Martin Frk suspendu 5 matchs ++ Odermatt battu par l'Autriche

Super-G de Val Gardena: Odermatt 3e et battu par l'Autriche Marco Odermatt forcément déçu de manquer la victoire pour un souffle à Val Gardena Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt a pris la 3e place du Super-G de Val Gardena. Le Nidwaldien a été battu d'un rien par les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Daniel Hemetsberger. Ainsi donc après quatre succès consécutifs en Coupe du monde dans la discipline, Marco Odermatt a trouvé son maître. Ou plutôt ses maîtres puisque deux coureurs ont été plus rapides que lui sur la Saslong. Deux Autrichiens en la personne de Vincent Kriechmayr et Daniel Hemetsberger. Comme la veille lors de la descente raccourcie, cela s'est joué à un souffle. Kriechmayr - auteur de son 17e succès, le 8e en Super-G - s'est imposé avec 0''02 d'avance sur son compatriote et avec 0''03 sur le patron de la Coupe du monde. Dans ces cas-là, difficile de juger ce qui a manqué pour être tout devant. Très bon sur le haut, propre dans un Ciaslat remanié et rapide sur le bas avec la cinquième meilleure vitesse, le Nidwaldien va devoir éplucher la vidéo pour voir ce qu'il aurait pu faire de mieux. Odi se contentera de son 54e podium en Coupe du monde. Les autres Suisses sont une nouvelle fois assez loin de leur chef de file. Seul Stefan Rogentin a limité la casse avec sa 11e place à 0''45. Niels Hintermann est 17e et Justin Murisier 20e. Les spécialistes de la vitesse auront une troisième occasion de se mettre en évidence avec la grande descente de Val Gardena prévue samedi (11h45) sur la totalité du parcours.

Martin Frk prend cinq matches pour son geste sur Pilut Martin Frk, en blanc, a pris 5 matches pour son geste sur Lawrence Pilut Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Martin Frk écope de cinq matches de suspension pour son coup de talon au visage de Lawrence Pilut. L'attaquant tchèque de Rapperswil doit en outre s'acquitter d'une amende de 7660 francs. Lors de la rencontre entre Lausanne et Rapperswil du vendredi 8 décembre, Martin Frk avait manqué sa charge et fini contre la balustrade. En cherchant à se sortir de cette situation inconfortable, il avait adressé un coup de patin au visage du défenseur lausannois. Le PSO (Player Safety Office) a placé cet épisode en catégorie III, ce qui signifie au minimum cinq matches de suspension. Le juge unique a décidé de donner le minimum. Frk a déjà purgé un match de suspension. Il ne reviendra pas sur la glace en 2023 avec les Saint-Gallois puisqu'il ne reste que trois matches avant Noël.

Premier match depuis le 12 novembre pour Suter Pius Suter (à gauche, ici face au Lightning) a signé un retour gagnant jeudi soir Image: KEYSTONE/AP/CHRIS O'MEARA Pius Suter a signé un retour gagnant jeudi en NHL, après plus d'un mois d'absence à la suite d'une blessure à l'aine. Le centre zurichois des Canucks a passé 15'01'' sur la glace lors d'un match gagné 4-0 par Vancouver face à Florida. Absent depuis le 12 novembre, Pius Suter avait manqué les 14 derniers matches des Canucks. Il est resté "muet" face aux Panthers, terminant tout de même la partie avec un bilan personnel de +1. Aligné au centre de la quatrième ligne, il était sur la glace lors de l'ouverture du score signée Andrei Kuzmenko à la 5e minute. Vancouver a forcé la décision durant les deux premiers tiers-temps, grâce notamment à un doublé de Dakota Joshua. Les Canucks ont ainsi cueilli leur quatrième victoire d'affilée, la 20e au total cette saison, pour conforter leur 2e place dans la Conférence Ouest derrière les Vegas Golden Knights. A l'inverse, les Blackhawks de Philipp Kurashev ont subi jeudi leur 20e défaite dans ce championnat 2023/24, la troisième consécutive, s'inclinant lourdement (7-1) sur la glace du Seattle Kraken. Chicago affiche le moins bon bilan de la Ligue avec seulement 19 points conquis en 29 matches.

