Mbappé absent de la liste du PSG ++ Messi buteur pour sa première

C'est plus tard, à la 54e, que l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a enfilé son maillot rose et est entré en jeu sous une ovation nourrie du public. Les stars LeBron James, Serena Williams et Kim Kardashian, ne manquant pas d'immortaliser le moment avec leurs smartphones. Sergio Busquets a profité du même arrêt de jeu pour lui aussi faire ses débuts avec Miami.

Premier match, premier but et première victoire.

Pour sa dernière saison et son dernier Mondial, la vedette emblématique de la sélection américaine Megan Rapinoe a fêté sa 200e sélection en entrant en jeu après 62 minutes, un quart d'heure avant le dernier but signé Lindsey Horan (77e). La rencontre s'est jouée dans un stade bien garni à Auckland (41'107 spectateurs), dans le sillage d'un début de Mondial très encourageant en terme d'affluence.

Encouragées juste avant leur rencontre par le président américain Joe Biden, les Américaines n'ont pas tremblé, même si leur star Alex Morgan a manqué un penalty, bien sauvé par la gardienne Kim Tranh Tran Thi (43e). Il s'agissait du sixième penalty en six matches depuis le début du Mondial, et seuls deux d'entre eux - dont celui de Ramona Bachmann face aux Philippines - ont été marqués !

Ensuite, il lui restera encore quelques courses, avant que le rideau tombe définitivement en octobre. "Je suis content d'arrêter, dit-il. Et dans un an je serai peut-être au bord de la route avec les copains pour encourager les coureurs."

Mais, lucide sur son niveau, Pinot reconnaît que gagner reste "au-delà du rêve" et espère déjà "être à l'avant" samedi "pour profiter de cette ambiance. Il y a aura des frissons et de l'émotion, ce sera mon dernier col sur le Tour."

Une "fan zone" sera ainsi installée dans son village natal, avec écran géant et buvette. Même chose à La Bresse, à la Traverse de la Roche, où l'Association des espoirs du ski de fond vosgien a vu les choses en grand. Mais c'est surtout dans le Petit Ballon, avant-dernière ascension du jour, que ça va se passer et plus précisément dans le "virage Pinot"

Les coureurs du Tour de France vont souffrir une dernière fois lors de la 20e étape dans les Vosges. Pas moins de six cols figurent au programme entre Belfort et le Markstein.

Kipyegon (29 ans) a profité de sa forme éblouissante cet été pour dominer une course dessinée pour elle, accompagnée de deux meneuses d'allure et de la wavelight.

Naef et Riedi pourraient ainsi suivre les traces de Roger Federer et Belinda Bencic, qui avaient remporté en 2018 et 2019 les dernières éditions avant l'arrêt temporaire de cette compétition mixte riche en traditions.

Céline Naef et Leandro Riedi sont en finale de la Hopman Cup à Nice. Après le Danemark et Holger Rune, le duo suisse a battu la France 2-1 lors de cette compétition mixte relancée.

L'Australien Daniel Ricciardo, qui revient en F1 chez Alpha Tauri après plusieurs mois d'absence, a réalisé le 14e temps pour son retour. Son compatriote Oscar Piastri, qui l'avait remplacé chez McLaren à l'issue de la dernière saison, a lui connu quelques déboires en endommageant sa monoplace et n'a réalisé que le 19e et avant-dernier temps.

La pluie qui avait perturbé la 1re séance plus tôt dans la journée, ne tombait plus pour la 2e, permettant aux pilotes de réaliser de bien meilleurs temps.

Car le peloton se rendra au Markstein dans les Vosges pour une avant-dernière étape terriblement intéressante. Il y aura six ascensions au programme avec notamment le Ballon d'Alsace en entrée, puis le col de la Schlucht, le Petit Ballon et enfin le col du Platzerwasel.

Beaucoup de costauds avaient pu se glisser dans une grande échappée et ce sont finalement Ben O'Connor, Mohoric et Asgreen qui ont pu s'extraire pour aller se disputer la victoire. L'Australien a tenté de surprendre ses deux compagnons en partant de loin lors du sprint final, mais Asgreen a parfaitement contré avant de voir Mohoric le devancer d'un souffle sur la ligne.

Il faut remonter un peu plus loin pour Wawrinka qui n'a plus disputé de finale de double depuis Chennai en 2013 avec Benoît Paire. Il avait alors glané son deuxième titre après l'or olympique en 2008 au côté de Roger Federer. Ce sera en outre sa troisième finale de double dans l'Oberland bernois après 2004 avec Marc Rosset et 2008 en compagnie de Stéphane Bohli.

"Cette victoire va nous faire le plus grand bien !" Après ses six premiers matches sans succès à la tête de l'équipe de Suisse, Inka Grings a enfin vu la lumière aux Antipodes.

On demandera à l'attaquante du PSG et à ses coéquipières de monter encore en régime pour le choc de mardi à Hamilton contre la Norvège. Battue 1-0 par la Nouvelle-Zélande jeudi, les Scandinaves se retrouvent déjà le dos au mur. Cette rencontre s'avance comme un tournant décisif pour les deux équipes.

