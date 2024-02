Championnats de Suisse: Genève et Aarau titrés Alina Pätz: une dernière pierre synonyme de titre Image: KEYSTONE/AP TT News Agency Les favoris ont tenu leur rang à Thônex lors des championnats de Suisse. Genève chez les messieurs et Aarau côté féminin ont chacun défendu victorieusement leur titre national. Les Genevois du skip Yannick Schwaller n'ont pas été trop inquiétés en finale par Limmatal (Andrin Schnider), qui ont été dominés 7-2. Les tenants ont pris les devants dès le 1er end grâce à un coup de trois. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni, quadruple champion du monde, amasse aussi les titres nationaux. Il a remporté le championnat de Suisse en battant Grasshopper Club (Xenia Schwaller) 5-4. Les Argoviennes ont ainsi fêté un cinquième sacre national, le quatrième consécutif. Mais cela n'a pas été facile, car elles étaient menées 4-3 avant l'ultime end. Alina Pätz a fait la décision sur une géniale dernière pierre pour donner la victoire à son équipe, composée aussi de Selina Witschonke et Carole Howald.

Manuel Akanji de retour aux affaires Manuel Akanji: une bonne heure pour son retour sur les terrains. Image: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA Eloigné des terrains depuis le 7 janvier en raison d’une blessure, Manuel Akanji est de retour aux affaires ! Il a été titularisé lors du succès 2-0 à domicile de Manchester City face à Everton. Le défenseur de l’équipe de Suisse a livré un bon match face à un adversaire qui n’a fait que défendre. Il a été remplacé peu avant l’heure de jeu par Kyle Walker alors que le score était toujours de 0-0. C’est Erling Haaland qui a délivré le Champion en titre à la 71e avec une frappe très puissance armée au second poteau pour sa quinzième réussite de la saison en championnat. Le Norvégien devait signer le 2-0 à la 85e sur un rush tout en puissance. A la faveur de ce succès, le sixième de rang, Manchester City s’est emparé provisoirement de la tête du classement. La formation de Pep Guardiola est bien partie pour conserver sa couronne.

Gut-Behrami fait coup double, pour 0''01 Lara Gut-Behrami a fait un pas vers le Globe de géant Image: KEYSTONE/EPA Lara Gut-Behrami a remporté samedi le géant de Soldeu pour cueillir son 43e succès en Coupe du monde. La Tessinoise, qui fête sa troisième victoire d'affilée après le super-G de Cortina et le géant de Plan de Corones, prend ainsi la tête du général avec cinq points d'avance sur une Mikaela Shiffrin toujours au repos forcé. Seulement 9e de la première manche mais à 0''61 de la tête, Lara Gut-Behrami a sorti le grand jeu sur un second parcours tracé par son préparateur physique. Auteure d'une faute dans le mur final, elle s'est imposée avec... 0''01 d'avance sur la Néo-Zélandaise Alice Robinson et 0''15 sur l'étonnante Américaine AJ Hurt. La Tessinoise, qui affiche désormais 85 podiums à ce niveau, a ainsi réalisé une excellente opération dans la lutte pour le Globe de la discipline. Elle a porté son avance sur sa première poursuivante Federica Brignone, 4e samedi, à 135 unités. Or, il ne reste que deux géants au programme cet hiver. Rast 15e Camille Rast n'est quant à elle pas parvenue à enchaîner un sixième top 10 consécutif. La Valaisanne, qui restait notamment sur une 9e place à Jasna et une 8e à Plan de Corones en géant, doit se contenter d'un 15e rang. Troisième Suissesse en lice en deuxième manche, Simone Wild a inscrit quelques points en terminant 26e. Victime d'une contusion à un tibia dans la première descente de Cortina le 26 janvier, Michelle Gisin a par ailleurs manqué samedi une quatrième course consécutive. L'Obwaldienne devrait toutefois effectuer son retour dimanche en slalom.

