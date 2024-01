Les Suissesses sont à la lutte ++ Kevin Fiala sonne la charge

Les Suissesses à la lutte pour le podium en slalom, Shiffrin mène 7e après la première manche du slalom de Jasna, Camille Rast peut viser le podium Image: KEYSTONE/AP Les Suissesses peuvent viser le podium après la première manche du slalom de Coupe du monde à Jasna. Mikaela Shiffrin est logiquement devant. Quelle performance des Suissesses sur le tracé matinal en Slovaquie. Mélanie Meillard pointe au 3e rang, Michelle Gisin au 6e et Camille Rast au 7e. La Valaisanne d'origine neuchâteloise accuse un retard d'1''35 sur celle qui pourrait signer son 95e succès en cas de victoire. L'Obwaldienne est 6e à 1''41, tandis que la Vétrozaine suit au 7e rang à 1''55. Si Michelle Gisin compte 20 podiums et une victoire, Camille Rast n'a jamais connu les joies de la boîte. Son meilleur résultat reste une 4e place (à Schladming en 2022 et début janvier à Kranjska Gora). Quant à Mélanie Meillard, elle n'a obtenu qu'un seul podium (3e) lors d'un slalom parallèle à Oslo. Elle avait décroché une 4e place à Lenzerheide en 2018 juste avant de se blesser aux JO. Mikaela Shiffrin semble intouchable et bien seule avec les blessures de Wendy Holdener et surtout de Petra Vhlova samedi lors du géant. La seule femme qui a pu rester dans le sillage de Shiffrin se nomme Zrinka Ljutic. Quatrième du géant, la jeune Croate a sorti une manche de haut niveau pour terminer à 0''52 de l'Américaine.

Kevin Fiala sonne la charge Kevin Fiala ne laisse aucune chance à Jonathan Quick pour l'ouverture du score. Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea Après six matches sans marquer, Kevin Fiala a enfin rebondi. Le Saint-Gallois a ouvert le score lors du succès 2-1 de Los Angeles à domicile face aux Rangers. Auteur de sa 11e réussite de la saison pour son 39e point, Kevin Fiala a été l’un des deux grands artisans avec Quinton Byfield, l’auteur du 2-1, d’un succès précieux pour les Kings. Il peut leur permettre de sortir d’une série bien critique avec neuf défaites lors de leurs dix derniers matches avant cette réception de New York. 40 points et un but historique pour Josi Malgré leurs récents résultats, les Kings demeurent du bon côté de la barre. Ils sont classés juste devant Nashville qui s’est incliné 3-2 à Tempe face au Arizona de Janis Moser. Avec un but et un assist qui lui permettent d’atteindre le seuil des 40 points, Roman Josi a tout fait pour éviter cette défaite. Il a inscrit le premier but des Predators pour devenir, avec 166 réussites, le défenseur le plus prolifique de l’histoire de la franchise. Il devance désormais son ancien coéquipier Shea Weber. Nino Niederreiter a, pour sa part, comptabilisé son 25e point lors du succès 2-1 en prolongation de Winnipeg à Ottawa. Nikolaj Ehlers a donné la victoire aux Jets à 45’’8 de la sirène. Nino Niederreiter avait, pour sa part, délivré un assist sur l’ouverture du score de Mason Appleton. Avec ce 30e succès, Winnipeg consolide bien sûr sa première place de la Central Division. Les Jets sont deuxièmes de la Conférence Ouest, à deux points du Vancouver de Pius Suter qui s’est imposé 6-4 devant Toronto. Enfin à Newark, New Jersey, malgré un assist pour Nico Hischier et pour Timo Meier, s’est incliné 6-2 devant Dallas. Cette défaite souligne la difficulté des Devils à enchaîner deux rencontres en l’espace de deux jours. Cette saison, ils ont, en effet, perdu neuf des dix matches qu’ils ont dû livrer ainsi.

Fin de série pour les Hawks Une soirée difficile pour Clint Capela (15) face à Jarrett Allen et à Cleveland. Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson Pas de passe de quatre pour Atlanta ! Après trois victoires de rang, Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 116-95 sur leur parquet face à Cleveland. Emmenés par Donovan Mitchell auteur de 18 points et de 8 assists, les Cavaliers ont mené 10-0 pour ne jamais lâcher leur os. Ils ont signé une septième victoire de rang pour entretenir leur plus belle série de la saison. Les 95 points inscrits samedi soir représentent le total le plus faible de l’exercice pour les Hawks qui ont concédé une 24e défaite en 42 matches. Aligné durant seulement 22 minutes, Clint Capela présente à nouveau des statistiques bien modestes avec 6 points et 9 rebonds pour un différentiel de -14.

