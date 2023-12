Man City ne gagne pas ++ Leverkusen arrache le nul

Manchester City rejoint par Tottenham à la 90e minute Jack Grealish, auteur ici du 3-2, pensait avoir donné la victoire à Manchester City. Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Manchester City a enchaîné un 3e match sans victoire en championnat à domicile, en se faisant rattraper in extremis par une valeureuse équipe de Tottenham (3-3), revenue au score à la 90e minute. Cette nouvelle contre-performance, après les matches nuls à Chelsea (4-4) et contre Liverpool (1-1), renvoie les Citizens sur la dernière marche du podium avec un point d'avance sur le quatrième, Aston Villa. Après quatorze journées, les champions d'Angleterre et d'Europe en titre sont relégués à trois points du leader Arsenal et à une unité de Liverpool, deux équipes qui ont gagné ce week-end. Courageux et offensifs, les Spurs ont ramené un point précieux de l'Etihad, où ils ont égalisé à deux reprises, dont la dernière fois par Dejan Kulusevski (90e, 3-3). Ils mettent un terme à une série noire de trois défaites. Les Londoniens sont cinquièmes avec 27 points, entre Aston Villa (4e, 29 pts) et Newcastle (6e, 26 pts). De son côté, Liverpool, candidat au titre, a ressorti sa boîte à magie pour renverser Fulham (4-3) à Anfield, sa citadelle imprenable. Les Reds ont de nouveau prouvé qu'ils avaient un coeur énorme et un mental d'acier pour prolonger leur sans faute à Anfield cette saison. Pourtant, leur onzième succès en autant de matches, toutes compétitions confondues, ressemble à un miracle. Menée à la 80e minute, l'équipe de Jürgen Klopp a jeté toutes ses forces dans la bataille et renversé la vapeur sur des buts superbes de Wataru Endo (87e, 3-3) et Trent Alexander-Arnold (88e, 4-3) dans l'euphorie d'un stade en liesse, bercé par le mythique "You'll Never Walk Alone".

Leverkusen arrache le nul contre Dortmund et reste en tête Patrik Schick après avoir offert l'égalisation à Boniface en faveur de Leverkusen. Image: KEYSTONE/EPA Mené pendant plus d'une heure, le Bayer Leverkusen a arraché à domicile le match nul contre le Borussia Dortmund (1-1) dimanche pour le choc de la 13e journée du championnat d'Allemagne. Les coéquipiers de Granit Xhaka, titulaire, conservent leur fauteuil de leader. Avec 35 points sur 39 possibles, les hommes de Xabi Alonso restent invaincus et comptent trois points d'avance sur le Bayern Munich (32), qui n'a pas pu jouer samedi contre l'Union Berlin en raison de très fortes chutes de neige (44 cm) dans la nuit de vendredi à samedi. Le Borussia Dortmund manque une belle occasion de se rapprocher du leader et compte toujours 10 points de retard sur Leverkusen au soir de la 13e journée, pénalisé par sa série négative fin octobre et début novembre (nul à Francfort, défaites contre le Bayern et à Stuttgart). Avec 25 points, il cède sa 4e place à Leipzig (26), vainqueur de Heidenheim (2-1), alors que le club de l'est de l'Allemagne se rendra samedi prochain au Westfalenstadion. Après la rapide ouverture du score du Norvégien Julian Ryerson (5e) pour Dortmund, Leverkusen a dominé la rencontre et poussé sur le but de Gregor Kobel. L'égalisation est finalement venue par Victor Boniface à l'entame des dix dernières minutes (79e).

