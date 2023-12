Man City évite le pire ++ Lugano peut dire merci à Steffen

CHI de Genève: Steve Guerdat 4e du Grand Prix Steve Guerdat et Dynamix: au 4e rang du GP à Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Steve Guerdat a manqué de peu la victoire dans le Grand Prix du CHI de Genève. Chevauchant Dynamix, le Jurassien a fini au 4e rang d'une manifestation dotée de 1,1 million de francs. La victoire est revenue à l'Allemand Richard Vogel sur United Touch. Celui-ci n'a pas été perturbé par le fait de devoir s'élancer en premier dans le barrage, qui réunissait huit cavaliers. Guerdat (41 ans) a pris tous les risques avec Dynamix, une jument encore jeune et très rapide. Le duo a malheureusement fait tomber une barre peu avant la fin et a été éjecté du podium par deux autres paires qui ont privilégié la sécurité. Le champion olympique de Londres 2012 peut cependant considérer son passage à Genève comme très positif. Vendredi soir, il avait gagné la finale du top 10 sur Venard, une épreuve dotée de 500'000 francs. Martin Fuchs, avec Leone Jei, n'a pas réussi à se qualifier pour le barrage. Le Zurichois, qui avait remporté le dernier concours Grand Chelem à Spruce Meadows au Canada, a commis une erreur sur l'avant-dernier obstacle dans son premier parcours.

Manchester City s'en sort - très - bien à Luton Kyle Walker (au premier plan) au duel avec Jacob Brown dans une rencontre qui a vu Manchester City s'imposer dans la douleur. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Sans Erling Haaland "out" en raison d'une fracture de fatigue au pied et sans Manuel Akanji jusqu’à la.. 93e, Manchester City a évité le pire à Luton. Il s’est imposé 2-1 face au néo-promu. Menés au score à la pause, les Mancuniens ont renversé la situation en l’espace de trois minutes peu avant l’heure de jeu grâce à des réussites de Bernardo Silva et de Jack Grealich. Après quatre matches sans victoire, la conquête des trois points était impérative pour la formation de Pep Guardiola. Elle a été toutefois obtenue dans la douleur. L’entraîneur catalan ne s’est pas pendant combien de temps il devra composer sans Haaland. Toujours titulaire cette saison en Premier League, le Norvégien s’est blessé mercredi lors de la défaite 1-0 à Birmingham contre Aston Villa.

Avec le bonjour de Renato Steffen Renato Steffen, l'homme du match. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Souvent décrié, Renato Steffen a rappelé dimanche qu’il demeurait un très bon footballeur. L’international a été le grand artisan du succès 2-1 de Lugano face à Winterhour. Au Cornaredo, Renato Steffen a été tout d’abord l’auteur de l’ouverture du score à la 39e minute. Il a surgi au second poteau pour reprendre un centre parfait de l’Equatorien Jhon Espinoza. Il devait ensuite délivrer une ouverture magnifique pour le 2-0 de Zan Celar à la 83e. Avec ce succès, les Luganais ont su parfaitement réagir quatre jours après s’être pris les pieds dans le tapis face au FC Bâle. Il leur offre, par ailleurs, un matelas confortable de 5 points sur la barre. Valeureux mais sans grand venin, le FC Winterthour a marqué trop tardivement par Samuel Balet (92e) pour espérer un sort meilleur. La formation de Patrick Rahmen a, ainsi, concédé une quatrième défaite de rang avant de recevoir le FC Zurich et le Lausanne-Sport pour ses deux derniers matches de l’année.

