Lugano pique la 2e place à Servette ++ Les hockeyeurs suisses fessés

Toulouse gagne la Coupe de France 66 ans après Logan Costa a inscrit les deux premiers buts de la finale Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Toulouse a gagné la Coupe de France pour la deuxième fois de son histoire. En finale au Stade de France, le "Téfécé" - avec Vincent Sierro dès la 69e - a largement battu Nantes 5-1. Le tenant du titre a complètement craqué dès les premières minutes de cette finale à sens unique. Des doublés de Costa (4e/10e) et Dallinga (23e/31e) ont placé Toulouse sur la voie royale. Les Canaris ont sauvé l'honneur par Blas (75e/penalty) avant qu'Aboukhlal ne scelle le score final (79e). Le club de la ville rose avait déjà remporté la Coupe en 1957, soit voici 66 ans, lors de son unique précédente apparition en finale.

Super League: mauvaise opération pour Servette Aliseda a marqu� deux fois pour un Lugano en bonne forme Image: KEYSTONE/TI-PRESS Servette a concédé le nul 1-1 à domicile contre Saint-Gall lors de la 31e journée de Super League. Les Genevois perdent ainsi la 2e place du classement au profit de Lugano. L'équipe d'Alain Geiger a ainsi égaré deux points précieux face à des Brodeurs sevrés de victoire depuis dix matches. Les visiteurs ont marqué les premiers par Witzig (28e), mais les Grenat ont égalisé grâce à un penalty de Bedia (42e). Aucune équipe n'a ensuite pu faire la différence. Lugano a pour sa part pris nettement la mesure de Grasshopper au Cornaredo. Les Tessinois ont marqué par Aliseda (25e/78e), Amoura (59e/64e) et Celar (70e), alors que les Zurichois avaient provisoirement égalisé grâce à Demhasaj (45e). Ce succès, construit surtout après la pause, permet aux bianconeri de s'emparer de la 2e place du classement. Les finalistes de la Coupe comptent un point d'avance sur Lucerne, qui jouera dimanche à Berne contre les Young Boys, et sur Servette. GC, qui restait sur une convaincante victoire mardi face à YB, a été très loin de confirmer. Les espoirs européens des Sauterelles se sont dès lors amenuisés.

La Suisse a subi une petite fessée en Lettonie Patrick Fischer a encore du pain sur la planche, � quinze jours du championnat du monde. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX/ARCHIVES Après trois succès consécutifs en match amical, la Suisse a renoué avec la défaite samedi à Riga. Face à la Lettonie, les Helvètes ont subi une petite fessée. Déjà loin d’avoir réalisé une prestation majuscule vendredi soir à l’occasion de son succès 5-3, la Suisse s’est inclinée samedi face à cette même Lettonie. A quinze jours de leur premier match au championnat du monde - le 13 mai contre la Slovénie -, les visiteurs ont fait preuve d’une sérieuse inconstance, accumulant les erreurs individuelles dans les deux derniers tiers. Un bon premier tiers puis... Bien disposés en défense autour de Leonardo Genoni durant le premier tiers, les Helvètes ont pris les choses en mains dès le coup d’envoi dans une rencontre disputée sur un meilleur rythme que la veille à la Riga Arena. Logiquement, les visiteurs ont ainsi ouvert la marque par Enzo Corvi, dès la 4e minute. La Suisse entamait ainsi la partie comme elle avait conclu celle de la veille, en mode dominant. Cela n'allait toutefois n'être qu'un feu de paille. A la 15e, l’attaquant du HC La Chaux-de-Fonds Tom Andersons parvenait à égaliser. Une allure de fessée A partir de ce 1-1, ce sera encore pire. Dès le 3-1, la Suisse a régulièrement fait preuve d’un sérieux manque de consistance dans son jeu de passes, de constance et d’efficacité dans le dernier geste, à l’instar du remuant mais maladroit Fabrice Herzog. Résultat : beaucoup trop d’opportunités laissées aux Lettons, qui comme la veille ont bouclé le deuxième tiers devant (2-1) grâce à un but de Rodrigo Abols (28e). Le 3-1 de Dans Locemelis mettait un terme à tout suspense dès la 42e minute. Continuant de dérouler leur jeu de rupture, les Baltes ont finalement donné à la rencontre, une allure de fessée. Un dernier tournoi La semaine prochaine, la Suisse disputera encore trois matches de préparation dans le cadre du dernier tournoi de l’Euro Hockey Tour de la saison. Au menu : la Suède jeudi, la Finlande samedi et la République tchèque dimanche. Trois équipes contre lesquelles l'équipe nationale reste sur huit revers.

