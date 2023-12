Les Suissesses en retrait à St-Moritz ++ Chris Evert se bat

Odermatt encore géant à Val d'Isère Marco Odermatt a dompté la Face de Bellevarde pour la 3e fois de suite Image: KEYSTONE/EPA Marco Odermatt a maîtrisé le géant de Val d'Isère. Le Nidwaldien a relégué Marco Schwarz à 0''96 et Joan Verdu à 1''32 pour signer sa 25e victoire de Coupe du monde. Imbattable Marco Odermatt. Dans des conditions très difficiles en deuxième manche avec de la neige, le patron de la Coupe du monde n'a pas laissé planer le doute. Malgré quelques erreurs, notamment sur le haut des deux parcours, Odi n'a pas son pareil lorsqu'il s'agit de laisser aller ses skis. Alors quand certains perdent du temps après avoir commis de grosses fautes, le Nidwaldien gère et avance. Surtout sur cette Face de Bellevarde qui ne consacre que des skieurs d'exception. Ce qu'est Marco Odermatt qui signe sa 25e victoire en Coupe du monde, la 15e dans sa discipline de prédilection. Le double détenteur du gros globe de cristal réalise le triplé en Haute-Tarentaise, lui qui avait déjà triomphé en 2021 et l'an passé. Avec trois succès, il est désormais troisième sur les listes derrière Michaël von Grünigen (4 victoires) et Marcel Hirscher (5 succès). "Enfin la première course de la saison, a déclaré le vainqueur du jour au micro de la FIS. Je suis très content de cette troisième victoire de suite ici. J'ai eu un peu de peine avec la visibilité sur le haut et j'ai fait quelques fautes." Meillard "seulement" 6e Troisième au terme du parcours matinal, Loïc Meillard n'a malheureusement pas pu confirmer à l'occasion de son deuxième effort. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a pris la 6e place. Trois autres Suisses sont parvenus à marquer des points. Pour sa première course de Coupe du monde, le jeune Sandro Zurbrügg a réussi un bel exploit. 30e après la manche initiale, le Bernois de 21 ans s'est classé 17e. Il a ainsi fait mieux que Thomas Tumler (20e) et Fadri Janutin (22e). Gino Caviezel a été éliminé en première manche et Justin Murisier a commis l'irréparable au cours de la deuxième. A noter le premier podium de l'Andorran Joan Verdu qui offre ce premier top 3 à son pays des Pyrénées.

Descente: Suissesses moyennes à St-Moritz, Shiffrin s'impose Mikaela Shiffrin est allée chercher sa 91e victoire en Coupe du monde lors de la descente de St-Moritz Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Suissesses n'ont pas décroché de podium lors de la descente de St-Moritz. Michelle Gisin a fini au 8e rang d'une course remportée par Mikaela Shiffrin. Et de 91! Dans les Grisons, Mikaela Shiffrin est allée chercher sa 91e victoire en Coupe du monde, sa quatrième descente. L'Américaine a forgé son succès dans la partie médiane de la piste Corviglia. Elle a surtout réussi à battre Sofia Goggia, la grande favorite de cette première descente grisonne. L'Italienne a commis une erreur de ligne qui l'a repoussée à 0''15 de Shiffrin. Au 3e rang on retrouve Federica Brignone à 0''17. Les Suissesses ont été trop timides dans la partie médiane. Résultat, Michelle Gisin a très bien fini, mais les hésitations plus haut lui ont coûté une meilleure place. Elle termine meilleure Suissesse au 8e rang à 0''64 et confirme que son ski en vitesse va plutôt bien. "C'était le rêve à skier avec cette météo, a confié la double championne olympique de combiné. La piste est parfaite et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était presque parfait, mais j'étais trop crispée dans le deuxième secteur. Il me manque encore un tout petit peu de confiance." Comme les écarts sont serrés, Corinne Suter a pris la 11e place à 0''70. Très attendue après sa 3e place en Super-G, Lara Gut-Behrami a tout perdu dans les 35 premières secondes de course en cédant 0''90 à Shiffrin sur des parties planes. Elle a fini 13e à 0''89, démontrant qu'elle n'a rien perdu par la suite. Les autres représentantes de Swiss-Ski sont plus loin. Priska Nufer est provisoirement 17e, Jasmine Flury 18e, Delia Durrer 19e, Joana Hählen 25e et Jasmina Suter 30e.

