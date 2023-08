Lyles roi du sprint ++ Pas de finale pour le tenant du titre

Lyles roi du sprint, médaille historique pour Tebogo Noah Lyles est le nouveau champion du monde du 100 m Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Noah Lyles est l'homme le plus rapide de la planète. L'Américain de 26 ans est devenu champion du monde du 100 m dimanche à Budapest, un an après avoir conquis le titre sur 200 m à Eugene. Autoproclamé favori, Noah Lyles a tenu parole. Le troisième performeur de l'histoire sur 200 m (19''31) s'est imposé en 9''83, signant son meilleur temps sur la rectiligne malgré un départ timide. Il égale aussi le meilleur chrono de l'année pour offrir à la Team USA son quatrième titre mondial d'affilée sur 100 m. Derrière Noah Lyles, les autres places sur le podium se sont jouées au millième près. Le Botswanais Letsile Tebogo (2e), le Britannique Zharnel Hughes (3e) et le Jamaïcain Oblique Seville (4e) ont en effet tous réalisé 9''88! Seville est éjecté de la "boîte" pour trois millièmes, alors qu'un millième sépare Tebogo et Hughes... Historique pour Tebogo Letsile Tebogo (20 ans) et Zharnel Hughes (28 ans) ont décroché une médaille qui fera date. Rival no 1 de Noah Lyles sur 200 m, le Botswanais a offert à l'Afrique son premier podium de l'histoire dans un 100 m masculin. Le Britannique est, lui, le premier Européen à conquérir une médaille mondiale sur 100 m depuis 2003. Cette finale s'est déroulée sans le tenant du titre Fred Kerley et le champion olympique 2021 Marcell Jabobs, tous deux éliminés en demi-finales deux heures plus tôt. Mais si l'échec de l'Italien était attendu, celui de l'Américain l'était beaucoup moins: Kerley, qui faisait partie des favoris, a échoué à 0''01 du top 8. Triplé pour Cheptegei Second temps fort de cette soirée des extrêmes, le 10'000 m messieurs a vu le sacre du patron Joshua Cheptegei. L'Ougandais de 26 ans, détenteur du record du monde (26'11''00), s'est offert un troisième titre mondial consécutif sur la distance en 27'51''42. Il n'avait pourtant pas couru de 10'000 m jusqu'ici cette saison... Katarina Johnson-Thompson a par ailleurs conquis de haute lutte son deuxième titre mondial à l'heptathlon, après celui glané en 2019 à Doha. La Britannique (6740 points) a résisté aux assauts de l'Américaine Anna Hall, qu'elle a devancée de 20 points à l'issue d'un 800 m dans lequel elle a signé un record personnel (2'05''63).

100 m: pas de finale pour le tenant du titre Fred Kerley a �t� �limin� en demi-finales du 100 m Image: KEYSTONE/EPA/Szilard Koszticsak Fred Kerley, tenant du titre, a été éliminé dès les demi-finales du 100 m aux Mondiaux de Budapest. L'Américain a dû se contenter de 10''02, à 0''01 du huitième et dernier qualifié Ferdinand Omanyala. Le meilleur temps des demi-finales a été l'oeuvre d'un autre Américain, Noah Lyles (9''87), devant son compatriote Christian Coleman (9''88) et le Jamaïcain Oblique Seville (9''90). Un seul Européen sera de la partie en finale à 19h10, le Britannique Zharnel Hughes (4e des demi-finales en 9''93). Fred Kerley, qui faisait de nouveau partie des favoris, s'est classé seulement troisième de sa demi-finale alors que les deux premiers se qualifiaient à la place. Le champion olympique en titre, l'Italien Marcell Jacobs, a également été éliminé en demi-finales.

