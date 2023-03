Lille accueillera aussi les JO 2024 ++ La famille de Messi attaquée

"Le basket se jouera à Lille en 2024", assure Estanguet Le Stade Pierre Mauroy Image: KEYSTONE/EPA FILE/JULIEN WARNAND "Le basket et le hand se joueront à Lille en 2024", a affirmé jeudi le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris-2024, Tony Estanguet. Il se trouvait aux côtés de la fédération internationale de basketball (Fiba) qui s'est dite "confiante". "On a encore un certain nombre de travaux à mener ensemble avec les fédérations internationales, avec les acteurs locaux, pour faire de ces deux grands moments de grands succès", a ajouté Tony Estanguet devant la presse lors d'une visite du stade Pierre-Mauroy, situé à Villeneuve-d'Ascq (Nord), l'arène du club de football de Lille. "Tout n'est pas encore résolu mais on est très confiants dans notre capacité à répondre à toutes les questions dans les prochains mois", a-t-il complété, aux côtés du secrétaire général de la Fiba, Andreas Zagklis. "Nous voulons venir ici à condition que ces sujets soient résolus", a pour sa part déclaré Andreas Zagklis, qui s'est dit "confiant". "Paris-2024 a fait beaucoup de progrès ces derniers mois et nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel", a-t-il ajouté. Plusieurs sujets, liés notamment à la climatisation du stade en configuration basketball, avaient suscité des discussions au sein de la Fiba, laquelle a donné en décembre "sous réserves" son feu vert à l'organisation des phases de groupes à Lille. Les phases de groupes des tournois masculin et féminin de basketball des JO 2024 doivent avoir lieu à Pierre-Mauroy, avant des phases à élimination directe à Bercy. Initialement, les premières phases devaient se tenir dans un des halls du Parc des Expos de la Porte de Versailles à Paris mais le site a été abandonné car l'endroit mécontentait plusieurs basketteurs français, conduisant le Cojo à se replier au Stade Pierre-Mauroy, à Lille. Sur les billets figurent Lille Interrogé sur la différence sémantique entre sa "confiance" et les certitudes affichées par Tony Estanguet, le président de la Fiba a assuré: "Je ne pense pas que nous disions des choses différentes, nous sommes exactement sur la même ligne". Sur la billetterie des JO 2024 ainsi que sur le site officiel des Jeux, il est stipulé que les phases de groupes auront lieu à Lille. Les phases à élimination directe des tournois de handball doivent également avoir lieu dans cette enceinte, après des phases de groupe au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris. Un sujet qui ne soulève pas les mêmes questionnements que dans le basketball.

Des tirs sur un commerce lié à la belle-famille de Messi Lionel Messi et sa femme Antonella Roccuzzo: certains profitent de leurs noms... Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Des tirs ont visé dans la nuit de mercredi à jeudi à Rosario, dans le nord de l'Argentine, un commerce appartenant à la belle-famille de Lionel Messi. Ils étaient accompagnés d'un message d'apparence menaçant bien qu'énigmatique, mentionnant le capitaine de l'Albiceleste, ont annoncé les autorités. Selon la police, 14 impacts de balles ont été identifiés sur la devanture métallique d'un supermarché, qui était fermé, ainsi que des douilles au sol et un panneau en carton avec une inscription manuscrite: "Messi nous t'attendons, Javkin est un narco, il ne s'occupera pas de toi". Un témoin a confirmé avoir vu deux hommes à moto peu avant 03h00 (locales) du matin, l'un d'eux descendant pour tirer et jeter le carton avant de prendre la fuite. Personne n'a été blessé. Le maire de Rosario (320 km au nord-ouest de Buenos Aires) Pablo Javkin a confirmé à la presse que le commerce appartenait à la famille Roccuzzo, belle-famille de Lionel Messi marié à Antonela Roccuzzo. Histoire d'avoir du retentissement "Ce qu'ils recherchent ici, c'est la répercussion, c'est très perfide", a estimé Pablo Javkin. "Quelle information devient plus rapidement virale qu'une attaque visant Messi? (...) C'est très facile pour n'importe quelle bande de faire ça". Le chef-adjoint d'une unité régionale de la police, Ivan Gonzalez, a également estimé sur la télévision Cadena 3 que le message n'était "pas une menace", mais un acte destiné "à attirer l'attention". Ville natale de Lionel Messi, Rosario, troisième ville d'Argentine et grand port fluvial sur le Parana, est devenue ces dernières années un point névralgique du narcotrafic en Argentine, et peu à peu la ville la plus dangereuse du pays, avec 287 homicides en 2022. Les autorités se renvoient régulièrement la responsabilité sur les moyens engagés et l'implication des forces de sécurité pour combattre le fléau, entre le maire centriste de la ville, le gouverneur de gauche de la province et les autorités nationales.

