arrêtera pas jeudi prochain sur la Promenade des Anglais. Le 2-2 du match aller est un résultat avec lequel l'entraîneur - intérimaire - bâlois peut vivre. "Nous avons vraiment livré une très bonne performance, explique l'Allemand. Je veux bien sûr souligner les mérites de Zeki Amdouni. Il y a son doublé, mais il y a aussi son esprit de sacrifice lorsqu'il a fallu défendre." "L'idée était de fermer les espaces, poursuit Heiko Vogel. J'ai des regrets sur le premier but niçois. Sur le second en revanche, on ne peut que s'incliner. C'est pour voir de tels buts que les gens viennent au stade. Au final, je crois que nous leur avons fait mal. Et surtout, je suis convaincu que nous n'avons pas encore dépassé nos limites. Il y a vraiment de la place pour passer." "Nous avons témoigné d'une très grande solidarité, explique pour sa part Michael Lang. Les Niçois ont fait parler leur classe individuelle. J'ai toutefois le sentiment que nous avons trouvé les réponses sur le plan collectif. Nous avons démontré ce soir que nous formions bien une véritable équipe."

80 points pour Nico Hischier Nico Hischier (� gauche) et Curtis Lazar f�tent Luke Hughes apr�s son but qui donne la victoire � New Jersey. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Le meilleur compteur suisse de la NHL est bien Nico Hischier. Le Valaisan a atteint le seuil des 80 points lors du succès des Devils à Washington dans le dernier match de la saison régulière. New Jersey s'est imposé 5-4 grâce à une réussite de Luke Hughes après 4'33'' de jeu dans la prolongation sur des assists de son frère Jack et de Nico Hischier, la 49e pour ce dernier. Ce succès, le 52e des Devils synonyme de record pour la franchise, porte également la griffe d'Akira Schmid. Appelé à remplacer après 21'05'' de jeu Mackenzie Blackwood, qui a concédé quatre buts sur les onze tirs qui lui ont été adressés, le Bernois, pour sa 18e apparition de la saison, a réussi 20 arrêts pour maintenir son équipe dans le match. Menés 3-0 puis 4-1, les Devils ont témoigné d'une réelle force de caractère pour renverser le cours du match. Cette même force de caractère qui doit les porter lors du premier tour des play-off face aux New York Rangers. Denis Malgin a été le seul Suisse à trouver le chemin des filets jeudi soir. A Denver, le Soleurois a ouvert le score pour sa treizième réussite de la saison, lors du succès 4-2 de Colorado devant Winnipeg. Les tenants du titre peuvent remporter leur division ce vendredi s'ils s'imposent à Nashville. Le résultat de ce dernier match dira qui seront leurs adversaires au premier tour des play-off.

