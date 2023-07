Les Suissesses défieront l'Espagne au Mondial

L'Espagne a préféré rencontrer la Suisse... Les Espagnoles avaient le sourire au moment de poser pour la photo d'�quipe avant d'�tre corrig�es par le Japon... Image: KEYSTONE/EPA/RITCHIE TONGO C’est l’Espagne de la double Ballon d’Or Alexia Puttalas qui se dressera samedi à Auckland sur la route de la Suisse. Un adversaire que les Suissesses n’attendaient peut-être pas. L’Espagne a pris la deuxième place du groupe C après sa défaite 4-0 sans appel face au Japon à Wellington. Comme si Alexia Puttalas et ses coéquipières préféraient affronter la Suisse plutôt que la Norvège en huitième de finale. L’ampleur du score accrédite la thèse de l’impasse sur cette dernière rencontre du premier tour. La Suisse a été opposée à l'Espagne pour la dernière fois le 6 mars 2019 à Albufeira dans le cadre d’une rencontre amicale. La Roja s’était imposée 2-0. L’an dernier lors de l’Euro en Angleterre, la Roja, privée d’Alexia Puttala, s’était inclinée 2-1 en quart de finale face à l’Angleterre après prolongations.

Une montagne de regrets pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka a �chou� sur le fil � Umag. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 72) devra encore patienter avant de regagner un tournoi six ans après son doublé au Geneva Open. Le Vaudois a vraiment échoué sur le fil à Umag. Sur la terre battue croate où il s’était imposé il y a... dix-sept ans, Stan Wawrinka s’est incliné 6-7 (5/7) 6-3 6-4 en finale devant Alexei Popyrin (ATP 90). La victoire de l’Australien de 23 ans tient presque du miracle. Diminué physiquement, il n’avait pas franchement le profil du vainqueur au milieu du troisième set. Il a, ainsi, sauvé une balle de 4-2 avant d’être mené 4-3 0-30 par un Stan Wawrinka que tout le Goran Ivanisevic Stadion donnait alors vainqueur. Mais à 4-4, le Vaudois cédait son service après notamment une double faute qui a pesé bien lourd à 15-30 pour perdre le fil de cette finale. Cette défaite bien amère vient conclure une semaine qui avait été jusque-là parfaite pour Stan Wawrinka. Sur la lancée de son titre en double à Gstaad aux côtés de Dominic Stricker, le Vaudois avait dégagé une sorte de force tranquille tout au long de son parcours. Il devait notamment livrer une performance de choix tard samedi soir en demi-finale face à Lorenzo Sonego. Malheureusement comme à Anvers en 2019 face à Andy Murray dans une finale qu’il aurait dû également dû gagner mille fois, Stan Wawrinka n’a pas trouvé le relâchement nécessaire sur les derniers points pour porter le coup fatal. Cette finale d'Umag lui laissera une montagne de regrets. Le bilan de sa semaine à Umag demeure toutefois largement positif. Son parcours lui assure de retrouver lundi une place dans le top 50 de l’ATP. On rappellera que le Vaudois était au 148e rang le 1erenni janvier dernier. A 38 ans, il ne cesse de défier le temps qui passe.

Yverdon: la belle surprise L'Yverdonnois Brian Beyer (� gauche) au duel avec Saidy Janko. Il y avait une sorte de suppl�ment d'�me dans les rangs vaudois dimanche... Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Yverdon Sport a signé l’exploit de la deuxième journée de la Super League. Menés deux fois au score par les Young Boys, les Vaudois ont cueilli un point (2-2) qui devrait lancer leur saison. Une semaine après une performance trop timorée à Zurich pour une défaite 2-0 presque inéluctable, la formation de Marco Schällibaum a démontré dans le huis clos de la Maladière qu’elle pouvait tenir le choc au sein de l’élite. Elle a vraiment regardé le champion en titre les yeux dans les yeux pour un résultat qui répond à une certaine équité. Bien sûr, les Bernois ont dominé le plus souvent, mais Yverdon est resté dangereux de la première à la dernière minute. Le néo-promu aurait, ainsi, pu ouvrir le score après moins de 30 secondes de jeu si Anthony Racioppi ne s’était pas interposé devant Kevin Carlos. Le portier bernois fut toutefois impuissant sur la frappe de Varol Tasar à la 66e et sur la tête d’Evans Maury à la 85e pour les deux premiers buts yverdonnois de la saison. L’unique point noir pour Marco Schällibaum réside peut-être dans la fébrilité de son gardien. La responsabilité de Kevin Martin est engagée sur les deux réussites bernoises avec une sortie trop téméraire dans les pieds de Meschack Elia qui devait provoquer un penalty transformé par Jean-Pierre Nsame à la 45e et une certaine passivité sur la frappe de Filip Ugrinic à la 77e. Recruté cet été, le Canadien Sebastian Breza sera-t-il lancé à la place de Kevin Martin dimanche prochaine lors du derby contre Lausanne ? Dans l’autre rencontre disputée dimanche à 16.30, le FC Bâle s’est imposé 5-2 devant le FC Winterthour après avoir pourtant concédé l’ouverture du score. Ce succès était impératif trois jours après le naufrage en Conference League pour que la maison rhénane ne brûle pas déjà.