Fond: 10e rang pour les Suissesses, la Norvège triomphe La Su�doise Ebba Andersson passe la ligne d'arriv�e alors que les Norv�giennes exultent derri�re leur drapeau. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader La Suisse s'est classée 10e lors du relais dames 4x5 km aux Championnats du monde de Planica. C'est la Norvège qui s'est imposée. Première relayeuse, Anja Weber a perdu près d'une minute et demie et a passé le témoin à Nadine Fähndrich en 12e position. La Lucernoise, deuxième coureuse en style classique, a réussi à gagner trois places. La 7e place obtenue lors des derniers Mondiaux d'Oberstdorf était toutefois hors de portée. Lea Fischer et Alina Meier ont effectué la deuxième moitié en style libre. Elles accusaient un retard de 4'16 sur les Norvégiennes Tiril Weng, Astrid Slind, Ingvild Östberg et Anne Kalvaa. Pour les Scandinaves, il s'agit de la première médaille d'or depuis le retrait de Therese Johaug. Derrière les Norvégiennes, l'Allemagne a créé la surprise en devançant la Suède, co-favorite, qui a dû se contenter du bronze.

Lance Stroll au départ de la saison à Bahreïn Lance Stroll, ici sous ses anciennes couleurs, sera bien au d�part dimanche. Image: KEYSTONE/AP POOL Getty Lance Stroll pourra participer au Grand Prix de Bahreïn, premier de la saison de Formule 1 dimanche à Sakhir. Le Canadien de l'équipe Aston Martin est prêt à prendre le départ après une "opération mineure" à la main droite. Stroll s'était blessé au poignet lors d'un accident de vélo et avait donc dû renoncer à participer aux trois jours d'essais de la semaine dernière sur le circuit de Sakhir. Le Brésilien Felipe Drugovich l'a remplacé. Le champion de Formule 2 de l'année dernière est engagé par l'écurie britannique en tant que pilote d'essai et de réserve avec le Belge Stoffel Vandoorne.

Hischier et Schmid brillent à Denver Nico Hischier a marqu� le 7-5 des Devils dans une cage vide Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Les Devils ont cueilli mercredi leur 40e succès de la saison, une barre qu'ils n'avaient plus atteinte depuis 2017/18. Le nouveau membre de leur colonie helvétique, Timo Meier, a assisté à un festival offensif à Denver, où New Jersey s'est imposé 7-5 devant l'Avalanche. Toujours légèrement blessé et donc sur la touche, l'attaquant appenzellois a vu son capitaine s'illustrer. Nico Hischier a en effet réussi un but - le 7-5, dans la cage vide - et un assist dans cette partie. Le Valaisan affiche désormais 57 points à son compteur personnel, en 59 matches disputés, alors que son record est de 60 points (en 70 parties) lors de l'exercice 2021/22. Akira Schmid a également brillé. Le gardien bernois a remplacé Vitek Vanecek après que l'Avalanche de Denis Malgin est revenue à 6-5 à la 42e minute. Il a stoppé les 12 derniers tirs adverses. L'homme du match fut l'un des partenaires de ligne de Nico Hischier, Dawson Mercer (1 but, 3 assists), qui a ainsi marqué au moins un but lors de ses sept derniers matches. Un 22e point pour Moser Janis Moser a par ailleurs signé un assist, son 17e de la saison pour un total de 22 points en 61 rencontres, lors d'un match perdu 4-2 par les Coyotes à Dallas. Le jeune défenseur biennois de 22 ans peut s'enorgueillir de faire aussi bien au même âge que son modèle, le Bernois Roman Josi (32 ans): le vainqueur du Norris Trophy 2019/2020 avait réussi 18 points - certes en 48 matches - lors de sa deuxième saison en NHL, en 2012/13.