Super League: le SLO joue à Lugano Deux matches figurent dès 16h30 au programme dominical de la 19e journée de Super League. Prévu à 14h15, Yverdon - Lucerne a été reporté à mardi soir en raison de l'état de la pelouse. Stade Lausanne-Ouchy affrontera Lugano au Cornaredo. La mission s'annonce difficile pour le dernier du classement face à un adversaire qui occupe le 5e rang et qui veut rester du bon côté de la barre. L'autre match sera le "Klassiker" entre Zurich et Bâle. Le FCZ (31 points) vise le podium, tandis que le FCB (18 pts) doit se reprendre pour quitter sa très décevante avant-dernière place.

Serie A: quatrième but de la saison pour Okafor Noah Okafor: un but important pour le Suisse Image: KEYSTONE/AP LaPresse/SPADA Noah Okafor a inscrit le but de la victoire 3-2 de l'AC Milan sur la pelouse d'Udinese. L'international suisse a marqué à la 93e. Il s'agit de sa quatrième réussite cette saison en Serie A. Okafor est entré en jeu à la 68e, alors que les rossoneri étaient menés 2-1. Lui aussi sorti du banc, Jovic a égalisé à la 83e.

St. Gall a trouvé sa terre promise Lukas Watkowiak peut lever les bras: son Fc St. Gall s'est imposé une deuxième fois à Lausanne.. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne est bien une terre promise pour le FC St. Gall. Après le succès contre le SLO le 5 novembre, les Brodeurs ont cueilli à nouveau les 3 points dans la capitale olympique. Dans la glacière d’une Tuilière sans kop, St. Gall a signé sa deuxième victoire à l’extérieur de la saison. Il s’est imposé 1-0 devant le Lausanne-Sport sur une tête de Chadrac Akolo à la 14e minute. L’ancien Sédunois a coupé à bon escient un centre adressé de la droite par Willem Geubbels. Ce succès est heureux dans la mesure où le gardien Lukas Watkowiak a été sauvé à deux reprises par son poteau extérieur sur des frappes de Brighton Labeau et de Samuel Kalu. Il a, par ailleurs, été décisif avant le repos face à Kaly Sène. Cette réussite qui n’est peut-être pas celle du champion permet toutefois aux Saint-Gallois de rester à cinq points des Young Boys et de conserver leurs chances dans la lutte pour le titre. On le voit, le Lausanne-Sport aurait mérité mieux. Mais avec cette nouvelle défaite, la troisième lors des quatre dernières journées, Ludovic Magnin et ses joueurs se retrouveront dimanche dans la peau du barragiste si le FC Bâle s’impose au Letzigrund devant le FC Zurich. Ce premier match de l’année résume parfaitement le film de la saison du néo-promu. Il peut souvent se montrer séduisant, mais à l’arrivée on a l’impression qu’il lui manque toujours un petit quelque chose...