Un doublé de Villiger fait tomber le SLO Lars Villiger double buteur Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Lucerne a signé sa première victoire en championnat lors de la 2e journée. Face au Stade Lausanne-Ouchy, les joueurs de Suisse centrale se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Lars Villiger. L'attaquant de 20 ans est entré en jeu à la pause et est devenu le match winner. Il a d'abord donné l'avantage à ses couleurs en n'ayant plus qu'à pousser au fond une passe de Meyer. Villiger a ensuite marqué le but de la victoire à la 85e minute d'un joli tir croisé. La défaite est amère pour les Vaudois. Quelques minutes plus tôt, Elies Mahmoud avait profité d'une mésentente dans la défense lucernoise pour égaliser. Et peu après, Florian Danho avait même le deuxième but au bout du pied, mais le gardien de Lucerne a pu s'interposer du bout du pied. Et malheureusement pour les Stadistes, le buteur Mahmoud - entré en jeu à la 80e minute - a été expulsé dans les arrêts de jeu pour un crachat. Lucerne, avec Ardon Jashari en deuxième mi-temps pour son 21e anniversaire, a réussi sa répétition générale en vue du match retour contre Djurgarden jeudi dans les qualifications de la Conference League.

La passe de dix pour Verstappen Max Verstappen une fois encore inarr�table � Spa Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Belgique de F1. Sur le circuit de Spa-Francorchamps, le Néerlandais a enlevé la dixième victoire de la saison en douze courses. Du jamais vu en Formule 1. Dans les Ardennes, le Batave l’avait déjà emporté en 2021 et en 2022. Bien que privé de pole-position dans ce Grand Prix de Belgique et rétrogradé de cinq places sur la grille pour avoir changé de boîte de vitesse en dehors du quota autorisé, le champion du monde en titre n’a eu besoin que de 17 tours pour prendre la tête au détriment de son coéquipier, le Mexicain Sergio Perez, finalement 2e. Parti en pole, mais dépassé dès la première ligne droite par Perez, puis par Verstappen, Charles Leclerc (Ferrari) complète le podium. Samedi, à l’occasion de la course sprint, le leader du championnat du monde avait surtout dû se jouer de la pluie tombée en abondance. Dimanche, il a avalé ses adversaires grâce au DRS, avant de prendre une marge de sécurité et signer son huitième succès consécutif.

Une première miraculeuse Elisabetta Cocciaretto n'en revient pas d'avoir gagn� � Lausanne Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Elisabetta Cocciaretto (WTA 42) est la nouvelle championne du Ladies Open de Lausanne. L'Italienne a cueilli sur les bords du Léman le premier titre de sa carrière. Finaliste malheureuse en janvier à Hobart, Elisabetta Cocciaretto n'a pas laissé passer sa dernière chance. Elle s'est imposée 7-5 4-6 6-4 en finale devant Clara Burel (WTA 84) qui échoue au même stade pour la deuxième fois déjà. La Niçoise s'était inclinée en 2021 devant la Slovène Tamara Zidansek. Cette année, Clara Burel est battue par une véritable miraculée. Elisabetta Cocciaretto a en effet été à un point de la défaite à deux reprises lors de cette semaine particulière. Elle a ainsi sauvé une balle de match au premier tour contre la Schwytzoise Céline Naef et une autre samedi en demi-finale face à la Hongroise Anna Bondar. A 22 ans, la droitière d'Ancone ouvre son palmarès d'une manière presque improbable. Sa pugnacité et sa régularité lui permettent de compenser un déficit athlétique qu'elle peut rencontrer parfois.

