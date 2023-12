Mauvaise affaire pour le LS +++ Okafor buteur mais blessé

Deux top 10 pour Deschwanden à Engelberg Gregor Deschwanden a aligné quatre top 10 de suite. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Gregor Deschwanden s'est classé à deux reprises dans le top 10 lors des concours Coupe du monde à Engelberg. Après son 8e rang samedi, le Lucernois a fait encore mieux avec une sixième place. Deschwanden (32 ans) aligne ainsi son quatrième top 10 de rang après ses 7e et 2e places à Klingenthal le week-end précédent. Il ne fut pas loin de l'exploit lors de son dernier saut alors qu'il figurait au 6e rang après la première manche, à 0,5 m des 2e et 3e rangs. Malgré un nouveau très bon saut, la situation du Lucernois ne s'est pas améliorée. Avec des bonds mesurés à 138,5 et 137 m ainsi que de bonnes notes de style, il est toutefois resté proche des meilleurs. La victoire est allée au routinier autrichien Stefan Kraft. Avec un superbe deuxième saut, il est parvenu à passer de la 5e à la première place et a détrôné son compatriote Jan Hörl, en tête à l'issue de la première manche. L'Allemand Pius Paschke, vainqueur dans le concours de samedi, a confirmé avec une excellente troisième place. Outre Deschwanden, Killian Peier s'est également invité en deuxième manche. Le Vaudois a pris le 20e rang avec des sauts à 133 et 132,5 m. Simon Ammann (33e), Yanick Wasser (48e) et Remo Imhof (51e) n'ont pas passé l'écueil de la première manche.

Une mauvaise affaire pour le Lausanne-Sport Fousseni Diabate (à droite) à la poursuite de Sayfallah Ltaief. Les Lausannois ont souvent accusé un temps de retard à la Schützenwiese. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les pelouses zurichoises ne réussissent pas au Lausanne-Sport. Deux semaines après la gifle reçue au Letzigrund devant les Grasshoppers (5-0), les Vaudois ont chuté à Winterthour. A la Schützenwiese, les Lausannois se sont inclinés 1-0 sur une réussite de Matteo Di Giusto qui a marqué à la 74e minute en deux temps après un service magnifique de Dario Zuffi. Il s'agit pour le FC Winterthour du dixième but inscrit cette saison par un joueur sorti du banc. Même s’ils ont eu leurs moments, ils n’en ont pas fait assez pour mériter un autre sort. Avant l’ouverture du score, les Zurichois avaient, en effet, bénéficié de trois chances en or pour prendre plus vite les commandes du match. Avec un point seulement cueilli lors de ses trois derniers matches, Lausanne, qui était dirigé dimanche par Manuel Hermas en raison de la suspension de Ludovic Magnin, ne boucle pas son année de la plus belle des manières. Les Lausannois perdent un rang au classement pour se retrouver à la dixième place. A un point d’Yverdon, la meilleure équipe vaudoise du moment.

Odermatt s'offre un 26e succès en Coupe du monde Marco Odermatt a cueilli dimanche son 26e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Marco Odermatt a cueilli dimanche son 26e succès en Coupe du monde, le deuxième de la saison. Privé de victoire en vitesse à Val Gardena, le Nidwaldien a repris sa marche en avant en remportant le premier des deux géants d'Alta Badia. Deuxième à 0''26, Filip Zubcic a pourtant sorti le grand jeu. Champion olympique et champion du monde en titre, Marco Odermatt a confirmé sa suprématie en géant en s'offrant une cinquième victoire de rang dans la discipline sur le front de la Coupe du monde. Il avait gagné l'unique géant disputé jusqu'ici cet hiver à Val d'Isère, avec 0''98 d'avance sur son dauphin Marco Schwarz. Sa domination dimanche à Alta Badia, où il avait gagné l'une des deux courses programmées en deux jours tant en 2021 qu'en 2022, fut moins insolente. Mais il a assuré l'essentiel pour sa quatrième course en quatre jours, après avoir vu sa série de victoires en super-G stoppée à Val Gardena vendredi (3e). Marco Odermatt en est à 19 podiums sur les 19 géants qu'il a pu disputer depuis l'entame de la saison 2021/22, dont 14 victoires! Il a cueilli dimanche son 16e succès au total dans la discipline, alors que Filip Zubcic avait placé la barre très haut en prenant les commandes avec 2''07 d'avance sur Zan Kranjec (3e au final). Meillard manque le coche Cinq autres Suisses ont marqué des points dans ce deuxième géant de l'hiver, mais sans briller. Eliminé en première manche à Val d'Isère et 53e du super-G de Val Gardena, le Grison Gino Caviezel a néanmoins inscrit ses premiers points dans cet exercice 2023/24 en se classant 10e. Auteur d'une grosse faute en deuxième manche, Loïc Meillard doit se contenter du 16e rang, lui qui avait fini 6e à Val d'Isère dans la discipline. Le skieur d'Hérémence a même été devancé par Thomas Tumler, 15e. Présent en deuxième manche malgré un dossard très élevé (le 55), Fadri Janutin a quant à lui terminé 21e.

