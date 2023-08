Les Suisses retrouvent le Kosovo ++ Bonvin vise les demi-finales

La Suisse retrouve le Kosovo Le coach de la Suisse Ilias Papatheodorou lors du dernier match contre le Kosovo � Fribourg fin juillet Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD La Suisse va retrouver le Kosovo. Le tirage au sort du premier tour de pré-qualifications a en effet placé le Kosovo dans le même groupe que les Helvètes. Outre ce pays qui a battu deux fois la Suisse dernièrement lors des qualifications pour l'Euro 2025, les joueurs d'Ilias Papatheodorou vont rencontrer l'Irlande et l'Azerbaïdjan. L'Irlande est aussi un adversaire que la Suisse connaît bien pour l'avoir affronté lors des pré-qualifications pour l'Euro 2025 en 2022. Il y aura trois fenêtres de jeu pour ces matches: du 19 au 27 février 2024, du 18 au 26 novembre 2024 et du 17 au 25 février 2025. Si la Suisse parvient à se qualifier, elle aura le droit de disputer le deuxième tour de pré-qualifications lors de l'été 2025.

400 m haies: objectif demi-finales pour Julien Bonvin à Budapest Julien Bonvin vivra ses premiers Mondiaux à Budapest (19-27 août). Seul athlète romand masculin sélectionné sur une épreuve individuelle pour ce grand rendez-vous estival, le Valaisan vise une place en demi-finales sur 400 m haies. "Je n'ai pas encore la force et la vitesse nécessaires pour pouvoir courir de manière relâchée en qualifications", concède d'emblée le triple champion de Suisse en titre, qui s'est confié à Keystone-ATS à l'occasion du meeting Citius de Berne vendredi dernier. "Les séries qualificatives (réd: prévues le dimanche 20 août), ce sera ma finale", lâche-t-il. "L'objectif sera de m'approcher de mon record personnel et de passer un tour. Je serai satisfait si je me hisse en demi-finales", poursuit le 7e des Championnats d'Europe de Munich 2022. "Mais j'étais déjà supposé m'arrêter en demi-finales à Munich", sourit Julien Bonvin, qui avait créé la surprise l'été dernier en Bavière en s'invitant dans le top 8 continental grâce à deux courses remarquables (49''41 en séries, 49''10 en demies). "Tout est possible dans un grand championnat" rappelle-t-il. "Il s'agit d'être en forme le jour J. J'y suis parfaitement parvenu lors des championnats de Suisse à Bellinzone", où il s'est paré d'or en 49''47 le 30 juillet. "Je n'étais pas favori, mais j'ai réussi à battre Dany Brand (réd: qui s'est classé 3e) tout en réalisant mon meilleur temps de l'année", se réjouit-il. "Une belle marge de progression" L'athlète du CA Sierre a de quoi aborder en confiance ces Mondiaux, son grand objectif de l'année. Il est monté tranquillement en puissance tout au long de la saison estivale. "Je n'étais pas très en forme en début de saison, mais c'était prévu. Je n'arrivais ainsi pas à passer les six premières haies en 13 foulées", souligne-t-il. "Je ne faisais que cinq haies en 13 foulées jusqu'aux championnats de Suisse, où j'ai à nouveau pu appliquer le schéma de course qui m'avait permis de réussir mon meilleur temps à Munich: six haies en 13 foulées, deux en 14 et le reste en 15", précise-t-il. "Il s'agit de perfectionner cela jusqu'aux Mondiaux", lâche-t-il. "A Bellinzone, ça s'était bien passé en finale, mais je n'étais pas parti très vite. J'ai une belle marge de progression", se réjouit cet ancien footballeur, qui s'était essayé au 110 m haies et au 400 m plat avant de passer au 400 m haies. "J'étais un peu trop petit pour les haies hautes", s'amuse-t-il. "J'ai une très bonne vitesse, mais sur une longue durée", estime Julien Bonvin, dont la progression est spectaculaire: son record personnel n'était ainsi que de 51''15 à l'automne 2020. Il l'a "explosé" en 2021, passant pour la première fois sous les 50 secondes en finale des Championnats de Suisse 2021 à Langenthal. Gérer la pression De quoi engendrer de nouvelles attentes pas faciles à gérer. "J'étais double champion de Suisse, j'avais battu Kariem Hussein (réd: champion d'Europe 2014 et 3e des Européens 2016), et je me suis mis beaucoup de pression avant les Européens de Munich", raconte-t-il. "J'ai appris à la gérer avec l'aide de ma coach mentale. Maintenant, j'utilise cette pression comme une force et non comme quelque chose qui me tire vers le bas", souligne Julien Bonvin. "Je suis bien lancé pour tout casser aux championnats du monde", enchaîne-t-il. Le Valaisan a appris à canaliser sa fougue pour pouvoir atteindre son pic de forme au moment opportun. "La planification se fait en deux actes. Il y a d'abord la préparation physique, durant laquelle on ne s'entraîne pas à 100%. Sur mes premières compétitions, je cours à 90-95% de mon potentiel", explique-t-il. "Il s'agit d'être tranquille dans sa tête afin de se retrouver au top sans être toujours à 100%", poursuit-il. "Le deuxième acte, c'est quand je me mets en mode guerrier, comme maintenant dans l'optique des championnats du monde", enchaîne-t-il. Une saine émulation Pour continuer à progresser et accrocher les minima olympiques (48''70), Julien Bonvin compte aussi sur une saine concurrence en Suisse. "On s'entend bien entre spécialistes, notamment avec Dany Brand. On sera tous les deux présents aux Mondiaux, c'est déjà incroyable. On essaie de se tirer vers le haut", glisse-t-il. "J'espère qu'on sera même trois à pouvoir se qualifier pour les Jeux", souligne le Valaisan, qui se réjouit de l'éclosion de Nahom Yirga (2e des championnats de Suisse en 49''68). Mais qui garde les pieds sur terre. "Tout athlète rêve des JO. Je suis lucide, je sais que je devrai être très rapide simplement pour me qualifier."