"Je peux vivre avec ce point" René Weiler (à droite) reçoit les félicitations de son président Thierry Regenass. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER "Je peux vivre avec ce point !" René Weiler ne faisait pas la fine bouche après le 1-1 du Wankdorf même si ce résultat brise la série vertueuse du Servette FC qui avait aligné sept victoires de rang. "Je suis heureux d’avoir vu mon équipe rivaliser avec les Young Boys, poursuit l’entraîneur grenat. Nous savons d’où nous venons. Nous savons aussi où sont les Young Boys." Une dernière phrase pour rappeler que les Bernois évoluent dans un contexte bien particulier avec dimanche un stade pour la septième fois déjà cette saison à guichets fermés. René Weiler regrette toutefois le manque de réalisme des siens en première période. "On doit mener plus largement à la pause, glisse-t-il. Après, ce fut plus dur. Mais c’est normal ici. On savait que les Young Boys allaient terminer très fort." René Weiler se refuse de parler de titre. Comme s’il se plaît à laisser la presse fantasmer à ce sujet. "Tout ce que je peux dire, c’est qu’il faudra compter sur nous cette saison", sourit-il. Pour sa part, Raphaël Wicky a trouvé son équipe "trop dans la réaction, pas suffisamment dans l’action". L’entraîneur bernois pointait du doigt l’erreur de relance d’Anthony Racioppi de la 6e minute qui a, selon lui, coupé d'emblée les ailes de son équipe . "Je ne suis pas heureux avec cette action, lâche-t-il. Anthony sait qu’il a commis une erreur. Mais cela ne sert à rien de l’incriminer davantage". D’autant plus que son gardien fut irréprochable les 84 minutes qui ont suivi cette relance.

Le message fort du Servette FC Chris Bedia ouvre le score pour le Servette FC, Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER A défaut de réussir le grand huit, le Servette FC a délivré un message fort : oui, il est bien un candidat légitime au titre. Au Wankdorf devant 31'500 spectateurs, les Grenat, qui restaient sur une série de sept victoires de rang, ont tenu les Young Boys (1-1) en échec. Ce choc au sommet entre deux équipes qui seront en lice en février prochain sur la scène européenne, n’a peut-être pas débouché sur le match de l’année. Mais avec des Genevois qui ont longtemps regardé l’adversaire les yeux dans les yeux avant de céder sur le plan physique en fin de rencontre, il aura finalement tenu bien des promesses. Ce nul est un "bon" résultat pour les Grenat qui ont été les leaders virtuels de la Super League pendant une cinquantaine de minutes. Ils reviennent comme les Young Boys à un petit point du FC Zurich. Avec St. Gall quatrième à 3 points du FCZ, la lutte pour le titre promet énormément. Jérémy Frick déterminant Il y a eu, pour la troisième fois en huit jours, une première relance bien compliquée pour Anthony Racioppi ne donnait pas le bon ton au Bernois. Elle offrait à la 6e minute un assist en or à Miroslav Stevanovic sans que ce dernier puisse le convertir. Mais deux minutes plus tard, le Bosnien cadrait cette fois pour une très balle parade de Racioppi. Seulement, Chris Bedia était plus prompt qu’Aurèle Amenda sur le renvoi du gardien pour ouvrir le score. La huitième réussite en championnat de l’Ivoirien obligeait les Bernois à se découvrir un peu trop vite sans doute à leur goût. Si l’on excepte un premier arrêt de grande classe de Jérémy Frick sur une tête de Silvère Ganvoula, les Genevois ont vécu une première mi-temps plutôt paisible. Leur avantage à la pause n’avait rien d’usurpé. Il ne devait toutefois pas tenir plus d’un quart d’heure à la pause. A la 59e, Meschack Elia trouvait Ganvoula qui, cette fois, prenait le meilleur sur Yoan Severin pour ne laisser aucune chance à Frick. A 1-1, le match tournait résolument en faveur des Bernois. Seulement, les Bernois tombaient sur un Frick des grands soirs décisif devant Nsame (70e, 77e et 91e) et Philip Ugrinic (74e). Comme si le capitaine a su profiter de la blessure de Joël Mall pour rappeler qui est le "patron".

