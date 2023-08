Match à 30 millions pour YB ++ Djokovic facile

Michel Sorg: "Le billet olympique ne va pas de soi" Les trois derniers tickets pour l'épreuve par équipe des JO 2024 seront attribués lors des Européens de Milan, et la Suisse fait partie des sept candidats à une place. Le chef d'équipe Michel Sorg se garde de toute euphorie malgré les récents succès obtenus en Prix des nations à St-Gall, Aix-la-Chapelle, Falsterbo et Dublin. "Il peut toujours y avoir des surprises", rappelle-t-il. - Michel Sorg, dans un tel contexte, ne serait-il pas embarrassant d'échouer dans votre quête de ticket olympique face à des nations de second rang ? "C'est facile à dire vu de l'extérieur. Dans le sport, il peut toujours y avoir des surprises." - Surprises que vous voulez éviter à tout prix. Quelles précautions avez-vous prises ? "La planification annuelle est axée sur Milan, les engagements des chevaux et des cavaliers étaient parfaitement coordonnés en ce sens. Nous avons eu une super saison jusqu'à présent, le momentum est de notre côté." - Dans ce contexte, l'excès de confiance peut-il être une menace ? "Nous ne commettons certainement pas cette erreur. Le billet olympique ne va pas de soi." - Les bons résultats de cet été, une équipe au complet, rodée et expérimentée: tout cela vous rassure certainement. La pression n'en est-elle pas plus importante ? "Je n'aime pas trop entendre le mot pression. Adrénaline me plaît davantage. Nous sommes des compétiteurs, nous voulons montrer beaucoup de parcours sans faute ! Nous nous rendons à Milan en tant que tenants du titre, nous pouvons aussi penser à une médaille. Si nous nous montrons performants, le ticket olympique suivra." - La Suisse fait partie des six meilleures nations en saut d'obstacles avec l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la France et les Etats-Unis. Qu'est-ce qui nous distingue en tant que petit pays ? "Nous avons des dynasties de cavaliers: l'un de nos membres s'appelle Guerdat (Steve), l'autre Fuchs (Martin). Ces familles sont liées au saut d'obstacles depuis plusieurs générations déjà. Deuxième atout: les propriétaires de chevaux. En Suisse, les mécènes investissent dans l'équitation, et ils le font pour le sport et pas pour l'argent. Sans un cheval fort, le cavalier reste à pied. Et troisième atout: les structures professionnelles dans le domaine de la relève permettent à des talents extérieurs à la scène équestre de prendre pied dans notre sport. Edouard Schmitz en est un exemple. Et je mentionnerai tout particulièrement Thomas Fuchs, que beaucoup considèrent comme le meilleur entraîneur du monde. Toutes les nations le prendraient." - En saut d'obstacles, la Suisse est en excellente position. Pourquoi sommes-nous à la traîne dans les autres disciplines olympiques ? "En concours complet, le ticket olympique est validé, la Suisse était cinquième aux championnats d'Europe. Avec un rajeunissement du groupe, il y a beaucoup de dynamisme. En dressage, il faut plus de temps, pour Paris, ce sera serré. L'avantage du saut d'obstacles, c'est que nous avons des locomotives puissantes qui stimulent la relève."

