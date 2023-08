Lyles réussit le doublé ++ Sion gagne à Nyon

200 m: Shericka Jackson supersonique, Noah Lyles fait le doublé Un monde d'avance pour Shericka Jackson Image: KEYSTONE/AP/David Phillip Shericka Jacskon a écrasé la concurrence sur le 200 m des Mondiaux de Budapest. La Jamaïcaine a couru en 21''41, deuxième meilleur chrono de l'histoire. Elle était la femme à battre et elle a répondu aux attentes avec la manière. Championne du monde en titre, mais battue par Richardson lors du 100 m en Hongrie, Shericka Jackson a montré qu'elle était bien la plus forte. Et de loin. Car la Jamaïcaine a laissé ses adversaires à des années-lumière. A la Usain Bolt, Jackson a coupé la ligne en 21''41 pour décrocher le deuxième meilleur chrono de l'histoire, à sept centièmes du record du monde controversé de Florence Griffith-Joyner qui date de 1988 à Séoul. Elle a fait mieux que ses 21''45 de Eugene l'an dernier. Derrière, Gabrielle Thomas a récolté l'argent en 21''81 et Sha'Carri Richardson le bronze en 21''92. Lyles réussit le doublé Sur le 200 m masculin, Noah Lyles était lui aussi très attendu. Champion du monde sur 100 m, l'Américain ne pouvait décemment pas laisser filer l'or dans sa discipline de prédilection. Double champion du monde en titre sur le demi-tour de piste, Lyles s'est imposé en 19''52 sans avoir tremblé un seul instant. Sorti du virage en tête, l'Américain a produit son effort en début de ligne droite. Les Etats-Unis réalisent le doublé grâce au jeune Erriyon Knighton (19''75). Le Botswanais Letsile Tebogo (19''81) se pare de bronze après l'argent du 100 m.. Rojas se fait peur Le concours du triple saut féminin a valu son pesant d'émotions. Parce que la superfavorite Yulimar Rojas a longtemps connu un jour sans. Mais la triple championne du monde, championne olympique en titre et recordwoman du monde a su se sublimer à son sixième et dernier essai pour enlever son quatrième titre mondial avec un bond à 15m08. La Vénézuélienne a déjà eu pas mal de chance de pouvoir prendre part aux trois derniers essais, puisqu'avec 14m33 elle n'a pu faire mieux que 8e. Elle était même à égalité avec l'Américaine Keturah Orji, mais a pu avoir droit à ses trois essais supplémentaires grâce à une meilleure deuxième tentative. Elle devance finalement l'Ukrainienne Maryna Bekh-Romanchuk (15m00) et la Cubaine Leyanis Perez Hernandez (14m96). A noter enfin le titre au javelot féminin pour la Japonaise Haruka Kitaguchi avec 66m73 devant la Colombienne Ruiz Hurtado et l'Australienne Little.

Sion s'impose à Nyon La joie de Liam Chipperfield apr�s son but qui donne la victoire au FC Sion. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Malgré un premier but concédé cette saison en championnat, le FC Sion garde le bon cap. Il s’est imposé 2-1 à Nyon pour conserver la tête du classement. A Colovray où ses supporters se sont comportés de manière irréprochable, le FC Sion a dû attendre la 83e minute pour forcer la décision grâce à une réussite de Liam Chipperfield. Sorti du banc comme Cristian Souza le passeur sur ce but crucial, le fils de Scott gardera un souvenir lumineux de la première apparition de sa carrière en Challenge League. Dans une rencontre engagée qui a fait honneur à la Challenge League, c’est l’éternel Reto Ziegler, sous les yeux de ses parents venus en voisin, qui avait allumé les premiers feux. Son un coup franc ras terre cette fois surprenait Edin Omeragic à la 30e. Prêté par le Servette FC, le gardien nyonnais endosse une part de responsabilité sur les deux réussites sédunoises. Quant à son vis-à-vis, Timothy Fayulu il devait s’incliner à la 48e sur une frappe de Tiago Escorza qu’un gardien de 5e Ligue aurait sûrement arrêtée. Perdre son invincibilité après 408 minutes - arrêts de jeu non-compris - sur un but digne de video gag rappelle combien le football peut défier toute logique.

