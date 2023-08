Lucerne joue gros en Ecosse ++ Servette limite la casse

Lucerne se teste en Ecosse Lucerne affronte Hibernian jeudi soir (20h30) en match aller du 3e tour de qualification de la Conference League. Les joueurs de Suisse centrale doivent être solides à Edimbourg. Le week-end dernier, les Ecossais ont raté le début de leur saison devant leur public. Ils se sont inclinés 3-2 à St. Mirren, menés de deux buts après 17 minutes de jeu déjà. Les Hibs ont certes réussi à revenir et à égaliser, mais peu avant la fin de la rencontre, ils ont encaissé le but décisif. Les Lucernois ont également subi un revers dimanche en championnat. Ils se sont bien battus mais ont tout de même concédé la défaite 2-1 à Saint-Gall. Les efforts consentis face à Djurgarden quelques jours plus tôt ont fini par les rattraper. Sur le plan international, les deux clubs n'ont pas franchement brillé ces dernières années. Le plus grand succès des Lucernois date de 1960, lorsqu'ils se sont hissés en quarts de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes. Hibernian fut le premier club britannique à disputer un match de Coupe d'Europe. Lors de la saison 1955/56, les Ecossais avaient atteint les demi-finales. La suite s'annonce bien compliquée pour le vainqueur de ce duel. Car pour atteindre la phase de groupes, il faudra passer les play-off et un adversaire nommé Aston Villa. Les Anglais retrouvent leur lustre d'antan et possèdent des joueurs comme Philippe Coutinho, le gardien argentin champion du monde Emiliano Martinez ou le Français Moussa Diaby, qui vient d'être transféré pour 55 millions d'euros.

Battu 2-1 à Glasgow, Servette peut y croire Le penalty transform� par Bedia permet � Servette de conserver ses chances Image: KEYSTONE/AP/Steve Welsh Malgré une entame de match complètement ratée et une nouvelle infériorité numérique, le rêve n'est pas éteint pour le Servette FC. Il conserve encore une chance de jouer la Ligue des Champions. A Glasgow face aux Rangers en match aller du troisième tour préliminaire, les Genevois ont concédé une défaite 2-1 qu'ils peuvent gommer mardi prochain dans un stade de la Praille incandescent. On a vraiment le sentiment que la formation de René Weiler peut éliminer des Rangers qui ont eu l'immense tort de croire que l'affaire était pliée au quart d'heure. Remarquable depuis le début de la saison, David Douline aura été le héros malheureux de cette rencontre. Coupable sur l'ouverture du score des Rangers, le Français n'a pas su canaliser son agressivité au contact qui a conduit à son expulsion peu avant l'heure de jeu. René Weiler aurait été bien inspiré d'agir dans son coaching avant cette fatidique 59e minute qui a changé la donne du match. 2-0 à la 15e... Même dans ses pires cauchemars, René Weiler n’avait sans doute pas imaginé un premier quart d’heure aussi cataclysmique. Avec le penalty provoqué d’une manière bien trop "légère" par David Douline à la 5e et une défense dépassée du début à la fin de l’action pour le 2-0 de la 15e, les Grenat se retrouvaient menés 2-0 alors qu’ils n’étaient pas entrés vraiment dans le match. L'impression laissée lors de ces minutes initiales par les Genevois était terrible: des juniors plongés soudainement dans le monde des adultes. Heureusement, les Grenat pouvaient reprendre leurs esprits au fil des minutes, sous l'impulsion d'un Timothé Cognat toujours aussi précieux. La réduction du score de Chris Bedia sur un penalty accordé par la VAR juste avant la pause répondait presque à une certaine logique. Le Servette FC a su sortir la tête de l'eau. Un grand Joël Mall A la reprise, les Grenat étaient toujours capables de faire jeu égal avec des Rangers souvent en panne d'inspiration. Seulement, l'expulsion de Douline à la 59e pour un second carton jaune brisait ce bel élan. A dix contre onze, les Servettiens n'avaient pas d'autre alternative que de faire le dos rond pour "préserver" ce score qui leur permet de rester en vie avant le match retour. Auteur de trois arrêts déterminants en seconde période, Joël Mall fut bien l'homme de cette fin de match à sens unique. Comme à Genk la semaine dernière, l'international chypriote a livré la marchandise le soir où il le fallait.

