Lulu Sun chanceuse ++ Gattuso et l'OM, c'est fini

Lulu Sun au deuxième tour sur abandon Lulu Sun sera opposée à Jelena Ostapenko au deuxième tour. Image: KEYSTONE/AP/ANDY WONG Lulu Sun (WTA 181) s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi WTA 1000 de Dubai. La Genevoise a profité de l'abandon sur blessure de son adversaire Paula Badosa (WTA 74) après le gain du 1er set. Sun, qui a bénéficié d'une invitation du tournoi des Emirats arabes unis, a utilisé sa cinquième balle de break pour mener 3-2 contre l'Espagnole. Elle est parvenue à conserver son avantage pour remporter 6-4 la première manche. Puis Badosa, souvent gênée par des blessurers ces derniers temps, a quitté le court en larmes. Dimanche, Lulu Sun (WTA 202) avait cueilli à Roehampton dans le grand Londres un sixième titre sur le front du Circuit ITF. Le temps de sauter dans un avion pour rejoindre Dubai et la Genevoise s'est vite retrouvée sur le court. Au deuxième tour, Sun affrontera la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 9). Cette ancienne lauréate de Roland-Garros en 2017 a déjà remporté deux tournois cette saison à Adelaïde et à Linz.

Super League: Servette dans la tourmente administrative René Weiler privé de trois renforts pour raison administrative Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a commis un oubli administratif qui peut lui coûter cher. Le club genevois n'a plus le droit d'aligner trois de ses quatre recrues du mercato hivernal, a indiqué la Tribune de Genève lundi. L'administration du club a omis d'envoyer un mail capital dans les délais à la Swiss Football League, soit jusqu'au 15 février à 23h59. Il s'agissait d'une liste de joueurs actualisée avec les éléments sur le départ et les nouveaux venus. Sur cette liste peuvent figurer au maximum 17 joueurs non formés en Suisse. Concrètement, Takuma Nishimura, Omar Rekik et Bassirou Ndiaye n'ont pas la permission de jouer. Dylan Bronn, quatrième recrue hivernale, peut lui fouler les pelouses grâce au prêt de Hussayn Touati à Wil. Des joueurs partis toujours sur la liste du contingent Les joueurs qui sont partis lors du mercato (Chris Bédia et Boubacar Fofana) et ceux qui ne s'entraînent plus avec le club (Ronny Rodelin notamment) figurent toujours sur la liste du contingent grenat. Ils auraient dû être biffés pour laisser la place aux arrivants. Le club grenat a dit à la TdG essayer "de régler cette question administrative", mais n'a pas voulu réagir. La Swiss Football League a indiqué dans le journal genevois que Servette devait faire une demande à la commission des transferts. Cette commission indépendante peut examiner les arguments du club et statuer sur ce cas qui serait le premier de l'histoire de la SFL.

France: Marseille se sépare de Gennaro Gattuso Gennaro Gattuso: fin de l'aventure à l'OM Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Gennaro Gattuso (46 ans) n'est plus l'entraîneur de Marseille, selon plusieurs médias. L'Italien a été remercié au lendemain d'une défaite 1-0 à Brest qui laisse le club au 9e rang de Ligue 1. Gattuso, qui avait entamé sa carrière d'entraîneur en faisant un bref passage sur le banc du FC Sion du 25 février au 13 mai 2013, était en poste à l'OM depuis septembre 2023. Auparavant, il a notamment dirigé l'AC Milan (2017-2019) et Naples (2019-2021), avec qui il a gagné la Coupe d'Italie en 2020. C'est comme joueur que ce milieu de terrain agressif s'était révélé. Il a fait l'essentiel de sa carrière à l'AC Milan (1999-2012) avant de terminer à Sion (2012-2013). Gattuso compte aussi 72 sélections avec l'équipe d'Italie avec qui il a gagné la Coupe du monde 2006. Avec l'AC Milan, il a notamment remporté deux fois la Ligue des champions (2003, 2007) et deux fois la Serie A (2004, 2011).

