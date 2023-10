Martin gagne le sprint ++ Loïc Meillard vise la constance

Un 38e succès pour Lara Gut-Behrami Lara Gut-Behrami a frappé un grand coup à Sölden Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Lara Gut-Behrami a lancé à la perfection sa saison en remportant le géant de Sölden. Quatrième après le premier parcours, la Tessinoise a cueilli samedi son 38e succès en Coupe du monde. Deuxième meilleure Suissesse, Mélanie Meillard a terminé 17e. Auteure d'une faute sur le bas du mur en première manche, Lara Gut-Behrami a lâché les chevaux sur le second tracé, signant le meilleur temps. La championne du monde 2021 de la discipline a devancé d'un souffle (0''02) sa dauphine Federica Brignone, qui la devançait de 0''73 après la première manche. Ce succès est le sixième "seulement" pour la Tessinoise de 32 ans en Coupe du monde de géant. La piste du glacier de Rettenbach lui convient d'ailleurs particulièrement puisqu'elle s'y est imposée pour la troisième fois après 2013 et 2016. Elle fête en outre son 75e podium en Coupe du monde. Deux ans et demi de disette Mélanie Meillard, qui n'avait pas été alignée à Sölden depuis 2017, a quant à elle décroché une encourageante 17e place, à 3''00 de la gagnante. Elle n'avait pas marqué le moindre point en géant depuis le mois de mars 2021 et un 25e rang obtenu à Jasna en Slovaquie. Son dernier top 20 remontait à janvier 2021. La petite soeur de Loïc a gagné 12 places dans la seconde manche, dont elle a signé le 5e chrono. A l'inverse, Michelle Gisin et Camille Rast ont respectivement reculé du 10e au 19e rang et du 21e au 29e rang. Les deux autres Suisses classées dans le top 30, Simone Wild (20e) et Wendy Holdener (22e), n'ont pas non plus brillé sur le second tracé.

1re manche: Brignone domine la concurrence, Gut-Behrami 4e Lara Gut Behrami a signé le 4e temps de la 1re manche à Sölden Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati L'Italienne Federica Brignone a frappé fort dans la première manche du géant de Sölden, devançant de 0''50 sa dauphine Sara Hector. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami pointe au 4e rang. La Tessinoise, partie avec le dossard 1 sous le soleil autrichien, a concédé 0''73 sur Federico Brignone mais seulement 0''10 sur Petra Vlhova (3e). Elle a perdu de précieux centièmes en commettant une faute juste avant que la pente s'adoucisse en fin de parcours. Lara Gut-Behrami, qui lorgne un 75e podium en Coupe du monde, a néanmoins devancé la reine Mikaela Shiffrin. L'Américaine, qui reste sur six victoires en géant (en incluant celui des derniers championnats du monde), est 5e à 0''02 de "LGB". Quatre skieuses seulement ont perdu moins d'une seconde sur Federica Brignone. Les autres Suissesses ont lâché plus de deux secondes. Michelle Gisin est 11e après le passage de 37 concurrentes, mais à 2''29, Simone Wild 19e à 2''76, Camille Rast 21e à 3''00, Wendy Holdener 23e à 3''12 et Mélanie Meillard 27e à 3''40.

MotoGP: Martin gagne le sprint et se rapproche de Bagnaia Jorge Martin a remporté le sprint du GP de Thaïlande Image: KEYSTONE/AP/Kittinun Rodsupan Jorge Martin (Ducati-Pramac), deuxième du Championnat du monde de MotoGP, a remportant le sprint du GP de Thaïlande. Le leader Francesco Bagnaia (Ducati) a terminé à la septième place. Il s'agit du cinquième sprint remporté à la suite par Jorge Martin, qui partira en pole position dimanche dans le Grand Prix. Le pilote madrilène se rapproche ainsi à 18 points du tenant du titre Francesco Bagnaia, qui possédait 27 points d'avance avant cette course. Francesco Bagnaia, sixième chrono des qualifications, a perdu trois positions dès le premier tour. L'Italien a sauvé trois points en terminant septième. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM), qui a concédé près d'une seconde (0''933) sur Jorge Martin, et l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46) complètent le podium de ce sprint.