Un match à 30 millions pour les Young Boys Une rencontre à 30 millions de francs qui doit ouvrir les portes de la phase de poules de la Ligue des Champions: les Young Boys livreront bien ce mardi LE match de l’année face au Maccabi Haïfa. Un succès, qu’il intervienne après 90 minutes, en prolongations ou aux tirs au but, sera synonyme de qualification pour la formation de Raphaël Wicky après le 0-0 concédé mercredi dernier en Israël lors du match aller. Portés par leur public - on devrait jouer à guichets fermés -, les Bernois entendent tirer profit de l’avantage d’évoluer sur leur pelouse artificielle, ce qui leur permet le plus souvent d’étouffer l’adversaire. Le fait d’être invaincu à domicile depuis plus d’une année n’est pas le fruit du hasard. Sur leur synthétique, les Young Boys peuvent parfois toucher le ciel. Les victoires contre le Tottenham de Gareth Bale en 2010, la Juventus de Cristiano Ronaldo en 2018 et le Manchester United de ce même Cristiano Ronaldo en 2021 sont encore bien présentes dans les esprits. Un ballottage extrêmement favorable A Haïfa, face à une équipe qui n’aura bénéficié que d’une seule véritable occasion, les Young Boys avaient livré une performance défensive de premier ordre. La titularisation de Loris Benito en défense centrale fut un choix aussi risqué que payant. Le retour aux affaires de Sandro Lauper en pointe basse du losange médian fut tout aussi précieux que la présence de Cedric Itten au premier poteau sur les corners adverses. Ce souci de bien défendre le soir où il le fallait vraiment place les Young Boys dans un ballottage extrêmement favorable pour cette rencontre de mardi. Il leur reste maintenant à terminer le travail. Lors du match aller, la production offensive avait été proche du néant. Mardi soir, sans doute avec le même duo d'attaque formé d’Itten et de Meschak Elia, Raphaël Wicky demandera très certainement à ses hommes d’emballer la partie comme ils étaient parvenus à le faire lors de leur dernier match au Wankdorf. Le 5 août face à Winterthour, ils avaient frappé à deux reprises lors des sept premières minutes. Même si Haïfa n’est pas Winterthour, on peut penser que les Young Boys chercheront à nouveau à réussir le K.O. d’entrée de jeu. Auteur du 2-0 contre Winterthour, Joël Monteiro sera peut-être l’un des atouts sur lesquels misera Raphaël Wicky. Sans doute irrité par la prestation il est vrai un brin décevante de Kastriot Imeri à Haïfa, le Valaisan peut opter pour la vitesse du Vaudois dont,faut-il le rappeler, l’ancien directeur sportif du Lausanne-Sport n’avait plus voulu il y a trois ans. La "der" de Fabian Rieder Ce match, enfin, devra être celui de Fabian Rieder. Celui qui demeure à 21 ans le "gamin" de Koppingen s’apprête à s’engager avec Rennes. Il entend, bien sûr, quitter son club de cœur de la plus belle des manières. Trop discret à Haïfa, le demi international trouvera peut-être mercredi le relâchement nécessaire pour réussir un tout grand match. La finalisation de son transfert dans un club qui semble coller parfaitement à son plan de carrière va lui remettre la tête sur les épaules. C’est tout ce que demandait Raphaël Wicky.

Novak Djokovic: une victoire pour reprendre la main Novak Djokovic: il sera � nouveau le no 1 lors dans le prochain classement ATP. Image: Keystone/AP/Frank Franklin II Novak Djokovic a repris la main. Victorieux 6-0 6-2 6-3 d’Alexandre Muller (ATP 84) au 1er tour de l’US Open, le Serbe est assuré de retrouver sa place de no 1 indépendamment de l’issue du tournoi. Absent l’an dernier en raison de son statut vaccinal, Novak Djokovic a, avec cette victoire initiale, l’assurance de dépasser Carlos Alcaraz au prochain classement. Tenant du titre à New York, le joueur de Murcie ne pourra pas, en effet, marquer le moindre point supplémentaire lors de cette quinzaine. Face au Français, qui livrait son premier match dans le tableau principal de l’US Open, Novak Djokovic a gagné les quatre derniers jeux du match pour conclure en 1h35’. Il sera opposé au deuxième tour à l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 76) dans un bas de tableau qui s’apparente pour lui à une véritable autoroute...