Les 23 championnes du monde refusent de jouer pour l'Espagne Les toutes r�centes championnes du monde espagnoles refuseront de porter le maillot national si la direction reste. Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Les 23 joueuses de l'équipe nationale d'Espagne, sacrée championne du monde en Australie, ont annoncé qu'elles refusaient de rejouer pour la sélection sous la direction actuelle de la fédération. Celle-ci est menée par Luis Rubiales, au coeur de l'affaire du baiser forcé. Les 23 joueuses de l'équipe nationale d'Espagne, sacrée championne du monde dimanche en Australie, ont annoncé dans un communiqué du syndicat Futpro qu'elles refusaient de rejouer avec la Roja "si les dirigeants actuels [étaient] maintenus". Le texte, déjà signé par 81 joueuses, reste ouvert à d'autres signatures, a précisé le syndicat. Dans le même communiqué, Jenni Hermoso a indiqué qu'elle n'avait "à aucun moment consenti à ce baiser": "Je ne tolère pas qu'on mette en doute ma parole et encore moins que l'on invente des propos que je n'ai pas dits". De quoi démonter totalement la défense de Luis Rubiales, qui a refusé de démissionner de son poste quelques heures plus tôt devant l'assemblée générale extraordinaire de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) réunie près de Madrid.

4x100 m: finale pour les dames, pas pour les messieurs Melissa Gutschmidt et Salom� Kora forc�ment heureuses d'�tre en finale avec le relais Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT C'est la finale pour le relais 4x100 m helvétique féminin aux Mondiaux de Budapest. Les quatre femmes ont pris la 3e place de leur demi-finale en 42''64. Nathacha Kouni, Salomé Kora, Géraldine Frey et Melissa Gutschmidt ont réussi leur mission en se qualifiant pour la finale de dimanche. Elles sont parvenues à descendre sous les 43 secondes, mais ont été logiquement devancées par la Jamaïque (41''70) et la Grande-Bretagne (42''33). Les "Red Jets" ont malgré tout dominé l'Allemagne ou encore Trinité-et-Tobago. "C'est énorme, a dit Salomé Kora au micro de la RTS. Nous étions sûres que nous allions nous qualifier quand nous étions dans la chambre d'appel. Nous étions assez confiantes. Mais nous pouvons encore améliorer deux ou trois dixièmes en finale, parce que nos passages n'étaient pas idéaux par exemple." Pas de miracle pour les messieurs Pas de miracle en revanche pour le 4x100 masculin helvétique. Le quatuor a pris la 7e place de sa demi-finale en 38''65. Pascal Mancini, Bradley Lestarde, Felix Svensson et Enrico Güntert n'ont pas fait une mauvaise course, puisqu'ils n'ont couru que douze centièmes plus lentement que la marque la plus rapide de la saison réalisée à Londres le 23 juillet dernier. La marche était cependant trop haute face à l'Italie (37''65), l'Afrique du Sud (37''72) et la Grande-Bretagne (38''01). "Je crois que j'ai fait un bon départ et que j'ai remonté un peu, a commenté Pascal Mancini au micro de la RTS. Bradley (réd: Lestrade) a fait une super course, je suis fier de mon poulain. Après il ne faut pas oublier qu'il nous manque les trois meilleurs sprinters suisses de la saison. On s'est bien débrouillé, on a été à la limite." Le Staviacois a ainsi rappelé qu'il manquait par exemple Silvan Wicki et Timothé Mumenthaler, blessés. Le Genevois Felix Svensson a lui déjà une partie de ses pensées tournées vers Paris et les prochains JO: "A chaud, je suis un peu déçu. On a connu pas mal de hauts et de bas cette saison, puisqu'on a appris assez tard qu'on serait là. On va analyser ça pour se préparer au mieux en vue de l'année prochaine."