Noah Okafor buteur mais blessé Un troisième but en Serie A pour Noah Okafor. Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Noah Okafor soigne ses statistiques ! Après son assist mercredi pour le but de la victoire contre Newcastle en Ligue des Champions, le Bâlois a été l’un des buteurs de l’AC Milan contre Monza. A San Siro, Noah Okafor a scellé le score lors du succès 3-0 des Milanais. Il a bénéficié d’une remise d’Olivier Giroud pour inscrire à la 75e minute son troisième but en Serie A. Introduit à la 67e pour Rafael Leao, il avait toutefois l’infortune de se blesser tout seul pour être remplacé à la 80e par Samuel Chuckwueze. Le Bâlois était revenu mercredi après une pause de trois semaines en raison d’une blessure contractée après la défaite de la Suisse en Roumanie.

Laegreid exclu de la mass-start Sturla Laegreid a été exclu de la mass start pour un tir accidentel lors d'un entraînement à sec Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sturla Laegreid a été exclu de la mass start de Lenzerheide dimanche. Le Norvégien a enfreint les règles de sécurité, a précisé la Fédération internationale (IBU) dans un communiqué. L'exclusion de Sturla Laegreid a été décidée après "un incident de carabine dans l'hôtel de l'équipe norvégienne, où un tir s'est produit pendant un entraînement à sec", a-t-elle expliqué. Personne n'a été blessé dans l'incident, qui a été rapporté immédiatement par l'équipe norvégienne. L'Unité pour l'intégrité du biathlon et les autorités suisses ont ouvert une enquête et décideront d'éventuelles autres sanctions, a précisé l'IBU. "Je regrette très profondément cet incident et je m'excuse auprès de l'ensemble de la famille du biathlon, de mes coéquipiers et du propriétaire de l'hôtel. C'est un rappel brutal pour moi et les autres biathlètes, de l'importance des routines de sécurité", a indiqué Laegreid, cité dans le communiqué de l'IBU. Le Norvégien a pris la 3e place de la poursuite de Lenzerheide samedi après-midi, et occupe le 3e rang du classement général de la Coupe du monde.

Super-G de Val d'Isère: Brignone s'impose, Gisin 5e Michelle Gisin a pris la 5e place du super-G de Val d'Isère Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Les Suissesses sont rentrées dans le rang dimanche à Val d'Isère au lendemain de leur doublé en descente. La meilleure d'entre elles, Michelle Gisin, a terminé 5e d'une course remportée par une Federica Brignone décidément en pleine forme. Seulement 20e dans la discipline-reine la veille, Michelle Gisin a décroché dimanche son meilleur résultat de la saison dans la discipline qui lui avait réussi le mieux l'hiver passé. L'Obwaldienne a néanmoins concédé 1''32 à Federica Brignone, échouant à plus de sept dixièmes du podium. Auteures d'un inattendu doublé samedi, Jasmine Flury et Joana Hählen ont tout de même su faire parler leur confiance dans ce super-G. La Grisonne a pris la 8e place, à 1''82 de la gagnante, la Bernoise se classant pour sa part 6e à 1''71. Pas d'exploit non plus pour Corinne Suter, 11e à 2''03. Troisième du premier super-G de l'hiver à St-Moritz neuf jours plus tôt, Lara Gut-Behrami fait quant à elle partie des nombreuses éliminées. La Tessinoise a manqué une porte après une compression alors qu'elle était dans le coup à mi-parcours (5e temps après 47 secondes de course). Michaela Shiffrin, qui avait renoncé à s'aligner en descente, a connu le même sort et ne marque donc aucun point ce week-end. L'Américaine ne compte plus que 63 points d'avance au général sur sa dauphine Federica Brignone, qui a devancé Kajsa Vickhoff-Lie (2e à 0''44) et Sofia Goggia (3e à 0''59) dimanche pour cueillir son 24e succès en Coupe du monde.