Une performance de choix pour Dominic Stricker Dominic Stricker: un beau d�fi � venir contre Stefanos Tsitsipas. Image: KEYSTONE/AP/Jason DeCrow Dominic Stricker (ATP 128) récidive. Comme à Wimbledon, le Bernois s’est qualifié pour le deuxième tour de l’US Open à la faveur d’un succès contre Alexei Popyrin (ATP 41). A un point de l’élimination au deuxième tour des qualifications devant l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz, Dominic Stricker s’est imposé 6-3 6-4 3-6 6-3 après 2h40’ de jeu pour s’offrir mercredi un beau défi contre le no 7 mondial Srefanos Tsitsipas. Face à l’Australien, récent vainqueur de Stan Wawrinka en finale du tournoi d’Umag, le gaucher fut le joueur le plus incisif et le plus complet. Il a, ainsi, tenu parfaitement son service jusqu’au huitième jeu du troisième set. Mais il a su parfaitement rebondir après la perte de cette manche avec le gain des... cinq premiers jeux du quatrième set. Avec 43 ponts gagnés sur les 54 joués derrière sa première balle, il a témoigné d’une très grande maîtrise tout au long de cette rencontre. Comme s’il avait franchi un cap. Avec ce succès probant, Dominic Stricker peut, pourquoi pas, nourrir certaines ambitions face à Stefanos Tsitsipas, qui a écarté au premier tour Milos Raonic (6-2 6-3 6-4). Le Grec, en effet, n’a encore jamais passé le cap de la première semaine à New York jusqu’à présent en cinq participations au tournoi.

Le Danois Holger Rune, 4e joueur mondial, sorti dès le premier tour Le Danois Holger Rune est tomb� contre l'Espagnol Roberto Carballes Baena. Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Le Danois Holger Rune (4e mondial) a été éliminé dès le premier tour de l'US Open, battu par l'Espagnol Roberto Carballes (63e), 6-3 4-6 6-3 6-2. Rune, 20 ans, qui restait sur deux quarts de finale en Grand Chelem, à Wimbledon et Roland-Garros, a semblé en difficulté physique durant la rencontre, grimaçant et se faisant masser une jambe. Il a commis 43 fautes directes et a perdu son service à sept reprises. L'Espagnol de 30 ans, qui n'a jamais fait mieux qu'un troisième tour en Grand Chelem (Roland-Garros 2020) a pris confiance dès le premier set, qu'il a remporté 6-3. Le Danois, étoile montante du tennis mondial, est parvenu à remonter la pente pour remporter la deuxième manche (6-4), mais l'Espagnol a de nouveau fait la course en tête dans les troisième et quatrième sets (6-3, 6-2), pour l'emporter en 2h42. Au prochain tour, Carballes sera opposé au Tchèque Jiri Lehecka (29e) ou au Russe Aslan Karatsev (77e).

Carlo Bommes élu nouveau président Marc L�thi, (� droite) aux c�t�s de Carlo Bommes, nouveau pr�sident du SCB Group. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le CP Berne a un nouveau président. Carlo Bommes succède à Marc Lüthi à la tête du SCB Group AG, qui est le propriétaire de la société SCB Eishockey AG. Bommes (61 ans) marche sur les pas de son père, décédé en janvier. Fred Bommes a présidé à deux reprises aux destinées du CP Berne; la première fois de 1987 à 1991, puis de 1993 à 1995. Carlo Bommes est un homme du sérail depuis des années. Il est rattaché au club depuis plus de 50 ans. Depuis mai 2020, il est membre du conseil d'administration. Lüthi avait occupé une double fonction après le limogeage du directeur Raeto Raffainer. A côté de ses tâches auprès du conseil d'administration, il avait également assuré la direction opérative. Raffainer avait dû quitter son poste pour "différences de vue stratégiques" en avril dernier. Le dernier championnat en National League s'était terminé en quarts de finale contre Bienne pour le CP Berne. Pour la troisième fois de suite, la saison s'est bouclée sur un déficit. La perte est de 241'000 francs.

