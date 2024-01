Leverkusen gagne sur le fil ++ Donat Rrudhani ouvre son compteur

Lugano a également comptabilisé six points contre Berne ce week-end. Après le succès 3-2 de vendredi, les Tessinois se sont imposés 5-4 dans un match plein de rebondissements. Le défenseur autrichien Bernd Wolf a ouvert le score et inscrit le but vainqueur pour Lugano à la 57e. Les coéquipiers de Mark Arcobello font une très bonne affaire pour assurer une place dans le top 6 tandis que Berne va continuer à trembler.

Ajoie n'a pas pu rééditer son exploit de la veille à Zoug. Sans démériter, les Jurassiens se sont inclinés 3-1 face aux Zougois non sans les avoir bousculés. Ces derniers ont ouvert la marque dès la 5e minute à 5 contre 4 par Lino Martschini. Dario Simion a doublé la mise avant que le revenant Philipp-Michael Devos ne réduise l'écart (50e). Allenspach a inscrit le but de la sécurité. A noter que dans les rangs zougois, le retour depuis la veille de Reto Suri, éloigné des patinoires depuis des mois.

Leipzig a marqué par Simons (7e) et Openda (56e), mais Granit Xhaka et ses coéquipiers ont chaque fois su réagir. Tella (47e) et Tah (63e) ont permis aux hommes de Xabi Alonso de revenir à égalité, avant qu'Hincapie ne leur donne la victoire (91e).

Et enfin gros coup dur pour Petra Vhlova devant un public venu pour elle et acquis à sa cause. La Slovaque a dû être évacuée en luge et emmenée à l'hôpital pour des examens après une sortie en première manche.

Simone Wild se classe 17e et Jasmina Suter 20e. Michelle Gisin n'a elle pas pu skier sur le deuxième parcours en raison de sa 31e place à l'issue du tracé initial. A noter que les Autrichiennes n'ont pas marqué de points sur cette course. Une rareté.

Reléguée à près de trois secondes au terme de la première manche, Lara Gut-Behrami a limité la casse à l'occasion de son second passage. La Tessinoise termine à la 6e place à 4''49. Si ce n'est clairement pas un rang qui va la satisfaire, la skieuse de Comano peut tout de même avoir le sourire. Au classement de la discipline, la Tessinoise récupère en effet le dossard rouge de leader à Federica Brignone, éliminée en première manche et qui se paie un zéro pointé.

Lara Gut-Behrami a pris la 6e place du géant de Coupe du monde à Jasna et récupère le dossard rouge de leader de la discipline. La victoire est revenue à Sara Hector devant Shiffrin et Robinson.

Viktorija Golubic peut toutefois tirer un bilan positif de sa semaine à Melbourne. Ses deux succès sur Veronika Kudermetova et Katerina Siniakova lui assurent un bond d’une quinzaine de places au classement WTA. Et, accessoirement, lui offrent un joli chèque de 145'000 francs.

La Zurichoise s’est inclinée 6-2 6-3 devant Elina Svitolina (no 19) en seulement 64 minutes. Malgré sa volonté et son talent, elle a été très vite dépassée par la verve de l’Ukrainienne. Sans doute boostée l’élimination de la no 1 mondiale Iga Swiatek qu’elle aurait dû affronter en huitième de finale, l’épouse de Gaël Monfils avait placé la barre très haut. Trop haut pour une Viktorija Golubic qui n’a pas été capable de tenir le score à l’entame des deux sets.

Et il n'y a pas eu photo lors de cette deuxième descente. Dans des conditions parfaites, Sarrazin a été le maître du Steilhang, ce dévers si important, théâtre de multiples exploits et de démonstrations de funambulisme avec cette bâche sur la gauche que certains athlètes ont eu la gourmandise d'aller lécher.

Lundi en huitième de finale, Linda Noskova affrontera la gagnante de la rencontre entre Elina Svitolina (no 23) et Viktorija Golubic (WTA 85).

Les Suissesses ne sont pas larguées au niveau de la place, mais elles auront de la peine à jouer le podium. De plus en plus en confiance, Camille Rast a réalisé une très bonne manche pour pointer au 5e rang à 2''87. La Vétrozaine a fait mieux que sa cheffe de file Lara Gut-Behrami. La skieuse de Comano, vainqueure de sa 40e victoire en Coupe du monde lors du Super-G de Zauchensee dimanche dernier, n'a jamais trouvé la clef en étant reléguée à 2''97.

A notre aussi la qualification d’Arthur Cazaux (ATP 122). Au surlendemain de son exploit contre le no 8 mondial Holger Rune, le Français a battu 6-3 6-3 6-1 le Néerlandais Tallon Griekspoor (no 28). Euphorique, celui qui a rappelé que son cœur bat pour le Montpellier-Hérault de Becir Omeragic et de Silvan Hefti ceut croire que rien ne sera impossible lundi contre Hubert Hurkacz (no 9).