Loïc Meillard cherche à gagner en constance Loïc Meillard visera le podium à chaque sortie Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Loïc Meillard pourrait devenir l'un des grands rivaux de Marco Odermatt dans la lutte pour le gros Globe de cristal. Le skieur d'Hérémence a tout fait pour être prêt à gérer toutes les situations. "On a notamment travaillé les changements de type de parcours et de neige, pour se sentir à l'aise sur toutes les sortes de tracé et dans toutes les conditions", a-t-il expliqué avant le géant d'ouverture de la saison à Sölden. "L'objectif de l'été était de réussir à gagner en constance là-dessus." Le 6e du classement général 2022/23, également 6e de la dernière Coupe du monde de géant, manque néanmoins comme toujours forcément de repères avant cette première épreuve. "On est prêt sans l'être. On ne sait pas trop où on en est, et on cherche simplement à donner le meilleur de soi-même sur deux manches", a-t-il lâché. Loïc Meillard n'a que rarement brillé à Sölden, avec une 5e place en 2020 comme meilleur résultat. "Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné à Sölden jusqu'ici. C'est une belle piste, avec un joli mur, tout est là pour que je réussisse de bonnes courses", a-t-il souligné. Constance, le maître-mot Le vainqueur du dernier géant nocturne de Schladming visera le podium dimanche, jour de son 27e anniversaire. "Je viserai le podium, comme sur chacune des courses qui suivront", a-t-il glissé, conscient que c'est la condition sine qua non pour jouer les premiers rôles dans la course au gros Globe. "Pour viser un Globe ou le top 3 au général, il faut être performant à chaque sortie, il faut pouvoir aller chercher de gros points à chaque course. Si j'y parviens du début à la fin de la saison, je sais que tout sera possible pour moi", poursuit le 4e du classement général en 2020/21. Loïc Meillard n'a rien changé dans son planning estival. "Le programme est quasiment identique à la saison dernière. Je ne vais pas rajouter de descentes. Ce sont de longues saisons, où tout peut basculer sur des moments-clés. Il faut alors savoir réagir, mais on ne peut pas s'y préparer", a-il expliqué. Le vice-champion du monde 2023 de géant, qui bénéficie d'une nouvelle fixation cet hiver, a encore "2-3 choses à améliorer au niveau du timing, de la précision dans les virages." Mais de toute manière, "c'est quand on se sent moins bien qu'on apprend le plus, qu'on se remet en question. On n'arrête jamais d'apprendre."

Kurashev fait plier les Golden Knights La joie de Philipp Kurashev (à droite), auteur du but de la victoire pour Chicago vendredi Image: KEYSTONE/AP/John Locher Jackpot pour Philipp Kurashev! L'attaquant bernois a inscrit le but de la victoire en prolongation vendredi à Las Vegas, permettant à Chicago d'infliger aux Golden Knights leur première défaite de la saison en NHL (4-3). Privé des six premiers matches de son équipe en raison d'une blessure à un poignet, Philipp Kurashev a marqué son premier but dès sa deuxième apparition de la saison. Et au meilleur des moments: après 2'50'' en "overtime", en supériorité numérique. Le Bernois a récupéré un puck mal dégagé par la défense des Golden Knights avant de tromper un Adin Hill masqué sur un tir du poignet. Il a ainsi permis à Chicago de cueillir sa troisième victoire en huit matches et de priver Vegas, seule équipe encore invaincue, d'une huitième victoire en huit sorties. La soirée fut plus difficile pour le défenseur seelandais des Coyotes Janis Moser, pourtant auteur de ses deux premiers points de la saison (1 but, 1 assist). Arizona s'est en effet incliné 5-4 face aux L.A. Kings de Kevin Fiala (1 assist vendredi) après avoir mené 4-1 après 8'55'' de jeu seulement! Hischier dans les cordes Nico Hischier a quant à lui souffert, même si les Devils ont battu Buffalo 5-4 avec un assist de Timo Meier. Victime d'une vilaine charge à la tête qui a valu une pénalité de match à son auteur après 16'00'', le capitaine de New Jersey a pu jouer au deuxième tiers mais n'est pas revenu sur la glace au troisième. "Par précaution" selon son coach Lindy Ruff.