Bâle et Lucerne faciles, St-Gall transpire Le B�lois Taulant Xhaka console le portier de St-Balise, Robin Pabioni. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les clubs de Super League engagés dimanche dans le 1er tour de la Coupe de Suisse ont tous passé l'écueil. Bâle et Lucerne ont cartonné, tandis que St-Gall ne s'est imposé que 2-1 à Widnau. Le FC Saint-Blaise a pu croire en un exploit face à Bâle durant une vingtaine de minutes. Six minutes après l’ouverture du score de Milar (9e), les Neuchâtelois ont su exploiter leur première occasion grâce à Nolan Toitot bien lancé en profondeur par Fraga. Ce but historique, le premier du club face à une équipe de l’élite, a poussé les Rhénans à se montrer davantage tranchants. Les buts sont alors tombés comme des fruits mûrs pour un FCB, toujours convalescent. Malgré l’ampleur du score (8-1), la fête fut toutefois belle dans un stade des Fourches garni par 3600 spectateurs, record du club. Lucerne n'a pas fait de détail face au club saint-gallois de 2e ligue de Winkeln. Trois jours après une élimination douloureuse en Conference League contre Hibernian, les Lucernois se sont imposés 6-0 avec six buteurs différents dont le grand espoir Lars Villiger et l'ancien Stadiste Teddy Okou. Quatrième de Super League, le FC St-Gall a failli connaître une sortie de route face à son voisin Widnau (2e i). Les joueurs de Peter Zeidler ont été menés jusqu'à la 52e minute avant que Abdoulaye Diaby n'égalise. Chadrak Akolo a inscrit le but de la délivrance à la 71e. Leader de Challenge League, Neuchâtel Xamax a tenu son rang avec un ample succès 8-0 sur le terrain de Petit-Huningue, modeste club bâlois de 3e ligue.

Bagnaia s'impose en Autriche et s'échappe au championnat Francesco Bagnaia a connu un week-end parfait en Autriche. Image: KEYSTONE/AP/Bradley Collyer L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté en patron le Grand Prix d'Autriche, dixième manche de la saison de MotoGP, dimanche sur le Red Bull Ring. Le champion du monde en titre, impérial tout au long du week-end où il a réalisé le triplé pole position/succès en sprint/victoire en course, a devancé comme la veille le pilote sud-africain Brad Binder (KTM), tandis que l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) s'est adjugé la troisième place. Bagnaia, qui a décroché la 16e victoire de sa carrière dans la catégorie reine, la cinquième en dix Grands Prix cette année, s'échappe encore un peu plus en tête du classement provisoire du championnat du monde puisqu'il possède désormais 62 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), septième dimanche, et 69 sur Bezzecchi. "Sincèrement, je m'attendais à avoir plus de rythme, mais les conditions étaient difficiles pour tout le monde. On a réussi à trouver notre rythme ensuite pour faire les chronos que l'on espérait et tout s'est bien passé. je suis vraiment ravi", a déclaré le Turinois. Parti en tête, l'Italien de 26 ans n'a jamais lâché les commandes de la course et s'est imposé sans trembler avec plus de cinq secondes d'avance. Il reste désormais sur trois victoires et deux places de dauphin lors des cinq derniers Grands Prix et semble intouchable dans la lutte pour le titre mondial.

Neymar est blessé et ne peut pas encore s'entraîner Neymar ne peut pas encore s'entra�ner. Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori Neymar, présenté samedi en grande pompe par son nouveau club d'Al-Hilal, est arrivé légèrement blessé en Arabie saoudite et n'est pas en mesure de s'entraîner. L'entraîneur du club Jorge Jesus, s'est étonné de la convocation du joueur avec l'équipe nationale du Brésil. "Il est arrivé avec une petite blessure et ne pourra pas encore s'entraîner avec l'équipe. Je ne sais pas quand il sera suffisamment en forme pour jouer", a déclaré le coach portugais samedi lors d'une conférence de presse à l'issue du match nul de son équipe contre Al-Feiha (1-1) en championnat. L'ex-vedette du Paris Saint-Germain, accueillie triomphalement quelques heures plus tôt par des dizaines de milliers de supporters dans le stade international du Roi-Fahd, a assisté à la rencontre depuis les tribunes. Les déclarations de Jorge Jesus sont intervenues au lendemain de la convocation de Neymar pour les premiers matches de qualification du Brésil pour la Coupe du monde 2026. La Seleçao entamera sa campagne contre la Bolivie le 8 septembre, à domicile. "Il ne peut pas jouer pour la Seleçao. Il est blessé. Je pense qu'il ne devrait même pas aller au Brésil(...) Il doit se remettre d'un problème musculaire pour commencer à jouer, et c'est ce qu'il fait bien", a lâché Jorge Jesus. Dernier match le 3 août "Le département médical de la sélection brésilienne masculine de football surveille l'état de santé de Neymar depuis plusieurs jours", a répondu la confédération brésilienne de football (CBF) dans un communiqué cité par la presse locale. "La commission technique est consciente de la situation et est en contact permanent avec le joueur pour suivre l'évolution de son état", ajoute la CBF, qui précise que la convocation des joueurs n'est prévue que dans une quinzaine de jours, et que toute nouvelle information sur l'état de santé d'un joueur "sera communiquée en temps utile". L'attaquant brésilien de 31 ans avait disputé son dernier match avec le PSG le 3 août, en inscrivant deux buts et réalisant une passe décisive contre le club coréen de Jeonbuk Motors (3-0) en amical. Neymar avait fait son retour lors de la tournée de pré-saison du club de la capitale en Asie après cinq mois d'absence en raison d'une blessure à la cheville contractée en mars.