Belinda Bencic: une quinzaine bien lancée Belinda Bencic: une rage de vaincre toujours aussi affirm Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Belinda Bencic (no 15) a assuré l’essentiel lors de son premier tour à l’US Open: une victoire 6-2 6-4 devant la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 72) pour bien lancer sa quinzaine. Victorieuse en 1h40’ d’une adversaire qu’elle affrontait pour la première fois et qui n’avait pas vraiment les armes pour la gêner vraiment, Belinda Bencic n’a sans doute pas touché au génie. Mais son grand mérite fut de prendre très vite la main dans cette rencontre. Même si elle a traversé une fin de match difficile – elle a mené 6-2 5-1 avant d’être à deux points de se faire rejoindre à 5-5 -, la Championne olympique possédait une immense marge sur la joueuse d’Ekaterinburg. Le plus réjouissant dans cette victoire fut sans doute un engagement physique sans aucune retenue alors qu’elle avait, il y a trois semaines, souffert de douleurs au pied gauche à Montréal. Mercredi au deuxième tour, le contexte sera identique. Belinda Bencic n’aura pratiquement rien à craindre contre la gagnante de la rencontre entre la qualifiée britannique Yuriko Miyazaki (WTA 198) et la Russe Margarita Betova (WTA 1022), de retour aux affaires après avoir connu les joies de la maternité. Un deuxième tour qui doit lui permettre de monter en puissance avant de défier, si la logique est respectée, l’ancienne no 1 mondiale Victoria Azarenka en seizième de finale.

La troisième étape et le maillot rouge pour Evenepoel Remco Evenepoel va quitter son maillot de champion de Belgique pour le maillot rouge de leader de la Vuelta. Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Le Belge Remco Evenepoel (Soudal) a remporté la troisième étape au sommet de la montée d'Arinsal, en Andorre, devant le vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard, et s'empare du maillot rouge. Le peloton a repris Lennard Kämna, dernier rescapé de l'échappée du jour, à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée, avant que le champion de Belgique ne règle le sprint du groupe des cadors de cette Vuelta, réduit à une vingtaine d'éléments au sommet de ce col de première catégorie. Evenepoel, vainqueur de la Vuelta l'an passé, a lourdement chuté après la ligne d'arrivée, percutant une femme. Mais il s'est rapidement relevé le visage ensanglanté.

Luis Rubiales dans le viseur de la justice espagnole Luis Rubiales pourrait se retrouver au tribunal. Image: KEYSTONE/EPA/RFEF HANDOUT Le patron du football espagnol, Luis Rubiales, dont le baiser forcé à la championne du monde Jenni Hermoso a suscité une vague d'indignation, est dans le viseur de la justice espagnole. Elle a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "agression sexuelle". Cette enquête porte sur "des faits qui pourraient être constitutifs d'un délit d'agression sexuelle", a indiqué, dans un communiqué, le parquet espagnol qui invite la joueuse à le contacter "dans un délai de 15 jours" afin d'être "informée de ses droits en tant que victime" et de "déposer plainte" si elle le souhaite. Selon le parquet, une plainte de Jenni Hermoso est indispensable au lancement d'éventuelles poursuites à l'encontre du président de la RFEF, a précisé une porte-parole à l'AFP. D'autres plaintes ont déjà été déposées contre M. Rubiales mais aucune n'émane de la joueuse. Saisi par le gouvernement espagnol, le Tribunal administratif des sports (TAD) s'est réuni pour sa part lundi pour trancher sur la plainte de l'exécutif de gauche contre Luis Rubiales. Si le TAD ouvre une procédure, le Conseil supérieur des sports (CSD), un organisme gouvernemental dont le président doit s'exprimer à 18h30, pourra alors suspendre le dirigeant le temps que l'affaire soit jugée sur le fond. Agé de 46 ans, Luis Rubiales a déjà été suspendu samedi par la FIFA "de toute activité liée au football au niveau national et international" pendant 90 jours.