Monfils sort Tsitsipas au 2e tour à Toronto Monfils a sorti Tsitsipas au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Cole Burston Gaël Monfils (ATP 276) demeure un joueur d'exception. Le Français de 36 ans a signé l'exploit au 2e tour du Masters 1000 de Toronto, dominant le no 4 mondial Stefanos Tsitsipas 6-4 6-3. Sacré le week-end dernier à Los Cabos, Stefanos Tsitsipas abordait pourtant en confiance sa semaine ontarienne. Mais le Grec s'est heurté à un Gaël Monfils "vintage": celui-ci a fait le "show", armant pas moins de 24 coups gagnants pour seulement 14 fautes directes. Il n'a pas concédé le moindre break dans cette partie. Gaël Monfils, dont le physique n'offre plus toutes les garanties, avait déjà brillé la semaine dernière à Washington en passant deux tours. Mercredi, il a fêté son premier succès face à un membre du top 5 depuis le mois de mars 2022 et une victoire obtenue face à Daniil Medvedev à Indian Wells.

Bencic souffre mais gagne face à Parks Belinda Bencic jouera les 8es de finale Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Belinda Bencic (WTA 13) jouera jeudi les 8es de finale du WTA 1000 de Montréal. La championne olympique de simple a battu la qualifiée américaine Alycia Parks (WTA 47) 6-3 5-7 6-4 au 2e tour mercredi. Lauréate de cet Open du Canada en 2015 - mais à Toronto, Belinda Bencic a frisé la correctionnelle pour son premier affrontement avec la lauréate du dernier tournoi WTA 250 de Lyon. Alycia Parks (22 ans) a, ainsi, mené 4-2 service à suivre dans la troisième manche. Belinda Bencic, qui avait même dû effacer trois balles de double break à 1-3 dans ce dernier set, a cependant trouvé les ressources pour renverser la vapeur. Elle a remporté les quatre derniers jeux, concluant sur sa quatrième balle de match après 2h45' de lutte. Quart de finaliste à Washington la semaine dernière, Belinda Bencic subira un test d'envergure en 8es de finale. Elle retrouvera soit la gauchère tchèque Petra Kvitova (WTA 9), titrée à Montréal en 2012, soit l'Italienne Camila Giorgi (WTA 51), sacrée au Québec en 2021.

Nafissatou Thiam déclare forfait Nafissatou Thiam renonce aux Mondiaux de Budapest Image: KEYSTONE/DPA/THOMAS BANNEYER Nafissatou Thiam ne défendra pas son titre de l'heptathlon lors des Mondiaux de Budapest (19-27 août). La Belge souffre de douleurs récurrentes à un tendon d'Achille, a annoncé son équipe mercredi. Sacrée au niveau mondial en 2017 à Londres et en 2022 à Eugene, Nafissatou Thiam (29 ans le 19 août) ne veut prendre aucun risque à un an des JO de Paris. Elle visera un historique troisième sacre olympique consécutif.