Christian Constantin boycotte la presse Barth�l�my Constantin a remplac� son p�re face � la presse Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Invaincu en Coupe de Suisee comme entraîneur intérimaire à la tête de son FC Sion, Christian Constantin n'a pas réussi la passe de quatre, contre Lugano. Déçu, le président-entraîneur ne s'est pas présenté en conférence de presse, envoyant son directeur sportif, son fils Barthélémy, devant les médias. "L'absence de mon père en conférence de presse? Vous lui en demanderez la raison la prochaine fois que vous le verrez." Interrogé sur le contenu du match, Barthélémy Constantin ne s'est pas caché derrière de faux-semblants: "Nous sommes dégoûtés. Un de nos gros objectifs de la saison, c'était la Coupe. Le 0-1 nous a fait mal. Le 0-2 nous a tués. Derrière, on commence à s'écrouler, on n'a plus de réactions. On ne peut pas se contenter des 55 premières minutes de jeu. Dans la dernière demi-heure, nous n'étions plus là." Les trois occasions manquées en début de seconde période auront pesé sur le résultat final de la partie. "On a vu les problèmes de confiance que l'on a devant le but adverse", corroborait Barthélémy Constantin. "On espère désormais une réaction (ndlr: dès dimanche en championnat contre Lugano), davantage d'orgueil, et que les joueurs soient prêts à aller à la guerre pour que nous puissions nous relancer", conclut le directeur sportif, marqué, à chaud, par l'élimination de son équipe.

Arsenal bat Everton et se détache Martinelli a r�ussi un doubl� face � Everton Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth En battant facilement Everton (4-0), mercredi en match en retard de la 7e journée de Premier League, Arsenal a porté à cinq points son avance sur Manchester City, en tête du classement. Face à des Toffees venus jouer le contre, les Gunners de Granit Xhaka ont trouvé la faille deux fois à la fin du premier acte par Bukayo Saka (40e) et Gabriel Martinelli (46e). Martin Odegaard (71e) et Martinelli, pour son doublé (80e) ont ensuite aggravé la marque.

Sion sorti en quart de finale par Lugano Lugano s'est impos� 3-0 � Sion Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Sion ne disputera pas les demi-finales de la Coupe de Suisse. Malgré la présence du président Christian Constantin sur le banc, les Valaisans n'ont pas trouvé la solution contre un Lugano supérieur collectivement (0-3). Le détenteur du trophée poursuit donc sa route. Peinant à la construction, les Sédunois n'ont pas suffisamment pesé sur la rencontre, manquant pour la troisième saison consécutive une qualification pour le dernier carré. Cherchant à s'appliquer, les Sédunois ont pourtant tenté de sortir la tête de l'eau après une série de onze rencontres de championnat sans succès. Sauf qu'entre la théorie et la pratique, pas facile de redonner du moral, de la grinta et une jouerie de qualité à une équipe grippée depuis des semaines. Avant la partie, Christian Constantin avait tenté de fouetter l'orgueil de ses gars, en leur montrant une vidéo retraçant l'ultime victoire du club en Coupe (2015). Sauf que ce grain de folie espéré par "CC", on ne l'aura pratiquement jamais vu. Chances galvaudées Le club aux 13 Coupes de Suisses se sera pourtant ménagé trois énormes opportunités de prendre l'avantage. Mais ni Cyprien (49e), ni Araz (51e) ni Itaitinga (53e) n'ont réussi à battre Saipi. Sion venait de laisser passer sa chance. Trois minutes après son entrée en jeu (62e), Amoura trouvait la cible (1-0). Le 2-0 tombait à la 72e, Aliseda transformant un penalty à la suite d'une faute de Baltazar sur Espinoza. La messe était dès lors dite, le 3-0 de Sabbatini, consécutivement à une bourde de Fickentscher n'étant qu'anecdotique.