L'Espagne sacrée championne du monde en battant l'Angleterre Beau ballet entre l'Espagnol Irene Paredes et l'Anglaise Alessia Russo. Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker L'Espagne est devenue pour la première fois championne du monde en s'imposant 1-0 face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre, en finale du Mondial féminin à Sydney. Un but de la capitaine Olga Carmona (29e) a suffi au bonheur de la Roja dans ce match où Jennifer Hermoso a manqué un penalty (70e), sans conséquence. Ce succès sonne comme une revanche pour le sélectionneur espagnol Jorge Vilda, visé l'an dernier par la fronde de quinze internationales dénonçant ses méthodes trop strictes.

110 m haies: Joseph passe en demi-finales Jason Joseph sera pr�sent au rendez-vous des demi-finales sur 110 m haies Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Candidat à une place en finale sur 110 m haies, Jason Joseph s'est qualifié sans forcer ni convaincre pour les demi-finales aux Mondiaux de Budapest. Le Bâlois a pris la 4e place de sa série, la dernière synonyme de qualification directe, en 13''38. Il a devancé de 0''01 le 5e de cette course Orlando Bennett. Sacré champion d'Europe du 60 m haies en salle en mars, Jason Joseph devra certainement titiller son record de Suisse (13''10) pour atteindre une finale prévue lundi à 21h40. Les demi-finales sont programmées lundi à 20h05. Deuxième Helvète en lice dans cette discipline, Finley Gaio n'est pas parvenu à se sublimer en séries. Il n'a pu faire mieux que 13''61 (26e place), à 15 centièmes de son record personnel et à 0''06 d'une place en demi-finales.

100 m: Mujinga Kambundji en demi-finales, Frey aussi Mujinga Kambundji a ma�tris� son sujet en s�ries du 100 m Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mujinga Kambundji s'est qualifiée aisément pour les demi-finales du 100 m aux Mondiaux de Budapest. La Bernoise a pris la 2e place de sa série en 11''08, derrière Shelly-Ann Fraser-Pryce (11''01). Géraldine Frey fait également partie des 24 demi-finalistes. En lice dans la septième et dernière série, Mujinga Kambundji a maîtrisé sa course de bout en bout pour signer son deuxième meilleur temps de la saison. Il fallait terminer parmi les trois premières de sa série pour se qualifier à la place. La Bernoise devra sûrement courir en moins de 11'' pour passer en finale. Géraldine Frey n'est pas parvenue à se qualifier directement, se classant 4e de la première série en 11''26. Mais la sprinteuse du LK Zoug est passée au temps, décrochant le dernier ticket disponible pour les demi-finales programmées lundi dès 20h35. Déception en revanche pour Salomé Kora qui a totalement raté son départ, manquant même de tomber après quelques foulées. La St-Galloise a tenu à terminer sa course mais elle n'avait plus rien à espérer (47e en 12''18).

400 m haies: Bonvin qualifié pour les demi-finales Julien Bonvin l�ve les bras apr�s s'�tre qualifi� pour les demi-finales du 400 m haies Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Julien Bonvin disputera les demi-finales du 400 m haies lundi soir aux Mondiaux de Budapest. Deuxième Helvète engagé sur cette épreuve, Dany Brand a en revanche été éliminé dès les séries. Bonvin s'est qualifié à la place, en terminant 3e d'une série remportée par le Brésilien Alison dos Santos (48''12) devant le Français Ludvy Vaillant (48''27). Le Valaisan s'est arraché pour réaliser son meilleur temps de l'année (49''19), à 0''09 de son record personnel. Finaliste surprise et 7e des Championnats d'Europe 2022, Julien Bonvin a donc rempli son contrat en se hissant parmi les 24 demi-finalistes. Dany Brand a revanche manqué le coche: 5e de sa série en 49''69, il ne fait pas partie des quatre repêchés au temps.

