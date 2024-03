Lucas Braathen est de retour ++ Atlanta enchaîne

Lucas Braathen de retour, sous les couleurs du Brésil Lucas Braathen va faire son retour, sous les couleurs du Br Image: KEYSTONE/AP/GABRIELE FACCIOTTI Lucas Braathen va faire son retour à la compétition. Le skieur de 23 ans l'a confirmé lors d'une conférence de presse jeudi à Salzbourg, précisant qu'il défendra à l'avenir les couleurs du Brésil. C'est en portugais que Braathen a lâché d'emblée qu'il voulait à nouveau participer à des courses. Il était donc clair que le spécialiste des épreuves techniques représenterait à l'avenir un autre pays après sa querelle avec la fédération norvégienne: le Brésil. Ce changement de nation est possible parce que sa mère est brésilienne. "C'est une fierté pour moi de représenter le pays de ma mère", a déclaré Lucas Braathen, dont le deuxième prénom est Pinheiro. En octobre, juste avant le début de la saison, Braathen avait annoncé à la surprise générale qu'il se retirait, justifiant sa décision par le manque de liberté dans le sport de haut niveau. Son départ de la fédération norvégienne s'était fait sur fond de dispute: il avait fait de la publicité pour une marque de vêtements suédoise qui ne faisait pas partie des équipementiers de la Norvège. Un Globe déjà La saison précédente, Lucas Braathen avait remporté le petit Globe de cristal en slalom. Au total, depuis 2021, il est monté douze fois sur un podium de la Coupe du monde et a fêté cinq victoires: trois en slalom (dont deux en Suisse, Wengen 2022 et Adelboden 2023) et deux en géant. Avec ses cheveux longs et ses ongles colorés, Lucas Braathen est l'un des personnages les plus appréciés des fans sur le Cirque blanc. Il y a deux jours déjà, son désormais ancien coéquipier Aleksander Aamodt Kilde déclarait ainsi: "C'est bon pour le sport qu'il soit de retour. C'est une personnalité haute en couleur et beaucoup de gens attendaient son retour."

Deux succès en 24 heures pour les Hawks Saddiq Bey (à gauche) et Bogdan Bogdanovic: le duo maître des Hawks face à Cleveland. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Au lendemain de son succès au Madison Square Garden face aux Knicks, Atlanta a enchaîné. Sur leur parquet, les Hawks se sont imposés 112-101 devant Cleveland. Battus déjà trois fois cette saison par les Cavaliers, Clint Capela et ses coéquipiers ont su relever la tête après avoir laissé échapper dans le troisième quarter un écart de 21 points. Mais grâce notamment à Saddiq Bey, auteur de 23 points dont 10 dans l’ultime quarter, les Hawks ont su rebondir pour cueillir leur 28e succès de l’année qui leur permet de consolider leur dixième place au classement de la Conférence Est. A noter que les deux formations devaient déplorer des absences de marque, Trae Young et Onyeka Okongwu pour Atlanta, Donovan Mitchell pour Cleveland. Quant à Clint Capela, son temps de jeu a été limité à 23’. Le Genevois a marqué 8 points et a capté 9 rebonds pour un différentiel de +6.

Un nouveau coup dur pour Rafael Nadal Rafael Nadal: reviendra-t-il sur la terre battue après son forfait à Indian Wells ? Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Rafael Nadal a déclaré forfait pour le Masters 1000 d'Indian Wells. Ce renoncement jette un peu plus le doute sur son possible retour au plus haut niveau. "C'est avec une grande tristesse que je dois me retirer de cet incroyable tournoi. Tout le monde sait à quel point j'aime cet endroit, et à quel point j'aime jouer à Indian Wells", déclare l'Espagnol de 37 ans dans un communiqué, et trois fois vainqueur du tournoi californien (2007, 2009 et 2013). Rafael Nadal avait coché Indian Wells sur la voie de son retour espéré au haut niveau, après une année 2023 presque blanche et une blessure musculaire subie début janvier. L'espoir était de mise après sa participation à un match d'exhibition samedi à Las Vegas, face à Carlos Alcaraz. "J'ai travaillé dur, j'ai passé un test ce week-end comme vous le savez, mais je ne me trouve pas prêt à jouer au plus haut niveau à un tel évènement. Ce n'est pas une décision facile mais je ne peux pas me mentir et mentir aux milliers de supporters", précise le Majorquin, qui était attendu jeudi au premier tour face au Canadien Milos Raonic. Ce forfait de Nadal vient compliquer un peu plus son opération reconquête. Il rêve d'être compétitif pour la saison sur terre battue et surtout à Roland-Garros pour sa quinzaine favorite (20 mai-9 juin) puis pour les Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août). Il avait manqué presque toute la saison 2023 et subi deux opérations pour soigner une hanche, avant d'annoncer son retour en décembre. Après avoir disputé trois matches à Brisbane, en janvier, il avait dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie dans la foulée, victime d'une blessure musculaire. Quand reverra-t-on Rafael Nadal sur un court ? Pas prévu à Miami dans deux semaines, il a un mois devant lui pour préparer éventuellement le Masters 1000 de Monte-Carlo (7-14 avril), le premier de l'année sur terre battue, avant Madrid (24 avril-5 mai).