Young Boys: objectif atteint mais sans exploit Quatre points en six matches ne constituent pas un bilan exceptionnel. Mais les Young Boys ont réussi dans cette campagne de la Ligue des champions, ce qu'ils avaient manqué auparavant. Les Bernois ont donc rempli leur principal objectif au cours de cette phase de poules. Avec leur troisième place, ils se retrouveront en Coupe d'Europe l'année prochaine, ce qui n'était de loin pas évident comme le fut déjà leur qualification pour la Ligue des champions. Avec ces changements effectifs depuis la saison 2018-2019, l'UEFA a rendu encore plus difficile l'accession à la compétition reine pour les clubs hors des grands championnats européens. Les matches des Young Boys ont été particulièrement attrayants au Wankdorf. Les équipes de l'acabit de Leipzig et de Manchester City ont été malmenées, les deux fois, les Bernois auraient pu prétendre à un point. Et contre Etoile Rouge Belgrade, l'équipe de l'entraîneur Raphael Wicky a décroché avec une certaine réussite la victoire, qui lui assurait de passer l'hiver dans la peau d'un Européen. En regard de ses bonnes performances, le résultat est un peu décevant d'un point de vue suisse avec seulement quatre points au compteur. C'est la même chose qu'en 2018 et même un de moins qu'en 2021, lorsqu'ils se classèrent quatrièmes de leur poule. Un constat amer Contre les deux meilleures équipes du groupe, les Young Boys sont repartis les mains vides. Face au champion de Serbie, ils avaient concédé l'égalisation à la 88e minute. Même lors de leur dernier match contre un Leipzig largement remanié, le champion de Suisse a eu une bonne chance de gratter un point. "C'est un peu amer de faire une nouvelle fois bonne figure dans un match et de se dire qu'un peu plus était possible, relevait Sandro Lauper. Nous devons simplement jouer plus intelligemment à ce niveau." L'assurance avec laquelle les Young Boys dominent en Super League et leur aide parfois de gagner des matches dans lesquels ils n'ont pas dominé, ne le permet pas sur la scène internationale. Cela s'est vu particulièrement dans la dernière partie contre Leipzig lorsque les Bernois pressaient dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation, ils ont agi avec précipitation et manque de précision. Le souvenir de Leverkusen Les points manqués auraient fait du bien au classement de l'UEFA, établi sur les cinq dernières saisons. Certes, ce n'était pas la principale préoccupation des Bernois, mais cela les concerne tout de même d'assez près. C'est selon ce classement qu'est défini le nombre de places européennes par pays. Par exemple, les champions des nations du top 10 se voient tous attribuer une place fixe en Ligue des champions. La Suisse se trouve actuellement de peu en dehors du top 10, mais l'écart devant, et aussi derrière elle, est mince. Les Young Boys disputeront donc en février les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Ils s'y étaient déjà retrouvés au cours de la saison 2020-2021 avec un exploit contre Bayer Leverkusen à la clé. Avec deux succès (4-3, 2-0), ils avaient eu le droit d'affronter l'Ajax Amsterdam en huitièmes de finale où ils furent largement dominés (0-3, 0-2). Leur adversaire sera désigné lundi prochain lors du tirage au sort à Nyon.

Lugano s'incline pour finir Lugano s'est encore incliné en Conference League Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Lugano a terminé sa campagne européenne en Conference League par une défaite. A Zurich, les Bianconeri ont été battus 2-0 par Besiktas. Ce quatrième revers consécutif dans cette phase de poule n'a pas d'impact pour les joueurs de Croci-Torti dans la mesure où ils savaient qu'ils n'avaient plus de chance d'atteindre la deuxième place à la suite de leur défaite face à Bodo/Glimt voici deux semaines. Tosun en première mi-temps et Emrecan Terzi en deuxième ont permis aux Turcs de venger leur revers subi à Istanbul devant les Tessinois (3-2). C'est aussi un chèque de 500'000 euros dans les caisses du club stambouliote. Dommage pour les Luganais.