Les Suissesses échouent au 4e rang à Singapour Lara Heini et la Suisse échouent au pied du podium dans le Mondial 2023 Image: KEYSTONE/FABIAN TREES L'équipe de Suisse a échoué au pied du podium dans le championnat du monde dames organisé à Singapour. Les joueuses du coach Oscar Lundin se sont inclinées 5-4 devant la Tchéquie dimanche dans le match pour la médaille de bronze. La déception est grande pour les Suissesses, qui avaient offert une superbe - mais vaine - résistance aux favorites suédoises samedi en demi-finale (défaite 4-2). Elles menaient par ailleurs 2-0 face aux Tchèques après 28 minutes de jeu. La sélection helvétique n'a pourtant rien lâché, recollant à 5-4 à 45 secondes de la fin du temps réglementaire après avoir encaissé le 5-3 dans une cage délaissée par sa gardienne Lara Heini. Mais les Tchèques ont tenu bon pour décrocher la deuxième médaille de leur histoire dans un championnat du monde féminin. La Suisse restait quant à elle sur cinq podiums mondiaux consécutifs, dont quatre médailles de bronze obtenues à chaque fois grâce à un succès sur les Tchèques. Le dernier échec des Suissesses remontait à l'édition 2011, à St-Gall: elles avaient alors pris la 4e place, battues par... les Tchèque dans le duel pour le bronze.

Pas de second super-G à St-Moritz St-Moritz a dû renoncer à organiser un 2e super-G Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les dames sont également au repos forcé dimanche sur le front de la Coupe du monde. Le super-G prévu à St-Moritz a en effet été annulé en raison des fortes chutes de neige de la nuit, qui ont empêché une préparation optimale de la piste. Théâtre des premières épreuves de vitesse de la saison après l'annulation des descentes de Zermatt/Cervinia, St-Moritz n'aura donc pu accueillir que deux courses. Lara Gut-Behrami a terminé 3e du super-G disputé vendredi, alors que Michelle Gisin fut la meilleure Suissesse en descente samedi avec un 8e rang. Cette annulation est "seulement" la troisième de l'hiver pour les dames. Moins impactées par la météo que les messieurs, elles avaient ainsi pu en découdre à Sölden, à Levi, à Killington et au Mont-Tremblant dans des épreuves techniques.

Coupe du monde messieurs: nouvelle annulation Loïc Meillard et les autres slalomeurs n'ont pas pu en découdre dimanche à Val d'Isère Image: KEYSTONE/EPA Le slalom de Coupe du monde messieurs prévu dimanche à Val d'Isère a été annulé. La piste a été rendue impraticable par les chutes de neige puis la pluie. Les organisateurs avaient annoncé repousser le départ d'une demi-heure samedi soir déjà en raison des fortes chutes de neige prévues durant la nuit. La pluie s'en est mêlée, les contraignant à annuler ce slalom peu après 8h dimanche. Il s'agit déjà de la septième annulation de la saison pour les messieurs, qui auraient dû disputer dimanche leur neuvième course de l'hiver. Seuls le slalom de Gurgl et le géant de samedi à Val d'Isère, où Marco Odermatt a lancé idéalement sa saison, ont pu se disputer.

700 millions sur 10 ans: Ohtani signe un contrat record Shohei Ohtani touchera 700 millions sur 10 ans avec sa nouvelle équipe, les Dodgers Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum La superstar du baseball Shohei Ohtani s'est engagée avec les Los Angeles Dodgers pour un contrat record de 700 millions de dollars sur 10 ans, l'un des plus importants de l'histoire du sport. L'avenir du joueur, dont le talent à la batte comme au lancer lui a valu d'être comparé au légendaire Babe Ruth, était scruté depuis la fin de la saison. Outre les Dodgers, dont l'ex-star des Lakers Magic Johnson est copropriétaire, plusieurs autres clubs dont les Yankees ou les Cubs étaient en concurrence pour attirer le Japonais, qui évoluait l'an dernier dans l'autre club de Los Angeles, les Angels. "Je m'engage à toujours faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et à tout donner pour toujours lui offrir le meilleur de moi-même", a déclaré Shohei Ohtani sur Instagram, où il a annoncé samedi son choix de rejoindre les Dodgers. Son agent Nez Balelo a précisé dans un communiqué que son contrat atteignait le montant de 700 millions de dollars sur 10 ans, soit le plus important jamais signé dans l'histoire du baseball et même dans l'ensemble des Ligues nord-américaines. "C'est un contrat unique et historique, pour un joueur unique et historique", a-t-il commenté. Pour comparaison, ce contrat dépasse largement le plus gros jamais signé dans l'histoire du football américain, celui de Patrick Mahomes avec les Kansas City Chiefs (450 millions sur 10 ans). Lionel Messi avait quant à lui touché 674 millions pour son dernier contrat au FC Barcelone, mais sur quatre ans (2017-2021). Cristiano Ronaldo fait encore mieux en moyenne annuelle avec Al-Nassr (536 millions pour deux ans et demi de contrat). Un joueur hors norme Arrivé en MLB en 2018, Shohei Ohtani a depuis été élu meilleur joueur de l'American League (une des deux ligues qui composent la MLB) en 2021 et 2023, à chaque fois à l'unanimité, ce qui n'était arrivé à aucun autre joueur avant lui. Des blessures au coude l'ont toutefois handicapé ces derniers mois, l'empêchant notamment d'évoluer comme lanceur - ce qu'il ne devrait pas pouvoir faire en 2024 non plus - pour récupérer entièrement.