Ligue des champions: Servette chez les Glasgow Rangers Servette entame le 3e tour qualificatif de la Ligue des champions ce soir dès 20h45. Les Genevois affrontent les Glasgow Rangers dans le mythique Ibrox Park de la ville écossaise. Une semaine après son morceau de bravoure à Genk, le Servette FC a les moyens d'obtenir un résultat malgré des absences de poids. Pour une équipe qui militait encore en Challenge League en mai 2018, jouer dans un tel stade dans le cadre de la plus prestigieuse des compétitions est à la fois un bonheur incommensurable et aussi la juste récompense d'une vision à long terme, parfois jugée un peu trop "sage", mais qui se révèle aujourd'hui d'une extrême pertinence. Le pas qui sépare désormais Servette d'une présence en phase de poules de la Ligue des champions apparaît toujours aussi impossible à franchir avec la double confrontation face aux Rangers avant un barrage sans doute contre le PSV Eindhoven. Mais avec des joueurs qui ont toujours su revenir au score lors de leurs quatre derniers matches pour éviter toute défaite, il ne faut surtout juger de rien. Un coup à jouer Finalistes malheureux de la Ligue Europa l'année dernière face à l'Eintracht Francfort de Djibril Sow, les Rangers ont entamé leur saison du mauvais pied avec une défaite 1-0 samedi à Kilmarnock qui a fait tache. Les errements défensifs constatés lors de ce premier match officiel de la saison laissent croire que le Servette FC a un coup à jouer lors de ce match aller malgré la suspension d'Enzo Crivelli et les blessures de Miroslav Stevanovic et d'Alexis Antunes. A Jérémy Guillemenot, la recrue phare de l'intersaison, de saisir sa chance le soir où il livrera très certainement comme tous ses coéquipiers le match le plus prestigieux de sa carrière. Il y a des moments où il convient de se sublimer. Le rendez-vous de mercredi est l'un de ceux-là. La suspension de David Douline, averti lors des deux matches contre Genk, est toutefois "le" coup dur qui a hanté les dernières nuits de René Weiler. Après des débuts difficiles, le demi français s'est affirmé comme l'un des hommes clés de l'équipe. Son labeur à la récupération et sa faculté de se porter vers l'avant sont essentiels dans le 4-4-2 de René Weiler. Titularisé samedi à la Pontaise contre le SLO, Gaël Ondua ne pourra par ailleurs pas remplacer David Douline. Les autorités britanniques ne lui ont en effet pas délivré le visa nécessaire, a annoncé le Servette FC mardi soir dans un communiqué. Une paire formidable Face à des Rangers en quête de rachat et face à la ferveur du public, il conviendra de garder la tête froide. L'expulsion d'Enzo Crivelli à Genk a sans doute agi comme une piqûre de rappel. Sur la scène européenne, le moindre excès se paie cash. Steve Rouiller et Yoan Severin seront, ainsi, au cœur du combat pour protéger leur gardien Joël Mall. Cela tombe bien. Les deux défenseurs centraux forment en 2023 une paire vraiment formidable. Le Valaisan et le Français symbolisent le nouveau Servette: moins de strass et de paillettes sans doute que la grande équipe de la fin des années septante, mais une abnégation de tous les instants qui peut conduire vers des hauteurs encore jamais atteintes.