Premier succès de la saison pour Alessandra Keller, Schurter 2e Alessandra Keller a f�t� sa premi�re victoire de la saison. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller a remporté la short-race de la Coupe du monde de VTT à Pal Arinsal. Sur les hauteurs d'Andorre, la Nidwaldienne a fêté sa première victoire de la saison. De son côté, Nino Schurter a pris la deuxième place au sprint. Keller, qui avait remporté la Coupe du monde 2022 dans cette catégorie, a pu se détacher au sixième des huit tours avec Evie Richards. La Britannique n'a pas pu garder le contact avec la roue de la Suissesse et s'est finalement inclinée pour six secondes. Keller apprécie le tracé dans les Pyrénées puisqu'elle s'était déjà imposée à Vallnord en 2018 et en 2022. Sina Frei est la deuxième meilleure Suissesse au 14e rang. Chez les messieurs, seul Nino Schurter a pu se montrer à la hauteur de sa compatriote. Le recordman de victoires en Coupe du monde a dû s'incliner dans le sprint final face à l'athlétique Allemand Luca Schwarzbauer non sans avoir tenté crânement de le surprendre dans le dernier tour. Le Grison monte pour la première fois de la saison sur un podium de short-race en Coupe du monde. Le champion de Suisse Mathias Flückiger, qui menait le peloton au passage du 9e tour, a terminé au cinquième rang. Les courses de cross-country sont prévues dimanche avant que la station andorrane ne soit le théâtre lundi de l'arrivée de la 3e étape de la Vuelta.

Ter Stegen prolonge au FC Barcelone jusqu'en 2028 Marc-Andre ter Stegen demeure un pilier du Bar�a. Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Le gardien allemand du FC Barcelone Marc-André ter Stegen a prolongé vendredi son contrat avec le club catalan jusqu'en 2028, a annoncé le Barça dans un communiqué. "Le FC Barcelone et Ter Stegen ont trouvé un accord concernant la prolongation du gardien de but jusqu'au 30 juin 2028", a écrit le club blaugrana, ajoutant que "la clause libératoire s'élèvait à 500 millions d'euros." En prolongeant son contrat de quatre années supplémentaires, l'Allemand aurait, selon la presse espagnole, accepté de différer une partie de son salaire cette saison pour entrer dans les clous du fair-play financier imposé par la Liga. Arrivé au club en 2014, l'international allemand a retrouvé son meilleur niveau, aidant grandement son équipe à remporter un nouveau titre de champion d'Espagne la saison passée. Ter Stegen, 31 ans, joue actuellement sa dixième saison sous le maillot blaugrana et a été nommé vice-capitaine.

Décès de l'ancien joueur Martin Laciga Martin Laciga, ici en 2012 � Gstaad, avait particip� � l'essor du beachvolley en Suisse. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER En accord avec la famille, Swiss Volley annonce la disparition de Martin Laciga, qui est décédé mardi à l'âge de 48 ans. Avec son frère Paul, ils avaient constitué une redoutable paire en beachvolley. Martin Laciga est considéré comme l’un des pionniers du beachvolley en Suisse et était l'un des joueurs suisses les plus talentueux de tous les temps. Pendant 18 ans, il a remporté de nombreux succès internationaux et a contribué à l'essor du beachvolley. Numéro 1 mondial en 1999, vice-champion du monde la même année, triple champion d'Europe, double vice-champion d'Europe, triple champion de Suisse, avec plusieurs classements dans le top 10 aux Jeux olympiques et élu sportif suisse de l'année 1999 par équipes, Martin Laciga a réalisé des performances légendaires pour le beachvolley suisse. Avec son frère Paul, le Seelandais a joué un rôle déterminant dans le développement du beachvolley. Les deux frères ont marqué la scène de 1995 à 2004. Martin Laciga a également connu le succès avec ses partenaires suivants, Markus Egger, Jan Schneider et Jefferson Bellaguarda. Il y a dix ans, Martin Laciga a mis un terme à sa carrière active de beachvolleyeur. Il s'est engagé en dehors des terrains pour le sport qui lui tenait tant à cœur. Les dernières semaines de Martin Laciga ont été marquées par une grave dépression aiguë. Les derniers mots de Tinu: "Je voulais juste jouer et avoir du plaisir. Je n'avais plus de force pour ce combat."