La Suisse subit une 14e défaite de suite face à la Suède Damien Riat se casse les dents sur le portier Lars Johansson Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Mauvais débuts helvétiques lors des Ice Hockey Games à Zurich. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 4-2 par la Suède. Quatorze défaites de rang. La Suisse n'a donc plus dominé les Scandinaves depuis le 7 avril 2016 à Ljungby et un succès 5-3 en match de préparation. En quinze rencontres face aux Suédois, il s'agit donc de la seule victoire de Patrick Fischer. Et c'était lors de son premier duel face aux Jaune et Bleu. Dans cette rencontre, la Suisse n'a pas forcément mal commencé dans le jeu, mais elle s'est à nouveau heurtée à une forme de réalité. Quand les joueurs de Patrick Fischer ont eu des occasions, ceux de Sam Hallam les ont converties. Et les Scandinaves l'ont fait en moins d'une minute entre la 16e et la 17e par Strömwall et Henrik Tömmernes, ancien patron de la défense de Genève. La Suisse a dû réagir. A domicile et devant 5000 spectateurs, les hommes de Patrick Fischer ont donné moins d'espaces tout en allant toujours sur la cage de Lars Johansson. Ils ont été récompensés à la 31e juste après une pénalité suédoise. C'est Calvin Thürkauf qui a été le plus prompt à profiter d'un rebond laissé par le gardien du Tre Kronor. A noter que Sven Andrighetto était aussi dans le coup et dans le slot pour conclure. But en power-play Au cours du troisième tiers, le public voulait croire à un retour des siens. A cette égalisation qui aurait pu rapprocher les hommes de Patrick Fischer d'une possible victoire après ces treize défaites. Mais au lieu de ça, c'est une troisième réussite suédoise qui est tombée de la crosse de Strömwall (45e). Les Suisses n'ont pas effectué une bonne sortie de zone et ils ont été rapidement punis. Ils ont cependant pu réduire l'écart à la 51e en power-play sur un lancer d'Andrea Glauser. Thürkauf est à nouveau passé devant le gardien suédois, mais on ne sait pas s'il a dévié le tir du défenseur lausannois. En dépit de la sortie de Genoni en faveur d'un joueur de champ en plus, les Suisses n'ont pas pu inverser la tendance et c'est le Fribourgeois Lucas Wallmark qui a scellé le score dans la cage vide.

Un brutal retour sur terre Rude soirée pragoise pour Miroslav Stevanovic et les Servettiens. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Servette FC n’a pas vraiment tenu son rang à l’Eden Arena de Prague. Battus 4-0 par le Slavia, score déjà acquis à la pause, les Grenat ont vécu un brutal retour sur terre. Cette cinglante défaite met un terme à une série d’invincibilité de douze matches. Le dernier revers remontait au 4-0 concédé à Rome également dans le cadre de cette phase de poules de l’Europa League. A Prague comme dans la ville éternelle, la formation de René Weiler a pu mesurer tout le chemin qui lui reste à parcourir pour tenir vraiment le choc sur la scène européenne loin de ses bases. Fort heureusement, ce résultat ne remet pas en question sa présence en février prochain en seizième de finale de la Conference League. Elle a été assurée grâce aux quatre points cueillis devant le Sheriff Tiraspol. Trop de largesses Face à un adversaire dans l’obligation de s’imposer pour remporter ce groupe G au nez et à la barbe de la Roma, le Servette FC a payé au prix fort ses largesses défensives. Bradley Mazikou et Bendeguz Bolla sont, ainsi, coupables sur les deux premiers buts pragois inscrits par David Doudera (15e) et par Ivan Schranz (25e). Sur le 3-0 de la 30e, Mojmir Chytil s’est retrouvé bien seul aux neuf mètres pour armer une tête imparable. René Weiler avait choisi de laisser Steve Rouiller, Timothé Cognat et Derek Kutesa sur le banc au coup d’envoi. Le choix de ménager son trio maître rappelait que le match le plus important de la semaine était bien la venue dimanche de Lugano en championnat. Les 688'000 euros promis par l’UEFA pour une victoire – 230'000 pour un nul – représentaient peut-être aux yeux de l’entraîneur un objectif un brin utopique en raison à la fois du déséquilibre des forces en présence et du degré de motivation des Tchèques. Jérémy Frick le meilleur Le mérite des Servettiens fut de ne pas perdre la seconde mi-temps alors que l’on pouvait redouter le pire. Irréprochable malgré les quatre buts encaissés, Jérémy Frick a fait ce qu’il fallait pour garder le score dans des proportions raisonnables. Le gardien fut bien le seul Grenat à la hauteur de l’événement dans cette soirée pragoise qui n’ajoutera rien à la gloire du club genevois.