Le bon goût de la revanche pour Genève-Servette Le gardien de Fribourg-Gottéron Reto Berra, gauche, est inquiété par l'attaquant de Genève-Servette, Teemu Hartikainen. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Battu 6-1 la veille, Genève-Servette a pris sa revanche sur Fribourg-Gottéron (5-2) en National League. Bienne a battu pour la deuxième fois en 24 heures Ambri-Piotta (3-2). Les champions de Suisse ont montré un visage totalement différent que celui entrevu à Fribourg. En 36 secondes, Noah Rod et Marc-Antoine Pouliot avaient battu Reto Berra après moins 4 minutes de jeu. Les joueurs de Christian Dubé ne se sont jamais remis de ce départ manqué. Surtout qu'ils ont fait les frais du réveil de Teemu Hartikainen. Le Finlandais, très quelconque la veille, a brillé à cinq contre quatre avec trois assists. La belle série de six victoires s'est terminée pour Gottéron, tandis que les Genevois retrouvent le goût du succès après trois revers consécutifs. Bel exploit de Bienne qui a remporté ses deux matches "back to back" contre Ambri-Piotta. Les quatre premiers buts ont été marqués en supériorité numérique. C'est Fabio Hofer qui a fait la différence au cours de la troisième période sur un service de Gaëtan Haas. Les Seelandais peuvent toujours rêver à une place dans le top 6. Ajoie n'a pas pu rééditer son exploit de la veille à Zoug. Sans démériter, les Jurassiens se sont inclinés 3-1 face aux Zougois non sans les avoir bousculés. Ces derniers ont ouvert la marque dès la 5e minute à 5 contre 4 par Lino Martschini. Dario Simion a doublé la mise avant que le revenant Philipp-Michael Devos ne réduise l'écart (50e). Allenspach a inscrit le but de la sécurité. A noter que dans les rangs zougois, le retour depuis la veille de Reto Suri, éloigné des patinoires depuis des mois. Lugano a également comptabilisé six points contre Berne ce week-end. Après le succès 3-2 de vendredi, les Tessinois se sont imposés 5-4 dans un match plein de rebondissements. Le défenseur autrichien Bernd Wolf a ouvert le score et inscrit le but vainqueur pour Lugano à la 57e. Les coéquipiers de Mark Arcobello font une très bonne affaire pour assurer une place dans le top 6 tandis que Berne va continuer à trembler. Kloten a créé la surprise dans le premier volet du week-end du derby zurichois. Les banlieusards se sont imposés 3-1 face aux Zurich Lions devant 12'000 spectateurs, sans doute contrariés.

Bundesliga: Bayer Leverkusen en solide leader Hincapie (à gauche) vient de donner la victoire à Leverkusen Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le Bayer Leverkusen poursuit son parcours exemplaire en Bundesliga. Lors de la 18e journée, le leader s'est imposé 3-2 sur la pelouse du RB Leipzig après avoir pourtant été mené deux fois. Leipzig a marqué par Simons (7e) et Openda (56e), mais Granit Xhaka et ses coéquipiers ont chaque fois su réagir. Tella (47e) et Tah (63e) ont permis aux hommes de Xabi Alonso de revenir à égalité, avant qu'Hincapie ne leur donne la victoire (91e). Le Bayer, toujours invaincu cette saison en championnat, compte sept points d'avance sur le Bayern Munich, qui a joué deux matches de moins. Le tenant du titre recevra le Werder Brême dimanche.

Donat Rrudhani: un premier but qui va compter La joie de Donat Rrudhani après son premier but sous les couleurs des Young Boys. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys ont entamé l’année comme ils avaient terminé la précédente : sur une victoire logique et prévisible qui leur permet de consolider leur place de leader. Dans un Wankdorf qui n’était pas animé par leur kop en raison d’une suspension dictée par les instances, les Bernois se sont imposés 1-0 devant des Grasshoppers désormais en mode Hollywood après leur rachat par le Los Angeles FC. Ils ont toutefois dû attendre la 73e minute pour forcer la décision. Servi par Lewin Blum, Donat Rrhudani pouvait battre un Justin Hamel qui avait retardé l’échéance grâce à une double parade magnifique peu après l’heure de jeu. Introduit à la 63e, Donat Rrhudani a inscrit son premier but sous les couleurs des Young Boys qu’il a rejoints à l’été 2022. Avec Donat Rrudhani, l’autre héros du jour se nomme David von Ballmoos. A nouveau intronisé no 1 au détriment d’Anthony Racioppi, le portier des Young Boys a réussi l’arrêt décisif en première période sur une tête de Francis Momoh. Encore à son avantage à la 56e devant Filipe de Carvalho, David von Ballmoos a justifié la confiance de son entraîneur pour un choix qui n’avait rien d’évident,