400 m: Spitz éliminé, Petrucciani forfait Lionel Spitz a �chou� d�s les s�ries du 400 m plat Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lionel Spitz n'a pas signé d'exploit dimanche aux Mondiaux de Budapest. Le Zurichois de 22 ans n'est pas parvenu à se qualifier pour les demi-finales du 400 m, épreuve pour laquelle Ricky Petrucciani a déclaré forfait. Septième des Européens 2022, Lionel Spitz a terminé 5e de sa série en 45''69, à 0''54 de la qualification directe (top 3). Le Zurichois (33e au final) a échoué à 46 centièmes d'une qualification au temps. Son record personnel est de 45''25, réalisés lors des récents Championnats de Suisse. Vice-champion d'Europe l'an dernier à Munich, Ricky Petrucciani a quant à lui renoncé au dernier moment à s'aligner. Le Tessinois, qui a ressenti une gêne à une cuisse après le 4x400 m mixte la veille, préfère ne prendre aucun risque dans l'optique de la qualification olympique. Giulia Senn a par ailleurs logiquement connu l'élimination dès les séries du 400 m plat. Repêchée sur la base du classement de World Athletics, l'athlète du LC Zurich a dû se contenter du 38e rang en 52''66, loin de son meilleur chrono (51''78) et d'une place en demi-finales.

Messi conduit Miami vers son premier trophée L'Inter Miami de Messi a remport� son premier troph�e samedi Image: KEYSTONE/EPA/MARK HUMPHREY L'Inter Miami, nouveau club de Lionel Messi, a remporté samedi la Leagues Cup face à Nashville à l'issue d'une interminable séance de tirs au but (1-1, 10-9 tab). L'Argentin a inscrit son dixième but en sept matches sous ses nouvelles couleurs. Lionel Messi avait donné l'avantage aux Floridiens à la 24e minute grâce à une frappe somptueuse. Mais en seconde période, l'attaquant de Nashville Fafa Picault a permis aux siens de revenir à hauteur. Leonardo Campana a ensuite raté une dernière occasion d'offrir le titre à Miami dans le temps réglementaire. L'issue s'est alors décidée aux tirs au but. Messi a ouvert la séance en réussissant son penalty, son ancien coéquipier au Barça, le milieu espagnol Sergio Busquets, faisant de même. Après un échec de chaque côté, il a fallu attendre le duel entre les gardiens pour connaître l'identité du vainqueur: le portier floridien Drake Callender a marqué son tir au but puis arrêté celui de son homologue de Nashville, Elliott Panicco. Cette Leagues Cup est le premier trophée du champion du monde argentin avec son nouveau club américain, et le tout premier de l'Inter Miami depuis sa création il y a trois ans. "Du courage, juste de la conviction et ce dont nous sommes capables. C'est vraiment quelque chose de spécial et je suis heureux d'en faire partie", a savouré Messi.