Un 3e succès de suite pour les Devils Meier (au centre) et les Devils ont cueilli samedi leur 3e succès d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh New Jersey a cueilli samedi son troisième succès de suite en NHL, le sixième en sept matches joués depuis le retour de son capitaine Nico Hischier. Le centre valaisan a d'ailleurs signé un doublé à Calgary, où les Devils se sont imposés 4-2. Il a inscrit le 1-1 à la 24e minute, scellant le score à la 60e dans la cage vide en tirant depuis la ligne de son propre but. Le Valaisan en est à 7 points depuis son retour de blessure, alors qu'il n'en avait réussi que 2 dans ses sept premières sorties de la saison. Timo Meier est en revanche resté "muet" face aux Flames - même si le 3-1 signé Alexander Holtz lui a été attribué dans un premier temps, tout comme Jonas Siegenthaler. Fin de série pour les Kings La belle série de Los Angeles a par ailleurs pris fin. Vainqueurs des 11 premiers matches qu'ils avaient joués à l'extérieur, les Kings se sont inclinés 3-2 en prolongation sur la glace des New York Islanders. L.A. menait pourtant 2-0 après 9'08'' grâce notamment aux 18e et 19e assists de la saison de Kevin Fiala (25 points au total). Les Blackhawks de Philipp Kurashev ont quant à eux pu fêter deux succès consécutifs pour la première fois de la saison, Chicago dominant St. Louis 3-1 samedi. La soirée fut plus difficile pour Roman Josi, qui affichait un bilan de -3 au terme d'un match perdu 4-0 par les Predators à Toronto.

Columbus sacré en battant le LAFC en finale La joie des joueurs du Columbus Crew Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Le Columbus Crew a remporté le championnat nord-américain (MLS) samedi à domicile. La franchise de l'Ohio a dominé les tenants du titre du Los Angeles FC 2-1 en finale. Un penalty de Cucho Hernandez (33e) et un but de Yaw Yeboah (37e) ont permis à Columbus de forcer la décision, malgré la réduction du score de l'ancien joueur de Saint-Etienne Denis Bouanga (74e). Le Crew décroche ainsi son troisième trophée de champion après 2008 et 2020, le premier avec son entraîneur français Wilfried Nancy (46 ans), un ancien joueur anonyme des divisions inférieures en France qui a rejoint l'Ohio en 2022 après avoir coaché Montréal.