6,7 millions de francs pour les maillots de Messi au Mondial Les six maillots de Messi portés lors de la Coupe du monde 2022 se sont bien vendus Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL 6,7 millions de francs. C'est le prix d'un jeu de six maillots portés par Lionel Messi lors de l'épopée victorieuse de l'Argentine à la Coupe du monde 2022 au Qatar vendu aux enchères chez Sotheby's. Le prix de vente, qui comprend les frais et commissions (l'enchère finale s'élevait à 6,5 millions de dollars), est inférieur à l'estimation à plus de 10 millions de dollars (8,64 millions) avancée par Sotheby's, mais il s'agit selon la société "d'un des plus élevés pour une pièce de collection sportive", qui traduit l'engouement de riches collectionneurs pour ces objets. Qui a mis une telle somme pour remporter le lot unique des maillots, "liés à l'apogée de la carrière du footballeur le plus décoré de l'histoire", comme les a décrits le spécialiste des sports chez Sotheby's, Brahm Wachter? Comme le veut l'habitude, la société n'a pas dévoilé d'information sur l'acheteur. Record pour His Airness Le record pour le maillot le plus cher de l'histoire vendu aux enchères appartient donc toujours à un maillot de la légende américaine du basket-ball Michael Jordan, lors de la finale de son dernier titre en NBA avec les Chicago Bulls en 1998 (10,1 millions de dollars en septembre 2022), devant le maillot porté par le no 10 de l'Argentine, Diego Maradona, lors du quart de finale mémorable remporté (2-1) contre l'Angleterre à la Coupe du monde de 1986 (9,3 millions en mai 2022). Trois offres se sont succédé pour les maillots de Messi, lors de cette vente qui avait lieu sur internet depuis le 30 novembre. Les tuniques aux célèbres rayures bleues et blanches ont été portées par la "Pulga" pendant les premières mi-temps des matches de groupe contre l'Arabie Saoudite et le Mexique, puis des 8e contre l'Australie, quarts de finale contre les Pays-Bas, demies contre la Croatie et la finale remportée aux tirs au but et au bout du suspense face à la France de Kylian Mbappé. Avec sept buts et la victoire finale, le capitaine de l'"Albiceleste", 35 ans à l'époque, avait conquis le titre suprême qui manquait à son palmarès, prenant sa revanche sur ses échecs lors des quatre éditions précédentes et s'ouvrant la voie vers un huitième Ballon d'Or, remporté le 30 octobre dernier.