1er géant d'Alta Badia: Odermatt remporte la 1re manche Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la 1re manche dimanche à Alta Badia Image: KEYSTONE/EPA Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche dans le premier géant programmé à Alta Badia. Le Nidwaldien compte 0''31 d'avance sur le Croate Filip Zubcic, deuxième. Vainqueur des quatre derniers géants organisés sur le front de la Coupe du monde, Marco Odermatt a parfaitement livré la marchandise sans toutefois déclasser la concurrence. Troisième à l'issue de cette manche initiale, l'Autrichien Marco Schwarz accuse seulement 0''36 de retard sur le champion du monde en titre de la spécialité. Mais les autres rivaux de Marco Odermatt ont concédé bien plus de temps. Quatrième, Zan Kranjec pointe à 0''88, alors que le 5e Alexis Pinturault a perdu plus d'une seconde et demie. Deuxième meilleur Suisse, Gino Caviezel est 11e après le passage de 32 concurrentes, mais à 2''15 de son chef de file. Sixième du seul géant disputé jusqu'ici cet hiver à Val d'Isère, Loïc Meillard a terminé encore plus loin. Le skieur d'Hérémence a lâché 2''45 pour pointer au 16e rang. Thomas Tumler (21e à 3''27) devrait aussi être de la partie dès 13h30 pour la deuxième manche, alors que Justin Murisier est 27e à 4''05.

Un 8e succès en 10 matches pour Hischier et les Devils Hischier (13) a atteint samedi la barre des 300 points en saison régulière Image: KEYSTONE/AP/Paul Vernon Les Devils ont cueilli samedi un 8e succès en 10 matches disputés depuis le retour de blessure de Nico Hischier. Le centre valaisan a d'ailleurs réussi 2 points dans un match gagné 6-3 à Columbus, atteignant ainsi la barre des 300 points en saison régulière. Absent durant un mois, Nico Hischier a cumulé 12 points en 10 matches joués depuis son "comeback" fin novembre face à Buffalo. Samedi, il a été crédité d'un assist sur le 4-2 signé Jack Hughes en supériorité numérique (35e) avant d'inscrire lui-même le 5-2 à la 43e sur une offrande de Jesper Bratt. Ce but, son septième en 17 parties livrées cette saison, constitue le 300e point de Nico Hischier en saison régulière en 398 matches. Auteur d'un triplé face aux Blue Jackets, Jack Hughes a quant à lui passé le cap des 100 buts en saison régulière samedi soir (101 désormais, en 244 matches). Les autres membres de la colonie suisse des Devils n'ont pas tenu les premiers rôles. Akira Schmid n'a réussi que 23 parades (88,5% d'arrêts), alors que Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont restés "muets". L'attaquant appenzellois en est d'ailleurs à sept matches d'affilée sans le moindre point à son actif. Un 27e point pour Fiala et pour Josi Deux autres Helvètes se sont toutefois illustrés samedi en NHL. Kevin Fiala et Roman Josi ont tous deux réussi leur 27e point de la saison, délivrant chacun un assist. Le St-Gallois et les Kings ont mis fin à une série de trois défaites en s'imposant 3-2 aux tirs au but à Seattle, alors que le Bernois et les Predators ont dominé Washington 3-1 pour signer leur quatrième succès d'affilée.

Privé de Capela, Atlanta s'incline à Cleveland Touch Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Privé de Clint Capela, Atlanta s'est incliné 127-119 sur le parquet de Cleveland samedi en NBA. L'intérieur genevois a manqué son premier match de la saison en raison d'une douleur au genou gauche. Auteur de 18 points - son meilleur total dans ce championnat 2023/24 - et 15 rebonds vendredi lors d'un match gagné 125-104 à Toronto, Clint Capela a donc suivi du banc la défaite de son équipe 24 heures plus tard face aux Cavaliers. Il a certes tenté quelques tirs lors de l'échauffement, mais son forfait avait alors déjà été officialisé. En son absence, les Hawks ont été largement dominés sous les panneaux. Ils n'ont réussi que 34 rebonds, contre 49 pour les Cavaliers. Titularisé à l'intérieur, Onyeka Okongwu (16 points) n'a a ainsi capté que 4. Le pivot de Cleveland Jarrett Allen s'est d'ailleurs régalé samedi en cumulant 25 points et 14 prises. Les Hawks, qui devaient aussi composer sans Bogdan Bogdanovic, restent sur six défaites dans leurs sept dernières parties. Menés de 18 points à la mi-temps, ils sont revenus à six longueurs après 2' de jeu dans le dernier quart (96-90). Mais les Cavs ont su serrer la garde pour mettre fin à une série de trois défaites.

