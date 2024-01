Medvedev souffre mais gagne ++ Chris Bedia à Union Berlin

Medvedev s'est imposé 3-6 6-7 (1/7) 6-4 7-6 (7/1) 6-0 au terme d'une partie qui a pris fin à 03h35 locales, après plus de 4h20 de jeu. Pour son deuxième match de la saison 2024, le Russe a longtemps alterné le mauvais et le très mauvais, s'agaçant fréquemment, interpellant son entraîneur dans les tribunes, et passant tout près - à deux points à peine - de l'élimination dans le 4e set.

L’élimination de Holger Rune ne fut pas l’unique sensation de la journée. Dans le simple dames, les no 3 et 5 sont également tombées. Si Jessica Pegula (no 5), battue 6-4 6-2 en 70 minutes par la Française Clara Burel (WTA 51), ne fut qu'une ombre sur le court, Elena Rybakina (no 9) n’oubliera jamais sa défaite contre la Russe Anna Blinkova (WTA 57). Finaliste l’an dernier face à Aryna Sabalenka, la Kazakhe a été battue... 22/20 dans le super tie-break du troisième set. Le plus long jeu décisif jamais disputé dans un tournoi du Grand Chelem a vu Anna Blinkova conclure sur sa dixième balle de match après en avoir écarté six.

Le chantier devant lequel se trouve Severin Lüthi et Boris Becker, qui n’était pas du voyage en Australie, apparaît très vaste. Le capitaine de l’équipe de Suisse de Coupe Davis et l’ancien champion allemand auront-ils le temps de le mener à son terme si l’on sait que le Danois a l’habitude de changer de coach comme de chemise ? "Holger est motivé. Il est très ambitieux. On sent le feu en lui , souligne Severin Lüthi devant le stylo de Keystone-ATS. J’aime l’énergie qu’il dégage sur le court."

Sa science tactique et des miracles en défense ont fini par désarçonner Katerina Siniakova dont la force mentale n’est sans doute pas sa qualité première. Elle devait ainsi commettre sa 51e faute directe sur l’avant-dernier point de la rencontre et une 52e sur la balle de match.

Après sept éliminations au premier tour lors de ses sept premières participations, Viktorija Golubic a, enfin, trouvé ses marques à Melbourne. Après son succès lundi contre Veronika Kudermetova (no 15), la Zurichoise s’est imposée 6-3 2-6 6-4 devant la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 49). Cette victoire de haute lutte lui offre un seizième de finale contre Elina Svitolina (no 19).

Menés 2-0 à l’appel de la troisième période, les Devils ont pu recoller au score grâce à deux réussites inscrites à 5 contre 4. Sur la première de Luke Hughes, Nico Hischier et Timo Meier ont été crédités d’un assist pour respectivement leurs 23e et 16e points de la saison. Mais New Jersey devait céder sur une réussite de Cole Caufield à 4’31’’ de la sirène.

Dans le simple messieurs, Casper Ruud (no 11) et Alexander Zverev (no 6) n’ont trouvé leur salut que dans le super tie-break du cinquième set. Le Norvégien et l’Allemand l’ont tous les deux remporté 10/7 devant respectivement l’Australien Max Purcell (ATP 45) et le qualifié slovaque Lukas Klein (ATP 163). Lukas Klein, qui avait mené deux manches à rien, n’oubliera pas de sitôt cette volée de revers ratée à 8/7 qui a permis à son adversaire de prendre enfin l’avantage dans ce jeu décisif à couteaux tirés.

"Je me voyais déjà sur le chemin de l’aéroport", sourit la no 1 mondiale qui a su retrouver le relâchement nécessaire à 4-2 0-40 sur son service dans sans doute "le" jeu crucial de cette rencontre. Victorieuse finalement 6-4 3-6 6-4, elle affrontera la Tchèque Linda Noskova (WTA 50) en seizième de finale.

Zoug reste troisième du classement avec six points d'avance sur Lausanne, qui compte deux matches de plus.

Cuche a d'abord essayé de continuer sur les skis, mais il ne pouvait plus appuyer sur sa jambe gauche et il a fini par être hélitreuillé pour être évacué de la piste.

"On a beaucoup d'étapes toujours sur la même période, ça crée une surcharge et nous les athlètes, on a toujours été contre ça", a expliqué Pinturault. "Je ne sais pas si ma blessure est liée à ça (...) mais quand on finit l'étape par la plus longue descente de l'hiver, on a clairement envie de balancer les athlètes à l'hôpital", a-t-il regretté.

L'étape suisse a été marquée par plusieurs chutes grave - coutant également la saison au Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, no 2 des deux derniers hivers - et des athlètes du circuit ont critiqué le calendrier très chargé de la Fédération internationale de ski, qui épuisent des organismes poussés à la limite.

Arrêter, "ça m'a traversé l'esprit quand j'étais à l'hôpital", a-t-il admis. "J'y ai pensé et encore aujourd'hui ce n'est pas si simple, je ne sais pas si j'arriverai à retrouver mon meilleur niveau et à être compétitif. Mais l'envie est là, de revenir, je ne pense plus à arrêter."

