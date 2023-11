Manchester City se promène ++ Norris crée la surprise

Premier League: Manchester City se promène Doku s'est illustré avec un but et quatre assists Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN Manchester City a parfaitement préparé la venue mardi des Young Boys en Ligue des champions. Les Citizens ont battu Bournemouth 6-1 lors de la 11e journée de Premier League. Le Belge Jérémy Doku a été l'homme du match avec un but et quatre assists. Il a ouvert le score (30e) avant de donner la passe pour les réussites de Bernardo Silva (33e/83e), Akanji (37e) et Foden (64e), ce dernier ayant remplacé Haaland à la pause. Le but d'Akanji a été heureux, le défenseur suisse déviant involontairement une frappe de Doku qui ne semblait pas cadrée. Le score a été scellé par Ake (88e).

GP du Brésil: Norris partira devant Verstappen pour le sprint Lando Norris: en pole pour le sprint au Brésil Image: KEYSTONE/EPA/Isaac Esquivel Lando Norris (McLaren-Mercedes) s'élancera en pole position du sprint du GP du Brésil samedi soir dès 19h30. Le Britannique a devancé Max Verstappen (Red Bull-Honda) de 0''061. La deuxième ligne sera composée par Sergio Pérez (Red Bull-Honda) et George Russell (Mercedes), alors que Lewis Hamilton (Mercedes) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda) seront en troisième ligne.

Le carré final connu Iga Swiatek va se battre en demi-finale du Masters WTA à Cancun Image: KEYSTONE/AP/Fernando Llano La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a triomphé vendredi de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4) 6-2 3-6 6-3. Elle a ainsi rejoint Iga Swiatek en demi-finale du Masters WTA de Cancun. La Bélarusse, qui termine 2e de son groupe derrière l'Américaine Jessica Pegula, garde ainsi ses chances de conserver son rang de première mondiale à l'issue d'un match interrompu jeudi par la pluie alors qu'elle était menée dans le deuxième set. A la reprise, quelque 16 heures plus tard, Rybakina a égalisé un set partout avant que Sabalenka ne remporte le troisième set et le match. Swiatek, no 2 mondiale, a ensuite battu Ons Jabeur (WTA 7) 6-1 6-2 en seulement 67 minutes pour terminer en tête de son groupe avec un bilan parfait de 3-0. La tenante du titre de l'US Open Coco Gauff a clôturé ses matchs de groupe par une victoire 5-7 7-6 (7/4) 6-3 sur la gagnante de Wimbledon, Marketa Vondrousova, et s'est qualifiée pour les demi-finales - sa place étant assurée après la victoire de Swiatek. Gauff affrontera sa compatriote Pegula en demi-finale, mais c'est le choc entre Sabalenka et Swiatek qui sera sous le feu des projecteurs. Si Sabalenka l'emporte, elle terminera l'année à la première place mondiale, mais une défaite ouvrirait à Swiatek la possibilité de retrouver le trône, qu'elle avait déjà occupé pendant 75 semaines jusqu'à l'US Open. Il s'agit d'une revanche de la demi-finale de l'année dernière à Fort Worth où Sabalenka s'était imposée 6-2 2-6 6-1. Les deux joueuses sont à égalité à l'issue de leurs deux confrontations cette saison, toutes deux sur terre battue. Swiatek, championne en titre de Roland-Garros, s'est adjugée la finale de Stuttgart, tandis que Sabalenka s'est imposée à Madrid. Le duel entre Gauff et Pegula sera la première demi-finale totalement américaine de l'événement, qui rassemble les huit meilleures joueuses de la saison, depuis que le format en deux poules de quatre y a été réintroduit en 2003.

Les Devils battus Akira Schmid n'a pas démérité dans la défaite Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Pourtant favoris, les New Jersey Devils se sont inclinés 4-1 à St-Louis contre les Blues. Les Suisses se sont montrés discrets. Dans le troisième match sans le capitaine Nico Hischier, blessé, Akira Schmid a n'a pas pu sauver la bande. Malgré tout, l'Emmentalois de 23 ans a terminé avec 31 arrêts et un pourcentage de 93,9%. Les deux derniers buts ont été marqués par les Blues dans une cage vide. Schmid a disputé son quatrième match cette saison. L'Appenzellois Timo Meier, qui avait marqué des points lors de ses six derniers matchs, est resté muet en dépit de ses sept tirs au but. Quant au défenseur zurichois Jonas Siegenthaler, il a rendu une copie correcte.