Conference League: Servette reçoit le Viktoria Plzen ce soir Une tâche ardue mais loin d’être insurmontable : telle est la donne pour le Servette FC avant son huitième de finale aller de la Conference League ce soir dès 21h00. Pour ce qui sera leur première confrontation sur la scène européenne à ce stade de la compétition depuis 22 ans, les Grenat accueillent le Viktoria Plzen, troisième du Championnat de la République tchèque qui a réussi le score parfait lors de la phase de poules de la Conference League : six victoires en six matches contre les Kosovars de Balkani, Astana et le Dinamo Zagreb. Le Viktoria a d'ailleurs été la seule équipe à signer le Grand Chelem dans cette phase de poules. Plzen sans son buteur Invaincus depuis douze matches toutes compétitions confondues - 10 victoires et 2 nuls -, les Tchèques s’avancent logiquement comme les favoris de cette double confrontation. Toutefois la messe est loin d’être dite. Le Viktoria Plzen semble évoluer un cran au-dessous que le Slavia Prague qui a battu à deux reprises (2-0 et 4-0) le Servette FC l’automne dernier en phase de poules de l’Europa League. Il sera aussi privé jeudi de Pavel Sulc, suspendu. Agé de 23 ans, ce demi offensif a inscrit cinq buts lors de ses trois derniers matches pour s’emparer de la première place du classement des buteurs du championnat. Sans Thimothé Cognat Privé de ses deux dernières recrues Dylan Bronn et Takuma Nishimura qui ne sont pas qualifiés pour la Conference League, René Weiler devra très certainement composer sans Thimothé Cognat. Buteur à Ludogorets et samedi contre Saint-Gall, le demi est malade. René Weiler ne prendra aucun risque avec la perspective du derby contre Lausanne dimanche qui peut permettre au Servette de s’emparer provisoirement de la première place du championnat. L’absence de Cognat risque de peser lourd. Mais rien ne dit que ce Servette FC ne renverse pas encore une nouvelle montagne. Cette équipe dégage un supplément d’âme qui peut faire la différence. "Nous sommes plus qu’un groupe. Nous sommes une famille", affirme Jérémy Guillemenot. De retour dans "son" club après un long périple à Barcelone, à Vienne et à Saint-Gall, l’attaquant ressent cet engouement autour du Servette qui devient de plus en plus perceptible en ville de Genève.

NL: quatre clubs pour les deux dernières places en play-off Dès ce soir à 20h00, quatre formations de National League, dont Genève-Servette et Bienne, se battront pour les deux dernières places en play-off. Cela s'appelle le play-in. Au revoir les pré-play-off, bonjour le play-in. Les termes changent, les règles aussi. Pendant que le top 6 a droit à douze jours de répit, Lugano, Ambri, Bienne et Genève vont s'affronter pour avoir l'honneur de défier Zurich et Fribourg en quarts de finale. La formule est la suivante. Les équipes classées 7e et 8e, soit Lugano et Ambri, disputent deux matches aller/retour. Même chose pour Bienne (9e) et Genève (10e). Le premier duel se joue sur soixante minutes, ce qui signifie que le match nul est possible. Si une équipe gagne le premier match, mais perd le deuxième (peu importe le score), se tiendront alors des prolongations à 5 contre 5 à la mort subite. Une fois cette première étape franchie, le vainqueur du derby tessinois sera qualifié pour les play-off, tandis que le perdant aura une deuxième chance de se qualifier en jouant contre le gagnant de Bienne-Genève selon le même format. Cette formule accorde ainsi davantage d'importance au classement de la saison régulière. Cela veut aussi dire que le perdant du remake de la finale de l'an dernier sera en vacances samedi soir au terme de l'acte II dans le Seeland.