Saut: Pas de manche finale pour les Suissesses Sina Arnet s'est class�e 33e du concours au grand tremplin Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Les deux jeunes Suissesses engagées dans le concours au grand tremplin des Mondiaux de Planica n'ont pas signé d'exploit mercredi soir. Sina Arnet (17 ans) et Emely Torazza (18 ans) ne sont pas parvenues à se qualifier pour la deuxième manche. Eliminées en qualifications au petit tremplin, l'Obwaldienne et la Glaronaise ont respectivement atterri à 101,5 et à 98 mètres pour se classer aux 33e et 36e rangs. Elles étaient les deux premières sauteuses helvétiques à disputer une compétition lors d'un grand rendez-vous depuis Bigna Windmüller aux les JO de Sotchi 2014. Les deux Suissesses ont échoué à plus de cinq points d'une place en manche finale. Elles ont assisté en spectatrices au sacre d'Alexandria Loutitt, qui s'est posée à 134,5 et à 136,5 mètres pour offrir au Canada le premier titre mondial de son histoire en saut à ski. A noter aussi la 3e place de l'Allemande Katharina Althaus, sacrée au petit tremplin et qui a conquis quatre médailles à Planica.

Djokovic domine Griekspoor en deux sets secs Novak Djokovic s'est pleinement rassur� mercredi � Dubai Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili En difficulté la veille dans son 1er tour, Novak Djokovic s'est pleinement rassuré mercredi à Dubai. Le no 1 mondial s'est imposé en deux sets secs face à Tallon Griekspoor (ATP 39) en 8e de finale. Le Serbe, qui n'avait vaincu le Tchèque Tomas Machac (ATP 130) qu'au tie-break de la troisième manche mardi, a dominé le Néerlandais 6-2 6-3 après 77 minutes de jeu. Il en est ainsi à 19 victoires consécutives, dont 14 depuis le début de la saison. Le co-détenteur du record de titres majeurs (22), qui affrontera Hubert Hurkacz (ATP 11) ou Pavel Kotov (ATP 138) en quarts, a survolé les débats face à Tallon Griekspoor. Il n'a ainsi perdu que 9 points sur son service dont 4 dans un antépénultième jeu où il a concédé son seul break de la journée. Novak Djokovic, dont la dernière défaite remonte à la finale du Masters 1000 de Paris face à Holger Rune en novembre dernier, dispute cette semaine son premier tournoi depuis son 10e sacre à l'Open d'Australie. Il avait triomphé à Melbourne malgré une blessure à une cuisse qui semble ne plus le gêner.

Krüger décroche sa deuxième médaille d'or à Planica D�j� vainqueur du Skiathlon, le Norv�gien Simen Hegstad Krueger a f�t� un doubl� avec son succ�s sur le 15 km libre (archive). Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Simen Hegstad Krüger a fêté son 2e titre aux Championnats du monde de fond à Planica. Après son sacre en Skiathlon, le Norvégien a décroché l'or sur le 15 km skating devant trois de ses compatriotes. Le double champion olympique de Pyeongchang 2018 s'est imposé avec 5,3 secondes d'avance sur Harald Östberg Amundsen. Aux 3e et 4e rangs, on retrouve deux autres Norvégiens, qui n'ont pas totalement assuré leur rôle de favoris: le bronze va à Hans Christer Holund, le tenant du titre d'Oberstdorf. Il a devancé Johannes Hösflot Klaebo, moins à l'aise qu'en sprint. Pour les Suisses, l'épreuve a tourné à la déception générale. Aucun fondeur helvétique n'a trouvé place dans le top 30. Beda Klee, pourtant bien parti, a coulé par la suite pour terminer à la 37e place à 2'50''. Le désarroi se lisait sur le visage de Candice Pralong devant la caméra de la RTS. Le Valaisan a terminé 48e à 3'22'' du vainqueur sans pouvoir trouver une explication à cet échec.