Géant: Lara Gut-Behrami à la lutte pour la victoire Lara Gut-Behrami à la lutte pour la victoire au Québec Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Comme samedi, Lara Gut-Behrami pointe au 3e rang après la première manche du 2e géant de Mont-Tremblant. La Tessinoise accuse un retard de 0''29 sur Petra Vlhova. Contrairement à la course précédente, trois femmes seulement semblent en mesure de l'emporter. Partie à nouveau la première, Lara Gut-Behrami a livré une manche solide, mais pas exempte de tout reproche. C'est notamment dans les derniers mètres que la skieuse de Comano a perdu du temps sur ses deux rivales, Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin, 2e à 0''05 de la Slovaque. Vainqueure samedi, Federica Brignone est 6e à 1''22. Non qualifiée samedi, Michelle Gisin s'en est mieux sorti. L'Obwaldienne a bien fini pour se classer au 14e rang provisoire à 1''61. Comme la veille, Wendy Holdener (21e à 2''65) n'a pas donné l'impression d'être à l'aise sur cette piste. Simone Wild a commis une grosse erreur là où plusieurs filles avaient connu des déboires. Résultat, elle se retrouve à la 25e place, juste devant Camille Rast à plus de 3 secondes. Secouée à l'entraînement, Andrea Ellenberger a préféré renoncer à ce deuxième géant québécois.

Pas de Super-G à Beaver Creek A Beaver Creek, la météo a été plus forte que la détermination de la FIS Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Week-end noir pour la Coupe du monde masculine à Beaver Creek. Après les deux descentes, c'est au tour du Super-G de passer à la trappe. Le Cirque blanc messieurs rentre donc en Europe sans avoir disputé la moindre course de vitesse en raison de la neige et du vent. Après l'annulation des quatre descentes prévues jusqu'à présent, le premier Super-G de l'hiver vient donc s'ajouter à la liste. Ces annulations inquiètent les responsables de la FIS quant au calendrier de la Coupe du monde. L'une des deux descentes prévues à Zermatt/Cervinia sera rattrapée jeudi prochain à Val Gardena. Il reste donc encore quatre courses de vitesse à reprogrammer et le fait que le calendrier soit déjà bien chargé n'invite pas à l'optimisme. Le directeur des courses de la FIS Markus Waldner voit des possibilités avant tout à Wengen et à Kvitfjell. En Norvège, une descente et un Super-G auront lieu à la mi-février. Le vendredi se prêterait donc à une autre course ce week-end-là. A Wengen, un Super-G, une descente et un slalom sont prévus dans l'ordre à la mi-janvier. Au Lauberhorn, le programme pourrait être complété par une descente ou un Super-G le jeudi.

Le PSG, réduit à dix, s'impose au Havre et creuse l'écart en tête Kylian Mbappé encore décisif avec le PSG au Havre. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Paris SG s'est imposé dimanche au Havre 2 à 0 grâce à des buts de Kylian Mbappé (23e) et de Vitinha (89e), en ayant joué pendant presque tout le match à dix. Le portier Gianluigi Donnaruma a été expulsé à la 10e minute pour une sortie dangereuse en dehors de ses seize mètres. Les Parisiens creusent ainsi un écart de quatre points en tête de la L1 sur Nice qui a subi sa première défaite de la saison samedi à Nantes (1-0) lors de la 14e journée.

Fabienne Schlumpf abaisse son record sous les 2h25 Fabienne Schlumpf tient la grande forme (archive). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fabienne Schlumpf a brillé une fois de plus avec ses performances. La Zurichoise a abaissé son record de Suisse en 2h24'30'' à l'occasion du marathon de Valence. A 33 ans, elle a couru pratiquement une minute plus vite que lors de son précédent record d'il y a deux mois et demi à Berlin où elle avait décroché son ticket olympique pour Paris 2024. Fabienne Schlumpf a pu s'entraîner régulièrement ces dernières semaines et aspirait à battre son record sur le tracé plat de la ville portuaire espagnole. En particulier, elle a couru la première moitié de la course bien plus rapidement qu'à Berlin. L'épreuve en Espagne jouissait d'une participation relevée. L'Ethiopienne Worknesh Degefa, contemporaine de Fabienne Schlumpf, s'est imposée en 2h15'51''. La Suissesse a pris la 14e place. Chez les messieurs, l'Ethiopien Sisay Lemma a gagné avec un formidable temps de 2h01'48''. Présents dans le groupe des poursuivants, le Thurgovien Patrik Wägeli (2h12'58'') et le Bernois Dominik Rolli (2h14'35'') ont réalisé des meilleures performances personnelles.