6e du géant, Lara Gut-Behrami récupère le dossard rouge Lara Gut Behrami, seulement 6e du géant de Jasna, récupère tout de même le dossard rouge de leader de la discipline Image: KEYSTONE/AP Lara Gut-Behrami a pris la 6e place du géant de Coupe du monde à Jasna et récupère le dossard rouge de leader de la discipline. La victoire est revenue à Sara Hector devant Shiffrin et Robinson. Il n'y a pas eu photo en Slovaquie. Dans des conditions extrêmes, Sara Hector a dégoûté la concurrence. La Suédoise a remporté les deux manches pour s'imposer avec 1''52 d'avance sur Mikaela Shiffrin. 3e, Alice Robinson pointe à 2''71. Reléguée à près de trois secondes au terme de la première manche, Lara Gut-Behrami a limité la casse à l'occasion de son second passage. La Tessinoise termine à la 6e place à 4''49. Si ce n'est clairement pas un rang qui va la satisfaire, la skieuse de Comano peut tout de même avoir le sourire. Au classement de la discipline, la Tessinoise récupère en effet le dossard rouge de leader à Federica Brignone, éliminée en première manche et qui se paie un zéro pointé. Superbe cinquième le matin, Camille Rast a quelque peu rétrogradé pour échouer à la 9e place. Cela reste une très belle performance pour la Vétrozaine qui obtient son premier top 10 en géant depuis la fin 2021 à Lienz. Les autres Suissesses ont marqué de bons points. Notamment Mélanie Meillard, excellente 13e. Il faut remonter au mois de janvier 2018, soit juste avant sa grave blessure aux JO de Pyeongchang, pour retrouver la Valaisanne d'origine neuchâteloise aussi bien classée. Elle avait terminé 9e du géant de Plan de Corones. Simone Wild se classe 17e et Jasmina Suter 20e. Michelle Gisin n'a elle pas pu skier sur le deuxième parcours en raison de sa 31e place à l'issue du tracé initial. A noter que les Autrichiennes n'ont pas marqué de points sur cette course. Une rareté. Et enfin gros coup dur pour Petra Vhlova devant un public venu pour elle et acquis à sa cause. La Slovaque a dû être évacuée en luge et emmenée à l'hôpital pour des examens après une sortie en première manche.

Une barre bien trop haute pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic: pas grand-chose à faire contre Elina Svitolina... Image: KEYSTONE/AP La deuxième semaine de l’Open d’Australie s’écrira sans les Suisses. Ultime représentante de Swiss Tennis en lice à Melbourne, Viktorija Golubic (WTA 85) n’a pas signé l’exploit espéré. La Zurichoise s’est inclinée 6-2 6-3 devant Elina Svitolina (no 19) en seulement 64 minutes. Malgré sa volonté et son talent, elle a été très vite dépassée par la verve de l’Ukrainienne. Sans doute boostée l’élimination de la no 1 mondiale Iga Swiatek qu’elle aurait dû affronter en huitième de finale, l’épouse de Gaël Monfils avait placé la barre très haut. Trop haut pour une Viktorija Golubic qui n’a pas été capable de tenir le score à l’entame des deux sets. Malgré quelques belles séquences, notamment celle au deuxième set qui lui a permis de recoller à 3-3, la Zurichoise n’avait pas vraiment les armes pour rivaliser avec Elina Svitolina. L’Ukrainienne a gagné les six derniers points de la partie pour se hisser une quatrième fois en huitième de finale de l’Open d’Australie. Viktorija Golubic peut toutefois tirer un bilan positif de sa semaine à Melbourne. Ses deux succès sur Veronika Kudermetova et Katerina Siniakova lui assurent un bond d’une quinzaine de places au classement WTA. Et, accessoirement, lui offrent un joli chèque de 145'000 francs.

Odermatt battu par un Sarrazin stratosphérique Cyprien Sarrazin roi de Kitzbühel Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Cyprien Sarrazin est bien le maître de Kitzbühel. Le Français a remporté la deuxième descente de Coupe du monde sur la Streif en reléguant Marco Odermatt à 0''91. Les mots viennent à manquer au moment de décrire la performance de Cyprien Sarrazin sur la Streif. Le Français skie vraiment sur un nuage en ce moment. Deux chamois en deux jours, c'est aussi bien que Beat Feuz en 2021. Le Tricolore signe son cinquième succès en Coupe du monde. Et il n'y a pas eu photo lors de cette deuxième descente. Dans des conditions parfaites, Sarrazin a été le maître du Steilhang, ce dévers si important, théâtre de multiples exploits et de démonstrations de funambulisme avec cette bâche sur la gauche que certains athlètes ont eu la gourmandise d'aller lécher. En taillant cette courbe comme un roi, Sarrazin est ressorti avec une vitesse folle. Les 4 km/h perdus à cet endroit par Marco Odermatt ont été rédhibitoires. Parti avec le dossard 7, le Nidwaldien a coupé la ligne avec 1''31 d'avance sur Ryan Cochran-Siegle. Dans l'aire d'arrivée, le patron de la Coupe du monde a exulté. Avant de déchanter puisque Sarrazin s'est élancé juste dans son sillage. Odermatt déçu "Je ne suis pas très heureux, parce qu'aujourd'hui j'étais prêt pour une victoire, a expliqué le skieur de Buochs au micro de la RTS. Je savais que j'avais fait une faute en haut. Mais après, Sarrazin était trop bon. Maintenant il est sur une autre planète. Même avec une manche parfaite, je n'aurais pas pu le battre." Sans aller dire que désormais seule la victoire compte pour Odermatt, le Nidwaldien voulait vraiment épingler la Streif à son palmarès après ses succès à Wengen. Le podium est complété par Dominik Paris. Les autres Suisses ont été bons. Notamment le Fribourgeois Alexis Monney qui a décroché une magnifique 7e place à seulement six centièmes de la 4e place, soit le meilleur résultat de sa jeune carrière. Bonne performance également pour Stefan Rogentin, 9e. Déception en revanche pour Justin Murisier qui ne se classe que 16e à 2''48. Excellent dans la Traverse à l'instar d'Odermatt, le Bagnard a perdu beaucoup trop de temps sur le haut. Niels Hintermann est pour l'heure 19e après 30 coureurs. Franjo von Allmen est lui passé à côté de quelque chose de grand. En lice pour le podium à la Hausbergkante, le Bernois n'a pas su tenir son ski dans l'entrée de la Traverse et a manqué la porte.

