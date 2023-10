Mbappé dépasse Platini ++ Gottéron enchaîne

Kylian Mbappé dépasse Michel Platini Kylian Mbappé: 42 buts désormais en équipe de France. Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong "Muet" depuis quatre matches avec le PSG, Kylian Mbappé a revu la lumière en équipe de France. Il a signé un doublé lors du succès 2-1 des Bleus à Amsterdam face aux Pays-Bas. Buteur sur deux gestes magnifiques, le capitaine de l’équipe de France a emmené les siens vers une sixième victoire en six matches dans ce tour préliminaire. La formation de Didier Deschamps est ainsi d’ores et déjà qualifiée pour la phase finale de cet Euro l’été prochain en Allemagne. A la faveur de ce doublé, Kylian Mbappé est devenu le quatrième meilleur buteur des Bleus avec ses 42 réussites derrière Olivier Giroud (52), Thierry Henriy (51) et Antoine Griezmann (44) mais désormais devant Michel Platini (41). On précisera que le Parisien n’est âgé que de... 24 ans. A Porto, le Portugal a également poursuivi son sans-faute. Les Lusitaniens ont battu 3-2 la Slovaquie pour assurer également leur qualification. Auteur d’un doublé comme Mbappé, Cristiano Ronaldo a su soigner ses statistiques : ses 124e et 125e buts pour sa 202e sélection.

Fribourg tranquille leader, Lausanne et Bienne gagnent Julien Sprunger trouve la faille pour le 4-0 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fribourg continue de voir la vie en rose au sommet de la hiérarchie de la National League. Une victoire 4-1 contre Kloten, alors que le LHC a battu chichement Ajoie 2-1 à Porrentruy. On peut dire que tout réussit à Gottéron. Les Dragons traversent une période incroyable et rien ne semble pouvoir les faire dévier de leur route. Ou en tous les cas pas une pâle équipe de Kloten qui s'est en plus présentée sans son centre numéro un Miro Aaltonen. Alors Fribourg s'est amusé avec les Aviateurs. Et comme le jeu de puissance a bien tourné, les joueurs de Christian Dubé ont pu se faire plaisir. Les Suédois ont ouvert les vannes avec un goal pour Sörensen (8e), puis une réussite de Wallmark (15e). Les locaux ont classé l'affaire en début de tiers médian grâce à un but de Schmid, challengé sans succès par Kloten, et un de Sprunger sur le power-play qui a suivi. Lausanne, 3 points c'est tout Lausanne avait besoin d'un résultat positif. Secoué par Zoug 9-2, les Vaudois devaient se relancer contre Ajoie. Mission accomplie avec un succès 2-1, mais que ce fut laborieux. Les joueurs de Geoff Ward ont dominé cette partie en fusillant Ciaccio à 50 reprises! Mais pour un total somme toute léger de deux buts. Sekac a ouvert son compteur de la saison lors du tiers initial. Gauthier a égalisé pour Ajoie en début de période médiane et finalement Tim Bozon a inscrit le but gagnant à la fin du deuxième tiers. Mais Geoff Ward et son staff ne peuvent pas se contenter de ça face à des Jurassiens aussi méritants que limités. Les Lions ont maintenant plus d'une semaine pour peaufiner leur jeu, puisqu'ils ne rejouent pas avant samedi prochain à Langnau. Là encore, ils devront être solides. Bienne un peu soulagé Après huit défaites en neuf matches, Bienne devait lui aussi se ressaisir. Les Seelandais ont gagné 2-1 ap contre Rapperswil, mais ils ne prennent que deux points au lieu de trois. Le but victorieux est tombé de la canne de Tino Kessler en prolongation. Les Bernois ont quand même subi en fin de troisième tiers et cette victoire fait du bien. Lugano c'est un petit peu comme la phrase préférée de Forrest Gump, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Face à Berne, on a vu le bon Lugano qui s'est imposé 5-2. Avec un Mark Arcobello déchaîné avec deux buts et deux assists ou un Daniel Carr lui aussi double buteur. Zurich n'a de son côté pas eu besoin de forcer son talent pour écarter Langnau 3-0. Et pourtant il y avait abondance de talents dans les rangs du "Z" avec le retour de Denis Malgin et surtout celui de Sven Andrighetto. Ce ne sont finalement pas les deux stars suisses qui ont brillé, mais bien Jesper Fröden, auteur d'un triplé et donc de tous les buts de son équipe.