Huitième médaille d'or par équipe pour la Suisse Nino Schurter franchit la ligne en vainqueur pour le relais suisse mixte Image: KEYSTONE/AP/Jane Barlow Les vététistes suisses ont débuté idéalement les championnats du monde en Écosse. La jeune équipe autour de Nino Schurter a remporté l'or par équipe devant la France et le Danemark. Outre Schurter et l'expérimentée Linda Indergand, les deux M23 Dario Lillo et Ronja Blöchlinger, ainsi que les deux juniors Nicolas Halter et Anina Hutter, ont formé le sextuor helvétique. La Grisonne Hutter, 18 ans, a passé le relais à Schurter, le dernier coureur, après avoir effectué une superbe remontée qui l'a fait passer de la troisième à la première place. Elle a pu transmettre le relais à son illustre partenaire avec respectivement huit et treize secondes d'avance sur l'Autriche et la France. Cela a permis au champion olympique 2016 de défendre sans problème la position de leader. A l'arrivée, le décuple champion du monde a distancé de neuf secondes les Français. Le Danemark s'est assuré la médaille de bronze dans son duel avec le Canada. La Suisse a parfaitement défendu son titre de championne du monde de l'année dernière. Hutter, Blöchlinger, Lillo et Schurter avaient également triomphé il y a douze mois aux Gets en France. Au total, il s'agit de la huitième médaille d'or pour la Suisse dans cette discipline non olympique des championnats du monde introduite en 1999.

En raison de son intérêt culturel, San Siro ne peut être détruit Le mythique stade de San Siro � Milan est jug� intouchable Image: KEYSTONE/AP LaPresse La Commission régionale du patrimoine culturel de Lombardie a décidé que le mythique stade de San Siro à Milan ne pouvait être détruit. Ceci "en raison de son intérêt culturel". "Lors de sa session du 27 juillet, la commission a décidé à l'unanimité que le deuxième niveau du stade San Siro présentait un intérêt culturel", explique cette administration dans un communiqué publié lundi soir. "Au cours de cette même réunion, il a également été fait référence aux "archives exposées" dans la tribune Ouest du stade qui rappellent les succès nationaux et internationaux de l'Inter et de Milan", poursuit le texte. En conséquence, conclut la commission du patrimoine culturel sollicitée par la municipalité de Milan, propriétaire du stade, "San Siro ne peut être détruit". Or une destruction de San Siro, de son nom officiel Giuseppe Meazza, surnommé "la Scala du Calcio", est au coeur du projet initial de nouveau stade que veulent construire, ensemble et non loin de là, l'Inter et l'AC Milan. Pour remplacer San Siro, une cathédrale de béton de 80'000 places construite en 1926 mais ne répondant plus à leurs besoins malgré sa modernisation pour le Mondial 1990, les deux clubs lombards travaillent sur un projet d'enceinte de 60'000 places flanquée d'installations sportives, commerciales et de loisirs pour inauguration en 2027. Mais les deux clubs explorent aussi désormais des projets autonomes. Joints pour savoir si cette décision pourrait avoir une répercussion sur leurs projets, ni l'Inter, ni l'AC Milan n'étaient en mesure de réagir mercredi à la mi-journée. En 2026, San Siro accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina.