Le championnat d'Arabie saoudite sera diffusé sur Canal+ Les abonn�s de Canal+ pourront voir CR7 � l'oeuvre Image: KEYSTONE/AP/Amr Nabil Canal+ a acquis les droits de diffusion du Championnat d'Arabie saoudite. Les abonnés de la chaîne cryptée ne perdront ainsi pas une miette des matches de Cristiano Ronaldo ou de Karim Benzema. L'accord court "pour les deux prochaines saisons" pour l'Hexagone et l'Afrique, précise le communiqué du groupe. La saison 2023/2024 débute le 11 août. Canal+, qui revendique 25,5 millions d'abonnés dans le monde dont 16 millions hors de France métropolitaine, diffusera deux rencontres par semaine sur ses antennes. L'Arabie saoudite a lancé les grandes manoeuvres pour exister sur la scène planétaire du football en attirant plusieurs stars dans son championnat, à commencer par le Portugais Cristiano Ronaldo, arrivé à Al-Nassr en janvier. Le premier grand nom à avoir suivi le mouvement n'est autre que son ancien partenaire au Real Madrid Karim Benzema, qui a signé pour trois ans à Al-Ittihad début juin.

Caroline Wozniacki, trois ans et demi plus tard Caroline Wozniacki a sign� un retour gagnant sur le circuit Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Caroline Wozniacki a signé un retour gagnant sur le circuit, trois ans et demi après son dernier match officiel. La Danoise de 33 ans a battu Kimberly Birrell (WTA 115) 6-2 6-2 au 1er tour à Montréal. Au bénéfice d'une invitation pour ce WTA 1000, Caroline Wozniacki a eu besoin de 1h38' pour vaincre la qualifiée australienne. L'ex-no 1 mondial, désormais non-classé, a largement dominé les débats. Sa prochaine adversaire pourrait bien être la championne de Wimbledon Marketa Vondrousova (WTA 10). Caroline Wozniacki avait mis un terme à sa carrière après l'Open d'Australie 2020 alors qu'elle souffrait d'une maladie articulaire inflammatoire chronique. Depuis, elle a donné naissance à deux enfants, et ce n'est qu'après la naissance du deuxième en octobre dernier qu'elle a repris le tennis. Victorieuse de son unique titre du Grand Chelem à Melbourne en 2018, la Danoise avait annoncé son retour aux affaires à la fin du mois de juin dans une lettre parue dans le magazine Vogue. Ses principaux objectifs sont le prochain US Open (28 août-10 septembre), l'Open d'Australie 2024 et les JO de Paris 2024.