Une troisième semaine en haute altitude avec le Stelvio Le Stelvio au programme du Giro 2024 Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI La 107e édition du Giro (4-26 mai) empruntera le col du Stelvio et se conclura, comme en 2023, à Rome. Voilà ce qui ressort de la présentation du parcours dévoilé vendredi. L'édition 2024 s'élancera de Venaria Reale, près de Turin, et après trois étapes dans le Piémont, descendra jusqu'à Naples avant de remonter vers les Alpes et les Dolomites via le littoral Est. La première semaine sera marquée par une 6e étape rappelant les Strade Bianche, avec des chemins de gravier, un contre-la-montre de 37,2 km le 10 mai, suivi le lendemain d'une 8e étape qui pourrait faire des dégâts avec son arrivée à 1450 m d'altitude à Prati di Tivo, dans les Abruzzes. La deuxième semaine se conclura par un second contre-la-montre de 31 km, prélude à un enchaînement redoutable de trois étapes de montagne: 15e étape (220 km) avec arrivée à Livigno, 16e étape avec l'ascension du col du Stelvio (2758 m), placée toutefois à 150 km de l'arrivée, et 17e étape dont l'arrivée sera jugée au col Brocon avec des portions à 11% (1616 m). Mais c'est peut-être la 20e et avant-dernière étape qui décidera du nom du vainqueur du Giro 2024, puisque qu'elle comprend l'ascension à deux reprises du Mont Grappa (1775 m). "C'est pour moi l'étape qui retient mon attention", a assuré le Slovène Primoz Roglic, vainqueur du dernier Giro, grâce à sa victoire dans l'avant-dernière étape, un contre-la-montre de 18,6 km. Les coureurs en lice devront parcourir un total de 3319 km avec quatre étapes de plus de 200 km et un dénivelé total de 42'900 m, contre 51'400 en 2023, soit "une baisse de 20%", a précisé le patron de l'épreuve. Lors de cette présentation, l'organisateur du Giro RCS Sport a annoncé que l'édition féminine s'appellerait désormais Giro d'Italia Women et bénéficiera du même niveau en termes d'organisation que l'édition masculine. L'édition 2024 aura lieu du 7 au 14 juillet et son parcours sera dévoilé dans les prochaines semaines.

Un deuxième succès pour la Suisse M21 Un doublé pour Fabian Rieder contre le Monténégro. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un mois après un succès 2-1 en Finlande, la Suisse a signé un deuxième succès en deux rencontres dans le tour préliminaire de l’Euro M21. Elle s’est imposée 4-2 à Lausanne devant le Monténégro. Cette victoire qui ne souffre aucune discussion porte la griffe de Fabian Rieder. Cinq jours après une performance jugée trop neutre contre le PSG, le nouveau joueur de Rennes a signé un doublé. Il a eu l’immense mérite d’ouvrir le score à la 22e sur un coup franc avec une frappe du gauche qui a magnifiquement contourné le mur. Lars Villiger et Valmir Matoshi ont été les deux autres buteurs suisses de cette rencontre suivie par plus de 5000 spectateurs. Avec deux assists, Franck Surdez fut également l’un des artisans de cette victoire. Sur son flanc gauche, le Xanaxien a su jouer très juste. Déjà buteur à cinq reprises en Challenge League, il peut très vite s’affirmer comme l’un des atouts maîtres de cette équipe de Suisse qui devrait voguer paisiblement vers la phase finale de cet Euro dans deux ans en Slovaquie. Elle livrera son troisième match ce mardi en Arménie.