Shinji Ono prend sa retraite à 44 ans Shinji Ono est le premier Japonais à avoir remporté un trophée européen Image: KEYSTONE/AP/JUNJI KUROKAWA Le milieu offensif japonais Shinji Ono a pris sa retraite sportive à l'âge de 44 ans, dimanche. Il est le premier Nippon à avoir remporté un trophée européen. Ono, une légende au Japon, faisait partie de l'équipe de Feyenoord victorieuse du Borussia Dortmund en finale de la Coupe de l'UEFA en 2002, point d'orgue d'une période de quatre ans couronnée de succès avec le club néerlandais. Le milieu offensif, habile des deux pieds, a fait partie de la vague pionnière de joueurs japonais ayant rejoint l'Europe à la fin des années 1990 et au début des années 2000, aux côtés de Hidetoshi Nakata et de Kazuyoshi Miura. Surnommé "le génie", Ono compte 56 sélections pour les Samouraïs bleus avec lesquels il a fait ses grands débuts à l'âge de 18 ans et a participé à trois Coupes du monde. Il était notamment de celle disputée à domicile en 2002, participant à toutes les rencontres, dont le 8e de finale perdu contre la Turquie. Ono, qui avait été désigné joueur asiatique de l'année en 2000 et a également joué à Hambourg, a tiré sa révérence dimanche avec le Hokkaido Consadole Sapporo lors de la défaite 2-0 contre Urawa, à l'occasion de la dernière journée du championnat japonais.

Woods avait le sourire après sa 3e journée Tiger Woods tient le choc physiquement pour son retour Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano Tiger Woods avait le sourire après le 3e tour du Hero World Challenge, tournoi disputé aux Bahamas qui signe son retour après une opération à une cheville en avril. L'Américain ne pointait pourtant qu'au 16e rang, sur 20 participants. Auteur d'une carte de 75 (3 au-dessus du par) jeudi, puis de 70 vendredi, Tiger Woods (47 ans) a fini la journée à 71 samedi pour descendre d'une place au classement de ce tournoi qu'il organise. Mais "j'ai toujours le jeu en moi. Maintenant le tout est de savoir si mon corps pourra suivre", a-t-il estimé. "Ca aurait pu être un peu mieux que ce que le score l'indique, j'aurais pu rendre une carte d'un peu moins de 70 je pense. Mais j'ai joué plus propre qu'hier (vendredi)", a-t-il ajouté. "Être capable de surmonter mes petites douleurs m'a montré que je pouvais enchaîner les tours et récupérer chaque jour, ce dont je n'étais pas sûr, je suis très heureux de la façon dont la semaine se déroule." Victime d'un grave accident de voiture en février 2021, le golfeur aux 15 titres majeurs est d'abord resté éloigné des greens pendant plus d'un an et avait repris aux Masters 2022, où il s'était classé 47e. Cette année, il s'est retiré au 3e tour du Masters d'Augusta avant de subir en avril une opération chirurgicale de la cheville droite, en raison de séquelles de son accident.

Columbus défiera le Los Angeles FC en finale Ramirez (de face) a offert la victoire à Columbus en prolongation Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster Columbus a remonté un retard de deux buts pour l'emporter après prolongation (3-2) à l'extérieur face au FC Cincinnati samedi en demi-finale du championnat nord-américain (MLS). Le Crew affrontera le Los Angeles FC en finale. Columbus, titré en 2008 et 2020, jouera cette finale face au tenant du titre à domicile, le 9 décembre. Le Los Angeles FC a pour sa part dominé le Houston Dynamo 2-0 en finale de la Conférence Ouest. Pour le derby de l'Ohio, Cincinnati avait pourtant parfaitement entamé la rencontre avec deux buts de Brandon Vazquez (14e) et Luciano Acosta (48e). Columbus a arraché la prolongation à la 86e sur une réussite de Diego Rossi, avant de forcer la décision en prolongation grâce à Christian Ramirez (115e).