Bâle: les vrais débuts de Fabio Celestini Fabio Celestini va commencer sa mission "sauvetage" du FC Bâle en Super League dimanche avec la réception du trublion Yverdon. Le nouveau coach s'est exprimé avant de se lancer dans le défi. Contacté lundi par le directoire du club rhénan, Celestini a signé son contrat le lendemain, valable jusqu'au terme de la saison. "J'étais en train de planifier la fête pour mon anniversaire quand Bâle m'a appelé lundi". Il a sauté dans sa voiture au lieu de fêter son 48e anniversaire avec ses proches pour rejoindre la cité rhénane en provenance d'Espagne. "Ce que j'ai emporté avec moi ? Des chaussures de foot et une pipe." Dès mercredi, il était sur le banc bâlois pour la qualification 1-0 à Kriens en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. "Ce ne fut pas une performance incroyable de notre part", comme l'a formulé Celestini, mais c'était une victoire. L'accession aux quarts de finale était une expérience positive, dont l'équipe avait un urgent besoin. Le Vaudois fait ses comptes: avec trois bons matches, son équipe pourrait même fêter un titre cette saison. Mais face à la situation actuelle - une place de lanterne rouge - cela semble bien secondaire, toutefois c'est une perspective, qui peut faire avancer les choses. Ego en veilleuse L'ancien entraîneur de Sion n'a pas disposé d'un temps énorme pour tenter de trouver la bonne formulation au sein de son équipe. Il aura plus d'opportunité la semaine suivante avant le déplacement à Servette. "Je verrai alors quels joueurs ont envie et sont prêts à se battre pour leurs coéquipiers", relève le Vaudois. "Nous devons améliorer les relations entre les joueurs." Celestini attend de ses hommes qu'ils mettent leur ego en veilleuse. Il cite en exemple Thierno Barry, qui après la fin du match à Kriens a laissé échapper sa mauvaise humeur parce qu'il n'a pas joué. Il a discuté longuement avec l'attaquant de 23 ans ce vendredi. "C'est un joueur intéressant avec des qualités que j'apprécie. Mais lui comme ses équipiers doivent être conscients que le salut de l'équipe passe par leur propre performance". "Naturellement, les joueurs sont ébranlés par une série si négative", souligne Celestini. Quatre défaites et une différence de buts de 0-10 (!) en octobre ne peuvent que laisser des traces au sein de l'effectif. Il a bien sûr remarqué le manque de confiance en soi à l'entraînement et aussi lors du match contre Kriens. "Beaucoup de choses n'ont pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Le plus important est que j'ai vu une équipe qui a lutté ensemble." Le mot de Vogel Bien sûr, le premier objectif du nouveau coach est le maintien en Super League. "Nous voulons monter aussi haut que possible au classement. Et rester dans l'élite." Il entend développer un plan à quatre volets: "Le jeu défensif, le jeu offensif, les transitions et les balles arrêtées." Quand on lui fait remarquer qu'il se retrouve à la tête d'une équipe au potentiel certain, le Vaudois ne botte pas en touche. "Le potentiel ne fait aucun point, c'est la mentalité qui compte. Il faut absolument jouer en équipe." Le Vaudois a précisé qu'il n'a eu aucun contact avec Heiko Vogel, son prédécesseur. Mais ce dernier lui a laissé un mot sur son bureau où il lui souhaite bonne chance et beaucoup de succès. "Cela dit beaucoup sur une personne", lâche Celestini. Celestini ne s'est engagé que pour les huit prochains mois à la barre du FC Bâle. Il assume pleinement son rôle de "pompier". "Je veux aider au plus vite le FC Bâle et essayer de sauver cette saison." C'est pourquoi il n'a pas voulu d'un contrat à plus long terme bien que les Rhénans lui auraient offert un bail jusqu'à l'été 2025.