110 m haies: La promesse Jason Joseph Le hurdleur Jason Joseph a eu le déclic cette année. Sacré champion d'Europe sur 60 m en salle l'hiver dernier, il a une médaille dans un coin de sa tête sur 110 m haies aux Mondiaux de Budapest. En 2021 et 2022, Jason Joseph n'avait pas été à la hauteur de ses ambitions. Tant aux Jeux olympiques de Tokyo qu'aux Championnats du monde à Eugene l'an dernier, il avait manqué son affaire. Sa 4e place aux Championnats d'Europe de Munich en août 2022 avait également constitué une grande déception pour lui. Son record en 2022 était de 13''25. La saison précédente, le Bâlois de 24 ans avait certes établi un record suisse avec 13''12, mais il avait profité à La Chaux-de-Fonds de l'altitude et d'un fort vent arrière. Sinon, il n'avait jamais couru plus vite que 13''28. Des performances d'autant plus décevantes qu'il avait rejoint le groupe de l'entraîneur vedette américain Rana Reider à l'automne 2020. En Floride, il a notamment profité de la présence d'Omar McLeod, champion olympique 2016 et champion du monde 2017. Jason Joseph a certes gagné en vitesse et en puissance, mais le fait que la technique des haies n'y ait pas été suffisamment peaufinée a eu un effet négatif. Il n'a ainsi pas réussi à mettre en œuvre de manière optimale sa plus grande explosivité. Un changement qui vaut de l'or Après la décevante saison 2022, Jason Joseph n'a plus voulu entendre parler d'athlétisme pendant cinq semaines. Il a décidé de ne plus retourner chez Reider, mais de compter à nouveau entièrement sur l'ancienne heptathlonienne et scientifique du sport Claudine Müller, qui le connaît mieux que personne. Cela a porté ses fruits, avec un titre européen en salle et un record de Suisse porté à 13''10 sur 110 m haies, un chrono réalisé à deux reprises même. "Il a amélioré son départ, est plus rapide sur les haies et peut maintenir un rythme plus contrôlé", explique Claudine Müller dans un entretien avec Keystone-ATS. Malgré ces bons temps, Jason Joseph n'a toutefois pas encore réalisé de très bonne course, ce qui est d'autant plus prometteur. Il ne veut pas regretter le temps passé aux Etats-Unis, son attitude est maintenant complètement différente. "Il est devenu plus professionnel", explique Claudine Müller. Cela lui a donné un coup de fouet de voir comment les athlètes de haut niveau axent tout sur l'entraînement. "Il a trouvé un bon équilibre entre le fait de s'amuser et l'entraînement professionnel", souligne-t-elle. Le fait qu'il ait effectué quelques entraînements à Bâle avec Ditaji Kambundji a également eu un effet positif. "Elle est encore plus décontractée que lui. Cela lui a fait du bien", dit Claudine Müller. Par ailleurs, Jason Joseph travaille avec un préparateur mental, il ne néglige rien pour arriver tout au sommet. Prêt physiquement et mentalement Dans la capitale hongroise, beaucoup de choses semblent possibles pour Jason Joseph, no 8 de l'année sur la liste des engagés. Lors des trois derniers championnats du monde, il aurait toujours remporté une médaille avec son meilleur temps. La confiance est en tout cas grande chez Claudine Müller: "Il est prêt physiquement et mentalement. Si de bons temps sont courus de manière constante, cela rend les choses plus faciles pour un grand événement". Bien sûr, la médaille d'or aux championnats d'Europe en salle aide aussi. Mais sur 110 m haies, c'est une autre histoire, et vu la densité des performances dans cette discipline, atteindre la finale constitue déjà un grand défi. Une finale prévue lundi soir, alors que les séries ont lieu dimanche. "Un seul faux pas est généralement dévastateur", dit Claudine Müller. Il sera donc intéressant de voir si Jason Joseph parvient à se concentrer complètement sur lui-même et à atteindre l'état de grâce sur cette scène également. Il ne fait aucun doute qu'il a un temps de moins de 13 secondes dans les jambes. Peut-être a-t-il gardé le meilleur pour le point culminant de la saison.