Fabienne Humm met fin à sa carrière internationale Fabienne Humm ne jouera plus en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Fabienne Humm ne jouera plus en équipe de Suisse. L'attaquante de 36 ans estime que le moment est venu de laisser la place à la prochaine génération, notamment en vue du championnat d'Europe qui se déroulera dans deux ans en Suisse. "Je suis très fière d'avoir pu vivre autant de choses avec l'équipe nationale au cours de toutes ces années", déclare Fabienne Humm, qui évolue depuis 14 ans au FC Zurich, dans un communiqué diffusé vendredi par l'ASF. Fabienne Humm a fait ses débuts en équipe de Suisse il y a onze ans, en mai 2012 contre l'Irlande. Elle a inscrit au total 25 buts en 80 sélections, participant à deux phases finales de Coupe du monde et à deux Championnats d'Europe. La Zurichoise a même signé un exploit historique lors du Mondial 2015 au Canada, signant un triplé en l'espace de cinq minutes face à l'Equateur. Son dernier but en équipe de Suisse a également eu une importance capitale: inscrit en octobre 2022 à la 121e minute du barrage contre le Pays de Galles, il a offert à la Suisse son ticket pour la Coupe du monde 2023.

Le GP de Belgique au calendrier jusqu'en 2025 Le contrat du GP de Belgique a été prolongé jusqu'en 2025 Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le Grand Prix de Belgique de F1, longtemps menacé de disparition, sera au calendrier jusqu'en 2025 après la prolongation d'un an de son contrat. Le mythique circuit de Spa-Francorchamps, très apprécié des pilotes et des fans et le plus long de la saison avec sa piste de 7,004 kilomètres, était déjà au calendrier lors du premier championnat du monde de F1 en 1950. Il a depuis accueilli 56 Grands Prix. Le circuit a bénéficié récemment d'importantes améliorations et d'une augmentation de sa capacité. L'édition 2023 a encore été un grand succès avec la présence de 380'000 spectateurs durant le week-end des 29 et 30 juillet, soit une affluence en hausse de 20'000 personnes par rapport à 2022.

Le CIO veut faire entrer le cricket en 2028 à Los Angeles Le cricket devrait faire son retour aux JO en 2028 Image: KEYSTONE/AP/Eranga Jayawardena La commission exécutive du CIO a validé vendredi l'intégration du cricket aux JO 2028 de Los Angeles. Il s'agit de la principale innovation d'un programme olympique porté au-delà des 35 sports, un record dans l'histoire des Jeux. Sport-roi en Inde, qui accueille actuellement sa Coupe du monde, le cricket revient donc aux JO plus d'un siècle après sa brève apparition lors de l'édition parisienne de 1900. Pour peu que la 141e session de l'instance olympique avalise définitivement lundi son inclusion. Pour l'heure, il n'est que l'un des cinq "sports additionnels" proposés lundi par les organisateurs des JO 2028, et acceptés en bloc vendredi par l'exécutif du CIO réuni à Bombay. Mais le cricket, sous sa forme écourtée dite "T-20" compatible avec la durée des Jeux, est si populaire dans tout le Commonwealth qu'il peut d'ores et déjà espérer être reconduit aux JO 2032 de Brisbane, avant peut-être d'intégrer définitivement le programme olympique. D'autant que l'Inde, hôte de cette session du CIO, est aussi le plus grand pays à n'avoir jamais accueilli les JO, et envisage depuis plusieurs mois de candidater pour l'édition 2036 autour de la ville d'Ahmedabad, dont l'immense stade de cricket peut accueillir jusqu'à 130'000 personnes. Sur proposition des organisateurs californiens, le CIO a également validé l'inscription du baseball/softball, de retour après les JO 2020 de Tokyo, du squash, du "flag football" - une variante sans plaquage du football américain - et de la crosse, un sport collectif dérivé des cultures amérindiennes. La boxe en attente Les nouveaux arrivants portent à 35 voire 36 le nombre de sports au programme de Los Angeles, un record, puisque le CIO a dans le même temps confirmé le maintien de deux disciplines sur la sellette - le pentathlon moderne et l'haltérophilie -, tout en repoussant encore sa décision sur la boxe. "Nous voulons la boxe au programme. Nous n'avons aucun problème avec la boxe ni les boxeurs, juste un énorme problème avec son instance dirigeante", a cependant précisé Thomas Bach. Le CIO a en effet définitivement retiré sa reconnaissance à la fédération internationale (IBA) après une cascade de scandales, et attend de voir si World Boxing, toute jeune organisation initiée par la fédération américaine, parvient à rassembler suffisamment de pays pour la remplacer.