La sentence indique que "l'accusée (...) avait et a toujours eu le patrimoine suffisant pour faire face à sa dette et que, par des actes de vente et de soustraction aux actions de saisie, elle en avait empêché le recouvrement". La peine infligée à son ex-mari est plus importante car c'est lui qui gérait les biens de son épouse, indique la décision.

L'ancien couple devra également payer, au titre de la responsabilité civile, une indemnité conjointe de 6,6 millions d'euros à la Banque du Luxembourg, auprès de laquelle il avait une dette qu'il a tenté d'éviter de payer. Trois autres accusés ont de leur côté écopé d'un an et trois mois de prison, ainsi que d'une amende.

Arantxa Sanchez, 52 ans, a été condamnée à "deux ans d'emprisonnement et une amende". Son ex-mari, Josep Santacana, écope de "3 ans et 3 mois de prison", peine assortie là encore d'une amende, a déclaré la Haute Cour de justice de Catalogne dans un communiqué à l'issue du procès à Barcelone.

Le Serbe de 36 ans, en quête d'un 11e sacre à Melbourne et d'un 25e en Grand Chelem, peut également s'attendre à souffrir au tour suivant. Il se frottera en 16e de finale au solide Argentin Tomas Martin Etcheverry (no 30), quart de finaliste du dernier Roland-Garros, qui a déjà sorti deux trentenaires - Andy Murray et Gaël Monfils - dans cet Open d'Australie.

Noah Rod: "C'est rare de jouer pour un titre en février"

Noah Rod et ses équipiers vivront un nouveau grand moment le 20 février aux Vernets Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Mardi soir à Rauma, Genève-Servette a validé son ticket pour la finale de la Champions League.

Le 20 février, c'est aux Vernets que les Aigles affronteront Skelleftea avec l'ambition d'aller chercher un nouveau titre. "Ce sont des moments qu'on ne va peut-être jamais retrouver", lâche Noah Rod.

Genève a tenu parole. Au mois d'août dernier au Sentier, le coach Jan Cadieux et le capitaine Noah Rod évoquaient la Coupe d'Europe comme un objectif du club. Six mois de compétition plus tard, les Grenat se battront pour le trophée.

Alors que les grandes chaleurs faisaient suer les Servettiens, la volonté était déjà présente. "On souhaite gagner le plus possible et il y a un nouveau défi avec la Champions League", expliquait Noah Rod à la Vallée de Joux.

Joint par Keystone-ATS mercredi pendant qu'il se restaurait avant de rentrer en Suisse, le capitaine des Aigles avait forcément la voix heureuse. Mais pas euphorique. Parce que la mission n'est pas encore accomplie. "Ca fait plaisir d'être en finale, à Genève en plus, lance le numéro 96. On s'était fixé ça comme objectif. Et on en parlait avec Hartikainen, on ne sait jamais quand on va pouvoir jouer pour un titre."

Premier club suisse de la nouvelle formule de la Champions League à se hisser en finale (réd: après les échecs de Fribourg, Zoug et Davos), le GSHC espère bien imiter Zurich qui avait remporté la première édition en 2009 face au Metallurg Magnitogorsk à une époque où les équipes de la KHL participait à la compétition.

Comme un match VII en play-off

"On peut remporter une coupe de plus, ce n'est pas à négliger, précise Noah Rod. Ces matches européens ressemblent à des actes VII en play-off. On joue pour un trophée, tandis qu'en championnat en ce moment, on joue pour avoir le droit de participer aux play-off. Là, au mois de février, on va tenter de gagner quelque chose."

Et la cerise sur le gâteau, c'est que la finale se tiendra aux Vernets. "C'est clair que l'engouement sera très fort, anticipe le capitaine grenat. J'ai déjà reçu 150 messages. Certains se sont souvenus de mon numéro (rires). Ce sont des moments qu'on ne va peut-être jamais retrouver, alors il va falloir profiter et se rendre compte de la chance qu'on a", lâche-t-il.

"Le fait de jouer à domicile signifie qu'on aura un public en feu. Si c'est comme lors du match VII de la finale contre Bienne, cela risque de faire du bruit. En avril dernier, on n'arrivait pas à se parler sur la glace tellement il y avait de bruit. On aura aussi la chance d'avoir notre famille dans les tribunes. A Skelleftea, cela n'aurait pas été possible."

Contrôler ses émotions

Si la qualification est bien entendu collective, la performance des routiniers finlandais que sont Valtteri Filppula et Sami Vatanen a beaucoup aidé. "On a un processus pour réaliser notre plan, détaille Noah Rod. Le but tend à ne pas monter trop haut quand tout va bien, ni à descendre trop bas lorsque la situation se veut moins favorable. Nous avons plusieurs joueurs finlandais dans notre équipe et ils ne sont pas réputés pour montrer leurs émotions."

Une image a aussi mis en lumière ces paroles du capitaine, celle de l'entraîneur Jan Cadieux quittant son banc après la victoire sans démonstration particulière, comme s'il était déjà passé à autre chose dans sa tête, avec les deux matches du week-end face à Fribourg-Gottéron. "Je suis certain qu'il était content et fier, conclut Rod. Et il sourira si l'on gagne."