Odermatt s'offre un 9e succès de suite en géant Odermatt a mis le turbo en deuxième manche à Bansko Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Marco Odermatt demeure invincible en géant. Le Nidwaldien a cueilli samedi à Bansko son neuvième succès d'affilée dans la discipline en Coupe du monde, s'offrant ainsi sa 10e victoire de la saison et la 34e au total sur le Cirque blanc. En tête avec "seulement" 0''35 d'avance sur son premier poursuivant Alexander Steen Olsen après la manche initiale, Marco Odermatt a mis le turbo sur un deuxième parcours pourtant très court. Il s'est imposé avec 0''91 d'avance sur le Norvégien, qui a bien tenu le choc en deuxième manche, et 1''08 sur Manuel Feller (3e). Avec 34 succès, Marco Odermatt (26 ans) est ainsi d'ores et déjà le skieur en activité comptant le plus de victoires en Coupe du monde à égalité avec Alexis Pinturault (32 ans), lequel a dû mettre fin à sa saison après sa terrible chute de Wengen. Seuls huit skieurs ont fait mieux dans l'histoire que le Suisse et le Français. Meillard 7e Deuxième meilleur Suisse, Loïc Meillard a pris la 7e place à 1''51 de son chef de file. Le skieur d'Hérémence, qui a enfin connu les joies du podium cet hiver en terminant 3e du premier super-G de Garmisch et 2e du slalom de Chamonix, attend donc toujours le déclic en géant. Il a devancé de justesse Thomas Tumler (8e à 1''59). Seulement 21e de la première manche, Gino Caviezel est quant à lui remonté au 13e rang en prenant tous les risques. Mais les deux fautes commises sur le second tracé l'ont probablement privé d'un top 10. Fadri Janutin (18e), Justin Murisier (22e) et Livio Simonet (25e) ont également marqué des points.

Gut-Behrami 9e de la 1re manche du géant Lara Gut-Behrami a réussi le 9e temps de la 1re manche à Soldeu Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Lara Gut-Behrami a signé le 9e temps de la première manche du géant de Soldeu samedi. Mais la Tessinoise n'accuse que 0''61 de retard sur la leader provisoire, l'Italienne Marta Bassino. Leader du classement de la discipline avec 85 points d'avance sur Federica Brignone, Lara Gut-Behrami pointe à une demi-seconde du 3e rang occupé par la Néo-Zélandaise Alice Robinson. Les écarts sont donc infimes, notamment entre les trois premières: Federica Brignone (2e) n'a concédé que 0''03 sur sa compatriote Marta Bassino. LGB, qui reste sur deux victoires en Coupe du monde dont une lors du dernier géant disputé à Plan de Corones, devra sortir le grand jeu en deuxième manche (dès 13h30) pour aller chercher son 85e podium en Coupe du monde. Elle espère aussi se rapprocher de Mikaela Shiffrin, absente en Andorre, au classement général. Deuxième meilleure Suissesse, la Valaisanne Camille Rast a réalisé le 15e temps, mais à 1''03 seulement de Marta Bassino. Simone Wild (24e après 31 concurrentes, à 1''58) pourrait elle aussi décrocher son ticket pour la deuxième manche, ce qui ne sera en revanche vraisemblablement pas le cas de Mélanie Meillard (27e à 2''54).

Odermatt en tête du géant après la 1re manche Odermatt mène le bal après la 1re manche du géant de Bansko Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Marco Odermatt est idéalement placé pour cueillir un 9e succès consécutif en Coupe du monde de géant. Il a signé le meilleur temps de la première manche samedi à Bansko. Le Nidwaldien devance de 0''35 "seulement" son premier poursuivant, l'étonnant Alexander Steen Olsen, après avoir manqué son affaire dans le mur. Il a forcé la décision sur le bas du parcours, reprenant 0''48 au Norvégien sur le dernier secteur. Troisième, l'Autrichien Manuel Feller accuse 0''47 de retard sur Marco Odermatt alors que le 4e, le Croate Filip Zubcic, pointe à 0''74. Seuls six coureurs ont d'ailleurs perdu moins d'une seconde sur le Nidwaldien. Parmi eux figure Loïc Meillard. Le skieur d'Hérémence, toujours en quête d'un premier podium en géant cette saison, a concédé 0''89 à son chef de file pour figurer en 7e position. Thomas Tumler est quant à lui 11e à 1''44, Gino Caviezel 20e à 2''27 et Justin Murisier 21e (à 2''57) après le passage de 33 concurrents.