Miyazawa, l'arme fatale surprise du Japon Hinata Miyazawa, star du Japon Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Hinata Miyazawa n'avait jamais marqué les esprits avant la Coupe du monde. Mais la Japonaise est désormais en tête du classement provisoire des buteuses et fait rêver son pays en grand. La joueuse de 23 ans a déjà inscrit cinq buts en quatre matches et a désormais la Suède en ligne de mire pour le quart de finale de vendredi à Auckland. Vélocité, sang-froid et efficacité clinique: Miyazawa, qui évolue dans la WE League - la ligue féminine japonaise - a montré des qualités remarquables depuis le début du Mondial, alors qu'elle n'avait marqué que 4 buts en plus de 20 apparitions dans l'équipe nationale auparavant. Ses performances en club étaient également loin d'être spectaculaires, avec seulement quatre buts en 39 matches en deux saisons pour le MyNavi Sendai. La surprise Miyazawa est à l'image de celle que réserve l'équipe nationale du Japon depuis le début de la compétition. Car le pays ne s'attendait pas à devenir cette année un prétendant sérieux au titre: championnes du monde en 2011 et finalistes en 2015, les Nadeshiko avaient par la suite connu plusieurs années de performances en déclin. Jusqu'au déclic de ce Mondial. Adepte de la contre-attaque Hinata Miyazawa est souvent décrite comme une milieu de terrain, mais Dan Orlowitz, journaliste sportif pour le Japan Times, estime que le sélectionneur japonais Futoshi Ikeda (en poste depuis 2021) a trouvé un moyen de la faire marquer grâce à un système tactique en 3-4-3, permettant à son équipe d'être redoutable en contre-attaque. Les buts de Miyazawa depuis le début du Mondial sont principalement survenus dans des occasions où elle arrivait lancée à pleine vitesse, après des courses en profondeur. "C'est parce que le Japon est si bien organisé en défense" que ses coéquipières sont capables de la placer dans de bonnes conditions, explique Orlowitz. "C'est un système qui est adapté à ses capacités, et ses capacités conviennent au système", a-t-il ajouté, louant la "vitesse, le temps de réaction et la vision" du jeu de Miyazawa. La numéro 7 a inscrit deux doublés contre la Zambie (5-0) et l'Espagne (4-0) en phase de poules. "C'est une adepte de la contre-attaque, relève aussi le commentateur du foot japonais Sergio Echigo. Elle est également très calme et ne panique pas juste avant de tirer." Née dans le département de Kanagawa près de Yokohama, Miyazawa a découvert le football très jeune et le triomphe de ses aînées lors du Mondial 2011 l'a beaucoup inspirée. Elle a d'abord rejoint le Tokyo Verdy Beleza en 2018 et a fait ses débuts la même année avec l'équipe nationale, après avoir contribué à la victoire du Japon à la Coupe du monde des moins de 20 ans. L'équipe nippone n'a pas de joueuse vedette en ce moment, estime Sergio Echigo. Mais Miyazawa pourrait bien en devenir une, avec son mince bandeau blanc emblématique dans les cheveux, un hommage à une héroïne de l'épopée de 2011, Nahomi Kawasumi, selon le journal japonais Yomiuri. Une manière aussi de jouer sous une bonne étoile.

La Suisse retrouve le Kosovo Le coach de la Suisse Ilias Papatheodorou lors du dernier match contre le Kosovo � Fribourg fin juillet Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD La Suisse va retrouver le Kosovo. Le tirage au sort du premier tour de pré-qualifications a en effet placé le Kosovo dans le même groupe que les Helvètes. Outre ce pays qui a battu deux fois la Suisse dernièrement lors des qualifications pour l'Euro 2025, les joueurs d'Ilias Papatheodorou vont rencontrer l'Irlande et l'Azerbaïdjan. L'Irlande est aussi un adversaire que la Suisse connaît bien pour l'avoir affronté lors des pré-qualifications pour l'Euro 2025 en 2022. Il y aura trois fenêtres de jeu pour ces matches: du 19 au 27 février 2024, du 18 au 26 novembre 2024 et du 17 au 25 février 2025. Si la Suisse parvient à se qualifier, elle aura le droit de disputer le deuxième tour de pré-qualifications lors de l'été 2025.