Loïc Gasch se retirera après le meeting de Zurich Lo�c Gasch lors de sa derni�re grande comp�tition, les Europ�ens en salle � Istanbul en mars dernier. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le sauteur en hauteur Loïc Gasch (US Yverdon) a décidé de mettre un terme à sa carrière après un dernier engagement au meeting Weltklasse de Zurich ce jeudi. Le détenteur du record de Suisse doit composer de plus en plus avec des problèmes de santé, qui l'ont finalement poussé à se retirer à l'âge de 29 ans. Gasch fut l'un des athlètes suisses le plus couronné de succès du moment et a écrit plusieurs pages de l'histoire de l'athlétisme suisse. Il est vraiment apparu sur le devant de la scène à l'âge de 20 ans. Il a vécu son premier grand rendez-vous lors des Championnats d'Europe à Berlin en 2018 et avait même décroché une place en finale. En 2020, le Vaudois avait franchi pour la première fois 2m30 à Aarau et une année plus tard, il avait amélioré le record de Suisse en plein air avec un bond de 2m33. Grâce entre autres à ce saut, il avait décroché sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Mais le couronnement de sa carrière eut lieu en mars 2022 avec une sensationnelle médaille d'argent aux Championnats du monde en salle à Belgrade. Coincé à 2m20 Les exigences du sport d'élite ont fini par peser toujours plus sur la santé de Gasch. Il a souffert régulièrement de la cheville et du dos. Ainsi, il n'avait pas pu défendre complètement ses chances aux Mondiaux 2022 à Eugene (élimination en qualification) et aux Européens en salle 2023 à Istanbul (7e place de la finale). Cette saison, il n'a pu sauter mieux que 2m20. "La décision est difficile à prendre, mais j'ai remarqué que je ne suis plus dans la situation d'atteindre mon meilleur niveau et de pouvoir encore m'améliorer. Au cours des douze derniers mois, je n'ai jamais été à 100 pourcents en forme. Je vois bien que la joie à l'entraînement n'est plus la même et que j'ai d'autres ambitions professionnelles. C'est pour cela que j'ai décidé de tirer un trait définitif après le Weltklasse Zurich", a expliqué Gasch, comptable diplômé, dans un communiqué de Swiss Athletics. Le sauteur de St-Croix n'exclut pas de revenir à court terme dans le monde de l'athlétisme. "C'est avec plaisir que je partagerai mes expériences avec de jeunes athlètes."

Lausanne: davantage de transparence et d'humilité L'entra�neur Geoff Ward (en gris) au milieu de quelques joueurs du Lausanne HC. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La conférence d'avant-saison du Lausanne HC a permis au directoire de faire passer un message simple à l'attention de ses fans. Au LHC, on veut se reconnecter avec les gens et atteindre les play-off. Objectif: reconstruction. C'est à travers ce mot que le club vaudois a souhaité baptiser la saison 2023/24 à venir. Reconstruire le lien avec le public, une confiance avec les supporters. Car ces derniers ont été échaudés par le précédent exercice et l'échec lors de l'ultime journée. Des Lions en vacances début mars et le sentiment d'une saison gâchée. Si le ménage avait déjà été entrepris en 2022 avec le départ de Petr Svoboda, les dégâts causés par le Tchèque ne se réparent pas d'un coup de baguette magique. Le président Patrick de Preux, qui a annoncé rester une année supplémentaire, a honnêtement reconnu que la dette du club était "abyssale". "On parle d'un peu moins de 50 (réd: millions), a-t-il avancé. Mais notre propriétaire Gregory Finger est toujours présent et je pense que la hiérarchie actuelle avec un actionnaire, un président, un CEO et un directeur sportif, fonctionne bien. Finis les coups par-derrière et les petites combines." Le président du LHC a aussi tenu à préciser que les litiges avec les anciens coaches comme Craig McTavish et Ville Peltonen avaient été réglés. Chris Wolf, CEO du club, a lui parlé d'une gouvernance enfin calme. "On souhaite une 101e année digne de notre club, a-t-il appuyé. On doit aussi respecter les valeurs de ce club. C'est bien joli de dire des choses, mais il s'agit de les appliquer au quotidien. Nous devons faire preuve d'humilité et agir avec respect et courtoisie envers les treize autres clubs. Le développement de notre sport se fait ensemble. Même chose au niveau de nos partenaires, tout le monde compte." Le CEO vaudois a également évoqué la transparence et le dialogue. "Nous avons négligé l'aspect populaire dans le domaine de la restauration par exemple et nous allons proposer de nouvelles choses dès le mois de septembre."