Espagne: le président de la Fédération s'accroche à son poste Luis Rubiales ne veut pas d�missionner Image: KEYSTONE/EPA/RFEF HANDOUT Luis Rubiales a pris tout le monde de court en refusant de démissionner de son poste de président de la Fédération espagnole. Il est dans la tourmente depuis son baiser forcé sur une joueuse. Dans un discours d'une demi-heure à l'ouverture d'une assemblée générale extraordinaire de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) convoquée pour traiter de cette polémique, M. Rubiales a commencé par présenter "(ses) excuses", notamment à la reine Letizia. Il s'est cependant décrit comme victime d'une "tentative d'assassinat social". M. Rubiales s'est justifié en affirmant que le baiser sur la bouche qu'il avait infligé dimanche soir à Jenni Hermoso - joueuse de l'équipe nationale d'Espagne qui venait de remporter la coupe du Monde - avait été "spontané, mutuel (...) et consenti." "Faux féminisme" "Je ne vais pas démissionner! Je ne vais pas démissionner!" a-t-il lancé devant plusieurs dizaines de délégués de la RFEF. M. Rubiales, qui a eu 46 ans cette semaine, s'en est aussi pris au "faux féminisme" qui "ne cherche pas la vérité". Il a notamment attaqué nommément trois femmes membres du gouvernement, dont la ministre communiste du Travail et numéro trois du gouvernement, Yolanda Díaz. Celle-ci avait été l'une des premières à exiger sa démission. Selon la totalité des médias espagnols, Luis Rubiales avait informé jeudi son équipe qu'il présenterait sa démission de son poste de président de la Fédération lors de cette assemblée générale. Agression sexuelle A la tête de la fédération depuis 2018, Luis Rubiales est au coeur d'un tourbillon médiatique depuis qu'il a été filmé dimanche à Sydney, en pleine célébration de la victoire de la Roja féminine sur l'Angleterre lors de la finale du Mondial, prenant à deux mains la tête de Jennifer Hermoso avant de l'embrasser par surprise sur la bouche. Dans la loi espagnole, un baiser non consenti est considéré comme un délit d'agression sexuelle. La joueuse, à son retour dans les vestiaires, avait dit lors d'un direct diffusé sur Instagram : "Ça ne m'a pas plu, hein!". Devant l'ampleur des premières réactions outrées, la fédération espagnole avait transmis dans la soirée à la presse des déclarations de Jenni Hermoso selon lesquelles il s'agissait d'"un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire en Coupe du monde".

Mondiaux de Budapest: le tenant du décathlon jette l'éponge Kevin Mayer: pas de nouveau titre au d�cathlon Image: KEYSTONE/EPA C'est fini pour le Français Kevin Mayer. Le champion du monde en titre a abandonné à l'issue de la deuxième épreuve du décathlon aux championnats du monde de Budapest. Le recordman du monde du décathlon, touché au tendon d'Achille gauche, avait prévenu qu'il ne prendrait aucun risque à un an des Jeux olympiques de Paris. Il s'est arrêté avant le lancer du poids, la 3e des 10 épreuves. Le double médaillé d'argent olympique (2016 et 2021), vit donc une nouvelle désillusion, après son abandon en plein décathlon à Doha aux Mondiaux 2019. En août 2022 à l'Euro de Munich, il avait abandonné de façon similaire juste après le 100 m, quelques semaines après sa victoire à Eugene. Loin de son meilleur niveau Vendredi, après avoir couru le 100 m en 10''79, Mayer a sauté en longueur à 7m25, deux performances loin de son meilleur niveau, réalisées le visage fermé, dossard orange de tenant du titre accroché à son maillot blanc. Au classement combiné, il était alors 16e, loin de ses principaux rivaux. "Il y a trop de risques. On reste sur notre ligne de conduite: l'échéance principale, c'est dans onze mois. On va aménager la saison prochaine pour se qualifier pour les JO. Il l'a fait avant Rio, il l'a fait avant Tokyo, il n'y a pas de raison que ça pose un problème", a indiqué son entraîneur Alexandre Bonacorsi.