Un véritable jeu de massacre Une grosse désillusion pour Iga Swiatek. Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Le jeu de massacre se poursuit dans le simple dames de Melbourne. Une septième top-ten est tombée en la personne de la... no 1 mondiale Iga Swiatek. Après Elena Rybakina (WTA 3), Jessica Pegula (WTA 5), Ons Jabeur (WTA 6), Marketa Vondrousona (WTA 7), Maria Sakkari (WTA 8) et Jelena Ostapenko (WRA 10), la Polonaise a été éliminée elle aussi avant le stade des huitièmes de finale. Elle s’est inclinée 3-6 6-3 6-4 devant Linda Noskova (WTA 50). La Tchèque de 19 ans a signé un succès qui ne souffre aucune discussion contre la quadruple gagnante en Grand Chelem. Après la perte du premier set, elle s’est, en effet, imposée très vite comme la patronne sur Rod Laver Arena. Invaincue depuis 17 matches avant ce troisième tour, Iga Swiatek avait déjà frôlé la correctionnelle jeudi face à Danielle Collins. L’Américaine avait, en effet, mené 4-1 service à suivre avant de se crisper. Linda Noskova, elle, n’a pas tremblé au moment de conclure avec quatre points à la file pour terrasser son adversaire. Lundi en huitième de finale, Linda Noskova affrontera la gagnante de la rencontre entre Elina Svitolina (no 23) et Viktorija Golubic (WTA 85).

Rast et Gut-Behrami placées, Hector écrase le géant Lara Gut-Behrami n'a pas trouvé la clef lors de la première manche du géant de Jasna Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Camille Rast (5e) et Lara Gut-Behrami (7e) sont placées après la première manche du géant de Coupe du monde à Jasna. Mais les deux Suissesses sont à près de 3 secondes de Sara Hector. Du jamais vu. Ce géant en Slovaquie a donné lieu à une manche pour le moins inhabituelle. Sara Hector a dominé les débats en écrasant la concurrence. Deuxième, Mikaela Shiffrin est à une seconde! Quatrième, Zrinka Ljutic est déjà à 2''61. Les Suissesses ne sont pas larguées au niveau de la place, mais elles auront de la peine à jouer le podium. De plus en plus en confiance, Camille Rast a réalisé une très bonne manche pour pointer au 5e rang à 2''87. La Vétrozaine a fait mieux que sa cheffe de file Lara Gut-Behrami. La skieuse de Comano, vainqueure de sa 40e victoire en Coupe du monde lors du Super-G de Zauchensee dimanche dernier, n'a jamais trouvé la clef en étant reléguée à 2''97. Simone Wild est provisoirement 14e à 4''37, Michelle Gisin 18e à 5''18 et Andrea Ellenberger 20e à 5''29. Ce qui peut aussi expliquer ces écarts, ce sont les deux sorties de Federica Brignone et de Petra Vhlova. Si la Valdôtaine s'en est sortie sans mal, la Slovaque a dû être évacuée en luge. Venu en très grand nombre pour voir leur favorite, le public de Jasna n'a pas franchement pu profiter.