La Suisse défend sa couronne sur le relais mixte clm Marlen Reusser et la Suisse ont d Image: KEYSTONE/AP La Suisse a défendu victorieusement son titre mondial du relais mixte contre-la-montre mardi à Glasgow. Stefan Küng, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Marlen Reusser, Elise Chabbey et Nicole Koller se sont imposés avec 7''08 d'avance sur la France (2e) et 51''31 sur l'Allemagne (3e). Favori de cette épreuve, le sextuor helvétique a bâti son succès sur la moitié de parcours effectuée par les hommes. Stefan Küng et Mauro Schmid - lesquels avaient lâché Stefan Bissegger au pied de la dernière bosse - ont ainsi bouclé les 20,3 premiers kilomètres avec une avance de 18''62 sur l'Italie. Mais les Helvètes ont tremblé jusqu'au bout. La "locomotive" Marlen Reusser a en effet été victime d'une chute à 13 km de l'arrivée, alors qu'elle avait voulu relancer trop tôt après un virage. Mais elle a rapidement pu rejoindre ses deux partenaires et a tenu son rôle de leader jusqu'au bout. Les Italiennes ont quant à elles craqué, les Françaises ne parvenant pas à effacer les 23 secondes de retard accumulées par les hommes. Pas de repos pour les héros C'était la troisième année consécutive que la Suisse alignait les six mêmes coureurs dans cette épreuve. Privé de bronze pour cinq centièmes de seconde par l'Italie en 2021, le relais helvétique s'était imposé avec 2''92 d'avance sur l'Italie en 2022 en Australie. Sa marge aurait été conséquente mardi sans la chute de Marlen Reusser. Les héros du jour n'auront guère le temps de se reposer. Marlen Reusser visera ainsi jeudi un quatrième podium consécutif dans un "chrono" mondial individuel, avant de partir en quête d'une première médaille sur la course en ligne dimanche. Stefan Küng, vice-champion du monde de la spécialité l'an dernier, et Stefan Bissegger seront quant à eux encore en lice vendredi sur le clm individuel.

Les Nigérianes réclament le paiement de leurs primes Les Nig�rianes attendent que leur F�d�ration verse les primes qui leur sont dues Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND Les joueuses du Nigeria exigent que leur fédération "honore ses engagements" et leur paie les primes et dépenses impayées, dans un communiqué du syndicat des joueurs, la Fifpro, mardi. Les Super Falcons, qui ont atteint les 8es de finale de la Coupe du monde, "estiment qu'il est maintenant temps pour la Fédération nigériane de football d'honorer ses engagements et de payer les montants dus", selon le communiqué. Eliminées lundi par l'Angleterre, elles ont attendu la fin de leur Mondial pour reprendre la bataille qui les oppose à leurs dirigeants. Après avoir menacé de boycotter leur premier match le 21 juillet face au Canada, les Nigérianes avaient accepté de mettre leurs revendications entre parenthèses pour se concentrer sur le tournoi. Soutenues par la Fifpro, les joueuses ont repris leur croisade mardi, réclamant le paiement de primes, les indemnités de stage et des dépenses, dont certaines remontent à 2021. "L'équipe est extrêmement frustrée d'avoir dû poursuivre la Fédération nigériane pour ces paiements avant et pendant le tournoi et pourrait devoir continuer à le faire par la suite. Il est regrettable que les joueuses aient dû défier leur propre fédération à un moment aussi important de leur carrière", peut-on lire dans le communiqué fourni par la Fifpro.