Un 33e podium pour Alex Fiva, 3e à Bakouriani Alex Fiva a décroché samedi son 33e podium en Coupe du monde Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Alex Fiva a décroché samedi son 33e podium en Coupe du monde, le quatrième de la saison. Le vice-champion olympique 2022 a pris la 3e place de la première des deux épreuves programmées à Bakouriani. En lice en finale chez les dames, Talina Gantenbein a chuté et s'est probablement blessée à un genou. Devancé par le Suédois David Mobaerg et l'Allemand Florian Wilmsmann en finale, Alex Fiva a réalisé une excellente opération dans la lutte pour le Globe de la discipline. Le Grison de 38 ans revient à 21 points du leader du général, le Canadien Reece Howden, qui a été éliminé dès les 8es de finale. Talina Gantenbein a quant à elle joué de malchance dans une finale dames remportée par la Canadienne Marielle Thompson, nouvelle leader du général. La Grisonne, qui lorgnait un cinquième podium en Coupe du monde, a chuté après avoir mal négocié un saut alors qu'elle pointait au 4e et dernier rang. Sixtine Cousin (5e) et Saskja Lack (6e) ont connu l'élimination en demi-finales, tout comme Jonas Lenherr (6e) et le champion olympique 2022 Ryan Regez (8e) chez les messieurs. La Genevoise a terminé 2e de la petite finale pour signer son deuxième meilleur résultat de l'hiver après sa victoire à San Candido le 22 décembre. A noter que dix femmes seulement étaient en lice samedi en Géorgie, alors que 16 peuvent normalement disputer les quarts de finale après une première phase qualificative. La Canadienne Brittany Phelan (2e) s'est même retrouvée seule en lice dans son quart de finale après le forfait de dernière minute de sa compatriote Hannah Schmidt...

Les Hawks renouent avec la victoire face aux Sixers Trae Young a sorti le grand jeu face aux Sixers Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Toujours privés de Clint Capela, les Hawks ont renoué avec la victoire vendredi en NBA après deux défaites consécutives. Atlanta est allé s'imposer 127-121 à Philadelphie. Les Hawks ont parfaitement su profiter de l'absence des deux meilleurs joueurs des Sixers, le pivot Joël Embiid (blessé à un genou) et l'arrière Tyrese Maxey (malade). Trae Young a inscrit 37 points, dont 13 dans le dernier quart pour repousser les assauts de Philadelphie qui a perdu huit de ses neuf derniers matches. Les Hawks, qui ont compté jusqu'à 22 points d'avance dans le troisième quart-temps (95-73), ont également pu compter sur un Onyeka Okongwu en verve. Promu dans le cinq de base à la suite de la blessure de Clint Capela, l'intérieur californien a cumulé 21 points - à 9/12 au tir -, 8 rebonds, 2 assists et 2 contres.