Les hurdleurs confirment leur belle forme à Bellinzone Jason Joseph a confirm� l'excellence de sa forme � Bellinzone Image: KEYSTONE/EPA PAP/ADAM WARZAWA Les hurdleurs Jason Joseph et Ditaji Kambundji ont confirmé l'excellence de leur forme dimanche lors des championnats de Suisse à Bellinzone. Le Bâlois a cueilli l'or en 13''16 sur 110 m haies, la Bernoise s'imposant quant à elle en 12''72 sur 100 m haies. Le champion d'Europe 2023 du 60 m en salle et la double médaillée de bronze européenne (outdoor 2022, salle 2023) n'ont certes pas amélioré leur record personnel malgré d'excellentes conditions. Mais, sans la moindre concurrence sur la scène nationale, il n'est jamais simple de se surpasser. Jason Joseph a néanmoins couru en 13''16, à 0''06 du record national qu'il a battu à Florence début juin puis égalé à Madrid le 22 juillet. Ditaji Kambundji l'a quant à elle emporté en 12''72, à 0''04 de son record personnel établi lors des récents Européens M23 et à 0''10 du record de Suisse de Lisa Urech. Autre finale très attendue dimanche, celle du 800 m dames a vu Audrey Werro confirmer qu'elle était bien déjà la patronne dans la discipline en Suisse. La Fribourgeoise de 19 ans a mené la course à son train pour s'imposer en 2'01''70, devant la Valaisanne Lore Hoffmann (2'02''46) et la Biennoise Rachel Pellaud (2'03''07). Spitz bat Petrucciani Lionel Spitz a par ailleurs aisément gagné le duel qui l'opposait au médaillé d'argent des Européens 2022 Ricky Petrucciani en finale du 400 m. Le Zurichois s'est imposé en 45''25 pour devenir le troisième performeur suisse de l'histoire, à 0''26 du record national Mathias Rusterholz, alors que le Tessinois (2e) a dû se contenter de 46''58.

Sjöström impériale sur 50 m libre, mais sans record Sarah Sj�str�m a triomph� sur 50 m libre dimanche Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Sarah Sjöström n'est pas parvenue à améliorer son propre record du monde établi samedi sur 50 m libre à l'occasion de la finale aux Mondiaux de Fukuoka. Mais la Suédoise a conservé sans trembler son titre dans la discipline dimanche. Agée de 29 ans, Sarah Sjöström a cueilli son 12e titre mondial individuel. Elle s'est imposée en 23''62, devant l'Australienne Shayna Jack (24''10) et la Chinoise Zhang Yufei (24''15). La veille, elle avait nagé en 23''61, triomphant également sur le 50 m papillon. Sarah Sjöström fait évidemment partie des visages marquants de ces championnats du monde. Tout comme Ruta Meilutyte (26 ans), qui a conservé son titre du 50 m brasse en battant le record du monde lors de cette ultime journée de compétition. La Lituanienne, qui avait égalé la précédente meilleure marque samedi (29''30), s'est imposée en 29''16 en devançant l'Américaine Lilly King (29''94) et l'Italienne Benedetta Pilato (30''04). Elle avait déjà conservé sa couronne sur 100 m brasse. Hafnaoui proche de Sun Yang Ahmed Hafnaoui s'est lui aussi offert un doublé au Japon. Déjà titré sur 800 m, le Tunisien a triomphé sur 1500 m libre grâce à un chrono de 14'31''54. Il a devancé de 0''05 son dauphin Bobby Finke, manquant pour 0''52 le record du monde de Sun Yang.

