Liverpool remporte le derby ++ Will Jordan, nouvelle star des All Blacks

Rien ne va plus pour Union Berlin et Urs Fischer Union Berlin, qualifié pour la Ligue des champions, n'a pas retrouvé sa forme après la pause internationale. L'équipe dirigée par le Suisse Urs Fischer a encaissé sa sixième défaite de suite en Bundesliga, battue 3-0 sur son terrain par un étonnant Stuttgart. Jusque-là, Fischer avait connu un parcours idyllique avec les Berlinois, passant de la 2e Bundesliga à la Ligue des champions. Cette fois-ci, Union se trouve dans sa première crise profonde sous la direction de l'ex-entraîneur du FC Bâle. Devant leur public, les Berlinois se sont montrés étonnamment inoffensifs, se créant leur première chance de but à la 79e minute. En tête du classement, Bayer Leverskusen avec Granit Xhaka, averti, a fêté son septième succès 2-1 sur le terrain de Wolfsburg (sans Cedric Zesiger).

Décès de l'Anglais Bobby Charlton, champion du monde en 1966 L'Anglais Bobby Charlton, une certaine élégance alliée à l'efficcacité. Image: KEYSTONE/AP L'Anglais Bobby Charlton, champion du monde 1966 et ancienne star de Manchester United, est mort à l'âge de 86 ans, a annoncé le club anglais samedi. "Manchester United est en deuil à la suite du décès de Sir Bobby Charlton, l'un des plus grands et des plus aimés joueurs de l'histoire du club", écrit Manchester United dans un communiqué. Avec Bobby Charlton Manchester United était devenu le premier club anglais à remporter la Coupe d'Europe en 1968. Rescapé du crash aérien de Munich, qui avait tué huit de ses coéquipiers de Manchester United en 1958, il était parvenu à surmonter cette terrible épreuve pour remporter la Coupe du monde avec l'Angleterre en 1966 et deux ans plus tard la Coupe d'Europe des clubs champions avec United. Réputé pour ses frappes redoutables, le lauréat du Ballon d'or 1966 était aussi devenu le symbole de l'élégance et de l'esprit sportif. Né à Ashington, une ville ouvrière du nord-est de l'Angleterre le 11 octobre 1937, Bobby Charlton a rejoint United à l'âge de 15 ans.

Riedi face à Auger-Aliassime au 1er tour des Swiss Indoors Auger-Aliassime affrontera Leandro Riedi au 1er tour à Bâle Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK Leandro Riedi (ATP 159) aura droit à un superbe défi au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle. Le Zurichois affrontera tout simplement le tenant du titre, le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 17). Stan Wawrinka (ATP 46) et Dominic Stricker (ATP 90) seront quant à eux opposés à un joueur issu des qualifications Huit mois après avoir obtenu à Marseille son premier succès dans un tournoi ATP, Leandro Riedi peut espérer doubler la mise. Le Zurichois de 21 ans se frottera à un joueur en proie au doute même si Félix Auger-Aliassime est parvenu à gagner deux matches de suite cette semaine à Tokyo, une première pour lui depuis la mi-mars. Félix Auger-Aliassime joue gros cette semaine à Bâle: il remet 500 points en jeu, et pourrait chuter au-delà de la 25e place mondiale en cas de contre-performance. Le Québécois se mesurera pour la première fois à Leandro Riedi, qui s'était révélé cet été lors de la Hopman Cup en battant le no 6 mondial Holger Rune. Tête de série no 1 de ces Swiss Indoors et finaliste malheureux l'an dernier, Holger Rune sera d'ailleurs aussi sous pression. Le Danois, qui affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 53) au 1er tour, doit briller pour se rapprocher du Masters de Turin. C'est également le cas de Casper Ruud (ATP 8), Taylor Fritz (ATP 10), Hubert Hurkacz (ATP 11) et Alex de Minaur (ATP 13), eux aussi en lice à Bâle.