La Chine renonce à des matches amicaux de l'Argentine L'attitude de Messi à Hong Kong a fortement déplu en Chine Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko La Chine a indiqué qu'elle renonçait à accueillir deux matches amicaux de l'équipe d'Argentine après le tollé suscité par l'absence et l'attitude de Messi lors d'une rencontre à Hong Kong. La sélection argentine avait annoncé une tournée dans le pays asiatique du 18 au 26 mars, lors de laquelle elle devait affronter le Nigeria dans la grande ville de Hangzhou et la Côte d'Ivoire à Pékin. Mais la polémique autour de Messi, qui était jusqu'à récemment très apprécié en Chine, s'est amplifiée ces derniers jours. Lionel Messi et son club de l'Inter Miami ont provoqué la colère des spectateurs quand le Ballon d'Or est resté sur le banc dimanche pendant un match amical contre une équipe locale à Hong Kong, territoire chinois semi-autonome. La star argentine avait invoqué une blessure. Les spectateurs, qui avaient déboursé jusqu'à 570 euros, avaient exprimé leur mécontentement devant l'absence du joueur, mais surtout en raison de son attitude car il ne s'était pas adressé au public pour s'excuser. La polémique a encore enflé lorsque, mercredi, Messi a disputé 30 minutes d'un match amical au Japon, où plusieurs photos le montrent tout sourire, alors qu'il semblait avoir un visage fermé à Hong Kong. Messi et David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami, avaient été hués dans le stade hongkongais où s'était tenue la rencontre. Vendredi, la société qui avait organisé le match, Tatler Asia, a promis aux spectateurs de les rembourser à hauteur de 50%. Intérêts financiers L'annulation probable de la tournée en Chine est un casse-tête pour la fédération argentine (AFA), qui tient le géant asiatique pour un marché stratégique. En juin 2023, l'Argentine avait déjà joué un match amical à Pékin lors d'une visite qui a entraîné la conclusion de contrats lucratifs avec des entreprises locales. L'AFA a des contrats de sponsoring et de coopération avec la chaîne de cafés Cotti Coffee et le leader chinois des produits laitiers Yili, entre autres. "Nous sommes parfaitement conscients de l'importance, du caractère unique et de l'énorme potentiel de croissance de l'AFA sur le marché chinois", avait déclaré récemment Leandro Petersen, directeur commercial et marketing de l'AFA. Le journal chinois Global Times, connu pour ses positions nationalistes, a sous-entendu dans un éditorial que le comportement de l'Inter Miami et de Messi pouvait avoir des "motivations politiques". Les autorités de Hong Kong sont régulièrement dans le collimateur des Etats-Unis et du Royaume-Uni depuis la mise en place dans le territoire semi-autonome d'une loi sur la sécurité nationale qui a contribué à museler l'opposition politique.

Derby lausannois au programme La 23e journée de Super League propose un derby lausannois samedi à 18h à la Pontaise. Et le LS serait bien inspiré de sortir la tête de l'eau face au SLO. La dernière victoire du LS en championnat remonte au 26 novembre. Un succès 1-0 face au...SLO. Les Bleu et blanc ont depuis disputé sept matches pour un misérable total de deux points grâce à deux nuls. Mais les joueurs de Ludovic Magnin sont meilleurs que leur classement ne le laisse suggérer. Du côté des Stadistes, après une victoire à Lugano pour commencer l'année il a fallu faire face à trois revers. Et à chaque fois les Vaudois ont encaissé trois buts. C'est jour de derby citadin puisqu'à Zurich, le FCZ reçoit Grasshoppers. Les deux clubs ne traversent pas la meilleure période de leur existence, mais le FCZ tentera de prendre ses distances par rapport à son rival et de rester du bon côté de la barre. Et à Lugano, le leader Young Boys cherchera à conserver son avance de six points sur Servette, mais les Tessinois, même sans Renato Steffen, jouent plutôt bien en ce moment.

2 points pour Kurashev, mais une 6e défaite de suite pour Chicago Kurashev et les Blackhawks ont subi la loi des Rangers vendredi Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Chicago a concédé sa sixième défaite consécutive en NHL vendredi. Les Blackhawks se sont inclinés 4-3 après prolongation face aux New York Rangers, malgré deux assists de Philipp Kurashev qui a été désigné troisième étoile de cette partie. L'attaquant bernois a été crédité d'une mention d'assistance sur les deux derniers buts des Blackhawks, qui ont égalisé à 3-3 à 62 secondes de la fin du temps réglementaire sur une réussite de Jason Dickinson. Mike Zibanejad a donné la victoire aux Rangers, qui menaient 3-1 à la 30e, après 2'37'' en "overtime". Avec 27 points dont 19 assists à son actif en 2023/24, Philipp Kurashev (24 ans) a déjà fait mieux que sur l'ensemble de l'exercice 2022/23 (25 points en 70 apparitions). Il pointe au 2e rang du classement des compteurs de Chicago derrière le prodige Connor Bedard (33 points), qui n'a pourtant pas joué depuis le 5 janvier à la suite d'une blessure.