Super League: le FC Zurich reçoit Servette ce soir Trois matches de la 13e journée de Super League sont au programme ce soir. Les regards seront notamment braqués vers le Letzigrund, où le FC Zurich accueillera Servette dès 20h15. Trois matches de la 13e journée de Super League sont au programme ce soir. Les regards seront notamment braqués vers le Letzigrund, où le FC Zurich accueillera Servette dès 20h30. Seule équipe invaincue, Zurich se méfiera des Grenat. Après un début de championnat mitigé - un succès en huit matches -, ceux-ci restent sur quatre victoires consécutives. Ils voudront donc confirmer leur bonne forme actuelle. A 18h00, le Lausanne-Sport recevra Lugano avec la volonté de prendre une revanche. Mercredi en Coupe, les Tessinois sont en effet venu gagner 4-0 à la Tuilière. Le LS doit se racheter face aux bianconeri. Les Young Boys se déplaceront quant à eux à Winterthour, où les Zurichois sont souvent redoutables. Les Bernois voudront faire le plein de confiance avant d'aller affronter Manchester City en Ligue des champions la semaine prochaine.

Djokovic se venge de Rune en quarts de finale Le Serbe Novak Djokovic avait retrouvé la forme contre Rune. Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Dans un remake de la finale 2022 remportée par Holger Rune (7e), le no 1 mondial Novak Djokovic a pris sa revanche sur le jeune Danois 7-5 6-7 (3/7) 6-4 en quarts de finale du Masters 1000 de Paris. Pour une place en finale, Djokovic, déjà sextuple vainqueur du tournoi parisien, un record, affrontera soit le no 5 mondial Andrey Rublev, soit Alex de Minaur (13e), opposés dans le dernier quart de finale. L'autre demi-finale opposera samedi Stefanos Tsitsipas (6e) et Grigor Dimitrov (17e). Rattrapé dans la semaine par un "virus à l'estomac" qui l'a considérablement affaibli, Djokovic, manifestement souffrant, s'en était sorti de justesse au tour précédent face au Néerlandais Tallon Griekspoor (23e) 4-6 7-6 (7/2) 6-4. Vingt-quatre heures plus tard, le Serbe de 36 ans est apparu en meilleure forme. Rune l'a toutefois poussé dans ses retranchements en écartant une balle de match dans le deuxième set et en étirant la rencontre en trois manches. Dans la salle parisienne, le no 1 mondial est de retour à la compétition après un mois et demi de pause post-24e trophée du Grand Chelem conquis à l'US Open en septembre, record absolu de l'Australienne Margaret Court égalé. Dans la foulée de son triomphe à New York, il avait fait une incursion victorieuse en Coupe Davis. Conséquence de la défaite de Rune : Alexander Zverev empoche le septième et avant-dernier billet pour le Masters de fin de saison à Turin (Italie) mi-novembre. Le Danois, lui, reste pour l'instant le mieux placé pour être celui qui complètera le casting.

Genève s'impose à Rappi, Ajoie et Bienne s'inclinent Genève s'est bien battu à Rapperswil Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Genève-Servette n'a pas manqué son déplacement à Rapperswil lors de la soirée de National League. Les Aigles l'ont emporté 4-2, alors qu'Ajoie et Bienne se sont inclinés. Genève avait quelque chose à se faire pardonner après avoir perdu bêtement contre Davos mercredi soir aux Vernets. Et si tout ne fut pas parfait, les Genevois ont été bons offensivement. Et ceci sans que les buteurs habituels ne se mettent en évidence. Après, Winnik, Rod et Pouliot ne sont pas des seconds couteaux, mais cela signifie que les Grenat peuvent revendiquer les trois points grâce à leurs joueurs de soutien et l'on sait à quel point c'est important au cours d'une saison. Menés 2-1 à la 14e, les joueurs de Jan Cadieux ont renversé la vapeur à la 25e sur la quatrième réussite de Pouliot cette saison. Après ce but, les Genevois n'ont plus rien donné aux Saint-Gallois. Ce succès permet aux Aigles de revenir à hauteur de Lausanne et même de devancer les Vaudois pour la 6e place puisqu'ils comptent le même nombre de points, mais un match de moins. Ajoie sauve un point A Berne, Ajoie avait bien envie de refaire le même coup qu'à Davos. Soit attendre le moment propice pour surprendre l'adversaire et repartir avec la totalité de l'enjeu. Lorsque Hazen a égalisé à 1-1 à la 28e, les Jurassiens ont pu y croire un instant. Seulement, ils ont ensuite accumulé les pénalités et Berne n'a pas manqué cette chance. Deux buts en power-play, signés Frk et Vermin, ont permis aux Ours de prendre le large. Sauf que les hommes de Christian Wohlwend n'ont pas baissé les bras. Et après la réduction du score de Dmytro Timashov, pour son premier but sous ses nouvelles couleurs, les Ajoulots sont parvenus à égaliser! Le salut des joueurs de Christian Wohlwend est une fois encore arrivé de la crosse des étrangers. Daniel Audette s'est mué en buteur providentiel pour envoyer les deux équipes en prolongation. Une prolongation assez vite classée par Berne après une pénalité jurassienne et un avantage numérique conclu par Corban Knight pour une victoire 4-3 ap. Bienne rechute Bienne avait la possibilité d'utiliser la victoire de mardi contre Fribourg pour lancer une dynamique positive. Malheureusement, les Seelandais sont retombés dans leurs travers. Et à Langnau, les hommes de Petri Matikainen se sont fait battre 3-2. Les trois buts emmentalois sont tombés de la canne de Sean Malone. Dans le derby tessinois, c'est Ambri qui a eu le dernier mot avec un succès 5-4. A noter côté luganais le triplé inutile de Michael Joly. Qunat au derby zurichois, il a tourné à l'avantage de Kloten! Les Aviateurs ont battu les Lions de Zurich pourtant favoris de cette rencontre, surtout que les banlieusards zurichois n'affichent pas en ce moment un niveau de jeu très reluisant.