Ehammer: une saison faite de hauts et de bas Grosse d�ception pour Simon Ehammer Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Simon Ehammer (23 ans) est tombé de haut jeudi soir à Budapest. Le podium espéré s'est transformé en une décevante 9e place au concours de la longueur des Mondiaux à Budapest, avec 7m87. Son deuxième essai, invalidé pour sept millimètres, aurait dû lui permettre de continuer le concours, et sans doute de pouvoir prétendre à une médaille. "Il va me falloir quelques jours pour digérer tout ça. Ce saut valait entre 8m20 et 8m30. J'aurais sans doute lutté pour une place sur le podium", a résumé l'Appenzellois. Le bonze est revenu au Jamaïcain Tajay Gayle avec 8m27. "Et même si cet essai avait été mesuré à 8m15, cela m'aurait donné le relâchement nécessaire pour la suite", poursuit-il. Au lieu de ça, son concours a pris fin après trois tentatives, dont deux nulles. "Sur le troisième saut, je ne peux rien me reprocher. Il était normal, dans ces circonstances, de sauter avec le frein à main." Des hauts et des bas Ehammer traverse une saison faite de hauts et de bas. A Istanbul, aux Mondiaux en salle au début mars, il avait été éliminé de l'heptathlon dès la deuxième discipline après un nul en longueur. Au meeting de Götzis, où il visait la qualification pour les JO de Paris, il avait aussi accumulé trois nuls en longueur. Mais à mi-juin, il est devenu à Oslo le premier Suisse à fêter une victoire en Ligue de diamant. "L'année dernière, tout se déroulait bien, ce qui ne va pas vraiment de soi. Dans une carrière de sportif d'élite, les hauts et les bas sont normaux", explique Ehammer, avant de se projeter sur l'avenir immédiat. "Il y a encore deux meetings (Zurich et Eugene), durant lesquels il s'agira de me racheter. Je veux montrer de quoi je suis capable, parce que la forme est là."

Lore Hoffmann va devoir se battre Lore Hoffmann devra réaliser la course parfaite si elle entend prendre part à la finale du 800 m des Mondiaux de Budapest. Elle sera en lice dans la 2e demi-finale à 20h35. Seule rescapée des trois Suissesses présentes en séries du 800 m, la Jurassienne a réussi son meilleur temps de la saison lors de sa série en 2'00''14, un chrono qui la classe...8e sur les huit athlètes au départ. Il apparaît clair que Lore Hoffmann va devoir se dépouiller et certainement s'approcher de son record (1'58''50) pour espérer se rendre en finale. La plus rapide de sa course devrait être la Jamaïcaine Natoya Goule-Toppin. Les deux relais dames et messieurs du 4x100 m seront également en piste vendredi soir à l'occasion des séries. Le Fribourgeois Pascal Mancini et son élève Bradley Lestrade espèrent se hisser jusqu'en finale.

Dominic Stricker sauver une balle de match Dominic Stricker jouera sa place dans le tableau principal de l'US Open ce vendredi. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 127) n’est plus qu’à une victoire d’une place dans le tableau principal de l’US Open. Le Bernois est toutefois revenu de très loin lors de son deuxième tour des qualifications. Il s’est imposé 6-7 (2/7) 6-4 7-6 (13/11) face à l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz (ATP 146) dans une rencontre interrompue près de trois heures par la pluie sur le score de... 9/9 dans le super tie-break du troisième set. Dominic Stricker devait, ainsi, sauver une balle de match sur le dernier point disputé avant de regagner les vestiaires. Le gaucher jouera sa qualification ce vendredi face à l’Argentin Thiago Agustin Tarante (ATP 152). Les deux hommes avaient été opposés au même stade de la compétition au printemps à Roland-Garros. L’Argentin s’était imposé face au Bernois qui fut toutefois repêché au titre de lucky loser. Leandro Riedi (ATP 150), pour sa part, sera également en lice ce vendredi. Le Zurichois disputera son deuxième tour contre le Tchèque Jakub Mensik (ATP 191).