Chris Evert annonce une récidive de son cancer des ovaires Chris Evert, en rose, doit lutter contre un nouveau cancer Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG L'Américaine Chris Evert, qui a remporté 18 titres du Grand Chelem en simple, a été diagnostiquée d'une récidive de son cancer des ovaires et suit un traitement. Elle l'a annoncé. "Bien qu'il s'agisse d'un diagnostic que je n'ai jamais voulu entendre, je me sens une fois de plus chanceuse qu'il ait été détecté à temps", a déclaré Evert dans un communiqué publié par son employeur, la chaîne ESPN, également partagé sur la plateforme de médias sociaux X. "Sur la base d'une tomographie par émission de positons, j'ai subi une nouvelle intervention chirurgicale robotisée la semaine dernière. Les médecins ont trouvé des cellules cancéreuses dans la même région pelvienne. Toutes les cellules ont été enlevées et j'ai commencé un nouveau cycle de chimiothérapie", explique le texte. Evert, 68 ans, a déclaré en janvier 2022 qu'on lui avait diagnostiqué un cancer des ovaires. Sa soeur cadette, Jeanne Evert Dubin, est décédée de la même maladie en février 2020 à l'âge de 62 ans. Evert a indiqué qu'en conséquence elle se retirait de son travail de commentatrice pour ESPN et qu'elle ne pourrait pas rejoindre ses collègues à Melbourne pour l'Open d'Australie le mois prochain. Evert a été une figure dominante du tennis féminin dans les années 1970 et 1980, remportant 157 titres WTA en simple et atteignant au moins les demi-finales dans 52 des 56 tournois du Grand Chelem auxquels elle a participé.

Kyrgios annonce son forfait Nick Kyrgios ne sera pas à Melbourne pour l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/ADAM HUNGER Nick Kyrgios a annoncé son forfait pour l'Open d'Australie. Une décision qui lui "brise le coeur", alors qu'il continue à se battre pour retrouver la forme après une longue absence due à une blessure. Le fantasque Australien s'est fait opérer du genou en janvier, puis a renoncé à revenir à Wimbledon après s'être déchiré un ligament du poignet. Il avait déclaré le mois dernier que "les étoiles devraient s'aligner" pour qu'il soit prêt pour son Grand Chelem national en janvier 2024, et l'ancien numéro 13 mondial a confirmé avoir échoué dans cette course contre la montre. "C'est un moment très décevant pour moi, mais je ne pourrai pas participer à l'Open d'Australie 2024", a déclaré Kyrgios sur le site d'abonnement OnlyFans, qu'il a rejoint en tant que créateur de contenu la semaine dernière. Le mois dernier, Kyrgios a affirmé que gagner un tournoi du Grand Chelem restait sa plus grande motivation, après en avoir été proche à Wimbledon en 2022, lorsqu'il s'est incliné en finale face au Serbe Novak Djokovic. L'Open d'Australie se déroulera du 14 au 28 janvier à Melbourne. La Bélarusse Aryna Sabalenka défendra le titre féminin et Djokovic, le titre masculin. Si Kyrgios manque à l'appel, l'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, qui n'a pas joué depuis l'Open d'Australie 2023 en raison d'une blessure, figure sur la liste des participants. Il en va de même pour la Japonaise Naomi Osaka, quadruple vainqueure en Grand Chelem, qui a donné naissance à sa fille Shai en juillet. Elle n'a pas joué depuis septembre 2022, en raison de problèmes de santé mentale.

Frk et Scherwey suspendus Martin Frk a bien failli couper le visage de Lawrence Pilut avec son patin Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Après la journée de vendredi soir en National League, Martin Frk et Tristan Scherwey ont reçu un match de suspension. Le Tchèque pourrait voir sa sanction alourdie. Après la journée de vendredi soir en National League, Martin Frk et Tristan Scherwey ont reçu un match de suspension. Le Tchèque pourrait voir sa sanction alourdie. L'attaquant de Rapperswil est en effet suspendu provisoirement pour une rencontre à la suite de son coup de pied contre le Lausannois Lawrence Pilut. En se penchant contre le banc après une charge, le Tchèque a dirigé son patin dans le visage du défenseur américano-suédois. Tristan Scherwey écope lui d’une amende de 2500 francs en plus d'un match de suspension pour son coup de coude contre le Biennois Tino Kessler.