Genève-Servette - Bienne, une finale qui promet La finale des play-off de National League commence vendredi. Entre Genève-Servette et Bienne, les deux meilleures équipes de la saison, difficile voire impossible de dégager un favori. Il y aura donc un nouveau champion depuis l'introduction des play-off en 1986. Car ni Genève ni Bienne n'ont remporté de titre depuis l'apparition des séries éliminatoires. Genève s'est rendu déjà par trois fois en finale (2008, 2010 et 2021) et s'est incliné à trois reprises. De l'autre côté, Bienne a déjà fêté des titres de champion de Suisse. Mais il faut prendre sa machine à remonter le temps et repartir en 1978, 81 et 83 pour en trouver trace. Quarante ans de disette, une longue traversée du désert à laquelle les Seelandais espèrent mettre fin. Des gardiens dominants Au regard des forces en présence, il faut bien reconnaître qu'aucun club ne se détache clairement. A l'heure de distribuer les bons points, on a l'étrange sentiment que les avantages s'annulent tant ils sont minimes. Dans les buts, Harri Säteri a prouvé sa valeur tout au long de la saison. Le Finlandais compte le plus de blanchissages (9), et ce n'est pas dû au hasard. Le plus frappant, c'est que le portier de Toijala ne devait pas rejoindre le Seeland à la base. Le directeur sportif Martin Steinegger avait tout d'abord jeté son dévolu sur son compatriote Jussi Olkinuora, mais une offre des Detroit Red Wings a changé la donne. Au final, Olkinuora n'a jamais porté le maillot de Detroit, se contentant de quinze parties en AHL. Mécontent, le champion du monde 2022 est alors rentré en Europe pour signer avec Brynäs en Suède. Mal lui en a pris puisque le club a finalement été relégué en deuxième division suédoise alors que Säteri (93,9% d'arrêts) se bat pour le titre avec Bienne. En face, c'est Robert Mayer (94,3% d'arrêts) qui défend le fort grenat. Entré en cours de série face à Lugano malgré des performances très correctes de Gauthier Descloux, le gardien aux racines tchèques a su se rendre indispensable. Avec son jeu à la canne, Mayer offre des possibilités de relance intéressantes. Le PP grenat face au BP seelandais Devant Säteri, la défense biennoise n'est pas forcément clinquante, mais elle fait le boulot. Symbole du défenseur fiable, le Suédois Viktor Lööv rassure tout le monde. Et avec des vétérans comme Beat Forster, Robin Grossmann ou Noah Schneeberger, l'expérience ne manque pas dans les rangs bernois. Les trois hommes ont déjà gagné des titres, et ce facteur peut s'avérer déterminant en finale. Aux Vernets, Henrik Tömmernes et Sami Vatanen brillent de mille feux. Elégants, buteurs, les deux imports peuvent faire basculer une rencontre sur une géniale inspiration. Et avec Simon Le Coultre et Roger Karrer, le coach Jan Cadieux dispose d'autres armes. En parlant de coach, l'annonce de la découverte de nouvelles cellules cancéreuses chez l'entraîneur biennois Antti Törmänen a eu pour effet de mobiliser tout le monde autour du Finlandais. Ce duel pourrait bien se décider avec les situations spéciales. Le power-play des Aigles inspire la crainte avec des talents tels que Linus Omark, Teemu Hartikainen, Valtteri Filppula, Daniel Winnik et les deux défenseurs déjà cités. Par chance pour les Biennois, leur jeu en infériorité numérique est l'un des meilleurs de National League, ce qui rend la confrontation encore plus alléchante. Profondeur du côté genevois, stabilité dans les rangs seelandais, cette finale romande promet en tous les cas de belles empoignades dans un esprit plus engagé que délétère.

La Suisse n'a pas failli devant le Japon Lara Christen f�licit�e par sa capitaine Lara Stalder apr�s avoir inscrit le premier but de l'�quipe de Suisse. Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn La Suisse sera bien présente au rendez-vous des demi-finales du Championnat du monde de Brampton, au Canada. La formation de Colin Muller s'est qualifiée à la faveur de son succès 5-1 devant le Japon. Les Suissesses ont forcé la décision en l'espace de six minutes au début du deuxième tiers temps. Elles ont inscrit trois buts pour mener 4-1 et pour fermer définitivement la porte à l'adversaire. Avec son but et ses quatre passes décisives, la capitaine Lara Stalder a laissé parler toute sa classe dans ce quart de finale. La Suisse affrontera samedi le Canada, tenant du titre, en demi-finale. L'autre affiche opposera les Etats-Unis à la République tchèque.

