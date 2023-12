Marco Odermatt impérial ++ La fête continue pour Pius Suter

Ordre des huitièmes de finale (aller : 13, 14, 20 et 21 février, retour : 5, 6, 12 et 13 mars) : FC Porto – Arsenal, Napoli – FC Barcelone, Paris St. Germain – Real Sociedad, Inter Milan – Atlético Madrid, PSV Eindhoven – Borussia Dortmund, Lazio Rome – Bayern Munich, FC Copenhague – Manchester City et RB Leipzig – Real Madrid.

Tenants du titre, Manuel Akanji et Manchester City seront opposés au FC Copenhague, le "bourreau" de Manchester United. Quant à Gregor Kobel et le Borussia Dortmund, le coup sera parfaitement jouable face au PSV Eindhoven.

Seizième dimanche, Loïc Meillard s'est classé au 6e rang à 1''6 de Marco Odermatt. Gino Caviezel est à 2'' du Nidwaldien, Thomas Tumler à près de 3'' et Justin Murisier à 4''. Autant dire qu'il y a bien Marco Odermatt et les autres lundi dans ce deuxième géant d'Alta Badia.

Ce dimanche n’a également pas souri à l’armada suisse de New Jersey. Sur leur glace, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas SIengethaler et Akira Schmid se sont inclinés 5-1 devant Anaheim. Auteur du premier triplé de sa carrière, Adam Henrique a été le "bourreau" de son ancienne équipe.

La fête continue pour Pius Suter et Vancouver ! Victorieux 4-3 à Chicago, les Canucks ont marqué au moins un point lors de leurs six derniers matches pour occuper la 2e place de la Conférence Ouest.

La fête continue pour Pius Suter (à gauche) et ses coéquipiers. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press

Patrick Fischer: "Honnêtement, c'est dur pour les joueurs"

Patrick Fischer estime que la Suisse ne méritait pas de perdre ses trois matches à Zurich Image: KEYSTONE/WALTER BIERI

Trois défaites en trois matches, la Suisse termine ses Ice Hockey Games à Zurich sur une note amère. Le sélectionneur Patrick Fischer nourrit des regrets vis-à-vis des joueurs.

"Honnêtement c'est dur pour eux, souligne le coach. Aujourd'hui contre la Finlande (réd: défaite 4-3 ap), on a très bien travaillé. On était bon physiquement contre un adversaire solide. Il ne faut pas oublier que nos adversaires sont de qualité. Je suis désolé que l'on n'ait pas pu gagner ce match, parce que je pense qu'on aurait mérité de l'emporter. Comme souvent on est proche, mais il a manqué quelque chose."

Malgré les trois revers face à la Suède (4-2), la Tchéquie (3-2 ap) et la Finlande, le Zougois dresse un bilan plutôt positif de son séjour zurichois. Surtout par rapport à la Karjala Cup de novembre. "Pour nous, le plus important c'est d'avoir trouvé notre jeu, appuie-t-il. En novembre, on n'a pas bien joué. Cette semaine, il y a eu du mieux. Samedi on a joué de manière plus directe avec un bon forechecking. Certes le résultat n'est pas au rendez-vous, mais je dirais que c'est secondaire. La façon dont nous avons joué est clairement un pas dans la bonne direction."

Grandir en vue du Mondial à Prague

Six défaites consécutives depuis l'automne, huit en ajoutant le revers contre la Lettonie et en quarts de finale du Mondial face à l'Allemagne, la Suisse ne traverse pas sa période la plus faste. "C'est peut-être bien de perdre maintenant, positive le sélectionneur dont la prolongation de contrat jusqu'en 2026 est à un stade avancé. La saison passée, nous avions perdu sept matches sur neuf. Le niveau est élevé et on le sait. Je préfère perdre ici et grandir pour ensuite battre les équipes lors du Mondial. On voit nos erreurs et ce que l'on doit améliorer. Gagner aujourd'hui c'est bien, mais ce n'est pas l'objectif prioritaire."

Satisfaction pour "Fischi", Calvin Thürkauf a poursuivi sa saison de rêve. Incontournable à Lugano, le Zougois suit le même chemin avec le maillot rouge à croix blanche. "Il est chaud, conclut Patrick Fischer. Il joue très bien. Il va là où ça fait mal et ne néglige pas le travail défensif. C'est un vrai leader. En deux ans, il a vraiment franchi un palier."