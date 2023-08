Lugano battu ++ Femke Bol sacrée

Lore Hoffmann va devoir se battre Lore Hoffmann devra réaliser la course parfaite si elle entend prendre part à la finale du 800 m des Mondiaux de Budapest. Elle sera en lice dans la 2e demi-finale à 20h35. Seule rescapée des trois Suissesses présentes en séries du 800 m, la Jurassienne a réussi son meilleur temps de la saison lors de sa série en 2'00''14, un chrono qui la classe...8e sur les huit athlètes au départ. Il apparaît clair que Lore Hoffmann va devoir se dépouiller et certainement s'approcher de son record (1'58''50) pour espérer se rendre en finale. La plus rapide de sa course devrait être la Jamaïcaine Natoya Goule-Toppin. Les deux relais dames et messieurs du 4x100 m seront également en piste vendredi soir à l'occasion des séries. Le Fribourgeois Pascal Mancini et son élève Bradley Lestrade espèrent se hisser jusqu'en finale.

Dominic Stricker sauver une balle de match Dominic Stricker jouera sa place dans le tableau principal de l'US Open ce vendredi. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 127) n’est plus qu’à une victoire d’une place dans le tableau principal de l’US Open. Le Bernois est toutefois revenu de très loin lors de son deuxième tour des qualifications. Il s’est imposé 6-7 (2/7) 6-4 7-6 (13/11) face à l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz (ATP 146) dans une rencontre interrompue près de trois heures par la pluie sur le score de... 9/9 dans le super tie-break du troisième set. Dominic Stricker devait, ainsi, sauver une balle de match sur le dernier point disputé avant de regagner les vestiaires. Le gaucher jouera sa qualification ce vendredi face à l’Argentin Thiago Agustin Tarante (ATP 152). Les deux hommes avaient été opposés au même stade de la compétition au printemps à Roland-Garros. L’Argentin s’était imposé face au Bernois qui fut toutefois repêché au titre de lucky loser. Leandro Riedi (ATP 150), pour sa part, sera également en lice ce vendredi. Le Zurichois disputera son deuxième tour contre le Tchèque Jakub Mensik (ATP 191).

Ligue Europa: Lugano s'incline 2-0 en Belgique Le portier luganais Amir Saipi intervient face � un attaquant de la Royale Unions. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Le FC Lugano s'est incliné 2-0 sur le terrain de la Royale Union St-Gilloise en barrage aller de la Ligue Europa. Le retour à Genève jeudi prochain s'annonce difficile pour les Tessinois. Les joueurs de Mattia Croci-Torti ont longtemps résisté aux Belges et ont même pu les faire douter par moments. Mais il aurait fallu plus de réussite dans la concrétisation de la part des Luganais. Face à l'équipe de l'ancien Lausannois Cameron Puertas, Lugano a mal commencé la partie. Dès la 8e minute, l'Allemand Dennis Eckert Ayersa avait le temps de décrocher un tir soudain au milieu de la défense tessinoise, le portier Amir Saipi était battu pour la première fois. Les Luganais sont restés fidèles à leur style de jeu, privilégiant la contre-attaque. Après un arrêt ferme de Saipi sur Amani (15e), Renato Steffen bénéficiait d'une occasion en or pour égaliser. Las, le triple buteur contre le Bélarus croisait trop son tir alors que la cage était ouverte (25e). Cette première opportunité était suivie de deux autres au cours de meilleure période tessinoise. Sabbatini butait sur le portier Moris (33e) puis Albian Hajdari pensait bien avoir inscrit le 1-1 sur une drôle de reprise au deuxième poteau, mais la VAR montrait à l'arbitre qu'il avait touché la balle de la main. En deuxième période, ce fut plus dur pour Lugano. Le Finlandais Casper Terho ne laissait pas passer sa chance à la 71e pour le 2-0. Toutefois le Tchèque Roman Macek voyait sa reprise de volée parée par le portier Anthony Moris alors qu'elle avait le poids du but de l'espoir. Les deux équipes se retrouveront jeudi prochain au Stade de Genève. Si Lugano perd ce duel, il se retrouvera en phase de groupes de la Conference League.