Terriblement inconstante, la Suisse perd en Lettonie La t�te des mauvais jours pour Patrick Fischer... Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID/ARCHIVES Après trois succès consécutifs en match amical, la Suisse a renoué avec la défaite, samedi à Riga. Face à une Lettonie plus fringante, les Helvètes ont perdu, 1-5. Déjà loin d’avoir réalisé une prestation majuscule vendredi soir à l’occasion de son succès 5-3, la Suisse s’est inclinée samedi face à cette même Lettonie. Bien partis, grâce à une réussite d’Enzo Corvi, dès la 4e, les hommes de Patrick Fischer sont ensuite allés decrescendo. A quinze jours de leur premier match au championnat du monde (le 13 mai), les visiteurs ont fait preuve d’une sérieuse inconstance. Dès l’égalisation du Chaux-de-Fonnier Toms Andersons (15e), les Helvètes se sont mis à accumuler les erreurs et les sauts de concentration. En manque cruel d'efficacité La Suisse a régulièrement fait preuve d’un sérieux manque de consistance dans son jeu de passes, de constance et d’efficacité dans le dernier geste, à l’instar du remuant mais peu efficace, Fabrice Herzog. L’heure est à la réflexion. La semaine prochaine, la Suisse disputera encore trois matches de préparation dans le cadre du dernier tournoi de l’Euro Hockey Tour, de la saison. Au menu : la Suède jeudi, la Finlande samedi et la République tchèque dimanche. Trois équipes contre lesquelles l'équipe nationale reste sur huit revers.