L'affaire des paris illégaux prend de l'ampleur Sandro Tonali a dû quitter le camp d'entraînement de l'équipe d'Italie Image: KEYSTONE/AP/RAED KRISHAN L'affaire des paris illégaux sur le football continue de faire des vagues en Italie. Deux internationaux, Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo, ont ainsi été priés de quitter la Squadra Azzurra peu avant deux importants matches de qualification pour l'Euro 2024. Le ministre des Sports Andrea Abodi a salué vendredi la décision de la fédération nationale (FIGC): "Je pense que nous avons eu raison de renvoyer ces garçons chez eux, notamment pour les protéger". La fédération a retiré les milieux de terrain Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo du camp d'entraînement jeudi. Les deux joueurs de Premier League font l'objet d'une enquête, soupçonnés d'avoir participé à des paris illégaux via une plateforme en ligne. Tonali évolue à Newcastle au côté notamment de Fabian Schär, Zaniolo à Aston Villa. Le quotidien "Corriere della Sera" a parlé d'un "tsunami" qui pourrait s'abattre sur le football italien, alors qu'une dizaine d'autres joueurs pourraient être impliqués. Le champion d'Europe accueillera Malte samedi, avant de se rendre à Londres pour y défier l'Angleterre mardi pour un "remake" de la dernière finale de l'Euro. Téléphones saisis Selon les médias, Tonali et Zaniolo ont déjà été interrogés par le parquet de Turin et ont également été informés qu'une enquête était en cours. Leurs téléphones auraient été saisis. Dans la même affaire, une enquête est déjà en cours contre le milieu de la Juventus Nicolo Fagioli. On soupçonne que des paris ont été effectués sur l'issue des matches, ce que Fagioli nie. Les jeux de hasard sont autorisés en Italie, mais les joueurs et les fonctionnaires n'ont pas le droit de parier dans les sports dans lesquels ils sont eux-mêmes actifs. En cas de condamnation, ils risquent non seulement des amendes, mais aussi de lourdes suspensions pouvant aller jusqu'à plusieurs années.

Le sprinter Divine Oduduru suspendu six ans Divine Oduduru (ici lors des JO 2021) a été suspendu 6 ans Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Le sprinter Divine Oduduru a été suspendu six ans pour deux infractions au règlement antidopage, a annoncé l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Le détenteur du record du Nigeria du 200 m (19''73 en 2019) avait été suspendu provisoirement en février. L'AIU a indiqué jeudi soir le suspendre pour six ans pour possession et tentative d'usage de substances interdites. La suspension, rétroactive, s'applique jusqu'en février 2029. Le sprinter a également été condamné à verser 3000 dollars à la Fédération internationale pour couvrir les frais liés à l'affaire. L'AIU rappelle dans son communiqué qu'elle avait trouvé des éléments contre Oduduru (27 ans) dans le cadre de l'enquête visant Eric Lira, un thérapeute texan qui encourt jusqu'à 10 ans de prison pour avoir fourni des produits dopants à des athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Divine Oduduru s'était fait remarquer en 2019 lors des championnats universitaires américains (NCAA) où il avait remporté le 100 m et le 200 m dans des temps canons (9''86 et 19''73). Il a été demi-finaliste sur 200 m aux Mondiaux 2019 et aux JO de Tokyo en 2021. Il ne s'est aligné sur aucune course depuis.