Le relais 4x100 m masculin suisse finalement au départ Pascal Mancini et cinq autres sprinters suisses seront finalement du voyage � Budapest Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Swiss Athletics enverra six athlètes supplémentaires aux Mondiaux de Budapest. Un ticket pour le relais 4x100 m masculin lui a en effet été attribué après le retrait d'une nation qualifiée. La Suisse, 17e du classement de World Athletics dans la discipline, a donc hérité de la 16e et dernière place disponible. La commission de sélection de Swiss Athletics a convoqué six sprinters: Enrico Güntert (LC Schaffhouse), Bradley Lestrade (Lausanne-Sports), Pascal Mancini (FSG Estavayer), Timothé Mumenthaler (Stade Genève), Felix Svensson (Versoix-Athlétisme) et Silvan Wicki (BTV Aarau). Le recordman de Suisse du 110 m haies Jason Joseph est par ailleurs également à disposition du relais 4x100 m, dont les séries sont prévues le vendredi 25 août, pour ces joutes hongroises. En revanche, William Reais, sélectionné sur 200 m pour ces Mondiaux, se concentre cette saison sur les disciplines individuelles. Au final, Swiss Athletics enverra 38 athlètes à Budapest.

Mondial dames: la France écarte sans pitié le Maroc Un doubl� pour Eug�nie Le Sommer Image: KEYSTONE/AP/James Elsby La France s'est qualifiée sans problème pour les quarts de finale du Mondial dames. A Adelaide, les Bleues ont largement battu le Maroc 4-0. Elles affronteront ensuite l'Australie samedi. Rien n'a perturbé les Bleues dans l'ambiance feutrée du Hindmarsh Stadium. Ni le froid de l'Australie méridionale, avec une douzaine de degrés au thermomètre; ni l'opposition marocaine, bien moins accrocheuse que redouté; ni l'émotion d'un match particulier pour plusieurs acteurs de la rencontre, liés au Maroc de près ou de loin. Avec une Kadidiatou Diani encore impressionnante et impliquée sur trois buts (1 but, 2 passes décisives) et une Eugénie Le Sommer créditée d'un doublé, la France a déjà égalé son parcours de l'édition 2019 à domicile, un Mondial qui s'était terminé face aux futures championnes américaines (2-1). Samedi à Brisbane, un autre morceau et une tout autre atmosphère attendent le sélectionneur Hervé Renard et ses Tricolores face aux Australiennes, co-organisatrices du tournoi et très ambitieuses. Les "Matildas", qui viennent de récupérer leur star offensive Sam Kerr de retour de blessure, seront soutenues par près de 50'000 supporters, quasiment quatre fois plus que l'affluence de mardi à Adélaïde dans le plus petit stade du tournoi (13'500 personnes). Les Bleues connaissent très bien leurs futures adversaires pour les avoir affrontées le 14 juillet en fin de préparation, avec une défaite 1-0 à la clé après une prestation assez terne à Melbourne.

La Colombie a fait sauter le verrou jamaïcain au Mondial dames Catalina Usme a sign� le but d�cisif Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS La Colombie a battu la Jamaïque 1-0 à Melbourne et disputera pour la première fois les quarts de finale du Mondial dames. Elle affrontera samedi l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Spectaculaire depuis le début de la compétition, la 25e nation mondiale a évolué dans un registre plus mesuré face aux solides Jamaïcaines, qui n'avaient encaissé aucun but jusque-là après avoir notamment affronté la France et le Brésil. La capitaine Catalina Usme a débloqué la rencontre, âpre et équilibrée, d'une reprise pleine de lucidité (51e), sur une ouverture d'Ana Guzman. La Jamaïque a poussé pour égaliser, mais la tête de Jody Brown, à la suite d'un cafouillage devant le but de Catalina Perez, a heurté le poteau (53e). Celle de Drew Spence est, elle, passée à quelques centimètres de la cage (82e). La Colombienne Leicy Santos a aussi envoyé sur le poteau la balle de break (86e). Les "Reggae Girlz", qui disputent leur première phase à élimination directe en deux participations, quittent cependant la compétition la tête haute. Elles avaient réussi en exploit en éliminant le Brésil dans leur groupe.