Géant de Val d'Isère: Odermatt bien parti, Meillard 3e Marco Odermatt impressionnant à Val d'Isère Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt domine la concurrence après la première manche du géant de Val d'Isère. Le patron de la Coupe du monde devance Henrik Kristoffersen et Loïc Meillard. Et dire que le Nidwaldien a commis plusieurs erreurs sur la Face de Bellevarde! Très agressif sur le haut, Odermatt a semblé à la limite. Puis le meilleur skieur du monde a trouvé le bon rythme et ses adversaires n'ont pu que constater la différence. Ultrasolide dans la partie intermédiaire, Odi a su éviter les pièges avec élégance. Seuls Henrik Kristoffersen (à 0''65) et Loïc Meillard (à 0''75) ont pu rester dans son sillage et à moins d'une seconde. Marco Schwarz occupe le 4e rang à 1''23. Bien parti, Gino Caviezel n'a malheureusement pas pu rallier l'arrivée après avoir enfourché sur la fin du parcours. Thomas Tumler a, comme bien des coureurs, connu plusieurs soucis sur la piste. Il occupe le 18e rang provisoire à 3''80. Scénario identique pour Justin Murisier qui a dû se battre sur la piste et qui se situe à la 21e place à 4''68.

Une 3e défaite d'affilée pour les Hawks Joel Embiid (à droite) a brillé face aux Hawks vendredi Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Atlanta a subi vendredi sa troisième défaite d'affilée en NBA, la 12e au total en 21 matches disputés cette saison. Les Hawks de Clint Capela se sont inclinés 125-114 sur le parquet de Philadelphie. Privés de leur meneur Trae Young (malade), les Hawks ont craqué dans le "money time" alors qu'ils comptaient encore 3 points d'avance (109-106) à 5'03'' du "buzzer" après que Clint Capela avait rentré ses deux lancers-francs. Ils ont alors encaissé un partiel de 15-0. Joel Embiid fut l'homme du match. Le pivot des Sixers a réussi 38 points, 14 rebonds, 4 contres et 3 assists, se montrant également décisif en toute fin de match après s'être blessé à une jambe alors qu'il restait moins de cinq minutes à jouer dans cette partie. Clint Capela a, lui, cumulé 15 points et 16 rebonds (dont 10 captés en phase offensive). Aligné durant 30', l'intérieur genevois des Hawks a cependant souffert face à Embiid: il a terminé ce match avec un différentiel de -10, contre +16 pour le Camerounais. Les Spurs ont par ailleurs concédé vendredi leur 16e défaite consécutive, égalant ainsi le triste record de la franchise établi la saison dernière. San Antonio a été battu 121-112 par les Bulls au Texas, malgré un Victor Wembanyama monstrueux (21 points, 20 rebonds, 4 assists, 4 contres).

Enfin une première course pour Odermatt? Marco Odermatt devrait enfin lancer sa saison à Val d'Isère, où est prévu samedi le premier géant d'une saison jusque-là marquée par des annulations à répétition. Les slalomeurs auront eux droit à leur deuxième course de l'hiver dimanche sur la neige française. Au repos forcé à Sölden, Zermatt/Cervinia et Beaver Creek en raison des conditions météorologiques, géantistes et spécialistes de vitesse ont vu six possibilités de marquer des points s'envoler - provisoirement, certaines courses ayant déjà été reprogrammées. Ils doivent commencer à trouver le temps long. Vainqueur de huit des dix derniers géants qu'il a disputés sur le front de la Coupe du monde, Marco Odermatt fait évidemment figure de grand favori samedi (1re manche à 9h30, la 2e à 13h). Le Nidwaldien a les crocs après avoir été privé de compétition depuis le début d'un hiver qu'il aborde en pleine possession de ses moyens. Eliminé en deuxième manche du slalom de Gurgl alors qu'il avait signé le 4e temps sur le premier parcours, Loïc Meillard part aussi en quête de ses premiers points de l'hiver. Le skieur d'Hérémence fait partie des principaux outsiders à Val d'Isère, où il n'a jamais fait mieux que 5e en géant. Loïc Meillard reste en revanche sur une 3e place en slalom dans la station de Haute-Tarentaise, où le jeune retraité Lucas Braathen avait gagné l'an dernier. Il a à coeur de se racheter après sa sortie de piste de Gurgl, tout comme Ramon Zenhäusern qui n'avait pu faire mieux que 22e en Autriche. Daniel Yule avait quant à lui réussi une bonne course à Gurgl (5e, à trois centièmes de la 3e place), même s'il n'était pas parvenu à empêcher un triplé autrichien. Le Valaisan vise un premier podium à Val d'Isère en Coupe du monde, lui qui y avait remporté un slalom FIS en 2011.