Dupont titulaire contre l'Afrique du Sud Antoine Dupont sera aligné d'entrée face aux Springboks Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Antoine Dupont retrouve sa place de titulaire au poste de demi de mêlée en équipe de France, ainsi que ses galons de capitaine. Le Toulousain (26 ans, 51 sélections) figure dans le XV de départ qui va affronter l'Afrique du Sud, dimanche en quarts de finale de la Coupe du monde. Opéré d'une fracture maxillo-zygomatique, Dupont n'a plus joué depuis sa blessure subie le 21 septembre contre la Namibie (96-0). Le reste de la composition, dévoilée vendredi, ne change pas par rapport à l'équipe qui avait largement dominé l'Italie (60-7) lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Une seconde chance pour Ulisses Garcia "Tout le monde mérite une seconde chance!" A la question de savoir si Ulisses Garcia allait payer à vie le penalty provoqué à Rome le 12 novembre 2021, Murat Yakin a lâché la réponse espérée. Non, le coach national n’est pas rancunier. Pourtant, Ulisses Garcia avait bien failli compromettre la qualification de l’équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2022 avec cette faute – inutile – sur Domenico Berardi à la 90e minute de la rencontre contre l’Italie à l’Olimpico. Mais heureusement pour lui, pour Murat Yakin et pour la Suisse, Jorginho avait eu la lumineuse idée d’allumer les étoiles sur la frappe qui aurait dû emmener l'Italie au Qatar. "Je veux croire que j'ai le niveau" Il n’empêche qu’Ulisses Garcia, le meilleur latéral de Super League, aura dû attendre près de deux ans pour avoir une chance de rejouer avec l’équipe de Suisse. "J’ai travaillé dur pour revenir, avoue le Genevois. Mais je veux croire que j’ai le niveau pour jouer en équipe de Suisse." Buteur dimanche lors du succès 3-0 des Young Boys face au FC Bâle, Ulisses Garcia évolue aujourd'hui il est vrai dans un registre qui explique pourquoi un club comme Lens, vice-Champion de France, avait manifesté cet été son intérêt pour un éventuel transfert. Seulement, une blessure contractée lors de la préparation estivale est l’une des raisons qui peut expliquer pourquoi Ulisses Garcia est finalement resté à Berne. Pour le plus grand bonheur des Young Boys qui viennent de prolonger jusqu’au 30 juin 2026 son contrat. "Ulisses a été l’un des grands artisans de nos succès depuis 2018", souligne le directeur sportif bernois Steve von Bergen. A 27 ans, celui qui a fait ses classes aux Grasshoppers avant de partir à Brême s’affirme désormais comme l’un des leaders du plus grand club du pays. A l'aise dans les deux systèmes Il lui reste à le faire en équipe nationale. Dans un premier temps, son rôle sera celui de doublure de Ricardo Rodriguez. Mais si Murat Yakin se décide pour une défense à trois qui recentre le capitaine du Torino comme lors du dernier match face à Andorre, Ulisses Garcia pourrait alors, pourquoi pas, monter d’un cran pour occuper le couloir gauche. "Je peux jouer dans les deux systèmes", glisse-t-il. On se souvient qu’il avait livré une performance de choix dans le 3-5-2 de Raphaël Wicky pour la venue de Leipzig en Ligue des Champions. Davantage que dimanche à St-Gall face au Bélarus, Ulisses Garcia aura une carte à jouer en novembre lorsque la Suisse devra, en principe, disputer trois rencontres en l’espace de six jours, contre Israël, le Kosovo et la Roumanie. Il est acquis que Murat Yakin opérera un large turnover lors de ce triptyque pour offrir une première titularisation en équipe nationale à Ulisses Garcia. Il est, en effet, sorti du banc lors des quatre premières sélections. La dernière fois presque pour le pire...