Max Verstappen partira en pole position Max Versattpen et sa Red Bull partiront en pole position. Image: KEYSTONE/AP/Marcelo Chello Max Verstappen, déjà assuré du titre de champion du monde 2023, partira en pole position du Grand Prix du Brésil dimanche après avoir signé le meilleur temps en qualifications vendredi. Il s'agit de la 20e manche sur 22 de la saison de Formule 1. Le Néerlandais de chez Red Bull s'élancera devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 2e meilleur chrono à l'issue des qualifications raccourcies à cause de la pluie. Un déluge s'est abattu sur le tracé d'Interlagos quelques minutes après le début de la troisième et dernière séance de qualifications (Q3) où se joue la pole, ne permettant pas aux dix derniers pilotes en piste de faire plus d'un tour rapide. "Charles [Leclerc] et moi étions en train d'en discuter, nos tours étaient terribles, le vent soufflait fort et nous avons donc perdu beaucoup de temps au tour", a expliqué Verstappen peu après avoir décroché la 31e pole de sa carrière. Le Néerlandais est en quête d'une 17e victoire en 2023. Le week-end dernier au Mexique, il avait engrangé son 16e succès de l'année, améliorant son record de 15 victoires en une saison l'an dernier. Dimanche à l'extinction des feux, la deuxième ligne sera 100% verte avec les Aston Martin du Canadien Lance Stroll, 3e et de l'Espagnol Fernando Alonso, 4e. Sprint ce samedi Derrière, les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton, 5e, et George Russell, 6e, s'élanceront de la troisième ligne. L'autre Red Bull de la grille, celle du Mexicain Sergio Pérez, à la lutte avec Hamilton pour conserver sa deuxième place au championnat, ne partira que 9e. Les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont échoué à prendre leur ticket pour la Q3. Ils partiront respectivement 12e et 13e. Le GP du Brésil est la sixième et dernière manche de l'année à proposer un format sprint, qui modifie le déroulement du week-end. Ainsi, les pilotes ne courent qu'une seule séance d'essais libres le vendredi, suivie d'une première session de qualifications qui détermine la grille de départ du GP dimanche. La journée du samedi est, elle, consacrée au sprint avec, à 15h00 (heure de Paris), une deuxième séance de qualifications sur le même modèle que celle du vendredi mais plus courte, qui déterminera l'ordre de départ pour la course sprint disputée plus tard dans la journée, à 19h30.