M. Kambundji: "Je me demande de quoi je suis capable" Mujinga Kambundji a accumulé les médailles ces cinq dernières années. Mais elle aborde les Mondiaux de Budapest sans trop de certitudes. "Je me demande de quoi je suis capable", lâche-t-elle. La sportive suisse de l'année 2022 avait commencé l'année en fanfare. Début mars, elle s'est parée d'or sur 60 m aux Européens en salle à Istanbul, triomphant pour la troisième fois lors d'un grand événement après son sacre mondial sur 60 m en salle et son titre européen sur 200 m en 2022. Mais Mujinga Kambundji a été stoppée dans son élan par une fasciite plantaire. Elle est certes habituée à composer avec diverses douleurs aux pieds, mais cette fois-ci, elle n'a pas pu s'en débarrasser malgré tous ses efforts. Et en avril, elle a suivi une autohémothérapie. "Il est difficile de dire ce qui a fait déborder le vase", explique Mujinga Kambundji pour décrire le problème. Dès lors, il ne lui restait plus qu'à faire des exercices ciblés et à espérer que les problèmes cessent rapidement. "Personne ne peut estimer combien de temps cela peut durer", rappelle-t-elle. Sauter la saison, pas une option S'octroyer une pause durant la saison actuelle en plein air n'aurait été une option pour la Bernoise que si elle avait pu courir des risques dans la perspective de 2024 et des Jeux olympiques de Paris. Après les Mondiaux, elle veut si possible également participer au Weltklasse de Zurich et au meeting de Bellinzone. "Pour moi, il était clair qu'il fallait essayer si c'était possible", explique Mujinga Kambundji. Et ce justement en raison de Paris 2024. "Si mon corps n'avait pas été au top de ses performances pendant presque toute l'année, on ne sait pas comment il aurait réagi" la saison prochaine, glisse-t-elle. Même les douleurs ressenties fin juin à Athletissima, pour sa première course de la saison, ne l'ont pas découragée. Il était toutefois déjà clair avant le rendez-vous lausannois qu'elle ne s'alignerait cette année que sur 100 m. Depuis Lausanne (11''41), elle a participé à cinq courses dont trois le même jour aux Championnats de Suisse fin juillet à Bellinzone. Au Tessin, elle a signé en finale son meilleur temps de la saison, 11''05, certes loin de son record national (10''89). La médaillée de bronze du 200 m des Mondiaux 2019 a pris conscience qu'elle pouvait se maintenir "à peu près en forme" même avec un entraînement alternatif. Une semaine après le meeting de Lausanne, elle a pu s'entraîner à nouveau "plus normalement". Mais dans l'ensemble, elle en a fait nettement moins que d'habitude. De plus, elle a d'abord effectué ses entraînements sur piste presque exclusivement avec des chaussures à pointes souples. Ce n'est que depuis les Championnats de Suisse qu'elle utilise majoritairement les chaussures en carbone plus agressives. "C'est presque un autre monde", souligne-t-elle. Impression positive Mujinga Kambundji aurait bien aimé participer également au 200 m et au relais 4x100 m dans la capitale hongroise, "mais je suis déjà contente d'être là". Ces derniers temps, elle s'est sentie "un peu mieux" et a livré "un ou deux bons entraînements qui lui ont donné confiance". Mais il est clair qu'elle devra faire bien mieux que 11''05 pour atteindre la finale du 100 m, comme aux JO de Tokyo en 2021 (6e) et aux Mondiaux à Eugene l'an dernier (5e). "Je me demande moi-même de quoi je suis capable", dit-elle. Elle en saura plus dimanche après les séries, les demi-finales et la finale étant programmées lundi.

Une finale Alcaraz - Djokovic à Cincinnati Alcaraz retrouvera Djokovic en finale � Cincinnati Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ne se quittent plus. Le no 1 mondial et son dauphin se retrouveront dimanche en finale du Masters 1000 de Cincinnati, cinq semaines après leur finale épique de Wimbledon remportée par l'Espagnol. On n'est cependant pas passé loin d'une surprise du côté de Carlos Alcaraz. L'Espagnol a sauvé une balle de match sur son service à 2-6 4-5 puis remonté un tie-break mal engagé pour finalement s'imposer 2-6 7-6 (7/4) 6-3 face à Hubert Hurkacz (ATP 20) en demi-finales. Le natif de Murcie, qui s'est retrouvé mené 1/4 dans le jeu décisif du deuxième set, est assuré d'aborder l'US Open dont il est le tenant du titre au premier rang mondial. Il tentera dimanche de décrocher son septième titre de l'année, qui serait le troisième dans un Masters 1000 après Indian Wells et Miami. Carlos Alcaraz retrouvera en finale un Novak Djokovic forcément revanchard après son échec sur le gazon londonien. Nole a également eu un match serré à négocier samedi mais n'a eu besoin que de deux sets pour se défaire du champion olympique Alexander Zverev (ATP 17) 7-6 (7/5) 7-5. "Une finale avec les numéros un et deux mondiaux l'un contre l'autre, c'est, j'imagine, ce que tout le monde voulait. Nous y voilà", a résumé le Serbe de 36 ans, qui a égalé Rafael Nadal et Ivan Lendl samedi avec son 1068e succès sur l'ATP Tour. Seuls Jimmy Connors (1274) et Roger Federer (1251) ont fait mieux. Muchova rejoint Gauff Pas de finale de rêve en revanche chez les dames, où le titre se jouera entre Coco Gauff (WTA 7) et Karolina Muchova (WTA 17). L'Américaine a sorti en trois sets Iga Swiatek (WTA 1) en demi-finales, la Tchèque s'imposant en trois manches également devant Aryna Sabalenka (WTA 2).