Un troisième succès de rang pour les Kings Kevin Fiala: "muet" mais victorieux. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Le 7-0 infligé par Buffalo mardi dernier fut une claque salutaire pour le Los Angeles de Kevin Fiala. Les Kings ont tout simplement remporté les trois matches qui ont suivi cette déroute. Après leur succès à New Jersey et à Boston, les Kings se sont imposés 2-1 à Pittsburgh, le soir où le no 68 du légendaire Jaromir Jagr a été retiré. Sous les yeux de la légende tchèque, un doublé d’Adrian Kempe lors de sept dernières minutes de la rencontre a répondu à l’ouverture du score de Sidney Corsby. Aligné durant 16’42’’, Kevin Fiala a été crédité d’un bilan neutre. Auteur de 13 buts et de 30 assists, le St. Gallois est resté "muet" pour un cinquième match de rang. A Denver, Janis Moser a, en revanche, délivré une passe décisive pour son 21e point de la saison. Mais le Biennois n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite d’Arizona. Battus 4-3, les Coyotes ont concédé un neuvième revers consécutif. Cette série noire ruine les espoirs d’une présence lors des séries finales qu’ils pouvaient encore nourrir il y a un mois. Par ailleurs, la deuxième rencontre disputée en plein air à East Rutherford en moins de 24 heures a souri aux Rangers. Ils ont remporté 6-5 le derby new-yorkais face aux Islanders suivi par 79'690 spectateurs. La veille, le duel entre New Jersey et Philadelphia avait attiré 70'328 spectateurs. Menés 4-1, les Rangers ont forcé la décision sur une réussite d’Artemi Panarin après seulement... 10’’ de jeu dans la prolongation.

All-Star Game: un voyage au bout de l'ennui Damian Lillard MVP d'un All-Star Game joué en marchant.. Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings L'Est a battu l'Ouest 211-186 dans le All-Star Game d'Indianapolis. Ce festival offensif a toutefois proposé un voyage au bout de l'ennui. Le match des étoiles, sans véritable enjeu, est un show qui met en avant les meilleurs joueurs de la ligue depuis 1951. Le manque d'intensité de la rencontre est une habitude, même s'il est parfois contredit par une petite montée en pression en fin de rencontre. Mais pas cette fois. La NBA aura ainsi manqué son pari de dynamiser l'évènement en revenant au format historique Est contre Ouest, après six années où deux capitaines formaient leur équipe. Certains joueurs avaient du mal à masquer leur désintérêt pour le match, disputé en marchant. Les stars de la ligue ont ainsi multiplié les tirs de loin (67 réussis sur 168 tentés au total) et les dunks sans opposition. Le meneur de Milwaukee Damian Lillard (39 points, 6 passes), auteur de deux tirs réussis du milieu du terrain notamment, a été élu MVP du match, "un honneur". Le tout sous les sifflets du public, qui espérait le héros local Tyrese Haliburton (32 points), une autre pierre dans le jardin de la NBA.

Vincent Sierro dans le onze idéal de "L'Equipe" Vincent Sierro (au centre): le capitaine de Toulouse tient la grande forme. Image: KEYSTONE/EPA Une semaine après Denis Zakaria, un autre joueur suisse a les honneurs de "L’Equipe". Vincent Sierro figure dans le onze idéal du quotidien sportif. Le capitaine de Toulouse a obtenu la note 7 pour son but et son assist dimanche contre le Monaco de... Zakaria. Son ouverture du score sur un coup franc qui a surpris au premier poteau Philipp Köhn fut l’un des hauts faits du week-end. Pour Philipp Köhn justement, les notations de "L’Equipe" sont cruelles. Avec une moyenne de 4,91, celui qui fut le no 4 de l’équipe de Suisse à la Coupe du monde au Qatar occupe la 18e et dernière place du classement des gardiens de Ligue 1 dont le leader est le Parisien Gianluigi Donnarumma (6,22).