400 m haies: objectif demi-finales pour Julien Bonvin à Budapest Julien Bonvin vivra ses premiers Mondiaux à Budapest (19-27 août). Seul athlète romand masculin sélectionné sur une épreuve individuelle pour ce grand rendez-vous estival, le Valaisan vise une place en demi-finales sur 400 m haies. "Je n'ai pas encore la force et la vitesse nécessaires pour pouvoir courir de manière relâchée en qualifications", concède d'emblée le triple champion de Suisse en titre, qui s'est confié à Keystone-ATS à l'occasion du meeting Citius de Berne vendredi dernier. "Les séries qualificatives (réd: prévues le dimanche 20 août), ce sera ma finale", lâche-t-il. "L'objectif sera de m'approcher de mon record personnel et de passer un tour. Je serai satisfait si je me hisse en demi-finales", poursuit le 7e des Championnats d'Europe de Munich 2022. "Mais j'étais déjà supposé m'arrêter en demi-finales à Munich", sourit Julien Bonvin, qui avait créé la surprise l'été dernier en Bavière en s'invitant dans le top 8 continental grâce à deux courses remarquables (49''41 en séries, 49''10 en demies). "Tout est possible dans un grand championnat" rappelle-t-il. "Il s'agit d'être en forme le jour J. J'y suis parfaitement parvenu lors des championnats de Suisse à Bellinzone", où il s'est paré d'or en 49''47 le 30 juillet. "Je n'étais pas favori, mais j'ai réussi à battre Dany Brand (réd: qui s'est classé 3e) tout en réalisant mon meilleur temps de l'année", se réjouit-il. "Une belle marge de progression" L'athlète du CA Sierre a de quoi aborder en confiance ces Mondiaux, son grand objectif de l'année. Il est monté tranquillement en puissance tout au long de la saison estivale. "Je n'étais pas très en forme en début de saison, mais c'était prévu. Je n'arrivais ainsi pas à passer les six premières haies en 13 foulées", souligne-t-il. "Je ne faisais que cinq haies en 13 foulées jusqu'aux championnats de Suisse, où j'ai à nouveau pu appliquer le schéma de course qui m'avait permis de réussir mon meilleur temps à Munich: six haies en 13 foulées, deux en 14 et le reste en 15", précise-t-il. "Il s'agit de perfectionner cela jusqu'aux Mondiaux", lâche-t-il. "A Bellinzone, ça s'était bien passé en finale, mais je n'étais pas parti très vite. J'ai une belle marge de progression", se réjouit cet ancien footballeur, qui s'était essayé au 110 m haies et au 400 m plat avant de passer au 400 m haies. "J'étais un peu trop petit pour les haies hautes", s'amuse-t-il. "J'ai une très bonne vitesse, mais sur une longue durée", estime Julien Bonvin, dont la progression est spectaculaire: son record personnel n'était ainsi que de 51''15 à l'automne 2020. Il l'a "explosé" en 2021, passant pour la première fois sous les 50 secondes en finale des Championnats de Suisse 2021 à Langenthal. Gérer la pression De quoi engendrer de nouvelles attentes pas faciles à gérer. "J'étais double champion de Suisse, j'avais battu Kariem Hussein (réd: champion d'Europe 2014 et 3e des Européens 2016), et je me suis mis beaucoup de pression avant les Européens de Munich", raconte-t-il. "J'ai appris à la gérer avec l'aide de ma coach mentale. Maintenant, j'utilise cette pression comme une force et non comme quelque chose qui me tire vers le bas", souligne Julien Bonvin. "Je suis bien lancé pour tout casser aux championnats du monde", enchaîne-t-il. Le Valaisan a appris à canaliser sa fougue pour pouvoir atteindre son pic de forme au moment opportun. "La planification se fait en deux actes. Il y a d'abord la préparation physique, durant laquelle on ne s'entraîne pas à 100%. Sur mes premières compétitions, je cours à 90-95% de mon potentiel", explique-t-il. "Il s'agit d'être tranquille dans sa tête afin de se retrouver au top sans être toujours à 100%", poursuit-il. "Le deuxième acte, c'est quand je me mets en mode guerrier, comme maintenant dans l'optique des championnats du monde", enchaîne-t-il. Une saine émulation Pour continuer à progresser et accrocher les minima olympiques (48''70), Julien Bonvin compte aussi sur une saine concurrence en Suisse. "On s'entend bien entre spécialistes, notamment avec Dany Brand. On sera tous les deux présents aux Mondiaux, c'est déjà incroyable. On essaie de se tirer vers le haut", glisse-t-il. "J'espère qu'on sera même trois à pouvoir se qualifier pour les Jeux", souligne le Valaisan, qui se réjouit de l'éclosion de Nahom Yirga (2e des championnats de Suisse en 49''68). Mais qui garde les pieds sur terre. "Tout athlète rêve des JO. Je suis lucide, je sais que je devrai être très rapide simplement pour me qualifier."