Shiffrin en favorite à Sölden, Gut-Behrami en outsider no 1 La Coupe du monde démarre avec le géant dames de Sölden. Grande dominatrice de la saison précédente, Mikaela Shiffrin fait figure de favorite. Lara Gut-Behrami sera l'une de ses principales rivales. Privées de course en 2022 sur le glacier du Rettenbach en raison des conditions météorologiques, les meilleures géantistes du monde doivent en découdre dès 10h sur la neige autrichienne. Mikaela Shiffrin sera la femme à battre: l'Américaine a gagné sept des dix géants disputés la saison dernière! Mikaela Shiffrin, qui n'avait gagné "que" six slaloms sur onze durant cet exercice 2021/22, est qui plus est à l'aise à Sölden. La compagne d'Aleksander Aamodt Kilde s'y est imposée à deux reprises en géant, la dernière fois en 2021, pour un total de six podiums en huit courses disputées. Deuxième de la Coupe du monde de géant et du classement général la saison passée, Lara Gut-Behrami espère être en mesure de rivaliser avec la star américaine. A 32 ans, la Tessinoise semble plus relâche que jamais. Elle a elle aussi déjà gagné à deux reprises à Sölden (2013, 2016), et reste sur une 2e place derrière Shiffrin en 2021. Les autres Suissesses en lice pour l'ouverture de la saison affichent des ambitions plus mesurées. Michelle Gisin espère se relancer après un hiver 2021/22 compliquée, alors que Wendy Holdener vise le top 10. Côté romand, Camille Rast et Mélanie Meillard ont pour objectif premier de se qualifier pour la deuxième manche.

Une 2e défaite pour les Hawks, une 1re victoire pour Wembanyama Capela et les Hawks ont subi la loi des Knicks vendredi Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart La saison NBA ne démarre pas de manière idéale pour Clint Capela et les Hawks. Atlanta a subi sa deuxième défaite en deux matches, s'inclinant 126-120 sur son parquet face aux New York Knicks. La soirée de vendredi fut plus belle pour Victor Wembanyama, décisif face aux Rockets. Comme à Charlotte deux jours plus tôt, Clint Capela s'est fait l'auteur de son traditionnel double double en cumulant 13 points et 13 rebonds (dont 6 en attaque). Mais comme ce fut le cas face aux Hornets, le pivot genevois affiche le moins bon différentiel de son équipe (-9), après avoir été aligné durant 28 minutes. Les Hawks se sont heurtés à un Jalen Brunson en feu: le meneur des Knicks a inscrit 31 points, ajoutant 5 passes décisives et 3 rebonds. Il a notamment réussi 8 paniers primés, son record. En face, Trae Young a souffert face à la défense new-yorkaise: l'arrière des Hawks n'a rentré que 4 de ses 16 tirs (18 points). Eux aussi battus en ouverture de saison, les Spurs du prodige Victor Wembanyama ont en revanché débloqué leur compteur en battant Houston 126-122 après prolongation. Le "rookie" français a brillé en cumulant 21 points, 12 rebonds et 3 contres, inscrivant notamment le panier de l'égalisation dans le temps réglementaire.

Nouvelle Zélande-Afrique du Sud, une finale quatre étoiles Le combat des chefs. La Nouvelle-Zélande, ressuscitée, dispute la suprématie du rugby mondial à l'Afrique du Sud, tenante du titre, ce samedi à Saint-Denis (21h00) lors de la finale du Mondial 2023. Elle verra All Blacks ou Springboks décrocher une quatrième couronne record. Dans la nuit du Stade de France, il ne pourra en rester qu'un. Qui de l'Afrique Sud, sacrée en 1995, en 2007 et 2019, ou de la Nouvelle-Zélande (1987, 2011, 2015), va s'installer tout en haut, sur le trône de la planète rugby ? Après sept semaines de compétition, Springboks et All Blacks, respectivement no 1 et no 2 du classement établi par World Rugby, luttent donc pour un quatrième titre après deux parcours chaotiques mais parallèles. Les All Blacks ont en effet surmonté leur défaite initiale face aux Bleus (27-13) pour enchaîner avec un sans-faute, dont la victoire épique en quarts devant l'Irlande (28-24) puis une démonstration sans sourciller contre l'Argentine (44-6) en demie. Un chemin de champions pour une équipe un temps au bord de l'explosion, désignée comme "les All Blacks les plus faibles de l'histoire" avant le début de la compétition et battue lourdement par l'Afrique du Sud (35-7) en août en match de préparation... Face aux phoenix néo-zélandais, les Boks, justement, ont commencé leur campagne en dominant l'Ecosse (18-3) avant de se prendre les pieds dans le tapis contre l'Irlande (8-13) pour finir fort en assommant le XV de France (29-28) puis l'Angleterre (16-15). Quatre ans après leur sacre japonais, les Sud-Africains, véritables rouleaux-compresseurs qui broient les adversaires, ont donc l'occasion de devenir la première équipe à conserver la coupe Webb-Ellis depuis... la Nouvelle-Zélande, qui avait signé le doublé 2011-2015.