Bryce Bennett surprend les favoris, Odermatt 3e Marco Odermatt devra encore patienter avant de fêter son 1er succès en Coupe du monde de descente Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt a échoué de très peu dans sa quête d'un premier succès en Coupe du monde de descente. Le champion du monde 2023 de la discipline a terminé 3e de la première descente programmée à Val Gardena, à 0''05 du surprenant Bryce Bennett. Le Nidwaldien, qui doit disputer cinq courses en cinq jours jusqu'à lundi, a serré le poing après avoir pris la tête avec 0''45 d'avance sur Cameron Alexander (10e au final). Mais il a dû s'avouer vaincu pour 0''02 devant le grand favori Aleksander Aamodt Kilde, Bryce Bennett mettant tout le monde d'accord avec le dossard 34. Champion du monde en titre de la discipline, Marco Odermatt doit donc se contenter d'un 10e podium en descente à l'issue d'une épreuve disputée sur un parcours raccourci. Bryce Bennett a, lui, signé un inattendu retour au premier plan, après un hiver 2022/23 pour le moins compliqué. L'Américain de 31 ans, jamais mieux classé que 10e la saison passée, est il est vrai à l'aise à Val Gardena où il avait cueilli fin 2021 sa seule précédente victoire à ce niveau. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir profité des rayons du soleil pour s'illustrer: le jeune Suisse Marco Kohler a ainsi terminé 8e avec le dossard 41. Retrouvailles samedi en descente Les descendeurs en découdront une deuxième fois samedi sur la Saslong, mais sur l'intégralité du parcours cette fois-ci. Un super-G, le premier de l'hiver, est également prévu vendredi dans la station des Dolomites. Le Cirque blanc se déplacera ensuite à Alta Badia, où deux géants doivent avoir lieu dimanche et lundi.

Etapes à Blatten et au Tessin pour le Tour de Suisse Le Danois Mattias Skjelmose, au centre, avait remporté le dernier Tour de Suisse devant l'Espagnol Juan Ayuso, à droite, et le Belge Remco Evenepoel. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Tour de Suisse 2024 fera halte à Ambri et Carì au Tessin, à Blatten dans le Haut-Valais et à Rüschlikon dans le canton de Zurich. Les organisateurs ont révélé quatre nouveaux lieux après avoir déjà divulgué des hubs avec le week-end de départ à Vaduz et le week-end de clôture à Villars-sur-Ollon. Le mardi 11 juin, la ligne d'arrivée de la 3e étape sera tracée à Rüschlikon. Ce sera la première fois que cette commune située sur la rive gauche du lac de Zurich accueillera une édition du Tour de Suisse. En plus de cette arrivée, Rüschlikon sera également le théâtre du départ de la 4e étape le mercredi. Trois villes étapes au Tessin Le Tessin sera représenté par trois villes étapes l’an prochain. Le 13 juin, la 5e étape mettra à l'honneur la Léventine avec un parcours qui mènera le peloton d'Ambrì à Carì. Le départ sera donné devant la patinoire du HC Ambrì-Piotta et se terminera par une arrivée en côte à Carì. Le départ de la 6e étape sera également donné du Tessin le lendemain. La ville étape sera dévoilée dans les prochaines semaines. Première visite à Blatten depuis 1974 La dernière fois que le Tour de Suisse est arrivé à Blatten bei Naters, des noms célèbres tels que ceux de Louis Pfenninger ou du grand Eddy Merckx figuraient sur la liste des participants. C'est d'ailleurs le champion belge qui avait remporté le classement général cette année-là. 50 ans plus tard, Blatten accueillera à nouveau une arrivée en côte de la boucle nationale. La ligne d’arrivée de la 6e étape sera tracée dans la station de sports d’hiver le vendredi. Les autres villes étapes de l’édition 2024 seront annoncées ces prochaines semaines. Le parcours détaillé sera dévoilé au mois de mars.