St. Gall défie le Champion au Wankdorf Ce samedi offre deux belles affiches de Super League : un choc au sommet à 18.00 à Berne entre les Young Boys et le FC St. Gall et le derby lémanique à 20.30 à la Tuilière entre Lausanne et Servette. A nouveau leader après leur succès à l’arraché de mercredi face au Stade Lausanne-Ouchy, les Young Boys tenteront d’enchaîner face à des St. Gallois qui rêvent de cueillir un deuxième succès à l’extérieur pour que leur formidable bilan à domicile – 8 victoires en 8 matches – puisse vraiment leur permettre de viser le titre. Le choix de Raphaël Wicky quant au gardien appelé à jouer cette rencontre au sommet est guetté par tous les observateurs. Le Valaisan bouleversera-t-il la hiérarchie établie en septembre par les Young Boys qui offre à Anthony Racioppi la place de no 1 devant David von Ballmoos ? A la Tuilière, le Servette FC, qui n’a pas perdu un seul de ses douze derniers matches (toutes compétitions confondues), sera sur ses gardes. Battu 5-0 samedi dernier au Letzigrund par les Grasshoppers, le Lausanne-Sport sera en quête de rachat dans un stade qui ne sera pas loin d’être comble. Les Vaudois se heurteront toutefois à une équipe qui a laissé une très belle impression dimanche dernier lors du 1-1 contre les Young Boys et qui possède avec Chris Bedia et Dereck Kutesa deux attaquants capables de forcer la décision à n’importe quel moment.

Guerdat remporte la Finale du Top 10 Guerdat a remporté pour la 3e fois la Finale du Top 10 Image: KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER Steve Guerdat est devenu le premier triple vainqueur de l'histoire de la prestigieuse Finale du Top 10, épreuve-phare de la journée de vendredi au CHI de Genève. Le champion d'Europe 2023 a triomphé en selle de Venard de Cerisy, après avoir déjà gagné en 2010 avec Jalisca et en 2018 sur Alamo. Le Jurassien, plus "lent" parmi les trois cavaliers auteurs d'un sans faute en première manche derrière Shane Sweetnam (James Kann Cruz) et le tenant du titre Henrik von Eckermann (King Edward), a mis la pression sur l'Irlandais et le Suédois en signant un deuxième parcours exempt de toute erreur. Avec un chrono de 48''13. Le no 1 mondial Henrik von Eckermann n'a pas tenu le choc, commettant une faute fatale et terminant au 2e rang. Le no 10 de la hiérarchie Shane Sweetnam a lui aussi craqué, en fin de parcours, commettant même deux fautes qui l'ont rejeté à la 6e place du classement final. "C'est un sentiment extraordinaire", a lâché Steve Guerdat à l'issue de cette épreuve. "Chaque victoire ici est exceptionnelle, je l'ai répété dix fois, cent fois, mille fois. C'est juste un rêve qui se réalise. Je suis un gamin qui continue de rêver", a poursuivi le champion olympique 2012. Fuchs 5e Cette prestigieuse épreuve se refuse en revanche toujours à Martin Fuchs (5e), qui la disputait pour la cinquième fois. En selle de Conner Jei, le Zurichois a perdu toute chance de s'imposer dès la première manche en commettant deux fautes. Il s'est parfaitement repris avec un deuxième parcours immaculé, en vain. Martin Fuchs sera dimanche avec Leone Jei l'un des grands favoris du Grand Prix, qu'il a déjà gagné à deux reprises à Palexpo. Il reste en outre sur un succès en Grand Chelem, à Spruce Meadows en septembre. Vainqueur quant à lui à trois reprises du GP genevois, Steve Guerdat montera Dynamix de Belhême dimanche.