Ricciardo manquera aussi le GP d'Italie Daniel Ricciardo doit aussi faire l'impasse sur le GP d'Italie Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Daniel Ricciardo (AlphaTauri) manquera également le Grand Prix d'Italie à Monza le week-end prochain, a annoncé le directeur de l'équipe Red Bull Christian Horner. L'Australien a été opéré d'une main cassée dimanche en Espagne. Plusieurs vis et une plaque ont été fixées, comme l'a expliqué Horner en marge de la course de Formule 1 à Zandvoort dimanche. "Cela s'est bien passé, c'est une réussite", a déclaré le Britannique. Interrogé sur le calendrier du retour de Ricciardo, Christian Horner a précisé: "Nous devons attendre de voir comment le processus de guérison se déroule, mais il ne roulera certainement pas en Italie". Un retour est envisagé pour le 17 septembre à Singapour, ou pour le 24 septembre au Japon. Daniel Ricciardo (34 ans), qui s'est fracturé un métacarpe à la main gauche lors de la deuxième session d'entraînement du vendredi à Zandvoort, a été remplacé par le Néo-Zélandais Liam Lawson pour le reste du programme du week-end. Il a participé à deux courses depuis son retour avec AlphaTauri.

Granit Xhaka: un début de saison de rêve Granit Xhaka: un d�but de saison magnifique avec Leverkusen. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Les semaines et se suivent et se ressemblent pour Granit Xhaka ! Le capitaine de l’équipe de Suisse figure à nouveau dans le onze idéal du Kicker. Seul joueur à avoir été honoré ainsi lors des deux premières journées, Granit Xhaka a brillé de mille feux lors du succès 3-0 du Bayer Leverkusen samedi à Mönchengladbach. Il fut à l’avant-dernière passe sur les deux premiers buts. Il en a même inscrit un d’une superbe volée qui fut malheureusement annulé pour un hors-jeu. Granit Xhaka a touché 187 ballons lors de cette rencontre pour un taux de réussite de 92 % dans ses passes. Prochain récital ce samedi lors de la venue du néo-promu Darmstadt.

Biles décroche un 8e titre national au concours général Simone Biles a d�croch� son 8e titre national du concours g�n�ral Image: KEYSTONE/AP La superstar de la gymnastique Simone Bales a remporté dimanche le concours général des championnats américains à San José. Il s'agit de son huitième titre, un record. La quadruple championne olympique a électrisé le public avec une ultime performance au sol qui lui a valu 15,400 points, dernière note d'un total de 118,450 points. Ce huitième titre national en concours général lui permet de battre le record d'Alfred Jochim, qui l'avait établi à sept en 1933. Simone Biles devient aussi, à 26 ans, la gymnaste la plus âgée à remporter le concours général national, dix ans après son premier sacre. Shi Jones, vice-championne du monde du concours général en 2022, est arrivée deuxième à 3,9 points derrière. Cette victoire est la deuxième en autant de compétitions pour Simone Biles depuis son retour d'un hiatus de deux ans. Elle s'était retirée de la plupart des épreuves des JO 2021 pour des raisons de santé mentale et de sécurité. Elle avait expliqué avoir connu une attaque de "twisties", dangereuses pertes de repères dans l'espace exposant les athlètes à un risque de blessure lorsqu'ils atterrissent. "Pas encore le moment" Cette performance est un pas de plus vers les JO 2024 à Paris, avec, d'abord, les championnats du monde à Anvers qui débuteront le 30 septembre. Simone Biles a toutefois refusé de détailler ses "objectifs personnels" depuis son retour triomphal le 5 août à l'US Classic. "J'aime les garder pour moi (...) Je pense que c'est mieux comme ça. J'essaie de bouger un peu différemment cette année par rapport à avant. Je pense que ça marche pour le moment", a-t-elle dit. Quant à la question de savoir si ses objectifs incluent Paris, elle a répondu que ce n'était "pas encore" le moment.