Adam Yates dompte la montée de Thyon et prend le jaune Adam Yates a fait la diff�rence dans les derniers kilom�tres de cette �tape-reine du Tour de Romandie 2023. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Adam Yates sera le probable futur vainqueur du Tour de Romandie, dimanche à Genève. Le Britannique s'est imposé de manière impériale à Thyon lors de la 4e étape. Cinquième jour de course, cinquième vainqueur différent et cinquième leader différent. Mais cette fois-ci, Adam Yates (UAE Emirates) devrait inscrire le Tour de Romandie à son palmarès, lui qui compte déjà un Tour de Catalogne et un Tour des Emirats. Ce Tour de Romandie de petite cuvée s'est donc joué dans la montée finale de 20 km entre Sion et le sommet de Thyon 2000. Une des routes les plus exigeantes du décor romand. Au début de l'ultime ascension, l'échappée matinale de dix coureurs où l'on retrouvait le Valaisan Antoine Debons et le Tchèque Josef Cerny, vainqueur du prologue, vivait ses dernières minutes, mise à mal par le train de l'équipe australienne Jayco. Une tactique d'autant plus étonnante que deux coureurs de cette équipe figurait dans le groupe de tête. "Nous respectons le maillot jaune" Les Jayco travaillaient visiblement pour l'Irlandais Edward Dunbar, qui a tenté a chance à 5 km de l'arrivée, mais sans parvenir à véritablement à se détacher, à l'image Romain Bardet deux fois à l'attaque ou de l'Australien Simon Carr, lui aussi repris après sa tentative. A ce moment de la course, le maillot jaune Juan Ayuso avait déjà lâché prise. L'Espagnol n'avait visiblement pas encore le coffre pour résister à un rythme élevé dans une telle difficulté. "Quand j'ai su que Juan (Ayuso) n'allait pas bien, j'ai joué ma carte", souligne Adam Yates, qui n'a donc pas commis de crime de lèse-majesté face à son coéquipier. "Nous respectons le maillot jaune dans notre équipe", a souligné le vainqueur du jour. A 4 km de la ligne, Yates s'est dressé sur les pédales. Au train, il a pris mètre après mètre à ses adversaires. Son plus sérieux opposant fut Thibaut Pinot. Le Français s'est rapproché à quelques secondes du Britannique peu avant la flamme rouge, mais ce dernier a pu trouver les forces pour contenir son adversaire. Fort de 19'' d'avance sur l'Américain Matteo Jorgenson, arrivé 5e à 21'' à Thyon, Yates peut entrevoir avec un certain optimisme la victoire finale. "J'ai une équipe très forte autour de moi et je pense que nous avons les moyens de nous défendre", souligne le coureur de 30 ans. Pas de Suisse sur le podium Il n'y aura pas de Suisse sur le podium de l'édition 2023. Comme il l'avait annoncé la veille, Gino Mäder n'a pas encore atteint une forme suffisante pour rivaliser avec les meilleurs. Il se réserve pour le Tour d'Italie dont le départ a lieu samedi prochain. A 7 km de l'arrivée, le Bernois a dû laisser partir le groupe de Yates. Il a ensuite accompli une partie de la montée avec Egan Bernal. Mais le Colombien a connu une fin de course remarquable et est remonté au 8e rang à 54'' alors que Mäder concédait 2'27''. Le coureur de la Bahrain devra se contenter de l'honorifique place de meilleur Suisse (16e du général). Le poids plume Yannis Voisard a lui complètement rempli sa mission. Le grimpeur jurassien de l'équipe Tudor a terminé 21e à 2'37'' de Yates, 10'' derrière Mäder. Il occupe désormais la 19e place au classement général. La dernière étape mènera ce dimanche les coureurs de Vufflens-la-Ville à Genève sur 170 km avec un passage dans le Jura vaudois.

F1: Pérez remporte le sprint du GP d'Azerbaïdjan Un beau succ�s pour P�rez Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Sergio Pérez (Red Bull) a gagné le premier sprint de la saison de formule 1 à Bakou en Azerbaïdjan. Le Mexicain a devancé le poleman Charles Leclerc et son coéquipier Max Verstappen. Sur les rives de la mer Caspienne, théâtre de la 4e manche de l'année, Leclerc l'avait prédit: "cela sera difficile de conserver les rênes" face aux surpuissantes Red Bull. Le Monégasque ne s'y est pas trompé: en dépit d'un bon départ, puis d'une bonne relance après l'intervention de la voiture de sécurité en début de course, le pilote de la Scuderia n'aura résisté que huit tours (sur 17) à la RB19 de Pérez. Meilleur classement "Les Red Bull ont toujours l'avantage en course, mais il ne faut pas oublier combien nous étions loin sur les précédents rendez-vous", se félicite Leclerc, qui offre à Ferrari son meilleur classement en course depuis l'arrivée de Frédéric Vasseur à la tête de l'équipe, en janvier. A l'arrière, Verstappen, double champion du monde en titre et troisième sur la grille, a connu un début de sprint mouvementé. A la lutte pour conserver sa position face au Britannique George Russell (Mercedes), le Néerlandais a été heurté par la Mercedes de son adversaire et sa monoplace a été endommagée au niveau du ponton. "Je ne comprends tout simplement pas pourquoi prendre autant de risques dans le premier tour", a-t-il pesté à l'encontre de Russell après l'arrivée. Russell termine 4e devant l'autre Ferrari, celle de Carlos Sainz.