Ligue Europa: Lugano s'incline 2-0 en Belgique Le portier luganais Amir Saipi intervient face � un attaquant de la Royale Unions. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Le FC Lugano s'est incliné 2-0 sur le terrain de la Royale Union St-Gilloise en barrage aller de la Ligue Europa. Le retour à Genève jeudi prochain s'annonce difficile pour les Tessinois. Les joueurs de Mattia Croci-Torti ont longtemps résisté aux Belges et ont même pu les faire douter par moments. Mais il aurait fallu plus de réussite dans la concrétisation de la part des Luganais. Face à l'équipe de l'ancien Lausannois Cameron Puertas, Lugano a mal commencé la partie. Dès la 8e minute, l'Allemand Dennis Eckert Ayersa avait le temps de décrocher un tir soudain au milieu de la défense tessinoise, le portier Amir Saipi était battu pour la première fois. Les Luganais sont restés fidèles à leur style de jeu, privilégiant la contre-attaque. Après un arrêt ferme de Saipi sur Amani (15e), Renato Steffen bénéficiait d'une occasion en or pour égaliser. Las, le triple buteur contre le Bélarus croisait trop son tir alors que la cage était ouverte (25e). Cette première opportunité était suivie de deux autres au cours de meilleure période tessinoise. Sabbatini butait sur le portier Moris (33e) puis Albian Hajdari pensait bien avoir inscrit le 1-1 sur une drôle de reprise au deuxième poteau, mais la VAR montrait à l'arbitre qu'il avait touché la balle de la main. En deuxième période, ce fut plus dur pour Lugano. Le Finlandais Casper Terho ne laissait pas passer sa chance à la 71e pour le 2-0. Toutefois le Tchèque Roman Macek voyait sa reprise de volée parée par le portier Anthony Moris alors qu'elle avait le poids du but de l'espoir. Les deux équipes se retrouveront jeudi prochain au Stade de Genève. Si Lugano perd ce duel, il se retrouvera en phase de groupes de la Conference League.

Femke Bol s'offre un premier titre mondial Femke Bol a survol� les d�bats sur 400 m haies Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Femke Bol n'a pas failli jeudi soir à Budapest. Grandissime favorite du 400 m haies en l'absence de la reine Sydney McLaughlin, la Néerlandaise a décroché son premier titre mondial. En bronze aux JO 2021 et en argent lors des Mondiaux 2022, Femke Bol (23 ans) a comme prévu survolé les débats en finale, devançant de plus d'une seconde sa dauphine américaine Shamier Little. Victorieuse en 51''70, elle a manqué pour 0''25 seulement son record d'Europe établi il y a un mois à Londres. Malheureuse lors du relais 4x400 m mixte en ouverture de ces joutes, la protégée du coach fribourgeois Laurent Meuwly a néanmoins pris date dans l'optique des JO de Paris 2024. Son duel avec Sydney McLaughlin, détentrice du record du monde (50''68) et tenante du titre olympique, s'annonce d'ores et déjà prometteur. Autre finale très attendue mais bien plus ouverte, celle du 400 m plat masculin a vu le sacre de l'étonnant Antonio Watson (44''22). Le Jamaïcain de 21 ans a devancé de 0''09 le nouveau recordman d'Europe Matthew Hudson-Smith (2e), l'Américain Quincy Hall se parant de bronze en 44''37. Tentoglou arrache l'or La finale de la longueur, dans laquelle l'Appenzellois Simon Ehammer a connu l'élimination après trois essais, a par ailleurs atteint des sommets d'intensité. Avant-dernier athlète à s'élancer, le champion olympique 2021 Miltiadis Tentoglou a arraché l'or sur son ultime tentative avec 8m52. Le Grec a ainsi devancé de 2 cm le Jamaïcain Wayne Pinnock. Il en était aussi à 8m50 avant le dernier saut, mais était jusque-là battu en raison d'un moins bon deuxième bond. La 3e place est revenue à un autre Jamaïcain, Tajay Gayle (8m27). Pour comparaison, Simon Ehammer avait réalisé 8m16 pour se parer de bronze l'an dernier à Eugene.