Holger Rune "impatient" de recevoir les conseils de Boris Becker Boris Becker revient à un rôle qui lui convient. Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Le Danois Holger Rune, désormais entraîné par l'ancien no 1 mondial Boris Becker, s'est dit samedi "impatient" de recevoir les conseils de l'Allemand, sextuple vainqueur en Grand Chelem. "Boris a fait du bon travail en tant qu'entraîneur de Djokovic et en tant que joueur. Je suis impatient d'entendre ce qu'il a à dire", a déclaré Rune, no 6 au classement ATP. Becker a été le coach du Serbe de 2013 à 2016 et n'a plus entraîné depuis six ans. "C'est génial d'apprendre de joueurs comme (Boris) et de Rafa (Nadal), Roger (Federer) ou Novak (Djokovic)", a-t-il aussi dit. Le Danois se prépare actuellement pour le tournoi de Bâle, la semaine prochaine, premier temps fort pour la paire Rune-Becker, après une semaine d'entraînement à Monte-Carlo, où ils sont tous les deux basés. "Boris m'apprend des choses basiques mais importantes", a-t-il déclaré. "Ça va être sympa, vous verrez. J'espère qu'il pourra me donner autant de conseils que possible et m'aider à faire mieux". Becker, qui délivre ses expertises en qualité de consultant TV depuis sa sortie de prison en décembre dernier, après avoir purgé une peine pour fraude fiscale, avait affirmé jeudi sur Eurosport être "flatté" d'avoir été choisi par Rune. "Nous étions en contact depuis un long moment", avait dit Becker, 55 ans, soulignant aimer "ce genre de joueurs à fort tempérament". Rune, 20 ans, ancien no 1 mondial juniors, a atteint en 2023 les quarts de finale à Roland-Garros et à Wimbledon, et s'est hissé en août à la 4e place mondiale, le meilleur classement ATP jamais atteint par un Danois. Mais ses récents résultats très décevants - quatre éliminations dès son entrée en lice lors de quatre de ses cinq derniers tournois dont l'US Open -, l'ont fait glisser au sixième rang mondial.

Liverpool remporte le derby et met la pression en tête Ballet aérien entre Virgil van Dijk (Liverpool) etDominic Calvert-Lewin (Everton). Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool, en supériorité numérique, a mis du temps à battre le mal classé Everton (2-0), samedi, mais la victoire dans le derby à Anfield lui offre la première place provisoire du Championnat. Un doublé de Mohamed Salah (75e sur penalty, 90e+7), a permis aux Reds de prendre les commandes de la Premier League avec vingt points, soit autant que Tottenham (2e) et Arsenal (3e), et deux de plus que Manchester City (4e, 18 pts). L'équipe de Jürgen Klopp pourrait se faire doubler pendant le week-end, mais elle a préparé au mieux la réception de Toulouse, jeudi, en Ligue Europa. Si Liverpool a très largement dominé le 243e derby de la Mersey, il s'est longtemps cassé les dents sur la défense des "Toffees", pourtant diminuée par l'expulsion d'Ashley Young après un second carton jaune pour une faute commise sur Luis Diaz (37e).