Le Chinois de 18 ans a abandonné alors qu’il était mené 6-1 6-1 1-0. Lundi, Carlos Alcaraz trouvera face à lui un véritable "miraculé" en la personne de Miomir Kecmanovic (ATP 60). Le Serbe a, en effet, écarté à deux reprises... deux balles de match, jeudi contre Jan-Lennard Struff (no 24) et samedi face à Tommy Paul (no 14), le demi-finaliste de l’an dernier.

Le Valaisan a inscrit le troisième but de ses couleurs lors du succès 4-1 de New Jersey. Les Devils ont marqué leurs quatre réussites dans le deuxième tiers pour un 23e succès de l’exercice qui leur permet de revenir à deux points seulement de la barre.

Précieux avec 11 prises dont 5 offensives, Clint Capela n’a bénéficié que d’un temps de jeu de 22 minutes. Le Genevois a inscrit 9 points pour accuser un différentiel de -12. Le plus médiocre de son équipe... A lui de rectifier le tir ce samedi lors de la venue de Cleveland qui reste sur une série vertueuse de six succès de rang.

Déjà décisif au buzzer deux jours plus tôt contre Orlando, Dejounte Murray a inscrit un panier à 3 points à 2’’ de la fin du match pour offrir un 18e succès à ses couleurs. Il a été acquis dans l’antre du finaliste de l’an dernier sans son maître à jouer Trae Young, malade. Les Hawks n’avaient plus gagné trois matches à la suite depuis le début novembre.

Premier poursuivant du leader, Saint-Gall (2e/33 pts) espère soigner son mal des voyages à la Tuilière contre le Lausanne-Sport (10e/20 pts) dès 20h30. Les Brodeurs, impressionnants chez eux avec neuf succès en autant de matches, n'ont pris que six points en neuf rencontres à l'extérieur, avec un succès, trois nuls et cinq défaites.

Genève se cherche, Fribourg s'est trouvé depuis un moment

Christoph Bertschy et Fribourg continuent de s'amuser en 2024 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Cette troisième victoire de Fribourg en autant de derbies face à Genève a rappelé que les Grenat se cherchent en championnat. Et qu'à Fribourg, Christoph Bertschy plane.

"Ca fait ch..., il n'y a pas d'autre mot, désolé." Capitaine du GSHC, Noah Rod s'excuse pour son langage un rien cru. "On sait que Fribourg est une équipe qui va bien et à qui tout réussit, un peu comme nous l'année passée, enchaîne le numéro 96. Ce soir on leur donne trop, on leur laisse trop d'espaces et ça ne pardonne pas contre une équipe qui est en forme."

Pour effacer ce 6-1, les Aigles ont la chance de recevoir les Dragons samedi soir dans un back to back à ne pas manquer. "On doit se mettre un pied au c.. pour le match de demain, assène Noah Rod. Il n'y a pas grand-chose à expliquer ce soir, on n'était pas dedans. Et ça commence à faire pas mal de soirs où on n'est pas dedans. Seulement il ne reste pas tant de temps que ça en saison régulière. Peut-être qu'il manquait ce sentiment d'urgence."

Bertschy sur son nuage

Dans l'autre vestiaire, ce sont les sourires qui accompagnent les visages de Fribourgeois toujours invaincus en 2024. Mottet, Wallmark, Sörensen, tous traversent des périodes fastes. Et que dire de Christoph Bertschy?

Quand on lui fait remarquer qu'il a inscrit 11 points (7 buts) en huit matches, le Fribourgeois est presque étonné. Et humble. "Pff, je ne compte pas, rigole-t-il. Je me prépare toujours de la même manière pour avoir de la constance. Quand je ne marque pas ou quand je ne fais pas de point, j'essaie d'aider l'équipe différemment. C'est ça qui fait le joueur que je suis. Si on gagne 2-1 et que je bloque un tir à la fin, il n'y a aucun problème. Quand tu perds, c'est vraiment différent."

Reste que le Fribourgeois retrouve cette touche qu'il avait eue lors de la saison 2020/21 avec Lausanne. Il avait alors inscrit 40 points (23 buts) en 51 parties. Il avait même connu une séquence de 9 points (7 buts) en huit matches en avril juste avant les play-off.

"C'est vrai que ça va bien ces derniers matches, reconnaît-il. Peut-être que le puck colle un peu mieux à la canne, peut-être que tu serres un peu moins la canne. Quand ça va bien, tu as cette patience, mais je n'arrive pas à l'expliquer mieux que ça. Je suis dans la zone, mais j'essaie de l'être tout le temps en fait."