Carnet noir: Federico Bahamontes est mort à 95 ans Federico Bahamontes lors du Tour de Romandie 1962 Image: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV Federico Bahamontes, premier Espagnol vainqueur du Tour de France en 1959, est décédé à l'âge de 95 ans. Le coureur de Tolède était considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire. "C'est avec une profonde tristesse que nous pleurons la perte de Federico Martín Bahamontes, l'Aigle de Tolède, une référence du sport qui a porté le nom de notre ville au plus haut", a déclaré le maire de la ville Carlos Velázquez sur son compte Twitter, désormais rebaptisé "X". "Le premier Espagnol à avoir remporté le Tour de France fait partie de l'histoire du sport de notre pays, avec plus de 74 victoires à son actif", a ajouté le maire. La ville a par ailleurs décrété deux jours de deuil officiel, a indiqué la mairie sur son site Internet. Dans l'histoire Né le 9 juillet 1928 à Santo Domingo près Tolède, Bahamontes est définitivement entré dans l'histoire du cyclisme le 18 juillet 1959 en remportant le Tour de France. Il a participé à son premier Tour en 1954 et a remporté six fois le classement de la montagne (1954, 1958, 1959, 1962, 1963, 1964) en dix participations à la Grande Boucle. Vainqueur de la Vuelta à deux reprises (1954 et 1957), il resta au sommet la trentaine passée et relança sa carrière sous l'autorité de son directeur sportif Raoul Rémy. Pendant les années Anquetil, "Fede" figura deux autres fois (2e en 1963, 3e en 1964) sur le podium du Tour, la course qui convenait le mieux à ce coureur adorant les températures caniculaires. Piètre descendeur S'il gagna onze étapes de montagne dans les trois grands tours (7 en France, 1 en Italie, 3 en Espagne), il fut toutefois limité par ses piètres talents de descendeur à une époque où les arrivées au sommet étaient moins fréquentes. "S'il était né 20 ans plus tard, il aurait doublé son score", estimait Pierre Chany, le journaliste de référence de l'époque. "Légende de notre sport, il a été le premier Espagnol à remporter le Tour de France, un événement qui l'a également consacré comme l'un des meilleurs grimpeurs de l'histoire", a aussi déclaré la Fédération espagnole de cyclisme dans un message publié sur Twitter. Après sa retraite, Bahamontes est resté impliqué dans le cyclisme en tant que directeur d'équipe, puis directeur de la Vuelta a Toledo. Il a également tenu son propre magasin de vélos.