Un 5e succès en 6 matches pour les Jets L'ancien Biennois Nikolaj Ehlers a signé un doublé pour les Jets face à L.A. mercredi Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Nino Niederreiter a remporté le "derby" suisse qui l'opposait à Kevin Fiala mercredi en NHL. Battus la veille par San Jose, les Jets ont repris leur marche en avant en s'imposant 5-2 sur la glace des Los Angeles Kings. Cette partie avait pourtant commencé de manière idéale pour la franchise californienne, qui menait 2-0 à la 13e minute. Kevin Fiala avait d'ailleurs signé la passe décisive sur l'ouverture du score d'Anze Kopitar, obtenant ainsi sa 20e mention d'assistance et son 26e point de la saison en 26 matches. Mais les Kings ont craqué dans le deuxième tiers, encaissant trois buts dont deux inscrits par l'ancien junior du HC Bienne Nikolaj Ehlers. Ils ont ainsi concédé leur troisième défaite consécutive, les Jets de Nino Niederreiter (muet mercredi) ayant quant à eux décroché un cinquième succès dans leurs six derniers matches. New Jersey mate Boston Les "Swiss Devils" ont pour leur part battu la meilleure équipe de la Conférence Est, Boston, en prolongation mercredi soir à Newark (2-1). La star Jack Hughes a inscrit le but de la victoire après 2'47'' de jeu en "overtime" pour New Jersey, qui était mené 1-0 à l'issue du deuxième tiers-temps. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont pas marqué de point pour les Devils, Akira Schmid assistant depuis le banc à la performance de choix de Vitek Vanecek (23 arrêts). Mais la présence de Hischier est indispensable pour New Jersey, qui a gagné sept des neuf matches joués depuis le retour de blessure de son capitaine.

Draymond Green suspendu "indéfiniment" Draymond Green a été suspendu indéfiniment par la NBA Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Draymond Green a été "suspendu indéfiniment" par la NBA, a annoncé la Ligue. L'ailier-fort des Golden State Warriors est sanctionné pour avoir frappé mardi le pivot de Phoenix Jusuf Nurkic. Quadruple champion NBA avec les Warriors, Draymond Green (33 ans) a multiplié les mauvais gestes au cours de sa carrière. Il avait déjà été suspendu cinq matches cette saison, pour avoir étranglé le Français Rudy Gobert mi-novembre. "Cette décision prend en compte l'historique des actes antisportifs de Green", écrit la NBA dans son communiqué, précisant que le joueur "va devoir remplir certaines conditions données par la Ligue avant de pouvoir rejouer". Mardi, Draymond Green a lourdement giflé le pivot des Phoenix Suns Jusuf Nurkic, en se retournant au duel, étant immédiatement expulsé par les arbitres lors de la défaite des siens (119-116). Il s'agissait de sa troisième exclusion de la saison. Le double champion olympique avait déjà été suspendu lors des derniers play-off pour avoir marché sur un adversaire, avait frappé un coéquipier à l'entraînement l'année dernière, et avait été privé de plusieurs matches lors des finales 2016 pour un mauvais geste sur LeBron James. Ses Warriors sont en grande difficulté en début de saison et ne pointent qu'à la 11e place de la Conférence Ouest.

Une 5e défaite d'affilée pour Atlanta Pascal Siakam (à gauche) a brillé mercredi face aux Hawks Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Atlanta est décidément à la peine en ce mois de décembre en NBA. Clint Capela et les Hawks ont concédé mercredi leur cinquième défaite consécutive, la 14e en 23 matches, s'inclinant 135-128 sur le parquet de Toronto. Battu deux jours plus tôt par des Nuggets qui avaient perdu leurs trois matches précédents, Atlanta a cette fois-ci subi la loi d'une équipe qui restait sur quatre défaites. Toronto a pu renouer avec la victoire grâce notamment aux 33 points, 7 rebonds et 7 passes décisives de son ailier-fort camerounais Pascal Siakam. Les Raptors ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 39-29, alors qu'ils étaient menés de deux points (66-64) à la pause. Les Hawks de Trae Young (35 points, 17 assists) ont pu recoller à deux longueurs (109-107) à 6'26'' de la fin du match, mais ils ont alors concédé un partiel de 11-2 fatal. Clint Capela a pour sa part cumulé 17 points (à 7/12 au tir), 10 rebonds et 3 contres face à Toronto, qu'Atlanta retrouvera vendredi soir déjà au Canada. Aligné durant 34 minutes, l'intérieur genevois affiche néanmoins le pire différentiel de son équipe au terme de ce match: -17. 64 points pour Antetokounmpo La soirée de jeudi a aussi été marquée par la performance majuscule de Giannis Antetokounmpo. La star des Bucks a inscrit 64 points, son record personnel, lors d'un match remporté 140-126 par Milwaukee face aux Indiana Pacers. Le "Greek Freak" a également réussi 14 rebonds, 4 interceptions et 3 passes décisives!