Le très bon week-end du LHC Le Davosien Dominik Egli tente de protéger son puck face au Lausannois Théo Rochette. Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Le Lausanne HC a bouclé un week-end de rêve en National League. Après leur succès 5-0 samedi à Kloten, les Vaudois ont enchaîné dimanche avec une victoire 2-1 sur la glace de Davos. Prendre six points en deux matches à cette époque de la qualification, c'est une d'une valeur inestimable. Les joueurs de l'entraîneur Geoff Ward ont ainsi fortement cimenté leur qualification directe pour les play-off. Mieux, ils peuvent désormais lorgner sur la troisième place de Zoug qui n'est plus qu'à trois points. Dans la station grisonne, le gain du match est sans doute un peu chanceux, mais les Vaudois ont fait la différence dans la troisième période qu'ils ont dominée. Le 2-1 victorieux a été inscrit à la 56e minute par le défenseur Lukas Frick sur un bon service de Tim Bozon. Le défenseur lausannois a marqué son premier but de la saison. Une fois de plus, le duel entre les deux équipes s'est joué avec un but d'écart. Lausanne a mis fin à une série de quatre succès des Grisons, qui restent collés à la septième place avec trois points de retard sur Lugano et Berne et un match en moins.

La défaite de trop pour le Bayern Munich et Thomas Tuchel La chute sans fin pour Manuel Neuer et le Bayern Munich. Image: KEYSTONE/EPA Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen peuvent déjà préparer les festivités pour leur premier titre. Il ne peut plus leur échapper après la nouvelle déroute du Bayern Munich. Huit jours après sa défaite à Leverkusen et quatre jours après celle devant la Lazio en Ligue des Champions, le Bayern s’est incliné 3-2 à Bochum. Il accuse désormais 8 points de retard sur le Bayer Leverkusen. On voit mal comment il pourrait combler cet écart qui le sépare d’une équipe toujours invaincue cette saison toutes compétitions confondues. A Bochum, le Bayern avait pourtant ouvert le score par Jamal Musial à la 14e avant de perdre le fil de son football. Comme à Rome, Dayot Upemecano a provoqué un penalty et a écopé d’un carton rouge pour permettre à Bochum de mener 3-1. On précisera que le Bayern avait battu Bochum 7-0 le 23 septembre dernier lors de la 5e journée. Après cette troisième défaite en huit jours, Tomas Tuchel se retrouve dans une position intenable. L’entraîneur aura toutes les peines du monde à passer l’hiver.

Un final de folie pour le Servette FC La joie des Servettiens: ils ont enfin battu Lugano au Stade de Genève. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette a brisé le signe indien. Incapables de battre le FC Lugano au Stade de Genève depuis leur retour dans l’élite en 2019, les Grenat ont, cette fois, renversé la table pour s’imposer 2-1. Menés très vite au score sur une frappe de Hadj Mahmoud à la 11e, les Servettiens ont su exploiter pleinement l’expulsion d’Anto Grgic à la 75e pour conclure une semaine éprouvante sur une victoire. A la 83e, Derexck Kutesa déposait le ballon sur la tête de Miroslav Stevanovic pour le 1-1. A la 89e, Bendeguz Bolla transformait un penalty provoqué par Jérémy Guillemenot pour le but de la victoire. Les Grenat restent ainsi à 7 points des Young Boys qu’ils défieront dimanche prochain au Wankdorf. Mais avant ce choc, il y aura une qualification pour les huitièmes de finale de la Conference League à aller chercher à Razgrad. Amplement méritée, cette victoire est toutefois heureuse. Quelques secondes avant l’expulsion de Grgic, auteur d’une faute "horrible" sur Alexis Antunes, Zan Celar avait trouvé la transversale de Joël Mall... A 2-0 pour Lugano, la fin de match n’aurait certainement pas réservé un tel retournement de situation. Dans l’autre rencontre disputée à 16.30, le FC Zurich s’est imposé 1-0 à Lucerne grâce à un but d’Antonio Marchesano inscrit à la... 90e minute. Le FCZ a donc bien digéré le départ de son entraîneur Bo Henriksen à Mayence. Avec cette victoire qui intervient une semaine après celle contre les Grasshoppers, les Zurichois occupent à nouveau seuls la troisième place du classement, à 12 points des Young Boys et à 5 du Servette FC.