Yverdon ramène un bon point de Grasshopper L'Yverdonnois Dario Del Favro n'hésite pas à mettre sa tête près du pied de Dorian Babunski. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Yverdon a bouclé la première partie de la saison de Super League avec un bon match nul (1-1) sur le terrain de Grasshopper. Les Nord-Vaudois sont huitièmes du classement. Voisins proches du classement avec le même nombre de points, Zurichois et Vaudois ont poursuivi leur voisinage sur le terrain. Certes, les Grasshoppers ont un peu plus dominé mais sans se créer un grand nombre d'occasions de buts. Les joueurs de l'entraîneur Alessandro Mangiarratti ont su préserver leur cage là où les deux autres néo-promus, Lausanne (5-0) et Stade Lausanne-Ouchy (5-2) avaient sombré. Les Zurichois ont ouvert le score par Tsiy Ndenge à la 18e sur un ballon qui a filé sous le ventre du portier yverdonnois Sebastian Breza. Les Vaudois n'ont pas été décontenancés par cette ouverture du score. Les Zurichois pensaient peut-être voler vers leur troisième succès de rang. Las, sur un corner du très remuant Varol Tasar, Boris Cespedes a dévié le ballon de la tête au premier poteau pour surprendre le portier Hammel (58e). Par la suite, les Yverdonnois ont su serrer leurs rangs pour freiner les ardeurs des Sauterelles.

La Suisse s'incline encore une fois Leonardo Genoni et la Suisse se sont inclinés 3-2 ap contre la Tchéquie Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Nouvelle défaite pour la Suisse lors des Ice Hockey Games à Zurich. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 3-2 ap par la Tchéquie. Quand ça ne veut pas... Une glissade de Ken Jäger en prolongation qui laisse Michal Kempny en bonne position face à Genoni et voilà la Suisse à nouveau défaite. Rageant pour Patrick Fischer et son staff, mais les Helvètes auraient dû s'imposer avant. Si la Suisse possédait 20 Tristan Scherwey, elle aurait probablement passé plus de quarts de finale en Championnat du monde ces dernières années. Voir la rage du Fribourgeois sur son 2-2 égalisateur rappelle pourquoi le joueur de Berne est une denrée rare. Moins de deux minutes après la réduction du score de Tyler Moy (42e), Scherwey a profité d'un excellent travail de Fabrice Herzog pour niveler la marque. Et c'est après ce but, synonyme de momentum, que le Fribourgeois a laissé éclater sa joie tout en infusant une vraie énergie à ses coéquipiers. Les Suisses ont d'ailleurs été à un poteau d'Andrighetto de prendre l'avantage. Un tiers médian totalement raté Battue par la Suède jeudi soir, la Suisse se devait de montrer un visage plus conquérant devant son public. De prouver qu'elle savait s'appuyer sur les bonnes choses malgré la défaite. Eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est que la mise en train ne fut pas explosive. Dans un premier tiers qui ne vit que neuf tirs (5-4 pour les Tchèques), ce ne sont pas les prouesses offensives qui ont soulevé les paupières des quelque 7000 spectateurs. Et puis dans le tiers médian, la Suisse a mis un genou à terre. Comme contre les Suédois, mais juste un peu plus tard dans le match. A la 26e et à la 28e, Rychlovsky et Tomasek (à 5 contre 4) ont permis aux joueurs de Radim Rulik de se détacher. Frustrante, l'équipe de Suisse a donc relevé la tête lors du troisième tiers. A la der, pourrait-on écrire. Ce sentiment parfois pénible d'être dos au mur avant de se rebeller. Comme s'il fallait se retrouver dans un trou avant de pouvoir proposer quelque chose de constant et de cohérent. La sélection de Patrick Fischer va maintenant terminer ce tournoi zurichois par un match face à la Finlande dimanche à 17h. Battue à deux reprises également, la Finlande chercher à ne pas finir sur un troisième revers.