La première victoire de l'ère Gings aurait pu se dessiner plus vite si Ana-Maria Crnogorcevic avait témoigné d'une plus grande efficience dans le dernier geste. Mais heureusement pour les Suisses, l'intervention providentielle de la VAR qui a dicté la sanction suprême pour un choc dont fut victime Coumba Sow a permis à Ramona Bachmann de débloquer la situation. Elle transformait imparablement ce penalty tombé du ciel pour un 58e but en sélection.

La Suisse a forcé la décision grâce à un penalty un brin généreux transformé par Ramona Bachmann à la 45e minute et par une réussite de Seraina Piubel à la 64e après un superbe débordement de Géraldine Reuteler. Le seul regret à l'issue de cette rencontre face à l'équipe la plus faible du groupe qui comprend également la Nouvelle-Zélande et la Norvège vient peut-être de l'étroitesse du score. On le sait, c'est la différence de buts qui départagera les équipes en cas d'égalité de points.

Challenge League: Le FC Sion en reconquête

La dernière (?) année de présidence de Christian Constantin sera-t-elle celle de la rédemption pour le FC Sion ?

Relégués en juin dernier à l'issue d'un barrage contre Stade Lausanne-Ouchy presque à sens unique, les Sédunois s'avancent comme les grands favoris de la Challenge League dont les trois coups seront donnés ce vendredi.

Pour un club qui a érigé le pire comme une certitude, le mercato estival a été empreint presque d'une étonnante sagesse. Didier Tholot, l'entraîneur qui avait mené le FC Sion à sa dernière victoire en Coupe de Suisse en 2015, pourra s'appuyer sur un contingent parfaitement équilibré avec notamment la présence d'un buteur affirmé en la personne de l'ex-Lucernois Dejan Sorgic et d'un no 10 ALi Kabalcaman qui fut l'un des artisans de la promotion d'Yverdon. Didier Tholot a, par ailleurs, emmené avec lui depuis Pau Théo Bouchlarhem, un demi offensif que l'on dit pétri de talent.

Deux bémols

Avant que le FC Sion n'engage le fer dimanche à Vaduz, il convient d'apporter toutefois deux bémols. Mario Balotelli trouvera-t-il une porte de sortie ces prochaines semaines ? Tant que la page de celui qui restera comme la dernière folie présidentielle n'a pas été tournée, le FC Sion risque encore de faire le bonheur des gazettes au risque de briser un équilibre toujours aussi fragile si l'on se réfère à l'histoire du club.

Par ailleurs, l'histoire des 20 saisons de la Challenge League raconte combien il est ardu pour un relégué de retrouver tout de suite sa place au sein de l'élite. Seuls le FC St-Gall en 2009 et en 2012, le FC Zurich en 2017 et le Lausanne-Sport ce printemps ont réintégré la Super League une année après leur chute. Ce fut plus laborieux pour le Servette FC et pour les Grasshoppers. Et tout simplement impossible jusqu'ici pour Wil, tombé en 2004, Schaffhouse (2007) et Aarau (2015).

Alex Frei pour un rebond

Aarau justement, désormais entraîné par Alex Frei qui n'a plus vraiment le droit à l'erreur après les tourments qu'il a vécus la saison dernière au FC Bâle, sera l'un des rivaux du FC Sion. Au même titre que le Thoune de Mauro Lustrinelli, en quête de rachat après un dernier exercice raté, et que le FC Schaffhouse, qui a placé son destin dans les mains d'un entraîneur âgé de 73 ans - André "Bigi" Meier - et dans les pieds d'Eren Derdyok, celui qui avait inscrit il y a plus de quinze ans à Wembley un but avec l'équipe de Suisse pour un futur que l'on croyait alors grandiose.

Neuchâtel Xamax et le Stade Nyonnais, les deux autres clubs romands en lice, nourrissent des objectifs bien différents. "Lanterne rouge" du dernier championnat mais sauvés grâce à leur succès en barrage face à Rapperswil-Jona, les Xamaxiens aspirent à vivre une saison bien plus paisible, plus conforme surtout aux moyens engagés par son propriétaire Jean-François Collet. Avec Uli Forte à la barre, Neuchâtel Xamax pourrait devenir très vite une équipe contre laquelle il ne sera pas vraiment simple de manoeuvrer. Encore davantage si les deux buteurs recrutés, Simone Rapp et Angelo Campos, tournent à plein régime.

A Nyon, néo-promu avec Baden, le maintien sera l'unique mot d'ordre. Le rapprochement entamé avec le Servette FC, qui a facilité l'arrivée de plusieurs espoirs dont le gardien Edin Omeragic, et les liens toujours privilégiés entretenus avec le SLO, peuvent faire du Stade Nyonnais "le" club ferme qui aurait toute sa place et toute sa légitimité dans l'arc lémanique.