Jannik Sinner no 3 mondial lundi Un 12e titre pour Jannik Sinner. Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Jannik Sinner (ATP 4) est toujours intouchable cette année. Trois semaines après son succès à l’Open d’Australie, l’Italien a enlevé à Rotterdam le premier ATP 500 de l’année. En finale, Jannik Sinner a battu 7-5 6-4 l’Australien Alex de Minaur (ATP 11) pour cueillir le 12e titre de sa carrière. Ce succès aux Pays-Bas lui permettra, par ailleurs, de figurer ce lundi à la troisième place du classement ATP. Jamais un Italien n’avait été aussi bien classé dans l’histoire. En attendant mieux sans doute très vite...

Un but et un assist pour Vincent Sierro Un dimanche royal pour Vincent Sierro (à droite jeudi soir à Lisbonne contre Benfica). Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Vincent Sierro traverse l’une des plus belles périodes de sa carrière. Capitaine exemplaire, le Valaisan a mené les siens à la victoire à Monaco lors de la 22e journée de la Ligue 1. Toulouse s’est imposé 2-1 en Principauté face à une équipe qui pensait avoir retrouvé tout son allant après son succès dimanche dernier à Nice. Vincent Sierro a ouvert le score à la 41e minute avec un coup franc armé des 30 mètres qui a abusé Philipp Köhn au premier poteau. Le portier suisse a donné du grain à moudre à ses détracteurs. A la 70e, Vincent Sierro était impliqué sur le 2-1 de Logan Costa. Le défenseur du Cap Vert était au bon endroit après un corner botté par son capitaine. Déjà à son avantage jeudi à Lisbonne lors de la courte défaite 2-1 face au Benfica en Europa League, Vincent Sierro s’affirme de plus en plus comme le régulateur de son équipe.

La chance du champion pour les Young Boys Rien n'a été simplie pour Meschack Elia (à gauche) et les Young Boys. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La chance du champion a accompagné les Young Boys lors du choc des extrêmes face au Stade Lausanne-Ouchy. Ils se sont imposés 1-0 pour faire un pas de plus vers la défense de leur titre. La décision est tombée à la 70e minute un un coup-franc de Cédric Itten. Sa frappe a été déviée par le mur pour une ouverture du score heureuse, mais pas imméritée après les deux tirs sur les montants en première période de Darian Males et de Lukas Lakomy. Mais c’est bien le SLO qui aurait dû mener à la marque à cet instant de la rencontre. A la 58e, le remarquable Ismaël Gharbi ratait la transformation d’un penalty. Sa frappe trop molle était captée par un David von Ballmoos qui avait bien besoin de réussir un tel arrêt trois jours après avoir commis une erreur fatale contre le Sporting Lisbonne. Deux minutes après le but d’Itten, l’expulsion de Lewin Blum pour une faute de dernier recours redonnait une chance aux Vaudois. Ils ne furent toutefois pas en mesure d’exploiter cette supériorité numérique pour éviter une quinzième défaite, la dixième lors de ses treize derniers matches. Quant aux Young Boys, cette "petite" victoire rappelle une vérité. Jean-Pierre Nsame n’a pas vraiment été remplacé. Mais pour l’instant, le départ forcé du buteur à Come ne porte pas à conséquence. Mais Raphaël Wicky devra tout de même bien admettre que l'écart de... 35 points qui séparaient les deux équipes au coup d'envoi ne s'est pas vraiment vu sur le terrain.