Le petit bijou de Manuel Akanji Un deuxième but pour Manuel Akanji dans cette campagne européenne. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Relégué sur le banc dimanche lors du derby contre United, Manuel Akanji a su rebondir de la plus belle des manières : une ouverture du score magnifique pour City face à Copenhague. Le Zurichois a repris de volée un corner botté par Julian Alvarez à la 5e minute dans un huitième de finale retour qui ne revêtait qu’un caractère amical après le succès 3-1 de Manchester City au Danemark. Les tenants du titre se sont imposés sur le même socre avec, après celle d’Akanji, des réussites d’Alvarez et d’Erling Haaland. La question désormais est de savoir si Pep Guardiola titularisera Akanji dimanche pour le grand choc à Liverpool. Pour l’instant, le Catalan privilégie une défense avec Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias et Nathan Aké. Mais avec ce superbe but, son deuxième lors de cette campagne européenne après celui inscrit au Wankdorf contre les Young Boys, l’international suisse a peut-être marqué des points. Le Real a tremblé Le Real Madrid n’a pas traversé son huitième de finale retour face à RB Leipzig avec la même sérénité que Manchester City. Victorieux 1-0 en Allemagne, les Madrilènes ont dû retrousser leurs manches jusqu’à l’ultime seconde pour ne pas se retrouver dans des prolongations de tous les dangers. Le 1-1 qui a scellé cette rencontre à Bernabeu lèse, en effet, les Allemands. La formation de Marco Rose n’a cessé d’attaquer, de bousculer un Real qui n’était pas dans un grand soir. Seulement, les Madrilènes demeurent malgré tout capables de dessiner des actions merveilleuses, comme celle du 1-0 de Vinicius Junior après une récupération de Toni Kroos et un raid de Jude Bellingham (65e). Mais les Allemands pouvaient réplique trois minutes plus tard par le défenseur hongrois Willi Orban pour rester dans le match et pour tourmenter encore le Real avec notamment cette frappe de Dani Olmo sur la transversale dans le temps additionnel...

Sörensen et Duvin honorés Marcus Sörensen a fini meilleur compteur de la saison régulière en national League Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Un jour avant le début des play-in, le hockey suisse a salué les topscorers à Berne. PostFinance a distribué au total 336'600 francs aux meilleurs marqueurs chez les messieurs et les dames. Meilleur compteur et buteur, Marcus Sörensen a inscrit 63 points - dont 31 buts - pour Fribourg. Il a devancé de trois points le Luganais Calvin Thürkauf. Les deux Helvètes Denis Malgin (Zurich) et Lino Martschini (Zoug) ont eux aussi fini meilleur compteur de leur équipe. Au total, les 14 meilleurs buteurs ont récolté 186'600 francs pour la relève à 300 francs le point. Dans la Women's League, soutenue pour la première fois par PostFinance, Estelle Duvin de Berne a totalisé 67 points (35 buts) en 28 matches. Chez les dames, 150'000 francs ont été répartis entre les huit clubs. PostFinance est le principal partenaire de Swiss Ice Hockey et soutient la relève depuis 2002. Au cours de ces vingt dernières années, l'établissement financier a distribué au total environ 2,7 millions de francs aux clubs. Calvin Thürkauf ne se formalisait pas de ne pas avoir remporté le titre de meilleur compteur. Il aurait cependant fait partie d'un cercle exclusif. Au cours des douze dernières années, seuls deux Suisses - Damien Brunner en 2012 et Pius Suter en 2020 - ont été les joueurs les plus productifs de National League.