Femke Bol s'offre un premier titre mondial Femke Bol a survol� les d�bats sur 400 m haies Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Femke Bol n'a pas failli jeudi soir à Budapest. Grandissime favorite du 400 m haies en l'absence de la reine Sydney McLaughlin, la Néerlandaise a décroché son premier titre mondial. En bronze aux JO 2021 et en argent lors des Mondiaux 2022, Femke Bol (23 ans) a comme prévu survolé les débats en finale, devançant de plus d'une seconde sa dauphine américaine Shamier Little. Victorieuse en 51''70, elle a manqué pour 0''25 seulement son record d'Europe établi il y a un mois à Londres. Malheureuse lors du relais 4x400 m mixte en ouverture de ces joutes, la protégée du coach fribourgeois Laurent Meuwly a néanmoins pris date dans l'optique des JO de Paris 2024. Son duel avec Sydney McLaughlin, détentrice du record du monde (50''68) et tenante du titre olympique, s'annonce d'ores et déjà prometteur. Autre finale très attendue mais bien plus ouverte, celle du 400 m plat masculin a vu le sacre de l'étonnant Antonio Watson (44''22). Le Jamaïcain de 21 ans a devancé de 0''09 le nouveau recordman d'Europe Matthew Hudson-Smith (2e), l'Américain Quincy Hall se parant de bronze en 44''37. Tentoglou arrache l'or La finale de la longueur, dans laquelle l'Appenzellois Simon Ehammer a connu l'élimination après trois essais, a par ailleurs atteint des sommets d'intensité. Avant-dernier athlète à s'élancer, le champion olympique 2021 Miltiadis Tentoglou a arraché l'or sur son ultime tentative avec 8m52. Le Grec a ainsi devancé de 2 cm le Jamaïcain Wayne Pinnock. Il en était aussi à 8m50 avant le dernier saut, mais était jusque-là battu en raison d'un moins bon deuxième bond. La 3e place est revenue à un autre Jamaïcain, Tajay Gayle (8m27). Pour comparaison, Simon Ehammer avait réalisé 8m16 pour se parer de bronze l'an dernier à Eugene.

Ditaji Kambundji 7e du 100 m haies Ditaji Kambundji avait le sourire apr�s sa 7e place sur 100 m haies Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'athlétisme suisse devra encore patienter avant de fêter la 10e médaille de son histoire dans des Mondiaux en plein air. Ditaji Kambundji n'a pas signé d'exploit en finale du 100 m haies jeudi à Budapest, dans la foulée de l'échec de Simon Ehammer à la longueur. La Bernoise de 21 ans a terminé 7e d'une course remportée par l'étonnante Jamaïcaine Danielle Williams en 12''43. Elle n'a pu faire mieux que 12''70. Auteure d'un bon départ, Ditaji Kambundji n'a jamais été en mesure de se mêler à la lutte pour le podium: "Je n'ai pas trouvé le rythme des demi-finales", où elle avait réussi 12''50. Derrière la nouvelle championne du monde, Jasmine Camacho-Quinn a décroché l'argent en 12''44, l'Américaine Kendra Harrison se parant de bronze en 12''46. Ces résultats pourraient engendrer une certaine déception chez Ditaji Kambundji, qui a couru en 12''47 le 4 août à Berne. Mais la Bernoise n'oubliera pas qu'elle n'a que 21 ans, et que son record personnel n'était que de 12''70 fin 2022. Cette place dans le top 8 mondial constitue déjà un bel exploit en soi. La soeur cadette de Mujinga peut par ailleurs constater que les cadors sont toutes restées loin de leur standard. Jasmine Camacho-Quinn et Kendra Harrison "valent" ainsi moins de 12''30. Quant à la recordwoman du monde Tobi Amusan (12''12), elle a dû se contenter du 6e rang en 12''62.

Le patron du foot espagnol présentera vendredi sa démission Pour Luis Rubiales ((� gauche), la d�mission semble �tre la seule porte de sortie. Image: KEYSTONE/EPA/Juan Carlos Hidalgo Le patron du foot espagnol Luis Rubiales, au coeur d'un scandale après avoir embrassé de force une joueuse lors de la victoire de l'Espagne dimanche au Mondial, présentera vendredi sa démission. Il le fera à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire de sa fédération, ont annoncé jeudi soir plusieurs médias espagnols. A la tête de la fédération espagnole de foot (RFEF), Luis Rubiales se trouvait sur un siège éjectable depuis qu'il avait embrassé par surprise sur la bouche Jennifer Hermoso, la no 10 de la Roja féminine, devant les caméras du monde entier juste après le sacre de l'Espagne face à l'Angleterre, faisant réagir les plus hautes instances du ballon rond. Jointe par l'AFP, la fédération de foot n'a pas confirmé cette information et n'a souhaité faire aucun commentaire. L'affaire est remontée jusqu'au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui a qualifié son geste d'"inacceptable" et même la FIFA a lancé à son encontre une procédure disciplinaire mercredi. Mardi soir, la RFEF avait annoncé qu'en raison du "caractère d'urgence", elle tiendrait vendredi une assemblée générale extraordinaire consacrée au sujet. L'annonce de la tenue de cette assemblée était accompagnée d'une précision: "au regard des derniers événements survenus (...) dimanche dernier à Sydney, nous souhaitons vous informer que les procédures internes de la Fédération concernant les questions d'intégrité sont ouvertes".