Reto Berra prolonge de deux ans à Fribourg Reto Berra prolonge à Fribourg pour deux ans Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Reto Berra va rester fidèle à Fribourg. Le gardien de l'équipe de Suisse a prolongé son contrat de deux ans, selon "La Liberté" qui a eu la confirmation du directeur sportif Christian Dubé. Arrivé à Fribourg en 2018 en provenance d'Amérique du nord, le Zurichois, qui aura 37 ans le 3 janvier, a tout de suite été l'une des pièces maîtresses des Dragons. Et surtout hormis la saison dernière où il a dû se faire opérer du dos, l'ancien portier de Davos est un cheval de trait qui a joué plus de 43 matches de saison régulière lors de ses quatre premières saisons avec les Dragons. Cette saison, il affiche un pourcentage d'arrêts de 93,2% et 1,79 but alloué par rencontre. Il sera donc lié à Gottéron jusqu'en 2026.

Jeannine Gmelin de retour Jeannine Gmelin de retour avec Paris dans le viseur Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Jeannine Gmelin est de retour. La Zurichoise reprend l'aviron professionnel avec Paris 2024 dans le viseur. "Cette décision a mûri pendant des mois et n'a été possible que grâce au soutien et à l'estime que m'ont témoigné mon entourage et mes partenaires", dit l'athlète de 33 ans. La Zurichoise avait fait savoir qu'elle prenait sa retraite fin janvier après le décès de son entraîneur et compagnon Robin Dowell. "Je ne vois pas cela comme un come-back, mais comme une évolution avec une profonde et différente compréhension de mon sport et de moi-même", ajoute-t-elle encore. Jeannine Gmelin reconnaît que le chemin vers Paris est encore long. Elle va devoir se battre pour retrouver son statut de cadre et passer des tests de performance internes à la fédération. Ce n'est qu'à l'issue de ces tests et des courses éliminatoires de Swiss Rowing en mars 2024 qu'elle saura si elle peut briguer une place aux Jeux. La place de quota pour les JO en skiff n'est actuellement pas encore assurée.

Noè Ponti renonce aux Mondiaux de Doha Noè Ponti: objectif Paris 2024 Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA Les Mondiaux 2024 se dérouleront sans Noè Ponti (22 ans). En accord avec Swiss Aquatics, le médaillé de bronze des JO de Tokyo a renoncé à se rendre à Doha en février prochain. Le Tessinois va se concentrer pleinement sur la préparation des Jeux olympiques de Paris. Dans ce cadre, il disputera les Mondiaux en petit bassin à Bucarest en décembre. Au lieu d'aller ensuite à Doha, il effectuera un camp d'entraînement en altitude au mois de février. Ponti a déjà obtenu son billet pour les JO de Paris. A Tokyo en 2021, il avait conquis une médaille de bronze aussi inattendue qu'exceptionnelle sur 100 m papillon.

Union Berlin: Urs Fischer soutenu par son président Urs Fischer: onze défaites de suite avec Union Berlin Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Urs Fischer (57 ans) traverse une période difficile à la tête d'Union Berlin, qui reste sur onze défaites d'affilée. Mais le président du club soutient l'entraîneur suisse. Pour Dirk Zingler, le technicien zurichois reste l'homme de la situation et il peut remettre le club de la capitale sur les bons rails. Et cette confiance ne vient pas en tant que remerciement pour les succès passés. "Nous sommes convaincus qu'il est un excellent entraîneur et qu'il peut résoudre cette tâche difficile", a écrit le président d'Union dans le programme du prochain match, samedi à domicile contre Eintracht Francfort. Union Berlin n'a pas gagné le moindre match depuis le 26 août. Le club occupe la 15e place de la Bundesliga et a été éliminé cette semaine en Coupe d'Allemagne. Les Allemands ont aussi perdu leurs trois premiers matches en Ligue des champions.

WTA: Belinda Bencic attend son premier enfant Belinda Bencic: ses priorités vont changer Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Belinda Bencic (26 ans) va devoir observer une pause. La championne olympique suisse a en effet annoncé sur Instagram être enceinte de son ami et entraîneur Martin Hromkovic (41 ans). "Nous attendons notre petit miracle. Nous sommes impatients de te rencontrer", a-t-elle publié. Depuis quelques mois, Belinda Bencic n'avait que peu joué. La révélation de sa grossesse explique a posteriori ses absences. La Saint-Galloise avait entamé 2023 tambour battant, en remportant deux tournois (Adelaïde et Abu Dhabi). La suite a été moins bonne et elle figure désormais au 14e rang de la WTA après avoir été 12e en janvier. Elle a manqué son objectif de se qualifier pour les WTA Finals.