Conference League: rien n'est fait entre Bâle et Nice Le but magnifique de Moffi Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Bâle et l'OGC Nice ont fait 2-2 en quarts de finale aller de Conference League. Ce score laisse toutes les options ouvertes avant le match retour prévu jeudi prochain sur la Côte d'Azur. Chaque équipe a pu compter sur un double buteur. Zeki Amdouni a en effet inscrit les deux réussites bâloises, sur un penalty (26e) obtenu par Ndoye et de la tête à la 71e sur un centre parfait de Lang. Dans l'intervalle, Terem Moffi avait frappé deux fois pour les visiteurs (38e/45e). Le deuxième but de l'attaquant nigérian a été marqué sur une exceptionnelle bicyclette après un travail préparatoire de Thuram puis Laborde. Le match parfait Le FCB peut donc encore croire à une qualification pour le dernier carré. Il lui faudra pour ce faire réussir le match parfait à Nice. La vitesse de Ndoye, l'abattage de Diouf, l'efficacité d'Amdouni et les parades d'Hitz seront à nouveau requis. Le gardien a encore sauvé la baraque jeudi en s'interposant notamment deux fois devant Laborde (75e/76e). Les Rhénans ne méritaient en tout cas pas de perdre ce match aller. Ils auraient même pu le gagner dans les arrêts de jeu sans un arrêt de Schmeichel sur un tir de Ndoye.

Masters 1000: Djokovic sorti en 8es de finale C'est fini pour Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Novak Djokovic a été éliminé dès les 8es de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Il a été battu par l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 21) 4-6 7-5 6-4. Détenteur du record de 38 titres en Masters 1000, Djokovic ne s'est imposé que deux fois sur la terre monégasque en 2013 et 2015 et, depuis, n'y a plus dépassé les quarts. Musetti affrontera son compatriote Jannik Sinner (ATP 8) pour une place dans le dernier carré. "Au dernier jeu, je tremblais, j'avais peur de gagner. Mais c'est normal parce que je n'avais jamais battu de no 1 mondial", se délectait Musetti. Portant un manchon au bras droit, Djokovic - qui était le grand favori du tournoi en raison des forfaits de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz - est apparu nerveux dès l'entame du match et a commis beaucoup de fautes directes tout au long du match (46 au total contre 32 pour son adversaire).

Tour de Sicile: Joël Suter s'impose en solitaire dans la 3e étape Jo�l Suter lors du Tour de Suisse 2021 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Suisse Joël Suter (Tudor) a remporté en costaud la 3e étape du Tour de Sicile. Le Bernois s'est imposé en solitaire avec quatre secondes d'avance sur les Italiens Filippo Fiorelli et Elia Viviani. Suter faisait partie d'une échappée de six coureurs. Il a faussé compagnie aux autres à 15 km de l'arrivée à Termini Imerese, alors que le peloton se rapprochait des fuyards. "J'ai décidé de partir quand j'ai vu qu'il ne restait plus qu'une minute d'avance sur le peloton, et ça a fonctionné", s'est réjoui le vainqueur, qui a fêté sa première victoire en ligne chez les professionnels après le titre de champion de Suisse du contre-la-montre en juin 2022. Le classement est inchangé au général, toujours mené par le Néo-Zélandais Finn Fisher-Black (UAE), vainqueur de la 1re étape mardi. "Je voulais garder le maillot. Demain, on verra, je ne connais pas vraiment mes capacités à ce niveau", a-t-il commenté avant l'ultime étape, la plus délicate de l'épreuve avec 216 kilomètres jusqu'à Giarre, proposant notamment 18 kilomètres de montée sur l'Etna.

WRC: accident mortel pour Craig Breen en Croatie Craig Breen en action sur sa Ford Puma au Kenya en 2022 Image: KEYSTONE/EPA Reporter Images L'Irlandais Craig Breen a trouvé la mort dans un accident en Croatie. Il effectuait une reconnaissance avant la prochaine manche du championnat du monde (20 au 23 avril), a indiqué son équipe Hyundai. Le natif de Waterford, âgé de 33 ans, devait uniquement disputer une partie des épreuves WRC cette saison. Il avait pris la deuxième place du rallye de Suède, la deuxième course de l'année, en février. Breen a couru 68 rallyes en championnat du monde, mais il n'a jamais gagné. Il a fini à six reprises au deuxième rang. Son copilote James Fulton est lui sorti indemne de l'accident, selon Hyundai Motorsport. Breen avait déjà traversé une terrible épreuve en 2012 lorsque son copilote de l'époque Gareth Roberts avait perdu la vie lors d'une sortie de route.