La Juventus bat Naples et prend la tête de la Serie A L'attaquant de Naples Victor Osimhen, à gauche, semble déséquilibrer par Danilo. Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO La Juventus Turin a pris provisoirement la tête du championnat d'Italie en battant le champion en titre Naples 1 à 0 à domicile lors du match d'ouverture de la 15e journée. Un but de la tête de Federico Gatti (51e) a offert la victoire aux Turinois qui du coup devancent d'un point l'Inter Milan (2e), qui accueille l'Udinese (16e) samedi (20h45). Au terme d'une rencontre à la fois très engagée et très fermée défensivement, les hommes de Massimiliano Allegri ont remporté leur onzième victoire de la saison. Le club turinois n'a perdu qu'une fois en Serie A cette saison (4-2 à Sassuolo, 5e j.), et surfe désormais sur une série d'invincibilité de dix matches (huit victoires, deux nuls) et met ainsi la pression sur l'Inter. Pourtant, lors d'une rencontre alerte, la meilleure occasion du match a été à l'actif de Naples, lorsque le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, seul face au but de Wojciech Szczesny, a tiré au-dessus (28e). Kvaratskhelia avait été démarqué côté gauche sur une erreur de marquage et une passe inspirée de Victor Osimhen. Naples, avec son nouvel entraîneur Walter Mazzarri, qui vient de remplacer le Français Rudi Garcia, est cinquième à douze longueurs de son adversaire du jour. L'attaquant masqué Victor Osimhen, meilleur buteur de Serie A la saison dernière, a cru égaliser à la 70e minute mais son but a été refusé pour hors jeu. Le Nigérian avait réussi à éviter la sortie du gardien Szczesny avant de conclure. Le Napoli comptait se racheter de sa dernière lourde défaite à domicile contre l'Inter Milan (0-3), peine perdue.

Fin de série pour le Lausanne HC, Genève-Servette en reprise L'attaquant du CP Berne, Thierry Bader jubile après avoir inscrit le 2-1 pour ses couleurs contre Bienne. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fin de série pour Lausanne. Après sept succès de rang, les Vaudois sont tombés à domicile contre les Rapperswil-Jona Lakers (2-4) en National League. Genève-Servette s'est repris contre Kloten (6-4). Les Lausannois ont connu un trou noir au début de la troisième période. Alors qu'ils avaient archidominé le deuxième tiers-temps (16-4 aux tirs), ils ont encaissé deux buts en 65 secondes par Albrecht et Dünner. Mais s'ils ont brillé au cours de la période intermédiaire, les deux autres tiers ont été difficiles pour les Vaudois. Il est vrai que Rapperswil-Jona constitue une sorte de "bête noire" pour les coéquipiers de Damien Riat puisqu'ils se sont inclinés lors des trois matches de la saison. La partie a été marquée par le geste très dangereux du Tchèque Martin Frk, qui a donné un coup de patin au cou du défenseur lausannois Lawrence Pilut, qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Heureusement, il n'en fut rien et les arbitres n'ont rien signalé sur cette action... Après avoir bousculé sans ménagement le champion de Suède mardi en Ligue des champions, Genève-Servette a eu besoin d'un tiers-temps pour prendre la mesure de Kloten. Après 20 minutes sans grande passion, les joueurs de Jan Cadieux ont pris résolument la direction du jeu. Noah Rod a ouvert le score à 4 contre 5 avant que Sakari Manninen et Marc-Antoine Pouliot en supériorité numérique ne traduise l'avantage des Genevois aux tirs (21-4) dans la seule deuxième période. Malheureusement, les coéquipiers de Valtteri Filppula se sont fait quelques frayeurs dans l'ultime tiers-temps, permettant aux Zurichois à revenir à 4-3 avant que Hartikainen ne marque un précieux 5-3 à 5 contre 4. Robert Mayer s'est blessé sur le 4-2 et a laissé sa place au jeune Nassim Jaafri-Hayani, qui remplaçait Gauthier Descloux, blessé. Les Genevois mettent fin à une série de quatre défaites et de six à domicile. Haas match-winner Derby animé entre Bienne et Berne. Les Seelandais ont fini par s'imposer 4-3 après prolongation à la faveur d'un but de Gaëtan Haas après 27 secondes de temps supplémentaire. Les joueurs de la capitals ont mené 2-1 après un doublé de Thierry Bader et même 3-2 après le premier but de la saison de Ritzmann. Mais Bachofner et Haas en ont décidé autrement. Ajoie n'a pas pu enchaîner un deuxième succès de suite. Les Jurassiens se sont inclinés 3-1 contre Ambri-Piotta. Les Léventins ont assuré leur victoire à la 59e minute par Dominic Zwerger dans le but vide. Les Zurich Lions sont allés cueillir leur sixième succès de rang avec leur victoire 3-1 sur la glace de Lugano. Les coéquipiers de Sven Andrighetto sont des leaders sereins cinq points d'avance sur Zoug et Fribourg-Gottéron au repos vendredi soir.