Super League: Yverdon accueille Winterthour ce soir Trois matches comptant pour la 12e journée de Super League sont au programme ce soir. Les regards seront notamment braqués sur la partie entre Yverdon et Winterthour (18h00). L'importance de ce duel saute aux yeux, les deux clubs étant juste sous la barre avec 15 points. Il devrait y avoir des buts, notamment parce que Winterthour présente la particularité de disposer de la meilleure attaque du championnat (23 buts marqués) et de la pire défense (24 buts concédés). Intraitable à domicile, Saint-Gall sera favori face à Grasshopper (18h00). Le FC Zurich, leader invaincu, recevra pour sa part le Stade Lausanne-Ouchy dès 20h30.

L'Angleterre arrache le bronze La joie des Anglais, qui terminent au 3e rang du Mondial 2023 Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe L'Angleterre a conquis le bronze dans la Coupe du monde organisée en France. Le XV de la Rose a vaincu l'Argentine 26-23 vendredi soir au Stade de France dans une petite finale haletante. Battue d'un point par l'Afrique du Sud six jours plus tôt en demi-finale, l'Angleterre s'est offert un joli lot de consolation. Les hommes du coach Steve Borthwick ont néanmoins souffert jusqu'au bout face à une Argentine en mode diesel, alors qu'ils menaient tranquillement 13-0 après 13' de jeu. Les Pumas argentins ont parfaitement su réagir et ont même pu prendre l'avantage (17-16) à la 43e après un essai de Santiago Carreras transformé par Emiliano Boffelli. Mais l'Angleterre a retrouvé ses esprits pour conclure en beauté ce Mondial, Nicolas Sanchez manquant la pénalité de l'égalisation à la 75e.

National League: fin de série à domicile pour Genève-Servette Les Fribourgeois peuvent jubiIer Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Fribourg-Gottéron a mis un terme à une série de dix victoires de Genève-Servette sur sa glace. Les Dragons se sont en effet imposés 4-3 tab aux Vernets vendredi en National League. Il fallait remonter au 18 avril et l'acte III de la finale des play-off pour trouver trace d'une défaite des Genevois devant leur public. Les Fribourgeois, en pleine confiance, ont ainsi montré que leur place de leader n'avait rien d'usurpé. Après avoir fait le dos rond lors du premier tiers, les hommes de Christian Dubé ont fait la différence lors de la période intermédiaire. Ils ont marqué par Sörensen (21'54), à 4 contre 5, puis par Wallmark (22'22) et Walser (28e). Berni a réduit l'écart (36e), signant déjà son deuxième but après son arrivée en provenance de la NHL. Un doublé de Manninen (54e/57e) a permis aux Grenat d'arracher la prolongation, mais les tirs au but ont finalement souri aux visiteurs. Ce succès probant, venant après la claque 7-1 infligée aux tenants du titre le 22 septembre, démontre que Gottéron est vraiment dans le coup en ce début de saison. A confirmer encore dès samedi avec un choc très attendu à la BCF Arena contre les Zurich Lions, deuxièmes avec six points de retard. Le LHC se relance La venue de Kloten a permis au Lausanne HC de se relancer après son revers mardi dans le derby lémanique aux Vernets. Face aux Aviateurs, qui sont avant-derniers du classement, les Vaudois ont fait le job et l'ont emporté 3-0 avec des buts de Rochette (3e), Riat (16e) et Salomäki (28e). Il était important pour eux de battre un adversaire moins bien classé. Finaliste malheureux au printemps, Bienne est loin d'évoluer au même niveau cet automne. Face au HC Ajoie, cancre de la Ligue, les Seelandais ont peiné avant de gagner 4-3 tab. Ils ont été menés à deux reprises avant de prendre l'avantage grâce à une réussite de leur nouvelle recrue lettone Bukarts (53e). Mais les Jurassiens ont répliqué par Gauthier (59e). Les Tessinois sourient La soirée a souri aux clubs tessinois, qui ont tous deux gagné en déplacement contre des équipes mieux classées. Lugano s'est imposé 3-1 à Zurich sur la glace des Lions, alors qu'Ambri-Piotta en a fait de même à Zoug (3-2).