La Colombie fait craquer l'Allemagne à la 97e La joie de Manuela Vanegas, buteuse d�cisive face � l'Allemagne Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft La Colombie a créé la sensation à l’occasion de la dernière rencontre comptant pour la deuxième journée de la phase de poules du Mondial féminin. La formation sud-américaine l’a emporté à la 97e minute sur un coup de tête de Manuela Vanegas (2-1) contre une des favorites de la compétition, l’Allemagne. L'Allemagne de Martina Voss-Tecklenburg (ex-sélectionneuse de la Suisse) pensait pourtant avoir évité la défaite après l’égalisation d’Alexandra Popp, sur penalty, à la 89e minute. C’était sans compter sur l’élévation de Vanegas, qui permet à la Colombie de prendre seule la tête du groupe et d'entrevoir les 8es de finale Dans cette partie entre les deux meilleures formations de la poule H, la Colombie a ouvert la marque à la 52e lorsque Linda Caicedo (18 ans) s’est jouée de deux défenseuses allemandes avant de loger le ballon dans la lucarne opposée. La pépite colombienne a ensuite manqué d’un cheveu le doublé à la 87e. Un échec qui aurait pu être lourd de conséquences puisque sur l’action suivante Lena Oberdorf obtenait le penalty du 1-1.

Les louanges d'Inka Grings Inka Grings: le regard d�sormais tourn� vers les huiti�mes de finale. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER "Nous avons laissé notre cœur sur le terrain". Inka Grings a bien raison de relever la force de caractère de ses protégées au soir de cette qualification pour les 1/8 de finale de la Coupe du monde. "Je suis très fière de la performance de mes joueuses, poursuit la technicienne allemande. Cette rencontre ne fut pas évidente pour les... nerfs. Mais au final, il y a cette qualification après un troisième clean sheet en trois matches. Il y a eu bien des critiques autour de l’équipe avant cette Coupe du monde. Ce soir, je dois tirer un grand coup de chapeau à mes joueuses. Elles ont su y répondre. Elles ont été fantastiques." "Le combat fut éprouvant, avoue pour sa part Noelle Maritz. Il y a des instants où nous aurions dû être plus malines avec le ballon. Une chose est sûre : nous devons élever le niveau de notre jeu pour pouvoir espérer un résultat en huitième de finale." Pour Sandrine Mauron, cette qualification récompense "un groupe qui a bien grandi depuis le mois de janvier". "Nous avons su bien réagir après une première mi-temps difficile, souligne la Vaudoise. Nous pouvons aussi compter sur une superbe gardienne." Il est vrai que le calme dégagé par Gaëlle Thalmann dans les dernières minutes a sans doute permis à ses coéquipières de garder elles aussi les idées claires dans des dernières minutes infernales.

La Suisse a tenu le choc à Dunedin Ana Maria Crnogorcevic devance Gabi Rennie. La Suisse aura toujours un temps d'avance sur les Kiwis... Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Avec bravoure et un cœur énorme, la Suisse a tenu le choc à Dunedin. Le nul 0-0 arraché devant la Nouvelle-Zélande lui ouvre les portes des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Premières du groupe A après leur succès initial contre les Philippines (2-0) et les partages des points face à la Norvège (0-0) et à la Nouvelle-Zélande, la Suisse affrontera samedi à Auckland le deuxième du groupe C, sans doute le Japon plutôt que l’Espagne. Il y a huit ans au Canada, la Suisse avait déjà connu l’ivresse d’un huitième de finale dans une Coupe du monde qu’elle avait malheureusement perdu 1-0 face au pays hôte. On ne sait pas si les joueuses d’Inka Grings feront mieux samedi même rien n’interdit de rêver. Avec sa défense de fer devant une Gaëlle Thalmann qui est toujours invaincue en trois rencontres dans cette Coupe du monde et une Lia Wälti toujours aussi impeccable en ligne médiane, la Suisse peut s’appuyer sur un socle vraiment solide. Il restera à Ramona Bachmann et à Ana Maria Crnogorcevic à retrouver leur inspiration dans les trente derniers mètres. Les joueuses du PSG et du FC Barcelone n’ont pas, comme face à la Norvège, toujours fait bon usage des bons ballons qu’elles ont joués aux abords de la surface adverse. Portées par leur public, les Néo-Zélandaises ont exercé un réel ascendant sur cette partie. Avec le large succès (6-0) qui s'est très tôt dessiné de la Norvège devant les Philippines dans le même temps à Auckland, les Kiwis n’avaient, il est vrai, pas le choix. Elles devaient gagner pour prolonger l’aventure dans "leur" Coupe du monde. Elles ont cru tenir la victoire avec cette frappe de Jacqui Hand sur le poteau à la 23e minute sur leur seule véritable occasion d’un match trop crispant pour être beau.