Le slalom de Kranjska Gora annulé, le globe pour Feller Loïc Meillard ne pourra pas célébrer à Kranjska Gora car le slalom a été annulé Image: KEYSTONE/AP/John Locher Le slalom de Kranjska Gora qui devait se tenir samedi en lieu et place du géant est également annulé. Les grosses chutes de pluie tombée sur la station slovène ont eu raison de la piste. La FIS a cherché une solution de remplacement, mais n'a rien pu faire compte tenu des délais très courts. Cette annulation fait le bonheur de Manuel Feller qui remporte donc ce globe de la discipline, puisqu'il ne reste plus que le slalom des finales de la Coupe du monde à Saalbach et que l'Autrichien possède 169 points d'avance sur Linus Strasser. Vainqueur à Aspen, Loïc Meillard est 3e de cette Coupe du monde avec 359 points. A noter que comme seuls les 25 meilleurs du classement de la discipline peuvent participer aux finales (ou qu'ils aient 500 points au général). Cela signifie que Ramon Zenhäusern (27e) et Tanguy Nef (29e) ont terminé leur saison de Coupe du monde. La Suisse pourra donc aligner Loïc Meillard, Daniel Yule, Marc Rochat, Luca Aerni et Lenz Hächler, champion du monde juniors en titre.

Nadine Fähndrich de retour sur les pistes plus vite que prévu Nadine Fähndrich bientôt de retour en Coupe du monde Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Nadine Fähndrich (28 ans) retrouvera la Coupe du monde dès la semaine prochaine. La Lucernoise sera ainsi de retour plus vite que prévu après une opération au coeur. La Suissesse a indiqué à la télévision SRF qu'elle s'alignerait mardi prochain dans le sprint classique à Drammen, au sud d'Oslo. Initialement, Nadine Fähndrich devait revenir seulement pour les finales de Coupe du monde prévues à Falun du 15 au 17 mars. La Lucernoise a repris l'entraînement lundi et a simulé une course mardi lors d'un électrocardiogramme. "Tout s'est bien passé", a-t-elle précisé. Nadine Fähandrich avait annoncé le 22 février souffrir d'arythmie cardiaque bénigne nécessitant une opération.

Stefanos Tsitsipas de la partie Stefanos Tsitsipas et son magnifique revers à Gstaad. Image: KEYSTONE/EPA/David Guzman Double finaliste en Grand Chelem, Stefanos Tsisipas (ATP 11) disputera pour la première fois le Swiss Open de Gstaad. La présence du Grec "muscle" encore davantage un tableau prometteur. Stefanos Tsitsipas sera l’une des tâches d’affiche au tournoi de l’Oberland, qui se déroulera du 15 au 21 juillet prochain, avec Alex de Minaur (ATP 10), victorieux samedi de l’ATP 500 d’Acapulco et le double vainqueur des Swiss Indoors Felix Auger Aliassime (ATP 31). On rappellera aussi que Stan Wawrinka (ATP 70) et Dominic Stricker (ATP 111), victorieux du double l’an dernier, seront également de la partie. La proximité du tournoi olympique de Roland-Garros favorise cette année les desseins des organisateurs. Stefanos Tsitsipas et Alex de Minaur ont, ainsi, saisi l’occasion que leur offre le Swiss Open pour apporter une ultime touche à leur préparation pour les Jeux.

Le parquet de Madrid va réclamer de la prison pour Ancelotti Carlo Ancelotti: le parquet de Madrid veut l'envoyer en prison Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le parquet de la région de Madrid réclamera quatre ans et neuf mois de prison contre Carlo Ancelotti lors de son procès. L'entraîneur italien du Real Madrid est accusé de fraude fiscale. Ancelotti (64 ans) aurait fraudé le Trésor public espagnol de plus d'un million d'euros sur les années 2014 et 2015. Il aurait omis de déclarer les revenus provenant de ses droits à l'image. Le technicien italien avait ensuite quitté le club merengue pour aller successivement diriger le Bayern Munich (2016/17), Naples (2018/19) et Everton (2019/21) avant de revenir au Real à l'été 2021.