LeBron James et les Lakers remportent un trophée tout neuf Les Lakers ont remporté la première Coupe NBA Image: KEYSTONE/EPA/ALLISON DINNER Emmenés par LeBron James et un immense Anthony Davis, les Lakers ont soulevé la toute première Coupe NBA samedi à Las Vegas. L.A. a battu les Indiana Pacers 123-109 en finale. Déjà quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016 et 2020), quatre fois MVP de la saison régulière et champion olympique en 2008 et 2012, LeBron James a étoffé encore son immense palmarès à près de 39 ans (le 30 décembre). Pour sa 21e saison NBA, la superstar du basket aura été essentielle à son équipe du début à la fin de ce nouveau tournoi, créé pour dynamiser la longue saison régulière. Samedi à Las Vegas, LeBron James a compilé 24 points et 11 rebonds. Mais la finale, disputée face aux jeunes et électriques Pacers du meneur Tyrese Haliburton, a été décevante, hachée par les fautes et les maladresses des deux côtés, après que la Coupe NBA avait proposé ces derniers jours des rencontres magnifiques. Dans une T-mobile Arena totalement acquise à leur cause, Les Lakers ont toutefois réussi une superbe performance défensive, face à la meilleure attaque de la ligue. Ils ont notamment étouffé Tyrese Haliburton (23 ans): avec 20 points et 11 passes, il a paru rattrapé par la pression d'une finale. Les Lakers ont imposé leur rythme à la partie, jouant sur leur force au poste bas avec leur pivot Anthony Davis, impérial avec 41 points et 20 rebonds. Les Angelinos ont d'ailleurs largement dominé au rebond (70 à 43), et ont pu compter en première mi-temps sur un excellent Austin Reaves (28 points). Un joli chèque, et de la confiance En plus de faire plaisir au patron LeBron James et d'empocher chacun 500'000 dollars, les Lakers ont marqué les esprits dans un match couperet et terminé invaincus dans la compétition (7 victoires). De quoi envisager avec un peu plus de sérénité les futurs play-off, après avoir été battus en finale de la Conférence ouest au printemps par Denver. La NBA proposait pour la première fois la Coupe NBA, dont le Final-4 a été disputé sur terrain neutre à Las Vegas jeudi (demies) et samedi. Toutes les rencontres, sauf la finale, comptent pour la saison régulière.

Débordements après un match de Super League à Lausanne Des fumigènes ont été lancés durant le match samedi soir. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Des débordements ont eu lieu samedi soir après le match de Super League opposant Lausanne-Sport au FC Servette à Lausanne. Un policier a été légèrement blessé, indique la police cantonale vaudoise. Des affrontements se sont produits entre les supporters lausannois et genevois avant et après le match au Stade de la Tuilière, écrit la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Des ultras lausannois s'en sont pris à la sécurité privée et à la police autour du stade, jetant des bouteilles et des engins pyrotechniques. La police a également dû intervenir lors de la descente des fans genevois en direction de la gare de Lausanne. Elle a dû tirer des balles en caoutchouc et faire usage de gaz lacrymogènes. Un policier a été légèrement blessé et de nombreux dégâts ont été commis sur le mobilier urbain et les infrastructures du stade. Des graffitis sont également à déplorer. Au total, un effectif de 130 gendarmes et policiers provenant de la police cantonale vaudoise, de la police municipale de Lausanne et des polices intercommunales vaudoises a été déployé pour assurer la sécurité de l'événement.

La dernière chance pour le SLO ? Derby de la peur ce dimanche à Yverdon ! "Lanterne rouge" à quatre points désormais de l’avant-dernier, le Stade Lausanne-Ouchy n’a pas vraiment le droit de perdre contre son camarade de promotion. Aussi valeureux que malheureux mercredi à Berne lors de la défaire 1-0 contre les Young Boys, le SLO peut, en cas de succès, revenir à seulement 3 points d’Yverdon. La "chance" des Lausannois est de rencontrer une équipe qui n’est pas loin de basculer dans la crise. Battus 5-0 par Lugano puis 4-0 à St. Gall, les Yverdonnois ne sont pas vraiment remis du limogeage de Marco Schällibaum... L’autre rencontre de 16.30 mettra aux prises le FC Zurich au FC Lucerne. Au repos forcé depuis deux semaines, le FCZ entend poursuivre sur la lancée de son succès 3-1 contre les Young Boys face à un adversaire qui reste sur quatre défaites à l’extérieur, trois en championnat et une en Coupe de Suisse à Delémont. Enfin à 14.15, Lugano accueillera le FC Winterthour. Battus 3-1 mercredi à domicile par le FC Bâle, les Tessinois se doivent de rebondir.