Premier succès en Coupe du monde pour le Maroc Le Maroc de Reynald Pedros a f�t� un succ�s historique Image: KEYSTONE/AP/Victoria Adkins Le Maroc, novice dans la compétition, a remporté son premier succès dans un Mondial féminin dimanche. Les joueuses du coach Reynald Pedros ont battu la Corée du Sud 1-0) à Adélaïde, grâce à un but de la tête d'Ibtissam Jraidi dès la 6e minute. Les Marocaines, écrasées par l'Allemagne (6-0) lors de leur entrée en lice, restent donc en course pour la qualification pour les 8es de finale. Elles affronteront la Colombie lors de la dernière journée du groupe H, jeudi.

Pas de finale pour les relayeurs du 4x100 m 4 nages Mityukov et ses comp�res du 4x100 m 4 nages ont �chou� d�s les s�ries aux Mondiaux Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Les relayeurs du 4x100 m 4 nages ont réalisé un nouveau record de Suisse en séries lors de la dernière journée des Mondiaux en grand bassin de Fukuoka. Roman Mityukov (dos), Jérémy Desplanches (brasse), Noè Ponti (papillon) et Antonio Djakovic (crawl) n'ont toutefois pas obtenu leur ticket pour la finale. Le quatuor de choc de la natation masculine helvétique a réussi un chrono de 3'35''46 synonyme de 15e place, manquant le top 8 pour 2''20. Il a tout de même amélioré de plus d'une seconde et demie un record national qui détenait depuis les Mondiaux 2019 (3'36''98 par Mityukov, Yannick Käser, Desplanches qui était alors aligné sur le papillon, et Nils Liess). Swiss Aquatics doit donc se satisfaire de trois finales (top 8) dans ces Mondiaux. Mais la médaille de bronze obtenue par Roman Mityukov sur 200 m dos vient largement compenser les difficultés rencontrées par les médaillés olympiques Noè Ponti (7e du 100 m papillon) et Jérémy Desplanches (éliminé en demies sur 200 m 4 nages). Antonio Djakovic (6e du 400 m libre) a en outre rempli son contrat après une saison marquée par une blessure à un nerf du cou.

La Belgique, terre promise pour McLaren? Spa sera-t-il le terrain de jeu d'une autre équipe que Red Bull? Si Verstappen, solide leader du championnat de F1, arrive en Belgique en favori, les McLaren sont en pole pour le déloger. Pour le dernier Grand Prix de la saison avant la pause estivale, l'équipe britannique rêve de confirmer son regain de forme par un succès, qui mettrait fin à une série de sept victoires consécutives pour Verstappen - douze pour Red Bull, un record. Grâce à des améliorations apportées sur la MCL60, McLaren en grande difficulté en début de saison, est revenue aux avant-postes. Preuve de sa forme retrouvée, ses deux pilotes Lando Norris et Oscar Piastri ont à chaque fois terminé dans le Top 5 des deux dernières courses -en Grande-Bretagne début juillet et en Hongrie le week-end dernier. Depuis ses deux deuxièmes places consécutives, Norris, le mieux placé du duo, lorgne désormais la plus haute marche du podium. Mais le Britannique, en quête d'une première victoire en F1, devra toutefois vaincre le champion en titre Verstappen sur cette 12e manche de la saison. Sur une autre planète l'an dernier, "Mad Max", né à Hasselt, à quelque 100 km au nord du circuit, s'était imposé depuis une lointaine 14e place sur la grille. La forme du Néerlandais ne s'est depuis pas estompée, puisqu'il n'a jamais fait pire qu'une 7e place en GP (à Singapour en 2022) et qu'une 2e place cette saison (en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan). Mise à part une possible défaillance de la Red Bull, on voit mal ce qui pourrait l'écarter de la victoire, ou en tout cas du podium. Sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, niché entre collines et forêts des Ardennes belges, la pluie attendue vendredi et samedi, jour de sprint, pourrait toutefois rebattre bien des cartes. Elle ne serait pas sans rappeler le GP de Belgique 2021: à cette époque, Verstappen s'était imposé après un simulacre de Grand Prix - deux tours seulement derrière la voiture de sécurité, en raison du déluge qui s'abattait sur le circuit. Outre la pluie, le sprint - le troisième cette année - va modifier le déroulement du week-end et pourrait amener un peu plus de piquant à une saison jusque-là assez terne.