Ligue des champions: Servette chez les Glasgow Rangers Servette entame le 3e tour qualificatif de la Ligue des champions ce soir dès 20h45. Les Genevois affrontent les Glasgow Rangers dans le mythique Ibrox Park de la ville écossaise. Une semaine après son morceau de bravoure à Genk, le Servette FC a les moyens d'obtenir un résultat malgré des absences de poids. Pour une équipe qui militait encore en Challenge League en mai 2018, jouer dans un tel stade dans le cadre de la plus prestigieuse des compétitions est à la fois un bonheur incommensurable et aussi la juste récompense d'une vision à long terme, parfois jugée un peu trop "sage", mais qui se révèle aujourd'hui d'une extrême pertinence. Le pas qui sépare désormais Servette d'une présence en phase de poules de la Ligue des champions apparaît toujours aussi impossible à franchir avec la double confrontation face aux Rangers avant un barrage sans doute contre le PSV Eindhoven. Mais avec des joueurs qui ont toujours su revenir au score lors de leurs quatre derniers matches pour éviter toute défaite, il ne faut surtout juger de rien. Un coup à jouer Finalistes malheureux de la Ligue Europa l'année dernière face à l'Eintracht Francfort de Djibril Sow, les Rangers ont entamé leur saison du mauvais pied avec une défaite 1-0 samedi à Kilmarnock qui a fait tache. Les errements défensifs constatés lors de ce premier match officiel de la saison laissent croire que le Servette FC a un coup à jouer lors de ce match aller malgré la suspension d'Enzo Crivelli et les blessures de Miroslav Stevanovic et d'Alexis Antunes. A Jérémy Guillemenot, la recrue phare de l'intersaison, de saisir sa chance le soir où il livrera très certainement comme tous ses coéquipiers le match le plus prestigieux de sa carrière. Il y a des moments où il convient de se sublimer. Le rendez-vous de mercredi est l'un de ceux-là. La suspension de David Douline, averti lors des deux matches contre Genk, est toutefois "le" coup dur qui a hanté les dernières nuits de René Weiler. Après des débuts difficiles, le demi français s'est affirmé comme l'un des hommes clés de l'équipe. Son labeur à la récupération et sa faculté de se porter vers l'avant sont essentiels dans le 4-4-2 de René Weiler. Titularisé samedi à la Pontaise contre le SLO, Gaël Ondua ne pourra par ailleurs pas remplacer David Douline. Les autorités britanniques ne lui ont en effet pas délivré le visa nécessaire, a annoncé le Servette FC mardi soir dans un communiqué. Une paire formidable Face à des Rangers en quête de rachat et face à la ferveur du public, il conviendra de garder la tête froide. L'expulsion d'Enzo Crivelli à Genk a sans doute agi comme une piqûre de rappel. Sur la scène européenne, le moindre excès se paie cash. Steve Rouiller et Yoan Severin seront, ainsi, au cœur du combat pour protéger leur gardien Joël Mall. Cela tombe bien. Les deux défenseurs centraux forment en 2023 une paire vraiment formidable. Le Valaisan et le Français symbolisent le nouveau Servette: moins de strass et de paillettes sans doute que la grande équipe de la fin des années septante, mais une abnégation de tous les instants qui peut conduire vers des hauteurs encore jamais atteintes.

Le championnat d'Arabie saoudite sera diffusé sur Canal+ Les abonn�s de Canal+ pourront voir CR7 � l'oeuvre Image: KEYSTONE/AP/Amr Nabil Canal+ a acquis les droits de diffusion du Championnat d'Arabie saoudite. Les abonnés de la chaîne cryptée ne perdront ainsi pas une miette des matches de Cristiano Ronaldo ou de Karim Benzema. L'accord court "pour les deux prochaines saisons" pour l'Hexagone et l'Afrique, précise le communiqué du groupe. La saison 2023/2024 débute le 11 août. Canal+, qui revendique 25,5 millions d'abonnés dans le monde dont 16 millions hors de France métropolitaine, diffusera deux rencontres par semaine sur ses antennes. L'Arabie saoudite a lancé les grandes manoeuvres pour exister sur la scène planétaire du football en attirant plusieurs stars dans son championnat, à commencer par le Portugais Cristiano Ronaldo, arrivé à Al-Nassr en janvier. Le premier grand nom à avoir suivi le mouvement n'est autre que son ancien partenaire au Real Madrid Karim Benzema, qui a signé pour trois ans à Al-Ittihad début juin.