National League: une moyenne de 7130 spectateurs par match Reto Berra: le gardien de Fribourg-Gottéron remercie son fidèle public Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Un peu moins de 2,6 millions de fans ont suivi les matches de National League lors de la qualification. La moyenne de spectateurs par rencontre s'établit à 7130, soit la plus haute en Europe. La marque "magique" de 7000 personnes par match a donc été dépassée lors de la deuxième saison avec 14 clubs et un total de 364 parties. Par rapport à l'exercice précédent, la moyenne a augmenté de 125 spectateurs. Le CP Berne dispose toujours des affluences les plus nombreuses avec une moyenne de 15'490 fans, soit 740 de plus que la saison dernière. Les Ours vont néanmoins perdre leur statut de club européen le plus suivi, au profit des Kölner Haie, dont la moyenne frôle les 17'000 spectateurs. Tous les matches à guichets fermés à Fribourg Les autres clubs bernois ont aussi enregistré des hausses: les Langnau Tigers ont attiré 614 fans de plus et Bienne 378. Genève-Servette (+249), Ajoie (+220), Lausanne (+191), Fribourg-Gottéron (+125), Davos (+91), Zoug (+48) et Lugano (+45) ont aussi annoncé une tendance positive. A Fribourg, les 26 matches se sont disputés à guichets fermés devant 9047 spectateurs. Le taux de remplissage moyen s'élève à 88,04%. Kloten a subi la perte la plus importante, avec 600 fans de moins. Les Zuric Lions déplorent aussi un recul, mais il est léger (-215). Le vainqueur de la qualification a attiré une moyenne de 11'244 spectateurs qui lui offre la deuxième place de ce classement. Les Rapperswil-Jona Lakers (-61) ont perdu quelques fans, alors que la moyenne d'Ambri-Piotta est restée quasiment inchangée (-17).

Les Devils battus pour les débuts de leur nouveau coach La joie fut de courte durée pour Meier et les Devils Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Le changement de coach n'a pas eu l'effet escompté du côté de New Jersey en NHL. Les Devils ont été battus 5-3 par les Florida Panthers mardi pour les débuts de leur entraîneur intérimaire Travis Green, malgré un but de Timo Meier. Les Panthers, qui ont cueilli leur sixième succès consécutif, ont dominé les débats face à des Devils accrocheurs. Mené 2-0 après 6'30'' de jeu, New Jersey a ainsi trouvé les ressources pour recoller à 2-2 grâce à une réussite de Timo Meier, sa 14e dans cet exercice 2023/24. Mais les Devils ont fini par plier pour concéder leur troisième défaite d'affilée, Florida scellant le score dans une cage qu'Akira Schmid (26 arrêts au total) avait désertée. Capitaine de New Jersey, Nico Hischier a terminé cette partie avec un différentiel de -2, le défenseur Jonas Siegenthaler affichant quant à lui un -1. Fin de série pour Nashville Deux autres Suisses ont trouvé le chemin des filets mardi. La soirée fut d'ailleurs belle pour Philipp Kurashev, auteur de son 11e but de la saison: les Blackhawks ont gagné 5-2 sur la glace des Coyotes de Janis Moser pour mettre fin à une série de 22 défaites loin de leurs bases. Leur dernier succès à l'extérieur remontait au 9 novembre. Auteur pour sa part de son 18e but - le quatrième en trois matches - dans cet exercice 2023/24, Nino Niederreiter a en revanche connu la défaite avec les Jets. Winnipeg, qui restait sur deux succès d'affilée, s'est incliné 4-3 face à Seattle. Roman Josi et les Predators ont quant à eux vu de belles séries prendre fin. Le défenseur bernois, qui avait inscrit au moins 1 point dans ses cinq dernières parties, est resté "muet" mardi dans un match perdu 4-3 après prolongation par Nashville face à Montréal. Les Predators avaient gagné leurs huit derniers matches.

Les Hawks gagnent au Madison Square Garden Capela (à droite) et les Hawks se sont imposés 116-100 face aux Knicks Image: KEYSTONE/AP Battus deux fois par les Nets à Brooklyn le week-end dernier, Clint Capela et les Hawks ont mieux négocié leur troisième match programmé à New York. Atlanta est allé s'imposer 116-100 mardi au Madison Square Garden face aux Knicks. Les Hawks, qui ont compté jusqu'à 22 points d'avance au deuxième quart, ont finalement fait la différence dans le "money time". Ils ont conclu cette partie sur un partiel de 21-9 après avoir vu les Knicks recoller à quatre points (95-91) à 6'27'' de la fin du match. Clint Capela a d'ailleurs brillé dans les six dernières minutes, réussissant alors 7 points et 4 rebonds. L'intérieur genevois des Hawks a terminé cette partie avec 13 points, 9 rebonds et 3 assists pour un différentiel de +13, en 25 minutes passées sur le parquet. L'homme du match fut l'ailier d'Atlanta Jalen Johnson, qui a cumulé 26 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Toujours 10es à l'Est, les Hawks ont d'ailleurs dominé les débats sous les panneaux (51 rebonds contre 40 pour les Knicks) pour cueillir leur 27e succès en 51 matches.