Servette trop minimaliste Auteur de l'égalisation du Lausanne-Sport, Samuel Kalu tente de se défaire du marquage de Keigo Tsunemoto. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Sans doute trop minimaliste, le Servette FC a égaré deux points précieux dans le derby lémanique. Tenus en échec 1-1 à la Tuilière par le Lausanne-Sport, les Grenat n’ont pas vraiment tenu leur rang. Le scénario du match fut pourtant idéal pour la formation de René Weiler avec l’ouverture du score de Bendeguz Bolla à la 3e minute. Seulement, les Genevois ont eu l’immense tort de vivre trop vite sur cet acquis. L’égalisation des Vaudois, signée Samuel Kalu à la 72e sur un ballon que n’aurait jamais dû perdre... Bolla est tombée ainsi comme un fruit mûr. A l’arrivée, les Grenat se retrouvent à cinq points des Young Boys alors qu’ils avaient toutes les cartes dans les mains pour obtenir un autre résultat. Dans ce derby trop haché et perturbé par les fumigènes lancés trop généreusement par des supporters qui auraient pu avoir davantage de retenue, le grand mérite des Lausannois fut de chercher sans relâche à attaquer. Même si l’on peut regretter un certain déchet dans leur jeu, Ludovic Magnin appréciera la faculté de rebond de ses joueurs. Une semaine après la défaite 5-0 à Zurich contre les Grasshoppers, le néo-promu n’a pas voulu tendre l’autre joue à son meilleur ennemi.

National League: les deux leaders s'imposent Toni Rajala a marqué le but décisif en prolongation Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Bienne s'est imposé 4-3 ap sur la glace de Fribourg-Gottéron samedi en National League. La soirée a vu les deux leaders gagner, mais pas de la même façon. Zurich garde cinq points d'avance sur Zoug. La prolongation de contrat du capitaine Julien Sprunger aura été la principale source de satisfaction des fans de Gottéron. Leur équipe n'a pas montré son meilleur visage contre des Seelandais en nette reprise. Les visiteurs ont mené 2-0 puis 3-1, mais les Fribourgeois ont su revenir avant même la fin du tiers médian, notamment grâce à deux réussites en power-play. Rajala a donné la victoire aux Biennois après 1'43 de prolongation. Ceux-ci, au 11e rang, reviennent à quatre points de la 10e place occupée par Davos. Genève-Servette a pour sa part confirmé avoir surmonté son passage à vide en allant gagner 3-1 à Rapperswil. Les tenants du titre ont d'emblée affiché leurs intentions avec des buts de Rod et Miranda au premier tiers. Ils ont ensuite bien résisté aux assauts des Lakers. Les Aigles, 7es, comptent quatre longueurs de retard sur le 6e, Lugano. Rien n'est donc perdu dans la course aux places garanties en play-off. Issue cruelle pour Ajoie La confrontation entre le premier et le dernier a été bien plus serrée qu'attendu. Ajoie a fait mieux que se défendre sur la glace des Zurich Lions, où les Jurassiens ont fini par s'incliner 2-1. Le leader a arraché la victoire à... 12 secondes de la fin grâce à Froden: une issue bien cruelle! Devos (7e) avait ouvert le score pour les visiteurs, alors que Balcers avait égalisé (31e). Battu chez lui vendredi par "Rappi", Lausanne s'est remis sur le bon chemin. Les Vaudois ont gagné 3-2 tab à la Valascia contre Ambri-Piotta. Les Tessinois ont pris deux fois l'avantage, mais des réussites d'Heldner et Djoos ont chaque fois permis au LHC d'égaliser. Zoug se promène Par ailleurs, Zoug s'est largement imposé 6-2 sur la glace du CP Berne. Les visiteurs ont fait la différence en marquant trois fois lors du premier tiers. Ils n'ont pas lâché leur os ensuite. Les Zougois possèdent l'attaque la plus prolifique du championnat avec désormais 104 buts inscrits, les Zurich Lions ayant eux la meilleure défense avec seulement 58 buts encaissés. Pour le reste, Kloten a dominé un Davos décevant 4-1 alors que Lugano est allé l'emporter 5-3 sur la glace des Langnau Tigers.