MotoGP: victoire de Binder dans le sprint à Jerez La joie de Brad Binder Image: KEYSTONE/EPA Brad Binder (KTM) a gagné le sprint du GP d'Espagne MotoGP devant le champion du monde Francesco Bagnaia (Ducati). Celui-ci se rapproche du leader Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), 9e à Jerez. Au championnat, Bezzecchi, qui partira en 13e position du GP dimanche, ne compte plus que trois points d'avance (65 contre 62) sur Bagnaia, qui s'élancera de la cinquième place sur la grille. Parti en quatrième position, Binder, déjà vainqueur du sprint en Argentine, a livré un très beau duel avec son coéquipier australien Jack Miller (KTM), longtemps en tête, mais qui a finalement été dépassé par le Sud-Africain puis Bagnaia lors des deux derniers tours. L'Italien réalise la bonne opération de la journée puisqu'il a considérablement réduit son retard sur Bezzecchi, qui s'était élancé 13e et s'est battu jusqu'au bout pour aller arracher la neuvième place et un point. Auteur de la pole position, l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a complètement manqué son départ et a été contraint à l'abandon après une chute.

Adam Yates a accéléré et personne ne l'a plus revu Victorieux � Thyon 2000, le Britannique Adam Yates a pris la t�te du Tour de Romandie, � 24 heures de l'arriv�e finale � Gen�ve. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sauf scénario peu probable, Adam Yates remportera ce dimanche à Genève le Tour de Romandie 2023, pour sa première participation. Samedi, le Britannique l'a emporté avec brio à Thyon 2000 et a pris le maillot jaune.. L’étape reine du Tour de Romandie, Sion – Thyon 2000 (161 km), avec pas moins de 54 km d’ascension pour un total de 4300 mètres de dénivelé, s’est jouée dans la montée finale de 21 kilomètres. Au train, le maillot jaune et vainqueur du contre-la-montre de Châtel-Saint-Denis, Juan Ayuso, était le premier des favoris à lâcher à 8,5 km du but, en compagnie du Jurassien Yannis Voisard, finalement 21e à 2'37''. Un kilomètre plus tard, Gino Mäder (19e à 2'27'') craquait, laissant filer ses espoirs de succéder à Laurent Dufaux, au palmarès du TdR. Un coup de maître A la pédale, Adam Yates prenait la poudre d’escampette à 4,2 km de l’arrivée, juste avant Les Colons. Sur la ligne, le Britannique a signé un coup double, en remportant cette étape alpestre et en prenant la tête du classement général. Pour sa première participation, l’Anglais a réussi un coup de maître. Parti en contre à 2,5 km du but, Thibaut Pinot a fini à 7 secondes du vainqueur. Troisième place pour l’Italien Damiano Caruso à 19 secondes. Au général, Adam Yates compte 19 secondes d’avance sur l’Américain Matteo Jorgenson et 28’’ de marge sur Caruso. Gino Mäder est 16e à 2'48'' et Yannis Voisard, 19e à 3'24''.

Gino Mäder ne va pas se brûler les ailes sur le TdR Gino Mäder aura de la peine à rééditer sa deuxième place du Tour de Romandie de l'an dernier. Le Bernois a pris la 9e place du contre-la-montre de Châtel-St-Denis vendredi. Il se retrouve à 41'' du maillot jaune Juan Ayuso avant l'étape-reine de samedi. "Ce n'était pas terrible", lâchait Maeder, sévère avec lui-même, à l'arrivée après avoir avalé les 18,7 km du contre-la-montre. Il figurait à ce moment au 3e rang. "Je ne sais pas où j'ai perdu du temps, à la fin de l'ascension ou dans la descente. Ce n'était pas ce que je voulais." Le grimpeur-rouleur de l'équipe Bahrain a rappelé une vérité: "Mon grand objectif de la saison, c'est le Tour d'Italie. J'ai le Giro dans la tête depuis le mois d'octobre. Le Tour de Romandie, ce n'est qu'une préparation pour moi. Une bonne préparation. Je pourrais jouer un rôle en Italie seulement si c'est mieux qu'aujourd'hui." Mäder partira-t-il ce samedi à la conquête de Thyon 2000 ou restera-t-il tranquille ? Dans la mesure où il ne fait pas du classement général un objectif, il sera peut-être tenté de lever le pied à une semaine du départ du Tour d'Italie samedi prochain à Fossacesia Marina dans les Abruzzes. "Cela va être une belle étape. On annonce la pluie. Cela pourrait freiner des coureurs quelques jours avant le Giro. Moi, honnêtement, je préférerais la pluie..."