Ehammer éliminé après trois essais à la longueur Ehammer a manqu� le coche en finale de la longueur Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT En bronze l'an dernier à Eugene, Simon Ehammer ne décrochera pas une deuxième médaille consécutive à la longueur dans des championnats du monde. L'Appenzellois de 23 ans a été éliminé après les trois premiers essais de la finale jeudi soir à Budapest. Simon Ehammer ne faisait en effet alors pas partie des huit meilleurs, seuls autorisés à effectuer les trois derniers sauts de cette finale. Il a dû se contenter de 7m87 à son troisième essai, le seul ayant été mesuré. Il avait mordu les deux premiers en prenant tous les risques dans un concours de haute volée. Sa frustration était surtout palpable après sa deuxième tentative, mordue de très peu alors qu'il avait certainement atterri au-delà de 8m20. Il a assuré son troisième essai, mais il lui a manqué 8 cm pour se mêler à la bagarre pour les médailles.

5000 m: Pas de finale pour Jonas Raess Jonas Raess (ici lors des r�cents CS) a �chou� en s�ries sur 5000 m Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Davide Agosta Jonas Raess ne disputera pas la finale du 5000 m dimanche aux Mondiaux de Budapest. Le Zurichois de 29 ans a terminé 12e de la deuxième série, alors que seuls les huit premiers se qualifiaient. Auteur du meilleur temps de sa carrière en juin (13'13''83), Jonas Raess n'est pas parvenu à accrocher le bon wagon dans une série partie sur un rythme lent. Il a réalisé un chrono de 13'37''84, à plus de quatre secondes d'une place en finale.

Wawrinka-Nishioka au 1er tour à New York Wawrinka affrontera un Japonais au 1er tour � New York Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stan Wawrinka (ATP 49) peut rêver d'un duel avec l'outsider Jannik Sinner (no 6) au 3e tour de l'US Open qui démarre lundi. Le Vaudois de 38 ans affrontera Yoshihito Nishioka (ATP 43) au 1er tour. Sacré en 2016 à New York, Stan Wawrinka a remporté l'unique duel livré face au gaucher japonais, en 2017 à Indian Wells. Il pourrait affronter au 2e tour une tête de série qui semble à sa portée, l'Argentin Tomas Etcheverry (no 30), avant de défier éventuellement Jannik Sinner en 16e de finale. Deuxième Helvète admis directement dans le tableau final masculin, Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) n'a en revanche pas été gâté par le sort. Toujours en quête d'un premier succès en Grand Chelem, le gaucher zurichois défiera au 1er tour le demi-finaliste de Wimbledon 2021 Hubert Hurkacz (no 17). Tenant du titre, le no 1 mondial Carlos Alcaraz en découdra pour sa part avec l'Allemand Dominik Koepfer (ATP 78) au 1er tour. Son principal rival Novak Djokovic se frottera lui au Français Alexandre Müller (ATP 85) pour son premier match à Flushing Meadows depuis sa défaite en finale en 2021. Bencic face à Rakhimova Chez les dames, Belinda Bencic (no 15) affrontera au 1er tour la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 78). La logique voudrait que la St-Galloise, dont la seule demi-finale majeure a eu pour cadre l'US Open (en 2019), se frotte à Victoria Azarenka (no 18) au 3e tour puis à Elena Rybakina (no 3) en 8e de finale.

Bâle: ligement croisé déchiré pour Hunziker Le B�lois Andrin Hunziker, ici dimanche en Coupe � St-Blaise, s'est bless� gravement au genou. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Bâle n'est vraiment pas épargné par les blessures en ce début de saison. Après Sergio Lopez, c'est au tour d'Andrin Hunziker d'être absent plusieurs mois à la suite d'une grave blessure au genou. Le jeune attaquant bâlois de 20 ans, issu du mouvement junior rhénan, s'est déchiré le ligament croisé mercredi à l'entraînement ainsi qu'une partie du ligament interne. Il doit se soumettre à une opération. Il y a deux week-ends, il avait vécu sa première en Super League contre Lausanne après avoir passé une saison en prêt à Aarau.

La FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre Rubiales La FIFA n'entend pas laisser passer l'attitude plus que d�plac�e de Luis Rubiales Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre Luis Rubiales. Ceci après le baiser qu'il a imposé à Jenni Hermoso lors de la victoire de l'Espagne en finale du Mondial. "Ces faits pourraient constituer une violation des alinéas 1 et 2 de l'article 13 du Code disciplinaire de la FIFA", précise l'instance mondiale, restée jusqu'ici silencieuse pendant que les critiques et appels à la démission se multipliaient contre le président de la fédération espagnole, dans le monde politique de la péninsule comme plus largement dans celui du football. Consacré à la "discrimination", le texte visé par la FIFA punit notamment le fait de "porter atteinte à la dignité ou l'intégrité" d'une personne "en raison de son sexe" par une suspension "courant sur au moins dix matches, ou de toute autre mesure disciplinaire appropriée". Quoi que décide la commission disciplinaire de l'organisation basée à Zurich, elle ne tranchera donc pas le maintien en fonctions de Luis Rubiales, qui sera au menu d'une assemblée générale extraordinaire de la fédération espagnole (RFEF) vendredi. "La FIFA réitère son engagement absolu pour le respect de l'intégrité de toutes et tous, et condamne donc fermement tout comportement allant à l'encontre de cette valeur", ajoute le communiqué de l'instance, pressée d'ouvrir une enquête mercredi soir par le syndicat des joueurs FIFPro. Sur les images tournées sur le podium du stade de Sydney dimanche soir, juste après le sacre de l'Espagne face à l'Angleterre, on voit Luis Rubiales prendre la tête de l'attaquante Jennifer Hermoso entre ses deux mains, avant de l'embrasser par surprise sur la bouche.

La poisse pour Reto Suri, absent longtemps Reto Suri, ici en avril 2022, s'est � nouveau bless� � un genou Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Reto Suri doit à nouveau faire une longue pause. L'attaquant de Zoug s'est encore blessé au genou à l'entraînement et sera absent pendant quatre à six mois. A 34 ans, l'ancien joueur de Genève et Lausanne notamment prendra sa retraite à la fin de la saison. Suri s'était déjà blessé à un genou en avril 2022 lors de l'acte V de la finale des play-off contre Zurich, ce qui l'avait contraint à une pause forcée de plusieurs mois. Zoug n'a pas communiqué la nature de sa blessure. Suri avait déjà décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison prochaine. "J'ai beaucoup réfléchi durant l'été et j'ai décidé, avec ma famille, que ce serait ma dernière saison, a-t-il déclaré. Cette nouvelle blessure au genou arrive au mauvais moment et me touche de plein fouet, mais une opération est inévitable pour ma santé. Je vais encore une fois tout donner pour revenir sur la glace au plus vite."

Déjà en or sur 20 km, Alvaro Martin sacré sur 35 km marche Alvaro Martin encore en or � la marche Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis L'Espagnol Alvaro Martin est devenu champion du monde du 35 km marche jeudi matin à Budapest. Il avait déjà été sacré sur 20 km il y a cinq jours. Martin (29 ans) a coupé la ligne d'arrivée sur la Place des héros de Budapest en 2h24'30, record d'Espagne, quatre secondes devant l'Equatorien Brian Daniel Pintado. Le Japonais Masatora Kawano complète le podium de cette épreuve non olympique. Seul en tête pendant plus d'une quinzaine de kilomètres, le Français Aurélien Quinion a compté jusqu'à plus d'une trentaine de secondes d'avance sur un peloton de poursuivants avant de payer cash les pénalités accumulées. La troisième, reçue avant le 30e kilomètre, lui a valu trois minutes et demie d'arrêt forcé dans la zone de pénalité. La quatrième, reçue entre les kilomètres 32 et 33, lui a coûté une disqualification.

Le grand jour pour Ehammer et D. Kambundji? La soirée de jeudi est particulièrement attendue dans le camp suisse aux Mondiaux de Budapest. Elle sera marquée par les finales de la longueur masculine (dès 19h30), avec Simon Ehammer, et du 100 m haies (à 21h22), avec Ditaji Kambundji. Médaillé de bronze en 2022 à Eugene, Simon Ehammer vise un deuxième podium mondial consécutif dans sa discipline de prédilection. Le décathlonien a passé sans trembler l'écueil des qualifications en sautant à 8m13 à son troisième essai. A Eugene, un bond mesuré à 8m16 avait suffi au bonheur de l'Appenzellois en finale. Jeudi, il faudra probablement faire mieux pour se hisser sur le podium. Les qualifications ont ainsi été remportées par le Jamaïcain Wayne Pinnock, avec 8m54. Le podium semble pour l'heure inaccessible pour Ditaji Kambundji sur 100 m haies, une discipline où la densité au plus haut niveau est impressionnante. Mais la Bernoise de 21 ans, brillante en demi-finales (6e en 12''50), n'aura rien à perdre pour sa première finale intercontinentale en plein air. Cette soirée débutera avec les séries du 5000 m messieurs, programmées à 19h. Jonas Raess tentera d'arracher un ticket pour la finale prévue dimanche soir. Williams Reais visera quant à lui un temps proche de son record personnel (20''24) en demi-finales du 200 m (dès 20h20).