Un 4e succès d'affilée pour Sion, qui bat Xamax 1-0 La joie de Kevin Bua, auteur du seul but sédunois face à Xamax Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion poursuit sur sa lancée. Les hommes de Didier Tholot ont cueilli vendredi leur quatrième succès d'affilée en Challenge League en battant Neuchâtel Xamax 1-0 à Tourbillon. Les Sédunois, qui avaient marqué dix buts au total dans leurs trois derniers matches de championnat, se sont montrés nettement moins efficaces vendredi soir. La réussite du Genevois Kevin Bua à la 81e minute suffit toutefois à leur bonheur. Sion se retrouve provisoirement seul en tête du classement, avec 3 points d'avance sur Thoune qui accueillera Vaduz dimanche. Pour Neuchâtel Xamax, la série noire se poursuit en revanche: les Rouge et Noir n'ont plus gagné depuis le 11 août en Challenge League, soit huit matches d'affilée sans victoire. Le Stade Nyonnais a pour sa part enchaîné un quatrième match consécutif sans victoire, s'inclinant 3-2 à Colovray face à Bellinzone qui a forcé la décision à la 96e. Les Vaudois avaient pourtant égalisé à 2-2 à la... 95e sur penalty. Troisième du classement, Wil a également été battu à domicile (1-0, face à Baden) et se retrouve désormais à 11 points de Sion.

Ligue des nations dames: nouveau revers pour la Suisse Encore une défaite pour Inka Grings et la Suisse Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse dames est décidément à la peine en Ligue des nations. A Göteborg, dans le groupe 4, elle a été battue 1-0 par la Suède et a ainsi concédé un troisième revers consécutif. Les Suédoises ont fait la décision grâce à une réussite d'Eriksson juste avant la pause (44e). Les Suissesses ont souvent dialogué d'égal à égal avec leurs adversaires en première période avant une seconde mi-temps plus difficile dans le froid qui régnait en Suède. Le bilan de la sélectionneuse Inka Grings depuis son arrivée sur le banc reste ainsi bien modeste. Sous la houlette de la technicienne allemande, la Suisse n'a gagné qu'un match en 2023, à la Coupe du monde contre les Philippines. En trois rencontres de Ligue des nations, elle n'a pas réussi à inscrire le moindre but. Sa prochaine échéance la verra mardi affronter l'Espagne championne du monde à Zurich.

Wawrinka - Arnaldi au 1er tour à Bercy Matteo Arnaldi affrontera Stan Wawrinka au 1er tour à Bercy Image: KEYSTONE/EPA ANSA/STRINGER Stan Wawrinka (ATP 45) affrontera Matteo Arnaldi (ATP 46) au 1er tour du Masters 1000 de Paris-Bercy la semaine prochaine. Il s'agira de son premier duel avec l'espoir italien de 22 ans. Sorti d'entrée à Bâle cette semaine, Stan Wawrinka n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches. Le Vaudois de 38 ans affrontera un joueur qui a atteint les 8es de finale du dernier US Open et qui a obtenu son meilleur classement (42e) début octobre. Stan Wawrinka aura un beau défi à relever en cas de victoire. Il retrouverait au 2e tour le tenant du titre à Bercy, le Danois Holger Rune (ATP 6), qui doit encore assurer sa place dans le Masters ATP de Turin et est exempté de 1er tour. Le no 1 mondial Novak Djokovic affrontera quant à lui Miomir Kecmanovic (ATP 55) ou Tomas Martin Etcheverry (ATP 32) pour son retour aux affaires. Le Serbe n'a plus joué depuis une apparition en Coupe Davis le 15 septembre, dans la foulée de son historique 24e titre du Grand Chelem conquis à New York.