Les Lakers qualifiés, les Warriors pas (encore) Jack Nicholson a fait son retour au 1er rang pour assister � la qualification des Lakers Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Les Lakers sont en demi-finales de la Conférence Ouest de NBA. La franchise de L.A. s'est imposée en six matches face à Memphis, tête de série no 2 à l'Ouest. Elle affrontera au tour suivant Sacramento ou Golden State, qui joueront un match no 7. LeBron James et ses équipiers ont écrasé les Grizzlies 125-85, sous le regard de l'acteur aux trois Oscars Jack Nicholson (86 ans) qui n'avait plus assisté à une rencontre depuis l'ouverture de la saison 2021/22. "King James" a cumulé 22 points, 6 assists et 5 rebonds en 31' de jeu, l'homme du match étant D'Angelo Russell (31 points). Les Lakers, qui n'avaient pas gagné la moindre série depuis leur sacre de 2020 dans la "bulle" d'Orlando, ont nettement dominé les débats vendredi. Un troisième quart-temps de feu (41-25) leur a permis de prendre 33 longueurs d'avance (100-67) à 12' de la fin du match. L'ultime quart ne fut que du remplissage. Un septième match sera en revanche nécessaire entre les Warriors et les Kings, qui sont allés l'emporter 118-99 sur le parquet du champion en titre pour égaliser à 3-3 dans la série. Sacramento a forcé la décision grâce aux 28 points de Malik Monk, sorti du banc, et aux 26 points et 11 passes décisives de De'Aaron Fox.

Colorado force un match no 7 face au Kraken Mikko Rantanen (96) a inscrit le 1er but de l'Avalanche vendredi Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Dos au mur face au Kraken au 1er tour des play-off de NHL, Colorado n'a pas flanché vendredi à Seattle. L'Avalanche de Denis Malgin s'est imposée 4-1 pour obtenir le droit de disputer un match no 7 sur sa glace de Denver. Le dernier vainqueur de la Coupe Stanley a pourtant concédé l'ouverture du score à la 16e minute. Mais sa réaction n'a pas tardé, Mikko Rantanen inscrivant son sixième but de la série à 20 secondes du terme du premier tiers. L'Avalanche - qui a aligné Denis Malgin durant 4'50'' seulement - a forcé la décision dans la deuxième période sur des réussites d'Erik Johnson et d'Artturi Lehkonen. Colorado, qui a dominé les débats vendredi (39 tirs cadrés contre 23 pour le Kraken), a scellé le score dans une cage vide à la 60e. Un septième match sera également nécessaire entre Boston et les Florida Panthers, qui ont cueilli vendredi à domicile leur deuxième victoire consécutive (7-5). Les Bruins auront l'avantage de la glace dimanche, mais la pression sera énorme sur une équipe qui a survolé la saison régulière (42 points de plus que les Panthers). Deux équipes sont en revanche parvenues à conclure en six matches vendredi. A l'Est, Carolina a eu besoin d'une prolongation pour venir à bout des Islanders (2-1). Les Hurricanes pourraient retrouver les "Swiss Devils" au 2e tour. A l'Ouest, Dallas s'est imposé plus facilement (4-1) à Minnesota pour valider son ticket.

Dortmund doit se contenter d'un nul à Bochum Kobel (au sol) et Dortmund ont d� se contenter d'un nul � Bochum Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayern Munich de Yann Sommer pourrait reprendre les commandes de la Bundesliga dès dimanche. Le leader Borussia Dortmund a en effet dû se contenter d'un nul (1-1) vendredi soir à Bochum en ouverture de la 30e journée, malgré une nette domination. Gregor Kobel a dû s'incliner dès la 5e minute de jeu, Anthony Losilla ouvrant la marque sur un tir du pied droit. Karim Adeyemi a permis au BVB d'égaliser à peine deux minutes plus tard, mais Bochum (15e) a ensuite parfaitement résisté pour arracher un point précieux dans l'optique du maintien. Dortmund, qui a encore quatre matches à disputer dans ce championnat 2022/23, n'est donc plus tout à fait maître de son destin. Battu à Mayence le week-end dernier et devancé pour l'heure de deux points, le "Rekordmeister" munichois retrouvera la 1re place s'il bat le Hertha Berlin dimanche après-midi.