Deuxième médaille d'or pour Noè Ponti Noè Ponti a remporté sa deuxième médaille d'or à Otopeni. Image: KEYSTONE/AP/Alexandru Dobre Aux Championnats d'Europe à Otopeni en Roumanie, Noè Ponti a décroché sa deuxième médaille d'or. Après son sacre sur 100 m papillon, le Tessinois l'a emporté sur 200 m papillon. Ponti a remporté sa 7e médaille dans un grand événement. Il a gagné en 1'49''42 à 3 dixièmes de son record de Suisse.

Le CIO autorise la participation des Russes et Bélarusses Le président du CIO Thomas Bach, ici en visite sur les installations des JO de Paris, a obtenu la réintégration des athlètes russes et bélarusses. Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK FIFE / POOL Le Comité international olympique a autorisé vendredi les sportifs russes et bélarusses à participer sous bannière neutre aux JO-2024 de Paris. Cette décision ne concerne pas les épreuves par équipes et les athlètes ne doivent pas avoir activement soutenu l'invasion russe de l'Ukraine. Seuls onze "athlètes individuels neutres" se sont pour l'instant qualifiés pour la compétition, soit huit Russes et trois Bélarusses, a précisé le CIO dans un communiqué, contre une soixantaine de sportifs ukrainiens. La question est cruciale puisque la crainte de voir une délégation ukrainienne absente ou très affaiblie à Paris a longtemps inquiété l'instance olympique, et aurait rendu politiquement plus délicate encore la présence de sportifs russes, même sans hymne ni drapeau. Après avoir banni Russes et Bélarusses du sport mondial fin février 2022, dans la foulée de l'invasion russe de l'Ukraine, le CIO a donc raisonné en deux temps pour organiser leur retour, expliquant à maintes reprises que les sportifs ne devaient pas "payer" pour les actions de leur gouvernement. En mars dernier, l'organisation olympique a d'abord recommandé aux fédérations internationales de réintégrer les Russes et Bélarusses sous bannière neutre à leurs compétitions, tout en repoussant "à un moment approprié" sa décision sur les JO 2024 de Paris comme sur les JO 2026 de Milan-Cortina. Position assouplie L'instance olympique s'est donné le temps d'évaluer le déroulement des compétitions, jugé globalement satisfaisant, et de voir évoluer la position du gouvernement ukrainien, qui a d'abord imposé à ses sportifs de boycotter tout événement impliquant des Russes avant d'assouplir sa position cet été. Par ailleurs, si les fédérations internationales ont suivi cette recommandation en ordre dispersé - l'athlétisme en particulier refuse toujours de réintégrer les Russes -, le 12e Sommet olympique organisé mardi à Lausanne a débouché sur un signal clair du monde sportif. Les représentants des fédérations internationales, des 206 comités nationaux olympiques et des athlètes ont tous réclamé une décision "rapide", pour permettre la présence à Paris du petit nombre de sportifs russes et bélarusses qui ont pu franchir l'obstacle des qualifications.