Will Jordan, nouvelle star des All Blacks Will Jordan a déjà marqué ce Mondial de son empreinte Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Auteur d'un triplé contre l'Argentine vendredi en demi-finale (44-6), le Néo-Zélandais Will Jordan s'est taillé une place de choix dans l'histoire de la Coupe du monde. Il en est déjà à huit essais dans cette édition 2023, soit autant que les légendes Jonah Lomu et Bryan Habana. L'ailier de 25 ans serait déjà le seul détenteur de ce record si son ouvreur Richie Mo'unga, trop gourmand, l'avait servi sur le côté droit à la 80e minute plutôt que de vouloir aller marquer seul. Qu'importe, Jordan aura encore une chance d'ajouter un neuvième essai à sa collection personnelle la semaine prochaine en finale et il n'a pas vraiment à rougir de la compagnie actuelle. Will Jordan a tout de même rejoint dans les annales du Mondial un monument du rugby, le regretté Jonah Lomu, qui faisait tomber les défenseurs adverses comme des quilles et avait inscrit 8 essais en 1999. Un autre de ses compatriotes, Julian Savea, avait également fait parler sa puissance pour compiler lui aussi huit essais en 2015, alors que le Sud-Africain Bryan Habana, autre légende de ce sport, s'était surtout reposé en 2007 sur sa pointe de vitesse. C'est aussi l'une des qualités de Jordan, dont l'allure de premier de la classe et un physique dans les standards du poste (1m88, 91 kg) cachent un finisseur hors pair. Il n'a pas eu grand-chose à faire sur son premier essai vendredi face aux Pumas argentins, à la réception d'une longue passe de Mo'unga (cette fois), ni sur le deuxième, également tout fait. Mais le dernier, alors que le match était déjà plié, à la 73e minute, a laissé voir l'étendue de son talent sur une action individuelle de classe, entre accélération foudroyante et coup de pied à suivre parfaitement dosé. Migraines récurrentes "C'est un joueur à part. Vous savez que quelque chose peut se passer à chaque fois qu'il touche le ballon", a salué après la rencontre son coéquipier Rieko Ioane. "Il a montré toute sa classe et on fera en sorte qu'il marque encore une fois la semaine prochaine (en finale)". Auteur de deux doublés contre l'Italie et l'Uruguay lors de la phase de groupes, d'un essai en quart de finale face à l'Irlande et maintenant d'un triplé, Will Jordan conforte depuis le début du tournoi des statistiques déjà hallucinantes en sélection. Il a désormais aplati à 31 reprises en 30 apparitions sous le maillot noir à la fougère argentée et peut, à ce rythme, rêver du record de 49 essais de l'ancien ailier Doug Howlett si ses problèmes de santé ne le rattrapent pas. Sujet à des migraines récurrentes après avoir subi plusieurs commotions, le "serial marqueur" néo-zélandais a récemment été éloigné des terrains pendant huit mois avant de signer un retour fracassant sur la scène internationale en juillet lors du Rugby Championship. D'autres atouts Qualifiés pour la cinquième finale de leur histoire en dix éditions, les All Blacks sont d'autant plus dangereux offensivement qu'ils disposent avec Mark Tele'a, lui aussi impressionnant face à l'Argentine, d'un autre ailier redoutable. "Ils (Jordan et Tele'a) ont bien joué et il le fallait car Leicester (Fainga'anuku) avait été bon la semaine dernière" contre l'Irlande en l'absence de Tele'a, puni pour ne pas avoir respecté un couvre-feu, a commenté le sélectionneur Ian Foster. "Mark a très bien défendu et Will a encore prouvé à quel point il était un excellent finisseur", a-t-il ajouté. "Je suis très satisfait de leur association, avec Beauden Barrett qui fait le lien entre eux au milieu", au sein du triangle arrière. De quoi donner un autre type de migraine aux futurs adversaires des All Blacks.

L'Afrique du Sud en favorite face à l'Angleterre L'Afrique du Sud affronte samedi, lors d'une demi-finale du Mondial a priori déséquilibrée, une Angleterre peu convaincante jusque-là. Mais le XV de la Rose espère se sublimer pour prendre sa revanche sur la finale perdue il y a quatre ans. Pour les Springboks, remplis de confiance et plus que jamais sûrs de leur force après avoir écarté l'hôte français en quarts (29-28), la route d'un quatrième titre - après ceux de 1995, 2007 et 2019 - passe donc par l'Angleterre, au Stade de France (21h00). Si la logique sportive du moment est respectée, l'affaire est entendue: la Nouvelle-Zélande aura battu l'Argentine la veille et les Sud-Africains affronteront les All Blacks pour savoir laquelle de ces deux grandes nations du rugby remportera une quatrième étoile, un record. Méfiance Sur le papier, les coéquipiers de Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'histoire des Boks, ne doivent en effet faire qu'une bouchée de ce XV de la Rose peu inspiré, qualifié cahin-caha pour le dernier carré à la faveur d'un tableau aisé et d'un peu de chance, à l'image de sa victoire sans souffle en quart face aux Fidji (30-24). Mais les Anglais ne sont jamais aussi forts que lorsqu'ils se retrouvent dos au mur... et les Sud-Africains le savent fort bien. "On aborde ce match comme n'importe quelle équipe aborderait une demie. Les quatre équipes ont encore deux gros matches à jouer pour soulever le trophée. C'est suffisant pour se motiver", a dit le deuxième ligne Eben Etzebeth, bourreau des Bleus dimanche. "On sait qu'ils vont nous attendre sur le combat et l'agressivité. Ils seront au rendez-vous samedi mais nous aussi", a poursuivi l'ancien Toulonnais. Les Anglais toujours vivants Quelques mois après l'arrivée de Steve Borthwick sur le banc en remplacement de l'Australien Eddie Jones, le XV de la Rose a en outre retrouvé quelques couleurs. "Ils ont un tout nouveau staff et je trouve que Steve a mis en place un modèle de jeu différent de celui d'Eddie. Comme pour tout, il faut du temps pour s'y habituer. Mais plus ils passent de temps ensemble, plus ils sont à l'aise", a estimé le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber. Si on s'en tient aux seules statistiques, les Anglais, premiers de leur groupe, sont la seule équipe encore invaincue. Leur recette? Un retour aux sources en s'appuyant sur des joueurs d'expérience (Farrell, Curry, May, Tuilagi...), une discipline retrouvée (moins de huit pénalités concédées par match en moyenne) et un jeu au pied prépondérant, afin de compenser un manque d'ambition offensive. "Les Sud-Africains ne sont pas champions du monde par hasard. La meilleure façon de leur montrer du respect est de tout donner", a commenté le troisième ligne Ben Earl. Pour le deuxième ligne Maro Itoje, les Boks "ne sont pas invincibles". Surtout, "ce n'est pas juste un autre match, c'est un match spécial, une occasion rare", a-t-il relevé. La forme du jour Dans les esprits anglais reste gravée la finale de l'édition 2019 au Japon, lors de laquelle l'Afrique du Sud avait nettement dominé le XV de la Rose (32-12) en imposant sa loi, celle des gros bras. Même si le capitaine anglais Owen Farrell veut croire que "Yokohama, c'était il y a longtemps", il "s'agit d'une nouvelle opportunité, un nouveau défi". "On est conscient du challenge qui nous attend", a-t-il ajouté. Quatre ans plus tard, les Boks ont conservé leur style direct et frontal, et celui-ci a eu raison des rêves français. Mais le sélectionneur des Boks refuse de regarder en arrière. "On ne s'intéresse pas trop aux matches passés: on l'a vu en 2019, n'importe quelle équipe peut gagner si elle est en forme le jour J", a confié Nienaber.