Coupe du monde: Gut-Behrami peut dépasser Shiffrin Lara Gut-Behrami a l'occasion de prendre le pouvoir au classement général de la Coupe du monde. La Tessinoise n'accuse plus que 95 points de retard sur Mikaela Shiffrin, toujours au repos forcé, avant le géant de Soldeu samedi. L'occasion est belle pour "LGB", à qui le week-end de repos dû à l'annulation des courses de Garmisch a certainement fait le plus grand bien. Les émotions ont été extrêmement fortes à Cortina, où elle avait remporté le super-G au terme d'une étape marquée par les chutes et les graves blessures. Malgré la fatigue physique et mentale, Lara Gut-Behrami avait trouvé les ressources pour s'offrir une deuxième victoire consécutive - sa cinquième de l'hiver au total - deux jours plus tard dans le géant de Kronplatz. Samedi, elle peut prendre le pouvoir au général, mais aussi prendre le large dans la Coupe du monde de géant. Odermatt pour la passe de 9 Un slalom figurera au menu dimanche pour ces dames. Les messieurs auront droit au même programme à Bansko, où Marco Odermatt sera bien évidemment l'homme à battre samedi en géant. Le Nidwaldien, en course pour s'adjuger quatre Globes cet hiver, vise un neuvième succès d'affilée en Coupe du monde de géant. En slalom, les Suisses espèrent confirmer leur doublé historique de Chamonix où Daniel Yule a devancé Loïc Meillard lors de la seule course disputée le week-end dernier. Il s'agira pour la plupart d'entre eux d'une découverte, Bansko n'ayant plus accueilli de slalom masculin depuis 2012.

Mondiaux de Nove Mesto: les Suissesses en difficulté Une course à oublier bien vite pour Lena Häcki-Gross Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Les Suissesses ont vécu une véritable débâcle dans le sprint 7,5 km des Mondiaux à Nove Mesto. La course a tourné au festival des Françaises, qui ont réussi un inédit quadruplé. Lena Häcki-Gross a connu un sprint cauchemardesque. L'Obwaldienne s'est totalement ratée au tir, avec un 5/10 qui lui a évidemment fait perdre tous ses espoirs. Elle a manqué une cible au tir couché et quatre au tir debout. Cette terrible contre-performance (66e) la privera de la poursuite dominicale. La Suissesse la mieux classée a été Elisa Gasparin (49e), à 2'41''7 et avec une seule erreur au tir. Amy Baserga (7/10) a fini 54e à 2'52''8 alors qu'Aita Gasparin, 62e à 3'07 avec deux cibles ratées, ne pourra elle non plus pas courir la poursuite. Partie avec le dossard no 2, Julia Simon s'est imposée après avoir réussi un 10/10 au stand de tir. Elle a précédé ses compatriotes Justine Braisaz-Bouchet (à 4''9) et Lou Jeanmonnot (à 40''8), qui ont toutes deux manqué une cible. Sophie Chauveau a ponctué l'écrasante domination tricolore en finissant 4e à 44''2, avec elle aussi une faute.

La FIFA confirme que le carton bleu sera discuté Le carton bleu bientôt dans le football? Image: KEYSTONE/DPA-Zentralbild L'International Football Association Board (IFAB) a approuvé l'introduction d'un "carton bleu" (pénalité de temps) selon les médias anglais. La FIFA confirme qu'un nouveau carton est en discussion. Seulement attention, le carton bleu dans le football de haut niveau n'est pas encore décidé, selon la FIFA. Les informations à ce sujet sont "fausses et prématurées". Le "carton bleu" doit permettre d'infliger une pénalité de temps de dix minutes aux joueurs, par exemple lorsqu'ils commettent une faute et annihilent une occasion de but manifeste ou lorsqu'ils s'en prennent verbalement aux arbitres. Deux cartons bleus devraient conduire à un rouge, tout comme un bleu et un jaune, si l'on se réfère aux Anglais. En novembre déjà, les régulateurs anglais ont annoncé vouloir tester les pénalités de temps. Celles-ci sont déjà appliquées dans le football junior, et pas seulement en Suisse. Les premiers tests pourraient avoir lieu la saison prochaine. La Fédération anglaise envisagerait de mettre à disposition la Coupe masculine et féminine sur une base volontaire. Si le "carton bleu" devait être introduit dans le règlement, il s'agirait du premier nouveau carton depuis l'introduction du jaune et du rouge lors de la Coupe du monde de 1970.