Niederreiter gagne le "derby" suisse Kurashev (23) et Chicago ont subi la loi des Jets samedi Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Nino Niederreiter a gagné le "derby" suisse figurant au programme samedi en NHL. Le Grison et les Jets se sont imposés 3-1 face aux Blackhawks de Philipp Kurashev. Battu dans ses trois matches précédents, Winnipeg s'est pourtant retrouvé mené 1-0 après 4'39'' de jeu après un but du no 1 de la draft 2023 Connor Bedard, son 11e de la saison. Mais les Jets ont trouvé les ressources pour renverser la vapeur grâce à des réussites de Mark Scheifele (11e), Morgan Barron (27e) et Cole Perfetti (51e). Nino Niederreiter est resté "muet" dans cette rencontre, comme lors de ses trois précédentes sorties, malgré cinq tirs cadrés. Philipp Kurashev, qui fut l'attaquant le plus utilisé dans le camp de Chicago (20'45'' de jeu), a quant à lui signé la passe décisive sur le but de Bedard. Avec 13 points, le Bernois est le deuxième meilleur compteur des Blackhawks derrière le prodige canadien (19). Roman Josi s'est également illustré samedi, en vain. Le capitaine des Predators a inscrit son cinquième but de la saison dans un match perdu 4-3 face aux New York Rangers à Nashville. Le défenseur bernois a été désigné deuxième étoile d'une rencontre dans laquelle les Preds ont mené 2-0 à la 16e, après la réussite de Josi en supériorité numérique, puis 3-1 à la 28e.

16e journée: Un choc YB-Servette Battu 3-1 samedi dernier à Zurich mais vainqueur 2-0 de l'Etoile Rouge Belgrade mardi en Ligue des champions, Young Boys accueille Servette à 16h30 dans le choc de la 16e journée de Super League. Les Grenat visent un 8e succès consécutif en championnat. Les deux équipes, à égalité de points (28) avant leur duel dominical, ont fait le job sur la scène européenne en milieu de semaine en s'assurant une présence au printemps. Mais elles n'affichent pas le même moral en Super League. Servette s'était incliné 1-0 à domicile face à YB lors de leur première confrontation de l'année, mais ce match remonte au 3 septembre. Depuis, les hommes de René Weiler n'ont perdu d'un match en championnat, le suivant trois semaines plus tard à Lucerne, avant d'enchaîner huit rencontres sans défaite. Quatrième du classement à une longueur du duo YB/SFC et à trois du leader Zurich avant cette journée, St-Gall accueillera pour sa part dès 14h15 une équipe d'Yverdon fessée 5-0 par Lugano le week-end précédent. Le dernier match verra le 5e Lucerne défier Lugano en terre tessinoise, dès 16h30.

Atlanta subit la loi d'Antetokounmpo et des Bucks Antetokounmpo (34) a brillé face aux Hawks de Capela (15) Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Atlanta s'est heurté à un Giannis Antetokounmpo en feu samedi en NBA. La star grecque des Bucks a cumulé 32 points, 11 rebonds et 10 passes décisives face aux Hawks de Clint Capela, qui se sont inclinés 132-121 à Milwaukee. Battu pour la troisième fois dans ses quatre dernières sorties, Atlanta a cédé dans le "money time" face aux ambitieux Bucks. Les Hawks, qui n'étaient menés que de trois points à 3'40'' du "buzzer" (119-116), ont alors concédé un partiel de 13-2 fatal. Giannis Antetokounmpo a signé samedi son premier triple double dans cet exercice 2023/24, le 36e au total en saison régulière. L'autre superstar des Bucks, Damian Lillard, a réussi 25 points et 9 assists pour permettre à Milwaukee de cueillir son septième succès consécutif à domicile. Du côté d'Atlanta, Trae Young a brillé avec 32 points et 12 assists, mais avec un maigre 13/28 au tir. Les Hawks ont d'ailleurs manqué d'adresse samedi avec 44,6% de réussite (59,6% pour les Bucks). Clint Capela n'a pas fait exception: le pivot genevois n'a rentré que 4 de ses 13 tirs pour un total de 10 points. Mais il a fait le job en réussissant aussi 17 rebonds, 4 assists et 3 contres.