Un Brésil brouillon tenu en échec par le Venezuela La joie des Vénézuéliens, qui ont arraché un point au Brésil Image: KEYSTONE/EPA/Andre Borges Le Brésil s'est fait surprendre à domicile par le Venezuela, qui a arraché un match nul inespéré (1-1) jeudi à Cuiaba dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. De quoi faire le bonheur de l'Argentine, qui a pris seule la tête du classement de la zone Amsud en s'imposant face au Paraguay (1-0) à Buenos Aires. En panne d'inspiration, le Brésil pensait pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score peu après la pause sur un corner de Neymar repris de la tête par Gabriel Magalhaes (50e). Mais Eduard Bello a fait perdre à la Seleçao ses premiers points dans ces qualifications en égalisant d'une superbe reprise de volée acrobatique en fin de match (85e). Le Brésil jouait pour la première fois jeudi dans l'Arena Pantanal de Cuiaba, stade construit pour le Mondial 2014. Le public était ravi à l'idée de voir de près Neymar et Vinicius Junior, forfait sur blessure pour les deux premiers matches sous la houlette du nouveau sélectionneur Fernando Diniz. Mais les deux stars brésiliennes ont rendu une pâle copie. Les quintuples champions du monde vont devoir réagir dès mardi, lors du choc face à l'Uruguay au stade Centenario de Montevideo. L'Argentine, qui a cueilli face au Paraguay son troisième succès en trois matches grâce à un but inscrit dès la 3e minute par Nicolas Otamendi, se déplacera pour sa part en terre péruvienne mardi lors de la 4e journée.

Hüberli/Brunner en quarts, Böbner/Vergé-Dépré sorties Tanja Hüberli et Nina Brunner (ici lors des derniers Européens) sont en quarts de finale des Mondiaux de Tlaxcala Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Tanja Hüberli et Nina Brunner peuvent toujours rêver d'une médaille aux Mondiaux de Tlaxcala, où les championnes d'Europe 2023 se sont hissées en quarts de finale. Deuxième paire helvétique encore en lice, Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré ont en revanche été éliminées jeudi au stade des 8es de finale. Têtes de série no 7, Hüberli/Brunner se sont imposées 21-17 27-25 devant les Américaines Julia Scoles/Betsi Flint pour cueillir leur cinquième succès en cinq matches sur le sable mexicain. La Zougoise et la Schwytzoise ont écarté quatre balles d'égalisation à un set partout avant de passer l'épaule sur leur troisième balle de match. Quatrièmes des Mondiaux 2019 à Hambourg, Hüberli/Brunner affronteront un autre duo américain, Kristen Nuss/Taryn Kloth, vendredi soir pour une place dans le dernier carré. Elles sont à deux victoires d'une médaille qui serait la première de l'histoire pour le beachvolley féminin helvétique. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré n'ont quant à elle pas eu l'ombre d'une chance jeudi soir en 8es de finale. Elles ont été nettement dominées 21-14 21-11 par les Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson, têtes de série no 4 du tableau.

Les Devils gagnent leur 1er match, Siegenthaler régale Les Devils ont connu la victoire pour leur 1er match de la saison Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La saison 2023/24 de NHL a démarré de manière idéale pour les ambitieux Devils et leur colonie suisse. New Jersey s'est imposé 4-3 face à Detroit jeudi à Newark, grâce notamment aux trois assists de Jonas Siegenthaler. Le défenseur zurichois ne fait certes pas partie des trois étoiles de cette rencontre, attribuées à ses coéquipiers Jack Hughes (2 buts), Vitek Vanecek (32 arrêts) et Dougie Hamilton (1 but, le 3-2). Mais il a signé un nouveau record personnel avec ces trois mentions d'assistance, obtenues sur le 2-1, le 3-2 et le 4-2. Jonas Siegenthaler, qui a terminé le match avec un bilan de +2, est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable. Nico Hischier et Timo Meier - lequel a vu son but du patin de la 27e justement annulé - sont restés muets, Akira Schmid s'étant quant à lui contenté de "chauffer" le banc. Le portier bernois pourrait bien être titularisé vendredi face aux Coyotes de Janis Moser. Battus 5-3 par Tampa Bay mardi pour leur premier match, les Predators ont par ailleurs débloqué leur compteur en dominant Seattle 3-0. Crédité de trois tirs cadrés dans une partie où il a son temps de glace a dépassé les 23 minutes, le capitaine de Nashville Roman Josi attend toujours son premier point de la saison.