Marlen Reusser: "Comment développer mon masochisme?" Les championnats du monde de Glasgow commencent mardi pour Marlen Reusser. Au programme: le contre-la-montre par équipe mixte. Avec ses collègues Elise Chabbey et Nicole Koller, la Bernoise de 31 ans parcourra la deuxième moitié du parcours. Avant elles, le trio composé de Stefan Bissegger, Stefan Küng et Mauro Schmid auront disputé les 20 premiers kilomètres. La veille de son entrée en lice, Reusser s'est entretenue avec l'agence de presse Keystone-ATS sur ce qui lui passe par la tête lors des contre-la-montre, sur le feeling sur le vélo, sur son adversaire la plus redoutable lors du chrono de jeudi et sur le parcoursd de la course en ligne de dimanche. -Marlen Reusser, c'est un peu paradoxal, vous avez déjà fêté de nombreux succès en contre-la-montre, mais vous n'aimez pas vraiment cette discipline. "C'est vrai. Je suis bonne en contre-la-montre, mais je n'aime pas ça. La grande question demeure: comment développer mon masochisme? Jusqu'à quel point suis-je prête à souffrir? Car pour le reste, tout est vrai. J'ai eu une super préparation, je n'ai pas été blessée depuis longtemps, je suis en bonne forme et j'ai encore une fois un meilleur matériel à disposition." -Sur quoi vous focalisez-vous dans de telles situations? Sur vos watts, sur le rythme ou sur autre chose? "Pas sur mes watts. J'évite ce genre d'informations, car je n'ai pas d'indicateur dans mon champ de vision pendant la course. J'écoute plutôt mon corps, je sens mes jambes et la vitesse. Je ne me demande pas si ça va bien ou mal, mais seulement si je vais vite." -Donc le feeling plutôt que la machine? "Oui, je suis convaincue que c'est plus précis." -Vous participez à trois courses lors de ces championnats du monde. A quoi pensez-vous avant le contre-la-montre par équipe mixte de mardi? "Je me réjouis beaucoup de cette course. La Suisse est tenante du titre et se présente avec les mêmes athlètes que lors de la victoire de l'année dernière. J'espère aussi avec la même motivation. J'ai en tout cas beaucoup de plaisir à participer à cet événement qui permet de vivre un truc en groupe." -Estimez-vous que le parcours très technique et sinueux est adapté à un contre-la-montre par équipe? "On peut se poser des questions sur ce parcours. Mais d'un point de vue suisse, il est top. Nous sommes tous d'un bon niveau technique. Nous nous sommes même entraînés spécifiquement, ce qui n'a pas dû être le cas de beaucoup de nations. Ce parcours très exigeant et spécial est finalement assez cool pour nous." -Jeudi suivra le contre-la-montre individuel. Vous êtes toujours montée sur le podium lors des trois derniers championnats du monde et vous avez récemment remporté le contre-la-montre final du Tour de France. Vous considérez-vous également comme la grande favorite pour l'or? "J'ai déjà beaucoup de 2e et 3e places donc j'aimerais bien gagner. Mais je ne suis pas la seule favorite. Chloé Dygert, qui revient maintenant sur la route après sa grave chute en 2020 à Imola, est aussi en bonne forme. Son titre de championne du monde en poursuite individuelle sur piste il y a quelques jours l'a montré. Maintenant, c'est la première fois depuis des années qu'on s'affronte." -Avez-vous suivi la course sur route des messieurs dimanche et qu'est-ce qui est possible pour vous dimanche prochain sur le parcours de Glasgow? "Oui, j'ai regardé. Je ne vois vraiment pas quel meilleur parcours je pourrais souhaiter. Je suis impatiente de voir ce qui sera possible de réaliser compte tenu de ma forme."

Un premier tour sans problème pour Belinda Bencic Un premier tour sans histoire pour Belinda Bencic � Montr�al. Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Trois jours après sa défaite sans appel contre Coco Gauff à Washington, Belinda Bencic (WTA 13) a su rebondir à Montréal. Elle a aisément remporté son premier tour. La Championne olympique s'est imposée 6-2 6-3 devant l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 69) qu'elle affrontait pour la première fois. Avec 19 balles de break en sa faveur - elle n'en a converti que quatre toutefois -, Belinda Bencic a survolé cette rencontre face à une adversaire qui a concédé une quatrième défaite de rang dans un premier tour après Wimbledon, Palerme et Lausanne. Au deuxième tour de ce Masters 1000 qu'elle avait enlevée en 2015, Belinda Bencic sera opposée à la gagnante d'un derby américain entre Alycia Parks (WTA 47) et Lauren Davis (WTA 50). Si la logique est respectée, elle aura rendez-vous en huitième de finale avec la 9e mondiale et jeune mariée Petra Kvitova.

Gonçalo Ramos s'engage avec le PSG Goncalo Ramos rejoint le PSG Image: KEYSTONE/EPA LUSA/TIAGO PETINGA L'attaquant portugais Gonçalo Ramos s'est engagé avec le PSG dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine avec option d'achat. Le club de la capitale l'a annoncé. Ramos (22 ans), qui évoluait au Benfica, son club formateur, devient la 8e recrue estivale de Paris après les défenseurs Milan Skriniar et Lucas Hernandez, les milieux Manuel Ugarte et Cher Ndour, les attaquants Marco Asensio et Lee Kang-in et le gardien Arnau Tenas.