Lennström pour remplacer Tömmernes à Genève-Servette Theodor Lennstr�m (L) face au Finlandais Harri Pesonen lors des Jeux olympiques de P�kin. Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Genève-Servette tient le successeur (espéré) d'Henrik Tömmernes, qui retourne dans son pays. Il s'agit du défenseur suédois Theodor Lennström (28 ans) en provenance de Fäjestad (1re division suédoise) Lennström s'est engagé pour deux saisons soit jusqu'au terme de l'exercice 2024-2025. Le club genevois devait faire face au départ de son meilleur défenseur Henryk Tömmernes qui retourne à Frölunda Göteborg après six années passées aux Vernets. La tâche n'était pas simple pour Marc Gautschi, le directeur sportif du club genevois. Son choix s'est finalement porté sur le défenseur offensif Theodor Lennström. Cette saison, il compte 30 points (13 buts, 17 assists) en trente et un matches dans les rangs de Färjestad. "Il est l'un des défenseurs les plus dominants de la SHL et il a été notre priorité dès le début. Theodor (Lennström) est un patineur extrêmement rapide et dynamique, ce qui le rend efficace dans les trois zones. Avec sa forte volonté offensive et ses qualités de playmaker, il va dynamiser notre jeu", précise Gautschi dans un communiqué du club. Passage par la KHL Né à Stockholm, il a été formé à l’AIK IF, une équipe avec laquelle il fait ses débuts professionnels au second échelon suédois lors de la saison 2013-2014 à l’âge de 19 ans, Lennström a joué en SHL (1re division suédoise) avec Färjestad (2017-2019) puis avec Frölunda (2019-2021) avec qui il remporte la Champions Hockey League. Theodor tente ensuite sa chance en Amérique du Nord avec les Condors de Bakersfield, l'équipe ferme des Oilers d’Edmonton, lors de la deuxième partie de la saison 2020-2021. Il revient en Europe l’année d’après en signant avec le Torpedo Nizhny Novgorod (KHL). Il finit cette saison 2021-2022 en Suède avec l’équipe de Färjestad qu’il connaît bien. Il remporte le titre de SHL en étant étincelant lors des play-off (4 buts, 10 passes en 19 matchs). International suédois a plusieurs reprises, il dispute les Jeux olympiques de Pékin en 2022 avec les Tre Kronor.

Les Suisses loin des médailles en snowboardcross Lara Casanova s'est class�e huiti�me (archive). Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL La délégation suisse de snowboardcross s'est montrée décevante à l'occasion des Championnats du monde à Bakouriani. Seule la St-Galloise Lara Casanova a franchi un tour à élimination directe. Après avoir terminé dernière de sa demi-finale après une touchette, elle s'est également classée dernière de la petite finale (8e). Avec Sophie Hediger, Thomas Abegglen et Kalle Koblet, trois athlètes de Swiss-Ski s'étaient qualifiés pour le premier tour à élimination directe, qui fut aussi le dernier. L'élimination la plus rageante en huitièmes de finale est sans doute celle de Koblet, qui a longtemps occupé la deuxième place avant d'être battu de 4 centièmes sur la ligne par l'Américain Nick Baumgartner. Le Zurichois avait fêté à Bakouriani son meilleur résultat - 2e - en Coupe du monde en mars 2021.

Just Fontaine, recordman des buts (13) dans un Mondial, est mort Just Fontaine avec Pel� en 2006. Image: KEYSTONE/AP/JACQUES BRINON Le Français Just Fontaine, recordman du nombre de buts inscrits lors d'une phase finale de Coupe du monde (13) en 1958, est décédé à l'âge de 89 ans, a-t-on appris mercredi auprès de sa famille. International à 21 reprises, Fontaine avait été l'un des héros du Mondial 58 en Suède où l'équipe de France avait atteint les demi-finales pour la première fois de son histoire, battue par le Brésil de Pelé.