Wembanyama réussit son dernier test Wembanyama a réussi son dernier test, face aux Warriors de Curry Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Victor Wembanyama, escorté d'attentes démesurées avant ses débuts en NBA mercredi, a réussi sa dernière sortie de préparation. Le Français a mené ses Spurs à la victoire chez les Golden State Warriors (122-117) à San Francisco vendredi. Dans un match sans enjeu et sans grande intensité, "Wemby" s'est un peu plus rapproché de la fantasmée NBA et de ses projecteurs. Il a croisé pour la première fois sur un parquet l'une des superstars de la Ligue, le quadruple champion Stephen Curry, véritable demi-dieu pour les fans du Chase Center dans la baie de San Francisco. "Ca va m'arriver, de jouer contre des gars que j'ai regardés en grandissant", a apprécié Victor Wembanyama. Facétieux, Curry (1m88) s'est présenté face au géant (2m24) pour le traditionnel entre-deux au coup d'envoi, voyant le ballon volleyé sans surprise par le Français. 5 contres Curry (35 ans), plutôt discret (11 points, 1/6 à longue distance), a pu constater de près les qualités de Wembanyama, facilement monté au dunk face à lui lors du troisième quart-temps. Comme lors de ses trois premiers matches de pré-saison, Wembanyama a brillé, terminant meilleur marqueur de la rencontre (19 points, 4 rebonds, 1 assist, 1 interception, 5 contres) en seulement 21 minutes sur le parquet. Le no 1 de la dernière draft en juin a scotché le public lors du premier quart-temps avec 3 contres sur la période, dont deux très rapprochés, l'un suivi d'un dunk, et l'autre d'un tir à trois points assassin en transition. Mercredi, le 25 octobre, le Français doit disputer son premier match NBA face à Dallas à domicile, au lendemain du lancement officiel de la saison. Certitude "Je le savais déjà, mais j'ai désormais la certitude que je peux être compétitif dès le début de saison avec cette équipe. On a vu de vraies performances collectives", a encore expliqué "Wemby" qui, face aux Warriors, a pu avoir un aperçu de ce que vont lui réserver ses adversaires, sûrement intrigués par l'attention que reçoit un joueur tout juste "rookie". Le meneur vétéran Chris Paul (38 ans), venu renforcer les Warriors cet été, a usé de ses dribbles pour faire danser le Français, vigoureusement repoussé de l'épaule en contre-attaque par l'ailier Andrew Wiggins. Pas de quoi déstabiliser le Français qui, comme lors de la plupart des quatre matches de pré-saison qu'il a disputés en dix jours, est sorti définitivement au milieu du troisième quart.