Young Boys se fait plaisir pour clore l'année Le milieu bernois Darian Malesa réussi un doublé contre Stade Lausanne-Ouchy. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Un Young Boys appliqué a terminé l'année sur une bonne note en Super League. Les Bernois n'ont connu aucune difficulté pour prendre le meilleur 3-1 sur la lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy. Pendant 60 minutes, il n'y a eu qu'une équipe sur le pelouse difficile de la Pontaise. Déjà champion d'automne, les joueurs de la capitale n'ont pas fait de détail au cours d'une première mi-temps parfaitement maîtrisée. A l'affût au deuxième poteau, Darian Males a ouvert le score dès la 10e minute. Silvère Ganvoula (20e) et Males (36e) à nouveau ont donné trois buts d'avance à Young Boys avant la première pause. Le champion d'automne a disputé une deuxième période plus en retenue. Les Stadistes ont alors retrouvé un peu d'espace pour mener des contre-attaques saignantes. Sur l'une d'elles, Ajdini a affolé la défense bernoise avant d'ajuster le poteau, mais Gharbi avait parfaitement suivi. Le joueur en prêt du Paris St-Germain a pu inscrire son deuxième but de la saison (77e). Malgré ces velléités, les Vaudois restent plus que jamais collés à la dernière plac St-Gall mate Zurich St-Gall reste une citadelle imprenable à domicile. Les joueurs de Peter Zeidler ont battu 1-0 Zurich et ont ainsi décroché leur neuvième victoire sur leur terrain en autant de matches cette saison. Devant une affluence record de 20'029 spectateurs, les Saint-Gallois ont trouvé l'ouverture par Chadrac Akolo à la 39e minute. Ce succès dans le match au sommet leur permet de prendre la deuxième place du classement avec cinq points de retard sur le leader Young Boys.

Le capitaine de Luton s'effondre après un arrêt cardiaque Le Gallois Tom Lockyer s'est effondré après un arrêt cardiaque (archive). Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le capitaine de Luton, Tom Lockyer, est dans un état "stable" après avoir été victime d'un malaise cardiaque en plein match samedi à Bournemouth, a rassuré le club dans un communiqué. "Notre équipe médicale a confirmé que le capitaine des +Hatters+ a subi un arrêt cardiaque sur le terrain, mais qu'il était réceptif au moment où il a été transporté sur la civière", a écrit le promu sur le réseau social X (anciennement Twitter). Il a par la suite "été transféré à l'hôpital, où nous pouvons rassurer nos supporters sur le fait qu'il est dans un état stable et qu'il passe actuellement d'autres examens avec sa famille à son chevet", a-t-il été précisé. Lockyer s'est effondré à l'heure de jeu sur la pelouse de Bournemouth, alors que le score affichait 1-1. Les joueurs sont d'abord rentrés au vestiaire, tandis que le joueur était pris en charge par les équipes médicales. Le match a ensuite été définitivement arrêté par l'arbitre Simon Hooper. L'international gallois s'était déjà effondré en mai à Wembley lors du duel d'accession à la Premier League entre Luton et Coventry. Il avait ensuite subi une opération pour corriger une fibrillation auriculaire, une anomalie décrite par le National Health Service (NHS), service de santé du Royaume-Uni, comme provoquant "une fréquence cardiaque irrégulière et souvent anormalement rapide".

Manchester City rattrapé in extremis par Crystal Palace Michael Olise a égalisé sur penalty contre Manchester City. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City a gâché un avantage de deux buts chez lui contre Crystal Palace (2-2), en se faisant rejoindre dans le temps additionnel sur un penalty. Il s'agit d'une nouvelle contre-performance pour le triple champion, toujours quatrième. Les Citizens, sans Manuel Akanji, ménagé sur le banc, ont laissé filer deux points dans les derniers instants d'une partie qu'ils ont dominée outrageusement, avec quasiment 75% de possession de balle. Le Français Jean-Philippe Mateta a permis à Palace de réaliser un gros coup en marquant (76e, 2-1) puis en obtenant un penalty, transformé par son compatriote Michael Olise (90e+5). Cela ressemble à un gros gâchis pour City, bien supérieur dans les échanges, et qui a mené logiquement grâce à Jack Grealish (24e, 1-0) et Rico Lewis (54e, 2-0). L'équipe de Pep Guardiola reste quatrième, un point derrière Aston Villa (3e, 35 pts) et deux derrière Arsenal (2e, 36 pts), deux équipes engagées dimanche dans la 17e journée.