Un point pour Xamax, trois pour le SLO Uli Forte a d� se contenter d'un nul pour ses d�buts sur le banc de Xamax Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'arrivée d'Uli Forte à la barre n'a pas permis à Neuchâtel Xamax de renouer avec la victoire en Challenge League. Les Rouge et Noir ont dû se contenter d'un point face à Thoune (1-1) vendredi soir. Stade Lausanne-Ouchy a pour sa part renversé Wil 2-1 en terre saint-galloise. Battu dans ses trois précédentes sorties, Xamax a certes mis fin à cette série noire. Mais la lanterne rouge en est désormais à huit matches consécutifs sans victoire. Xamax pensait peut-être avoir fait le plus dur lorsque Marvin Spielmann a pu ouvrir la marque (74e), mais Thoune a égalisé grâce à Dimitri Oberlin (86e). Stade Lausanne-Ouchy a en revanche retrouvé le goût de la victoire. Le SLO, qui restait sur trois nuls et deux défaites dans ses cinq dernières parties, a forcé la décision à Wil en marquant deux fois dans les arrêts de jeu. Okou (92e) et Ajdini (95e) ont fait tomber les St-Gallois, qui menaient 1-0 depuis la 10e minute. Yverdon peut prendre le large Ce succès permet au SLO de revenir à cinq points de son adversaire du jour, qui recule pour sa part au 3e rang alors qu'il avait l'occasion de prendre provisoirement la tête. Deuxième du classement, Lausanne-Sport n'a pas non plus su saisir sa chance lors de cette 31e journée. Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pu faire mieux que 1-1 face à Schaffhouse, qui avait même ouvert la marque par l'intermédiaire de Bobadilla. Le leader Yverdon aura donc l'occasion de prendre le large s'il s'impose dimanche à Vaduz, avant de retrouver le LS vendredi prochain pour le choc au sommet.

La Suisse s'impose à l'usure en Lettonie La Suisse de Patrick Fischer a gagn� son premier duel avec la Lettonie Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID La prestation de la Suisse lors du premier de ses deux matches amicaux en Lettonie ne restera pas gravée dans les mémoires. La sélection de Patrick Fischer aura tout de même réussi à l'emporter (5-3), grâce à une bonne fin de match. A la Riga Arena, la Suisse a mis un tiers à entrer dans son match face à l'un de ses futurs adversaires lors du championnat du monde. Elle a concédé l'ouverture du score sur un but du Lausannois Ronalds Kenins (20e). Sans rythme jusque-là, la partie a ensuite offert quatre buts en cinq minutes au deuxième tiers. Sur leur deuxième jeu de puissance, les hommes de Patrick Fischer sont ainsi parvenues à effacer leur retard, grâce à Tyler Moy (22e). La bourde d'Aeschlimann Trois minutes plus tard, Sandro Aeschlimann manquait sa relance, permettant à Filips Buncis de scorer dans le but vide. Un genou sur la glace après le 3-1 de Kaspars Daugavins (27e), la Suisse a cependant réduit immédiatement l'écart, grâce à Calvin Thürkauf, quelques instants après un temps-mort de Patrick Fischer. Meilleure en fin de partie, la Suisse a égalisé par Tobias Geisser (47e), avant de "tuer" une période de 1'54'' à 3 contre 5. Le second but de la soirée inscrit par Tyler Moy en supériorité numérique (53e) a permis aux Helvètes de l'emporter, Sven Senteler scellant le score dans le but vide (60e). La revanche est prévue ce samedi dès 16h, toujours à Riga.