"Quoi ? Les femmes font aussi du saut à skis ?" Dans le sport suisse, les sauteuses à skis suscitent encore l'incrédulité. Les jeunes femmes comme Sina Arnet veulent que ça change. Pour la première fois, elles pourront le montrer sur le sol helvétique dans le cadre de la Coupe du monde vendredi et samedi à Engelberg. Sina Arnet fait partie de ceux qui considèrent que le verre est toujours à moitié plein. Des conditions d'entraînement difficiles parce qu'en Suisse, il est difficile de trouver un tremplin de saut et que le sport chez les dames est considéré comme quantité négligeable ne la découragent pas. "Nous sommes une petite équipe, ça offre aussi des chances. Les besoins de chacun peuvent être assouvis individuellement", estime-t-elle. Le peu de reconnaissance dans le public ? "C'est compréhensible, nous n'avons pas eu les méga-succès d'un Simon Ammann." Toutefois, il y a de l'espoir que cela change. Jeudi (qualification), vendredi et samedi, les femmes s'élanceront pour la première fois sur le tremplin du Titlis. Trois jeunes Suissesses seront au départ avec Sina Arnet, la Glaronaise Emey Torazza et la Zurichoise Rea Kindlimann. L'Obwaldienne Arnet (18 ans) sera la régionale de l'étape. Percée vite éteinte Elle se réjouit de pouvoir enfin montrer ce dont elle est capable. Les réactions qu'elle suscite lorsqu'elle dit qu'elle est sauteuse à skis, sont presque toutes semblables. "Qu'est-ce que tu fais ? Ah, les femmes font aussi du saut à skis", raconte en riant l'étudiante. "C'est mégacool que les femmes en fassent aussi, on voit cela si rarement." Si le saut à skis dames est bien établi en Allemagne, en Autriche ou en Norvège, il en va autrement en Suisse après une timide percée personnalisée par les soeurs Bigna et Sabrina Windmüller il y a près de dix ans. En février dernier, Arnet et Torazza ont pris part aux Championnats du monde à Planica, les premières Suissesses en lice depuis neuf ans. Arnet est un peu plus proche de l'élite mondiale. Elle avait pris la 33e place, la 7e dans le concours par équipes mixtes. Un peu plus tard, elle a fêté le meilleur résultat de sa carrière avec un 20e rang à Lillehammer. Dans les deux premiers concours de la Coupe du monde cette saison, elle a manqué de peu la qualification en deuxième manche et ainsi des rangs primés par des points. "Je n'en suis encore qu'au début", relève modestement Sina Arnet. Lors des Championnats du monde juniors au Canada, elle s'est classée 9e, en Coupe du monde, elle est là avant tout pour amasser de l'expérience, surtout dans un hiver sans grandes compétitions. "C'est une chance énorme pour acquérir de l'expérience. Celle-ci me fait encore largement défaut." Pas d'avantage à domicile Arnet est encore en troisième du collège de sport à Engelberg. Normalement, il lui reste deux ans avant de décrocher sa maturité orientée vers l'économie. La majorité des entraînements à côté du tremplin, elle les fait dans la ville obwaldienne. Le plus grand tremplin naturel du monde n'est, en effet, à disposition que le temps de la semaine de la Coupe du monde. En été, les sauteuses prennent la direction d'Einsiedeln pour l'entraînement sur tremplin et à Kandersteg ou à l'étranger au cours de l'hiver. Là aussi, Arnet voit une chance ou les autres verraient un désavantage. "Si on a un tremplin directement à sa porte, le danger existe qu'on s'entraîne seulement sur celui-ci." Ainsi, les Suissesses ne pourront bénéficier que partiellement de l'avantage d'évoluer à domicile à Engelberg. Pour Arnet et Cie, il s'agira d'une nouvelle et précieuse expérience. Une qui pourrait les rapprocher de leur grand objectif: une participation aux Jeux olympiques 2026 de Milan/Cortina.