Zarco gagne devant Bagnaia, Martin craque Johann Zarco a fêté samedi son 1er succès en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Johann Zarco (Ducati-Pramac) a fêté samedi à Phillip Island sa première victoire en MotoGP. Le Français a remporté le GP d'Australie devant le leader du championnat Francesco Bagnaia (Ducati). Jorge Martin (Ducati-Pramac) a quant à lui tout perdu dans le dernier tour et a terminé 5e. Parti en cinquième position, Johann Zarco a réalisé une superbe course. Le Français a pris les commandes dans le dernier tour, alors que son coéquipier Jorge Martin était en perdition après avoir compté plus de 3''5 d'avance, et a résisté jusqu'au bout au champion du monde en titre. Francesco Bagnaia, qui a terminé à 0''201 du vainqueur du jour, porte donc son avance sur Jorge Martin à 27 points en tête du championnat du monde. Et dire que l'Espagnol était virtuellement en tête avec une marge de 16 points lorsqu'il a chuté dimanche dernier en Indonésie...

McKeown, première nageuse à détenir chaque record du monde en dos Kaylee McKeown détient désormais les trois records du monde du dos Image: KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO Kaylee McKeown est devenue vendredi la première nageuse à détenir le record du monde dans chacune des trois distances en dos. L'Australienne s'est emparée de la meilleure marque sur 50 m dos lors de la manche de Coupe du monde de Budapest. McKeown (22 ans) a réalisé un chrono de 26''86, parvenant à améliorer de 0''12 le précédent record établi par la Chinoise Liu Xiang en 2018. "Je suis super contente", a déclaré l'Australienne, qui fera figure de grande favorite dans les bassins des JO 2024. "La seule chose que je peux continuer à faire, c'est m'entraîner dur et continuer de croire en moi-même (...) L'an prochain va être une année vraiment dure donc plus je gagnerai en confiance, mieux ce sera", a-t-elle ajouté. La nageuse détient le meilleur temps mondial sur 100 m dos depuis juin 2021, et a décroché celui du 200 m dos en mars. En juillet, lors des Mondiaux de natation de Fukuoka, elle avait confirmé sa domination sur le dos mondial en décrochant l'or sur les trois distances. Elle avait déjà fait sensation aux JO de Tokyo en 2021 avec trois titres (100, 200 m dos et relais 4 nages dames).

Young Boys peut prendre les commandes samedi soir La 11e journée de Super League propose samedi un choc entre les deux premiers du classement. Leader invaincu, Zurich se déplace à Berne pour y défier le champion en titre Young Boys dès 18h. Le FCZ tient la forme, avec une série en cours de trois victoires. Les hommes du coach Bo Henriksen comptent deux longueurs d'avance sur Young Boys, qui a toutefois disputé un match de moins. YB, qui reste pour sa part sur deux succès d'affilée en Super League, peut donc reprendre les commandes avant d'accueillir Manchester City mercredi en Ligue des champions. Un derby vaudois se tiendra à la même heure, à la Pontaise. Stade Lausanne-Ouchy accueille l'ancien pensionnaire des lieux, Lausanne-Sport. L'objectif est le même pour les deux équipes, à égalité de points au classement avec huit unités à leur compteur: s'éloigner de la zone rouge. Servette se déplace pour sa part à Bâle pour le troisième match programmé samedi (à 20h30). Vainqueurs de leurs deux derniers matches de Super League, les Grenat ont l'occasion de confirmer leur regain de former et d'enfoncer un peu plus la lanterne rouge Bâle, qui ne compte que cinq points et reste sur deux défaites consécutives.

