Lucerne gagne en Suède ++ Bâle battu

Introduit à la 66e, le no 10 a marqué sur penalty à la 69e avant de délivrer l’avant-dernière passe pour le 2-2 de l’ex-Niçois Arnaud Souquet (79e) et le 3-2 de Kai Kamara (83e). Avec ce succès, le Fire, qui reste sur trois victoires en championnat, a pris une sérieuse option sur sa qualification pour les seizièmes de finale de cette compétition qui réunit 29 équipes de la MLS et 18 formations mexicaines. Le prochain match du Fire aura lieu lundi avec la venue de Puebla.

Avec ce nul, les deux équipes, 3e et 4e du groupe G avec un point et une différence de buts de -1, restent donc toutes deux toujours en course pour une qualification pour les huitièmes de finale. Mais leur tâche s'annonce délicate alors que la Suède et l'Italie, qui s'affrontent samedi, comptent trois points.

Sur une offrande, la Sud-africaine Linda Motlhalo a ouvert le score (30e) avant que sa coéquipière Thembi Kgatlana double la mise (66e). Dans un match engagé et rythmé, les Argentines ont continué de mettre la pression et sont revenues en treize minutes, d'abord grâce à Sophia Braun (74e) puis grâce à Romina Nunez (79e).

Ponti 4e des séries du 100 pap', le relais rate le coche

Noè Ponti s'est pleienement rassuré en séries du 100 m papillon dans les Mondiaux en bassin de Fukuoka.

Le Tessinois a nagé en 51''00, à 0''26 de son record de Suisse, pour se hisser en demi-finales avec le 4e temps. Déception en revanche pour le relais 4x200 m libre, éliminé avec le 14e temps des séries.

"Je peux me montrer satisfait", a lâché Noè Ponti, qui avait été éliminé en demi-finales tant sur 50 que sur 200 m papillon alors qu'il espérait disputer trois finales individuelles au Japon. "C'était une course rapide et belle. Je n'avais jamais nagé aussi vite dans des séries", a poursuivi le Tessinois de 22 ans.

Les demi-finales sont prévues dès 13h09 heure suisse vendredi dans une discipline où Noè Ponti s'est paré de bronze aux JO de Tokyo 2021 - en établissant le record de Suisse en 50''74 - puis d'argent aux Européens 2022 - grâce à un chrono de 50''84. Le meilleur temps des séries a été l'oeuvre de l'Australien Matthew Temple (50''76).

Tout est donc possible en l'absence du recordman du monde Caeleb Dressel et du champion du monde 2022 Kristof Milak. "Mais il y a beaucoup de bons nageurs en papillon, on l'a vu sur 200 m et c'est aussi le cas sur 100 m", a rappelé le Tessinois, alors que les six premiers des séries ont nagé en moins de 51''20.

Le relais manque son affaire

Noè Ponti et ses coéquipiers du relais 4x200 m libre Antonio Djakovic, Roman Mityukov et Nils Liess ont connu plus de difficultés moins d'une heure et demie plus tard. Le quatuor, qui visait une place en finale et un ticket pour les JO, n'a pu faire mieux qu'une 14e place en séries en 7'10''87.

Le quatuor a échoué à plus de trois secondes d'une place en finale, et à plus de quatre secondes du record national qui lui avait permis de prendre la 6e place aux JO 2021 dans la même composition. "J'ai mal géré ma course", a concédé le deuxième relayeur Roman Mityukov, qui doit disputer la finale du 200 m dos après-midi à 13h59.

Antonio Djakovic avait pourtant lancé ce relais sur de bonnes bases avec un 1'46''37 synonyme de 2e place provisoire. Mais Roman Mityukov (1'48''53 lancé) et Nils Liess (1'49''18 pour le quatrième relais) ont manqué leur affaire, alors que Noè Ponti a bien tenu son rang (1'46''79).