Caroline Wozniacki, trois ans et demi plus tard Caroline Wozniacki a sign� un retour gagnant sur le circuit Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Caroline Wozniacki a signé un retour gagnant sur le circuit, trois ans et demi après son dernier match officiel. La Danoise de 33 ans a battu Kimberly Birrell (WTA 115) 6-2 6-2 au 1er tour à Montréal. Au bénéfice d'une invitation pour ce WTA 1000, Caroline Wozniacki a eu besoin de 1h38' pour vaincre la qualifiée australienne. L'ex-no 1 mondial, désormais non-classé, a largement dominé les débats. Sa prochaine adversaire pourrait bien être la championne de Wimbledon Marketa Vondrousova (WTA 10). Caroline Wozniacki avait mis un terme à sa carrière après l'Open d'Australie 2020 alors qu'elle souffrait d'une maladie articulaire inflammatoire chronique. Depuis, elle a donné naissance à deux enfants, et ce n'est qu'après la naissance du deuxième en octobre dernier qu'elle a repris le tennis. Victorieuse de son unique titre du Grand Chelem à Melbourne en 2018, la Danoise avait annoncé son retour aux affaires à la fin du mois de juin dans une lettre parue dans le magazine Vogue. Ses principaux objectifs sont le prochain US Open (28 août-10 septembre), l'Open d'Australie 2024 et les JO de Paris 2024.

La Suisse défend sa couronne sur le relais mixte clm Marlen Reusser et la Suisse ont d Image: KEYSTONE/AP La Suisse a défendu victorieusement son titre mondial du relais mixte contre-la-montre mardi à Glasgow. Stefan Küng, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Marlen Reusser, Elise Chabbey et Nicole Koller se sont imposés avec 7''08 d'avance sur la France (2e) et 51''31 sur l'Allemagne (3e). Favori de cette épreuve, le sextuor helvétique a bâti son succès sur la moitié de parcours effectuée par les hommes. Stefan Küng et Mauro Schmid - lesquels avaient lâché Stefan Bissegger au pied de la dernière bosse - ont ainsi bouclé les 20,3 premiers kilomètres avec une avance de 18''62 sur l'Italie. Mais les Helvètes ont tremblé jusqu'au bout. La "locomotive" Marlen Reusser a en effet été victime d'une chute à 13 km de l'arrivée, alors qu'elle avait voulu relancer trop tôt après un virage. Mais elle a rapidement pu rejoindre ses deux partenaires et a tenu son rôle de leader jusqu'au bout. Les Italiennes ont quant à elles craqué, les Françaises ne parvenant pas à effacer les 23 secondes de retard accumulées par les hommes. Pas de repos pour les héros C'était la troisième année consécutive que la Suisse alignait les six mêmes coureurs dans cette épreuve. Privé de bronze pour cinq centièmes de seconde par l'Italie en 2021, le relais helvétique s'était imposé avec 2''92 d'avance sur l'Italie en 2022 en Australie. Sa marge aurait été conséquente mardi sans la chute de Marlen Reusser. Les héros du jour n'auront guère le temps de se reposer. Marlen Reusser visera ainsi jeudi un quatrième podium consécutif dans un "chrono" mondial individuel, avant de partir en quête d'une première médaille sur la course en ligne dimanche. Stefan Küng, vice-champion du monde de la spécialité l'an dernier, et Stefan Bissegger seront quant à eux encore en lice vendredi sur le clm individuel.