Verstappen à la faute, Leclerc en pole Leclerc partira en pole dimanche à Austin Image: KEYSTONE/AP/Nick Didlick Charles Leclerc (Ferrari) a profité d'une petite erreur de trajectoire de Max Verstappen (Red Bull) vendredi à Austin pour décrocher la pole position du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1. Le triple champion du monde néerlandais pensait avoir arraché la première place en fin de séance en améliorant de cinq millièmes le temps du Monégasque, mais son chrono a été supprimé car il a dépassé les limites de la piste dans l'avant-dernier virage et il ne démarrera donc qu'en sixième position. "Je suis très heureux de la manière dont l'équipe a préparé le week-end. Je me suis senti très à l'aise dans la voiture sur un circuit que j'aime beaucoup. Je suis très heureux", a déclaré Leclerc qui, dans la chaleur texane (35 °C dans l'air, plus de 40 sur la piste), a décroché sa 21e pole position en F1, la troisième cette saison après l'Azerbaïdjan en avril et la Belgique en juillet. Vendredi, Leclerc a devancé les Britanniques Lando Norris (McLaren), qui a confirmé le renouveau des monoplaces orange papaye, et Lewis Hamilton (Mercedes), tandis que son coéquipier espagnol Carlos Sainz a réalisé le 4e temps. Verstappen, sacré champion du monde pour la troisième année consécutive il y a deux semaines, partagera la troisième ligne avec un autre Britannique, George Russell (Mercedes).

Deux points pour Meier, un pour Schmid, la victoire pour les Devils Akira Schmid a encaissé 4 buts vendredi, mais il a aussi réussi son premier assist en NHL Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Battus lors de leurs deux précédents matches, les Devils ont renoué avec la victoire vendredi en NHL. New Jersey est allé s'imposer 5-4 après prolongation sur la glace des New York Islanders grâce notamment à deux assists de Timo Meier, et malgré la blessure de Nico Hischier. Contraint de "chauffer" le banc durant le troisième tiers du dernier match des Devils, perdu face aux Panthers quatre jours plus tôt, Timo Meier a donc réagi de la meilleure des manières en signant ses deux premiers points dans cet exercice 2023/24. Même s'il accuse un bilan de -3 après avoir été aligné durant 20'42''. L'attaquant appenzellois a réalisé la passe décisive sur le 1-1 de Dougie Hamilton (20e) avant d'être crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire marqué par Jack Hughes (2 buts et 2 assists vendredi) après 2'19'' en "overtime". A noter que les Devils ont inscrit leurs quatre premiers buts en "power play". Hischier touché au haut du corps Akira Schmid s'est lui aussi illustré, malgré un faible pourcentage d'arrêts (87,5%, 28/32). Le portier bernois a réussi son premier assist en NHL sur le premier but des Devils, offrant le puck derrière sa cage à Timo Meier qui a ensuite traversé toute la patinoire avant de servir Dougie Hamilton. Jonas Siegenthaler (-2) est en revanche resté "muet" vendredi, tout comme Nico Hischier qui a réalisé un écran parfait sur le troisième but des Devils mais est toujours en quête de son premier point de la saison. Le centre valaisan s'est qui plus est blessé au haut du corps et n'est pas revenu sur le banc pour le troisième tiers. Son état de santé sera évalué au jour le jour.

La Nouvelle-Zélande écrase l'Argentine et file en finale Le Néo-Zélandais Mark Telea, à gauche, tente de se débarrasser de l'Argentin Agustin Creevy. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena La Nouvelle-Zélande s'est défait sans trembler de l'Argentine 44-6 en demi-finale du Mondial vendredi et s'est qualifiée pour la cinquième finale de son histoire. Les All Blacks l'ont emporté aisément, inscrivant sept essais face aux Pumas et tenteront de décrocher un quatrième sacre planétaire face à l'Angleterre ou l'Afrique du Sud, qui s'affronteront lors de la deuxième demi-finale samedi (21h00) au Stade de France. Avec sept essais inscrits, la Nouvelle-Zélande a écrasé les Pumas lors d'une demi-finale vite privée de tout suspense, malgré une bonne entame des Sud-Américains. Les Ciel et Blanc ont bien ouvert le score par une pénalité d'Emiliano Boffelli, venue récompenser une entame ambitieuse. Mais les Néo-Zélandais ont vite mis la main sur la rencontre, basculant avec 14 points d'avance à la pause (20-6). Plus rapides, plus solides, les triples champions du monde (1987, 2011 et 2015) ont dominé les Sud-Américains dans tous les compartiments du jeu, à l'image des trois essais de l'ailier Will Jordan (11e, 62e, 73e), qui porte son total à huit sur ce tournoi, égalant le record de ses compatriotes Jonah Lomu et Julian Savea et du Sud-Africain Bryan Habana.