Estermann interdit de concourir pendant sept ans Paul Estermann a �t� lourdement sanctionn� par la F�d�ration suisse Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le cavalier de saut d'obstacles Paul Estermann ne pourra plus participer à la moindre compétition pendant sept ans. La Fédération suisse des sports équestres (FSSE) a annoncé cette lourde suspension jeudi. La commission des sanctions (COSAN) de la FSSE s'est basée sur une condamnation pénale définitive pour prononcer ce verdict extrêmement sévère au niveau de la fédération. En novembre dernier, Estermann avait été reconnu coupable de plusieurs actes de cruauté envers les animaux par le tribunal cantonal de Lucerne. Dans le cadre de l'enquête interne de la FSSE, Estermann (59 ans) n'avait pas accepté de comparaître pour une audition volontaire. Pour la COSAN, cela corrobore le comportement du cavalier qui, tout au long de la procédure pénale, n’a fait preuve ni de discernement ni de remords pour ses actes, ce qui a également été le cas dans le cadre de la procédure de la COSAN. Inacceptable Dans l'ensemble, la COSAN a jugé le comportement du cavalier envers les chevaux "absolument inacceptable". Son président Thomas Räber s'est exprimé sans ambiguïté: "La COSAN considère que le comportement délibéré, égoïste et agressif du cavalier reflète un mépris flagrant du bien-être du cheval", explique-t-il dans le communiqué. Un tel comportement "nuit non seulement à l’image des sports équestres, mais également à la réputation de la Fédération", souligne encore celle-ci dans son communiqué. 20 jours pour faire appel Paul Estermann a maintenant la possibilité de faire appel de cette décision de la COSAN auprès du Tribunal de la fédération dans un délai de 20 jours. Depuis 2020, le Lucernois ne dispute plus que des concours au niveau national. En novembre 2019, il avait volontairement renoncé à faire partie du cadre national afin que l'équipe de Suisse puisse se préparer sans encombre pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le jugement de la COSAN équivaut à la fin de sa carrière.

Poids: le record du monde de Crouser invalidé Les 23m38 r�ussis par Crouser cet hiver n'ont pas �t� valid�s Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le record du monde de l'Américain Ryan Crouser, qui avait amélioré mi-février sa propre marque au lancer du poids avec un jet à 23m38, n'a pas été homologué par World Athletics. C'est la deuxième fois en quinze mois que cette mésaventure survient au double champion olympique de 30 ans, qui pensait avoir ajouté cet hiver un centimètre à son précédent record lors de cette réunion, les Simplot Games, organisés à Pocatello, dans l'Idaho. World Athletics a refusé de valider ce jet en raison d'un défaut technique avec l'aire de lancer et la zone d'atterrissage. "Le potentiel record du monde en salle de Ryan Crouser au lancer du poids n'a pas été validé car l'installation n'était pas certifiée et, en particulier, après une enquête, le site de lancer du poids s'est avéré non conforme", a indiqué dans un communiqué l'instance. "Le diamètre du cercle était plus grand à chaque point de mesure que ce qui est autorisé (...) et l'inclinaison vers le bas de la zone d'atterrissage était supérieure à celle autorisée à chaque point de mesure", a-t-elle précisé pour justifier sa décision. En janvier 2022 déjà "Ce n'est pas un problème nouveau, a réagi Crouser sur Instagram. Je ne comprends vraiment pas d'où vient cette règle". Déjà en janvier 2022 lors des Millrose Game, la tentative du médaillé d'or olympique à Rio et Tokyo avait été invalidée en raison d'un appareil de mesure laser défectueux qui avait provoqué l'annulation du concours. La meilleure marque mondiale, propriété de Crouser, reste donc à 23m37. Elle a été établie en plein air lors des qualifications olympiques à Eugene en juin 2021. Il possède aussi le record du monde en salle (22m82) depuis janvier 2021.