Une confirmation éclatante pour Lulu Sun Lulu Sun: 181e mondiale ce lundi avec un premier tour à Dubai contre Paula Badosa. Image: KEYSTONE/AP/ANDY WONG Lulu Sun (WTA 202) a cueilli à Roehampton dans le grand Londres un sixième titre sur le front du Circuit ITF. Elle a battu 7-5 7-5 en finale la Britannique Heather Watson (WTA 132). Ce succès confirme ses résultats de janvier avec une victoire au 1er tour du WTA 250 d’Auckland et une qualification pour le tableau principal de l’Open d’Australie. A la faveur de ce succès dans ce tournoi ITF 50, elle va gagner 21 rangs dans le prochain classement WTA pour figurer à la 181e place. Il s’agira du meilleur ranking de sa carrière. Lulu Sun n’aura toutefois pas le temps de savourer cette victoire. Elle sera en lice ce lundi au WTA 1000 de Dubaï. Au bénéfice d’une wild card, elle affrontera Paula Badosa (WTA 79), une ex-no 2 mondiale il ne faut pas l’oublier.

Pas (encore) de Globe pour Odermatt, 3e du super-G de Kvitfjell Sa 3e place en super-G ne satisfait pas Marco Odermatt Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt n'est pas parvenu à s'assurer un premier Globe à Kvitfjell. Septième en descente, le Nidwaldien doit se satisfaire d'un 3e rang dans le super-G disputé dimanche en Norvège. Vincent Kriechmayr est parvenu à retarder l'échéance en s'adjugeant cette course, dont Arnaud Boisset a pris la 7e place. Auteur d'un cinquième podium en six super-G disputés cette saison, Marco Odermatt reste néanmoins idéalement placé dans la lutte pour ce petit Globe qu'il n'a encore jamais remporté. Il possède 81 d'avance sur l'Autrichien alors qu'il ne reste plus qu'un super-G au menu, le vendredi 22 mars dans le cadre des finales de Saalbach. Vincent Kriechmayer n'aura donc pas le choix en Autriche: il devra s'imposer et espérer que le meilleur skieur alpin de la planète finisse hors du top 15. Un cas de figure difficile à imaginer: depuis sa 28e place à Kvitfjell en mars 2022, Marco Odermatt a terminé 15 super-G d'affilée parmi les quatre premiers! Si la victoire lui a échappé ce week-end, Marco Odermatt a donc néanmoins de quoi se réjouir. Il est ainsi enfin parvenu à apprivoiser l'Olympiabakken de Kvitfjell, théâtre des courses des JO de Lillehammer 1994, où il n'avait jamais pu se classer dans le top 10 en six courses disputées jusque-là. Sa 7e place dans une descente remportée par Niels Hintermann lui a en outre permis de réaliser une excellente opération dans la lutte pour le Globe de la discipline-reine. Le Nidwaldien, qui aurait été sacré en cas de victoire samedi, compte 42 points d'avance sur Cyprien Sarrazin avant l'ultime descente de la saison. Boisset confirme Dimanche, Marco Odermatt n'a été battu que de 0''19 par Vincent Kriechmayr sur un tracé raccourci en raison d'un brouillard givrant présent sur le haut. Tout s'est joué sur le bas du parcours, l'Autrichien reprenant 0''33 au Nidwaldien et 0''49 à Jeffrey Read (2e au final, à 0''17) sur les 16 dernières secondes de course. Le deuxième meilleur Helvète fut Arnaud Boisset. Le Valaisan de 25 ans a égalé son meilleur résultat en Coupe du monde, établi lors du précédent super-G à Garmisch-Partenkirchen, en concédant seulement 0''15 à Marco Odermatt et à Dominik Paris (3es ex-aequo). Il s'agit de son troisième top 10 à ce niveau, le premier ayant été signé le 19 janvier à Kitzbühel en descente (9e). Stefan Rogentin s'est quant à lui classé 11e alors que Franjo von Allmen, 5e samedi en descente et 3e du deuxième super-G de Garmisch, a terminé 16e. Le Fribourgeois Alexis Monney n'est en revanche pas parvenu à prendre place parmi les 20 premiers, Justin Murisier ayant quant à lui connu l'élimination.